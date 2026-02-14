LIVE VIDEO Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Suntem parte a unei singure civilizații”
HotNews.ro, 14 februarie 2026 10:20
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, pentru care vechea ordine mondială „nu mai există”, a luat cuvântul sâmbătă dimineață în cadrul Conferinței de Securitate de la München, în contextul în care europenii și americanii sunt de…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
10:30
Alerte de la ANM: Cod galben de ninsori și vânt în mai multe județe / Nou val de frig în următoarele zile # HotNews.ro
Meteorologii au emis sâmbătă dimineață alerte cod galben de ninsori și vânt puternic valabile în mai multe județe, începând de mâine, 15 februarie, până luni. În același timp, ANM anunță că vremea se va răci…
Acum 30 minute
10:20
LIVE VIDEO Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Suntem parte a unei singure civilizații” # HotNews.ro
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, pentru care vechea ordine mondială „nu mai există”, a luat cuvântul sâmbătă dimineață în cadrul Conferinței de Securitate de la München, în contextul în care europenii și americanii sunt de…
Acum o oră
10:00
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat # HotNews.ro
Un cititor al newsletterului „Rațiunea, înapoi!” a ridicat o întrebare mocnită, pe care mulți oameni din România o gândesc, dar nu o pronunță: de ce discrepanța uriașă dintre București și orașele mici, în materie de…
10:00
Judecătoarea pensionară care a coordonat acțiunea „Turul 2 înapoi” dă în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine actele de studii ale lui Nicușor Dan # HotNews.ro
Judecătoarea pensionară Lăcrămioara Axinte vrea să știe dacă preşedintele Nicuşor Dan a fost într-adevăr student la Matematică între anii 1989-1992 şi dacă acesta şi-a finalizat studiile la Universitatea Bucureşti. Lăcrămioara Axinte a depus, în această săptămână,…
Acum 2 ore
09:40
Un polițist din Arad e anchetat în Austria după ce a fost prins cu mașina plină de pantofi furați # HotNews.ro
Un polițist din cadrul IPJ Arad și soția sa sunt acuzați că au furat pantofi sport din 20 de magazine din complexul comercial Outlet Parndorf, aflat lângă Viena. La întoarcerea în țară, au fost opriți…
09:20
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului # HotNews.ro
Armata SUA se pregătește pentru posibilitatea unor operațiuni susținute, de câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care președintele Donald Trump va ordona un atac, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters. Astfel posibilul conflict…
09:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România va deveni până în 2028 „o țară independentă energetic” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune, într-un interviu la Digi24, că până în 2028 România își va produce singură energia de care are nevoie, iar surplusul îl va exporta. Rezultatul se va vedea la prețul facturilor…
09:00
EXCLUSIV Lanţ de retail cu prețuri mici, controlat de cel mai bogat danez, intră în România # HotNews.ro
Lanțul danez de magazine cu prețuri mici Normal, al cărui acționar majoritar este Anders Holch Povlsen (53 de ani), cel mai bogat danez, intră pe piața românească cu un magazin în București, primul din întreaga…
Acum 4 ore
08:40
Cum explică șeful Cancelariei lui Bolojan de ce nu a fost redus nici acum numărul membrilor din Comisia secretizată de Ciolacu care examinează investițiile străine # HotNews.ro
Cancelaria premierului Ilie Bolojan nu a redus încă de la 11 la 7 numărul membrilor din Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD), așa cum a anunțat în luna iulie 2025, acest lucru urmând…
08:20
Ce le răspunde Bolt taximetriștilor care spun că șoferii de ridesharing au invadat Bucureștiul. „Procent redus de mașini cu numere din alte județe”. Restricțiile teritoriale cerute de taximetriști „vor afecta locuri de muncă” # HotNews.ro
Compania de transport alternativ Bolt răspunde taximetriștilor bucureșteni care se plâng că mașini înmatriculate în provincie desfășoară activități de ridesharing în Capitală, făcându-le concurență neloială. Citește mai departe pe StartupCafe…
08:10
Câteva zeci de lucrări de desen sunt prezentate sub titlul „Aman – Linie, punct. Theodor Aman – desenator”, până la începutul lunii noiembrie, în sala de gravură, unde se află și presa adusă din Franța…
08:10
Creșterea explozivă – și scăderile la fel de spectaculoase – ale prețului aurului aduc în prim-plan un factor la care nimeni nu s-a gândit până de curând: China. Analiștii văd o activitate speculativă intensă a…
08:10
Un șef de la Microsoft prezice că „majoritatea, dacă nu toate” sarcinile de birou vor fi automatizate de AI în cel mult 18 luni # HotNews.ro
CEO-ul departamentului de AI al Microsoft, Mustafa Suleyman, spune că inteligența artificială va atinge „performanță la nivel uman” în munca de birou și prezice că majoritatea sarcinilor din acest domeniu pot fi automatizate în următoarele…
08:10
„O non-știre. E o știre pentru cei care nu urmăresc economia” – om de afaceri român, despre recesiunea tehnică # HotNews.ro
Antreprenorul și investitorul tech Sergiu Neguț, președintele organizației Romanian Business Leaders (RBL), consideră că recesiunea tehnică în care a intrat România, consemnată acum de statistică, era previzibilă și ar trebui să fie „o non-știre” pentru…
07:40
Vremea se schimbă brusc în doar câteva zile: lapoviță și nou strat de zăpadă la munte / ANM a actualizat prognoza meteo # HotNews.ro
Vremea va fi deosebit de caldă sâmbătă, cu temperaturi ce vor ajunge și la 17 grade în unele zone ale țării. De mâine însă, un nou val de frig va cuprinde România, când sunt așteptate…
07:40
Pentru prima dată, negocieri separate cu Iranul și cu Rusia și Ucraina vor avea loc în același oraș și în aceeași zi # HotNews.ro
Două runde de negocieri diplomatice, privind Ucraina și Iranul, vor avea loc marți la Geneva, a declarat vineri pentru Reuters o sursă informată în legătură cu acest subiect. O delegație americană, din care fac parte…
07:30
Weekend trending în București, 14-15 februarie: Ziua Îndrăgostiților, Dragoste cu năbădăi și Cenaclul Flacăra, educație sexuală la Ministerul Educației, Sarmalele Reci și La Răscruce de vânturi # HotNews.ro
Suntem la mijloc de februarie, iar asta înseamnă că în acest weekend Bucureștiul se va umple de inimioare și tot felul de evenimente dedicate Zilei Îndrăgostiților. Fie că sărbătorești sau nu această zi, iată ce…
07:30
Ziua Îndrăgostiților este o zi importantă pentru florari, în care interesul consumatorilor pentru flori este la cote maxime . Cel mai mare exportator de flori din lume este, de departe, Olanda, urmată de Columbia, Ecuador,…
07:10
VIDEO Cea mai ieftină platformă de streaming pariază pe regina thrillerului: fenomenul „Scarpetta”, pe ecrane la 25 de ani de la debutul romanelor # HotNews.ro
Noul serial lansat de Amazon Prime Video este ecranizarea unei serii de romane de succes, începute în urmă cu 25 de ani. În rolurile principale sunt două actrițe de legendă ale Hollywood-ului: Nicole Kidman și…
07:00
Surprizele primei zile ale Conferinței de securitate de la Munchen. SUA susțin că salvează lumea „de pe marginea prăpastiei”, Franța și Germania au făcut front comun # HotNews.ro
Conferința de securitate de la Munchen, cea mai importantă reuniune anuală internațională pe probleme de securitate, s-a deschis vineri sub umbra tensiunilor dintre SUA și Europa. Iar amenințarea reprezentată de președintele american Donald Trump pentru…
07:00
Mesaje de Valentine’s Day 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi de Ziua Îndrăgostiților # HotNews.ro
Valentine’s Day, sărbătorită în 14 februarie, este ziua dedicată îndrăgostiților în mare parte din lumea occidentală. În România, a devenit populară după anii ’90, odată cu influențele culturale din Vest, și coexistă astăzi cu Dragobetele,…
Acum 6 ore
06:40
Germanii, acuzați că își iau prea multe zile de concediu medical și frânează astfel creșterea economică: „Nu mai fiți așa leneși!”, le spune cancelarul # HotNews.ro
Germanii nu lucrează suficiente ore și iau prea multe zile de concediu medical, ceea ce împiedică creșterea economică, susține cancelarul german Friedrich Merz. Mesajul lui, pe scurt: Nu fiți așa leneși!. Nu este cel mai…
Acum 12 ore
02:20
Fitch menţine ratingul suveran al României. „Perspectiva negativă reflectă deteriorarea continuă a finanţelor publice” # HotNews.ro
Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. „Ratingul României „BBB minus” este susţinut de apartenenţa la UE şi este…
00:40
VIDEO Cea mai mare surpriză a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Dezastru pentru americanul Ilia Malinin # HotNews.ro
Sportivul american Ilia Malinin a terminat doar pe locul 8 vineri seară, ratând dramatic podiumul la patinaj artistic, la Jocurile Olimpice care se desfășoară la Milano-Cortina. Considerat marele favorit, patinatorul a ratat inexplicabil la programul…
00:30
Petrolul Ploiești a obținut o victorie importantă, 2-1 cu FC Argeș, pe Stadionul „Ilie Oană”, vineri seară, în primul meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres. Oaspeții au deschis scorul în…
00:10
La doar câteva săptămâni după ce Trump a adus NATO în pragul colapsului, Rutte are o perspectivă complet diferită asupra alianței # HotNews.ro
Decizia Europei de a cheltui mai mult pentru apărare readuce America în prim-plan, a afirmat vineri secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat Politico în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. La…
00:00
Orban, despre intrarea în recesiune tehnică: „N-ar trebui să sperie pe nimeni/ Este posibil să avem o creștere economică mai mare decât cea estimată” # HotNews.ro
Recesiunea tehnică anunţată de INS nu trebuie să panicheze pe nimeni, spune preşedintele partidului Forţa Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, care consideră că aceasta nu este rezultatul unei crize economice, ci consecinţa unui trend constant…
13 februarie 2026
23:30
Medic din Iași, trimis în judecată după ce a luat șpagă 100 de lei și 200 de lei. Și cei doi pacienţi vor fi judecați, pentru dare de mită # HotNews.ro
Medicul cardiolog Ovidiu Mitu din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iaşi a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat că a luat mită de la doi pacienţi, de 200 de lei, respectiv 100 de…
23:30
Președintele rus Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, nu mai este tânăr, a remarcat liderul ucrainean Volodimir Zelenski vineri, într-un interviu acordat Politico, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. „Nu mai…
23:10
Regizorul Corneliu Porumboiu obține finanțare de la Fundația Prada pentru viitorul său film # HotNews.ro
Noi filme ale unor cineaşti de renume, printre care Apichatpong Weerasethakul, regizorul filmului „Tropical Malady”, Corneliu Porumboiu din România şi Tatiana Huezo din Mexic, se numără printre primele 14 lungmetraje selectate pentru a beneficia de…
23:00
Schimbări la examinarea investițiilor străine: Taxa de examinare va fi redusă la jumătate, iar pragul tranzacțiilor care au nevoie de aviz urcă la 5 milioane euro # HotNews.ro
Taxa de examinare a investițiilor străine va fi redusă la jumătate, de la 10.000 de euro cât este în prezent, la 5.000 de euro, pragul investițiilor străine care au nevoie de avizul Comisiei de Examinare…
22:30
Ripostă din Guvern la Marcel Ciolacu: „România a fost dusă în gard de economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui” # HotNews.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, l-a acuzat pe fostul prim-ministru Marcel Ciolacu și pe miniștrii săi că „au dus România de gard”, iar acum impută actualului guvern starea economiei țării. Pîslaru le cere…
22:20
Trump anunță că un al doilea portavion american va pleca „foarte curând” spre Golf și avertizează Iranul # HotNews.ro
Un al doilea portavion american va pleca „foarte curând” spre Orientul Mijlociu, a anunțat vineri Donald Trump, după ce joi a amenințat Iranul cu consecințe „traumatizante” în caz de eșec al negocierilor pentru o reglementare…
21:50
Băsescu: Eu acum aş chema FMI. Actuala coaliţie nu-şi asumă ce trebuie făcut pentru redresarea economiei # HotNews.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că, în opinia sa, statul român ar trebui să solicite intervenţia Fondului Monetar Internaţional (FMI) având în vedere situaţia economică a României, el explicând că face această sugestie pentru că…
Acum 24 ore
21:20
Incident armat lângă Arcul de Triumf din Paris. Parchetul antiterorism a deschis o anchetă # HotNews.ro
Un bărbat înarmat cu un cuţit, care ameninţa vineri jandarmii aflaţi la post sub Arcul de Triumf din Paris, a fost rănit cu focuri de armă de unul dintre ei, relatează agenția France Presse. Cazul…
21:00
FOTO Filmul accidentului din Sectorul 6, unde o femeie a murit, după ce automobilul electric a luat foc. Care este tipul mașinii # HotNews.ro
O femeie și-a pierdut viața în incendiul mașinii în care se afla alături de soțul ei, pe Bulevardul Constructorilor din București. Automobilul în care se afla este un vehicul electric cu numai două locuri, unul…
20:40
Președintele american Donald Trump, a declarat vineri că liderul ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, afirmând că Rusia dorește să încheie un acord în contextul războiului în desfășurare…
20:30
Trump spune că SUA au o relație „de nota 10” cu preşedinta Venezuelei. „Voi face o vizită” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că relaţia Statelor Unite cu Venezuela este „foarte bună” şi că o recunoaşte pe preşedinta venezueleană Delcy Rodriguez drept lidera guvernului oficial, relatează Reuters. „Avem o relaţie foarte…
19:50
VIDEO „Cel mai distructiv președinte” din istorie. La Munchen, un critic acerb le-a transmis liderilor mondiali că Trump „este temporar” # HotNews.ro
La München, probabilul candidat democrat la președinția SUA a continuat să poziționeze California – și pe el însuși – ca alternativă la „trumpism”, scrie Politico. Mesajul lui Gavin Newsom către liderii mondiali adunați în Germania…
19:50
Administrația Trump elimină statutul de protecție temporară pentru yemeniți. Cea mai recentă măsură care vizează imigranții # HotNews.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a pus capăt statutului de protecție temporară pentru Yemen, a anunțat vineri secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, aceasta fiind cea mai recentă măsură a Washingtonului care vizează imigranții, relatează…
19:40
Nicușor Dan, prima reacție după intrarea României în recensiune tehnică: „Nu e ceva ce descoperim acum” și „Avem motive de optimism” / Mesaje către „responsabilii politici și cetățeni” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-o postare pe Facebook, că anunțul Institutului Național de Statistică vine în contextul în care se știa că economia României încetinește de mai mulți ani. Pe de altă parte, șeful…
19:10
„O non-știre. E o știre pentru cei care nu urmăresc economia” – om de afaceri român, despre recesiunea tehnică # HotNews.ro
Antreprenorul și investitorul tech Sergiu Neguț, președintele organizației Romanian Business Leaders (RBL), consideră că recesiunea tehnică în care a intrat România, consemnată acum de statistică, era previzibilă și ar trebui să fie „o non-știre” pentru…
19:10
Un tribunal din Letonia a condamnat un om la şase ani de închisoare pentru că a spionat în beneficiul Rusiei, informează vineri media naţionale, potrivit Agerpres. Cetăţeanul leton a fost găsit vinovat că a transmis…
18:50
Bundeswehr-ul a trimis avioane de vânătoare Eurofighter în Islanda. Avertisment despre Flota Nordică a Rusiei, lansat la Conferința de la Munchen # HotNews.ro
Armata germană (Bundeswehr) a trimis avioane de luptă pentru a participa la misiunea NATO „Arctic Sentry”, a anunțat vineri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, scrie agenția…
18:40
Alexei Miller, șef la Gazprom pentru încă cinci ani. El conduce compania de când e Putin la putere # HotNews.ro
Consiliul de Administraţie al Gazprom a prelungit contractul directorului general Alexei Miller cu încă cinci ani, a anunţat vineri grupul rus, potrivit agențiilor Reuters și Agerpres. Alexei Miller, în vârstă de 64 de ani, s-a…
18:40
Încă un caz de evaziune fiscală de proporții la o firmă de ride sharing. Venituri nedeclarate și contribuții reținute la sursă # HotNews.ro
Administratorul unor firme de ride-sharing a fost pus sub control judiciar de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat…
18:30
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a lansat un nou atac la adresa premierului Bolojan. Manda susține că prim-ministrul a impus politici economice greșite și că este vinovat de intrarea României în recesiune tehnică, pentru…
18:10
Mark Rutte a venit cu o veste pentru europeni la Conferința de Securitate de la Munchen: Ce rol vor juca de acum înainte în NATO # HotNews.ro
Alianța Nord-Atlantică va deveni într-o măsură mai mare condusă de Europa, cu o prezență puternică continuă a Statelor Unite, pe măsură ce aliații europeni își vor crește semnificativ cheltuielile militare, a declarat vineri secretarul general…
18:10
Profesor de istorie din Baia Mare, cercetat pentru agresiune sexuală și viol. Foste eleve acuză ani de abuzuri emoționale, sexuale și fizice # HotNews.ro
Profesorul viza în special adolescente sensibile, adesea marginalizate social, pe care le atrăgea într-un grup numit „ordin cavaleresc”, prezentat ca activitate culturală și identitară. În interiorul acestui grup, el își construia autoritatea spirituală și morală,…
18:10
Ciprian Ciucu răspunde atacurilor PSD la premierul Bolojan: „Un spectacol grotesc, dezgustător!/ Repetenții dau lecții” # HotNews.ro
Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a ripostat, într-o postare pe Facebook, la atacurile PSD care l-au vizat pe premierul Ilie Bolojan, după ce Institutul Național de Statistică a confirmat că România a intrat în recesiune tehnică.…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.