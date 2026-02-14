O firmă neautorizată a fost aleasă să verifice instalațiile electrice de la Victor Babeș. Factura se ridică la 7.000 de euro
Buletin de București, 14 februarie 2026 05:10
O firmă neautorizată a primit contractul pentru a verifica instalațiile electrice de la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș". Acesta a fost acordat, prin atribuire directă, iar scopul verificărilor este a verifica dacă echipamentele electrice funcționează corect, astfel încât să nu existe niciun risc de electrocutare sau incendiu. Valoarea contractului este de […]
Sector 1 | Contractul cu Romprest expiră în iunie, iar primarul Tuță vrea să caute alt operator. 6 ani de conflict între Primărie și companie
Contractul de salubrizare încheiat în 2008 de Primăria Sectorului 1 cu Romprest expiră pe 30 iunie anul acesta. Primarul George Tuță cere Consiliului Local să-l împuternicească să caute alt operator. „În ședința Consiliului Local de joi, 19 februarie 2026, pe ordinea de zi se va afla doar un proiect de hotărâre. Acesta vizează mandatarea Primarului […]
Un avion cu destinația Frankfurt s-a întors la Otopeni după 10 minute de la decolare
Vineri, 13 februarie, un avion cu destinația Frankfurt a decolat de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă" (Otopeni), însă a revenit pe aeroport după zece minute. Este vorba despre un Boeing 737-700NGl, al companiei TAROM, care avea decolarea programată la ora 8:35. A decolat, însă, la ora 9:00, înainte de a se întoarce. Potrivit informațiilor postate […]
Dosar penal după incendiul produs în Sectorul 6, în urma căruia o persoană a murit
Polițiștii au deschis dosar penal după incendiul produs vineri, 13 februarie, în Sectorul 6, pe Bulevardul Constructorilor, soldat cu două victime, dintre care una a decedat. Între timp, incendiul a fost lichidat, iar echipele lucrează în continuare pentru răcirea zonei de intervenție. Incendiul s-a manifestat generalizat la un autovehicul electric. CITEȘTE ȘI VIDEO | Incendiu […]
Sală arhiplină la Gala Internațională de Balet „Balanchine's Legacy". Întâlnire în public, între Victor Rebengiuc și David Popovici,
Aproximativ 4.000 de oameni au umplut Sala Palatului, miercuri seară, cu ocazia Galei Internaționale de Balet „Balanchine's Legacy", eveniment cultural de excepție dedicat exclusiv creației lui George Balanchine, unul dintre cei mai influenți coregrafi ai secolului XX. Buletin de București a fost partener media al evenimentului. Programul, alcătuit integral din coregrafii Balanchine, prezentate cu rigoarea […]
Incendiu puternic în Sectorul 6: mai multe autovehicule au fost cuprinse de flăcări. O persoană a murit
Pompierii intervin vineri, 13 februarie, pentru stingerea unui incendiu puternic produs la mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Până acum, au fost identificare două victime, dintre care una este decedată. Incendiu puternic în Sectorul 6, vineri La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând și alte trei […]
Linia 485 va circula pe un traseu modificat de luni, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei"
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că linia 485 va circula pe un traseu modificat de luni, 16 februarie 2026, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei". Decizia a fost luată ca urmare a executării lucrărilor de extindere a rețelei de apă potabilă și de canalizare pe Strada Parfumului, din […]
Piedone nu mai poate ocupa nici o funcție publică în următorii trei ani. A pierdut definitiv procesul cu ANI
În februarie anul trecut, ANI l-a acuzat pe atunci primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, că a semnat o dispoziție prin care ginerele său, Ion Robert Florin, a fost numit membru în Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale, de unde a câștigat peste 100.0000 de lei. „În exercitarea atribuțiilor de primar, [Cristian Popescu Piedone – n.r.] […]
Un tramvai Bucur LF-CA, produs în anul 2013, a fost scos la probe de Uzina URAC (Uzina de Reparații – Atelierele Centrale), după ce a trecut printr-un proces de reparație capitală și modernizare, scrie Club Feroviar. Este vorba despre tramvaiul 411, pentru care procedurile de reparație au presupus recablări, înlocuirea componentelor uzate, reparația generală a […]
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că Municipiul București se află la acest moment sub incidența unui cod galben nowcasting de ceață. Acesta este valabil până la orele prânzului, conform anunțului transmis de meteorologi. De asemenea, centru Infotrafic le-a transmis șoferilor un avertisment din cauza condițiilor meteo: „Recomandăm conducătorilor auto să circule cu o […]
Vagonul unui tren CFR Călători a deraiat la Depoul București Călători, vineri dimineață. Circulația este blocată
Vineri dimineață, prima osie a unui vagon al trenului IRN 401, operat de CFR Călători, a deraiat în Depoul București Călători. Mai multe trenuri sunt blocate din cauza incidentului. Este vorba despre trenul internațional IRN 401 Kiev-Chișinău-București (Trenul Prietenia). Acesta avea programată sosirea la Gara de Nord la ora 6:38, dar a avut o întârziere […]
Avertisment Infotrafic din cauza ceții pentru șoferii bucureșteni: „Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!"
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de ceață, dublată de informările Poliției Române care semnalează condiții dificile de trafic pe principalele artere de ieșire și intrare în Capitală. Fenomenul reduce vizibilitatea drastic, izolat sub 50 de metri, ceea ce crește exponențial riscul de caramboluri. Vineri dimineață, la ora 05:44, […]
Miliarde dispărute din pixul Curții de Conturi: Dosarele „fantomă" de la Sectorul 1 și amnistia politică | Public Record
Între 2018 și 2024, Curtea de Conturi a României a identificat o gaură de 6,8 miliarde de lei în bugetele companiilor de stat și ale autorităților publice. Instituția a reușit să recupereze doar șase milioane de lei, scrie PublicRecord. Randamentul instituției conduse în această perioadă de Mihai Busuioc, actual judecător la Curtea Constituțională, este de […]
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că stația Bd. Poligrafiei va fi reamplasată începând de sâmbătă, 14 februarie 2026. Stația este aferentă liniilor 112, 331 și 331B și este situată pe bulevardul Poligrafiei, pe sensul spre intersecția Bd. Poligrafiei/Str. Băiculești. TPBI: stația „Bd. Poligrafiei" va fi reamplasată Stația […]
Piața de birouri din București a stagnat în 2025: fără livrări noi, pentru prima dată în 20 de ani
Anul 2025 a fost unul de stagnare pentru piața de birouri din București. A fost primul fără livrări de noi proiecte de peste 20 de ani, iar cererea totală de închiriere a scăzut cu aproximativ 25% față de 2024, până la aproximativ 250.000 de metri pătrați, potrivit raportului anual publicat de Colliers. Cererea nouă s-a […]
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 13-19 februarie
Salut, eu sunt Cosmin și nu mă dau în vânt după Sf. Valentin, dar vă dau câteva idei de ieșit în acest weekend marcat de 14 februarie. Noroc c-au fost colegii mei harnici și-au compilat deja o listă de recomandări pentru 13-19 februarie, inclusiv pentru weekendul inimioarelor. A emis și PMB un comunicat de presă […]
Ministerul Mediului, sfidat în Pădurea Băneasa: modernizează drumul pentru cartierul Greenfield care ar trebui reîmpădurit
Ministerul Mediului a publicat miercuri un raport în care menționa că drumul din Pădurea Băneasa realizat pentru locuitorii din cartierul Greenfield nu ar trebui să existe, pentru că nu este prevăzut în acte. Instituția solicita reîmpădurirea căii de acces, trecută în prezent cu autoturisme. Joi, pe același drum au apărut mai multe utilaje, dar nu […]
Gripa aviară (virusul A H5N1) a fost confirmată la lebedele de pe râul Dâmbovița, pe raza comunei ilfovene Glina. În acest context, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Ilfov a dispus aplicarea unor măsuri stricte de biosecuritate pentru gospodăriile din județul Ilfov, anunță Primăria Corbeanca. Recomandări pentru protejarea păsărilor Cetățenilor li se recomandă […]
Robert Negoiță se întoarce la primărie și scapă de cauțiunea de 800.000 de lei
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se întoarce la primărie după ce Tribunalul București a admis joi contestația formulată de edil. Decizia este definitivă, conform Digi24, Agrepres și Antena 3 CNN. Astfel, el a scăpat de controlul judiciar pus de DNA, cu o cauţiune de 800.000 de lei (160.000 de euro), pe 5 februarie, după mai […]
Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (ADPDU) Sector 6 a anunțat că au fost montate patru noi căsuțe pentru pisici, iar numărul lor depășește 50 acum, pe raza sectorului. Mai exact, numărul căsuțelor pentru pisici montate în Sectorul 6 a ajuns la 52, dar vor mai fi montate și altele. Unde au fost montate cele […]
Romsilva invocă dec
Romsilva reacționează la raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului care a demolat baza legală a accesului auto prin Pădurea Băneasa. Instituția contrazice inspectorii ministeriali și susține că drumul forestier vizat nu este o construcție nouă, ci o infrastructură moștenită din perioada comunistă care a fost omisă din documente dintr-o eroare birocratică. Ministerul Mediului a […] The post Romsilva invocă decrete comuniste pentru a justifica drumul din Greenfield: Figurează ca „alee modernizată pentru vehicule” și „drum forestier și de agrement” appeared first on Buletin de București.
Dosarul penal al primarului din Chiajna, apropiat de familia Savonea, blocat de doi ani în camera preliminară | Presshub # Buletin de București
Mircea Minea a fost trimis în judecată de DNA în 2023, fiind acuzat de o serie de nelegalități legate de finanțarea clubului de fotbal din Chiajna. De atunci, dosarul penal al primarului din Chiajna zace în Camera preliminară a Tribunalului Ilfov, scrie Presshub. Mircea Minea este acuzat de DNA că ar fi provocat Primăriei din Chiajna […] The post Dosarul penal al primarului din Chiajna, apropiat de familia Savonea, blocat de doi ani în camera preliminară | Presshub appeared first on Buletin de București.
Brigada Rutieră a amendat Primările din Capitală cu 6.000 de euro, pentru gropile din asfalt # Buletin de București
Aproape 6.000 de euro au primit Primăriile din Capitalei, după ce Polițiștii de la Brigada Rutieră au verificat starea drumurilor publice, din București. Cele șapte sancțiuni, în valoare de 29.767,5 mii de lei au vizat și stadiul de remediere a deficiențelor autorităților locale. Controalele au fost făcute pe data de 11 februarie. Printre drumurile verificate se […] The post Brigada Rutieră a amendat Primările din Capitală cu 6.000 de euro, pentru gropile din asfalt appeared first on Buletin de București.
Cum vor arăta noile refugii de tramvai din București: primele sunt în construcție pe Bulevardul Expoziției | Club Feroviar # Buletin de București
Noile refugii de tramvai din București din noul model standard, care urmează să fie implementat pe toate tronsoanele de linie modernizate din Capitală, sunt în construcție pe Bulevardul Expoziției, fiind proiectate de PORR România, scrie Club Feroviar. Peroanele vor fi montate pe cei aproximativ 50 de kilometri cale de linie de tramvai pe care se […] The post Cum vor arăta noile refugii de tramvai din București: primele sunt în construcție pe Bulevardul Expoziției | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
Robert Negoiță contestă măsura controlului judiciar. Judecătorii decid astăzi dacă se poate întoarce la primărie # Buletin de București
Robert Negoiță vrea să se întoarcă la Primăria Sectorului 3, motiv pentru care a contestat măsura controlul judiciar dispus de procurorii DNA. Judecătorii de la Tribunalul București urmează să analizeze astăzi, 12 februarie, contestația, deși termenul inițial stabilit în dosarul în care primarul este acuzat că a construit un drum din bani publici pentru fratele […] The post Robert Negoiță contestă măsura controlului judiciar. Judecătorii decid astăzi dacă se poate întoarce la primărie appeared first on Buletin de București.
Aproape 100 de șoferi de taxi din București, amendați cu 32.000 de lei de Poliția Locală. Ce nereguli au fost constatate # Buletin de București
Poliția Locală a Municipiului București a acordat amenzi în valoare de 32.000 de lei în urma controalelor desfășurate săptămâna trecută în rândul șoferilor de taxi din Capitală, în special în zona Gării de Nord. Au fost reținute și câteva autorizații de taxi. Aproximativ 100 de taxiuri au fost verificate de polițiștii locali din cadrul Serviciului […] The post Aproape 100 de șoferi de taxi din București, amendați cu 32.000 de lei de Poliția Locală. Ce nereguli au fost constatate appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Lucrări de modernizare la Piața Dorobanți. Noul spațiu se deschide în luna martie # Buletin de București
Piața Dorobanți se modernizează. Primăria Sectorului 1 a demara lucrările, estimate să se încheie în luna martie a acestui an. Proiectul vizează transformarea pieței într-un spațiu modern, sigur și funcțional, dedicat producătorilor locali și cetățenilor. În această perioadă, în Piața Dorobanți, se desfășoară următoarele lucrări: Investiția va asigura condiții sigure și civilizate atât pentru comercianți, […] The post Sector 1 | Lucrări de modernizare la Piața Dorobanți. Noul spațiu se deschide în luna martie appeared first on Buletin de București.
Trenurile Tezaur zac abandonate într-o remiză CFR de lângă Mogoșoaia | Digi24 # Buletin de București
Trenurile Tezaur au fost lăsate în paragină și zac într-o remiză CFR de lângă Mogoșoaia, fiind acum adăposturi abandonate pentru animalele maidaneze. Vagoanele ce erau cândva opulente sunt acum doar simple refugii pentru pisicile străzii, existând aici chiar și cuiburi de viespi, transmite Digi24. Vehiculele aparțin la acest moment unei companii a Ministerului Transporturilor. Cum […] The post Trenurile Tezaur zac abandonate într-o remiză CFR de lângă Mogoșoaia | Digi24 appeared first on Buletin de București.
Alertă alimentară | Portocale „false” cu pesticide, în hypermarketurile din Capitală: 12 tone de marfă din Egipt, vândute ca produse grecești # Buletin de București
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Capitalei au descins, în dimineața zilei de 12 februarie 2026, la opt adrese din București, Ilfov și Ialomița. Ancheta vizează o rețea de distribuție care a introdus pe rafturile unui lanț de hypermarketuri din Capitală peste 12 tone de „fructe false”, importate din Egipt […] The post Alertă alimentară | Portocale „false” cu pesticide, în hypermarketurile din Capitală: 12 tone de marfă din Egipt, vândute ca produse grecești appeared first on Buletin de București.
Jumătate de miliard de euro pe hârtie. Blocajul administrativ care riscă să îngroape fondurile europene pentru București și Ilfov # Buletin de București
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, instituția care gestionează fondurile europene în cea mai dezvoltată zonă a țării, a publicat calendarul estimativ pentru lansarea apelurilor de proiecte în 2026. Lista include 18 linii de finanțare care totalizează peste 539 de milioane de euro. Banii se împart între sectorul privat, administrația locală și proiecte strategice de anvergură. […] The post Jumătate de miliard de euro pe hârtie. Blocajul administrativ care riscă să îngroape fondurile europene pentru București și Ilfov appeared first on Buletin de București.
Când vor fi gata lucrările de modernizare la Pavilionul „Casa Doru” de la Spitalul Victor Babeș # Buletin de București
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) anunță că Pavilionul „Casa Doru” de la Spitalul Clinic „Victor Babeș” este în plin proces de modernizare. În această perioadă, au loc lucrări de extindere, reabilitare și modernizare, iar termenul estimat pentru finalizarea investiției este finalul acestui an. Pavilionul „Casa Doru” are un regim de înălțime S+P+2E și […] The post Când vor fi gata lucrările de modernizare la Pavilionul „Casa Doru” de la Spitalul Victor Babeș appeared first on Buletin de București.
METEO | Vremea se încălzește în weekend, la București. Temperaturi neobișnuite pentru această perioadă din an # Buletin de București
Vremea se încălzește în weekend, în Capitală. Temperaturile maxime se vor situa peste mediile anuale, normale pentru această perioadă. Joi, 12 ianuarie, vremea se încălzește, iar valorile termice se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de […] The post METEO | Vremea se încălzește în weekend, la București. Temperaturi neobișnuite pentru această perioadă din an appeared first on Buletin de București.
Raport | Copacii din Parcul Tineretului, un pericol: 15% prezintă risc de siguranță pentru vizitatori # Buletin de București
Aproximativ 15% dintre copacii din Parcul Tineretului din București necesită intervenții, iar circa 5% intră în categoria de risc extrem pentru siguranța publică, arată un raport de specialitate realizat în 2025, la solicitarea Asociației Parcul Natural București. Studiul a fost realizat de peisagiștii Diana Culescu, Mihai Culescu și arborista Andreea Răducu-Lefter pe baza cercetărilor în […] The post Raport | Copacii din Parcul Tineretului, un pericol: 15% prezintă risc de siguranță pentru vizitatori appeared first on Buletin de București.
Comic Con 2026 va avea loc în perioada 24-26 aprilie la Romexpo, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor. Tmp de trei zile pasionații de filme, seriale, jocuri video, cosplay și benzi desenate se vor putea reuni. Anul acesta line-up ul evenimentului este deschis de Freddy Carter, interpretul lui Kaz Brekker, liderul Crows și protagonistul serialului […] The post Comic Con 2026, la finalul lunii aprilie. Freddy Carter, parte din line-up appeared first on Buletin de București.
„Totul este gratuit” de la primarul din Otopeni, după ce Tribunalul București a început administrarea probelor de la DNA # Buletin de București
Primarul din Otopeni, Silviu Gheorghe, promovează intens infrastructura sportivă a orașului drept o facilitate complet gratuită pentru cetățeni, exact în momentul în care magistrații Tribunalului București au demarat, după trei ani de amânări, administrarea probelor în dosarul său de corupție. Adică a început judecarea efectivă a celor acuzate de procurorii DNA. În timp ce primarul […] The post „Totul este gratuit” de la primarul din Otopeni, după ce Tribunalul București a început administrarea probelor de la DNA appeared first on Buletin de București.
Un sfert din autobuzele turcești cumpărate de Firea stau în garaj. Otokar ar urma să le repare în două luni # Buletin de București
115 dintre autobuzele turcești Otokar cumpărate de Primăria Capitalei în mandatul Gabrielei Firea stau la acest moment degeaba în garaj. Într-o discuție dintre Ciprian Ciucu și reprezentații companiei din Turcia s-a stabilit ca aceasta să fie reparate și să reintre pe traseu în două luni, conform anunțului făcut de Primar. De ce stau în garaj […] The post Un sfert din autobuzele turcești cumpărate de Firea stau în garaj. Otokar ar urma să le repare în două luni appeared first on Buletin de București.
CCR a decis că Metrorex nu poate introduce în proprietatea sa imobile doar cu autorizația de construire. Decizia, la sesizarea lui Nicușor Dan: S-ar reduce mecanismele de control # Buletin de București
Curtea Constituțională a admis, cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României cu privire la o ordonanță de urgență ce ar fi permis Metrorex să intabuleze mai ușor construcții aferente rețelei de metrou, doar cu autorizația de construire. Sesizarea lui Nicușor Dan susține că „-ar reduce mecanismele de control”. CCR a constatat […] The post CCR a decis că Metrorex nu poate introduce în proprietatea sa imobile doar cu autorizația de construire. Decizia, la sesizarea lui Nicușor Dan: S-ar reduce mecanismele de control appeared first on Buletin de București.
Când va fi gata șantierul din Prelungirea Ghencea. Răspunsurile Primăriei Capitalei și a CNAIR. Ce reclamă cetățenii # Buletin de București
Solicitările grupului Inițiativa Prelungirea Ghencea adresate Primăriei Capitalei și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de a da termene clare pentru momentul când va fi gata șantierul din Prelungirea Ghencea au primit răspuns. Acestea au fost publicate pe pagina de Facebook a grupului civic, iar o parte dintre cetățeni au contestat promisiunile celor […] The post Când va fi gata șantierul din Prelungirea Ghencea. Răspunsurile Primăriei Capitalei și a CNAIR. Ce reclamă cetățenii appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei a scos la concurs 1.000 de autorizații de taxi. Este prima procedură de atribuire din acest an # Buletin de București
Primăria Municipiului București a scos la concurs un total de 1.000 de autorizații de taxi. În anul 2026, municipalitatea urmează să lanseze alte trei astfel de proceduri de atribuire, conform comunicatului transmis. Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul de hotărâre pentru aceste proceduri în ședința din 29 ianuarie. Din total de 1.000 de […] The post Primăria Capitalei a scos la concurs 1.000 de autorizații de taxi. Este prima procedură de atribuire din acest an appeared first on Buletin de București.
Kristof Lajos, condamnat la 7 ani și 10 luni de închisoare. Pentru „antrenorul de genii”, decizia este definitivă # Buletin de București
7 ani și 10 luni va stă în închisoare Kristof Lajos, supranumit „antrenorul de genii”. El a fost condamnat pentru viol și agresiune sexuală. Victimele lui Kristof Lajos au fost doi frați minori. Decizia este definitivă. Deși, pe fond, fuseseră obținute despăgubiri morale de 100.000 euro, Curtea de Apel București a dispus reducerea lor la […] The post Kristof Lajos, condamnat la 7 ani și 10 luni de închisoare. Pentru „antrenorul de genii”, decizia este definitivă appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Cinci tone de deșeuri abandonate, colectate într-o singură zi. Amenda se ridică la 5.000 mii de lei # Buletin de București
Numai într-o singură zi, echipele de la salubrizare, din Sectorul 6, au ridicat cinci tone de deșeuri, abandonate pe domeniul public. Autoritățile avertizează că amenda, pentru nerespectarea legii, se ridică la 5.000 de lei. Printre deșeurile ridicate s-au regăsit canapele uzate, corpuri vechi de mobilier, saltele, cutii, pungi și cartoane, lăsate în grădini de bloc, la […] The post Sector 6 | Cinci tone de deșeuri abandonate, colectate într-o singură zi. Amenda se ridică la 5.000 mii de lei appeared first on Buletin de București.
Două concerte simfonice, pe scena Filarmonicii George Enescu. Pianista Zee Zee și dirijorul Duncan Ward cântă cu casă închisă # Buletin de București
Pianista Zee Zee și dirijorul Duncan Ward cântă pe scena Filarmonicii George Enescu, pe 12 si 13 februarie. Concertele sunt sold-out. Cei doi artiști vor interpreta de la muzica contemporană românească la romantismul lui Liszt și modernismul lui Stravinski. Programul include lucrarea Broken de Mihaela Vosganian, Concertul nr. 2, în la major, pentru pian și orchestră, […] The post Două concerte simfonice, pe scena Filarmonicii George Enescu. Pianista Zee Zee și dirijorul Duncan Ward cântă cu casă închisă appeared first on Buletin de București.
VIDEO | Ciucu, despre situația de la STB: înaintea alegerilor, echipa „superperformantă” de acolo a fost pusă la adăpost # Buletin de București
Primarul Ciprian Ciucu a mers astăzi într-o vizită neanunțată la autobaza Floreasca a Societății de Transport București. A vorbit, într-un transmisiune live, despre condițiile „execrabile” în care angajații sunt nevoiți să repare autobuzele defecte ale Capitalei și despre situația generală de la STB. Deși nu au existat investiții în infrastructura STB, anul trecut, înainte de […] The post VIDEO | Ciucu, despre situația de la STB: înaintea alegerilor, echipa „superperformantă” de acolo a fost pusă la adăpost appeared first on Buletin de București.
Ce poți face de Ziua Îndrăgostiților în București. Concerte, spectacole și petreceri pe 14 februarie # Buletin de București
Dacă pe 14 februarie ești în București, sunt multe lucruri pe care le poți face de Ziua Îndrăgostiților. Cuplurile au la dispoziție spectacole, concerte, petreceri tematice și activități interesante, toate dedicate zilei de 14 februarie. Fie că alegeți să vă petreceți sâmbăta la o piesă de teatru sau preferați să mergeți la o petrecere, există […] The post Ce poți face de Ziua Îndrăgostiților în București. Concerte, spectacole și petreceri pe 14 februarie appeared first on Buletin de București.
Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” are loc în această seară. Cel mai important eveniment cultural al începutului de an # Buletin de București
Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc la Sala Palatului miercuri, 11 februarie, de la ora 20:00, aduce la București esența baletului modern, așa cum a fost gândită de George Balanchine, coregraful care a redefinit dansul secolului XX și a pus bazele baletului american modern. Considerată pe bună dreptate drept cel mai […] The post Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” are loc în această seară. Cel mai important eveniment cultural al începutului de an appeared first on Buletin de București.
Wizz Air a anunțat că introduce zboruri directe pe ruta București Băneasa – Stockholm, aeroportul principal din capitala Suediei, de la finalul lunii martie. Este, totodată, și cel mai mare aeroport din Suedia. Compania low-cost maghiară va opera, începând cu data de 30 martie 2026, zboruri de la Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu” (Băneasa) spre Aeroportul […] The post Noi zboruri directe low-cost pe ruta București Băneasa – Stockholm appeared first on Buletin de București.
Cum citeau bucureștenii înainte de era digitală. Bibliobuzul, „biblioteca pe roți” care ajungea în toate cartierele Capitalei # Buletin de București
Cum citeau bucureștenii în trecut, înainte de era digitală? Cu decenii în urmă, înainte ca lectura să fie „la un click distanță”, exista o bibliotecă pe roți numită „Bibliobuzul”. În perioada anilor 70′-80′, aceasta facilita accesul la cărți în cartierele mărginașe ale orașelor și în zonele în care nu erau biblioteci în apropiere. Bibliobuzul era […] The post Cum citeau bucureștenii înainte de era digitală. Bibliobuzul, „biblioteca pe roți” care ajungea în toate cartierele Capitalei appeared first on Buletin de București.
Fii între primii 100 de susținători ai Buletin de București în 2026. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și noi îți oferim la schimb cea mai bună echipă de jurnaliști „gardieni” ai banului public # Buletin de București
Jurnalismul de calitate costă. Dar liniștea din administrația publică vine cu un preț și mai mare. Nota de plată o achităm, în timp, noi toți. Redacția Buletin de București, publicație editată de Asociația Funky Citizens, a urmărit, în 2025, cum se cheltuie banii publici în Capitală și în Ilfov și a livrat în medie 14 […] The post Fii între primii 100 de susținători ai Buletin de București în 2026. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și noi îți oferim la schimb cea mai bună echipă de jurnaliști „gardieni” ai banului public appeared first on Buletin de București.
