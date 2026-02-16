Cum stă FCSB în meciurile directe cu echipele cu care se luptă la play-off! Ce șanse mai are campioana la Top 6 și verdictul statisticienilor
Fanatik, 16 februarie 2026 15:20
Șansele lui FCSB la play-off au scăzut drastic după înfrângerea de pe „Ion Oblemenco”. Deși putea profita de rezultatele bune din această etapă, campioana a pășit greșit și e tot mai departe de obiectiv
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
15:50
Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40% # Fanatik
Ioana Fâșie, iubita premierului Ilie Bolojan, este asistent medical principal în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bihor. Ea a încasat diverse sporuri și indemnizații.
Acum 30 minute
15:40
LPF a anunțat programul etapei a 29-a din SuperLiga! Când se joacă cele mai importante meciuri pentru calificarea în play-off: UTA – FCSB, Farul – CFR și Dinamo – FC Argeș # Fanatik
Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit zilele și orele în care se vor disputa meciurile din etapa cu numărul 29. Când vor juca FCSB, Dinamo, Craiova, Rapid, CFR Cluj, dar și restul echipelor din SuperLiga României
Acum o oră
15:20
Cum stă FCSB în meciurile directe cu echipele cu care se luptă la play-off! Ce șanse mai are campioana la Top 6 și verdictul statisticienilor # Fanatik
Șansele lui FCSB la play-off au scăzut drastic după înfrângerea de pe „Ion Oblemenco”. Deși putea profita de rezultatele bune din această etapă, campioana a pășit greșit și e tot mai departe de obiectiv
15:10
Mihai Stoica, acid după reacţia lui Adrian Porumboiu la faza henţului lui Băsceanu: “Nu stau să răspund la toţi chibiţii” # Fanatik
Mihai Stoica a reacționat la afirmațiile lui Adrian Porumboiu cu privire la cea mai controversată fază din partida Universitatea Craiova - FCSB 2-2, posibilul henț comis de Luca Băsceanu înainte de al doilea gol înscris de gazde.
15:10
România, în cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii: doar 47% dintre copii sunt vaccinați anti-rujeolă. „Statul nu-i protejează” # Fanatik
România se află în cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, iar sub 50% dintre copii sunt vaccinați anti-rujeolă. Medicii de familie sunt îngrijorați și cer măsuri stricte
Acum 2 ore
14:50
Mesaje macabre primite de jucătorul lui Chivu și familia sa după Derby d’Italia: „Ce frumos va fi când vei muri împreună cu copiii tăi”. Inter, reacție oficială în scandalul momentului # Fanatik
Alessandro Bastoni se confruntă cu o situație scăpată de sub control după Derby d'Italia. Stoperul lui Cristi Chivu și familia sa au fost amenințați cu moartea! Ce mesaje uluitoare a primit pe rețelele de socializare
14:40
Ar fi o adevărată lovitură! George Pușcaș, negocieri avansate pentru a se bate la titlu SuperLiga # Fanatik
George Pușcaș este tot mai aproape de SuperLiga. Atacantul cu 46 de selecții la naționala României negociază intens și ar putea semna în zilele următoare
14:20
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv # Fanatik
Cunoscutul impresar de fotbaliști Giovanni Becali a povestit despre bătaia pe care a avut-o, în urmă cu mai mulți ani, într-un bar cu celebrul cascador Szobi Cseh.
14:10
FK Csikszereda, comunicat de ultimă oră după amenzile primite de la FRF pentru afișarea simbolurilor Ținutului Secuiesc: „Afectează trăirea identității clubului!” # Fanatik
Csikszereda Miercurea Ciuc și-a convocat toți fanii loiali la o ședință de ultimă oră după a doua amendă primită de la FRF în decurs de o lună. Ce au transmis ciucanii: „Hai Ținutul Secuiesc!”
Acum 4 ore
13:50
Gigi Mustaţă îi mitraliază pe jucătorii FCSB-ului după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Lipsă de atitudine! Este cea mai mare ruşine din istorie să ratezi play-off-ul!” # Fanatik
Gigi Mustaţă, fără milă după ce FCSB a pierdut cu Universitatea Craiova în campionat. Ce a spus liderul Peluzei Nord despre eșecul suferit și despre posibilitatea ratării play-off-ului.
13:30
Valeriu Iftime a făcut calculele pentru finalul sezonului din SuperLiga: “Dacă batem U Cluj suntem în play-off!”. Ce şanse mai au FCSB şi CFR Cluj # Fanatik
Valeriu Iftime face calculele pentru calificarea în play-off și anunță că meciul FC Botoșani – U Cluj este decisiv pentru top 6. Declarații tari despre FCSB.
13:20
Dumitru Dragomir pune tunurile pe FCSB după înfrângerea de la Craiova: „Este un haos neîntâlnit! Nu sunt pe locul 10 întâmplător” # Fanatik
Dumitru Dragomir a dat de pământ cu FCSB, care a pierdut la Craiova, scor 0-1, și a rămas cu șanse mici la calificarea în play-off. Fostul șef LPF a dezvăluit ce se întâmplă, de fapt, la campioana României
13:00
Când va ajunge primăvara în toate regiunile țării. ANM: „Valorile se vor situa peste ce ar trebui să avem” # Fanatik
După săptămâni cu temperaturi scăzute și episoade de ninsoare, vremea începe să se încălzească în România. Meteorologii anunță valori peste normalul perioadei și oferă primele indicii despre instalarea primăverii.
13:00
Andrei Nicolescu, reacţie dură după scandalul în care a fost implicat Radu Petrescu: “Ne dă înapoi! Acest gest slăbeşte încrederea în fotbal” # Fanatik
Fotbalul românesc a „explodat” recent din cauza arbitrajelor. Ce părere are Andrei Nicolescu despre evenimentele scandaloase petrecute în SuperLiga și cum percepe Dinamo toate cele întâmplate.
12:50
(P) Napoleon Games și Superbet își dau din nou mâna! Le Drop este luni la Napoleon, iar marți, un pot de 500.000 lei te așteaptă pe Superbet # Fanatik
Săptămâna începe cu dreptul pentru iubitorii distracției și ai norocului. Află toate detaliile pentru zile victorioase! O săptămână sub semnul Rotirilor Gratuite Luni, pe 16 februarie, toți clienții Napoleon Games beneficiază de Le Drop – […]
12:40
Neluțu Varga, cadoul perfect pentru Ciprian Deac în ziua în care fotbalistul împlinește 40 de ani: „Nu se lasă! E dorința mea” # Fanatik
Ciprian Deac, legenda lui CFR Cluj, a primit o veste foarte bună de la Neluțu Varga în ziua în care a schimbat prefixul! Ce „cadou” i-a făcut patronul feroviarilor
12:30
Cât de grave sunt accidentările lui Florin Tănase şi Mamadou Thiam: “Amândoi merg la Belgrad la tratament!”. Exclusiv # Fanatik
FCSB nu s-a putut baza pe Florin Tănase şi Mamadou Thiam la meciul din campionat pierdut în deplasare cu Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu cei doi fotbaliști și când pot reveni, de fapt.
12:20
Marcel Ciolacu vrea alegeri anticipate dacă se rupe coaliţia. Atac dur la Ilie Bolojan: „A făcut o şmecherie contabilicească” # Fanatik
Marcel Ciolacu susține că actualul guvern a cosmetizat cifrele privind deficitul și acuză o "șmecherie contabilicească". În acelaşi timp, el avertizează că tensiunile din coaliție pot duce la alegeri anticipate.
12:10
Cristi Balaj pune lupa pe arbitrajul lui Marian Barbu în Universitatea Craiova – FCSB: „Au fost acordate cartonaşe gratuit!”. De ce a fost anulat golul doi al oltenilor # Fanatik
Cristi Balaj a analizat la sânge arbitrajul lui Marian Barbu de la Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Ce îi reproșează „centralului” și de ce a fost anulat, de fapt, golul doi al oltenilor
12:00
Cum este văzută participarea României ca observator la reuniunea Consiliului Păcii din Washington. Șeful INSCOP: „Nu implică asumarea unor angajamente” # Fanatik
Președintele Nicușor Dan va merge la Consiliul Păcii de la Washington, însă România va avea calitatea de observator. Cum a catalogta șeful INSCOP, Remus Ștefureac, această mișcare
Acum 6 ore
11:50
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la mâna noastră”. A făcut calculele pentru play-off # Fanatik
Mihai Stoica a analizat în direct înfrângerea suferită de FCSB la Craiova și a explicat de ce roș-albaștrii au ajuns într-o situație delicată în lupta pentru play-off.
11:40
Detaliile victoriei Universităţii Craiova împotriva FCSB: “A avut noroc în final!”. Care e principalul atu al oltenilor în faţa rivalilor # Fanatik
Universitatea Craiova a obținut un succes extrem de important în etapa 27 din Superliga, 1-0 cu FCSB. Marius Mitran și Adrian Ilie au analizat partida, iar „Cobra” a vorbit despre problemele de la gruparea „roș-albastră”.
11:30
Secretarul general numit de Ilie Bolojan la Ministerul Energiei a avut probleme cu Poliția. Ce decizie s-a luat în dosar # Fanatik
Mihail Silviu Pocora, secretar general al Ministerului Energiei, a contestat în instanță un proces verbal de contravenție emis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
11:20
Assad Al-Hamlawi, out din lot după ce a fost pedepsit de Coelho! Preşedintele Craiovei confirmă: “Nu a făcut un titlu de glorie din asta!” # Fanatik
Assad a fost eroul Universității Craiova în victoria cu FCSB. Atacantul l-a enervat însă pe Filipe Coelho! Antrenorul portughez a decis să îl excludă din lot.
11:00
Sorin Cârţu a scos în evidenţă problemele de arbitraj din “dubla” Universitatea Craiova – FCSB: “Este o polemică la anularea golului doi! Am vorbit cu Porumboiu” # Fanatik
Universitatea Craiova învinge FCSB cu 1-0 pe Ion Oblemenco și rămâne lider în Superliga. Sorin Cârțu analizează faza controversată a golului anulat de VAR.
10:50
Gică Hagi, selecționerul României?! Giovanni Becali a dezvăluit ce planuri are „Regele”: „Am vorbit!” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit ce planuri are Gică Hagi din vară. Va prelua „Regele” fotbalului românesc echipa națională? Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:30
Vedeta Pro TV exultă după U Craiova – FCSB 1-0: „La Slobozia merg cu praz la mine!”. Ironii la adresa arbitrajului: „Dacă era invers, se valida” # Fanatik
Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB și a adus bucurie mare în Oltenia! Vedeta Pro TV jubilează după meciul bun făcut de elevii lui Coelho, pe care l-a lăudat pentru abordarea tactică
10:20
Situație incredibilă la echipa lui Radu Drăgușin! Tottenham bifează o raritate în fotbalul mondial # Fanatik
Formația internaționalului român a schimbat antrenorul în tentativa de a ieși din subsolul clasamentului din Premier League, competiție în care are evoluții dezamăgitoare
10:10
Cîrjan și Opruț, convocați ”la pachet” pentru barajul Turcia – România?! Andrei Nicolescu, răspuns categoric # Fanatik
Mai este o lună și jumătate până la barajul cu Turcia, iar Cătălin Cîrjan și Raul Opruț ar putea prinde convocarea la naționala României după ultimele evoluții de la Dinamo.
Acum 8 ore
09:50
Imunitate pentru incompetenții din două ministere. Angajații nu vor putea fi nici măcar sancționați # Fanatik
Funcționarii, de neatins în fața sancțiunilor și concedierilor: legea care schimbă jocul în două ministere-cheie
09:50
Răzvan Lucescu, discurs de mare antrenor după PAOK – AEK: „Sunt foarte mândru de jucătorii mei” # Fanatik
Prima reacție a lui Răzvan Lucescu după PAOK Salonic - AEK Atena 0-0, meci în care echipa sa a ratat un penalty: „Sunt foarte mândru de efortul depus”
09:50
Încă o lovitură pentru FCSB în lupta la play-off! Ce se întâmplă cu unul dintre titulari, după meciul de la Craiova # Fanatik
Continuă dezastrul la FCSB după înfrângerea cu Universitatea Craiova! Campioana României se confruntă cu probleme importante de lot înaintea meciurilor decisive pentru play-off
09:40
Profețiile lui Mitică, luni, 16 februarie, ora 17:30. Cristi Coste și Dumitru Dragomir, ediție specială după Universitatea Craiova – FCSB # Fanatik
Cristi Coste și Dumitru Dragomir, o nouă ediție de „Profețiile lui Mitică”, după Universitatea Craiova - FCSB. Prinde campioana play-off-ul? Analiza „Oraculului din Bălcești”
09:20
E bun de plată! Antrenorul din SuperLiga și-a ieșit din minți și a spart tabla din vestiar la pauza meciului # Fanatik
Antrenorul din SuperLiga a răbufnit la pauza ultimului meci disputat de echipa sa. Ce l-a făcut să-și iasă din minți și ce pedeapsă va primi.
09:10
Dan Șucu nu a fost prezent la partida pe care Rapid a jucat-o pe terenul Farului, pierdută de giuleșteni cu 1-3. Unde se afla omul de afaceri în acele momente.
08:50
Veste importantă pentru Mircea Lucescu! Lisav Eissat, marcator în victoria clară a lui Maccabi Haifa. Video # Fanatik
Internaționalul român, Lisav Eissat, jucător al celor de la Maccabi Haifa, a reușit să marcheze în ultima rundă a campionatului din Israel, în victoria cu Sakhnin.
08:40
Meci abandonat după doar 7 minute într-un campionat puternic din Europa! Arbitrul și-a explicat decizia: „Siguranța noastră și a jucătorilor era în pericol”. Foto # Fanatik
O partidă dintr-un campionat important al Europei a fost oprită de arbitru la doar 7 minute după primul fluier. Ce a declarat „centralul” după decizia luată.
08:20
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi Becali, dacă ar fi trăit astăzi. Puțini au auzit de el: „Ar fi fost invitat la toate emisiunile” # Fanatik
Cine a fost românul, un celebru personaj din fotbal care, dacă astăzi ar mai fi trăit, ar fi fost la fel de celebru precum Gigi Becali. Puțini sunt cei care au auzit de el.
08:10
Hansi Flick, furios pe ce se întâmplă cu FC Barcelona în Spania: „Am mers în vestiarul arbitrilor” # Fanatik
Hansi Flick a dezvăluit că a mers în vestiarul arbitrilor după eșecul dur suferit contra lui Atletico Madrid, 0-4, pentru a discuta cu „centralul” Juan Martinez Munuera.
08:10
CFR recunoaște: „Iarna asta au avut loc ruperi de șină!” România poate oricând să treacă printr-o tragedie feroviară similară cu cea din Spania # Fanatik
CFR admite că infrastructura feroviară din România rămâne vulnerabilă, iar ruperile de șină din această iarnă ar putea declanșa un accident similar tragediei din Spania. Detalii exclusive direct de la companie
Acum 12 ore
07:50
Incredibil! În ce condiții s-a jucat un meci din Cupa Angliei. Starurile din Premier League au fost șocate: „Nu au mai văzut așa ceva”. Video # Fanatik
O partidă din 16-imile Cupei Angliei s-a disputat în condiții de necrezut. Fanii au fost șocați de situație, dar și unii dintre jucători au fost surprinși.
07:40
Gigi Becali a analizat jucătorii de la FCSB după eșecul cu U Craiova. Ce a spus despre Olaru, Bîrligea și Joao Paulo # Fanatik
Gigi Becali, analiză la sânge în direct, imediat după Universitatea Craiova - FCSB 1-0! Ce a spus despre vedetele campioanei României
07:30
Răzvan Lucescu a găsit explicația semi-eșecului cu AEK Atena. Toate detaliile luptei pentru titlu din Grecia # Fanatik
PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a făcut doar 0-0 pe teren propriu cu AEK Atena, echipă la care internaționalul Răzvan Marin a fost integralist
07:10
Denis Alibec a lovit din nou! Mesaj ferm după Farul – Rapid 3-1: „Ne jucăm șansa până la capăt” # Fanatik
Denis Alibec a fost decisiv în victoria Farului cu Rapid, 3-1 la Ovidiu, și reaprinde speranțele pentru play-off. Ce a declarat atacantul după meciul cu giuleștenii.
05:50
O lenjerie de pat și un scaun de director. Ce achiziții are în plan cea mai mare companie de stat din România # Fanatik
Un scaun de director și o lenjerie de pat. Ce achiziții are în plan cea mai mare companie de stat. Cât costă Hidroelectrica o platformă pentru petițiile clienților
Acum 24 ore
00:30
Valentin Crețu, supărat pe arbitrajul lui Marian Barbu după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: „E greu când te mai și ciupesc”. Video # Fanatik
Valentin Crețu a contestat arbitrajul lui Marian Barbu din meciul Universitatea Craiova - FCSB 1-0! Ce a avut de reproșat fundașul dreapta
00:30
Bîrligea, aproape de lacrimi după Craiova – FCSB. Imaginile cu atacantul devastat la finalul duelului din Bănie # Fanatik
Eșecul suferit de FCSB cu Universitatea Craiova, 0-1, l-a afectat vizibil pe atacantul Daniel Bîrligea, iar imaginile de la finalul partidei vorbesc de la sine.
00:20
„Vrei FCSB în play-off?”. Cum a răspuns Assad după ce i-a marcat un gol superb campioanei. Video # Fanatik
Assad, reacție în forță după ce a marcat superb cu FCSB: „Sunt motivat să fac și mai mult”. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă vrea campioana în play-off
00:00
Filipe Coelho a numit secretul Universității Craiova după victoria cu FCSB: „E important”. Ce a declarat despre formația „roș-albastră” # Fanatik
Filipe Coelho a reacționat după victoria extrem de importantă obținută de Universitatea Craiova, 1-0 cu FCSB, rezultat prin care oltenii și-au asigurat calificarea matematică în play-off.
15 februarie 2026
23:50
Cum a reacționat Olguța Vasilescu în urma declarațiilor lui Gigi Becali după Craiova – FCSB 1-0 # Fanatik
Victoria obținută de Universitatea Craiova, 1-0, cu FCSB, în etapa cu numărul 27 din SuperLiga României, a fost urmărită și de primarul orașul, Lia Olguța Vasilescu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.