Andrei Raţiu nu s-a ferit să o spună, după ce a fost cel mai bun de pe teren în Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0: „Merităm mai mult credit”

Primasport.ro, 15 februarie 2026 20:50

Andrei Raţiu nu s-a ferit să o spună, după ce a fost cel mai bun de pe teren în Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0: „Merităm mai mult credit”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
21:30
Bologna reuşeşte să se impună în deplasarea de la Torino Primasport.ro
Bologna reuşeşte să se impună în deplasarea de la Torino
21:30
Andrei Chivulete şi Sorin Vadana arbitrează ultimele meciuri ale etapei din Superliga Primasport.ro
Andrei Chivulete şi Sorin Vadana arbitrează ultimele meciuri ale etapei din Superliga
Acum 15 minute
21:20
VIDEO | Universitatea Craiova – FCSB, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gol anulat la VAR pentru gazde Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – FCSB, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gol anulat la VAR pentru gazde
Acum o oră
21:00
Alex de Minaur a câştigat din a treia încercare turneul ATP de la Rotterdam Primasport.ro
Alex de Minaur a câştigat din a treia încercare turneul ATP de la Rotterdam
20:50
Andrei Raţiu nu s-a ferit să o spună, după ce a fost cel mai bun de pe teren în Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0: „Merităm mai mult credit” Primasport.ro
Andrei Raţiu nu s-a ferit să o spună, după ce a fost cel mai bun de pe teren în Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0: „Merităm mai mult credit”
Acum 2 ore
20:30
Reprezentanţii României au concurat la biatlon, în probele olimpice de pursuit Primasport.ro
Reprezentanţii României au concurat la biatlon, în probele olimpice de pursuit
20:30
VIDEO | Universitatea Craiova – FCSB, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gol superb semnat de Al Hamlawi Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – FCSB, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gol superb semnat de Al Hamlawi
20:20
CEL MAI BUN! Andrei Raţiu a fost desemnat MVP-ul meciului cu Atletico Madrid! Nota primită de internaţionalul român după ce Rayo a dat de pământ cu trupa lui Simeone Primasport.ro
CEL MAI BUN! Andrei Raţiu a fost desemnat MVP-ul meciului cu Atletico Madrid! Nota primită de internaţionalul român după ce Rayo a dat de pământ cu trupa lui Simeone
20:10
VIDEO | ”Nu am avut echilibru defensiv”. Costel Gâlcă a explicat eşecul cu Farul Primasport.ro
VIDEO | ”Nu am avut echilibru defensiv”. Costel Gâlcă a explicat eşecul cu Farul
20:10
VIDEO | Universitatea Craiova – FCSB, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Bîrligea zguduie bara Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – FCSB, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Bîrligea zguduie bara
20:00
Sorin Cârţu, exploziv înaintea derby-ului Universitatea Craiova - FCSB: „Arbitrul nu este nici pe placul meu. Are antipatie pentru echipa noastră” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Sorin Cârţu, exploziv înaintea derby-ului Universitatea Craiova - FCSB: „Arbitrul nu este nici pe placul meu. Are antipatie pentru echipa noastră” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
Ianis Zicu a ţinut să îşi remarce un jucător. ”Este un câştig pentru fotbalul românesc” Primasport.ro
Ianis Zicu a ţinut să îşi remarce un jucător. ”Este un câştig pentru fotbalul românesc”
20:00
VIDEO | Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0. Meci mare făcut de Andrei Raţiu! A dat o pasă superbă de gol şi a fost desemnat MVP Primasport.ro
VIDEO | Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0. Meci mare făcut de Andrei Raţiu! A dat o pasă superbă de gol şi a fost desemnat MVP
20:00
VIDEO | Universitatea Craiova – FCSB, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – FCSB, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
19:50
Tiradă în direct la TV, după ce Rapid s-a făcut de râs cu Farul: „Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut eu în ultimii an! Jucau mult mai ok cu Şumudică” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Tiradă în direct la TV, după ce Rapid s-a făcut de râs cu Farul: „Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut eu în ultimii an! Jucau mult mai ok cu Şumudică” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
Andrei Borza trage un semnal de alarmă! ”Să fim mai uniţi în vestiar” Primasport.ro
Andrei Borza trage un semnal de alarmă! ”Să fim mai uniţi în vestiar”
Acum 4 ore
19:30
Federica Brignone a reuşit ”dubla” de aur pe zăpada de acasă la JO 2026 Primasport.ro
Federica Brignone a reuşit ”dubla” de aur pe zăpada de acasă la JO 2026
19:10
”Regele Klaebo” a devenit cel mai titrat sportiv la JO de iarnă din toate timpurile Primasport.ro
”Regele Klaebo” a devenit cel mai titrat sportiv la JO de iarnă din toate timpurile
19:10
VIDEO | Farul - Rapid 3-1. Giuleştenii se îneacă la malul mării Primasport.ro
VIDEO | Farul - Rapid 3-1. Giuleştenii se îneacă la malul mării
19:10
VIDEO | Gloria Bistriţa - DVSC Debrecen 32-31. Româncele îşi asigură locul 4 în grupa din Liga Campionilor Primasport.ro
VIDEO | Gloria Bistriţa - DVSC Debrecen 32-31. Româncele îşi asigură locul 4 în grupa din Liga Campionilor
18:40
VIDEO | Rapid Bucureşti a învins Tertnes Bergen şi s-a calificat în sferturile European League Primasport.ro
VIDEO | Rapid Bucureşti a învins Tertnes Bergen şi s-a calificat în sferturile European League
18:30
UTA a făcut un pas important spre play-off, iar Mihalcea a făcut anunţul: „E o oarecare tensiune” Primasport.ro
UTA a făcut un pas important spre play-off, iar Mihalcea a făcut anunţul: „E o oarecare tensiune”
18:30
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Vînă marcheaz şi la retur Primasport.ro
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Vînă marcheaz şi la retur
18:20
Vitor Pereira, numit antrenor la Nottingham Forest Primasport.ro
Vitor Pereira, numit antrenor la Nottingham Forest
18:00
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gazdele revin în avantaj! Alibec marchează din nou Primasport.ro
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gazdele revin în avantaj! Alibec marchează din nou
17:50
VIDEO | Lovitură de proporţii încasată de Rapid! Un titular s-a accidentat după doar 30 de minute şi nu a mai putut continua meciul cu Farul Primasport.ro
VIDEO | Lovitură de proporţii încasată de Rapid! Un titular s-a accidentat după doar 30 de minute şi nu a mai putut continua meciul cu Farul
Acum 6 ore
17:30
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Işfan înscrie un gol superb Primasport.ro
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Işfan înscrie un gol superb
17:20
”Nu-mi pasă deloc de tunsoarea lui”. Jucătorii de la Manchester United, iritaţi de provocarea suporterului cu părul lung Primasport.ro
”Nu-mi pasă deloc de tunsoarea lui”. Jucătorii de la Manchester United, iritaţi de provocarea suporterului cu părul lung
17:20
Fostul atacant din Giuleşti a numit jucătorul indispensabil din primul 11 al Rapidului: „Nu ar trebui să lipsească” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Fostul atacant din Giuleşti a numit jucătorul indispensabil din primul 11 al Rapidului: „Nu ar trebui să lipsească” | VIDEO EXCLUSIV
17:20
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gazdele zguduie bara Primasport.ro
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gazdele zguduie bara
17:10
VIDEO | Valentin Costache, în lacrimi la ultimul meci pentru UTA. Va juca la o formaţie ce încă e în cupele europene Primasport.ro
VIDEO | Valentin Costache, în lacrimi la ultimul meci pentru UTA. Va juca la o formaţie ce încă e în cupele europene
17:10
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Farul - Rapid, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
17:00
Multiplul campion al Italiei cu AC Milan l-a pus la punct pe Cristi Chivu după Inter - Juventus 3-2: „Atât de evident” Primasport.ro
Multiplul campion al Italiei cu AC Milan l-a pus la punct pe Cristi Chivu după Inter - Juventus 3-2: „Atât de evident”
17:00
Friday Adams pleacă de la FC Botoşani la altă echipă din Superliga! ”Nu ştiu la ce club din România mai joacă un jucător care a semnat” Primasport.ro
Friday Adams pleacă de la FC Botoşani la altă echipă din Superliga! ”Nu ştiu la ce club din România mai joacă un jucător care a semnat”
16:50
Friday Adams pleacă de la FC Botoşani la alt club din Superliga! ”Nu ştiu la ce club din România mai joacă un jucător care a semnat cu altă echipă” Primasport.ro
Friday Adams pleacă de la FC Botoşani la alt club din Superliga! ”Nu ştiu la ce club din România mai joacă un jucător care a semnat cu altă echipă”
16:50
”Ce să mai spunem de arbitraj? Jocurile sunt făcute!” Leo Grozavu, tiradă după eşecul de la Arad Primasport.ro
”Ce să mai spunem de arbitraj? Jocurile sunt făcute!” Leo Grozavu, tiradă după eşecul de la Arad
16:30
Pilotul galez Elfyn Evans a câştigat pentru a treia oară în carieră Raliul Suediei Primasport.ro
Pilotul galez Elfyn Evans a câştigat pentru a treia oară în carieră Raliul Suediei
16:10
Alvaro Arbeloa, veşti despre Mbappe. ”Se confruntă de ceva vreme cu mici dureri la genunchi„ Primasport.ro
Alvaro Arbeloa, veşti despre Mbappe. ”Se confruntă de ceva vreme cu mici dureri la genunchi„
16:10
VIDEO | UTA - FC Botoşani 2-1. Costache se desparte frumos de arădeni Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Botoşani 2-1. Costache se desparte frumos de arădeni
16:00
Norvegianul Johannes Klaebo, primul sportiv care obţine nouă medalii de aur la JO de iarnă Primasport.ro
Norvegianul Johannes Klaebo, primul sportiv care obţine nouă medalii de aur la JO de iarnă
15:50
VIDEO | UTA - FC Botoşani, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cîmpanu egalează Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Botoşani, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cîmpanu egalează
15:40
Mihai Teja a anunţat condiţiile în care pleacă de la Metaloglobus! Primasport.ro
Mihai Teja a anunţat condiţiile în care pleacă de la Metaloglobus!
Acum 8 ore
15:20
Experienţe complete de ziua îndrăgostiţilor: masaje şi băi în vin şi lapte Primasport.ro
Experienţe complete de ziua îndrăgostiţilor: masaje şi băi în vin şi lapte
15:20
VIDEO | UTA - FC Botoşani, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tripliă ocazie incredibilă a gazdelor! Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Botoşani, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tripliă ocazie incredibilă a gazdelor!
15:10
Oradea devine în acest weekend punctul central al karateului kyokushin din România Primasport.ro
Oradea devine în acest weekend punctul central al karateului kyokushin din România
15:10
Dragostea pluteşte în zăpadă la JO. Ucraineanca Katerina Kotsar, cerută în căsătorie la finalul unei probe de schi acrobatic Primasport.ro
Dragostea pluteşte în zăpadă la JO. Ucraineanca Katerina Kotsar, cerută în căsătorie la finalul unei probe de schi acrobatic
14:40
Plecare de ultimă oră din Superligă! Echipa i-a reziliat contractul după ultima victorie Primasport.ro
Plecare de ultimă oră din Superligă! Echipa i-a reziliat contractul după ultima victorie
14:40
Teja a anunţat condiţiile în care pleacă de la Metaloglobus! Primasport.ro
Teja a anunţat condiţiile în care pleacă de la Metaloglobus!
14:30
VIDEO | UTA - FC Botoşani, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deshid scorul Primasport.ro
VIDEO | UTA - FC Botoşani, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deshid scorul
14:20
Au pus banii jos pentru Lewandowski! Echipa care îl doreşte cu insistenţă pe atacantul polonez Primasport.ro
Au pus banii jos pentru Lewandowski! Echipa care îl doreşte cu insistenţă pe atacantul polonez
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.