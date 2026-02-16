Dinamo vs Unirea Slobozia » Kopic și elevii săi au ajuns la Arena Națională
Gazeta Sporturilor, 16 februarie 2026 18:50
Dinamo vs Unirea Slobozia » Kopic și elevii săi au ajuns la Arena Națională
Acum 5 minute
19:30
Ce a scris arbitrul în raportul de joc la Inter - Juventus pe 4 pagini » Antrenorul Spalletti a urlat: „Ai făcut o...” # Gazeta Sporturilor
Federico La Penna a trimis la Comisia de Disciplină un raport amplu al incidentelor grave de la pauza derby-ului Inter - Juventus 3-2. Arbitrul, care a greșit la eliminarea lui Pierre Kalulu, ar fi auzit cum Luciano Spalletti, antrenorul oaspeților de pe „Giuseppe Meazza”, ar fi țipat către „central”: „Ai făcut o porcărie! Viciere de rezultat”. ...
19:30
La PĂMÂNT! Cum a fost surprins Dorinel Munteanu la finalul meciului Hermannstadt - CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Ardelenii s-au impus la limită la Sibiu, într-un meci crucial pentru calificarea în play-off. Lorenzo Biliboc (19 ani) a marcat unicul gol al partidei, în minutul 53. La final, Dorinel Munteanu (57 de ani), tehnicianul gazdelor, a fost surprins de camerele TV într-un moment de vulnerabilitate.Motivul? Chiar la ultima fază, „centralul” Andrei Chivulete a dictat o lovitură de la 11 metri pentru echipa lui. ...
Acum o oră
18:50
18:50
Arbitrul de la Inter - Juventus, amenințat cu moartea: „Te vom împușca” » Poliția a intervenit # Gazeta Sporturilor
Poliția a demarat o anchetă privind amenințările cu moartea și insultele adresate arbitrului Federico La Penna, care a condus derby-ul dintre Inter și Juventus din weekend. Agenția ANSA precizează că sesizarea a fost făcută chiar de arbitru.CONTEXT: Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a învins-o pe Juventus cu 3-2 într-un „Derby d'Italia” marcat de greșeli de arbitraj;„Centralul” a rupt echilibrul numeric din teren în minutul 42, la scorul de 1-1. ...
18:50
Decizia de urgență luată în Italia, după scandalul de la meciul lui Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
La două zile de la scandalul care a avut loc la derby-ul dintre Inter și Juventus, președintele Ligii italiene, Ezio Simonelli, a anunțat că pe 23 martie va avea loc o întâlnire la care vor participa cluburile, antrenorii și conducerea arbitrajului. Obiectivul este clar: aplicarea unitară a regulamentului.Anunțul a venit după Adunarea Generală a Serie A, la care au fost prezente toate cele 20 de cluburi. Simonelli a vorbit ulterior cu presa despre mai multe subiecte. ...
Acum 2 ore
18:30
„Extrem de stupid” » A fost descalificat din finala Jocurilor Olimpice din cauza unui motiv incredibil # Gazeta Sporturilor
Săritorul cu schiurile austriac Daniel Tschofenig (23 de ani) a precizat că s-a simțit „extrem de stupid” după ce a fost descalificat din proba individuală masculină de trambulină mare pentru că a purtat clăpari cu o mărime neconformă.Tschofenig obținuse calificarea fără probleme în finala de sâmbătă, dar speranțele sale la o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă au fost spulberate din cauza unei erori de echipament. ...
18:20
VAR a intervenit de DOUĂ ori la aceeași fază în Hermannstadt - CFR Cluj » Andrei Chivulete, pus în încurcătură # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - CFR Cluj, penultimul meci al rundei cu numărul 27 din Superliga, s-a animat abia înainte de pauză, după o fază la limită, unde a fost nevoie de intervenția din camera VAR. La scorul de 0-0, gazdele au primit penalty, dar l-au irosit, iar la pauză s-a intrat cu egalitate „albă”. ...
18:00
„Va fi o premieră” » Mesaj „exploziv” dinspre FC Argeș, în plin scandal de arbitraj: „Toate cluburile ne susțin” # Gazeta Sporturilor
Daniel Stanciu, membru în staff-ul administrativ al celor de la FC Argeș, a venit cu noi detalii despre situația explozivă din jurul clubului din Trivale, după eroarea gravă comisă de „centralul” Radu Petrescu în meciul Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1, care a dus la anularea incorectă a unei reușite a piteștenilor. ...
17:50
La 8 luni după ce i-a fost extirpată o tumoră, fostul dinamovist Marco Ehmann a semnat # Gazeta Sporturilor
Marco Ehmann (25 de ani), fostul fundaș central de la Dinamo, a semnat cu noua echipă. Acesta va juca pentru FC 08 Villingen, locul 7 în liga a cincea din Germania. În iunie 2025, stoperul a depășit unul dintre cele mai delicate momente din viața lui.Acesta a fost operat pentru a-i fi extirpată o tumoră. Fără meci oficial de aproape doi ani, Ehmann suferise această intervenție chirurgicală în momentul în care evolua pentru Stal Mielec, echipă din Polonia. ...
Acum 4 ore
17:30
Debut olimpic întârziat pe gheață la Milano Cortina: „Fericită să reprezint generația Millenials și femeile de peste 40 de ani” # Gazeta Sporturilor
Patinatoarea canadiană Deanna Stellato-Dudek (42 de ani) a devenit cea mai vârstnică participantă olimpică din istorie în sportul său, ea făcându-și debutul la Jocurile de iarnă de la Milano Cortina în proba de perechi, împreună cu Maxime Deschamps.Lungul drum al Deannei Stellato-Dudek către prima ei participare la Jocurile Olimpice a culminat duminică, 15 februarie, la Milano, atunci când a evoluat în programul scurt al probei de perechi alături de Maxime Deschamps. ...
17:10
Atacantul s-a despărțit emoționant de UTA, dar în spatele acestei emoții se află una dintre realitățile dure din fotbalul nostru.Vali Costache putea să nu joace în meciul arădenilor cu Botoșaniul (2-1). Se înțelesese deja cu Noah și a doua zi urma să fie în avionul de Yerevan. Ba chiar oficialii armeni insistaseră ca noua lor achiziție să nu evolueze în acest ultim meci. Un fel de protejare a unei investiții de 200 de mii de euro, prețul transferului. ...
17:00
Giannis Antetokounmpo (31 de ani), starul echipei de baschet Milwaukee Bucks, a fost provocat să se pronunțe asupra uneia dintre cele mai cunoscute întrebări din sport, comparația dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. ...
16:50
16:50
16:40
L-au dat peste cap! Reacția antrenorului celor doi boberi români care fac senzație la Jocurile Olimpice: „Bucurie uriașă!” # Gazeta Sporturilor
Iulian Păcioianu, antrenorul boberilor români Mihai Tentea și George Iordache, a reacționat după ce cei doi sportivi au reușit o manșă secundă fabuloasă în proba de bob-2 de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina.Cei doi au avut al treilea timp al manșei secunde și ocupă locul 5 la general, alimentând speranțele că România s-ar putea întoarce de la Milano Cortina cu o medalie. ...
16:40
David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în anul 2025 » A depășit vedete NBA precum Nikola Jokic și Giannis Antetokounmpo # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani), dublu campion mondial anul trecut, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, în cadrul anchetei organizate de agenţia bulgară BTA, la care au luat parte agenţiile de ştiri din regiune. Românul a depășit staruri precum Nikola Jokic și Giannis Antetokounmpo.David Popovici a avut un 2025 de poveste, în care a reușit să câștige titlurile mondiale la 100 și 200 metri liber. ...
16:20
Ilia Malinin, mesaj misterios pe rețelele sociale, în așteptarea galei demonstrative de la finalul săptămânii # Gazeta Sporturilor
Patinatorul american Ilia Malinin (21 de ani), marele favorit și marele învins în proba masculină din concursul olimpic de patinaj artistic, a trasmis un mesaj pe rețelele sociale, sugerând că pregătește ceva special pentru gala demonstrativă de sâmbătă, 21 februarie. El s-a clasat pe locul 8 în competiția masculină, ratând complet programul liber. ...
16:20
Costin Lazăr arată cu degetul un titular de la Rapid și admite: „Dacă se întâmplă asta, e grav” # Gazeta Sporturilor
Costin Lazăr (44 de ani), fostul mijlocaș defensiv de la Rapid, a analizat eșecul giuleștenilor cu Farul, scor 1-3, din etapa #27 a Superligii.Câștigătorul a 4 trofee cu Rapid, două Cupe și două Supercupe, l-a arătat cu degetul pe Alexandru Pașcanu pentru golurile 1 și 3 înscrise de Farul. În dialog cu GSP.ro, Costin Lazăr a pus accent pe greșelile individuale din jocul echipei lui Constantin Gâlcă. ...
16:10
Fostul campion cu Rapid merge tot pe mâna lui Gâlcă: „E bun, dar are de voie de un astfel de jucător” # Gazeta Sporturilor
Cristi Dulca, fost campion cu Rapid, a analizat situația echipei giuleștene, care a pierdut fără drept de apel cu Farul, 1-3, în etapa a 27-a din Superligă.Fostul fundaș al Rapidului consideră că în continuare Costel Gâlcă e antrenorul potrivit pentru formația alb-vișinie și că echipa se poate bate pentru câștigarea titlului. ...
16:10
A luat titlul în România, acum s-a făcut antrenor » Spune „NU” șpăgilor: „Pe vremea mea, mai vedeai un portbagaj plin cu pui, cu pulpe...” # Gazeta Sporturilor
Acum antrenor, după o carieră de fotbalist în care a cucerit un titlu, o Supercupă și a bifat 10 meciuri la „masa bogaților”, în grupele Champions League, Sorin Frunză a luat-o de jos. Pregătește o echipă de Liga 3, pe Unirea Braniștea, după ce și-a „făcut mâna” în mediul juvenil, la Luceafărul Galați. Intervievat de reporterii GSP, Frunză a spus ce nu o să facă niciodată în noua lui etapă profesională. ...
16:00
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Naționala de rugby a României s-a impus duminică, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, cu scorul de 23-6 (6-6) în fața Belgiei, într-un meci contând pentru etapa a 2-a a Grupei B a Campionatului European.România mai are de jucat în grupă cu Portugalia (22 februarie).„Stejarii” au urcat pe locul 2 al grupei, cu cinci puncte, dar au șanse reduse de calificare în semifinalele unei competiții care a adus la start opt fromații. ...
16:00
Csikszereda, ședință după sancțiunile primite din partea Comisiei de Disciplină # Gazeta Sporturilor
Conducerea clubului Csikszereda va organiza o ședință cu suporterii, în contextul celor două amenzi pe care le-a primit în acest început de an. Evenimentul la care va participa inclusiv Szondy Zoltan, președintele echipei, va avea loc marți, de la ora 17:00, în fața sediului clubului.De la începutul lui 2026, ciucanii au fost sancționați cu aproximativ 63. ...
15:50
Are 57 de selecții în naționala României și a semnat cu Asia Express! Avem toate detaliile # Gazeta Sporturilor
Antena 1 a dat startul căutărilor de vedete pentru sezonul 10 al show-ului Asia Express. Primul nume care și-a pus deja semnătura pe contract este jucătorul român al anului în Ancheta GSP 2011, Gabriel Torje (36 de ani).După ce Gabriel Tamaș și Dan Alexa au făcut spectacol și au pus mâna pe marele premiu la Asia Express în sezonul 9, Antena 1 a început căutările pentru echipele care vor pleca fără bani și telefoane într-o nouă expediție memorabilă. ...
15:50
Fernando Alonso dă asigurări după dezastrul de la Aston Martin: „Newey nu a uitat cum să facă mașini” # Gazeta Sporturilor
Fernando Alonso (44 de ani), pilotul principal al celor de la Aston Martin, a oferit câteva declarații după dezastrul din presezon pentru echipa sa. Pilotul iberic a asigurat fanii că Adrian Newey, renumitul inginer și șeful programului echipei verzi, nu a uitat cum să proiecteze mașini rapide.Declarația spaniolului vine în contextul unei perioade de presezon foarte dificile pentru echipa din Silverstone. ...
15:40
Acum 6 ore
15:20
Hermannstadt și CFR Cluj se întâlnesc luni, de la 17:00, în runda #27 din Superliga. Meciul începe la 17:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al etapei #27Hermannstadt - CFR Cluj, live de la 17:00Pentru live și statistici, click AICIHermannstadt - CFR Cluj, echipele de startHermannstadt (4-3-3): Lazar - Căpușă, Chorbadzhiyski, I. Stoica, K. Ciubotaru - Jair, Ivanov, E. Florescu - A. Chițu, Afalna, D. ...
15:20
Cătălin Munteanu (47 de ani), triplu campion al României, a prefațat lupta la titlu, în direct la GSP Live.Ultima oară antrenor secund la Petrolul, Munteanu o vede pe Universitatea Craiova echipa cu cele mai mari șanse de a termina stagiunea pe primul loc. El argumentează prin calitatea lotului, punct forte al trupei din Bănie. Cât despre Dinamo, fostul mijlocaș spune că un minus major e reprezentat de banca de rezerve. ...
15:20
Lovitură grea pentru Real Madrid » Accidentarea lui Bellingham este mai gravă decât se credea inițial # Gazeta Sporturilor
Accidentarea musculară suferită de Jude Bellingham (22 de ani) este mai gravă decât s-a anticipat inițial. Mijlocașul lui Real Madrid a suferit o leziune pe 1 februarie, iar estimările de atunci erau că englezul va lipsi aproximativ o lună.Ulterior, au apărut informații conform cărora perioada de recuperare a lui Bellingham ar putea fi mai lungă. ...
15:20
Gigi Becali traversează cel mai rușinos sezon din cariera sa fără egal printre patronii, primăriile și chiar ministerele din fotbalul românesc al acestui secol. Și cel mai ridicol dintre toate aceste sezoane care au alcătuit o longevitate remarcabilă. Cu zeci de milioane de euro la teșcherea după parcursul formidabil din Europa League, Becali s-a afundat totuși într-o mediocritate cum nu a mai trăit cu FCSB, locul 10 într-o ligă cu 16 echipe. ...
15:10
Girona și Barcelona se întâlnesc în această seară, de la ora 22:00, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 24 din La Liga. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Dacă oaspeții se vor impune în partida din această seară, vor reveni pe primul loc din clasament. ...
15:10
Valeriu Iftime, dezlănțuit după greșelile de arbitraj din Superliga: „Nu vreau să dau crezare zvonurilor, dar să se trezească naiba o dată!” » Cerere specială pentru CCA # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a avut o reacție dură la adresa arbitrilor din Superliga și le-a cerut celor de la CCA să publice dialogurile dintre „centrali” și oficialii din camera VAR.Etapa #27 din Superliga a început cu o eroare gravă de arbitraj a lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș, scor 2-1. ...
14:50
Mihai Țentea și George Iordache, manșă a doua senzațională în proba de bob-2 la Milano Cortina! » Românii sunt pe 5 la mijlocul concursului # Gazeta Sporturilor
Boberii români Mihai Țentea și George Iordache au reușit o manșă secundă excelentă în proba de bob-2 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, ei urcând cinci poziții în ierarhie intermediară. Ultimele două părți ale concursului sunt programate marți, 17 februarie.Prima zi a ultimei săptămâni olimpice a adus emoții pozitive pentru delegația României, aflată în apropierea celui mai important rezultat de la această ediție. ...
14:50
Gigi Becali, negocieri incredibile cu un patron din Superliga: „Ai bărbăția să mă suni pe mine?!” # Gazeta Sporturilor
Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Valeriu Iftime a relatat cum decurg negocierile cu Gigi Becali pentru transferurile de fotbaliști.Din 2013, de când a promovat pe prima scenă, FC Botoșani a alimentat-o constant pe FCSB cu jucători.Câteva dintre negocieri au fost purtate chiar pe axa patronilor. „Cea mai bună chimie am avut-o cu domnul Becali. N-am avut chimie cu cineva de la U Cluj, cu care nu se poate vorbi. ...
14:50
CSM CSU Oradea – CSM Târgu Mureș, a doua semifinală a Cupei României » Bihorenii pot ajunge pentru a 9-a oară în ultimul act al competiției # Gazeta Sporturilor
CSM CSU Oradea – CSM Târgu Mureș e a doua semifinală a Cupei României la baschet masculin. Începând cu ora 19:45, duelul din Oradea Arena va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digisport 3 și Prima Sport 2.În cealaltă semifinală, care va începe la ora 17:00, U-BT Cluj-Napoca se duelează cu CS Dinamo București. ...
14:40
Nu doar Screciu » Un alt jucător de la Universitatea Craiova a ieșit „șifonat” din meciul cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Victoria cu FCSB din runda a 27-a din Superligă (1-0) a lăsat urme adânci în lotul Universității Craiova.După ce mijlocașului Vladimir Screiu i s-a făcut rău imediat după fluierul de final, acuzând probleme din cauza efortului depus, și fundașul central Oleksandr Romanchuk (26 de ani) a terminat meciul „șifonat”, acuzând probleme musculare la coapsă și fiind schimbat pe final. ...
14:40
Raheem Sterling (31 de ani) a fost transferat acum câteva zile de Feyenoord, de la Chelsea, însă n-a primit deocamdată permis de muncă în Olanda.În lipsa permisului de muncă, care, potrivit cotidianului De Telegraaf, întârzie din motive birocratice, Raheem Sterling n-a putut debuta la Feyenoord, în week-end, contra lui Go Ahead Eagles. ...
14:20
FCSB a jucat cartea greșită în Bănie » Planul rigid care a eșuat categoric în fața Universității Craiova # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în fața celor de la FCSB, în derby-ul rundei cu numărul 27, la capătul unui meci în care oltenii și-au regăsit eficiența și funcționalitatea planului, dincolo de uzura pe care a propus-o duelul din Bănie. ...
14:20
Iosif Rotariu (63 de ani), fostul mare mijlocaș al naționalei, a făcut o analiză a Rapidului, după eșecul giuleștenilor cu Farul, scor 1-3. Legenda Stelei consideră că formația lui Costel Gâlcă nu are încă forța pentru a se lupta la titlu.Rapid a pierdut al doilea meci al anului în Superliga, după cel cu U Cluj, 0-2. Giuleștenii sunt pe locul 3 în campionat, la 4 puncte de liderul Universitatea Craiova. ...
14:20
U-BT Cluj-Napoca – CS Dinamo București, duel pentru calificarea în finala Cupei României » „Make Dinamo Great Again”, noul slogan al „dulăilor” # Gazeta Sporturilor
Luni, 16 februarie, Oradea Arena va găzdui semifinalele Cupei României la baschet masculin. Primul meci, cel dintre U-BT Cluj-Napoca și CS Dinamo București, va începe la ora 17:00 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digisport 3 și pe Prima Sport 2.După primele două zile ale Final 8-ului Cupei României, au mai rămas 4 echipe care luptă pentru trofeu. Este vorba de U-BT Cluj-Napoca, CS Dinamo București, CSM CSU Oradea și CSM Târgu Mureș. ...
14:10
Nu doar Screciu » Un alt jucător de la Universitatea Craiova a ieșit „șifonat” după meciul cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Victoria cu FCSB din runda a 27-a din Superligă (1-0) a lăsat urme adânci în lotul Universității Craiova.După ce mijlocașului Vladimir Screiu i s-a făcut rău imediat după fluierul de final, acuzând probleme din cauza efortului depus, și fundașul central Oleksandr Romanchuk (26 de ani) a terminat meciul „șifonat”, acuzând probleme musculare la coapsă și fiind schimbat pe final. ...
14:00
George Pușcaș (29 de ani), internațional român liber de contract din septembrie 2025, este în negocieri avansate cu Dinamo.George Pușcaș, o pistă mai veche a lui Andrei Nicolescu, nu a reușit să își găsească un angajament în această perioadă de mercato, iar Dinamo a reactivat negocierile pentru el. Discuțiile sunt în toi, cu șanse reale de reușită.George Pușcaș este în negocieri avansate cu DinamoDinamo este total descoperită pe postul de vârf de atac. ...
13:50
Fotbalistul lui Manchester City a rupt tăcerea după ce a fost „trădat” de Pep Guardiola: „Nu mă așteptam să se întâmple asta!” # Gazeta Sporturilor
Portarul lui Manchester City, James Trafford, a recunoscut că nu se aștepta ca clubul să-l transfere pe Gianluigi Donnarumma (26 de ani) imediat după revenirea sa. În vară, când a negociat cu șefii lui Manchester City transferul de la Burnley, englezul în vârstă de 23 de ani a acceptat să semneze după ce i s-a promis că va fi numărul 1 între buturi, după ce Ederson a plecat la Fenerbahce. ...
13:50
Iosif Rotariu, impresionat de doi jucători din Craiova - FCSB: „Mi-au plăcut foarte mult” + Pierderea mare a roș-albaștrilor # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Iosif Rotariu (63 de ani) a analizat derby-ul Universitatea Craiova - FCSB 1-0 pentru Gazeta Sporturilor și s-a declarat impresionat de joc.Legenda Stelei o vede pe Craiova favorită la titlu și i-a lăudat pe olteni pentru prestația împotriva campioanei României. La nivel individual, s-a declarat încântat de Assad Al Hamlawi, marcatorul unicului gol de duminică, și de Carlos Mora, fundașul dreapta al alb-albaștrilor. ...
13:40
A învins-o pe Rapid și dezvăluie ce a remarcat: „Nu doar Gâlcă are nevoie de timp, ci și conducerea” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, unul dintre acționarii Farului, a vorbit cu Gazeta Sporturilor despre victoria obținută în fața Rapidului, 3-1, în etapa a 27-a din Superligă.Rapid, care ocupa locul 2 înaintea rundei, a fost învinsă categoric de trupa lui Ianis Zicu, 3-1, în una din surprizele finalului sezonului regulat din Superligă. La o zi după meci, Ciprian Marica a declarat pentru GSP. ...
13:40
Cristi Chivu, duel în nămeți în Liga Campionilor » Utilajele de deszăpezire au fost chemate de urgență # Gazeta Sporturilor
Liga Campionilor revine în această săptămână cu turul meciurilor din play-off-ul de calificare în optimi, însă Bodo/Glimt face eforturi pentru ca meciul cu Inter se poate disputa. Cu doar două zile înainte de meci, organizatorii au curățat zăpada de pe teren și speră ca suprafața de joc să se prezinte în condiții bune până la fluierul de start al partidei, având în vedere că marți sunt anunțate ninsori abundente. ...
13:40
Doi oficiali de la Juventus, amenințați cu sancțiuni grave după scandalurile de la derby-ul cu Inter # Gazeta Sporturilor
Damien Comolli și Giorgio Chiellini, Oficialii lui Juventus, riscă sancțiuni severe în urma incidentelor petrecute sâmbătă, după meciul cu Inter, câștigat de echipa lui Cristi Chivu cu 3-2.Cei doi oficiali au avut o confruntare cu arbitrul partidei, Federico La Penna, în tunelul stadionului, la finalul jocului. Motivul conflictului a fost cartonașul roșu acordat lui Pierre Kalulu. ...
Acum 8 ore
13:30
Andrei Nicolescu s-a poziționat în scandalul momentului din Superliga: „ Noi, la Dinamo, am simțit că tot ce am câștigat s-a evaporat într-o zi” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a intervenit în scandalul momentului în Superlgia, eroarea gravă comisă de „centralul” Radu Petrescu din Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1, care a dus la anularea incorectă a unei reușite a piteștenilor.Context: În minutul 86 al meciului, la scorul de 1-1, FC Argeș avea o lovitură liberă. Micovschi a executat, iar Radu Petrescu a fluierat un fault în atac, înainte ca Sierra să înscrie. ...
13:20
„Se fac jocuri de culise în Superliga?” » Șeful echipe care se bate la play-off a răspuns fără ezitare, în fața unor dueluri „de foc” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a oferit un interviu pentru GSP după victoria cu Botoșani, scor 2-1 # Omul care ia deciziile la „Bătrâna Doamnă” și-ar fi dorit ca echipa lui să închidă mai repede meciul, pentru a evita emoțiile din final. Valentin Costache a înscris golul de 3 puncte în minutul 90.Pentru „textiliști” urmează duelurile cu Oțelul și FCSB, meciuri cruciale cu adversare directe în lupta pentru top 6. ...
13:20
Prima voce majoră din tenis care-l înfruntă pe Donald Trump: „Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi” # Gazeta Sporturilor
Număr 5 WTA, Coco Gauff, americanca în vârstă de 21 de ani, se declară tulburată de evenimentele din țara sa natală și afirmă că nu se teme să vorbească deschis despre problemele din Statele Unite. Coco, câștigătoare la US Open 2023 și Wimbledon 2025, joacă mâine la Dubai, împotriva Jelenei Ostapenko sau a Annei Kalinskaya. ...
