Patru zile de junk food pot afecta memoria. Un studiu dezvăluie mecanisme ascunse
Cancan.ro, 14 februarie 2026 23:00
O echipă de cercetători de la Universitatea Carolina de Nord a demonstrat că o alimentație bogată în grăsimi saturate poate produce modificări măsurabile la nivelul creierului în doar câteva zile, cu efecte directe asupra memoriei. […]
• • •
Acum 2 ore
23:00
22:40
Giovanni Becali a întâmpinat probleme „tehnice” la mall. Intervenția lui Mihai Teja a rezolvat situația # Cancan.ro
Giovanni Becali și Mihai Teja au ieșit la o cafea la PAUL, într-un mall din Capitală. Nașul transferurilor din fotbalul românesc și antrenorul de la Metaloglobus București au pus țara la cale între două guri […]
22:30
Anchetatorii vor să afle câți bani avea Rodica Stănoiu în conturi, de fapt. Răsturnare de situație! # Cancan.ro
Cazul Rodica Stănoiu continuă. Procuratura din Ilfov a deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și ce tranzacții s-au făcut pe conturile fostului ministru al Justiției în ultima perioadă. Toate detaliile în […]
22:20
Crans-Montana: proprietarul clubului își cere scuze familiilor victimelor după incendiul tragic soldat cu 41 de morți # Cancan.ro
Ancheta privind incendiul devastator izbucnit în noaptea dintre 31 decembrie și 1 ianuarie în clubul Le Constellation din Crans-Montana continuă și implică acum patru persoane. Printre acestea se numără proprietarii localului, Jacques Moretti și soția […]
22:20
Cine a făcut-o pe Antonia să-și dea ochii peste cap? Grimasele au trădat-o de Ziua Îndrăgostiților # Cancan.ro
Antonia a vrut să bifeze o ieșire discretă, dar care a părut mai degrabă un episod desprins dintr-un reality show presărat cu dramă. Limbajul non-verbal a trădat-o imediat, iar grimasele au făcut cât o mie […]
22:10
Ce au de împărțit, de fapt, Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi? Războiul divelor de pe TikTok a explodat # Cancan.ro
Fierbe de câteva zile internetul după ce Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au început să-și arunce săgeți otrăvitoare! Cele două artiste din Republica Moldova sunt unele dintre cele mai apreciate din noua generație. Au milioane […]
Acum 4 ore
21:10
Zodia spune foarte multe despre un om: de la modul în care gândește, până la ce fel de partener de viață este, de fapt. Printre trăsăturile specifice unor zodii se numără și gelozia. Tu știi […]
20:40
Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, scoasă din arest și dusă la vila moștenită de la omul de afaceri. Detalii de ultimă oră # Cancan.ro
Văduva lui Adrian Kreiner a fost scoasă din arest și dusă în vila moștenită de la omul de afaceri. Adtiana Viliginski își dorește libertatea, după ce a recunoscut că şi-a ajutat prietena să-şi ucidă mama. Toate detaliile în articol. Suspecta principală, Amiana Păștina, a […]
Acum 6 ore
20:00
Generozitatea lui Gigi Becali este cunoscută de toți românii. Latifundiarul din Pipera ajută oamenii în nevoie ori de câte ori are ocazia, dar cel mai recent dar a uimit lumea prezentă. Ce sumă i-a dat unei femei […]
19:50
Planul secret al Iulianei Beregoi împotriva Andreei Bostănică! Ce face artista, după ce a dispărut de pe social media # Cancan.ro
Avem un conflict în România. Dar nu unul de tip „te-am scos de la close friends și gata”. Avem un conflict care se întinde pe două țări, se poartă în două limbi uneori chiar în […]
19:10
Cazul Eugen Galeș, criminalul în serie care a îngrozit România, la MARTORII – Duminică, 15 februarie, ora 19:00 # Cancan.ro
Duminică, de la ora 19:00, pe YouTube Gândul, col. (r) Cristian Micu aduce în prim-plan cazul lui Eugen Galeș, unul dintre cei mai violenți criminali români din ultimii ani. Diagnosticat cu „tulburare organică de personalitate, […]
19:10
Concurenta de la Insula Iubirii, însărcinată pentru a doua oară! A făcut anunțul chiar de Ziua Îndrăgostiților # Cancan.ro
Bucurie mare în showbiz! Iustina Loghin și Cornel Luchian, cuplul care a atras atenția întregii țări prin participarea la Insula Iubirii, așteaptă al doilea copil împreună! Șatena a împărtășit vestea minunată chiar astăzi, 14 februarie […]
18:40
Sorin Iacob, soția și fetița lor au fost conduși pe ultimul drum. Gestul făcut de colegii Dianei Iacob la înmormântare # Cancan.ro
Familia lui Sorin și a Dianei Iacob a trăit cele mai grele cumplite astăzi, 14 februarie 2026. O zi care trebuie să reprezinte dragostea și gesturile frumoase s-a transformat într-un coșmar pentru aceștia. Sute de […]
18:10
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze! ”Aseară am trecut pe lângă o sală de fitness care avea sloganul: ”TU poți mai mult!”. M-am întors la […]
Acum 8 ore
18:00
Doi cicloni activi lovesc România. Temperaturile scad radical după câteva zile neobișnuit de calde # Cancan.ro
Dupâ câteva zile cu temperaturi neobișnuit de calde care le-au dat impresia românilor că primăvara se apropie, doi cicloni vor schimba toate planurile după ce vor lovi România. Astfel, vremea va trece printr-o tranziție extrem de bruscă: de la […]
17:50
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8.500 de euro. Este chiar lângă port # Cancan.ro
În România, piața imobiliară continuă să surprindă prin contrastul dintre prețurile ridicate din marile orașe și ofertele neașteptat de accesibile din anumite zone. Un exemplu care a atras atenția recent este o garsonieră scoasă la […]
17:20
Decizia luată de Irisha, de Valentine’s Day, după ultima relație: „Acesta este planul meu!” # Cancan.ro
Irisha intră singură în sezonul iubirii, dar de Valentine`S Day, bruneta nu se dezice! Își va dedica o zi specială pentru ea și are planuri mari despre care ne-a vorbit în interviul exclusiv pe care […]
17:20
CANCAN.RO a pregătit un nou test de atenție și spirit de observație. Este genul de exercițiu care pare simplu la prima vedere, dar care îți pune rapid mintea la treabă. Tot ce trebuie să faci este […]
17:10
Singurii mititei sănătoși, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsesc în orice supermarket din România # Cancan.ro
Micii sunt unele dintre cele mai iubite alimente de români. Acest preparat simplu și ușor de gătit se regăsește des pe mesele oamenilor, mai ales de 1 Mai, sărbătoare care se apropie cu pași repezi. Mihaela Bilic a dezvăluit […]
17:10
Motivul pentru care o familie cu 8 copii a ales să se întoarcă în România. De ce au plecat din Marea Britanie # Cancan.ro
Zamfira Chelba, mamă a opt copii, relatează decizia de a reveni în România după mai mulți ani petrecuți în Marea Britanie, unde familia se obișnuise cu un trai mai facil din punct de vedere practic, […]
17:10
Următorii 2 ani se anunță a fi plini de abundență și evoluție pe toate planurile pentru o zodie. Acești nativi vor vedea cum tot ce ating se transformă în aur și aduc binecuvântări neașteptate în […]
16:20
Ce salarii au angajații de la Penny în 2026. Cât primesc lunar cu tot cu bonuri de masă și bonusuri # Cancan.ro
Salariile angajaților de la Penny de anul acesta prezintă diferențe semnificative în funcție de poziție, vechime și magazin, iar datele raportate din teren arată o imagine mult mai detaliată decât valorile comunicate oficial în anii […]
Acum 12 ore
15:50
Controverse noi apar în jurul morții lui Jeffrey Epstein, după ce un medic prezent la autopsia acestuia afirmă că fostul finanțist ar fi fost ucis prin strangulare, nu prin spânzurare, așa cum au stabilit autoritățile […]
15:50
Luna martie se conturează ca o perioadă marcată de dinamism, relansare și schimbări favorabile pentru anumite semne zodiacale. Contextul astral specific începutului de primăvară amplifică dorința de acțiune, clarifică direcții personale și creează premisele unor […]
15:30
Probleme de sănătate pentru Mara Bănică. I-a ieșit testul pozitiv: ”E mai rău decât la Covid” # Cancan.ro
Mara Bănică se confruntă cu o problemă de sănătate apărută brusc, la scurt timp după ce a lipsit de la emisiune din cauza unei stări generale de rău. După câteva zile în care simptomele s-au […]
15:00
Alex Munteanu și-a dat demisia de la Observator: ”Oficial s-a mai încheiat un capitol din viața mea!” # Cancan.ro
Alex Munteanu a anunțat oficial că a încheiat colaborarea cu Observator, dezvăluind într-un clip postat pe TikTok că perioada petrecută în redacția de știri a fost una scurtă, dar importantă pentru el. Creatorul de conținut […]
14:30
Dezvăluirea neașteptată pe care Vlad Gherman i-a făcut-o Cristinei Ciobănașu: „Mă întâlnesc cu el la emisiune și mi-a zis” # Cancan.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au avut o relație de iubire timp de un deceniu, însă drumurile lor s-au separat la un moment dat. Fiecare și-a găsit alt partener, actorul pe Oana, care i-a devenit […]
13:50
Sezonul mucenicilor moldovenești începe mai devreme în 2026, iar primele informații despre apariția lor au apărut deja în spațiul public. Mucenicii moldovenești, cunoscuți pentru textura lor pufoasă, pentru siropul bogat și pentru aroma intensă dată […]
13:50
Cristina Pucean, show incendiar lângă celebrul artist bulgar. Ce urare i-a făcut Azis de ziua ei de naștere # Cancan.ro
Surpriză mare pentru fanii Cristinei Pucean! Cea mai cunoscută dansatoare din România a urcat pe scenă lână starul din Bulgaria, Azis. Cristina Pucean a urcat pe scenă alături de Azis, iar momentul a fost suficient […]
13:30
”Măcelarul lui Bebino”, prima reacție în scandalul momentului dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko: ”Asumați-vă ce ați făcut!” # Cancan.ro
Cezar Petcu a ieșit să facă lumină în cazul conflictul dintre Dorian Popa, Alex Bodi și Meko. Cunoscut în lumea interlopă drept „Măcelarul lui Bebino” și recent eliberat din închisoare, a fost implicat într-un incident […]
13:20
Ideea conform căreia șoferii „nu au voie să circule încet” pe autostrăzi sau drumuri expres continuă să fie intens discutată, deși legislația rutieră nu funcționează ca o oglindă a limitelor maxime de viteză. În spațiul […]
12:30
Un pompier a fost amendat și lăsat fără permis pentru că se grăbea să stingă focul. Ce a scris polițistul în procesul verbal # Cancan.ro
Un incident petrecut în județul Galați a generat controverse între Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Drăgușeni și polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rădești, după ce un pompier voluntar a fost sancționat în […]
12:20
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: ”Dacă avea…” # Cancan.ro
O tragedie a zguduit vineri, 13 februarie 2026, cartierul Crângași din București, când o mașină electrică a luat foc pe Bulevardul Constructorilor, în plină zi. Incidentul a lăsat în urmă o victimă decedată și un […]
12:00
Prognozele meteorologice extinse pentru primăvara anului 2026 indică faptul că sezonul ar putea fi influențat semnificativ de disiparea rapidă a fenomenului La Niña, un proces care modifică circulația atmosferică la scară globală. Modelele climatice sugerează […]
11:30
Mesajul emoționant de pe rucsacul unui livrator din Nepal a devenit viral pe rețelele sociale. Iată ce a putut să scrie acesta! Mesajul de pe rucsac a fost perceput ca o expresie a sacrificiilor pe […]
11:30
Cine este Alexis Stan, băiețelul de 10 ani care a primit Golden Buzz la Românii au talent. Andi Moisescu l-a trimis direct în semifinală! # Cancan.ro
Alexis Stan a încheiat cea de-a patra seară de audiții de la „Românii au talent” cu un Golden Buzz, după un moment considerat de jurați drept unul fără precedent. La doar zece ani, tânărul pilot […]
11:10
Dacă te-ai întrebată măcar o dată „ce zodie sunt”, atunci continuă să citești pentru a afla ce semn zodiacal porți în funcție de data în care te-ai născut. Fie că întâlnești un prieten nou sau […]
Acum 24 ore
10:50
Cât costă 1 kg de ardei gras Bianca în supermarketurile românești. Clienții au crezut că este o eroare # Cancan.ro
Ardei gras „Bianca” la preț surprinzător în marile magazine! Se pare că este noul simbol al scumpirilor din coșul de cumpărături. Iată la ce preț a ajuns 1 kg! România traversează o perioadă în care […]
10:50
În această dimineaţă, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Pregăteşte-te să-ţi iei porţia de umor alături de noi. Dacă ești singură de Valentine’s Day, oprește‑te […]
10:30
Test de inteligență | Depistați singurul număr diferit de 49! Geniile reușesc în maximum 19 secunde # Cancan.ro
Astăzi, CANCAN.RO a pregătit un nou exercițiu de atenție dedicat celor cu ochi ageri și mintea sprintenă. De data aceasta, provocarea îți testează concentrarea și viteza de observație: trebuie să găsești singurul număr „94” ascuns […]
10:10
Șeful DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, a demisionat din funcția de președinte și director executiv al companiei după legăturile cu Jeffrey Epstein # Cancan.ro
Demisia lui Sultan Ahmed bin Sulayem din fruntea companiei globale de logistică DP World a provocat un val de reacții în mediul corporativ internațional, după apariția unor documente care ar indica legături între omul de […]
09:40
Campion la Eindhoven, campion acasă – un pas până la căsătorie și cupa de campion alături de frumoasa Alexandra # Cancan.ro
Dennis Man trăiește cea mai bună perioadă din cariera sa. La 26 de ani, extrema dreapta de la PSV Eindhoven e aproape de primul său trofeu major, în timp ce acasă pregătește nunta cu femeia […]
09:20
A fost Napoleon, cel mai mare lider istoric, învins de iepuri? Povestea care a făcut din împăratul Europei victima unor blănoși flămânzi # Cancan.ro
Napoleon Bonaparte a fost unul dintre cei mai mari strategi militari ai istoriei, omul care a redesenat harta Europei și a schimbat pentru totdeauna politica și legislația continentului. Totuși, printre marile sale bătălii și victorii […]
09:20
Cum arăta Marian Godină în tinerețe, fără mușchi. Faimosul de la Survivor era complet diferit de cum îl știm azi # Cancan.ro
Transformarea fizică a lui Marian Godină de-a lungul anilor a atras atenția publicului, mai ales în contextul apariției sale în Survivor România 2026, unde imaginea sa actuală contrastează puternic cu perioada de început a carierei […]
09:00
Dr. Oz, numit de Donald Trump coordonator al programelor americane de sănătate, l-a invitat pe Jeffrey Epstein la o petrecere de Ziua Îndrăgostiților # Cancan.ro
Dr. Mehmet Oz, administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid din SUA, administrat de președintele Donald Trump, i-a trimis prin e-mail o invitație la o petrecere de Ziua Îndrăgostiților în 2016 infractorului sexual Jeffrey Epstein, […]
08:40
Puiul cu chilli este unul dintre cele mai spectaculoase preparate din bucătăria fusion Indo-Chineză, un amestec perfect între tehnicile asiatice de stir-fry și aromele intense ale condimentelor indiene. Chef John ne propune astăzi o rețetă […]
08:40
Participarea lui CAV la preselecțiile pentru Survivor România 2026 a atras atenția încă din primele momente, printr-o apariție neobișnuită și o atitudine care a stârnit reacții diverse în rândul celor prezenți. Iată cum a ales […]
08:30
Carburanții rămân la prețuri ridicate, dar stabile. Cât costă motorina în România azi,14 februarie 2026, și cât scoți din buzunar pentru un plin # Cancan.ro
Prețurile carburanților din România continuă să se mențină la valori ridicate, însă fără fluctuații majore în ultimele săptămâni. Șoferii plătesc în continuare peste 7,7 lei pentru un litru de benzină și aproximativ 8 lei pentru […]
08:20
Este weekend, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie […]
08:10
Horoscop rune azi, 14 februarie 2026. Runa zilei, Wunjo, răstoarnă echilibrul: perfecționiștii riscă astăzi să piardă controlul asupra planurilor lor # Cancan.ro
Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări pentru a înțelege mai bine […]
