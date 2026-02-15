Ciolacu nu exclude ruperea Coaliției și cere anticipate. Despre recesiunea din mandatul său: „Suntem normali la cap?”
SportMedia, 16 februarie 2026 00:20
Fostul premier Marcel Ciolacu ridică miza tensiunilor din Coaliție și vorbește deschis despre ruperea actualei formule guvernamentale. Într-o intervenție la Antena 3, liderul social-democrat a spus că nu exclude destrămarea majorității și nici scenariul alegerilor anticipate. În paralel, Ciolacu lansează un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, pe tema reformei administrative și a recesiunii … The post Ciolacu nu exclude ruperea Coaliției și cere anticipate. Despre recesiunea din mandatul său: „Suntem normali la cap?” appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
00:20
Ciolacu nu exclude ruperea Coaliției și cere anticipate. Despre recesiunea din mandatul său: „Suntem normali la cap?” # SportMedia
Fostul premier Marcel Ciolacu ridică miza tensiunilor din Coaliție și vorbește deschis despre ruperea actualei formule guvernamentale. Într-o intervenție la Antena 3, liderul social-democrat a spus că nu exclude destrămarea majorității și nici scenariul alegerilor anticipate. În paralel, Ciolacu lansează un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, pe tema reformei administrative și a recesiunii … The post Ciolacu nu exclude ruperea Coaliției și cere anticipate. Despre recesiunea din mandatul său: „Suntem normali la cap?” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
22:20
Horoscop zilnic pentru 16 februarie 2026. The post Horoscop zilnic: 16 februarie appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut duminică „demilitarizarea completă și imediată” a Hamas, în cadrul celei de-a doua faze a planului său pentru încheierea războiului din Gaza. Anunțul a fost făcut pe rețeaua sa Truth Social și este relatat de AFP. „Este foarte important ca Hamas să își respecte angajamentul față de o demilitarizare completă … The post Trump cere dezarmarea imediată a Hamas și promite 5 miliarde pentru Gaza appeared first on spotmedia.ro.
22:20
„Țarul frontierelor” refuză reformarea ICE. Susține că agresiunile împotriva agenților au crescut cu 1.500% # SportMedia
Administrația lui Donald Trump intră într-un nou conflict dur în Congres, de această dată pe tema politicilor de imigrație și a modului în care acționează agenții federali. Potrivit Reuters și CBS News, „țarul frontierei” de la Casa Albă, Tom Homan, a respins solicitările democraților privind reformarea ICE. Între timp, un „shutdown” parțial afectează Departamentul pentru … The post „Țarul frontierelor” refuză reformarea ICE. Susține că agresiunile împotriva agenților au crescut cu 1.500% appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Românii cumpără cu aproape 30% mai puține alimente, spune ministrul Agriculturii. Propune plafonarea adaosului comercial la 20% # SportMedia
Puterea de cumpărare a românilor s-a deteriorat semnificativ, iar consumul de alimente ar fi scăzut cu aproape 30%, susține ministrul Agriculturii, Florin Barbu. În acest context, unitățile de procesare ar funcționa pe pierdere. Ministrul Agriculturii anunță că va propune un mecanism de plafonare a adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, în funcție de nivelul inflației. … The post Românii cumpără cu aproape 30% mai puține alimente, spune ministrul Agriculturii. Propune plafonarea adaosului comercial la 20% appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
20:20
Gruparea de handbal feminin Rapid București a câștigat un meci crucial în deplasare în Norvegia și și-a asigurat astfel calificarea în sferturile celei de-a doua competiții europene, EHF European League. Giuleștencele s-au impus cu 30-28 contra lui Tertnes, un meci dificil contra unei echipe încăpățânate și riguroase în defensivă. Vicecampioana României, chiar dacă nu trece … The post Rapid București, calificare superbă în sferturile European League la handbal feminin appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat duminică, la Bratislava, că Washingtonul nu își dorește o Europă dependentă, ci parteneri capabili să-și asume propria apărare. Mesajul transmis alături de premierul slovac Robert Fico vine în contextul dezbaterilor privind consolidarea capacităților militare europene și echilibrul din relația transatlantică. „Nu cerem să fim stăpâni, ci … The post Rubio, mesaj de la Bratislava: Nu vrem ca Europa să depindă de noi appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Farul Constanța a distrus-o pe Rapid București, locul 2 din campionat, scor 3-1, în runda curentă de Superliga, în etapa cu numărul 27 a stagiunii competiționale 2025/2026. Marinarii au învins o echipă debusolată total, și după eliminarea din Cupa de miercuri, cu CFR Cluj, marcând prin Ișfan, Alibec și Vînă, în timp ce giuleștenii au … The post Farul umilește Rapidul și trupa lui Gâlcă dezamăgește din nou appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Conferința de Securitate de la München din acest weekend a arătat o schimbare de atmosferă: Europa nu mai reacționează doar defensiv la mesajele Washingtonului, ci începe să discute deschis despre autonomie, suveranitate și reducerea dependenței de SUA. Tonul a fost mai ferm, iar diferențele privind Ucraina au ieșit la suprafață fără menajamente. Într-o analiză publicată … The post The Guardian: La München a început negocierea „divorțului” transatlantic appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Sportivii români vor evolua la bob, sărituri cu schiurile și schi alpin, luni 16 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie). Luni 16 februarie (ora României)BOB11:00 – bob-2 masculin – manșa 1: Mihai Tentea, George Iordache12:57 – bob-2 masculin – manșa 2: Mihai Tentea, George Iordache SÃRITURI CU SCHIURILE19:00 – super … The post JO 2026: Programul sportivilor români – luni 16 februarie appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Urmăriți în direct pe site-ul SpotMedia.ro înfruntarea dintre Universitatea Craiova și FCSB, marele derbi al rundei curente, cu numărul 27, din Superliga, pe stadionul din Bănie, cu începere de la ora 20. *Apăsați Refresh pentru a se reactualiza pagina! Universitatea Craiova – FCSB 0-0 Desfășurarea întâlnirii: Min.15: Ocazie imensă Bancu, Crețu îl scapă de sub … The post LIVE Ultima șansă pentru play-off: Universitatea Craiova – FCSB 0-0 ACUM appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Conferința de Securitate de la München a devenit scena unei dezbateri sensibile pentru viitorul securității europene: posibilitatea unei descurajări nucleare comune. Potrivit Ukrinform și Politico, mai multe state și-au exprimat disponibilitatea de a participa la discuții privind un mecanism european care să completeze arhitectura actuală de apărare, într-un context marcat de incertitudini strategice și de … The post Presiunea Rusiei reaprinde discuția despre o descurajare nucleară europeană appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Horoscop pentru săptămâna 16 - 22 februarie 2026. The post Horoscopul săptămânii 16 – 22 februarie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
18:20
Denis Drăguș l-a scos din minți pe antrenorul său din Turcia. Schimbat după 38 de minute! # SportMedia
Internaționalul român Denis Drăguș, atacant de 26 de ani, legitimat la cei de la Gaziantep, a fost eroul negativ al unei întâmplări și al unui meci din prima ligă turcă. Gaziantep a evoluat cu cei de la Kocaelispor, în meciul din runda cu numărul 22 din Turcia, din Superlig. Drăguș l-a enervat crunt pe antrenorul … The post Denis Drăguș l-a scos din minți pe antrenorul său din Turcia. Schimbat după 38 de minute! appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Disputa pe „legarea de glie” a medicilor. Un consilier prezidențial îl temperează pe Bolojan: Nu știu cum am putea reglementa, suntem în UE # SportMedia
Ideea premierului Ilie Bolojan ca absolvenții de Medicină formați pe bani publici să fie obligați să lucreze câțiva ani în România continuă să stârnească reacții. De această dată, consilierul prezidențial Sorin Costreie a admis că înțelege logica din spatele propunerii, dar a atras atenția asupra unui obstacol major: libera circulație a forței de muncă în … The post Disputa pe „legarea de glie” a medicilor. Un consilier prezidențial îl temperează pe Bolojan: Nu știu cum am putea reglementa, suntem în UE appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Slovacia și Ungaria acuză Kievul că blochează livrările de petrol prin conducta Drujba. Fico: E un șantaj politic # SportMedia
Oleoductul Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, a fost reparat după avariile recente, însă reluarea livrărilor rămâne blocată. Premierul slovac Robert Fico acuză Kievul că ar folosi situația ca instrument de presiune politică asupra Budapestei, în contextul disputelor legate de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute după … The post Slovacia și Ungaria acuză Kievul că blochează livrările de petrol prin conducta Drujba. Fico: E un șantaj politic appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
16:20
Schimbare radicală a regulamentului VAR din 28 februarie. Derbiul Inter – Juve a fost picătura care a umplut paharul # SportMedia
Derbiul dintre Inter și Juve a lăsat urme în ceea ce privește scandalul uriaș care a urmat după victoria echipei lui Cristi Chivu cu 3-2 în runda curentă de Serie A, sâmbătă seara pe Meazza. Inter a profitat de o decizie flagrantă în sens negativ a arbitrului Penna, care l-a eliminat în mod gratuit pe … The post Schimbare radicală a regulamentului VAR din 28 februarie. Derbiul Inter – Juve a fost picătura care a umplut paharul appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, reținut la graniță într-un dosar de corupție de 100 de milioane de dolari # SportMedia
Fostul ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko, a fost reținut duminică în timp ce încerca să părăsească țara, într-un dosar de corupție care a zguduit anul trecut sectorul energetic al Ucrainei. Informația a fost anunțată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), potrivit AFP. Reținut în „cazul Midas”, la trecerea frontierei NABU a transmis că … The post Fostul ministru al Energiei din Ucraina, reținut la graniță într-un dosar de corupție de 100 de milioane de dolari appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificate în optimile probei de dublu la Dubai (WTA) # SportMedia
Perechea română Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari, duminică, după 6-4, 7-6 (7/1) cu cuplul Asia Muhammad (SUA)/Erin Routliffe (Noua Zeelandă). Româncele s-au impus după o oră și … The post Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificate în optimile probei de dublu la Dubai (WTA) appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Român arestat în Bergamo după ce a încercat să răpească o fetiță în fața unui supermarket. Copilul a fost rănit grav (Video) # SportMedia
Un bărbat de naționalitate română a fost arestat de poliția italiană în Bergamo după ce a încercat să răpească o fetiță de 18 luni chiar în fața unui supermarket din oraș. În timpul agresiunii, copilul a suferit o fractură la femur, scrie bergamonews.it. Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 14 februarie, în jurul orei 13:00, în zona … The post Român arestat în Bergamo după ce a încercat să răpească o fetiță în fața unui supermarket. Copilul a fost rănit grav (Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Gruparea ardeleană UTA Arad a trecut de moldovenii de la FC Botoșani, scor 2-1, într-o mare finală pentru play-off, un meci dramatic, decis în minutul 90. Pospelov și Vali Costache au marcat pentru gazde, ultimul din penalti, în timp ce Botoșani egalase la unu prin Cîmpanu în minutul 77. Pospelov a deschis scorul din pasa … The post UTA Arad câștigă pe final cu FC Botoșani și lupta la play-off devine incendiară appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Iranul anunță că e dispus la compromisuri pentru un acord nuclear cu SUA. „Mingea este în terenul Americii” # SportMedia
Iranul este pregătit să ia în calcul compromisuri pentru a ajunge la un nou acord nuclear cu Statele Unite, dacă Washingtonul este dispus să discute ridicarea sancțiunilor, a declarat pentru BBC adjunctul ministrului iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi. Declarația vine într-un moment tensionat, în care președintele Donald Trump a amenințat din nou cu lovituri militare … The post Iranul anunță că e dispus la compromisuri pentru un acord nuclear cu SUA. „Mingea este în terenul Americii” appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Jucătorul ofensiv dat afară nu demult de FCSB are parte de o perioadă excepțională în Europa, acolo unde evoluează pentru croații de la Varteks Varazdin. Atacantul Ivan Mamut, 28 de ani, fost atacant la Universitatea Craiova și FCSB, a bifat acum o plecare în Croația, în prima ligă, la cei de la NK Varteks, echipă … The post Atacantul dat afară de FCSB marchează gol după gol în Europa appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Secretarul de stat american Marco Rubio își continuă duminică turneul în Europa, urmând să viziteze două țări conduse de aliați ai președintelui Donald Trump, Slovacia și Ungaria, la o zi după apelul său adresat europenilor de a apăra civilizația occidentală. Sâmbătă, la München, într-un discurs rostit în cadrul Conferinței de Securitate, Rubio i-a îndemnat pe … The post Rubio, turneu prin Europa, la aliații președintelui Trump appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Ziua 1453 Portul Taman, lovit. Kievul cere garanții pe 20 de ani și schimb „toți pentru toți”. Azerbaidjanu acuză Rusia de atacuri deliberate # SportMedia
Ziua 1453 a fost marcată de noi atacuri rusești asupra zonelor civile și infrastructurii critice. Cel puțin trei civili au fost uciși și 15 răniți în ultimele 24 de ore, în special în regiunile Herson și Zaporijie. La Odesa, atacurile repetate au avariat infrastructura feroviară și au provocat incendii la un rezervor de combustibil. Președintele … The post Ziua 1453 Portul Taman, lovit. Kievul cere garanții pe 20 de ani și schimb „toți pentru toți”. Azerbaidjanu acuză Rusia de atacuri deliberate appeared first on spotmedia.ro.
14:20
La doar câteva minute după ce secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, într-un discurs conciliant la Conferința de Securitate de la München, că Statele Unite și Europa „aparțin împreună”, șeful diplomației chineze a urcat pe aceeași scenă cu un mesaj atent calibrat pentru publicul european. „China și Uniunea Europeană sunt parteneri, nu rivali”, … The post După mesajul de „împăcare” al lui Rubio, China intră pe scenă: „Europa, hai cu noi” appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Cristi Chivu, avertizat de legendarul Arrigo Sacchi, după incendiarul derbi dintre Inter și Juve: ”Riscă să compromită tot ce a făcut” # SportMedia
Inter a învins pentru prima dată o echipă mare cu Cristi Chivu pe bancă, un 3-2 incendiar aseară pe Meazza, în runda curentă de Serie A, cu un gol decisiv marcat în minutul 90 și cu grave probleme de arbitraj semnalate de oaspeți. Cambiaso (17 – autogol), Esposito (76) și Zielinski (90) au fost marcatorii … The post Cristi Chivu, avertizat de legendarul Arrigo Sacchi, după incendiarul derbi dintre Inter și Juve: ”Riscă să compromită tot ce a făcut” appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Nicușor Dan va participa la Consiliul pentru Pace de la Washington. România, statut special # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organizată la Washington, la invitația președintelui Statelor Unite, Donald Trump. România va avea statut de observator la această reuniune, iar participarea sa va avea ca obiectiv reafirmarea sprijinului pentru eforturile internaționale de pace și disponibilitatea României de a contribui la … The post Nicușor Dan va participa la Consiliul pentru Pace de la Washington. România, statut special appeared first on spotmedia.ro.
12:20
„Doar o coincidență de nume”. Dialogul dintre premierul Poloniei și liderul opoziției ungare a stârnit hohote de râs și a devenit viral (Video) # SportMedia
O întâlnire la nivel înalt, dar cu umor de calibru politic, a avut loc între premierul Poloniei, Donald Tusk, și liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar. Schimbul de replici dintre cei doi a devenit rapid viral, fiind descris de unii comentatori drept „o lecție de ironie fină în diplomație”. În timp ce îi făcea cunoștință … The post „Doar o coincidență de nume”. Dialogul dintre premierul Poloniei și liderul opoziției ungare a stârnit hohote de râs și a devenit viral (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Două reveniri importante la FCSB în meciul crucial pentru play-off cu Universitatea Craiova # SportMedia
FCSB are parte duminică seara de un nou meci greu cu Universitatea Craiova, tot în deplasare, de data aceasta în campionat, acolo unde arde mai tare pentru campioană, care încă nu este pe loc de play-off, cu doar 4 etape înainte de finiș. Joi a fost 2-2 în Cupa României, ceea ce înseamnă că FCSB … The post Două reveniri importante la FCSB în meciul crucial pentru play-off cu Universitatea Craiova appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Budapesta vrea să fie ca Varșovia, a spus liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, la întâlnirea cu premierul polonez Donald Tusk, care a avut loc vineri, în marja Conferinței de Securitate de la München. Întâlnirea are loc cu două luni înaintea alegerilor parlamentare decisive din Ungaria, care ar putea pune capăt celor aproape 16 ani … The post „Budapesta vrea să fie ca Varșovia”. Tusk, după întâlnirea cu liderul opoziției ungare appeared first on spotmedia.ro.
12:20
FT: Uber se extinde pe 7 noi piețe europene în domeniul livrării de mâncare, inclusiv în România # SportMedia
Uber intenţionează să-şi extindă în acest an activitatea de livrare în şapte noi ţări europene, între care România, pe măsură ce grupurile tehnologice îşi intensifică eforturile pe piaţa livrărilor de mâncare, evaluată la miliarde de euro. Compania cu sediul în SUA va lansa servicii pe pieţe precum Republica Cehă, Grecia şi România, ca parte a … The post FT: Uber se extinde pe 7 noi piețe europene în domeniul livrării de mâncare, inclusiv în România appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Alessandro Del Piero, atac dur la Cristi Chivu după derbiul cu scandal dintre Inter și Juve: ”Nu are nevoie de asta” # SportMedia
Inter a învins Juventus Torino cu 3-2 în runda curentă de Serie A, într-un derbi nebun, decis în minutul 90, la capătul unei partide tensionate, în care Bătrâna Doamnă a acuzat dur maniera de arbitraj. Cambiaso (17 – autogol), Esposito (76) și Zielinski (90) au fost marcatorii lui Inter, iar Chivu bifează prima mare victorie … The post Alessandro Del Piero, atac dur la Cristi Chivu după derbiul cu scandal dintre Inter și Juve: ”Nu are nevoie de asta” appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Reacție emoționantă a lui Lindsey Vonn, după ce a aflat de riscul de amputare al piciorului # SportMedia
Marea schioare americană Lindsay Vonn, 41 de ani, a avut parte de o gravă accidentare în cadrul probei de coborâre de la Jocurile Olimpice din Italia 2026 de la Milano Cortina. Pe 8 februarie, lumea din toate colțurile globului a amuțit la strigătele de durere și de deznădejde ale lui Vonn, care a căzut oribil … The post Reacție emoționantă a lui Lindsey Vonn, după ce a aflat de riscul de amputare al piciorului appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Conferința de Securitate de la München, la final: Europa nu e „decadentă”. Nu ne agățăm de SUA. Trebuie să producem mai mult. UE nu e gata pentru aderarea Ucrainei # SportMedia
Mesajele-cheie ale zilei de duminică de la Conferința de Securitate de la München s-au conturat în principal ca reacție la discursul susținut sâmbătă de secretarul de stat american Marco Rubio, un discurs care a forțat liderii europeni să răspundă direct întrebării cât de solidă mai este, în fapt, relația transatlantică. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, … The post Conferința de Securitate de la München, la final: Europa nu e „decadentă”. Nu ne agățăm de SUA. Trebuie să producem mai mult. UE nu e gata pentru aderarea Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
10:20
Karolina Muchova a câștigat cel mai important titlu al carierei, Mastersul WTA 1000 de la Doha # SportMedia
Tenismena cehă de 29 de ani, locul 19 WTA, Karolina Muchova a cucerit titlul de la Doha, un turneul WTA Masters 1000, după ce a depășit-o în ultimul act pe Victoria Mboko din Canada. Scorul a fost 6-4, 7-5, iar Muchova a dus la bun sfârșit așadar o săptămână fabuloasă în Qatar. Este cel mai … The post Karolina Muchova a câștigat cel mai important titlu al carierei, Mastersul WTA 1000 de la Doha appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Răspunsul sec al lui Cristi Chivu la întrebarea despre decizia de arbitraj care a aprins derbiul Inter – Juve # SportMedia
Antrenorul român de 45 de ani al lui Inter Milano, Cristi Chivu și-a spus părerea despre faza de arbitraj care a dinamitat întreg Derbiul Italiei, Inter – Juve, terminat sâmbătă seara cu scorul de 3-2. Este prima victorie a fostului căpitan de la Roma, Ajax și Inter, într-un mare derbi din Italia de când e … The post Răspunsul sec al lui Cristi Chivu la întrebarea despre decizia de arbitraj care a aprins derbiul Inter – Juve appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Reuters: Peste 4.400 de imigranți au fost arestați ilegal de ICE. Obama: „Comportamente pe care le-am văzut în dictaturi” # SportMedia
Instanțele din Statele Unite au decis de peste 4.400 de ori că autoritățile de imigrație au încarcerat ilegal imigranți în cadrul campaniei de înăsprire a politicilor promovate de administrația Donald Trump. Fostul președinte Barack Obama lansează critici dure la adresa modului în care agenții Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) au acționat în Minnesota, comparându-l … The post Reuters: Peste 4.400 de imigranți au fost arestați ilegal de ICE. Obama: „Comportamente pe care le-am văzut în dictaturi” appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Romgaz intră pe piața gazelor pentru consumatorii casnici, după modelul Hidroelectrica. O mișcare care poate schimba jocul prețurilor # SportMedia
Statul pregătește o mișcare strategică majoră pe piața gazelor naturale, cu potențialul de a influența semnificativ evoluția prețurilor pentru consumatorii casnici. Romgaz va intra pe segmentul de furnizare pentru persoane fizice, după modelul Hidroelectrica, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Declarațiile au fost făcute în emisiunea În fața ta, de la Digi24, unde ministrul a … The post Romgaz intră pe piața gazelor pentru consumatorii casnici, după modelul Hidroelectrica. O mișcare care poate schimba jocul prețurilor appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Discursul secretarului de stat american Marco Rubio la Munich Security Conference a fost prezentat într-un ambalaj cald, aproape afectuos – dar, în esență, a rămas o lovitură de baros. Aplauzele entuziaste primite de Rubio atunci când a spus că Statele Unite sunt „copilul Europei” și că destinele lor vor fi mereu „interconectate” au mascat, de … The post Mesajul de Valentine’s Day al lui Rubio pentru Europa: Schimbă-te sau vei fi părăsită appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Vreme severă duminică și în noaptea spre luni: ninsori, viscol și vânt puternic în mare parte din țară # SportMedia
România se află duminică dimineață sub influența unui episod de vreme severă, caracterizat prin precipitații, ninsori, vânt puternic, viscol și o răcire accentuată, potrivit informării și atenționărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie. Fenomenele meteo severe se vor face simțite cel puțin până luni dimineața. Precipitații și strat de zăpadă în extindere Începând din cursul … The post Vreme severă duminică și în noaptea spre luni: ninsori, viscol și vânt puternic în mare parte din țară appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Ucraina cere SUA o garanție de securitate pe 20 de ani, pentru a semna un acord de pace # SportMedia
Ucraina vrea garanții de securitate ferme din partea Statelor Unite, pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani, înainte de a putea semna „cu demnitate” un acord de pace, a declarat președintele Volodimir Zelenski, înaintea discuțiilor programate săptămâna viitoare cu Rusia și SUA. Vorbind sâmbătă la Conferința de Securitate de la München, Zelenski a … The post Ucraina cere SUA o garanție de securitate pe 20 de ani, pentru a semna un acord de pace appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Nu este o coincidență faptul că Marea Britanie și aliații săi au ales Conferința de Securitate de la München pentru a acuza Kremlinul de asasinarea liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi. Moartea opozantului rus, survenită în detenție, fusese anunțată tot în timpul aceleiași conferințe, cu aproape exact doi ani în urmă. Anunțul că Navalnîi ar fi … The post De ce anunțul otrăvirii lui Navalnîi cu venin de broască a fost făcut chiar acum appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Inter Milano a trecut de Juventus Torino cu 3-2 în marele Derbi al Italiei, după un meci cu un mare scandal și pe teren, dar și în afara lui. Bătrâna Doamnă s-a plâns de arbitraj și la finalul partidei oficialii în alb-negru l-au înconjurat agresiv pe centralul Federico La Penna. Ulterior, au refuzat să vină … The post Scandal uriaș la finalul derbiului Inter – Juventus. Măsura drastică luată de torinezi appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Mihai Stoica răspunde patronului Rapidului, după ce acesta a spus că Radu Petrescu favorizează FCSB în lupta la play-off # SportMedia
Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica a avut un răspuns dur și tranșant la adresa lui Victor Angelescu, patronul minoritar al Rapidului, care a susținut sus și tare că arbitrul Radu Petrescu avantajează FCSB în lupta la play-off. Și asta după incidentele grave de la meciul Petrolul – FC Argeș 2-1, în care Petrescu … The post Mihai Stoica răspunde patronului Rapidului, după ce acesta a spus că Radu Petrescu favorizează FCSB în lupta la play-off appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Prima reacție a lui Obama după clipul distribuit de Trump în care era prezentat ca o maimuță # SportMedia
Fostul președinte american Barack Obama a reacționat indirect la videoclipul cu caracter rasist distribuit pe rețelele sociale de președintele Donald Trump, în care el și soția sa, Michelle Obama, apăreau reprezentați ca maimuțe. Obama a declarat că „rușinea” și „simțul decenței” care ghidau odinioară comportamentul oficialilor publici „s-au pierdut”. Declarațiile, scrie BBC, au fost făcute … The post Prima reacție a lui Obama după clipul distribuit de Trump în care era prezentat ca o maimuță appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Sănătatea ochilor este adesea trecută cu vederea până când apar problemele. Dar, spun oftalmologii citați de The Guardian, multe dintre afecțiunile care afectează vederea pot fi prevenite sau depistate din timp prin obiceiuri simple și controale regulate. 1. Ia în serios orice schimbare bruscă a vederii Medicii avertizează că pierderea subită a vederii, apariția „fulgerelor”, … The post 13 obiceiuri simple care te ajută să ai ochii sănătoși appeared first on spotmedia.ro.
02:20
I. După ce se stinge decorul Valentine’s Day a trecut, iar, odată cu el, s-au mai liniștit restaurantele, s-au retras inimioarele din vitrine și a scăzut brusc nevoia de a demonstra public că iubirea există. Pe 15 februarie, relațiile rămân fără decor, fără obligații simbolice și fără presiunea de a arăta într-un anumit fel. Rămân, … The post După Valentine’s Day: iubire trăită sau spectacol al așteptărilor? appeared first on spotmedia.ro.
02:20
China caută soluții alternative pentru a face față scăderii istorice a natalității și îmbătrânirii accelerate a populației, iar una dintre principalele direcții este automatizarea și utilizarea pe scară largă a roboților. O analiză publicată de CNN arată că rata natalității din China a atins un minim istoric, ceea ce alimentează temeri privind un șoc economic … The post Soluția pe care mizează China în fața scăderii istorice a natalității: roboții appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Google i-a luat clientul, el a luat piața: Povestea antreprenorului din spatele echipam.ro, business de 2 milioane de euro # SportMedia
Eșecul este uneori cel mai bun factor de motivare, inclusiv în antreprenoriat. Fie că ideea ta de business nu a avut succes, sau poate cariera pe care ți-o doreai s-a năruit, mentalitatea e cea care face diferența între o viață cu nemulțumiri și o poveste de succes. O poveste de succes bazat pe construcție mentală … The post Google i-a luat clientul, el a luat piața: Povestea antreprenorului din spatele echipam.ro, business de 2 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.