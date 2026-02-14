Cămătărie legală. Un ieșean a ajuns să fie executat silit pentru o sumă de patru ori mai mare decât cea împrumutată
PressHub, 14 februarie 2026 13:00
Intrat în malaxorul unor cămătari legali, IFN, un ieșean a ajuns să fie executat silit pentru o sumă de patru ori mai mare decât cea împrumutată. A apelat la justiție, apreciind că în contractul pe care îl semnase fuseseră incluse clauze abuzive. Faptul că a fost apărat de o casă de avocatură cunoscută nu l-a
• • •
Acum 30 minute
13:00
13:00
Cămătărie legală. Un ieșean a ajuns să fie executat silit pentru o sumă de patru ori mai mare decât cea împrumutată
Intrat în malaxorul unor cămătari legali, IFN, un ieșean a ajuns să fie executat silit pentru o sumă de patru ori mai mare decât cea împrumutată. A apelat la justiție, apreciind că în contractul pe care îl semnase fuseseră incluse clauze abuzive. Faptul că a fost apărat de o casă de avocatură cunoscută nu l-a
Acum 2 ore
11:30
„Suntem un copil al Europei”, dar vrem „aliați puternici”: Secretarul de stat american Rubio întinde o mână Europei # PressHub
La un an după ce vicepreședintele american JD Vance i-a șocat pe aliații europeni ai SUA cu un discurs care anunța încheierea vechii ordini mondiale, a venit rândul secretarului de stat american Marco Rubio să vorbească la Conferința de Securitate de la Munchen: iar diplomatul administrației Trump nu și-a dezamăgit publicul. A asigurat că Statele
Acum 4 ore
11:00
Regulile mai stricte de intrare în SUA pentru turiștii din 40 de țări, improbabil să intre în vigoare înainte de 1 iulie # PressHub
Regulile mai stricte pentru turiștii din peste 40 de țări atunci când călătoresc în Statele Unite sunt improbabil să intre în vigoare înainte de jumătatea acestui an, a anunțat Administrația americană pentru vămi și protecția frontierelor (CBP), transmite sâmbătă DPA, potrivit Agerpres. Detaliile schimbărilor propuse nu au fost deocamdată finalizate. Perioada de dezbatere publică s-a
10:10
Patronatul Tinerilor Întreprinzători cere măsuri urgente pentru relansarea economiei, după intrarea în recesiune tehnică # PressHub
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) cere adoptarea urgentă a unui pachet consistent de măsuri pentru relansarea economică, care să ofere predictibilitate şi încredere mediului de afaceri, după intrarea României în recesiune tehnică, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat al patronatului, datele oficiale ale Institutul Naţional de Statistică confirmă intrarea României în recesiune tehnică, după două
Acum 6 ore
09:10
Teatru, dans, muzică şi poezie în spectacolele din această primăvară organizate la Cazinoul din Constanța # PressHub
Cazinoul din Constanţa anunţă selecţia de spectacole programate să se desfăşoare în această primăvară în clădirea de patrimoniu, biletele fiind deja puse în vânzare pe website-ul oficial, informează Agerpres. „Prin selecţia de spectacole programate în această primăvară la Cazinoul din Constanţa publicul va putea explora experienţe artistice complexe, dinamice, care propun chei de lectură unice
08:10
Justiția dreaptă începe din școală. Cât de importantă este etica profesională în facultățile de Drept de la noi și din Occident # PressHub
În ultima zi a anului 2025, Andrea Chiș, fost magistrat și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), lector la Facultatea de drept din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, își anunța public demisia: „Părăsesc Facultatea de Drept. Săptămâna aceasta mi-am depus demisia la resurse umane, urmând să încetez colaborarea cu facultatea începând din semestrul
Acum 24 ore
21:50
Nicușor Dan, mesaj despre intrarea României în recesiune tehnică: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, ca reacție la datele anunțate de Institutul Național de Statistică potrivit cărora România a încheiat anul trecut în recesiune tehnică, că responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci. Președintele le-a transmis și cetățenilor îndemnul de a continua să
21:30
Administratorul unor firme de ride-sharing, sub control judiciar pentru evaziune de peste 28 milioane lei # PressHub
Administratorul unor firme de ride-sharing a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de DNA, procurorii de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în
21:10
Merz cere sfârșitul „dependenței excesive” de SUA. Rubio confirmă: „Vechea lume a dispărut”. Cancelarul german Friedrich Merz a deschis cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München cu un mesaj direct: Europa trebuie să devină mai independentă față de Statele Unite # PressHub
„Nimeni nu ne-a obligat să ajungem în dependența excesivă față de SUA în care ne-am aflat în ultima perioadă", a spus Merz în discursul său de deschidere, rostit la Hotel Bayerischer Hof. „Această imaturitate a fost auto-provocată. Dar lăsăm această stare în urmă — mai bine azi decât mâine." În același timp, Merz nu a
17:30
Achiziții în Italia în numele familiei lui Robert Negoiță: apar suspiciuni privind protejarea averii # PressHub
Familia lui Negoiță deține imobiliare în Italia. Într-o postare publicată vineri, activistul Marian Ceaușescu a prezentat două articole italiene conform cărora mama Primarului Sectorului 3, Lidia Negoiță, a achiziționat un restaurant și o vilă în Civita Vecchia, un oraș istoric situat la nord-vest de Roma. Achizițiile în cauză au trezit suspiciuni, atât în România, cât
17:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la postul de radio Europa FM, că „băieții deștepți", în mare parte, au blocat sistemul energetic prin investiții de tip speculativ. „Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în acești ani. Noi producem, să spunem, în total, 9.000 MW. În structura noastră a energiei, cam asta este formula de
17:10
Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru, fiica patronului postului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a fost desemnată vicepreședinte al AUR pe zona Dobrogea, scrie Aktual24. Publicația reamintește că și fiul lui Cozmin Gușă, deputatul Andrei Gușă, a fost numit vicepreședinte al AUR la nivel național. "Doamna Alexandra Păcuraru a intrat în echipa noastră… ea de mult colaborează cu noi.
16:20
Rogobete: Medicii prinși că pleacă din spitalele publice la privat în timpul programului vor fi concediați # PressHub
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că medicilor anagajați la stat prinși profesând în sectorul privat în timpul programului le vor fi desfăcute contractele. De asemenea, doctorii care au scutire de gardă își vor pierde dreptul de a practica în privat, relatează AGERPRES. Ministrul a susținut că acest fenomen trebuie combătut pentru a opri
15:30
Înalta Curte confirmă conflictul de interese: Piedone nu mai poate ocupa funcții publice timp de trei ani # PressHub
Cristian Popescu Piedone nu mai are dreptul să ocupe funcții publice timp de trei ani. Înalta Curte a reafirmat decizia Curții de Apel București din 2025, prin care Piedone a primit sentința de conflict de interese. Conform Legii 176/2010 (art. 25, alineatul 2), o persoană găsită în conflict de interese are interdicția de a ocupa
15:30
Varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, scoasă la licitaţie; investiţie de 1,72 miliarde de lei # PressHub
Varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, o investiţie estimată la 1,72 miliarde de lei, fost scoasă la licitaţie şi publicată în SEAP, a informat, vineri, într-un comunicat de presă, Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş, potrivit Agerpres. Proiectul este unul strategic, cu impact major asupra mobilităţii, siguranţei rutiere şi dezvoltării economice a întregii zone metropolitane. „Varianta
15:20
Succesul afacerilor Dedeman bazat pe micul consumator a ajuns să finanțeze achiziția Carrefour Romania # PressHub
Evoluția Dedeman este simbolică, reprezentativă și ilustrativă pentru transformarea economiei românești din ultimii 15–20 de ani. De la o companie regională pornită din Bacău, într-o Moldovă considerată mult timp zonă săracă. Acum 20 de ani, compania era adesea surclasată de jucători mai mari precum Arabesque, însă Dedeman a ajuns să construiască un grup suficient de
14:50
124 de cetățeni români sunt înregistrați pe „Lista Neagră" a ICE. Marea majoritate a acestora (60%) sunt implicați în fraude tehnologice sau furt de identitate. Trei persoane sunt reținute pentru „Revenirea ilegală în țară". Intitulată „WOW" (acronim pentru Worst of the Worst, Cei mai răi), lista este publicată de către Departamentul Securității Statului. Media infracțiunilor
14:50
Noi înregistrări din scandalul de la Tribunalul Vâlcea: dialoguri tensionate între Bogdan Mateescu, o grefieră și conducerea instanței # PressHub
Scandalul de la Tribunalul Vâlcea, în care a fost implicat judecătorul Bogdan Mateescu și o grefieră a instanței este completat cu două înregistrări transmise pe adresa redacției. Din prima înregistrare rezultă faptul că grefiera Elena Mihaela Dinescu a fost chemată de Mateescu la discuție, fiind prezentă și președinta instanței, judecătoarea Ioana Andreea Comănescu. Mateescu îi reproșează
14:50
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, susține în CV-ul public că a ocupat patru funcții de director în Austria și România. Însă documentele oficiale analizate de NewsCenter.ro indică faptul că singura poziție de director înregistrată formal a fost într-o firmă de familie din Viena, radiată în urmă cu opt ani. Potrivit articolului NewsCenter.ro, „din cele
13:40
Ministrul Sănătății: Primele specialităţi medicale care beneficiază de inteligenţa artificială sunt imagistica şi laboratoarele # PressHub
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, cu privire la strategia naţională privind implementarea inteligenţei artificiale (IA) în sistemul de sănătate, că primele specialităţi „privilegiate" care beneficiază de aceasta sunt imagistica, laboratoarele, fiind avantajaţi şi producătorii unor echipamente medicale. „Discutăm, în special, despre produse medicale încadrate ca echipamente medicale. Practic, sunt verificate şi
13:30
Mandatul Busuioc la Curtea de Conturi: „Gaură” de 6,8 miliarde lei, doar 0,09% recuperați. Jumătate din dosare, închise de procurori # PressHub
O analiză a activității Curții de Conturi a României (CCR) în perioada 2018–2024, sub conducerea lui Mihai Busuioc (actual judecător la Curtea Constituțională), scoate la iveală un bilanț dezastruos în ceea ce privește protejarea banului public. Deși auditorii au descoperit prejudicii colosale, sumele recuperate efectiv sunt infime, iar sute de sesizări penale au rămas fără
Ieri
12:40
România e vulnerabilă în multe feluri, după cum sugerează și Raportul Conferinței pentru Securitate de la München. Bucureștiul nu știe cât de mult să meargă pe mâna americanilor și cât să rămână cu europenii. România este menționată de două ori în Raportul Conferinței pentru Securitate de la München. De fiecare dată e vorba în subsidiar
12:30
Cei mai apropiați aliați NATO ai Americii își pierd încrederea: sondaj înainte de deschiderea Conferinței Internaționale de Securitate de la Munchen # PressHub
În timp ce liderii lumii se reunesc în Germania pentru Conferința de Securitate de la Munchen, noile date ale Politico arată că eforturile președintelui american Donald Trump de a rescrie relațiile internaționale tradiționale — în special în Europa — îndepărtează parteneri vechi și, până recent, loiali. Sondajul online, realizat de compania independentă de cercetare Public
12:10
Ilie Bolojan, despre recesiunea tehnică: Un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă / Nu traversăm o criză # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că intrarea României în recesiune tehnică este un cost „anticipat și inevitabil" al tranziției pe care a început-o spre un model economic nou, pentru că vechiul model „ne-a pus cu spatele la zid". „Creșterea economică a României în 2025 a fost de 0,6%, în condițiile schimbării rapide, în numai
11:30
Aderarea la UE trebuie să fie parte a unui eventual acord de pace pentru Ucraina, cere președintele Zelenski # PressHub
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2027 trebuie să fie parte dintr-un eventual acord de pace negociat de Statele Unite cu Rusia, aliații europeni si Kiev, declara la sfârșitul săptămânii trecute președintele Volodimir Zelenski, la fel ca garanții serioase de securitate din partea Statelor Unite și aliaților europeni. Rusia va încerca probabil să „oprească
11:00
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS),
10:10
În seara zilei de 14 februarie, sala Teatrului Coquette din București se umple de magie, iar muzica pentru chitară devine un minunat cadou, în recitalul extraordinar susținut de chitaristul Maxim Belciug. Prin stilul său inconfundabil și plin de farmec, artistul va oferi un spectacol al emoției și culorilor, cu pagini clasice și romantice, ritmuri pasionale
09:50
De la acuzații de hărțuire la evaluarea eticii magistraților. Judecătorul Bogdan Mateescu, acuzat de agresarea unei grefiere de la Tribunalul Vâlcea # PressHub
Un sindicat al grefierilor arată că, judecătorul Bogdan Mateescu, candidat pentru funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, ar fi provocat un scandal la Tribunalul Vâlcea, instanță pe care a condus-o până în 2025. Mateescu ar fi
09:10
Turismul în România se află în recesiune tehnică pentru că în 2025 a avut o scădere în zece din cele 12 luni ale anului, a declarat, joi, pentru Agerpres, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican. „Văd că la nivel guvernamental se agită spiritele pentru că România riscă să-i fie recunoscută recesiunea […] Articolul Adrian Voican, vicepreședinte ANAT: Turismul în România se află în recesiune tehnică apare prima dată în PRESShub.
08:10
Consumatorii români, „copleşiţi” de frica de război şi de instabilitatea economică (studiu) # PressHub
Consumatorii români sunt „copleşiţi” de frica de război şi de instabilitatea economică într-o proporţie mai mare decât cei din alte ţări, dar mai preocupaţi de sănătate decât media globală, reiese dintr-un studiu de specialitate, dat joi publicităţii, informează Agerpres. Îngrijorările tot mai mari legate de război, de siguranţa şi presiunea economică ocupă tot mai mult […] Articolul Consumatorii români, „copleşiţi” de frica de război şi de instabilitatea economică (studiu) apare prima dată în PRESShub.
07:10
Neptun Deep, NATO și Planul SAFE: contradicții oficiale și „găuri” de securitate. Ce spune Greenpeace după discuțiile cu autoritățile # PressHub
Proiectul Neptun Deep, considerat strategic pentru independența energetică a României, este înconjurat de o serie de contradicții instituționale privind finanțarea și protecția infrastructurii din Marea Neagră. Planul SAFE, prin care România împrumută 16,68 miliarde de euro pentru consolidarea capacităților de apărare, nu include finanțări dedicate explicit pentru protejarea investițiilor offshore de la Neptun Deep. GreenPeace […] Articolul Neptun Deep, NATO și Planul SAFE: contradicții oficiale și „găuri” de securitate. Ce spune Greenpeace după discuțiile cu autoritățile apare prima dată în PRESShub.
12 februarie 2026
22:20
Primul spital public din România dotat cu o cameră hiperbară, printr-un proiect european de cinci milioane de euro # PressHub
Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a finalizat un proiect european de cinci milioane de euro prin care, printre altele, a dotat Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca cu o cameră hiperbară, prima dintr-un spital public din România, informează Agerpres. „Consiliul Judeţean Cluj a finalizat cu succes proiectul cu finanţare europeană ce a vizat ‘Dotarea Ambulatoriului Spitalului […] Articolul Primul spital public din România dotat cu o cameră hiperbară, printr-un proiect european de cinci milioane de euro apare prima dată în PRESShub.
21:50
Președintele Nicușor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut joi declarații de presă de la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, organizată la Castelul Alden-Biesen din Belgia. Principalele declarații ale președintelui S-au stabilit niște termene pentru întâlnirile viitoare. După cum știți, o să fie un Consiliu în 18-19 martie și acolo Comisia s-a angajat să vină […] Articolul Președintele Nicușor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei apare prima dată în PRESShub.
20:30
41% dintre români afirmă că l-ar vota pe Nicolae Ceaușescu | Studiu realizat de Cult Research # PressHub
Un nou studiu realizat de Cult Research, în perioada 2-10 februarie 2026, pe un eșantion reprezentativ național de 900 de persoane, relevă că, într-un scenariu ipotetic, 41% dintre români afirmă că l-ar vota pe Nicolae Ceaușescu, acesta fiind liderul politic național cu cel mai mare scor de susținere în comparație cu ultimii președinți ai României […] Articolul 41% dintre români afirmă că l-ar vota pe Nicolae Ceaușescu | Studiu realizat de Cult Research apare prima dată în PRESShub.
20:30
Zeci de persoane au protestat, joi seara, în faţa Palatului Justiţiei din Timişoara împotriva amânării deciziei CCR privind pensiile magistraţilor, informează Agerpres. Iniţiat şi organizat de Acţiunea Civică Timişoara, protestul reprezintă un prim pas în derularea unor strategii viitoare ale societăţii civile în aceasta chestiune. „Este un prim pas vizavi de hotărârea pe care a […] Articolul Protest la Timișoara împotriva amânării deciziei CCR privind pensiile magistraţilor apare prima dată în PRESShub.
19:40
Primarul Dominic Fritz a declarat, joi, că municipiul Timişoara ar putea deveni un hub în privinţa industriilor dual-use şi de apărare, prin care se poate securiza prosperitatea comunităţii locale şi pentru viitor. Declaraţia a venit în urma unei întâlniri la care a participat şi ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, cu mediul de […] Articolul Dominic Fritz: Putem face din Timişoara un hub pentru industria dual-use şi de apărare apare prima dată în PRESShub.
19:00
Sală arhiplină la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Întâlnire memorabilă, în public, între Victor Rebengiuc și David Popovici # PressHub
Aproximativ 4.000 de oameni au umplut Sala Palatului, miercuri seară, cu ocazia Galei Internaționale de Balet „Balanchine’s Legacy”, eveniment cultural de excepție dedicat exclusiv creației lui George Balanchine, unul dintre cei mai influenți coregrafi ai secolului XX. Programul, alcătuit integral din coregrafii Balanchine, prezentate cu rigoarea și fidelitatea impuse de The George Balanchine Trust, a […] Articolul Sală arhiplină la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Întâlnire memorabilă, în public, între Victor Rebengiuc și David Popovici apare prima dată în PRESShub.
18:20
Aktual24 | Nicușor Dan este convins că PSD nu va pleca de la guvernare: ”Vrea doar să-l slăbească pe Bolojan” (surse) # PressHub
Surse din Administrația Prezidențială au explicat pentru aktual24.ro care este poziția președintelui față de scandalul permanent întreținut de PSD în legătură cu măsurile anunțate de Ilie Bolojan. ”PSD nu pare să își dorească să iasă din coaliția de guvernare, ci doar să il slăbească pe Bolojan”, consideră Nicușor Dan. Dan susține măsurile propuse de premier. […] Articolul Aktual24 | Nicușor Dan este convins că PSD nu va pleca de la guvernare: ”Vrea doar să-l slăbească pe Bolojan” (surse) apare prima dată în PRESShub.
17:10
O figurină din lut veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în județul Covasna # PressHub
O echipă de arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR) a descoperit, pe un teren aflat la marginea orașului Sfântu Gheorghe, o mică figurină din lut veche de peste 7.500 de ani. Potrivit arheologilor, este vorba despre o reprezentare feminină, cu brațele larg deschise, ca într-o rugăciune, modelată cu grijă. Descoperirea a fost […] Articolul O figurină din lut veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în județul Covasna apare prima dată în PRESShub.
17:00
Ionela Tudor, pensionare la 51 de ani: va încasa o pensie specială de peste 30.000 de lei pe lună # PressHub
Judecătoarea Ionela Tudor va beneficia de o pensie mai mare decât salariul pe care îl încasa la Curtea de Apel București. Motivul este că în situația acesteia se aplică vechea lege, care le oferea magistraților o pensie egală cu 80% din sariul brut încasat în ultima lună (plus bonusurile). Fosta vicepreședintă CAB, renumită pentru momentul […] Articolul Ionela Tudor, pensionare la 51 de ani: va încasa o pensie specială de peste 30.000 de lei pe lună apare prima dată în PRESShub.
16:30
Bruxelles-ul împrumută 11 miliarde de euro de pe piețe pentru Ucraina și NextGenerationEU, într-o emisiune suprasubscrisă de peste 170 de miliarde # PressHub
Comisia Europeană a atras marți 11 miliarde de euro de pe piețele internaționale, printr-o emisiune în două tranșe de obligațiuni UE, fondurile urmând să finanțeze în principal programele NextGenerationEU și sprijinul pentru Ucraina. Interesul investitorilor a fost masiv: ordinele au depășit 170 de miliarde de euro cumulat, semnalând o cerere puternică pentru datoria europeană într-un […] Articolul Bruxelles-ul împrumută 11 miliarde de euro de pe piețe pentru Ucraina și NextGenerationEU, într-o emisiune suprasubscrisă de peste 170 de miliarde apare prima dată în PRESShub.
16:00
Robert Negoiță are dreptul de a se poate întoarce la primărie. O plângere formulată de edil a fost admisă de Tribunalul București joi, prin care acestuia i s-a ridicat controlul judiciar. Prin urmare, suspendarea exercitării funcției de primar al Sectorului 3 a fost anulată. Decizia Tribunalului București este definitivă. „În Dosarul 4235/3/2026, s-a admis plângerea […] Articolul Negoiță revine la Primărie: instanța a anulat controlul judiciar impus de DNA apare prima dată în PRESShub.
16:00
Precizările Primăriei Cluj-Napoca privind proiectul Centurii metropolitane, după acuzațiile de furt de identitate si fraudă internațională făcute de compania bosniacă # PressHub
Primăria municipiului Cluj-Napoca a dat publicității joi un comunicat de presă în care își declină responsabilitatea cu privire „faptele cu caracter penal reclamate de către firma Integral Inženjering A.D. Laktaši”. Potrivit municipalității, contractul de proiectare și execuție a Centurii Metropolitane a Clujului va fi denunțat unilateral de către Primărie, dacă până în data de 24 […] Articolul Precizările Primăriei Cluj-Napoca privind proiectul Centurii metropolitane, după acuzațiile de furt de identitate si fraudă internațională făcute de compania bosniacă apare prima dată în PRESShub.
15:20
O dronă ar fi fost găsită pe o plajă între Costinești și Tuzla, conform surselor oficiale consultate de Info Sud-Est. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia, fiind informați reprezentanți SRI. Obiectul ar fi fost găsit la un kilometru distanță de Farul din Tuzla, conform surselor ISE. Garda de Coastă confirmă […] Articolul Dronă găsită pe o plajă între Costinești și Tuzla apare prima dată în PRESShub.
14:40
Funcții fără practică. Cum încearcă Bogdan Mateescu să ajungă președinte de curte de apel fără să fi judecat acolo # PressHub
Fostul secretar general al ministerului Justiției și fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Bogdan Mateescu vrea să devină președinte al Curții de Apel Pitești. El și-a depus candidatura și o comisie a constatat că îndeplinește condițiile, deși nu a judecat nicio zi la vreo curte de apel din țară. Modul de operare este […] Articolul Funcții fără practică. Cum încearcă Bogdan Mateescu să ajungă președinte de curte de apel fără să fi judecat acolo apare prima dată în PRESShub.
13:40
„Cortina de Fier” digitală: Rusia a încercat să blocheze total WhatsApp pentru a forța trecerea la aplicația de stat „Max” # PressHub
Rusia a făcut o nouă mișcare agresivă în încercarea de a controla spațiul online, tentând blocarea completă a aplicației WhatsApp pe teritoriul său. Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei Meta, acțiunea are ca scop forțarea celor peste 100 de milioane de utilizatori ruși să migreze către „Max”, o aplicație de comunicare controlată și sponsorizată […] Articolul „Cortina de Fier” digitală: Rusia a încercat să blocheze total WhatsApp pentru a forța trecerea la aplicația de stat „Max” apare prima dată în PRESShub.
13:30
Firmele care nu depun bilanțul la timp vor fi declarate inactive fiscal. Care sunt noile termene limită? # PressHub
Începând cu 1 ianuarie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) aplică măsuri drastice pentru companiile care ignoră obligațiile de raportare. Potrivit noilor modificări aduse Codului de procedură fiscală, firmele care nu depun situațiile financiare anuale riscă să fie declarate inactive fiscal, o sancțiune cu efecte economice severe. Măsura vizează societățile care depășesc cu maximum […] Articolul Firmele care nu depun bilanțul la timp vor fi declarate inactive fiscal. Care sunt noile termene limită? apare prima dată în PRESShub.
13:30
Dosarul Flux-Chirica-Harabagiu: avocații au cerut schimbarea încadrării juridice. Un pas mare spre prescriere? # PressHub
Apărătorii primarului Mihai Chirica și fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, inculpați în dosarul „Flux”, au cerut schimbarea încadrării juridice a faptelor de care aceștia sunt acuzați. Solicitarea va avea ca efect o nouă întârziere în derularea cercetării judecătorești, mai ales că soluționarea uneia dintre cereri este legată de o speță aflată pe rolul Curții Supreme, scrie […] Articolul Dosarul Flux-Chirica-Harabagiu: avocații au cerut schimbarea încadrării juridice. Un pas mare spre prescriere? apare prima dată în PRESShub.
13:20
Avocata Generală a UE propune anularea deciziei Comisiei de deblocare a fondurilor pentru Ungaria # PressHub
Avocata Generală a Uniunii Europene, Tamara Capeta, a propus, joi, anularea deciziei Comisiei Europene de a acorda fonduri Ungariei. Hotărârea Comisiei din 2023, în urma căreia se concluziona că Ungaria satisface condițiile pentru ridicarea sancțiunilor a fost contestată de Parlamentul European. Printr-o opinie, Avocata Generală a declarat că fondurile europene ar trebui acordate numai statelor […] Articolul Avocata Generală a UE propune anularea deciziei Comisiei de deblocare a fondurilor pentru Ungaria apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Interzicerea sau reglementarea strictă a accesului minorilor la rețelele sociale s-ar putea dovedi o iluzie, dar interzicerea consecventă a telefoanelor mobile în orele de școală este o măsură „verificabilă, cu efecte imediate și măsurabile”. „La copiii noștri, dispariția contactelor interumane reale și înlocuirea lor cu rețele digitale online pot provoca reducerea creierului social” spune Manfred […] Articolul De ce trebuie să interzicem consecvent telefoanele la ore apare prima dată în PRESShub.
