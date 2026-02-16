Proiectul de la Antene o ține “în priză” pe Denise Rifai. Proaspăt coafată și concentrată maxim la telefon
Cancan.ro, 16 februarie 2026 06:00
După luni întregi de zvonuri, negocieri discrete și așteptări tensionate, piesele s-au așezat, în sfârșit, pe tabla mare a televiziunii. Denise Rifai se pregătește să revină în forță, de această dată la Antene, într-un proiect […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
06:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 16 februarie 2026. Astăzi, Tarotul scoate la lumină energia vibrantă a Asului de Bâte, cartea începuturilor intense și a inspirației care poate aprinde un nou drum. Este o […]
Acum 30 minute
06:30
Sanda Ladoși a dezvăluit secretul siluetei sale. Cum se menține artista în formă la 56 de ani # Cancan.ro
Sanda Ladoși este un exemplu pentru toate femeile din România. Forma ei fizică de invidiat stârnește curiozitate în rândul româncelor, care vor să afle care este secretul ei, de fapt. Artista a făcut mărturisiri legate de stilul ei de […]
06:20
Un nou studiu arată că obezitatea e un dușman uriaș al sănătății. 70% din persoanele obeze riscă să moară în cazul unei infecții severe # Cancan.ro
Cu toții știm că obezitatea este un factor important de risc în ceea ce privește bolile cardiovasculare și nu numai, dar un nou studiu arată că această problemă este cu mult mai periculoasă decât am […]
Acum o oră
06:10
Horoscop chinezesc azi, 16 februarie 2026. Nativii din zodia Maimuței primesc semnul pe care îl așteptau de luni întregi # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 16 februarie 2026. Ziua de azi vine cu răsturnări de situație, dar și cu confirmări mult așteptate. Pentru nativii din zodia Maimuță, universul trimite un semn clar, care poate schimba direcția unui […]
06:00
Proiectul de la Antene o ține “în priză” pe Denise Rifai. Proaspăt coafată și concentrată maxim la telefon # Cancan.ro
După luni întregi de zvonuri, negocieri discrete și așteptări tensionate, piesele s-au așezat, în sfârșit, pe tabla mare a televiziunii. Denise Rifai se pregătește să revină în forță, de această dată la Antene, într-un proiect […]
05:50
Dieta minune a Profesorului Doctor Mircea Beuran începe cu mestecarea: secretul simplu care ușurează digestia și ajută la slăbit # Cancan.ro
Nu promite alimente exotice, nu impune restricții drastice și nu presupune calcule complicate de calorii. „Dieta” despre care vorbește Profesorul Doctor Mircea Beuran începe cu un gest simplu, la îndemâna oricui: mestecarea corectă a alimentelor. […]
Acum 2 ore
05:40
Prognoza meteo azi, 16 februarie 2026. Ceata persistenta in centrul tarii: temperaturi scazute si atmosfera inchisa in zona Carpatilor # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 16 februarie 2026. Azi vremea va fi în general închisă și rece, cu cer variabil până la noros, iar temperaturile vor rămâne scăzute comparativ cu normalul perioadei. Există șanse pentru precipitații slabe […]
Acum 6 ore
01:00
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai putea intra în Marea Britanie dacă nu au pașaport britanic. De când intră în vigoare măsura # Cancan.ro
Cetățenii britanici cu dublă cetățenie au fost avertizați că li se poate refuza îmbarcarea pe un zbor, feribot sau tren către Marea Britanie după 25 februarie, cu excepția cazului în care dețin un pașaport britanic […]
Acum 8 ore
00:40
În 2004, România descoperea că geniul de la Hobița putea fi transformat în monedă de schimb. Douăzeci de ani mai târziu, Cumințenia Pământului așteaptă în continuare să fie respectată. Ne amintim 2004: Afaceri sub umbra […]
00:20
Horoscop 16 februarie 2026. Află zodia care primește o sumă mare de bani, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie, dar corpul îți cere pauze. Hidratează-te […]
15 februarie 2026
23:00
Destinația tot mai apreciată de români în care este interzis să mănânci înghețată pe stradă. Amenda se ridică la 500 de euro # Cancan.ro
O plimbare printr-o destinație însorită cu o înghețată în mână sună idilic, dar există o regulă puțin cunoscută care ar putea transforma o simplă experiență într-o aventură costisitoare. Florența este unul dintre cele mai importante […]
Acum 12 ore
22:40
Motivul ireal pentru care fostul viceprimar din Dolj a fost ucis în propria locuință. Acum s-a aflat! # Cancan.ro
A ieșit la iveală motivul real din spatele crimei din Dolj. Un bărbat în vârstă de 56 de ani, fost viceprimar și actual consilier local și poștaș, a fost găsit mort în propria locuință. Crima șocantă […]
22:40
Doliu în familia lui Jador, de Valentine’s Day. Artistul nu a putut să-i fie alături soției: „A murit” # Cancan.ro
Viața lui Jador a intrat într-o etapă complet nouă în momentul în care a cunoscut-o pe Oana Ciocan, femeia care i-a devenit soție și care l-a făcut, între timp, și tată. Jador și-a schimbat prioritățile […]
22:30
Apariție rară în cluburile din București. Ce a făcut moștenitoarea Antenei 1 cu cavalerul din imagini după miezul nopții # Cancan.ro
Dana Voiculescu, fiica omului de afaceri Dan Voiculescu (proprietarul mega-trustului TV ANTENA), a fost surprinsă recent de CANCAN.RO într-o ipostază rară, departe de zona business, ONG-uri sau evenimente oficiale. Tânăra de 26 de ani a […]
22:20
Regele Charles „se luptă” să depășească scandalul provocat de implicarea fratelui său în scandalul Epstein # Cancan.ro
Se pare că Regele Charles al Marii Britanii se „luptă” cu o problemă majoră legată de Andrew Mountbatten-Windsor, căzut în dizgrație, în urma dezvăluirilor „terifiante” despre Jeffrey Epstein. Fratele regelui s-a confruntat cu un nou […]
22:10
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată # Cancan.ro
Iarna încă își face de cap prin oraș, dar atunci când te lovește Cupidon, nu mai simți frigul. Ba chiar mergi să savurezi o înghețată, pentru a mai tempera puțin focul. Protagonista noastră de astăzi […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 16 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS # Cancan.ro
A fost prins principalul suspect în cazul morții lui Gheorghe Chindriș. Tânărul are 26 de ani și a fost reținut pentru 24 de ore, după ce l-ar fi ucis pe bărbatul în vârstă de 65 de […]
21:10
Deea Maxer, cerută în căsătorie! Ajunge din nou în fața altarului: cum arată inelul de logodnă # Cancan.ro
Deea Maxer trăiește momente pline de emoție! Vedeta a fost cerută în căsătorie astăzi, chiar de ziua ei, 15 februarie 2026, de Costin Cataramă. Momentul special a fost bine pus la punct, iar ea a postat deja prima fotografie pentru […]
20:40
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner ar fi implicată în asasinarea milionarului. Criminalii afaceristului rup tăcerea! # Cancan.ro
Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Kreiner, este în mijlocul unor acuzații extrem de grave în ultime perioadă. După ce a recunoscut că a ajutat-o pe Amiana Păștina să își ucidă mama, femeia este acuzată că ar fi fost […]
20:10
Drama Nicoletei Luciu. Abia acum a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața ei: ”Mi-a făcut anestezie generală” # Cancan.ro
Nicoleta Luciu a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Vedeta a reușit să dezbată acest subiect după mulți ani și a povestit cu greu despre perioada în care a pierdut două […]
19:20
Sora lui Sorin Iacob, mesaj cutremurător la o zi de la înmormântarea afaceristului: ”De ieri nu mai pot vorbi deloc!” # Cancan.ro
Durere fără margini în familia lui Sorin și a Dianei Iacob! Cei doi au fost conduși pe ultimul drum ieri, 14 februarie 2026. Sute de oameni au participat la înmormântare pentru a-și lua rămas bun de […]
18:30
Localitatea din România în care impozitele pot avea reducere de 50%. Pentru cine este valabilă facilitatea # Cancan.ro
În valuri de scumpiri în care ne aflăm există și o veste bună, dar doar pentru locuitorii unei localități din România. Reducere de 50% la impozite și taxe locale pentru locuință, teren și un vehicul? Da, […]
18:10
Dana Roba s-a întors la iubitul infidel, pe care l-a scos cu jandarmii din casă: „Cu tine m-aș căsători oricând!” # Cancan.ro
Dana Roba și-a uimit fanii din nou! Make-up artista i-a mai oferit o șansă bărbatului despre care nu mai voia să audă cu puțin timp în urmă și despre care spunea că l-a dat afară […]
18:10
Moartea violentă a unui cunoscut om de cultură a zguduit comunitatea din Florești și a atras atenția opiniei publice din România. Bărbatul în vârstă de 65 de ani a fost descoperit fără viață în locuința […]
18:00
Antrenor celebru, surprins în timp ce era sărutat cu patos de 3 fane. Imaginile s-au viralizat! # Cancan.ro
Fostul antrenor al lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, a fost surprins în cadrul Carnavalului din Rio de Janeiro, unde a fost fotografiat primind simultan un sărut din partea a trei femei. Imaginea cu celebrul antrenor […]
17:50
În această după-amiază, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, menit să îţi aducă zâmbetul pe buze. Ia-ţi doza zilnică de râs alături de noi în rândurile de mai jos. – Domnișoară, serviți un pahar? – […]
Acum 24 ore
17:20
Cât a costat mașina care a ars ca o torță în București. Cine a adus pe piața din România vehiculele electrice din China # Cancan.ro
Apar informații noi în cazul incendiului devastator produs vineri, 13 februarie 2026, în Sectorul 6 al Capitalei, tragedie în urma căreia o femeie a murit, iar un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. […]
17:20
Test IQ exclusiv pentru genii | 3+18=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test IQ! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu […]
17:10
Motivul real pentru care casierii LIDL sunt mai rapizi decât cei din Mega Image, Kaufland sau Carrefour # Cancan.ro
Probabil și tu ai observat măcar o dată că nu stai la fel de mult la coadă atunci când faci cumpărături la Lidl comparativ cu alte magazine mari de la noi. Ei bine, există un motiv pentru […]
16:40
Patru județe din România se află duminică dimineață sub atenționări de Cod galben de viscol, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Specialiștii avertizează că rafalele de vânt vor fi puternice, iar vizibilitatea va scădea considerabil în […]
16:40
Județul din România cu cei mai mulți burlaci. Motivul pentru care bărbații refuză să se însoare # Cancan.ro
Ziua Îndrăgostiților a trecut, așa că e timpul să ne întoarcem atenția asupra burlacilor. Un oraș din România se află pe locul 1 în ceea ce privește bărbații singuri, iar motivul este unul neașteptat. La asta […]
16:10
Un nou val de concedieri se conturează în România, continuând tendința începută spre finalul anului trecut, când tot mai multe companii au început să reducă personalul pentru a-și controla costurile. Creșterea taxelor și impozitelor, combinată […]
16:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
15:50
Luna martie se conturează ca o perioadă de transformări vizibile pentru nativii Berbec, cu evoluții favorabile în plan profesional, financiar și personal. Contextul astrologic al începutului de primăvară indică o dinamică accelerată a evenimentelor, în […]
15:00
Lidl a concediat un angajat pentru că a băut o sticlă de apă care costă un leu. Acesta lucra la casa de marcat în Marea Britanie # Cancan.ro
Un angajat al lanțului Lidl din Marea Britanie a fost concediat după ce a consumat o sticlă de apă în valoare de 17 pence, fără să o achite, motivând că se simțea „deshidratat” în timpul […]
14:50
Afacerea cu care Ana Baniciu vrea să dea lovitura în România: „E mai mult decât o pasiune!” # Cancan.ro
Lucrurile s-au așezat frumos în viața Anei Baniciu, care traversează una dintre cele mai echilibrate perioade ale sale. Se bucură din plin de rolul de mamă, s-a liniștit după emoțiile de început și își împarte […]
14:50
De Ziua Îndrăgostiților, Alex Bodi a atras din nou atenția publicului printr-un gest romantic dedicat partenerei sale, Anca. Afaceristul a ales să marcheze momentul printr-o surpriză elegantă, menită să sublinieze importanța atenției la detalii într-o […]
14:40
Dacă urmează să devii părinte, să fii naș sau vrei să îți ajuți prietenii cu recomandări de nume de băieți la modă în 2026, aceste idei îți vor fi de folos. Există o mulțime de […]
14:20
Acuzații grave după ce au fost dezvăluiți cei 10 finaliști Eurovision 2026: ”Își cumpără vizualizări!” # Cancan.ro
TVR a dezvăluit joi, 12 februarie 2026, lista celor 10 finaliști care vor reprezenta România în finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Aceștia vor concura pentru șansa de a urca pe scena internațională de la Viena, […]
14:10
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj care aduce o posibilă deschidere pentru persoanele cu dizabilități, aflate în prezent în situația de a plăti noi impozite locale introduse de la 1 ianuarie. Șeful Guvernului a […]
13:30
Toaletarea pomilor fructiferi rămâne una dintre lucrările esențiale ale începutului de primăvară, fiind decisivă pentru dezvoltarea armonioasă a livezilor și pentru obținerea unor producții de calitate. Specialiștii subliniază că momentul ales pentru efectuarea tăierilor influențează […]
13:10
În comuna Vela, județul Dolj, o crimă extrem de violentă a zguduit o întreagă comunitate în noaptea de vineri spre sâmbătă, când un bărbat în vârstă de 56 de ani, cunoscut local ca fost viceprimar, […]
12:40
Cum se transferă pensia din străinătate în România. Cum se calculează și care este regula # Cancan.ro
Italia continuă să fie, de aproape douăzeci de ani, una dintre principalele destinații de muncă pentru cetățenii români. Estimările arată că peste un milion de persoane au lucrat sau lucrează în prezent pe teritoriul italian, […]
12:20
Gestul făcut de Claudiu Molnar la mormântul soției, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Ți se rupe sufletul! # Cancan.ro
Ziua Îndrăgostiților a adus anul acesta un moment plin de emoție și tristețe pentru Claudiu Molnar, care a ales să comemoreze memoria soției sale, Anca Molnar, într-un mod profund simbolic. În ciuda faptului că sărbătoarea […]
12:00
Iulia, o badantă din Italia, doarme în beci deorece chiriașa din apartamentul ei refuză să plece. Cum a ajuns în situația asta # Cancan.ro
O femeie de 51 de ani originară din Republica Moldova, stabilită de aproape un deceniu în Italia, a ajuns să locuiască într-un beci fără utilități după ce chiriașa ei nu a mai eliberat apartamentul la […]
11:20
În astrologie, semnele cardinale ocupă un rol distinct: ele marchează începutul fiecărui sezon și simbolizează inițiativa, motivația și capacitatea de a conduce. Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul sunt considerate cele patru semne cardinale ale zodiacului, […]
11:20
Salariile angajaților Froo din București continuă să atragă atenția celor care își caută un loc de muncă stabil în retailul de proximitate. În general, veniturile se situează între 2.500 și 4.000 de lei net pe […]
11:10
Gheorghe Chindriș, un bărbat de 66 de ani din județul Cluj, cunoscut pentru faptul că a fondat primul sat românesc din Statele Unite ale Americii, a fost găsit decedat în locuința sa, iar anchetatorii iau […]
10:50
Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc extraordinar care te va face să râzi în hohote. Ia-ţi porţia zilnică de râs şi delectează-te alături de noi în rândurile ce urmează. Am fost să-mi cumpăr […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.