Al Nassr – Arkadag LIVE VIDEO (miercuri, 20:15). Echipa lui Cristiano Ronaldo luptă pentru sferturi. Programul complet

22:30

Gigi Becali (67 de ani) a criticat mai mulţi jucători importanţi după derby-ul Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Patronul campioanei a subliniat şi că nu avea la ce soluţii să apeleze de pe banca de rezerve. Juri Cisotti, jucător pe care Becali l-a lăudat constant de când l-a transferat de la Oţelul, a fost şi […] The post Jucătorii importanţi criticaţi de Gigi Becali după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “N-au mers” appeared first on Antena Sport.