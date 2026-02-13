Naba Salem i-a pus gând rău Biancăi Giurcanu de la Survivor. De ce nu o place, de fapt, pe Faimoasă
Cancan.ro, 13 februarie 2026 23:40
Săptămâna a cincea din competiția Survivor România 2026 a adus schimbări importante în echipa Faimoșilor, după ce Călin Donca a fost nevoit să părăsească jocul în urma unei accidentări. Locul său a fost ocupat de […]
Acum 15 minute
23:40
Acum 30 minute
23:30
Maya Alessia l-a blocat pe Bisoi! Cum s-a răzbunat pe el după ce a spus public că e iubita lui: „L-am pus să-mi cumpere…” # Cancan.ro
În podcastul „Zvon by CANCAN”, găzduit de Miruna Alexandra, influencerița Maya Alessia a clarificat unul dintre cele mai controversate zvonuri din online: presupusa relație cu Bisoi. Tânăra a povestit cum o afirmație făcută de acesta […]
23:30
Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este un drept al cetățeanului român. Totuși, procesul este administrativ și implică câteva taxe obligatorii. Dacă te întrebai cât costă și ce acte trebuie să pregătești, avem toate […]
Acum o oră
23:10
Gabi Tamaș, scos din sărite de un concurent de la Survivor 2026: „Ești prăpădit! Du-te de unde ai venit!” # Cancan.ro
Tensiunile din competiția Survivor continuă să crească, în special în tabăra Războinicilor, unde atmosfera s-a schimbat radical după intrarea lui Vicențiu (CAV) în concurs. Un nou moment tensionat a atras atenția publicului după ce Gabi […]
23:00
Cum s-au îndrăgostit Maya Alessia și Rava: „Nu mă gândeam niciodată că o să fim împreună.” Ce fel de om este artistul, de fapt # Cancan.ro
În podcastul „Zvon by CANCAN”, moderat de Miruna Alexandra, influencerița Maya Alessia a dat totul din casă! A vorbit despre relația sa cu Rava, zvonurile care au circulat în online și motivele reale din spatele […]
23:00
Fratele lui Michael Schumacher s-a logodit cu iubitul său, cu 14 ani mai tânăr. Cum a reacționat fosta soție a lui Ralf Schumacher # Cancan.ro
Ralf Schumacher, fratele mai mic al lui Michael Schumacher, a anunțat că se căsătorește cu partenerul său, Étienne Bousquet-Cassagne. Fostul pilot de Formula 1, în vârstă de 50 de ani, și logodnicul său au împărtășit […]
Acum 2 ore
22:40
Cine sunt ispitele de la Insula Iubirii 2026, pregătite să pună relațiile la încercare. Se anunță nopți fierbinți și decizii grele la Antena 1 # Cancan.ro
CANCAN.RO dă startul dezvăluirilor despre noul sezon „Insula Iubirii” 2026 și vă prezintă, în exclusivitate, primele nume ale ispitelor care vor încerca să zguduie din temelii cuplurile ajunse în Thailanda. Frumoși, siguri pe ei, cu […]
22:30
Cum a ajuns influencerița Maya Alessia în Buzz House, de fapt. Cine a sunat-o: „Am vorbit și cu el și am zis ‘OK, hai’” # Cancan.ro
Invitată în podcastul „Zvon by CANCAN”, găzduit de Miruna Alexandra, influencerița Maya Alessia a vorbit despre cum a ajuns în proiectul „Buzz House”. Acesta a povestit cum a fost contactată de echipa lui Selly și […]
22:30
Mama Bellei Santiago, imobilizată la pat: „Nu mai poate să meargă deloc.” De ce nu vine în România? # Cancan.ro
Departe de țara natală și de mama ei aflată în Filipine, Bella Santiago trăiește cu o grijă constantă pentru starea de sănătate a celei care i-a dat viață. Artista urmărește permanent situația mamei sale, care […]
22:20
Ce studii are Maya Alessia, de fapt: „Se potrivește foarte bine cu meseria mea de influencer.” Ce spune despre mutarea la București # Cancan.ro
În cel mai recent episod al podcastului „Zvon by CANCAN” găzduit de Miruna Alexandra, Maya Alessia a vorbit despre mutarea din Baia Mare la Cluj. Influncerița a vorbit și despre facultate și planurile ei de […]
22:20
Ultima poză cu James Van Der Beek, pe patul de spital. Imaginea a fost publicată de un prieten apropiat # Cancan.ro
Actorul Alfonso Ribeiro, un prieten apropiat al regretatului James Van Der Beek, răpus zilele acestea de cancer, a publicat o imagine impresionantă pe rețelele sociale. Ribeiro a publicat o fotografie cu ultimele momente ale lui […]
22:20
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare: “Se află sub tratament” # Cancan.ro
În septembrie 2025, fiul milionarului Viorel Micula a fost condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare, după ce ar fi accesat ilegal baza de date a Ministerul Afacerilor Interne, cu ajutorul […]
22:10
Cum ar fi profitat Dragoș Sprînceana de identitatea unui fost angajat decedat pentru a fenta datorii de peste 20 de milioane $ în America # Cancan.ro
Dragoș Sprînceana, afaceristul controversat care se pozează frecvent cu oficiali americani, pare că se joacă cu focul când vine vorba de datoriile uriașe pe care le are în America. După ce v-am povestit despre birourile […]
Acum 4 ore
21:50
Deea Maxer a făcut marele anunț despre relația cu Constantin Cataramă: „Este o decizie pe termen lung” # Cancan.ro
Deea Maxer traversează o perioadă stabilă și armonioasă alături de partenerul ei, Constantin Cataramă, cu care își construiește discret o viață de familie extinsă. Cei doi au ajuns într-un punct al relației în care planurile […]
21:50
Mesaje de dragoste de Ziua Îndrăgostiților. Ce să îi urezi partenerului tău de Valentine’s Day 2026 # Cancan.ro
De Ziua Îndrăgostiților 2026, surprinde-ți persoana iubită cu o declarație sinceră care să îi arate cât de mult înseamnă pentru tine. Uneori, câteva cuvinte alese cu grijă pot transmite emoții mai puternice decât orice cadou. […]
21:50
Ce încălțăminte și-a putut comanda Theo Rose de pe internet: „Dacă vă arăt pe ce am dat bani, leșinați” # Cancan.ro
Theo Rose reușește mereu să capteze atenția publicului, fie prin aparițiile pline de energie, fie prin felul direct în care povestește ce i se întâmplă în viața de zi cu zi. De data aceasta, artista […]
21:20
Gică Hagi renunță la acțiunile pe care le are la Farul Constanța! Care este motivul și cine le va prelua # Cancan.ro
Gheorghe Hagi, în vârstă de 61 de ani, se află foarte aproape de a prelua funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Fostul mare internațional a ajuns la un acord cu președintele […]
21:10
Cu toții știm că o glumă bună ne poate schimba instant starea de spirit. Bancurile sunt perfecte pentru a aduce zâmbete, a crea voie bună și a transforma orice moment într-unul mai plăcut. Cele pe […]
21:00
Larisa Udilă a mărturisit câte kilograme are după a doua naștere: „Abia aștept să mă pot apuca și de sport” # Cancan.ro
Larisa Udilă, celebra influenceriță și fostă concurentă „Bravo, ai stil!”, se străduiește să revină cât mai repede posibil la kilogramele pe care le-a avut înainte de sarcină. Recent, vedeta a dezvăluit în mediul online cu […]
20:30
Cât costă o cină romantică de Valentine’s Day în București. Câte sute de lei scoți din buzunar # Cancan.ro
Valentine’s Day continuă să fie perceput diferit de tinerii din București, unii considerând că 14 februarie este o ocazie de a petrece timp de calitate în cuplu, în timp ce alții văd în această zi […]
20:10
România a intrat oficial în recesiune tehnică, iar veștile nu sunt deloc bune. Datele arată că economia a scăzut cu 1,9% în trimestrul patru din 2025 față de trimestrul anterior, iar semnalul de alarmă tras […]
20:00
Deși calendarul marchează începutul primăverii la 1 martie, condițiile atmosferice din România nu par pregătite să confirme schimbarea de anotimp. Prognozele meteorologice indică faptul că iarna va continua să influențeze vremea în Capitală, iar primele […]
Acum 6 ore
19:50
Pe 13 februarie 2026 se conturează o etapă astrologică asociată cu restructurarea direcției profesionale, asumarea responsabilităților și materializarea eforturilor depuse în anii anteriori. Schimbarea poziției lui Saturn în Berbec marchează trecerea de la procese lente […]
19:30
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia # Cancan.ro
Clipe de coșmar pe Bulevardul Constructorilor din Capitală! O plimbare aparent banală s-a transformat într-o tragedie greu de imaginat. O mașină electrică aflată în mers a luat foc brusc, iar în doar câteva momente flăcările […]
19:20
(P) Reînvie-ți Grădina: 5 Pași Esențiali pentru un Spațiu Exterior Perfect în Această Primăvară # Cancan.ro
Odată cu primele raze de soare mai blânde, instinctul nostru ne îndeamnă să deschidem ușile către terasă și să ne reintrăm în drepturi în spațiul exterior. Însă, după o iarnă lungă, grădina are nevoie de […]
19:20
Doliu în lumea filmului! Îndrăgitul actor turc a murit la doar 45 de ani. Care este cauza decesului # Cancan.ro
În noaptea de 10 spre 11 februarie 2026, actorul turc Kanbolat Görkem Arslan s-a stins din viaţă la vârsta de doar 45 de ani, după ce i s-a făcut rău în locuința sa din cartierul […]
18:50
Ce au descoperit polițiștii la descinderea în adăpostul din Suraia, județul Vrancea. Iubitorii de animale fac acuzații grave la adresa medicului veterinar # Cancan.ro
În județul Vrancea s-a demarat o anchetă privind presupuse acte de cruzime comise asupra câinilor din adăpostul privat din Suraia. În urma acesteia, polițiștii au efectuat în această dimineață mai multe percheziții la domiciliile unor […]
18:30
S-a aflat cauza morții Mihaelei Cojocaru. Fiica artistei de muzică populară a răbufnit: „Terminați cu prostiile” # Cancan.ro
Artista, originară din zona Olteniei și apreciată pentru vocea sa plină de sensibilitate și pentru promovarea tradițiilor locale, s‑a stins din viață pe 9 februarie 2026, la vârsta de 53 de ani, cu doar câteva […]
18:30
Actorul iubit de milioane de români s-a căsătorit cu fiica adoptivă a fostei sale soții! Momentele rușinoase din cariera marilor vedete! # Cancan.ro
Deși astăzi sunt aplaudați pe covorul roșu și continuă să domine industria divertismentului, unele dintre cele mai mari nume de la Hollywood au în spate episoade controversate care au făcut, la vremea lor, înconjurul lumii. […]
18:00
Andreea Bostănică nu a mai suportat și a răbufnit pe TikTok! Nu s-a abținut de la injurii: „Du-te și te spală pe cap, mai du-te la biserică” # Cancan.ro
Războiul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi continuă să fie unul dintre cele mai urmărite subiecte din online, iar fiecare mișcare a lor pare să adauge un nou capitol într-o poveste care nu dă semne […]
Acum 8 ore
17:50
Vineri, în jurul orei 13:00, un incident tragic a avut loc în Sectorul 6 din București, când un autoturism electric a luat foc pe un bulevard aglomerat, provocând pierderea unei vieți și rănirea gravă a […]
17:50
Robert F. Kennedy Jr., declarație neașteptată: „Nu mă tem de microbi. Obișnuiam să trag pe nas direct de pe capacele de toaletă” # Cancan.ro
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a recunoscut că „nu se teme de microbi” pentru că obișnuia să inhaleze substanțe interzise „direct de pe capacele de toaletă”. RFK Jr. a făcut aceste comentarii […]
17:10
Un grav accident rutier a avut loc recent în localitatea Giugliano in Campania, la periferia orașului Napoli, în care și-a pierdut viața un cetățean român, în vârstă de 32 de ani, identificat ca Marius Constantin […]
17:10
Maya Alessia spulberă toate zvonurile despre intervențiile estetice: „Sunt la alt nivel” # Cancan.ro
Maya Alessia, una dintre cele mai urmărite, apreciate, dar și comentate prezențe din mediul online, se „dezbracă” de secrete în podcastul ZVON hosted by Miruna Alessandra. Celebra tiktokeriță dă frâu liber dezvăluirilor și fără nicio […]
17:00
Pensionarii care nu mai primesc pensie după 31 martie. Documentul care trebuie trimis ca să nu se suspende plata # Cancan.ro
Casa Județeană de Pensii Alba a publicat noi precizări referitoare la obligațiile beneficiarilor nerezidenți ai sistemului public de pensii privind transmiterea certificatelor de viață. Instituția subliniază că aceste documente trebuie expediate din inițiativa beneficiarilor, de […]
16:40
Visele ne oferă adesea mesaje subtile despre viața noastră interioară, temerile și dorințele noastre. Printre cele mai frecvente și interesante vise se numără cele în care apar banii, simboluri încărcate de semnificații care nu se […]
16:30
Drăgă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi o iluzie optică nemaipomenită, ideală pentru a-ţi testa abilităţile vizuale. În imaginea de mai jos se ascunde o pisică neagră, perfect camuflată printre frunzele dese și strălucitoare. Doar cei […]
16:00
Andreea Bălan a explicat cum a ajuns să stea la masa juriului Eurovision România 2026: „Asta pe culoarul meu” # Cancan.ro
Participarea artiștilor români la competițiile internaționale rămâne un subiect de interes pentru public, iar selecția națională pentru Eurovision Song Contest continuă să atragă atenția prin numele implicate în procesul de jurizare. În ediția din acest […]
16:00
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii # Cancan.ro
Au omorât cu sânge rece un adolescent, dar acum întâmpină o nouă problemă. Criminalii lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani care a sfârșit lovit cu toporul, incendiat și îngropat, au mai primit o lovitură […]
Acum 12 ore
15:20
Un ieșean a comandat 3 gyros de la Spartan. Când i-a ajuns comanda acasă, să cadă din picioare. Ce a primit, de fapt # Cancan.ro
Un incident relatat recent în mediul online readuce în discuție nemulțumirile tot mai frecvente legate de calitatea produselor oferite de Spartan. Un client din Iași a povestit că a comandat trei gyros de pui, însă […]
15:20
După o primă ediție care a stârnit curiozitate, discuții și reacții în online, podcastul ZVON hosted by Miruna Alessandra continuă seria conversațiilor autentice, sincere și fără filtre pe CANCAN. Invitata acestei ediții este Maya Alessia […]
15:10
Dacă unii din noi preferă dormitul pe o pernă cât mai moale și confortabilă, alții aleg să doarmă fără pernă. Specialiștii atrag atenția că acest obicei nu este unul periculos, ci chiar benefic. În urma […]
14:50
Doliu pentru o cântăreață de muzică populară din România. Tatăl ei a murit: „O grea și îndelungată luptă cu boala nemiloasă” # Cancan.ro
Doliu în lumea muzicii populare românești. Valentina Șerban trece printr-o perioadă de profundă suferință după pierderea tatălui său, Șerban Ion, originar din Cărpeniș-Argeș. Dispariția acestuia a survenit în urma unei boli grave, cu evoluție îndelungată, […]
14:50
Mașina care a luat foc în Sectorul 6 al Capitalei era electrică. Femeia care se afla în ea nu a mai putut fi salvată # Cancan.ro
Un incendiu a avut loc vineri, în jurul orei 13:00, în Sectorul 6 al Capitalei, după ce un autoturism electric a fost cuprins de flăcări. Focul s-a propagat rapid și la alte mașini parcate în […]
14:50
Fiica Mirelei Retegan, adevărul despre copilăria ei după divorțul părinților: “Decizia de a se despărți a fost una bună” # Cancan.ro
Părinții ei s-au despărțit când avea doar 5 ani, iar copilăria i-a fost împărțită între două lumi. Astăzi, la 25 de ani, Maya Sorian nu doar că își spune povestea, ci o transformă în muzică. […]
14:40
Probleme de sănătate pentru Mara Bănică! A fost chemată și ambulanța: „Am izbucnit în plâns” # Cancan.ro
Mara Bănică nu a mai putut intra aseară, 12 februarie, în platoul emisiunii pe care o realizează după ce a acuzat o stare de rău. Prezentatoarea de la Antena Stars avea frisoane, tensiune mare, dar […]
14:30
Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ca boxe # Cancan.ro
Adăposturile de protecție civilă din blocurile din România au ajuns să fie mai mult spații de depozitare pentru locatari decât un real adăpost în cazul unor situații de urgență. Din acest motiv, Senatul a adoptat […]
14:10
Indexarea pensiilor cu inflația. Începe un mare proces după decizia de a nu crește pensiile de la 1 ianuarie # Cancan.ro
În perioada următoare va începe procesul pentru indexarea pensiilor cu inflația. Indexarea nu a mai avut loc de la 1 ianuarie 2026 din cauza faptului că guvernul nu a mai avut bani. Milioane de pensionari […]
14:10
Ce mesaj a transmis Bella Santiago după ce a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026: „Sunt dezamăgită” # Cancan.ro
Bella Santiago este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, reușind de-a lungul timpului să își construiască o carieră solidă în industria muzicală. În 2018 a câștigat X Factor și de atunci […]
13:40
Cristina Firu, o româncă din Mangalia care muncea peste hotare, în Anglia, este dată dispărută de trei ani. Familia nu a mai reușit să o contacteze din martie 2023 și de atunci fac eforturi disperate […]
