Zelenski cere echipamente noi pe front: "Armele evoluează mai rapid decât deciziile politice"
ObservatorNews, 14 februarie 2026 14:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă, la Munchen, regretul faţă de lentoarea deciziilor politice ce ar trebui să permită contracararea atacurilor ruse împotriva Ucrainei, transmite AFP, citată de Agerpres.
Acum 30 minute
15:00
Medaliile olimpice generează controverse în 2026 pentru preţurile mari şi calitatea slabă # ObservatorNews
Medalia olimpică este unul dintre cele mai râvnite premii pe care le poate primi un atlet. Dar la Jocurile Olimpice de iarnă din acest an de la Milano, medaliații sărbătoresc cu prudență.
15:00
Satul olimpic a rămas fără prezervative după doar trei zile. Sportivilor li s-a promis un nou stoc # ObservatorNews
Prezervativele gratuite sunt distribuite în satul olimpic încă din 1988. La actuala ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă participă aproape 3.000 de sportivi, comparativ cu aproximativ 10.500 la Jocurile de la Paris, organizate în urmă cu doi ani.
14:50
Zelenski cere echipamente noi pe front: "Armele evoluează mai rapid decât deciziile politice" # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă, la Munchen, regretul faţă de lentoarea deciziilor politice ce ar trebui să permită contracararea atacurilor ruse împotriva Ucrainei, transmite AFP, citată de Agerpres.
Acum o oră
14:40
Cei care vor să se căsătorească anul acesta vor trebui să scoată mulţi bani din buzunare. Toate preţurile au crescut cu cel puţin 20 la sută faţă de anul trecut, de la meniu şi local, până la haine, servicii de foto-video şi entertainment.
14:20
Simbolul luxului clasic newyorkez poate fi acum al oricui. După o renovare de 2 miliarde de dolari care a durat nu mai puţin de opt ani, Hotelul Waldorf Astoria din New York îşi caută cumpărător. Clădirea emblematică de pe Park Avenue a fost redeschisă în noiembrie şi a fost transformată dintr-un hotel cu 1.400 de camere într-un complex cu 375 de camere de hotel și 372 de reședințe.
14:20
Noi controverse în cazul Epstein. Doctor prezent la autopsie susține că a fost strangulat, nu spânzurat # ObservatorNews
Noi controverse apar în cazul morții lui Jeffrey Epstein, după ce un medic prezent la autopsia sa susține că acesta ar fi fost strangulat, nu spânzurat în celula sa din Metropolitan Correctional Center. Declarațiile vin la aproape șapte ani de la deces și pun sub semnul întrebării concluzia oficială potrivit căreia fostul finanțist s-ar fi sinucis în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual.
14:20
Biletul de trimitere ar putea fi eliminat pentru pacienții cronici. Ce schimbări pregătește Guvernul # ObservatorNews
Biletul de trimitere la medicul specialist ar putea deveni istorie pentru pacienţii cu boli cronice. Guvernul vrea ca aceştia să se poată programa direct, fără să mai treacă pe la medicul de familie, aşa cum sunt nevoiţi să o facă în prezent.
Acum 2 ore
14:10
Cât de periculoase sunt micro-vehiculele electrice în trafic. Se vând cu câteva mii de euro # ObservatorNews
O maşină electrică a ars ca o torţă, în timp record, pe un bulevard din sectorul 6. O femeie a murit, pentru că nu a putut ieşi la timp. Soţul ei a fost rănit, iar cazul a stârnit dezbateri aprinse. Autoturismul era un microcar, un tip de vehicul care poate fi cumpărat cu câteva mii de euro și care, în anumite condiții, poate fi condus fără permis. Cam 4.000 de astfel de autoturisme erau înmatriculate în România anul trecut. Dar piaţa e într-o continuă creştere.
Acum 4 ore
13:10
Oamenii își riscă viața pentru a-l găsi pe Sebastian, băieţelul de 4 ani înecat în Someş acum trei săptămâni # ObservatorNews
E revoltă în Gherla, judeţul Cluj. Trupul neînsufleţit al băieţelului de 4 ani, căzut în apa îngheţată a Someşului, nu a fost găsit nici până astăzi. După trei săptămâni de la tragedie. Localnicii susţin că vor relua căutările pe cont propriu, dacă nu revin scafandrii în zonă.
12:50
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Piața muncii din România încetinește în 2026 # ObservatorNews
Piața muncii din România încetinește serios în 2026, iar companiile trag frâna de mână, chiar dacă ar trebui să îşi mărească echipele.
12:40
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim # ObservatorNews
De aproape două decenii, National Geographic revine, în fiecare an, în preajma Zilei Îndrăgostiților, cu o analiză științifică a celui mai intens sentiment uman: iubirea. Materialul explică, pe înțelesul tuturor, ce se întâmplă în creier și în corp atunci când ne îndrăgostim, de ce ne simțim „orbiți” la începutul unei relații și cum reacționează organismul în fața unei despărțiri sau a pierderii persoanei iubite. De la „hormonul iubirii” până la sindromul inimii frânte, specialiștii arată că dragostea nu este doar o emoție, ci o necesitate biologică, cu efecte reale asupra sănătății și longevității.
12:40
Daniel Băluță ia în calcul o candidatură la Primăria Capitalei în 2028: "Este normal să am în vedere" # ObservatorNews
Președintele PSD București, Daniel Băluță, a afirmat că ia în considerare o candidatură la Primăria Capitalei în 2028. El a precizat că PSD este "extrem de blamat" în București, potrivit News.ro.
12:20
Hotelul unde cei singuri se pot caza de Valentine's Day. Sunt întâmpinaţi cu tort şi flori # ObservatorNews
Dacă ați obosit de cine romantice la lumina lumânărilor și de ursuleți uriaşi de pluș, există o alternativă pentru 14 februarie. Într-un hotel din Londra, Valentine’s Day capătă o cu totul altă semnificație: un weekend dedicat celor singuri.
12:10
România va prelua administrarea celui mai mare port din Republica Moldova. Compania Danube Logistics, unicul operator al Portului Giurgiulești de la gurile Dunării, va fi cumpărată de statul român şi va deveni o filială a Administraţiei Porturilor Marine Constanţa. Vorbim de un port aflat la câţiva kilometri de graniţele cu România şi Ucraina, care asigură 70% din importurile Republicii Moldova. Portul poate primi atât nave fluviale, cât şi maritime.
12:00
Poliţist din Arad, prins la furat în Austria. Şi-a însuşit împreună cu soţia pantofi de 3.000 de euro # ObservatorNews
Un poliţist din Arad a fost prins la furat în Austria. Împreună cu soţia lui, agentul a sustras mai mulţi pantofi de la un outlet, în valoare de aproximativ 3.000 de euro. Bărbatul este cercetat acum disciplinar.
11:30
De luni sunt anunţate ploi în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. De asemenea, vremea se va răci accentuat, începând de duminică, mai ales jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest, anunţă ANM.
11:20
Un pensionar din Constanţa a murit după ce a traversat strada printr-un loc nepermis # ObservatorNews
Un bărbat de 71 de ani a decedat, sâmbătă dimineaţa, după ce a fost lovit de o maşină în timp ce încerca să traverseze strada prin loc nepermis, au anunţat reprezentanţii Poliţiei Constanţa.
Acum 6 ore
11:00
Mutat din însorita Florida într-un sat pitoresc din România, la aproximativ două ore de București, Mike trăiește o poveste care pare desprinsă dintr-un film. Deși părinții săi sunt români, abia la prima vizită în țară a simțit cu adevărat legătura cu locul din care își are rădăcinile. A fost dragoste la prima vedere, iar decizia de a se muta aici a venit firesc, din dorința de a-și înțelege mai bine originile.
10:50
Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: SUA și Europa trebuie să fie împreună. Nu vrem aliaţi slabi # ObservatorNews
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a declarat la Conferinţa de Securitate de la Munchen că Washingtonul este pregătit să contribuie la "reinstaurarea ordinii mondiale", pledând în același timp pentru o Europă mai puternică. Rubio a afirmat că își dorește ca Europa să fie puternică și a criticat ONU pentru că, în opinia sa, nu joacă niciun rol în rezolvarea conflictelor actuale.
10:20
Secretarul de stat american Marco Rubio urmează să susţină, sâmbătă, un discurs la Conferinţa de Securitate de la Munchen. La un an după ce vicepreşedintele JD Vance a criticat dur Europa în privinţa imigraţiei şi a libertăţii de exprimare, cuvinte care au picat ca un duş rece, Rubio este aşteptat să aibă un ton mai puţin conflictual, să vorbească despre politica externă a Statelor Unite ale Americii, dar şi despre nevoia de a reduce dependenţa militară a Europei. Dependenţă în raport cu Washington.
10:00
Facem acum cunoştinţă cu cea mai bună pisică din lume! Nu o lăudăm noi. Este titlul pe care motanul l-a primit în Moscova, la expoziția de feline și patrupezi. Darlen a bifat cu brio toate criteriile rasei din care face parte.
09:30
Profesorul din Maramureş, bănuit de viol, rămâne la catedră. Anchetatorii nu au încă suficiente probe # ObservatorNews
Abuzatori în cârdăşie cu fostul lor dascăl. Este cazul şocant investigat de poliţişti la un liceu din Maramureş. Un profesor de istorie şi doi dintre foştii săi elevi sunt bănuiţi de viol şi agresiune sexuală. Victime ar fi fost mai multe eleve ale şcolii. Anchetatorii au efectuat șase percheziții, inclusiv la liceu, în căutarea de probe. Profesorul rămâne însă liber și la catedră până când va fi pus oficial sub acuzare.
Acum 8 ore
09:10
Dragostea nu mai începe cu o privire, ci cu un swipe. Cum facem ca relația să reziste în era tehnologiei # ObservatorNews
Studiile confirmă: în țările dezvoltate, majoritatea relațiilor încep pe internet, însă odată începută relaţia, tehnologia ne poate limita timpul petrecut alături de partener. De Ziua Îndrăgostiţilor vă propunem să găsim echilibrul între timpul consumat pe dispozitive şi cel petrecut alături de persoana iubită.
09:10
Intervenție contracronometru în Suceava, după ce un bărbat a fost prins sub un mal de pământ. Incidentul a avut loc în localitatea Zvoriştea, în timpul unor săpături la rețeaua de apă.
08:40
Saloanele au ajuns pe mâna inspectorilor ANPC. Neregulile grave care pot pune în pericol sănătatea clienţior # ObservatorNews
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfăşurat controale la sute de saloane de înfrumuseţare din întreaga ţară. Inspectorii au găsit nereguli grave, care pun în pericol sănătatea clienţilor.
08:30
Horoscop săptămâna 16-20 februarie 2026. Zodiile care iau decizii radicale în relaţie # ObservatorNews
Horoscop săptămâna 16-20 februarie. În aceste zile apar discuții serioase despre bani, dar şi momente decisive în relaţii.
08:30
Cadou special de Ziua Îndrăgostiţilor: adoptă un urs sau un delfin. Cât costă certificatul # ObservatorNews
De Ziua Îndrăgostiţilor, iubirea nu se măsoară doar în flori şi bijuterii, ci şi în fapte bune. La poalele munţilor, în Zărneşti, dar şi la malul mării, poţi dărui un cadou simbolic care face diferenţa: un urs sau un delfin. Adoptaţi, bineînţeles. Un gest romantic care se transformă în ajutor real pentru animale.
08:10
Macron, într-un mesaj de forţă, cere respect din partea SUA: Europa trebuie să devină o putere geopolitică # ObservatorNews
Europa trebuie să devină o forţă geopolitică şi să să-și definească regulile de coexistență cu Rusia. Este mesajul puternic transmis aseară de preşedintele francez, Emmanel Macron, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, care are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Donald Trump. Astăzi, secretarul de stat al Statelor Unite urmează să se adreseze liderilor europeni. Marco Rubio a sărit, însă, peste întâlnirea în care s-a discutat despre situaţia din Ucraina.
08:10
Ziua Îndrăgostiților, reinterpretată politic de Casa Albă: felicitări ironice cu Trump, Maduro și Groenlanda # ObservatorNews
Ziua Îndrăgostiților a devenit o zi a ironiilor la Casa Alba, care a lansat felicitări politice neconvenționale cu Donald Trump, Nicolás Maduro, Groenlanda, dar și teme legate de imigrație. Felicitările îmbină umorul și geopolitica. Mulţi susţin însă că sunt nepotrivite pentru o zi în care se celebrează dragostea.
07:40
Horoscop 15 februarie 2026. Este o zi perfectă pentru a vă organiza obiectivele. Simţiţi nevoia de spiritualitate și de conectare profundă.
07:30
Un cunoscut oraș turistic european a luat o decizie incredibilă. A interzis comerțul de alcool după ora 20.00. Măsura se va aplica magazinelor, dar și supermarketurilor. Autoritățile locale încearcă astfel să scape de numeroșii turiști beți din zonele istorice. Este vorba de Split, Croaţia.
07:20
SONDAJ: Vă îngrijorează posibilitatea pierderii locului de muncă din cauza situaţiei economice? # ObservatorNews
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Datele publicate de INS confirmă temerile multor români: economia a scăzut două trimestre la rând. Multe familii se descurcă tot mai greu de la o lună la alta, amână vacanțe și renunță la mici bucurii, din cauza presiunii tot mai mari asupra bugetului.
Acum 12 ore
07:00
Fitch menține ratingul României la BBB, cu perspectivă negativă: deficitul și datoria publică, riscuri majore # ObservatorNews
Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a decis să mențină ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă, semnalând că economia rămâne vulnerabilă în fața deficitelor ridicate și a creșterii accelerate a datoriei publice. Deși apartenența la Uniunea Europeană continuă să susțină accesul la finanțare externă și convergența veniturilor, presiunile fiscale și încetinirea creșterii economice amplifică riscurile pe termen mediu.
Acum 24 ore
22:10
Două persoane au fost ucise, iar alta rănită, într-un atac armat, joi seara, în campusul Universităţii Statului South Carolina, a anunţat instituţia - al treilea atac armat începând din octombrie la această universitate, relatează AFP.
22:00
Survivor România, 13 februarie 2026. Izolat în propriul trib: Cav, exclus de colegii de la Războinici # ObservatorNews
Cav de la Războinici nu se înțelege bine cu colegii lui. Aceștia l-au exclus din grup, iar mâncarea trebuie să și-o prepare singur.
21:50
Donald Trump, torpilat: "Depune eforturi suplimentare pentru prostii. Cel mai distructiv preşedinte" # ObservatorNews
Gavin Newsom a spus că Donald Trump este cel mai distructiv președinte din istoria SUA și că Europa trebuie să preia mai multă responsabilitate pentru propria apărare.
21:40
Macron: În caz de pace în Ucraina, Europa trebuie "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia # ObservatorNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia după ce va fi încheiat un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu scopul de a "limita riscul escaladării", informează AFP, citată de Agerpres.
21:00
Trump: "Zelenski ar trebui să se mişte şi să ajungă la un acord cu Rusia, altfel va rata o ocazie foarte bună" # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean Volodimir Zelenski "să se mişte" şi să ajungă la un acord cu Rusia, înaintea unei noi runde de negocieri prevăzută săptămâna viitoare la Geneva.
20:50
Turiştii merg pe munte sfătuiţi de ChatGPT. Salvatorii au poveşti teribile: "Nu-i mai găsea nimeni 50 de ani" # ObservatorNews
GhatGPT te scoate din multe necazuri, dar nu şi din prăpastie. Salvatorii montani se confruntă în ultima vreme cu unele situaţii cel puţin bizare. Turiştii îşi aleg traseul de drumeţie după o discuţie cu inteligenţa artificială. Astfel de excursii se termină, adesea, cu un apel la 112 şi cu intervenţia salvatorilor montani. Care, uneori, nu mai pot salva nimic. Probabil că teribiliştii se bazează şi pe faptul că, la noi, salvarea de pe munte e complet gratuită.
20:40
200 de elevi au intrat în rolul de delegaţi ONU și au dezbătut în Senat marile probleme ale lumii # ObservatorNews
Sute de tineri s-au şezat, zilele acestea, în băncile Senatului. Nu doar pentru o vizită, ci pentru a conduce, simbolic, România și lumea. Timp de trei zile, elevii intră în rolul delegaților ONU, susțin discursuri, negociază alianțe și redactează rezoluții pe teme care se regăsesc zilnic în jurnalele de știri.
20:40
Germania: "Europa trebuie să devină o superputere şi să renunţe la dependenţa de Washington" # ObservatorNews
Adio, dar rămân cu tine. Europa trebuie să renunţe la dependenţa auto-impusă de Washington, dar să nu uite, în acelaşi timp, că nu poate ieşi din relaţia cu cel mai puternic aliat al ei. Mesajul a fost transmis de cancelarul german la Conferinţa de Securitate de la Munchen, care are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Donald Trump.
20:00
Trump sacrifică sănătatea oamenilor pentru a face maşinile mai ieftine. A anulat o lege promovată de Obama # ObservatorNews
Scandal de proporţii în Statele Unite, după ce Donald Trump a revocat pur şi simplu standardele de poluare care-i obligau pe producătorii auto să ţină noxele sub control. Liderul de la Casa Albă promite în schimb, că maşinile noi vor fi mult mai ieftine. Specialiştii în schimbări climatice fumegă de nervi şi îl acuză pe Trump că pune profitul giganților petrolieri mai presus de sănătatea oamenilor.
20:00
Poarta Sărutului, reinterpretată la Bucureşti pentru a marca 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuși # ObservatorNews
Avem "Poarta Sărutului" şi la Bucureşti. E fix în buricul târgului, la doi paşi de Biblioteca Centrală Universitară, şi o puteţi admira în toată luna iubirii. Mai mult decât originalul, reinterpretarea modernă vă permite să vă oglindiţi în ea.
20:00
Reacţia lui Nicuşor Dan după intrarea României în recesiune tehnică: "Nu e ceva ce descoperim acum" # ObservatorNews
Responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci, a transmis, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, ca reacţie la datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit cărora ţara noastră a încheiat anul trecut în recesiune tehnică.
19:50
Au asfaltat trecerea de pietoni şi nu au mai trasat liniile. Nepăsarea muncitorilor a făcut deja o victimă # ObservatorNews
O femeie a fost la un pas de moarte, după ce a fost călcată de un camion. De vină n-a fost neatenţia sau traversarea printr-un loc nepermis. Ci, culmea, lipsa marcajelor aproape a ucis-o. Pe strada prospăt reparată, muncitorii au turnat asfalt peste zebră şi nu s-au mai obosit să o traseze din nou.
19:40
Grefiera care îl acuză pe judecătorul Bogdan Mateescu de agresiune, criticată de conducere: Atitudini teatrale # ObservatorNews
Scandal la Tribunal. O grefieră îl acuză pe fostul preşedinte al instanţei că a atacat-o în birou şi i-a cerut socoteală pentru o bârfă spusă între colegi. Protagonistul este judecătorul Bogdan Mateescu, propus în urmă cu trei ani pentru funcția de ministru al Justiției şi jucător pe mai multe funcţii importante în magistratură. Grefiera a înregistrat momentul şi vrea să ceară ordin de protecţie. În apărarea sa, Mateescu susţine că nu a fost nicio agresiune.
19:40
Doi hoţi din Vrancea ar fi provocat pagube de milioane de euro la parcurile eoliene. Atacurile, fără precedent # ObservatorNews
Bate vânt de haos şi panică în instalațiile eoliene din toată ţara. S-au dat atacuri simultane în mai multe parcuri de energie verde în ultimele zile, iar pagubele se învârt în milioane de euro. Jucătorii din industrie spun că situaţia e fără precedent şi suspectează că la mijloc e vorba de un act de sabotaj. Poliţiştii au reuşit să prindă până acum doar doi bărbaţi, amândoi din Vrancea. Ultimele echipamente furate au fost găsite de agenţi într-o ascunzătoare a tâlharilor.
19:40
Cine este de vină pentru intrarea României în recesiune. Cifrele economiei pe ultimii 5 ani # ObservatorNews
Scena politică fierbe, dar nu de idei, ci de atacuri. Liderii Coalitiei par mai preocupați să-și arunce vina unii altora decât să explice ce ar face diferit, iar spectacolul replicilor tăioase ține loc de soluții. PSD îl consideră vinovat pe Ilie Bolojan, iar Sorin Grindeanu ameninţă iar cu ruperea Coaliţiei. În scandal a intervenit si Marcel Ciolacu, asta după ce INS a dezvăluit că ţara a fost în recesiune şi în 2024, în mandatul lui de premier. În schimb, Ilie Bolojan este optimist şi spune că economia îşi va reveni în acest an.
19:20
Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării # ObservatorNews
România este oficial în recesiune tehnică. Temerile multor români sunt confirmate de datele publicate de Statistică. Economia a scăzut două trimestre la rând. Pe fundalul cifrelor reci, realitatea e fierbinte - familii care abia fac faţă cheltuielilor de la o lună la alta, amână vacanţe şi renunţă la mici bucurii, din cauza presiunii uriaşe în buzunare. De la vârful statului, perspectiva e alta. Ministerul Finanțelor transmite că nu traversăm o criză, ci o corecție menită să așeze economia pe baze mai sănătoase, cu accent pe investiții, nu doar pe consum.
19:10
ANIMAŢIE. Femeie moartă, după ce maşina electrică de 7.000 de euro a luat foc în Crângaşi. Soţul s-a salvat # ObservatorNews
Nu a apucat să facă nimic. O maşină din aceea de se conduce fără permis, de încap două pe o bandă şi ne plângem că mai mult ne încurcă prin trafic pentru că abia se târâie pe şosea, a ars atât de violent că un om nu a reuşit să mai coboare la timp din ea. O femeie de 51 de ani a pierit în această după-amiază într-o maşină electrică - autovehiculul a luat foc în mers, pe o stradă circulată din Bucureşti, iar soţul victimei, aflat la volan, nu a putut nici el să facă nimic pentru a-şi salva soţia. E la spital cu arsuri pe mâini şi pe picioare. Nici martorii nu s-au putut apropia de vâlvătaie. Incendiul a distrus alte trei maşini parcate, sub privirile îngrozite ale zecilor de oameni care s-au temut că flăcările dezlănţuite ar fi putut aprinde inclusiv faţada blocului.
