La 14 luni după ce a suferit un stop cardiac în timpul unui meci cu Fiorentina, Edoardo Bove a revenit pe teren
Primasport.ro, 15 februarie 2026 14:00
• • •
Acum 5 minute
14:20
Au pus banii jos pentru Lewandowski! Echipa care îl doreşte cu insistenţă pe atacantul polonez # Primasport.ro
Au pus banii jos pentru Lewandowski! Echipa care îl doreşte cu insistenţă pe atacantul polonez
Acum 30 minute
14:00
14:00
VIDEO | UTA - FC Botoşani, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum o oră
13:40
Un fotbalist trecut pe la Almeria şi Betis a semnat cu o echipă din România!
Acum 4 ore
12:20
Nistor şi-a făcut "mea culpa": "L-am înjurat pe Cordea! Putea să-mi dea al doilea galben" # Primasport.ro
Nistor şi-a făcut "mea culpa": "L-am înjurat pe Cordea! Putea să-mi dea al doilea galben"
11:30
Andrei Nicolescu, anunţ cu privire la suspendarea ce o vizează pe Dinamo după ultimul meci! # Primasport.ro
Andrei Nicolescu, anunţ cu privire la suspendarea ce o vizează pe Dinamo după ultimul meci!
11:20
VIDEO | Universitatea Craiova – FCSB, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:00! Derby încins în Bănie # Primasport.ro
11:20
VIDEO | UTA - FC Botoşani, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 14:00! Ultima şansă pentru arădeni la play-off # Primasport.ro
11:20
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 17:00! Giuleştenii continuă cursa pentru titlu # Primasport.ro
11:10
Operată pentru a patra oară, Lindsey Vonn revine asupra deciziei sale de a participa la proba de coborâre din cadrul JO: ~Am ales să îmi asum acest risc” # Primasport.ro
Operată pentru a patra oară, Lindsey Vonn revine asupra deciziei sale de a participa la proba de coborâre din cadrul JO: ~Am ales să îmi asum acest risc”
11:10
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, aur la dublu mixt, în cadrul WTT Star Contender Chennai 2026 # Primasport.ro
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, aur la dublu mixt, în cadrul WTT Star Contender Chennai 2026
11:10
Dani Coman, la un pas de o suspendare record! Ce riscă preşedintele lui FC Argeş după iureşul făcut la finalul meciului cu Petrolul # Primasport.ro
Dani Coman, la un pas de o suspendare record! Ce riscă preşedintele lui FC Argeş după iureşul făcut la finalul meciului cu Petrolul
Acum 6 ore
10:00
Programul de duminică al sportivilor români la JO de iarnă
10:00
Decizie radicală a celor de la Juventus după eşecul din derby-ul cu Inter
10:00
Ce declin! De la participarea în grupele Europa League cu CFR în Liga a 4-a!
09:40
Chivu, taxat după victoria cu Juventus: "Face o treabă excelentă, dar în seara asta a greşit" # Primasport.ro
Chivu, taxat după victoria cu Juventus: "Face o treabă excelentă, dar în seara asta a greşit"
09:10
VIDEO | Universitatea Craiova – FCSB, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby încins în Bănie! # Primasport.ro
09:10
VIDEO | UTA Arad - FC Botoşani, ASTĂZI, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ultima şansă pentru arădeni la play-off # Primasport.ro
09:10
VIDEO | Farul - Rapid, ASTĂZI, ora 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro # Primasport.ro
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Real Madrid - Real Sociedad 4-1. Demonstraţie de forţă a ”galacticilor”
00:00
VIDEO | Inter - Juventus 3-2. Cristi Chivu câştigă ”Derby d’Italia”
00:00
CSM Târgu Mureş şi CSM Oradea, victorii în sferturile Turneului Final 8 al Cupei României # Primasport.ro
CSM Târgu Mureş şi CSM Oradea, victorii în sferturile Turneului Final 8 al Cupei României
14 februarie 2026
22:30
Andrea Mandorlini a revenit pe banca tehnică şi a fost prezentat oficial
22:30
Românii nu au reuşit să se califice în manşa a doua a concursului olimpic de sărituri cu schiurile de pe trambulina mare # Primasport.ro
Românii nu au reuşit să se califice în manşa a doua a concursului olimpic de sărituri cu schiurile de pe trambulina mare
22:20
Atalanta s-a impus pe terenul lui Lazio şi ţine aproape de fruntaşe
22:10
Protest la FRF după arbitrajul lui Radu Petrescu! Mesajul afişat de suporterii lui FC Argeş: „Adunătură de mafioţi şi hoţi” # Primasport.ro
Protest la FRF după arbitrajul lui Radu Petrescu! Mesajul afişat de suporterii lui FC Argeş: „Adunătură de mafioţi şi hoţi”
21:50
Mihai Stoica, răspuns dur pentru Victor Angelescu, după ce l-a acuzat pe Radu Petrescu că o susţine pe FCSB: „Cred că are probleme cu memoria. Aşa mult îi speriem noi, care nici nu suntem pe loc de play-off?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Mihai Stoica, răspuns dur pentru Victor Angelescu, după ce l-a acuzat pe Radu Petrescu că o susţine pe FCSB: „Cred că are probleme cu memoria. Aşa mult îi speriem noi, care nici nu suntem pe loc de play-off?” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
Reacţia lui Robert Ilyes după ce a fost învins la scor pe Cluj Arena. ”Consider neşansă” # Primasport.ro
Reacţia lui Robert Ilyes după ce a fost învins la scor pe Cluj Arena. ”Consider neşansă”
21:20
VIDEO | Minaur Baia Mare - Larvik 28-31. Nordicele îşi iau revanşa la retur
21:20
Joyskim Dawa refuză să se supună unei noi intervenţii medicale! Mihai Stoica: „Ce facem, îl legăm de pat?” # Primasport.ro
Joyskim Dawa refuză să se supună unei noi intervenţii medicale! Mihai Stoica: „Ce facem, îl legăm de pat?”
21:00
VIDEO | "U" Cluj – Csikszereda 4-1. Descătuşare la momentul potrivit
20:50
Karolina Muchova a câştigat turneul de la Doha, primul său titlu WTA 1000
20:10
Dani Coman, un nou mesaj fără menajamente. ”Nu mai am ce căuta în fotbalul românesc” # Primasport.ro
Dani Coman, un nou mesaj fără menajamente. ”Nu mai am ce căuta în fotbalul românesc”
20:10
Fără emoţii înainte de meciul cu Universitatea Craiova! Gigi Becali are încredere în arbitrajul lui Marian Barbu: „E precum Kovacs de bun” # Primasport.ro
Fără emoţii înainte de meciul cu Universitatea Craiova! Gigi Becali are încredere în arbitrajul lui Marian Barbu: „E precum Kovacs de bun”
20:10
Alex Măţan a marcat un eurogol în campionatul Greciei! Execuţie cu interiorul direct în vinclu # Primasport.ro
Alex Măţan a marcat un eurogol în campionatul Greciei! Execuţie cu interiorul direct în vinclu
19:50
VIDEO | "U" Cluj – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză de vis pentru gazde # Primasport.ro
19:40
VIDEO | "U" Cluj – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză excelentă pentru gazde # Primasport.ro
19:30
VIDEO | Ferencvaros - CSM Bucureşti 30-35. Victorie de răsunet în Ungaria
19:30
„Este meritul ei în proporţie covârşitoare!” Cum a transformat Bojana Popovic faţa CSM-ului într-un timp record | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Este meritul ei în proporţie covârşitoare!” Cum a transformat Bojana Popovic faţa CSM-ului într-un timp record | VIDEO EXCLUSIV
19:30
VIDEO | "U" Cluj – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Macalou deschide scorul # Primasport.ro
19:20
VIDEO | "U" Cluj – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat la VAR # Primasport.ro
19:00
VIDEO | "U" Cluj – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
19:00
Bayern se impune clar la Bremen şi îşi măreşte avansul în Bundesliga
19:00
S-a scris istorie! Lucas Pinheiro Braathen a devenit primul brazilian care câştigă o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă # Primasport.ro
S-a scris istorie! Lucas Pinheiro Braathen a devenit primul brazilian care câştigă o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă
18:30
Reprezentanta României, biatlonista Anastasia Tolmacheva, s-a clasat pe locul 59 în proba de sprint de la JO 2026 # Primasport.ro
Reprezentanta României, biatlonista Anastasia Tolmacheva, s-a clasat pe locul 59 în proba de sprint de la JO 2026
18:20
Front comun împotriva lui Radu Petrescu! Victor Angelescu îi susţine pe cei de la FC Argeş: „Toată lumea fotbalului ştie ce culori poartă pe sub haine” # Primasport.ro
Front comun împotriva lui Radu Petrescu! Victor Angelescu îi susţine pe cei de la FC Argeş: „Toată lumea fotbalului ştie ce culori poartă pe sub haine”
18:10
VIDEO | Como - Fiorentina 1-2. Gruparea viola face un pas uriaş în lupta pentru salvarea de la retrogradare # Primasport.ro
VIDEO | Como - Fiorentina 1-2. Gruparea viola face un pas uriaş în lupta pentru salvarea de la retrogradare
18:00
Americanul Ilia Malinin încearcă să îşi explice cum a putut rata în programul liber de la JO # Primasport.ro
Americanul Ilia Malinin încearcă să îşi explice cum a putut rata în programul liber de la JO
18:00
Cum a răspuns Mihai Teja când a fost întrebat despre demisie. ” Nu am nicio clauză de 40.000 de euro” # Primasport.ro
Cum a răspuns Mihai Teja când a fost întrebat despre demisie. ” Nu am nicio clauză de 40.000 de euro”
17:30
VIDEO | Espanyol - Celta Vigo 2-2. Numeroase intervenţii bune pentru Ionuţ Radu
