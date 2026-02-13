Zelenski, la MSC: „Să fim sinceri. Astăzi, doar Ucraina apără Europa. Doar Europa dă bani Ucrainei. Doar SUA îl pot opri pe Putin” (Video)
SportMedia, 14 februarie 2026 00:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, la Conferința pentru Securitate de la München, că singura cale realistă pentru a opri războiul declanșat de Rusia este „presiunea reală" exercitată asupra lui Vladimir Putin, în special din partea Statelor Unite. Într-o discuție cu jurnalista Politico Dasha Burns, la evenimentul Politico Pub organizat în marja conferinței, Zelenski
Emmanuel Macron, la MSC: Apel la mai multă mândrie europeană, sprijin ferm pentru Ucraina și reguli mai dure pentru giganții tech (Video) # SportMedia
Președintele francez Emmanuel Macron a deschis dezbaterile de la Conferința pentru Securitate de la München (MSC), pledând pentru o Europă „mai mândră, mai autonomă și mai puternică", capabilă să-și apere singură interesele militare, tehnologice și nucleare, într-un context global marcat de războiul din Ucraina, incertitudinile din politica americană și competiția strategică cu marile puteri. Într-un
Zelenski, la MSC: „Să fim sinceri. Astăzi, doar Ucraina apără Europa. Doar Europa dă bani Ucrainei. Doar SUA îl pot opri pe Putin” (Video) # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, la Conferința pentru Securitate de la München, că singura cale realistă pentru a opri războiul declanșat de Rusia este „presiunea reală" exercitată asupra lui Vladimir Putin, în special din partea Statelor Unite. Într-o discuție cu jurnalista Politico Dasha Burns, la evenimentul Politico Pub organizat în marja conferinței, Zelenski
Acum 4 ore
Proceduri simplificate pentru investitori: taxe mai mici, termene reduse pentru avize și depunere exclusiv online a documentelor – proiect OUG # SportMedia
Guvernul a pus în consultare publică un proiect de Ordonanță de Urgență prin care sunt stabilite proceduri mai simple pentru investitori, termene mai scurte pentru obținerea avizelor și costuri administrative mai mici. Potrivit unui comunicat remis de guvern, pachetul este orientat spre debirocratizare și digitalizare, cu scopul de a accelera proiectele economice și de a
Horoscop de weekend pentru zilele de 14 si 15 februarie 2026.
George Tuță vrea să încheie mult contestatul contract cu Romprest, peste 4 luni. Istoria unei relații toxice și ce ar putea urma # SportMedia
Primarul Sectorului 1, George Tuță, cere Consiliului Local să îl mandateze pentru încetarea controversatului contract de salubrizare cu Romprest, contract care, în urma unor diminuări succesive ale duratei inițiale, ajunge la termen pe 30 iunie 2026. Cu alte cuvinte, din punctul de vedere al Primăriei Sectorului 1 și al primarului George Tuță, din contractul încheiat
Acum 6 ore
Schimb dur de replici în coaliție: Băluță îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu, premierul acuză „reclamă pe bani publici” # SportMedia
Tensiunile din coaliţie escaladează după ce liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu Nicolae Ceauşescu, invocând o „fixaţie" pentru deficitul bugetar. Şeful Guvernului a reacţionat vineri, afirmând că nu va „potenţa astfel de lucruri". El a sugerat că declaraţiile edilului au legătură cu promovarea unor lucrări finanţate din bani guvernamentali.
Reforma în pix de ministru: Bolojan dă un nou termen pentru tăierile din administrație, Rogobete amenință că nu semnează # SportMedia
Guvernul ar putea să adopte reforma administrației publice prin ordonanță de urgență chiar săptămâna viitoare, după luni de amânări și negocieri în coaliție. Premierul Ilie Bolojan susține că „nu mai există motive de întârziere" și că pachetul de reducere a cheltuielilor trebuie aprobat cel târziu joi. În același timp, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avertizat
Nicușor Dan, despre intrarea României în recesiune: Să privim cu echilibru. Avem motive de optimism # SportMedia
Președintele Nicușor Dan ne cere să privim „cu echilibru" informația că România a intrat în recesiune, în prima reacție publică după anunțul făcut de Institutul Național de Statistică. Șeful statului spune chiar că, în ciuda contracției economice, există „motive de optimism" și că economia are încă resurse solide de creștere. „Vă invit să privim cu
Un cunoscut medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste jumătate de milion de euro # SportMedia
Un cunoscut medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro prin veniturile realizate, a constatat Agenția Națională de Integritate (ANI). Este vorba de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost șef Secție clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași – Spitalul Clinic Căi Ferate Iași.
Iași: Un medic cardiolog și doi pacienți, trimiși în judecată pentru mită de 200 și 100 de lei # SportMedia
Un medic cardiolog de la Spitalul „Sfântul Spiridon" din Iași a fost trimis în judecată de procurori, acuzat că a primit mită sume de 200 și 100 de lei de la doi pacienți, chiar în cabinetul său din spital. În același dosar, anchetatorii au trimis în judecată și pacienții, pentru dare de mită, dar și
Ministrul Sănătății: Medicii prinși la privat în timpul programului de la stat își pierd contractul # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță măsuri dure împotriva medicilor din sistemul public care pleacă în timpul programului pentru a lucra în privat. Ministrul a declarat, vineri, la Timișoara, că își asumă desfacerea contractelor de muncă pentru cei prinși în astfel de situații și pregătește modificări legislative privind dreptul la liberă practică. Ministrul Sănătății a transmis
FCSB a primit o veste proastă înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Florin Tănase a fost nevoit să părăsească partida din Cupa României împotriva Universității Craiova din cauza unei accidentări. Golgeterul FCSB, care a marcat 11 goluri în 25 de meciuri, a cerut schimbarea încă din minutul șapte al partidei. Conform informațiilor publicate de Golazo, RMN-ul
Grecia rămâne destinația în care timpul pare să curgă după alte reguli, unde ospitalitatea nu este doar un serviciu, ci un mod de viață. Arhipelagul Dodecanez, situat în partea estică a mării, oferă un amestec fascinant de peisaje aride, ape turcoaz și o istorie care se întinde pe mii de ani. Dacă plănuiești o escapadă
Bolojan spune cu cât a susținut România Ucraina anul trecut: Este un fals că sunt sume foarte mari # SportMedia
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este
Conferința de securitate de la München a început cu o glumă, apoi s-a trecut la „repararea lumii într-un weekend”. Merz: Ordinea mondială așa cum o știam nu mai există # SportMedia
Conferinţa de securitate de la München, care se desfășoară între 13 și 15 februarie, a debutat cu o surpriză amuzantă pregătită de gazda evenimentului, care a detensionat pentru scurt timp atmosfera, după care au fost abordate subiectele importante, precum securitatea Europei și ordinea mondială. Gazda evenimentului a făcut apel la o resetare a relațiilor transatlantice
Val de demisii în domeniul AI. Cercetătorii care pleacă avertizează că “lumea este în pericol” # SportMedia
Cercetători și directori din sectorul inteligenței artificiale au părăsit, în ultimele câteva zile, companii importante precum OpenAI și Anthropic, avertizând public cu privire la riscurile tehnologiei asupra utilizatorilor. În ultimele zile, mai mulți angajați de top din domeniul inteligenței artificiale au decis să demisioneze, unii avertizând explicit că firmele pentru care lucrau se dezvoltă prea
Vineri a fost o zi memorabilă pentru Johannes Hoesflot Klaebo, starul norvegian al schiului fond, care a cucerit a opta sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, egalând astfel recordul all-time la JO de iarnă. La 29 de ani, Klaebo a triumfat în proba masculină de 10 kilometri liber, start interval,
Bolojan explică de ce plătim mult la curent și cum pot fi scăzute prețurile: Băieții deștepți ne-au blocat sistemul cu hârtii # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan spune că prețurile la energie sunt mari din cauza "băieților deștepți" care au blocat sistemul și estimează că tarifele ar putea scădea cu 10-20%. Problema prețurilor mari la energie electrică vine din faptul că a fost ocupată toată capacitatea de conectare a unor investiții în domeniul energetic, a spus premierul. „Am făcut
Bolojan, despre eliminarea scutirilor la taxe pentru persoanele cu dizabilități: Prea mulți beneficiari, impactul pe buget era enorm # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că după adoptarea unei legislații favorabile persoanelor cu dizabilități numărul acestora a crescut „foarte mult". El a arătat că impactul bugetar al facilităților fiscale acordate acestor persoane era unul „enorm", dar pentru unele cazuri pot fi găsite formule de facilităţi. "Banii nu vin din neant, cineva îi plătește. Nu
Un jucător de la FCSB s-a săturat de statutul pe care îl are și a cerut hârtie să fie lăsat să plece. Ștefan Târnovanu nu mai rezistă rezervă la FCSB și i-a cerut impresarului să-i caute o echipă nouă. Portarul are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, dar vrea ca suma cerută
România nu se află într-o criză economică, în ciuda intrării oficiale în recesiune tehnică, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta afirmă că economia a încetinit temporar, dar continuă să crească și va avansa în 2026 cu cel puțin 1%, potrivit prognozelor autorităților și ale marilor instituții internaționale. Declarațiile vin după ce datele publicate de Institutul
Saltul pe spate al patinatorului american Ilia Malinin la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 a aprins publicul ca un foc de artificii și l-a făcut pe marele jucător de tenis Novak Djokovic să fie impresionat de procedeu, punându-și mâinile pe cap și nevenindu-i să creadă ceea ce vede, relatează Reuters. Dublul campion mondial de
O familie de berze a făcut imposibilă încălzirea cu lemne la postul de poliție din comuna Călățele, județul Cluj. Păsările și-au construit cuibul chiar pe hornul clădirii, iar agenții nu au mai putut face focul în sobă, în plin sezon rece, pentru că legea interzice distrugerea sau mutarea cuiburilor fără o procedură strictă. Până la
Piedone nu mai poate ocupa nici o funcție publică în următorii 3 ani – decizie definitivă de la Înalta Curte # SportMedia
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că fostul primar al Sectorului 5 și fost șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, rămâne cu sentința de incompatibilitate stabilită de Curtea de Apel București în 2024. Decizia instanței supreme închide procesul deschis de Piedone împotriva ANI. Potrivit legii, persoanele declarate incompatibile
Incendiu puternic în București. S-a aprins o mașină electrică, iar focul s-a extins la mai multe autoturisme. O persoană a murit (Video) # SportMedia
Un incendiu puternic a cuprins mai multe maşini pe bulevardul Constructorilor din Bucureşti. O persoană a fost găsită moartă de pompieri. "Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe autovehicule pe bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând şi alte 3
FCSB a rezolvat una dintre cele mai mari probleme pe care le avea. Ofri Arad este gata de debutul la FCSB și va fi folosit în premieră în meciul cu Metaloglobus. Mihai Stoica a anunțat că Ofri Arad s-a pus la punct din vedere fizic și va juca în meciul de pe 23 februarie. „Ofri
România a intrat oficial în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere economică, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Deși pe ansamblul lui 2025 PIB-ul a rămas ușor pe plus, economișt
Băncile înjumătățesc prognozele de creștere pentru 2026, după publicarea datelor privind recesiunea # SportMedia
ING și BCR și-au redus, vineri, la jumătate prognozele de creștere economică pentru 2026, după publicarea datelor privind contracția PIB de 1,9% din ultimul trimestru al anului trecut. Analiștii se așteptau la scăderea activității economice, dar amploarea declinului a surprins. Mesajul transmis de datele semnal privind evoluția PIB-ului României este clar, notează Valentin Tătaru, economist-șef … The post Băncile înjumătățesc prognozele de creștere pentru 2026, după publicarea datelor privind recesiunea appeared first on spotmedia.ro.
Peste 90% dintre liceeni cer spații sigure în școli și o comunicare mai bună cu profesorii. Ce soluții au găsit chiar ei pentru educație # SportMedia
Peste 90% dintre elevi spun că au nevoie de spații sigure și prietenoase în școli și de măsuri pentru prevenirea bullyingului. Peste 41% își doresc relații mai bune cu profesorii, iar peste o treime își doresc metode moderne de predare și mai multe activități extrașcolare. Datele au fost colectate printr-un sondaj realizat în rândul a … The post Peste 90% dintre liceeni cer spații sigure în școli și o comunicare mai bună cu profesorii. Ce soluții au găsit chiar ei pentru educație appeared first on spotmedia.ro.
„Minunile” de la Cluj: O firmă din Bosnia, câștigătoare fără să participe la licitație. Iar o brutărie a fost selectată pentru evaluări psihologice # SportMedia
O firmă din Bosnia susține că a câștigat o licitație la Cluj fără să participe, iar tot acolo, de data aceasta la CFR Cluj, o brutărie a fost desemnată să facă evaluări psihologice pentru ceferiști. Sunt două proceduri de achiziție publică greu de explicat și care ridică serioase semne de întrebare asupra modului în care … The post „Minunile” de la Cluj: O firmă din Bosnia, câștigătoare fără să participe la licitație. Iar o brutărie a fost selectată pentru evaluări psihologice appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a venit cu vești noi despre Florin Tănase, după ce jucătorul a ieșit accidentat în meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României. Roș-albaștrii au anunțat că Tănase are șanse infime să joace în partida cu Universitatea Craiova din campionat. „Va face un RMN, însă nu s-a inventat RMN-ul care să și vindece. Nu vreau … The post FCSB vine cu vești noi despre Florin Tănase appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan explică recesiunea și promite că nu durează mult. Spune că nu e criză, ci o corecție cu cauze în trecut # SportMedia
La scurt timp după ce datele oficiale au confirmat că România a intrat în recesiune tehnică, premierul Ilie Bolojan a explicat, pe Facebook, contextul economic al ultimilor doi ani. El susține că actuala contracție este „temporară” și că face parte dintr-un proces necesar de corecție. Potrivit premierului, creșterea economică din 2025 este de 0,6%, în … The post Bolojan explică recesiunea și promite că nu durează mult. Spune că nu e criză, ci o corecție cu cauze în trecut appeared first on spotmedia.ro.
Valentine’s Day transformă localurile în decoruri romantice. Cum aleg îndrăgostiții să petreacă ziua iubirii # SportMedia
Sâmbătă este Valentine’s Day, iar patronii localurilor s-au pregătit din vreme pentru cei care vor să-și sărbătorească iubirea. Inimioare, ghirlande și ursuleți de pluș împodobesc tavanul și pereții, iar dominant este, cum altfel, roșul, culoarea iubirii. La un restaurant din Capitală, îndrăgostiții pot petrece Valentine’s Day într-un decor special. Lumina difuză, roșul aprins și inimioarele … The post Valentine’s Day transformă localurile în decoruri romantice. Cum aleg îndrăgostiții să petreacă ziua iubirii appeared first on spotmedia.ro.
UEFA a stabilit programul României din Liga Națiunilor 2026. Naționala României a fost repartizată într-o grupă împreună cu Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia, în urma tragerii la sorți. Noua ediție a Ligii Națiunilor va începe în septembrie, iar competiția se va termina în noiembrie. Prima fereastră se va desfășura între 24 septembrie și 6 octombrie, perioadă … The post Liga Națiunilor: Programul meciurilor României appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1451 Portul Odesa, în flăcări. Încă un val de atac energetic. Ucraina lovește în Volgograd. Putin lucrează cu AI # SportMedia
Ziua 1451 de război a început cu un nou atac aerian al Rusiei, care s-a concentrat asupra regiunilor Odesa, Kiev și Dnipro. În sudul Ucrainei s-au înregistrat cele mai mari pagube. O persoană a murit și alte șase au fost rănite într-un atac aerian nocturn care a vizat Odesa. Infrastructura portuară și feroviară a fost … The post Ziua 1451 Portul Odesa, în flăcări. Încă un val de atac energetic. Ucraina lovește în Volgograd. Putin lucrează cu AI appeared first on spotmedia.ro.
România e vulnerabilă în multe feluri, după cum sugerează și Raportul Conferinței pentru Securitate de la München. Bucureștiul nu știe cât de mult să meargă pe mâna americanilor și cât să rămână cu europenii. România este menționată de două ori în Raportul Conferinței pentru Securitate de la München. De fiecare dată e vorba în subsidiar … The post Înainte de München, mesaj pentru România: „Totul e în joc” appeared first on spotmedia.ro.
Patru morți și 22 de persoane intoxicate cu monoxid de carbon în doar șase săptămâni. Este bilanțul alarmant anunțat de Delgaz Grid. Compania atrage atenția că multe dintre aceste tragedii ar fi putut fi prevenite prin verificări periodice și respectarea regulilor elementare de siguranță. Intoxicațiile cu monoxid de carbon au făcut 26 de victime în … The post Avertisment dur: La fiecare două zile, monoxidul de carbon face o victimă în România appeared first on spotmedia.ro.
România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că economia a scăzut în ultimele două trimestre din 2025. Mai mult, statistica oficială a revizuit în sens negativ și estimările anterioare, marcând drept trimestru de contracție și începutul anului trecut. Potrivit INS, în trimestrul al IV-lea … The post România a intrat oficial în recesiune appeared first on spotmedia.ro.
Boom-ul construcțiilor și accidentele la nivelul picioarelor: De ce pantofii de protecție rămân indispensabili # SportMedia
În România, riscul la locul de muncă rămâne o problemă serioasă, chiar și în contextul creșterii economice. În 2023, 4.862 de persoane au suferit accidente de muncă, dintre care 90 au fost mortale — cifre furnizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în rapoartele oficiale. În paralel, în Uniunea Europeană, construcțiile au reprezentat aproape 24% … The post Boom-ul construcțiilor și accidentele la nivelul picioarelor: De ce pantofii de protecție rămân indispensabili appeared first on spotmedia.ro.
Cetățenii celor mai puternice state din Occident cred că lumea se apropie de Al Treilea Război Mondial în următorii 5 ani, dar tot nu ar face sacrificii pentru apărare – sondaj # SportMedia
Cetăţenii din statele occidentale cred din ce în ce mai mult că lumea se îndreaptă către un război global, potrivit rezultatelor unui sondaj Politico, care arată îngrijorarea tot mai mare a publicului față de riscul și costurile unei noi ere de conflict. În toate cele cinci țări incluse în sondaj — SUA, Canada, Marea Britanie, … The post Cetățenii celor mai puternice state din Occident cred că lumea se apropie de Al Treilea Război Mondial în următorii 5 ani, dar tot nu ar face sacrificii pentru apărare – sondaj appeared first on spotmedia.ro.
Zelenski: Nu vom accepta un acord prost. Pe front, Ucraina nu pierde. Se va întâlni cu Rubio la Munchen # SportMedia
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că preferă să nu se ajungă la niciun acord decât să fie pusă presiune asupra ucrainenilor pentru a accepta unul prost. Într-un interviu acordat The Atlantic, liderul de la Kiev a subliniat că orice înțelegere pentru încheierea războiului trebuie să garanteze o pace demnă și durabilă, precum și garanții clare … The post Zelenski: Nu vom accepta un acord prost. Pe front, Ucraina nu pierde. Se va întâlni cu Rubio la Munchen appeared first on spotmedia.ro.
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie de înșelătorie care exploatează sezonul angajărilor de la începutul anului. Infractorii cibernetici trimit e-mail-uri care imită procesul de recrutare al unor companii cunoscute ca să colecteze date sensibile și să facă plăți frauduloase. Victima e informată că CV-ul său a fost deja evaluat și aprobat pentru angajare. Uneori, mesajul face referire la o platformă de recrutare, iar … The post Hackerii promit joburi false pentru a sustrage datele victimelor appeared first on spotmedia.ro.
FCSB face schimbări mari în echipa de start: Cum arată „primul 11” pentru meciul cu Universitatea Craiova # SportMedia
FCSB va face mai multe schimbări în echipa de start pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat. Cele două echipe se întâlnesc din nou duminică, iar cei de la FCSB vor face schimbări. Daniel Graovac, Risto Radunović, Mihai Lixandru, David Miculescu, Darius Olaru și Juri Cisotti vor începe din primul minut. Echipa probabilă de la … The post FCSB face schimbări mari în echipa de start: Cum arată „primul 11” pentru meciul cu Universitatea Craiova appeared first on spotmedia.ro.
„Madama Butterfly”, „Cenușăreasa”, „Carmen” și „Nabucco”, patru titluri emblematice într-o săptămână a contrastelor la Opera Națională București # SportMedia
Săptămâna 16–22 februarie propune publicului o călătorie emoțională intensă, de la delicatețea tragică a operei italiene, la forța simbolică a dramei biblice, de la farmecul copilăriei transpus în balet, la pasiunea nestăvilită a operei franceze. Cinci reprezentații și patru spectacole care explorează teme universale precum iubirea, sacrificiul, libertatea și speranța, într-un repertoriu echilibrat între liric … The post „Madama Butterfly”, „Cenușăreasa”, „Carmen” și „Nabucco”, patru titluri emblematice într-o săptămână a contrastelor la Opera Națională București appeared first on spotmedia.ro.
Cartea „How to Feel Loved (Cum să te simţi iubit)”, lansată de psihologii Sonja Lyubomirsky și Harry Reis, aruncă o lumină interesantă asupra fericirii: nu contează doar cât de mult iubim pe alții, ci cât de mult simțim că suntem iubiți. Autorii, ambii experți în psihologia relațiilor, susțin că abilitatea noastră de a crea conexiuni … The post Vrei să fii fericit? Doi psihologi îți spun secretul în trei pași appeared first on spotmedia.ro.
Conducerea ANAF a convocat reprezentanții companiilor de curierat și ai unor platforme online pentru o întâlnire tensionată pe tema taxei de 25 de lei aplicată coletelor din afara Uniunii Europene, livrate în România. Fiscul le-a transmis firmelor că sumele colectate până acum sunt insuficiente, existând diferențe majore de la o companie la alta, și a … The post ANAF amenință companiile de curierat cu controale. Nu au colectat destul din taxa Temu appeared first on spotmedia.ro.
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și Asociația Salvați Flora și Fauna Deltei Dunării invită publicul la o serie de ateliere educative despre Delta Dunării. Delta Dunării nu este doar un peisaj de poveste, ci o lecție vie de biodiversitate, iar protejarea acestui patrimoniu unic începe cu acțiuni concrete în teren și continuă în mințile … The post Ateliere de creație “Delta Dunării prin ochii copiilor” la Muzeul Satului appeared first on spotmedia.ro.
Atletico Madrid s-a impus clar în fața FC Barcelona, scor 4-0, în turul semifinalei Cupei Spaniei. Oaspeții au început dezastruos partida de la Madrid. În minutul 7, Joan Garcia a respins nefericit mingea, care a fost deviată în propria poartă de Eric Garcia, iar gazdele au preluat rapid conducerea. La doar câteva minute distanță, Antoine … The post FC Barcelona, învinsă cu 4-0 în Spania appeared first on spotmedia.ro.
ByChoice.ro, platforma dedicată exclusiv apartamentelor și caselor de vacanță, se extinde la nivel național # SportMedia
Turismul intern din România a crescut constant în ultimii ani, iar comportamentul de consum s-a schimbat vizibil. Dacă în trecut hotelul era alegerea standard, astăzi tot mai mulți turiști caută apartamente și case de vacanță pentru mai mult spațiu, intimitate și flexibilitate. Probabil și tu ai observat această tendință atunci când ai planificat o escapadă … The post ByChoice.ro, platforma dedicată exclusiv apartamentelor și caselor de vacanță, se extinde la nivel național appeared first on spotmedia.ro.
Florinel Coman are probleme în Qatar și va schimba echipa. Fotbalistul român va pleca de la Al-Gharafa în vară, conform informațiilor publicate de Sport.ro. Al-Gharafa nu o duce deloc bine și a fost învinsă în Liga Campionilor Asiei cu 7-0, meci în care a fost scos la pauză. Coman a avut o situație complicată încă … The post Florinel Coman schimbă echipa appeared first on spotmedia.ro.
