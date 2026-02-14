Zelenski cere echipamente noi pe front: "Armele evoluează mai rapid decât deciziile politice"

19:10

Nu a apucat să facă nimic. O maşină din aceea de se conduce fără permis, de încap două pe o bandă şi ne plângem că mai mult ne încurcă prin trafic pentru că abia se târâie pe şosea, a ars atât de violent că un om nu a reuşit să mai coboare la timp din ea. O femeie de 51 de ani a pierit în această după-amiază într-o maşină electrică - autovehiculul a luat foc în mers, pe o stradă circulată din Bucureşti, iar soţul victimei, aflat la volan, nu a putut nici el să facă nimic pentru a-şi salva soţia. E la spital cu arsuri pe mâini şi pe picioare. Nici martorii nu s-au putut apropia de vâlvătaie. Incendiul a distrus alte trei maşini parcate, sub privirile îngrozite ale zecilor de oameni care s-au temut că flăcările dezlănţuite ar fi putut aprinde inclusiv faţada blocului.