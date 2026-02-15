Anunț oficial: România are 16 din cele 32 de minerale critice la nivelul UE. Pământuri rare din Groenlanda ar putea fi rafinate la Feldioara
Aktual24, 15 februarie 2026 12:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Digi24, că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în țara noastră și „maxim încă într-o țară membră UE”, menționând că România ar putea procesa materiale rare extrase din alte regiuni, existând posibilitatea ca o companie […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
12:40
Plantele medicinale pot provoca efecte secundare serioase. Când este indicat să le evităm # Aktual24
Plantele medicinale sunt adesea considerate sigure doar pentru că sunt naturale, însă acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Unele plante pot provoca reacții severe, interacțiuni cu medicamentele prescrise sau chiar intoxicații dacă sunt consumate în cantități mari sau fără supraveghere medicală. Este important să cunoaștem atât beneficiile, cât și riscurile asociate utilizării acestora. Riscurile ascunse […]
12:40
Europa se pregătește de un nou pas major în apărarea contra Rusiei. Macron pregătește un anunț istoric despre ”forța nucleară a Franței” # Aktual24
Mai multe state europene susțin public inițierea unor discuții privind dezvoltarea unui sistem de descurajare nucleară european, complementar armelor atomice americane, pe fondul erodării încrederii în angajamentele de securitate ale Statelor Unite, potrivit unor declarații făcute la Conferința de Securitate de la München, relatate de Politico. Oficiali de rang înalt din Estonia și Letonia au […]
Acum 30 minute
12:20
Anunț oficial: România are 16 din cele 32 de minerale critice la nivelul UE. Pământuri rare din Groenlanda ar putea fi rafinate la Feldioara # Aktual24
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Digi24, că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în țara noastră și „maxim încă într-o țară membră UE”, menționând că România ar putea procesa materiale rare extrase din alte regiuni, existând posibilitatea ca o companie […]
12:20
Fostul președinte american Barack Obama, reacție la videoclipul rasist distribuit de Trump # Aktual24
Fostul președinte american Barack Obama a comentat indirect videoclipul rasist postat pe rețelele de socializare ale președintelui Donald Trump, spunând gazdei unui podcast că „rușinea” și „decența” care odinioară îi ghidau pe oficialii publici au dispărut, scrie BBC. Videoclipul ofensator a inclus secvențe în care Obama și soția sa, Michelle, erau reprezentați de niște maimuțe, […]
Acum o oră
12:10
Ucraina a distrus jumătate din sistemele rusești de apărare antiaeriană Pantsir, anunță SBU # Aktual24
Unitatea Alpha a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a distrus aproximativ jumătate din stocul Rusiei de sisteme de apărare antiaeriană Pantsir, potrivit unui anunț făcut de instituție la 14 februarie. „Pantsir este unul dintre sistemele moderne și esențiale de apărare aeriană ale Rusiei. Costul unui singur sistem variază între 15 și 20 de milioane […]
12:00
Iranul este pregătit să ia în considerare compromisuri pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA dacă americanii sunt dispuși să discute ridicarea sancțiunilor, a declarat un ministru iranian pentru BBC. Oficialii americani au subliniat în repetate rânduri că Iranul, nu SUA, împiedică progresul în acest proces prelungit de negocieri. Sâmbătă, secretarul de stat […]
Acum 2 ore
11:40
„Polonezii sosesc”. Varșovia își demonstrează forța economică în Germania: „Începem să observăm, în sfârșit, o schimbare de trend” # Aktual24
Când directorul polonez din domeniul tehnologiei, Jacek Swiderski, studia în Germania în anii 1990, părea puțin probabil ca țara sa natală să iasă într-o zi din umbra vecinului său mai mare și mai bogat. Polonia abia se scutura de comunism, iar economia sa se deschidea timid către investitorii străini. Astăzi, însă, compania pe care Swiderski […]
11:40
Judecătoarea Raluca Moroșanu: ”Am găsit raportul Inspecției Judiciare doar pe site-ul Realitatea, nu era pe niciun site oficial al instituțiilor/ Am fost invitată la grupul de lucru pe justiție de la Guvern” – VIDEO # Aktual24
Raluca Moroșanu, judecătoare la Curtea de Apel București, afirmă că a găsit raportul Inspecției Judiciare legat de documentarul Recorder ”Justiție capturată” doar pe site-ul postului Realitatea Plus, post de propagandă al AUR. Întrebată într-un interviu la TVR Info despre acest raport, Moroșanu a făcut o dezvăluire surprinzătoare. ”Nu, nu a existat o anchetă, ci a […]
11:10
Zahărul este unul dintre cei mai controversați inamici ai sănătății moderne. Deși unii îl consideră o plăcere vinovată, consumul excesiv poate duce la creșterea în greutate, afectarea metabolismului și probleme serioase de sănătate, cum ar fi diabetul sau bolile cardiovasculare. Dar vestea bună este că zahărul nu trebuie eliminat complet din dietă. Cheia este moderația […]
11:10
Fostul președinte american Barack Obama își exprimă public sprijinul pentru demonstranții anti ICE din Minneapolis # Aktual24
Fostul președinte american Barack Obama și-a exprimat public sprijinul față de demonstranții din Minneapolis pentru că s-au opus „naturii fără precedent” a operațiunii Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) din Minnesota. Într-un interviu acordat sâmbătă YouTuberului progresist Brian Tyler Cohen, fostul președinte a discutat despre puterea pe care o au cetățenii americani atunci când apără […]
10:50
Cum l-a umilit Zelenski pe Orban la Munchen: ”Își mărește burta în loc să-și mărească armata” # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în cadrul unei discuții la Conferința de Securitate de la München, că rezistența armatei ucrainene contribuie la protejarea securității europene și a statelor din regiune. El l-a ironizat și pe liderul pro-rus al Ungariei, Viktor Orban. „Dacă vorbim direct și puțin cinic, aceasta este situația de astăzi. Dar uitați-vă […]
10:50
Lovitură UE pentru administrația de la Washington: Canada a aderat oficial la programul european SAFE pentru finanțarea capabilităților de apărare # Aktual24
Ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, a anunțat că țara sa a aderat oficial la programul Uniunii Europene Security Action for Europe (SAFE), care oferă împrumuturi statelor participante pentru investiții în capabilități de apărare. „Acordul consolidează securitatea noastră colectivă, sprijină dezvoltarea unor capabilități de apărare esențiale și oferă industriei canadiene acces la piețele europene de […]
Acum 4 ore
10:40
ANM: Vizibilitate redusă, cod galben de vânt puternic în zone montane din cinci județe, până la ora 12:00 # Aktual24
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineață atenționări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zone montane din județele Brașov, Prahova, Dâmbovița, Caraș-Severin și Hunedoara, valabile până la ora 12:00. Potrivit meteorologilor, în zona de munte a județelor Brașov, Prahova și Dâmbovița, la altitudini de peste 1.800 de metri, vântul va sufla cu […]
10:40
Salvamontiștii au intervenit de urgență sâmbătă în urma a 125 de apeluri de ajutor, fiind salvate 130 de persoane, potrivit unei informări transmise duminică de Dispeceratul Național Salvamont România. „Dintre acestea, 39 de persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, două persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital, […]
10:40
Cuba amână târgul anual de trabucuri din cauza embargoului american asupra petrolului care provoacă penurii severe de combustibil și întreruperi de curent # Aktual24
Târgul anual de trabucuri din Cuba, care urma să aibă loc în ultima săptămână a lunii februarie, a fost amânat, au anunțat organizatorii sâmbătă, deoarece insula se confruntă cu pene de curent și lipsuri severe de combustibil cauzate de embargoul american asupra petrolului. Într-un comunicat, organizatorul târgului de trabucuri, Habanos S.A., a declarat că a […]
10:30
„Prima felină” Larry sărbătorește 15 ani de cea mai importantă pisică din politica Marii Britanii # Aktual24
În vremuri politice tulburi, stabilitatea vine la pachet cu patru picioare, mustăți și o pasiune pentru somn. Larry, motanul, sărbătorește duminică 15 ani de când este oficial vânătorul de rozătoare al guvernului britanic și „prima felină” neoficială, o prezență liniștitoare care a servit sub șase premieri. Uneori pare că aceștia au lucrat pentru el, potrivit […]
10:30
Marina SUA recunoaște că strategia actuală privind grupurile de atac ale portavioanelor necesită o reevaluare. Cea mai importantă problemă identificată # Aktual24
Marina Statelor Unite intenționează să revoluționeze modul în care își desfășoară grupurile de atac ale portavioanelor, adoptând un model mult mai flexibil și adaptabil. Această inițiativă, condusă de amiralul Daryl Caudle, șeful operațiunilor navale, propune crearea unor forțe specializate care să permită desfășurarea exactă a resurselor necesare pentru fiecare misiune, schimbând radical abordarea tradițională „totul […]
10:10
Nu doar zahărul este responsabil pentru apariția cariilor. Ce alte alimente contribuie la deteriorarea dinților # Aktual24
Nu doar zahărul produce carii. Alimentele pe care le consumăm zilnic pot influența sănătatea dinților mai mult decât credem, iar multe dintre ele nu sunt imediat recunoscute ca dăunătoare. Înțelegerea acestor factori poate preveni durerea, vizitele neplăcute la stomatolog și pierderea dinților pe termen lung. Din păcate, mulți oameni cred că doar dulciurile cauzează probleme […]
09:40
Cum intenționează China să dezvolte un „Drum Polar al Mătăsii” prin Arctica: „O nouă frontieră esențială în competiția geopolitică” # Aktual24
Capabil să spargă banchize de până la 2,5 metri grosime, cel mai nou spărgător de gheață arctic al Chinei nu este doar o realizare tehnologică impresionantă, ci și un mesaj strategic transmis lumii întregi. Într-un moment în care Arctica devine scena unei competiții geopolitice tot mai intense, iar declarațiile fostului președinte american Donald Trump privind […]
09:10
Infarctul miocardic reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru sănătatea noastră, iar fiecare minut contează. Înțelegerea cauzelor, simptomelor și a metodelor de prevenție nu doar că poate salva vieți, dar ne oferă puterea de a ne proteja inima în fiecare zi. Cauzele infarctului miocardic Infarctul miocardic apare atunci când fluxul de sânge către mușchiul […]
Acum 6 ore
08:40
Munchen: Oana Țoiu, alături de comandantul trupelor SUA din Europa. Ea a deschis sesiunea de lucru dedicată implicațiilor războiului cu sisteme autonome # Aktual24
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a subliniat sîmbătă necesitatea utilizării fondurilor Uniunii Europene pentru sprijinirea capacităților de apărare ale NATO, în cadrul unei intervenții susținute la Conferința de Securitate de la München. „Am subliniat necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO”, a transmis ministrul pe Facebook. Șefa diplomației române a deschis sesiunea de […]
08:10
Ce efect are lipsa apei asupra organismului nostru? Deshidratarea poate pune viața în pericol # Aktual24
Apa nu este doar un simplu lichid. Ea reprezintă combustibilul care menține fiecare celulă vie, fiecare organ funcțional și fiecare sistem al corpului în echilibru. Lipsa hidratării poate provoca dezechilibre imediate, iar semnalele de alarmă pot fi inițial subtile, dar cu timpul se transformă în probleme grave de sănătate. Chiar și pierderea unui procent mic […]
07:40
Băuturile fierbinţi cresc riscul de cancer esofagian și pot provoca daune invizibile pe termen lung. Consumul regulat de lichide foarte fierbinți poate irita mucoasa esofagului, favorizând apariția inflamației cronice și, în timp, creșterea riscului de cancer. Într-o lume în care ceaiul, cafeaua și supele calde sunt consumate zilnic, conștientizarea acestor riscuri devine esențială pentru sănătatea […]
07:10
Renunțarea la fumat este una dintre cele mai importante decizii pentru sănătatea organismului, dar pentru mulți fumători reprezintă și una dintre cele mai mari provocări. Psihologii arată că voința nu este suficientă; succesul depinde de planificare, strategie și sprijin constant. Abordarea corectă poate transforma procesul de renunțare într-o experiență controlată, crescând șansele de a scăpa […]
Acum 12 ore
00:30
Ucraina solicită garanții de securitate de la SUA pentru cel puțin două decenii pentru a încheia un acord de pace # Aktual24
Ucraina dorește garanții de securitate pentru cel puțin 20 de ani din partea SUA înainte de a putea semna un acord de pace cu demnitate, a declarat Volodimir Zelenski înainte de discuțiile cu Rusia și SUA programate pentru săptămâna viitoare. Vorbind sâmbătă la München, el a cerut, de asemenea, o dată clară pentru ca Ucraina […]
Acum 24 ore
23:10
Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă au promis că prezervativele nu vor mai lipsi până la încheierea evenimentului # Aktual24
De Ziua Îndrăgostiților, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, organizatorii au promis o nouă cantitate de prezervative pentru satele sportivilor, după ce acestea s-au epuizat în timpul săptămânii. „Putem confirma că rezervele de prezervative din Satele Olimpice s-au epuizat temporar din cauza unei cereri mai mari decât cea anticipate. Sunt livrate cantități suplimentare care […]
22:50
Cipru va participa ca observator la întâlnirea Consiliului pentru Pace privind Gaza, organizată de Trump # Aktual24
Cipru va participa, în calitate de observator, la următoarea reuniune a Consiliului pentru Pace privind Gaza, care va avea loc la Washington DC, pe 19 februarie, a anunțat Republica Cipru sâmbătă, potrivit Kathimerini. „Participarea țării noastre face parte din rolul regional consecvent și activ pe care ni l-am asumat încă de la începutul crizei, prin […]
22:30
Un ONG palestinian îl acuză pe Ben Gvir de „răzbunare” după apariția unui videoclip cu abuzuri asupra deținuților # Aktual24
Un ONG palestinian denunță ceea ce numește un act israelian de răzbunare după ce un videoclip l-a arătat pe ministrul de extremist al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, supraveghind presupusele abuzuri asupra deținuților într-o închisoare militară, potrivit The Times of Israel. Cu doar câteva zile înainte de începerea lunii sfinte musulmane Ramadan, Ben Gvir a […]
22:10
Îngrijorat de poziția internațională a Israelului, Netanyahu declară că lucrează la modificarea proiectului de lege privind pedeapsa cu moartea # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar lucra la modificarea formulării unui proiect de lege controversat care prevede impunerea pedepsei cu moartea teroriștilor, din cauza temerilor legate de statutul internațional al Israelului. Citând surse anonime din cadrul Biroului premierului, Ynet relatează că Netanyahu l-a contactat pe ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir (foto), al cărui partid de […]
21:50
După ce Trump a făcut presiuni privind grațierea lui Netanyahu, președintele israelian Isaac Herzog îi solicită premierului clarificări # Aktual24
Președintele israelian Isaac Herzog i-a solicitat premierului Benjamin Netanyahu clarificări cu privire la faptul dacă l-a încurajat sau nu pe președintele american Donald Trump să-l mustre pentru ezitarea sa de a-l grația pe premier, potrivit The Times of Israel. Joi, Trump i-a spus lui Herzog că ar trebui să-I fie rușine că nu i-a acordat […]
21:20
Polonia, mesaj la Munchen privind miza războiului din Est: ”Rusia nu poate tolera Ucraina ca națiune, cu propria identitate, propria istorie, propriile interese” # Aktual24
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat sâmbătă la Summitul de Securitate de la Munchen că războiul din Ucraina a devenit o confruntare în care câștigător va fi cine rezistă mai mult, Kiev sau Moscova. „Putin spune că vrea pace și, într-un sens, orice dictator și orice cuceritor vrea pace: dacă te predai […]
21:10
Armata americană a efectuat 10 atacuri asupra a peste 30 de ținte ale Statului Islamic în Siria între 3 și 12 februarie, ca parte a unei campanii împotriva grupării extremiste din Irak și Siria. Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat sâmbătă într-un comunicat că SUA au atacat infrastructura și depozite de arme ale Statului […]
20:40
Părul alb nu este doar un semn al îmbătrânirii; el poate fi o fereastră către starea noastră generală de sănătate. Deși genetica joacă un rol major în apariția firelor albe, factorii de mediu, stresul și deficiențele nutriționale pot accelera acest proces. Observarea atentă a părului poate oferi indicii importante despre dezechilibre interne și riscuri pentru […]
20:40
Un copil de șapte ani din localitatea sibiană Ighișu Nou a murit după ce un balot de fân a căzut peste el. Un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță SAJ și elicopterul SMURD Tg. Mureș au intervenit sâmbătă de urgență, potrivit Turnul Sfatului. De asemenea a fost solicitată intervenția unui elicopter SMURD de la Târgu […]
20:30
Bărbatul dispărut pe lacul Surduc din județul Timiș a fost scos fără suflare după aproape 3 ore de căutări făcute sâmbătă. Bărbatul dispăruse de două zile, potrivit Opinia Timișoarei. „Victima a fost găsită și extrasă de către scafandri. Medicul de pe ambulanța SAJ sosit la locul evenimentului a declarat decesul”, au transmis reprezentanții ISU Timiș. […]
20:30
Mesaje dure la adresa SUA ale Germaniei și Danemarcei la Munchen: ”Populația Groenlandei se simte amenințată pentru prima dată de un aliat” # Aktual24
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a criticat sâmbătă pozițiile Washingtonului privind Groenlanda, afirmând că presiunile exercitate de Statele Unite asupra teritoriului autonom danez afectează unitatea NATO. „Faptul că cel mai mare aliat al alianței NATO amenință și pune sub semnul întrebării suveranitatea și integritatea teritorială a unui alt aliat este incredibil și afectează alianța, […]
19:40
În era digitală, conexiunea constantă la internet a devenit indispensabilă. Cu toate acestea, menținerea rețelei Wi-Fi active atunci când nu ești acasă poate reprezenta un risc major pentru securitatea ta și a datelor tale personale. Specialiștii în IT subliniază că hackerii pot exploata conexiunile wireless deschise sau neprotejate pentru a accesa dispozitivele și informațiile sensibile, […]
19:20
Orban, tot mai disperat că pierde: ”Germania a rupt Fidesz. O să alungăm agenții străini din Ungaria” # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziţia drept o „creaţie” a puterilor străine în discursul său de sâmbătă privind starea naţiunii, în contextul apropierii viitoarelor alegeri, relatează dpa, citată de Agerpres. Orban a enumerat politicieni germani din Parlamentul European şi pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, drept principalele forţe din spatele opoziţiei conservatoare […]
19:10
Microplasticele ajung în creierul nostru, avertizează oamenii de știință. Studiile recente arată că fiecare dintre noi poate acumula până la 5 grame din aceste particule invizibile, care au potențialul de a provoca boli grave, inclusiv tulburări neurologice și inflamații cronice. Impactul asupra sănătății umane devine tot mai evident, iar comunitatea medicală trage semnale de alarmă […]
18:40
Fibrele alimentare nu sunt doar esențiale pentru digestie, ci joacă și un rol crucial în protejarea și susținerea funcțiilor cognitive ale creierului. Studiile recente arată că un consum adecvat de fibre poate influența pozitiv memoria, atenția și viteza de procesare, oferind astfel un scut natural împotriva declinului cognitiv asociat cu înaintarea în vârstă. Ce sunt […]
18:20
Anunț oficial, ce se întâmplă cu prețul gazelor după 31 martie: ”Dacă vine un preţ mai mare decât 0,31 lei/kWh, diferenţa o plăteşte tot statul român” # Aktual24
Preţul gazelor naturale pentru consumatorii casnici nu va creşte după 31 martie, când expiră actuala schemă de plafonare, urmând să fie menţinut la nivelul actual de maximum 0,31 lei/kWh, a declarat sâmbătă ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Ministrul a explicat, la Digi 24, că autorităţile au identificat o „formulă hibridă” pentru a evita majorări ale facturilor, […]
18:10
Cofeina este cea mai consumată substanță stimulatoare din lume, dar ceea ce începe ca un obicei inofensiv poate deveni rapid o dependență care afectează sănătatea fizică și mentală. Recunoașterea semnelor timpurii ale dependenței este esențială pentru a preveni complicațiile pe termen lung. Cum se manifestă dependența de cofeină Dependența de cofeină nu apare peste noapte. […]
17:40
Cartierul, orașul sau satul, familia, școala și cultura din jurul tu devin „laboratorul” în care se formează emoțiile, reacțiile și felul în care te raportezi la lume. Experiențele timpurii nu dispar odată cu copilăria, ci rămân înscrise în modul în care gândești, iubești, iei decizii și gestionezi stresul. Din perspectivă medicală și psihologică, mediul de […]
17:20
Număr record de turiști români în Bulgaria în 2025. Creștere de 51,2% față de perioada pre-pandemie # Aktual24
Bulgaria a înregistrat în 2025 un număr record de turişti din România, în condiţiile în care înnoptările acestora în unităţile de cazare au ajuns la aproape un milion, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, citate de Novinite. Conform statisticilor oficiale, numărul înnoptărilor turiştilor români în Bulgaria a crescut cu 8,5% faţă de 2024, marcând cel […]
17:10
Într-o lume în care suntem asaltați zilnic de diete restrictive și soluții rapide, adevărul rămâne surprinzător de simplu sănătatea începe în farfurie. Există alimente accesibile, naturale și extrem de valoroase pe care ar trebui să le consumăm mai des chiar de astăzi. Nu vorbim despre superalimente exotice greu de găsit, ci despre opțiuni hrănitoare, susținute […]
16:40
Caricaturile realizate cu inteligență artificială fac furori pe rețelele sociale, dar vin cu riscuri. Ce ascund, de fapt # Aktual24
Imaginile create de algoritmi sunt fascinante și extrem de populare, transformând fețele și personajele în versiuni exagerate sau amuzante. Totuși, dincolo de amuzament, există riscuri și întrebări etice serioase care merită atenție.Ce ascund, de fapt, aceste caricaturi digitale și ce ar trebui să știe utilizatorii înainte de a le posta? Puterea și atractivitatea caricaturilor AI […]
16:20
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator # Aktual24
Carnea pe care o consumăm zilnic poate ascunde pericole invizibile, chiar înainte să fie gătită sau congelată. Contaminarea cu bacterii periculoase, reziduurile de antibiotice și hormonii utilizați în creșterea animalelor pot transforma acest aliment de bază într-un risc major pentru sănătate. Înțelegerea modului în care carnea devine periculoasă și a măsurilor preventive pe care le […]
16:10
Sezonul 2026 debutează cu tensiuni majore între vedetele din „Marele Circ”. Lando Norris a reacționat dur după criticile aduse de Max Verstappen noilor monoposturi. Rivalitatea dintre cei doi piloți a explodat chiar în timpul testelor din Bahrain. Verstappen desființează noile reguli: „Mașini de Formula E pe steroizi” Campionul mondial în exercițiu nu acceptă nemulțumirile publice […]
15:30
Londra a aflat, anunț major la Munchen: Alexei Navalnîi a fost otrăvit de Rusia cu venin de broască # Aktual24
Ministerul britanic de Externe a acuzat sâmbătă Rusia de responsabilitate pentru moartea liderului opoziţiei Alexei Navalnîi, susţinând că acesta ar fi decedat în urma unei otrăviri cu o toxină derivată din venin de broască, potrivit unor concluzii prezentate la Conferinţa de Securitate de la München. Potrivit Foreign Office, urme ale substanţei epibatidină au fost identificate […]
15:20
Președintele PSD București, Daniel Băluță, a declarat că partidul pe care îl conduce la nivelul Capitalei se confruntă cu un nivel ridicat de neîncredere din partea electoratului, afirmând că formațiunea este „extrem de blamată” în București. „Am încredere că lucrurile pe care le voi face în continuare îi vor determina pe oameni să crească, în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.