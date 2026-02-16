Un fost ministru ucrainean a fost arestat în timp ce încerca să părăsească țara
Euractiv.ro, 16 februarie 2026 07:50
Fostul ministru ucrainean al Energiei Herman Galușcenko a fost arestat în baza unui mandat emis de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și de Procuratura Anticorupție (Sapo) în timpul unei tentative de trecere a frontierei cu trenul.
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
08:20
Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri că o schimbare de putere în Iran „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”, în timp ce Administrația sa analizează dacă să întreprindă o acțiune militară împotriva Teheranului.
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
Atacurile rusești au avariat toate centralele electrice ale Ucrainei, însă sistemul energetic continuă să funcționeze datorită eforturilor energeticienilor, protecției fizice a obiectivelor și sprijinului partenerilor în domeniul apărării antiaeriene
07:30
Acordurile comerciale nu înlocuiesc reformele interne, doar fac mai vizibile costurile amânării acestora. Aceste acorduri plasează Portugalia în fața unei vechi dileme: adaptarea sau pierderea terenului, scrie „Jornal Economico” (Portugalia).
Acum 2 ore
07:20
Secretarul de stat american, Marco Rubio, și-a continuat duminică turneul european, vizitând Slovacia înainte de a se îndrepta spre Ungaria, țări conduse de apropiați ai lui Donald Trump, notează „France 24” (Franța).
07:10
Contraofensiva monedei euro, împrumuturi globale pentru a slăbi dolarul. Lagarde vs. Trump # Euractiv.ro
Scopul acestei măsuri este de a sprijini noile acorduri de liber schimb pe care UE le dezvoltă în întreaga lume pentru a depinde mai puțin de piața americană: recent cu India, cu puțin timp înainte cu Mercosur, srie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:00
Europa riscă o lacună periculoasă în descurajare dacă nu își reduce dependența de Statele Unite, potrivit unui raport prezentat la Conferința de Securitate de la München, scrie Carmen Valero pentru „El Mundo” (Spania).
06:30
Kaja Kallas și Christine Lagarde au fost vorbitorii principali din ultima zi a Conferinței de Securitate de la München, care a inclus discuții despre rolul Europei într-un context global din ce în ce mai volatil și despre competitivitatea economică.
Acum 12 ore
21:00
"Triunghiul Odesa” - România - Ucraina - Moldova a avut la Munchen întâlnirea miniștrilor de externe în care s-a anunțat Tripla Alianță Cibernetică.
Acum 24 ore
16:00
Miruță: Lumea se schimbă rapid, România trebuie să fie printre cei care influențează schimbarea # Euractiv.ro
Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine, spune ministrul Apărării, Radu Miruță, aflat la Conferința pentru Securitate de la München.
15:30
”Cred că este același mesaj”, a declarat secretarul american de stat Marco Rubio pentru Bloomberg, când a fost întrebat despre discursul său în comparație cu cel al vicepreședintelui JD Vance, de anul trecut.
14:20
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui american, Donald Trump. Anunțul a venit la puțin timp după cel al premierei Giorgia Meloni.
Ieri
17:30
Rubio: SUA nu încearcă să divizeze, ci să revitalizeze NATO. Europa să se alăture obiectivelor MAGA # Euractiv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio subliniază la München coeziunea dintre SUA și Europa.
16:40
Guvernul României anunță oficial cumpărarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova # Euractiv.ro
Guvernul României anunță cumpărarea, în perioada imediat următoare, de către Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, a operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova.
12:10
Conferința de Securitate de la München (MSC) a intrat, sâmbătă, în ziua a doua, cu aceeași temă dominantă: cum se repoziționează Europa într-o relație transatlantică tensionată, războiul din Ucraina rămânând testul central al ordinii de securitate.
10:30
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Președintele Nicușor Dan le-a transmis vineri guvernanților, în ziua când a fost făcut anunțul oficial că România a intrat în recesiune tehnică, să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci.
18:00
SUA se adaptează deja la această ordine mondială în schimbare "într-un ritm rapid” și într-un mod "radical” care nu face decât să "accelereze” aceste schimbări. Europenii nu trebuie - spune Merz - să se ferească de noua realitate.
14:10
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) anunță că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (GIFP), către Portul Constanța, deținut de statul român.
13:30
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) pune iar Clujul pe harta discuțiilor serioase despre democrație, într-un format care vorbește direct cu generațiile care, paradoxal, sunt cele mai conectate la dezbaterea publică, dar lipsesc cel mai des de la urne.
12:00
Ministra de externe, Oana Țoiu, participă, în perioada 13-15 februarie, la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de securitate de la München.
10:10
Figuri influente ale dreptei radicale din SUA contestă sprijinul necondiționat pentru Israel, pe fondul războiului din Gaza, semnalând o schimbare ideologică cu potențial impact geopolitic, scrie „O Globo” (Brazilia).
10:00
Emisarul lui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunțat joi sfârșitul marilor operațiuni ale poliției imigrației din orașul din nordul Statelor Unite, care au fost marcate de moartea a doi cetățeni americani, Renée Good și Alex Pretti.
09:40
Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat oficial vineri dimineață că România a intrat în recesiune tehnică.
09:20
Foști ambasadori și generali: NATO rămâne de o importanță vitală pentru securitatea SUA # Euractiv.ro
În pofida unor dubii legate de angajamentul Washingtonului față de securitatea europeană, alianța întărește interesele naționale americane, după cum afirmă 16 foști oficiali de nivel înalt într-o scrisoare comună, scrie „The New York Times” (SUA).
09:00
Zelenski cere o dată precisă pentru aderarea Ucrainei la UE în cadrul unui acord de pace # Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut ca o dată precisă pentru aderarea țării sale la Uniunea Europeană să fie inclusă în orice acord de pace care ar pune capăt invaziei rusești, potrivit „La Libre Belgique” (Belgia).
08:50
Olanda și Belgia îi oferă Bulgariei nave în schimbul instrucției militarilor ucraineni # Euractiv.ro
Ministerul Apărării achiziționează și un sistem mobil de rachete pentru apărarea de coastă, informează „Sega” (Bulgaria).
08:30
Marea Britanie a anunțat că va trimite în Ucraina un nou transport de armament, în valoare de 540 milioane lire sterline, țara apelând astfel pentru prima oară la un program de finanțare sub egida NATO, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
08:20
Războiul din Ucraina s-ar putea apropia de o soluție – nu de o pace ideală, ci de o pace posibilă, crede „Diário de Notícias” (Portugalia), într-un articol care poartă semnătura directorului publicației, Filipe Alves.
08:10
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a angajat într-un interviu difuzat joi de canalul american NBC News să organizeze alegeri libere într-o țară aflată sub presiunea SUA, la mai mult de o lună după capturarea lui Nicolás Maduro.
07:40
Emmanuel Macron încearcă să-și convingă omologii să reia legătura cu Kremlinul. Însă opiniile rămân împărțite cu privire la oportunitatea și modalitățile acestui demers, chiar dacă subiectul nu mai este tabu, scrie „Le Monde” (Franța).
07:30
Într-un studiu inedit, Insee a cuantificat impactul scăderii producției și al delocalizărilor atât pentru constructori, cât și pentru furnizori, aceștia din urmă fiind cei mai afectați de declin, notează „Liberation” (Franța).
07:20
Cele șapte vieți ale lui Keir Starmer: premierul britanic câștigă timp până la alegerile din mai # Euractiv.ro
Deputații laburiști se așteaptă la un dezastru electoral care va precipita conflicte interne, scrie „El Pais” (Spania) sub semnătura lui Rafa de Miguel.
07:10
Președintele francez își formulează ambițiile, Berlinul le temperează: această formulă s-a repetat suficient de mult timp, potrivit „Die Zeit”.
07:00
Sistemele Comisiei Europene permit fraude cu fonduri din Planul de Redresare și Reziliență # Euractiv.ro
Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) al Uniunii Europene, conceput ca un instrument de sprijinire a reformelor și investițiilor în statele membre după pandemie, prezintă deficiențe și creează condiții pentru fraudă cu fonduri europene.
12 februarie 2026
23:10
Deși nu e o idee nouă și funcționează deja de ani buni în diverse formate, Europa cu două viteze e tot mai vehiculată, iar liderii europeni au venit cu noi propuneri la reuniunea informală din Belgia. România nu pare ancorată în realitate.
21:40
România ar putea să își propună aderarea la moneda euro într-un orizont de 3-4 ani, consideră președintele Nicușor Dan.
21:30
Nicușor Dan: Sunt persoane foarte interesante printre candidații pentru conducerea marilor parchete # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, după reuniunea informală a Consiliului Europeană, că pe lista candidaților pentru marile parchete există, în ciuda părerilor publice, "persoane foarte interesante".
19:40
Interzicerea sau reglementarea strictă a accesului minorilor la rețelele sociale s-ar putea dovedi o iluzie, dar interzicerea consecventă a telefoanelor mobile în orele de școală este o măsură „verificabilă, cu efecte imediate și măsurabile”.
19:30
Cum încearcă Bogdan Mateescu să ajungă președinte de curte de apel fără să fi judecat acolo # Euractiv.ro
Fostul secretar general al Ministerului Justiției și fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Bogdan Mateescu vrea să devină președinte al Curții de Apel Pitești.
19:10
Ilie Bolojan și comisarul UE pentru justiție au discutat despre reforma pensiilor magistraților # Euractiv.ro
Comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, a avut joi mai multe întâlniri la București, pe teme legate de statul de drept.
17:00
Tribunalul București a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.
16:30
Ziarul de Gardă: Acord secret între Dodon și Plahotniuc ce prevedea federalizarea R. Moldova # Euractiv.ro
O înregistrare video prezentată la ședința de miercuri din dosarul „kuliok” îi arată pe fostul președinte Igor Dodon și pe oligargul Vladimir Plahotniuc discutând despre federalizarea R. Moldova, relatează Ziarul de Gardă.
15:10
PSD solicită partenerilor de guvernare „să abandoneze politica simplistă de austeritate" # Euractiv.ro
PSD solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România.
14:30
Consiliul UE a adoptat miercuri o serie de decizii executive prin care se pune la dispoziția a opt state membre: Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România asistență financiară în cadrul programului SAFE.
14:00
În Ședința de Guvern din 12 februarie a fost aprobată o Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii.
12:50
Președintele Nicușor Dan a transmis joi, înainte de reuniunea informală a Consiliului Europan, că ideea unei Europe cu două viteze nu ar trebuie să ne sperie.
12:00
Nicușor Dan: România poartă încă discuții cu SUA privind participarea la Consiliul pentru Pace # Euractiv.ro
România este încă în discuții cu partea americană privind participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din 19 februarie, a declarat joi, înainte de reuniunea informală a Consiliului European, președintele Nicușor Dan.
09:50
Compania franceză Carrefour anunță joi că a intrat în negocieri exclusive pentru a vinde operațiunile din România către Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, patronii lanțului de magazine Dedeman.
09:40
Mister pe cerul de deasupra orașului El Paso: Autoritățile au suspendat zborurile timp de 10 zile # Euractiv.ro
Autoritățile aeronautice americane au interzis timp de zece zile zborurile către și dinspre aeroportul El Paso, Texas, invocând „motive speciale de securitate”, dar fără a oferi detalii suplimentare, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
