Assad, reușită de excepție în Universitatea Craiova – FCSB! Graovac, depășit ușor de atacantul palestinian. Video
Assad a deschis scorul în Universitatea Craiova - FCSB cu o reușită de senzație! Cum a marcat vedeta oltenilor. Video cu faza
Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB a avut parte de o fază controversată în startul reprizei secunde, când oltenii au marcat al doilea gol, anulat însă pentru ofsaid.
La 24 de ani, Sophia a făcut un anunț surprinzător, direct de la Olimpiadă. ”Îmi caut iubit! Sunt cea mai dorită burlăciță” # Fanatik
Concurenta de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 care este în căutarea unui partener de viață. Declarația prin care tânăra din SUA a surprins pe toată lumea.
Rapidistul Bogdan Baratky este resemnat după o nouă prestație palidă a formației lui Costel Gâlcă. Giuleștenii au cedat la Ovidiu, scor 1-3.
Arde Bănia! Atmosferă de senzație la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB. Câți fani sunt în tribune # Fanatik
Atmosferă de meci cu adevărat mare la Universitatea Craiova - FCSB! Câți spectatori au fost prezenți pe „Ion Oblemenco”
Andrei Borza, detalii despre problemele din vestiarul Rapidului după 1-3 cu Farul: „Trebuie să fim mai uniți” # Fanatik
Rapid a pierdut duelul cu Farul Constanța, 1-3, din etapa cu numărul 27 a SuperLigii, iar fotbaliștii giuleșteni trag un semnal de alarmă cu privire la problemele existente.
Costel Gâlcă, pus pe glume după Farul – Rapid 3-1 și în plină criză în Giulești: „Meciul cu Dinamo, unul ușor, ca toate celelalte” # Fanatik
Costel Gâlcă, reacție ironică după Farul - Rapid 3-1! Ce a spus despre meciul cu Dinamo: „Unul ușor, ca toate celelalte”
Fanatik SuperLiga, luni, 16 februarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Farul – Rapid și Universitatea Craiova – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine luni, 16 februarie 2026, de la ora 13:30 pe FANATIK.RO cu o ediție ce se anunță una cu totul specială. Cristi Coste îi va avea invitați în platou pe Adrian Ilie, Robert Niță și Marius Mitran
Szabolcs Kovacs a întrerupt Farul – Rapid în minutul 90 din cauza scandărilor rasiste! Fanii giuleșteni, injurii la adresa conducerii # Fanatik
Tensiuni în finalul meciului Farul - Rapid! Jocul a fost oprit de arbitrul Szabolcs Kovacs în minutul 90! Ce s-a întâmplat la Ovidiu
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei. Exclusiv # Fanatik
FCSB nu se va putea baza pe Mamadou Thiam la partida cu Universitatea Craiova, din Bănie, asta după ce atacantul s-a accidentat la antrenamentele de dinaintea confruntării.
Andrei Rațiu, decisiv contra lui Atletico Madrid! Fază de excepție a internaționalului român. Video # Fanatik
Andrei Rațiu a oferit o pasă decisivă contra lui Atletico Madrid, după ce și-a păcălit adversarul direct într-un mod inedit. Cum a intrat în istorie fundașul român după acest derby.
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, la FANATIK, un dialog de-a dreptul uluitor pe care l-a avut cu Inteligența Artificială. Patronul celor de la FCSB a constatat că AI-ul este ”Satana”.
Dezastru pentru Rapid. Iliev l-a înlocuit pe Aioani și câteva minute mai târziu a făcut penalty. Alibec a transformat fără emoții # Fanatik
Prima repriză de uitat pentru Rapid în deplasarea de la Constanța, contra celor de la Farul, asta după ce două erori uriașe au dus la goluri pentru formația pregătită de Ianis Zicu.
Alertă la Rapid înainte de derby-ul cu Dinamo! Marian Aioani s-a accidentat cu Farul și a fost înlocuit înainte de pauză # Fanatik
Probleme uriașe pentru Rapid în prima repriză a meciului din deplasare cu Farul! Gâlcă a fost nevoit să îl schimbe de urgență pe Aioani: pentru giuleșteni urmează derby-ul cu Dinamo
Alex Ișfan, gol de autor în Farul – Rapid! L-a ridiculizat pe Pașcanu și a finalizat elegant. Video # Fanatik
Startul meciului dintre Farul Constanța și Rapid a fost unul cu ocazii la ambele porți, însă cei care au lovit prima dată au fost gazdele, prin Alexandru Ișfan.
Valentin Costache a dat golul victoriei și a izbucnit în lacrimi după UTA – FC Botoșani 2-1: „Mâine la 6 dimineața am avion” # Fanatik
Valentin Costache a trăit momente emoționante după UTA – FC Botoșani 2-1. A marcat golul victoriei, a izbucnit în lacrimi la final și a anunțat că pleacă în Armenia, la Noah. Transferul este deja rezolvat
Arbitrajele au devenit un subiect foarte discutat în acest final de sezon regulat din SuperLiga României! Încă un antrenor acuză jocuri de culise după ultima etapă
Carlo Ancelotti a fost sărutat de trei femei în același timp, chiar sub ochii soției sale! Imagini fabuloase cu selecționerul Braziliei de la Carnavalul din Rio. Foto # Fanatik
Carlo Ancelotti a dat stresul de la Real Madrid pe relaxarea din Brazilia. Tehnicianul în vârstă de 66 de ani a fost surprins în timp ce se bucura de viață în Rio, sărutând trei femei în același timp
Despre ce jucător de fotbal se spune că este cel mai deștept de pe glob. În urma unor teste s-a descoperit că are un IQ extrem de ridicat ce îl ajută în teren.
Ce spune Kopic despre faza care poate decide play-off-ul în Superliga. Verdict după Petroul – FC Argeș. „O greșeală mare” # Fanatik
Zeljko Kopic a comentat faza controversată din Petrolul – FC Argeș și a oferit un verdict clar despre eroarea de arbitraj care i-a scos din minți pe piteșteni.
Oltenii aprind derby-ul Universitatea Craiova – FCSB de duminică: ”Obiectivul e câștigarea titlului, cu sau fără ei în play-off” # Fanatik
Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni din nou după doar trei zile, de această dată în SuperLiga. Ce obiectiv și-au fixat oltenii, indiferent de ce se va întâmpla cu ”roș-albaștrii”.
Lovitură de proporții pentru FCU Craiova! Tribunalul a decis: planul lui Mititelu, aprobat # Fanatik
Tribunalul Dolj a omologat planul de restructurare al FCU 1948 Craiova în cadrul concordatului preventiv. Adrian Mititelu renunță la 14 milioane de euro.
Andrei Nicolescu a numit cel mai important meci pentru Dinamo, apoi a urmat un moment de sinceritate: „Nu o vreau pe FCSB în play-off” # Fanatik
Andrei Nicolescu a numit care este cel mai important meci pentru Dinamo în cele patru etape rămase de disputat în sezonul regulat. Ce spune oficialul „câinilor” despre FCSB.
Arrigo Sacchi, avertisment pentru Chivu după Inter – Juventus! Șeful arbitrilor din Italia a intervenit în scandal # Fanatik
Cei mai importanți oameni din fotbalul italian au reacționat după Inter – Juventus 3-2. Ce spune șeful arbitrilor din Serie A despre cartonașul roșu controversat.
Denis Drăguș, schimbat încă din minutul 38 după o prestație care l-a scos din sărite pe Burak Yilmaz. Atacantul român a fost taxat pentru atitudinea sa.
Șocant! Fostul patron de club a fost înjunghiat și jefuit în propria casă de o grupare de infractori # Fanatik
Momente cumplite trăite de un fost patron de club! O bandă infracțională a pătruns în locuința sa, l-a injunghiat și i-a produs leziuni în zona gâtului. Care este starea sa actuală
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră # Fanatik
O sportivă de renume, cu multiple medalii olimpice în palmares, se confruntă cu probleme financiare. A trecut de o sponsorizare de mii de euro la un salariu extrem de mic.
La o săptămână după haosul din Gruia, Dan Nistor face lumină: „Eu l-am înjurat pe Cordea!”. Ce s-a întâmplat în CFR – U Cluj # Fanatik
La o săptămână după derby-ul tensionat din Gruia, Dan Nistor vorbește despre conflictul cu Andrei Cordea și își asumă partea de vină. Mijlocașul lui U Cluj explică ce s-a întâmplat
Ce a pățit jurnalistul român care a dorit să discute cu Cristi Chivu după Inter – Juventus 3-2: „E inexplicabil! Mă cunosc cu el de peste 20 de ani” # Fanatik
Jurnalistul român, care se cunoaște cu Cristi Chivu de mai bine de două decenii, a rămas perplex de atitudinea românului după Inter - Juventus 3-2. Ce i s-a întâmplat la conferința de presă
Singurii patru jucători din lotul lui Dinamo care au fost la nunta lui Florentin Petre de Valentine’s Day! # Fanatik
Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară pe 14 februarie, într-un eveniment la care au participat legende ale lui Dinamo și oficialii clubului. Doar patru jucători din lot au fost prezenți la petrecere.
Cum a reacționat Ștefan Târnovanu, după ce a fost tras pe linie moartă la FCSB. Dezvăluiri din vestiar: „Toți îl susțin pe Matei Popa” # Fanatik
Mihai Stoica a făcut dezvăluiri tari din vestiarul FCSB. Președintele C.A. a povestit cum a reacționat Ștefan Târnovanu (25 de ani), după ce a devenit rezerva puștiului Matei Popa (18 ani)
Valentine’s pe Betano: joci, participi, câștigi (14–26 februarie)
„Adunătură de mafioți și hoți!” Banner devastator afișat la FRF după Petrolul – FC Argeș 2-1 # Fanatik
Scandal după Petrolul – FC Argeș 2-1! Suporterii piteșteni au protestat la sediul FRF și au afișat un banner dur, după greșeala de arbitraj a lui Radu Petrescu. Reacții și acuzații explozive în Superliga.
Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților! Pleiadă de VIP-uri la petrecerea dinamovistă. Galerie foto # Fanatik
Ajuns la 50 de ani, Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară pe 14 februarie. Cine sunt dinamoviștii care au fost invitați de secundul „câinilor” pentru a-i fi alături în acest moment important
Legenda lui Dinamo, gesturi obscene față de Valentin Ceaușescu şi rivalii de la Steaua: “Cum să mă dau la o parte? Îi omor!” # Fanatik
Jucătorul de legendă de la Dinamo care a recunoscut că a făcut gesturi obscene față de Valentin Ceaușescu şi rivalii de la Steaua. Ce s-a întâmplat, de fapt, între marii rivali.
Giovanni Becali, la un pas să semneze contractul cu noua „perlă” a lui Gigi Becali de la FCSB! # Fanatik
Giovanni Becali a fost pe punctul de a semna cu noua „perlă” a lui Gigi Becali de la FCSB. Unde s-a împotmolit contractul dintre impresar și jucător. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Alertă la echipa din SuperLiga! Primii doi portari s-au accidentat și un copil e gata de debutul la seniori # Fanatik
Formația din SuperLiga României se află într-o situație delicată! Antrenorul echipei a anunțat că se confruntă cu accidentări la primii doi portari, iar în următorul meci ar putea să-și pună baza într-un copil
Cremonese – Genoa, live video în etapa 25 din Serie A. Momentul răzbunării pentru echipa lui Dan Șucu după ultimele două eșecuri din campionat # Fanatik
Cremonese - Genoa se joacă duminică, 15 februarie, de la ora 16:00, în etapa 25 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Vezi toate detaliile pe Fanatik.ro
Filipe Coelho, moștenire grea la Universitatea Craiova: “Mirel Rădoi are o carismă incredibilă! El nu ştia cine e fostul antrenor” # Fanatik
Numit la Universitatea Craiova în noiembrie, după demisia lui Mirel Rădoi, portughezul Filipe Coelho a avut în primă fază o moștenire grea de sus. Dezvăluirile făcute de un oficial din Bănie.
Dat afară de la Cluj, antrenorul a fost prezentat oficial în Italia: „Sperăm că va avea un impact imediat!” # Fanatik
Conducerea formației clujene a decis că trebuie să facă o schimbare majoră în club și l-a dat afară, însă a fost prezentat la scurt timp la o formație din Italia. Cum a fost prezentat fostul antrenor din SuperLiga
Harry Kane a ajuns la o cifră uluitoare de goluri marcate. Doar cinci jucători activi sunt mai prolifici decât atacantul englez # Fanatik
Vârful lui Bayern Munchen și al naționalei Angliei a atins o cifră impresionantă de goluri, care îl propulsează în topul all-time al golgheterilor din fotbalul mondial
Ministerul Sănătății i-a acordat un nou mandat directorului spitalului în care pacienții erau torturați. Motivul? Lipsa contracandidaților # Fanatik
În ciuda problemelor identificate în ultimii ani, inclusiv de către Consiliul Europei, la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca conducerea unității este asigurată în continuare de dr. Gabriela Pîrîu, aflată la al doilea mandat, obținut prin concurs.
Alessandro Del Piero, atac la adresa lui Cristi Chivu după Derby d’Italia: „Nu are nevoie de așa ceva! Își va da seama mai târziu” # Fanatik
Cristi Chivu a reușit să câștige primul derby în Serie A, iar titlul de campioană pare din ce în ce mai aproape. Cum l-a taxat Alessandro Del Piero după faza controversată de arbitraj din Inter - Juventus 3-2
Cătălin Zmărăndescu se declară un familist convins, având mai mulți urmași. Cine sunt în realitate urmașii concurentului de la Antena 1, unde face echipă cu soția sa.
SuperLiga, live blog etapa 27. Universitatea Craiova – FCSB, duminică, ora 20:00. Duel tare în Bănie # Fanatik
Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc duminică, de la ora 20:00, în derby-ul etapei cu numărul 27 din SuperLiga, iar toate informațiile și noutățile le găsiți pe FANATIK.
Vedeta CSM-ului și-a făcut publică povestea de dragoste pe care o trăiește cu o colegă de echipă. Anterior, ea fusese cerută în căsătorie de un bărbat # Fanatik
Una dintre cele mai valoroase jucătoare de handbal din România pare că trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o colegă de vestiar de la CSM București
Din Italia, direct pe gazonul de pe „Oblemenco“! Povestea magică trăită de un „pui de leu“ la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB: „Cel mai frumos de pe Terra!“ # Fanatik
Luca Ștefan Dinică, un copil venit tocmai din Torino, și-a împlinit visul la meciul Universității Craiova cu FCSB. Cum a trăit momentele unice și ce declarație de dragoste a avut pentru „capitala“ Olteniei.
Cătălin Hîldan, la un pas să meargă la Steaua: “Nu-l mai las să îşi bată joc de el aici!” Gloria lui Dinamo care a intervenit pentru “Unicul Căpitan”. Exclusiv # Fanatik
Ionel Augustin a povestit cum a fost Cătălin Hîldan la un pas să meargă la Steaua. Ce rol a avut „Oneață” în viitoarea carieră a celui care a rămas în istoria lui Dinamo.
Românul celebru care „a lovit” în cei mai mari fotbaliști de la Universitatea Craiova. „Erau ca niște icoane pentru olteni” # Fanatik
Cine a fost antrenorul român, celebru în anii comunismului, care a intrat în conflict cu cei mai mari fotbaliști de la Universitatea Craiova, precum Ilie Balaci sau Ion Oblemenco.
A răbufnit la adresa jucătorului lui Chivu după Inter – Juventus: „Cascador! Trebuie făcută o anchetă!” # Fanatik
Arbitrajul din partida dintre Inter și Juventus a provocat reacții dure, iar finalul confruntării s-a cerut inclusiv intervenția autorităților pentru a face lumină.
