O firmă neautorizată a fost aleasă să verifice instalațiile electrice de la Victor Babeș. Factura se ridică la 7.000 de euro

Jurnalismul de calitate costă. Dar liniștea din administrația publică vine cu un preț și mai mare. Nota de plată o achităm, în timp, noi toți. Redacția Buletin de București, publicație editată de Asociația Funky Citizens, a urmărit, în 2025, cum se cheltuie banii publici în Capitală și în Ilfov și a livrat în medie 14 […] The post Fii între primii 100 de susținători ai Buletin de București în 2026. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și noi îți oferim la schimb cea mai bună echipă de jurnaliști „gardieni” ai banului public appeared first on Buletin de București.