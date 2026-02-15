Continuă spectacolul în Euroliga! Cum arată clasamentul după runda #28

Sport.ro, 15 februarie 2026 08:50

Sezonul din Euroliga continuă la intensitate maximă, iar lupta pentru play-off devine tot mai strânsă. 

Acum 30 minute
09:00
Mihai Stoica, elogiu pentru fotbalistul dat afară de Gigi Becali: „Nici Szoboszlai nu rivalizează cu el!” Sport.ro
Mihai Stoica a făcut o comparație surprinzătoare între Ionuț Vînă, mijlocașul Farului, și Dominik Szoboszlai, starul lui Liverpool, lăudând execuțiile spectaculoase ale românului.
08:50
Titular-surpriză la FCSB în meciul cu Universitatea Craiova? ”E un meci prea important” Sport.ro
Universitatea Craiova și FCSB au remizat în Cupa României, scor 2-2, iar acum urmează o altă întâlnire între cele două, tot pe ”Ion Oblemenco”.
08:50
08:50
S-a lăsat cu scandal în Inter - Juventus: Spalletti a înnebunit după eliminarea controversată Sport.ro
Luciano Spalletti a fost în mijlocul uni scandal la pauza meciului Inter - Juventus.
Acum o oră
08:30
Ce a avut de spus Piotr Zielinski, după ce a marcat golul victoriei în Inter - Juventus 3-2 Sport.ro
Inter Milano a câștigat dramatic Derby d’Italia, 3-2 cu Juventus Torino, pe San Siro, în etapa a 25-a din Serie A, iar eroul serii a fost Piotr Zielinski, autorul golului decisiv din minutul 90.
Acum 2 ore
08:10
Cristi Chivu, nemulțumit după victoria cu Juventus! Ce a spus după meci Sport.ro
Inter Milano a câștigat dramatic Derby d’Italia, 3-2 cu Juventus Torino, pe San Siro, în etapa a 25-a din Serie A. 
Acum 12 ore
00:50
Boicot! Juventus a luat o decizie radicală imediat după eșecul cu Inter: "S-a întâmplat ceva inacceptabil!” Sport.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, s-a impus cu 3-2 în fața lui Juventus în etapa cu numărul 25 din Serie A, dar problemele de arbitraj nu au lipsit din Derby d'Italia.
00:30
Nota primită de Chivu după Inter – Juventus! Presa din Italia vuiește după gafa de arbitraj din Derby d’Italia: ”Roșu inventat!” Sport.ro
Inter a obținut o victorie de zile mari în fața lui Juventus, scor 3-2, în etapa cu numărul 25 din Serie A. 
00:20
Real Madrid a spulberat-o pe Real Sociedad și a devansat-o pe FC Barcelona în clasament Sport.ro
Cele două echipe s-au întâlnit în etapa #24.
00:10
Controversă la Milano! De ce nu a putut interveni VAR-ul la eliminarea lui Kalulu din derby-ul cu Inter Sport.ro
Juventus a rămas în zece oameni în derby-ul cu Inter, după eliminarea lui Pierre Kalulu.
00:00
Chivu, cu o mână pe titlu! Cum arată lupta pentru Scudetto după Inter - Juventus 3-2 și când ar putea fi meciul decisiv Sport.ro
Inter Milano a obținut o victorie uriașă în Derby D'Italia, 3-2 contra lui Juventus, iar Cristi Chivu face un pas uriaș spre primul Scudetto din cariera de antrenor.
14 februarie 2026
23:40
Dan Șucu a descins în cantonament! Patronul e urmat de o „armată” de 4.000 de fani gata de spectacol Sport.ro
Dan Șucu, finanțatorul lui Genoa, s-a alăturat echipei în cantonament înainte de meciul cu Cremonese, partidă la care sunt așteptați 4.000 de suporteri care au luat cu asalt autostrăzile.
23:10
MM Stoica i-a dat replica lui Victor Angelescu: ”Are mari probleme” Sport.ro
Arbitrul Radu Petrescu a comis o gafă impardonabilă în Petrolul - FC Argeș, iar nume din fotbalul românesc au comentat situația ”centralului”.
23:00
Del Piero, reverență în fața lui Chivu: „Acest Inter face o demonstrație de forță!” Sport.ro
Alessandro Del Piero a avut cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu. Legenda lui Juventus crede că românul a creat o echipă mai solidă decât cea din sezonul precedent.
22:50
Se întâmplă și la case mai mari! Chivu zâmbește după o gafă uriașă de arbitraj în Inter – Juventus. Verdictul specialistului Sport.ro
Prima repriză din Inter Milano – Juventus s-a încheiat la egalitate, 1-1, în etapa 25 din Serie A.
22:50
Românii Cacina și Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile. Reacția FR de Schi Biatlon Sport.ro
Jocurile Olimpice au loc la Milano-Cortina și se desfășoară în perioada 6 februarie - 22 februarie 2026.
22:40
Gafă uluitoare în Inter - Juventus! Portarul a comis-o grav la golul de 1-0 Sport.ro
Inter a deschis scorul în Derby d'Italia după o fază incredibilă. Portarul Di Gregorio a gafat la o minge deviată de Cambiaso, oferindu-le milanezilor avantajul pe tabelă.
22:40
Rămâne Matei Popa în poarta lui FCSB? "Nici măcar 1%!" Sport.ro
Matei Popa (18 ani) a devenit de câteva meciuri titularul din poarta lui FCSB, după ce i-a luat locul lui Ștefan Târnovanu (25).
22:00
Thriller adevărat în FA Cup. Southampton - Leicester s-a decis în prelungiri Sport.ro
Cea mai veche competiție fotbalistică se vede pe VOYO.
22:00
Cu un om în plus, Newcastle a trecut de Aston Villa în FA Cup Sport.ro
FA Cup se vede pe VOYO.
21:50
„Nici dacă jucam până dimineață nu câștigam!” Ilyeș, tiradă după 1-4 cu U Cluj Sport.ro
Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea Csikszereda FK, în etapa a 27-a din Superliga.
21:40
Dan Nistor, copleșit după ce a atins o bornă importantă pentru fotbalul românesc: ”Nici când m-am însurat nu am avut așa emoții!” Sport.ro
Dan Nistor a atins o bornă importantă pentru fotbalul românesc: 500 de meciuri la nivelul Ligii 1. 
21:40
Președintele lui Inter dă din casă: "Chivu ne-a surprins puțin" Sport.ro
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a avut din nou cuvinte de laudă la adresa antrenorului Cristi Chivu.
21:30
MM Stoica face praf un jucător: "Să spună: 'Stop! Nu știu ce caut aici'" Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut o reacție dură la adresa atacantului Marton Eppel, după partida U Cluj - FK Csikszereda 4-1.
21:30
Cristiano Ronaldo a revenit la Al Nassr! Ce a făcut la primul meci Sport.ro
Cristiano Ronaldo (41 de ani) este legitimat la Al Nassr, în prima ligă din Arabia Saudită, din ianuarie 2023.
21:20
Reușită fabuloasă pentru Alex Mățan! Românul a „rupt” plasa în victoria lui Panetolikos Sport.ro
Alex Mățan a făcut spectacol sâmbătă în Grecia, reușind un gol superb pentru Panetolikos în victoria cu Asteras, scor 3-1. 
21:00
Criză de prezervative la Jocurile Olimpice, în săptămâna de Valentine's Day Sport.ro
Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au marcat săptămâna Valentine's Day cu determinarea lor olimpică, golind distribuitoarele de prezervative chiar înainte de această cunoscută sărbătoare.
20:50
”Fierbe” Bănia înainte de Craiova - FCSB. Comunicat cu scântei: ”O să vă închidem gura” Sport.ro
Universitatea Craiova - FCSB este duminică seară de la ora 20:00.
20:50
În mijlocul scandalului din arbitraj, Gigi Becali e convins: ”E de talia lui Kovacs!” Sport.ro
FCSB o va întâlni în Bănie pe Universitatea Craiova în etapa cu numărul 27 din Superliga României.
20:30
Ungurii surprind după ce CSM București a învins-o pe Ferencvaros: ”Indiferent de sportul care se practică” Sport.ro
Jucătoarele Bojanei Popovic au făcut spectacol sâmbătă după-amiază în Ungaria!
20:30
"Le vrei pe FCSB și CFR în play-off?" Răspunsul lui Elvir Koljic și ce spune despre lupta la titlu Sport.ro
Rapid se pregătește de partida cu Farul Constanța, programată duminică, de la ora 17:00, în runda a 27-a din Superliga.
20:30
Fostul campion îi taie elanul lui Dinamo în lupta la titlu: „Nu are lot! Să atace la anul” Sport.ro
Cătălin Munteanu consideră că Dinamo nu are resursele necesare pentru a câștiga titlul în acest sezon, indicând banca de rezerve drept principalul punct nevralgic al „câinilor”.
Acum 24 ore
20:10
Jucătorul lui FCSB, decis să joace accidentat până la finalul sezonului: ”Ce facem, îl legăm de pat?” Sport.ro
FCSB a avut în ultimul an probleme mari cu accidentările, mai ales în blocul defensiv. 
20:00
Fotbalistul de la FCSB care l-a cucerit pe MM Stoica: ”Poate fi dat exemplu” Sport.ro
FCSB a remizat în Cupa României cu Universitatea Craiova, scor 2-2, și a fost eliminată din competiție.
20:00
Vedeta lui Chivu, pe lista unei forțe din Premier League! Presiune uriașă pe șefii Interului Sport.ro
Inter Milano se teme că îl va pierde pe Federico Dimarco, unul dintre cei mai importanți jucători din echipa antrenată de Cristi Chivu, dorit insistent de Manchester United.
19:50
Refuzat de Mihai Stoica din cauza cifrelor, atacantul din Superliga înscrie pe bandă rulantă: 3 goluri în ultimele 3 meciuri! Sport.ro
Issouf Macalou (27 de ani), extrema Universității Cluj, a reușit un nou gol pentru ardeleni în Superliga.
19:50
Angelescu se implică în scandalul din Petrolul – FC Argeș: ”Toată lumea știe ce culori poartă pe sub haine Petrescu!” Sport.ro
Scandalul din Petrolul – FC Argeș continuă să facă valuri în Superliga.
19:40
Decizie definitivă luată de Marius Lăcătuș după 7 ani de pauză: „Mi-a trecut de mult, nu-mi mai arde” Sport.ro
Marius Lăcătuș a anunțat astăzi că și-a încheiat definitiv cariera de antrenor, mărturisind că nu mai are disponibilitatea de a se implica total în viața unei echipe.
19:10
Sorin Cârțu a dezvăluit ce sumă încasează lunar de la stat după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească” Sport.ro
Sorin Cârțu a făcut publică suma exactă pe care o primește ca pensie după o carieră de 45 de ani în fotbal, menționând că așteaptă o majorare a acestor venituri.
19:00
Gică Craioveanu, fără perdea: ”El e cel mai bun antrenor din România” Sport.ro
Gică Craioveanu, fost internațional român, a împlinit astăzi 58 de ani.
19:00
CSM București, victorie colosală contra lui Ferencvaros, în Ungaria! 7 victorii la rând și salt pe locul 2 Sport.ro
Ferencvaros - CSM București 30-35, în Liga Campionilor la handbal feminin. Elevele Bojanei Popovic au ajuns la 7 victorii consecutive și au urcat temporar pe locul 2, care duce direct în sferturile de finală.
19:00
JO de iarnă | Calificare pentru biatlonista româncă Anastasia Tolmacheva la Pursuit: ”Felicitări!” Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă au loc la Milano-Cortina în perioada 6 februarie 2026 - 22 februarie 2026.
18:40
Laurențiu Regehcampf a dat lovitura în Sudan! Sport.ro
Fostul antrenor al Craiovei defilează la Al-Hilal Omdurman.
18:40
Dezvăluiri incredibile ale starului de la Juventus: ”Am petrecut două luni izolat cu antrenorul și soția mea!” Sport.ro
Jeremie Boga, extrema celor de la Juventus, a făcut dezvăluiri teribile din vremea când era jucător la Nice.
18:30
Ianis Hagi a ieșit la rampă în Turcia! Ce notă a primit după victoria lui Alanyaspor Sport.ro
Ianis Hagi (27 de ani) a fost titular sâmbătă în victoria obținută de Alanyaspor, 2-1 cu Konyaspor. Internaționalul român a avut o prestație solidă în cele 66 de minute jucate.
18:10
Încă o absență de marcă la Craiova - FCSB: "Nu va participa" Sport.ro
Universitatea Craiova și FCSB se vor înfrunta duminică, de la ora 20:00, în runda cu numărul 27 din Superliga.
18:10
Americanii, uluiți după ce ”Zeul” patinajului artistic a terminat pe opt la JO de la Milano-Cortina: ”Inadmisibil / Trebuia să intre în istorie” Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă au loc în perioada 6 februarie 2026 - 22 februarie 2026 la Milano-Cortina.
18:00
Dani Coman, gata să ia o decizie radicală dacă va fi suspendat de Comisii Sport.ro
Gafa centralului Radu Petrescu din meciul Petrolul - FC Argeș, scor 2-1, a generat un scandal de proporții în fotbalul românesc.
18:00
Răsturnare de situație la Galați! Ce se întâmplă cu echipa după decizia instanței: „Suspendată, cu efect imediat!” Sport.ro
SC Oțelul Galați a anunțat oficial că procedura de insolvență deschisă recent a fost suspendată cu efect imediat, iar activitatea clubului revine la normal.
17:50
Decizia luată de Universitatea Craiova cu o zi înainte de meciul cu FCSB: ”Imediat după antrenament” Sport.ro
Universitatea Craiova - FCSB este duminică seară de la ora 20:00.
