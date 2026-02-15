Cum se înțelege Andrei Bănuță cu tatăl lui după tragediile care le-au marcat viața: „Și-a pierdut mai mulți copii, ambele neveste”
Click.ro, 15 februarie 2026 10:20
Andrei Bănuță (26 de ani) se bucură de un succes răsunător, numărându-se printre artiștii muzicali care au cucerit topurile și au dominat clasamentele cu piese devenite rapid hituri. Totuși, nu poate uita tragediile care i-au marcat viața: pierderea fratelui și a mamei sale. Ce relație există între
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
10:10
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
10:00
Vremea se răcește în întreaga țară față de ziua precedentă, iar diferențele se vor resimți atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții. Meteorologii anunță o scădere semnificativă a temperaturilor.
Acum 2 ore
09:10
Primul supermarket gratuit din lume. Clienții pleacă acasă cu produsele fără să plătească nimic # Click.ro
Ideea unui supermarket în care oamenii pot lua produse fără să plătească a reaprins dezbaterea despre accesul la alimente în marile orașe, după ce o companie privată a anunțat deschiderea unui astfel de magazin la New York.
Acum 4 ore
08:10
Descoperire surprinzătoare în Bihor. Bogățiile ascunse la Valea Leucii: „Lumea din zonă își dorește să înceapă exploatarea” # Click.ro
O zonă minieră cu tradiție din județul Bihor revine în atenția specialiștilor, după ce mai multe minerale critice printre care uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc au fost confirmate în perimetrul Bihor Sud, care include și Valea Leucii.
Acum 24 ore
20:40
Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, iar pe bună dreptate: plaje spectaculoase, insule pitorești, orașe pline de istorie și o gastronomie apreciată în toată lumea.
19:50
Horoscop duminică, 15 februarie. Un nativ este forțat să renunțe la un viciu care i-a distrus viața # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 15 februarie.
19:50
Corneleeee, ce ai facut? Iustina de la Insula Iubirii e din nou însărcinată! Imagini superbe cu frumoasa șatenă, chiar de Valentine's Day. FOTO # Click.ro
Iustina, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a dat vestea cea mare chiar de Ziua Îndrăgostiților: este însărcinată pentru a doua oară. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, însoțit de mai multe fotografii cu ea și cu Cornel, soțul ei, și ecografia bebelușului.
19:40
Mircea Dinescu și-a alinat singurătatea după moartea soției sale, Mașa. Poetul s-a recăsătorit: „Sigur să păstrez prima iubire în suflet” # Click.ro
Mircea Dinescu (75 de ani) și-a refăcut viața după moartea soției sale, Mașa Dinescu, în anul 2019, la vârsta de 58 de ani. I-a legat o impresionantă poveste de iubire, care s-a încheiat odată cu decesul ei, după o lungă suferință. Cei doi erau căsătoriți de peste 30 de ani și au împreună doi copii,
19:30
Româncă întoarsă din Londra cu 8 copii, concluzii dureroase: „În Anglia erau prea libertini, aici cresc cu frică de Dumnezeu” # Click.ro
Bucovineanca Zamfira Chelba a luat o decizie curajoasă pentru familia sa: a părăsit viața stabilă pe care o avea în Londra și s-a întors în România împreună cu cei opt copii, pentru a-i crește aproape de Biserică, de familie și de valorile tradiționale românești.
19:20
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!” # Click.ro
Credincioșii ortodocși sărbătoresc astăzi Moșii de Iarnă, cunoscuți în popor drept Sâmbăta Morților. Oamenii cinstesc memoria celor trecuți în neființă prin participarea la slujbă și prin pomană, iar coliva este preparatul reprezentativ al acestei zile. Dincolo de semnificația sa spirituală, coliva
19:10
HARTĂ. Schimbare radicală a vremii! ANM a emis cod galben de ninsoare și anunță temperaturi în scădere bruscă la nivel național. Zăpada poate depăși 15 cm # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme severă valabile în următoarele zile, anunțând o schimbare semnificativă a condițiilor meteorologice la nivelul întregii țări.
18:50
Zodiile care își văd visul împlinit în perioada următoare. Norocul apare când se așteaptă mai puțin # Click.ro
Perioada următoare aduce o energie de schimbare și progres pentru mai mulți nativi ai zodiacului. După o etapă în care lucrurile au părut blocate sau rezultatele au întârziat să apară, contextul astral favorizează evoluția.
18:30
Dulcele polonez pregătit de Elwira Petre de „Joia Grasă”, o sărbătoare tradițională: „În Polonia există o zi specială” # Click.ro
Pasionată de gătit, Elwira Petre nu împărtășește doar rețete, ci și tradiții și amintiri din tradiția culinară japoneză. Ea a adus în atenția publicului o sărbătoare poloneză denumită „Joia Grasă”, dedicată exclusiv prăjiturilor.
18:30
Cea mai mare durere din viața Mihaelei Bilic. Drama neștiută pe care a trăit-o: „Câtă viață, bucurie și energie aveau tata și fratele meu...” # Click.ro
Mihaela Bilic, cunoscutul medic nutriționist care obișnuiește să le ofere urmăritorilor săi rețete echilibrate și informații despre sănătate, a postat de această dată un mesaj profund emoționant, care îndeamnă la reflecție asupra existenței și a trecerii în neființă, în contextul sărbătorii Sâmbăta
16:50
Un cuplu a auzit luni întregi zgomote în pereții casei. Verificările au scos la iveală un musafir nepoftit: „Caz închis, frate” # Click.ro
Un cuplu din Statele Unite a trăit luni de zile cu un mister în propria locuință închiriată, încercând să descopere sursa zgomotelor ciudate care veneau din pereți. Situația a devenit atât de deranjantă încât, în cele din urmă.
16:40
Cătălin Măruță publică o nouă filmare, la doar o săptămână după încheierea emisiunii sale de la Pro TV: „L-am făcut public” # Click.ro
Cătălin Măruță (48 de ani) a revenit cu un nou anunț în fața fanilor săi, după aproximativ o săptămână de la încheierea emisiunii „La Măruță”, difuzată de Pro TV. Vestea că reality-show-ul va fi scos din grilă a stârnit o serie de reacții în lanț, iar ultima ediție difuzată pe 9 februarie a fost pli
15:50
Oana Roman a organizat parastasul de doi ani al mamei sale, regretata Mioara Roman: „Dumnezeu să îi odihnească în pace pe toți cei plecați la cer!” # Click.ro
Oana Roman (49 de ani), una dintre cele mai cunoscute vedete din România, trăiește astăzi emoții puternice. De Sâmbăta Morților, vedeta a organizat parastasul de doi ani al mamei sale, îndrăgita și respectata Mioara Roman.
15:40
Tehnica secretă a japonezilor de a te spăla pe cap. Podoaba capilară crește rapid și scalpul rămâne sănătos # Click.ro
De multe ori, investim în șampoane și tratamente scumpe, însă rezultatele întârzie să apară. Specialiștii spun că problema nu este întotdeauna produsul folosit, ci modul în care este îngrijit scalpul.
15:10
„Michael Jackson de India” a cucerit scena „Românii au talent”. Povestea emoționantă a artistului: „Momentul tău este preferatul meu din cele 16 sezoane” # Click.ro
Un dansator indian autodidact, supranumit „Michael Jackson de India”, a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente din istoria emisiunii „Românii au talent”, ridicând sala în picioare și stârnind reacții entuziaste din partea juraților.
15:10
Se urează sau nu „La mulți ani” celor care poartă numele de Valentin/Valentina? Adevărul spus de preoți # Click.ro
Pe lângă celebrarea iubirii, de Valentine’s Day mulți români obișnuiesc să le ureze „La mulți ani” persoanelor care poartă numele Valentin sau Valentina. Totuși, în calendarul ortodox, Sfântul Valentin nu este prăznuit astăzi, 14 februarie.
15:10
Mesaje, urări și declarații de Valentine's Day 2026! Surprinde-ți partenerul cu cele mai frumoase gânduri și sincere emoții # Click.ro
Anual, pe 14 februarie, la nivel internațional este sărbătorită Ziua Îndrăgostiților, sau Valentine’s Day, o ocazie în plus de a ne exprima iubirea și afecțiunea față de partenerul de viață. Pe lângă cinele romantice, cadourile cu iz adolescentin și plimbările în doi, scrisul rămâne adesea cea mai a
14:30
Trenul care urca muntele pe cremalieră a devenit istorie. Cum a fost pierdută una dintre cele mai spectaculoase căi ferate din România # Click.ro
Singura cale ferată cu cremalieră din România a fost construită la începutul secolului XX pentru a lega Banatul de Ardeal, traversând spectaculoasa trecătoare a Porților de Fier ale Transilvaniei.
14:10
„Supermama” crește 9 copii și are o siluetă de invidiat. Cum reușește Vesna Milicevic să fie un exemplu pozitiv pentru fanii ei # Click.ro
„Supermama” este denumită Vesna Milicevic (45 de ani), originară din Serbia. Femeia care a adus pe lume nouă copii reușește să stârnească interesul și admirația datorită siluetei sale trase ca prin inel. Cum reușește să se mențină atât de bine în ciuda solicitărilor de care are parte în numeroasa sa
13:10
Mikaela Albu rupe tăcerea despre relația cu tatăl său, Mihai Albu, și soția acestuia, Elena: „Este un om bun” # Click.ro
Mikaela (16 ani), fiica Iuliei (44 de ani) și a lui Mihai Albu (63 de ani), s-a transformat într-o adolescentă rafinată și elegantă, sinceră și asumată, după cum se poate observa în cadrul celui mai recent interviu oferit presei. Tânăra în vârstă de 16 ani a vorbit despre relația armonioasă pe care
12:30
Nicoleta Luciu vorbește cu durere despre sarcinile pierdute: „Plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni” # Click.ro
Nicoleta Luciu, una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc, și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a vorbit despre cele mai dureroase pierderi din viața ei. Este vorba, din păcate, despre două sarcini pe care le-a pierdut și depresie care a urmat în urma acestor evenimente
12:00
În Anul Constantin Brâncuși (instituit prin lege ca an aniversar, la 150 de ani de la nașterea artistului), Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Artmark lansează proiectul cultural „Tu ești Brâncuși!”: o intervenție artistică ce recreează celebra „Poa
11:20
Țara cu unele dintre cele mai mici costuri de trai atrage muncitorii remote. Masa la restaurant costă 13 lei # Click.ro
Pentru cei care lucrează de la distanță și caută o „casă departe de casă”, Sri Lanka devine o destinație tot mai atractivă. Statul din Asia de Sud a lansat oficial, în luna februarie, viza pentru nomazi digitali.
10:50
Desertul nostalgic al cofetăriilor românești căruia turiștii străini nu îi pot rezista. Are frișcă și este foarte suculent # Click.ro
Puține deserturi reușesc să trezească atâtea amintiri precum savarina, prăjitura nelipsită din cofetăriile românești timp de decenii.
10:50
Gemenii Graur, apel umanitar pentru Robert, diagnosticat cu autism infantil: „Are nevoie de o șansă” # Click.ro
Gemenii Beniamin și Iosif Graur, cunoscuți în mediul online drept Frații Graur și recunoscuți pentru susținerea cauzelor umanitare, lansează un apel tuturor persoanelor care vor și au posibilitatea de a contribui la terapia lui Robert, un copil diagnosticat cu autism infantil. Familia micuțului are
Ieri
10:40
Liniștea care vindecă: Cuvântul Părintelui Pimen Vlad la Gala Premiilor Literare Bookzone: „Uitați-vă mai des la voi” # Click.ro
Ediția a III-a a Galei Premiilor Literare Bookzone a adus pe scena Operei Naționale din București nu doar autori premiați și cititori pasionați, ci și un moment de adâncă reflecție. Părintele Pimen Vlad, monah la Chilia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos, a
10:30
Magazinele Carrefour își schimbă denumirea. Ce urmează după achiziția făcută de frații Pavăl # Click.ro
Carrefour își încheie oficial activitatea în România, după ce operațiunile locale au fost preluate de frații Pavăl, cunoscuți drept proprietarii Dedeman.
10:10
Testul de inteligență pe care doar geniile îl pot rezolva în numai 15 secunde. Unde se află șarpele ascuns în imagine # Click.ro
Undeva în desenul de mai jos se ascunde un șarpe, iar tot ce trebuie să facem pentru a rezolva acest test de inteligență este să îl găsim în doar 15 secunde. Și deși provocarea poate părea a fi una banal de simplă, ea este, de fapt, mult mai dificilă decât am avea impresia la prima vedere.
10:10
Cum se prepară alifia pentru răni deschise, „ca la mănăstire”. Maica Varvara explică rețeta pas cu pas. Video # Click.ro
Alifiile mănăstirești sunt cunoscute pentru puterea lor de vindecare, iar majoritatea sunt făcute din ingrediente naturale. Astăzi vă vom prezenta o rețetă de alifie pentru răni deschise pregătită de măicuța Varvara, pentru care sunt necesare doar trei ingrediente: ceară, miere și pălincă.
09:50
Vizibilitate redusă pe drumuri. Șoferii se confruntă cu trafic îngreunat în mai multe zone din țară # Click.ro
Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile, sâmbătă dimineață, din cauza ceții dense care afectează mai multe județe din țară, precum și municipiul București.
09:10
Tuturor ni s-a întâmplat să ni se facă foame la un moment dat de-a lungul după-amiezii și să avem nevoie de o gustare. În astfel de momente, este important să știm precis la ce fel de alimente trebuie să apelăm pentru a nu ne da dieta peste cap și pentru a rămâne sătui cât mai mult timp.
08:10
Câinele care a inspirat o lege în Brazilia. Povestea emoționantă a lui Bob, patrupedul care a rămas 10 ani la mormântul stăpânului său # Click.ro
Un câine din São Paulo a inspirat o nouă lege care permite înmormântarea animalelor de companie alături de familiile lor, în statul brazilian. Află povestea sa emoționantă!
08:10
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape? # Click.ro
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
07:40
Cum a reușit Olguța Berbec să nu se îngrașe în vacanța la all inclusive! „Mă întorc cu bateriile încărcate”. Azi cântă la Sala Palatului! # Click.ro
Îndrăgita interpretă de muzică populară Olguța Berbec a lăsat pentru o săptămână scena și agitația din România pentru soarele din Egipt. Artista s-a bucurat de zile perfecte în Hurghada, alături de soțul ei, Remus, și de fetițele lor, Cezara și Olga.
07:10
Cea mai veche îmbrăcăminte din istorie. Cum s-au adaptat oamenii la frigul extrem acum 12.400 de ani # Click.ro
Acum peste 12.000 de ani, lumea era mult mai rece decât astăzi, iar oamenii trăiau exclusiv ca nomazi, depinzând direct de resursele naturii.
06:10
Februarie poate fi cea mai provocatoare lună pentru menținerea unui nivel optim de vitamina D, mai ales în zonele cu zile scurte și lumina solară redusă.
05:10
Care sunt cele mai gustoase roșii din comerț pe care le poți cumpăra în februarie–martie. Au gust bun, sunt zemoase și seamănă surprinzător cu cele de sezon # Click.ro
În plină iarnă și la început de primăvară, găsirea unor roșii cu adevărat gustoase poate părea o misiune imposibilă. Majoritatea tomatelor din supermarket provin din import sau din sere intens tehnologizate, iar gustul lasă adesea de dorit. Cu toate acestea, specialiștii și consumatorii experimentaț
04:10
Ce floare te reprezintă cu adevărat? Test rapid pentru a-ți descoperi personalitatea cu ajutorul plantelor # Click.ro
Florile nu sunt doar elemente decorative frumoase; ele pot fi și o oglindă a personalității tale. Un test simplu te ajută să identifici floarea care te reprezintă cel mai bine, oferindu-ți inspirație pentru alegerea plantelor în funcție de spațiul în care trăiești și starea ta de spirit.
03:10
Primele războaie din Europa ascundeau ritualuri macabre. Ce au descoperit arheologii în Franța # Click.ro
Noi cercetări realizate pe gropi comune neolitice din nord-estul Franței schimbă radical perspectiva asupra primelor războaie din Europa.
02:10
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul # Click.ro
Luna martie vine cu energie proaspătă, începuturi curajoase și oportunități neașteptate. Odată cu intrarea Soarelui în Berbec și cu dinamica specifică începutului de primăvară, anumite zodii par să fie favoritele astrelor
01:10
Ananas proaspăt sau la conservă? Cum îți influențează cu adevărat glicemia acest fruct tropical # Click.ro
Ananasul este adesea asociat cu deserturi ușoare, smoothie-uri exotice și gustări răcoritoare. Dulce, zemos și plin de aromă, pare o alegere sănătoasă fără compromisuri.
01:10
Prognoza modei pentru primăvara 2026. 3 modele de fuste care vor inunda străzile și se vor potrivi fiecărei siluete # Click.ro
Primăvara 2026 aduce o schimbare vizibilă în garderobă. După sezoane dominate de pantaloni largi, denim supradimensionat și croieli androgin, fustele revin în prim-plan și devin piesa centrală a ținutelor urbane.
13 februarie 2026
22:10
Ce spune Carmen Brumă despre viața de studentă la 40 de ani: „Am învățat de mi-au ieșit ochii din cap”. Mesajul vedetei pentru femeile care se tem de schimbare # Click.ro
Carmen Brumă (48 de ani) a publicat un mesaj motivațional pentru femeile care cred că vârsta de 40 de ani reprezintă o barieră în atingerea obiectivelor. Prin exemplul propriu, ea a explicat cât de mult o încântă viața de studentă pe care o trăiește în prezent.
22:00
„Moșii de iarnă” 2026, sărbătoriți pe 14 februarie. În toate bisericile se oficiază slujbe de pomenire pentru cei „adormiți” # Click.ro
Sâmbătă, 14 februarie, în toate bisericile vor fi oficiate Sfânta Liturghie și slujba parastasului pentru pomenirea celor adormiți. Cu doar o săptămână înainte de Postul Mare, a fost rânduită o zi de pomenire generală a celor morți, cunoscută sub numele de Sâmbăta Morților sau Moșii de iarnă.
21:10
Desertul perfect de Valentine’s Day, care a devenit viral. Arată spectaculos, se prepară fără ou crud și este extrem de fin și aromat. VIDEO # Click.ro
Dacă vrei să-ți surprinzi persoana iubită cu un desert spectaculos, ușor de preparat și extrem de gustos, acest tiramisu cu căpșuni este alegerea ideală. Arată impresionant, este fin, aromat și poate fi pregătit fără ou crud, ceea ce îl face potrivit pentru toată familia.
