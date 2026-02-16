Gândurile unui campion olimpic după aurul câștigat dramatic astăzi: ”Am dat totul, au fost greşeli”
Sport.ro, 16 februarie 2026 18:50
Loic Meillard, câștigător la slalom la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
• • •
Acum 5 minute
19:30
Hermannstadt a pierdut în fața lui CFR Cluj, scor 0-1, în etapa cu numărul 27 din Superliga României.
Acum 10 minute
19:20
Louis Munteanu nu a convins în primele sale apariții pentru DC United, iar presa americană îl taxează dur.
Acum 30 minute
19:00
Situație critică la națională: numele surpriză pregătit de FRF să-l înlocuiască pe Mircea Lucescu la barajul cu Turcia # Sport.ro
Mihai Stoichiță este varianta principală a FRF pentru a conduce România de pe bancă la barajul cu Turcia, în cazul în care Mircea Lucescu nu va putea fi prezent din cauza problemelor de sănătate.
Acum o oră
18:50
Loic Meillard, câștigător la slalom la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
18:40
Hagi, în locul lui Lucescu?! Mesajul apărut pe pagina echipei naționale încinge și mai tare speculațiile # Sport.ro
România va disputa în luna martie barajul de calificare la Cupa Mondială.
Acum 2 ore
18:30
„Să se trezească naiba!” Patronul din Liga 1, tiradă la adresa arbitrilor după suspiciunile cu privire la FCSB # Sport.ro
Valeriu Iftime a răbufnit la adresa arbitrajelor, pe fondul acuzațiilor că se fac jocuri de culise pentru ca FCSB să prindă play-off-ul în detrimentul moldovenilor.
18:10
„Minute fatale” pentru Drăguș! Turcii au dat de pământ cu românul după ce l-a supărat pe antrenor # Sport.ro
Presa din Turcia nu l-a menajat deloc pe Denis Drăguș după prestația de coșmar din eșecul cu Kocaelispor.
18:10
Apelul disperat făcut de Andrei Rațiu după ce a umilit-o pe Atletico Madrid: ”Sper că mă fac auzit!” # Sport.ro
Rayo Vallecano s-a impus cu scorul de 3-0 în fața lui Atletico Madrid, în etapa 24 din La Liga.
17:40
Rapid traversează o perioadă dificilă din cauza rezultatelor.
17:40
Aleix Garcia, fostul mijlocaș de la Dinamo, este ținta principală pentru Real Madrid și Barcelona, după ce a impresionat în tricoul lui Bayer Leverkusen.
17:40
Xandra Velzeboer, aur după aur la Jocurile Olimpice! Campioană și la 1000 m după succesul de la 500 m # Sport.ro
Olandeza este regina short-track-ului la Milano-Cortina.
Acum 4 ore
17:10
Becali a comentat arbitrajul din derby-ul pierdut cu Universitatea Craiova: ”Am fost vreodată nedrept?” # Sport.ro
FCSB a pierdut pe terenul Universității Craiova, scor 0-1, în etapa cu numărul 27 din Superliga României, iar roș-albaștrii sunt în mare pericol să rateze calificarea în play-off.
17:10
Antrenorul lui Galatasaray a pus ochii pe vedeta lui Inter: „Știu că e fanul nostru, îl așteptăm cu brațele deschise” # Sport.ro
Okan Buruk a prefațat duelul cu Juventus din Liga Campionilor și i-a transmis un mesaj direct lui Hakan Calhanoglu, pe care visează să îl antreneze la Istanbul.
17:10
Liga Zimbrilor și Liga Florilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
16:50
„Paharnic” versus „chibiț”! MM Stoica, reacție acidă la adresa lui Porumboiu: „Nu-i dau replică” # Sport.ro
Mihai Stoica l-a taxat pe Adrian Porumboiu, după ce fostul arbitru a analizat faza hențului reclamat de FCSB la Craiova, în Cupă, dând credit arbitrului.
16:40
Scandalul continuă! Chivu, pus la zid după victoria cu Juventus: ce i-a cerut public un jurnalist italian # Sport.ro
Scandalul din Derby D’Italia continuă să facă valuri în Italia.
16:30
„Lipsă de atitudine!” Fanii FCSB au răbufnit după înfrângerea cu Craiova: „Cea mai mare rușine din istorie! # Sport.ro
Liderul Peluzei Nord a reacționat dur după ce FCSB a pierdut cu Universitatea Craiova, scor 0-1, rezultat care pune în pericol prezența campioanei en-titre în play-off-ul Superligii.
16:30
Proaspăt campion olimpic, Lucas Pinheiro Braathen a căzut și a abandonat în prima manșă la slalom! # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă se desfășoară la Milano-Cortina.
16:20
Jocurile Olimpice se desfășoară la Milano-Cortina.
15:50
Piteștenii cer despăgubiri după golul anulat eronat în meciul cu Petrolul.
15:40
Clubul a fost sancționat din nou de FRF.
Acum 6 ore
15:30
LPF a anunțat programul penultimei etape din sezonul regular.
15:30
Refuzat de FCSB, excelent pentru Craiova! Gigi Becali a dezvăluit cum s-a opus Mihai Stoica # Sport.ro
FCSB a înregistrat două rezultate modeste împotriva Universității Craiova în decurs de trei zile, iar campioana a fost eliminată din Cupa României și riscă să nu intre în play-off-ul Superligii.
15:30
Ce a fost și ce a ajuns! Campionatul chinez duce lipsă de staruri, iar patru români sunt printre valorile din Super League # Sport.ro
În acest moment, internaționalii români Nicolae Stanciu, Alex Mitriță, Andrei Burcă și Alex Ioniță dunt printre cei mai valoroși jucători din prima ligă chineză de fotbal.
15:20
Ajuns în fotoliul de președinte al FRF, în 2014, Răzvan Burleanu dă impresia că își va păstra funcția, atât cât timp își va propune acest lucru. Iar tabloul care prinde contur, pentru alegerile din acest an, confirmă această impresie.
15:00
CFR Cluj joacă luni, de la ora 17:00, pe terenul lui FC Hermannstadt, într-un meci crucial pentru lupta la play-off.
15:00
După un rezultat dezastruos, săptămâna trecută, Al-Gharafa are acum nevoie de un miracol, în Champions League.
14:50
Retrageri pe capete la Dubai, dar Jaqueline Cristian zâmbește: o primă veste bună, după o serie de ghinioane # Sport.ro
Jaqueline Cristian, noroc important la Dubai.
14:30
Formația din Superliga a reluat negocierile cu internaționalul român, iar mutarea se poate face în perioada următoare
14:30
Performanță extraordinară: Mihai Tentea și George Iordache, pe locul 5 la jumătatea probei de bob-2 masculin! # Sport.ro
Boberii români Mihai Cristian Tentea şi George Iordache ocupă locul al cincilea în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după primele două manşe desfăşurate luni.
14:00
Dumitru Dragomir a lansat un atac dur la adresa celor de la FCSB, după înfrângerea suferită pe terenul Universitatea Craiova, scor 0-1.
13:50
De noaptea minții: Feyenoord a plecat din Olanda din cauza lui Sterling! Explicația situației # Sport.ro
Formația din Rotterdam a fost nevoită să-și programeze antrenamentele, în Belgia, după transferul efectuat, săptămâna trecută!
13:50
Andrei Rațiu (27 de ani) a avut o prestație excelentă în victoria lui Rayo Vallecano contra lui Atletico Madrid, scor 3-0.
13:40
Legenda lui AS Roma a confirmat că negocierile pentru revenirea sa în club sunt într-un stadiu avansat.
Acum 8 ore
13:30
În ultimul an din carieră, în circuitul WTA, cea mai bună jucătoare din România înregistrează un succes sportiv și financiar.
13:10
Beppe Marotta a intervenit după scandalul din Derby d'Italia! Ce a spus președintele lui Inter # Sport.ro
La câteva zile după victoria dramatică a Inter Milano în fața lui Juventus Torino, scor 3-2, președintele clubului, Giuseppe Marotta, a reacționat.
12:50
Selecționerul Emiratelor e la începutul unui an în care trebuie să pregăteasă echipa națională pentru două competiții pe plan continental.
12:50
Florin Prunea a spus ce meserie i s-ar potrivit lui MM Stoica dacă ar ieși din fotbal: „Combinație” # Sport.ro
Florin Prunea l-a pus pe „masa glumelor” pe managerul general al campioanei.
12:40
"Lovitură în plin!" Ce se întâmplă cu Florin Tănase și Mamadou Thiam, accidentați la Craiova # Sport.ro
FCSB acuză probleme importante de lot într-un moment foarte dificil al sezonului, când echipa luptă pentru accederea în play-off.
12:30
Are doar 19 ani și deja atrage toate privirile.
12:10
Rapid, scoasă din lupta la titlu: "Niciodată n-am văzut-o ca o pretendentă. Noi avem cea mai bună echipă" # Sport.ro
Finalul sezonului regulat din Superliga se apropie, iar Universitatea Craiova pare că se transformă în principala favorită la titlu.
12:10
Mircea Lucescu a fost externat din spital, după problemele de sănătate care l-au afectat la începutul anului.
12:10
A treia noastră „rachetă“ din clasamentul mondial are o ședere profitabilă în Emiratele Arabe Unite.
11:50
Bătălia pentru teritoriu, în această seară la Desafio: Aventura! O superputere care schimbă jocul și un anunț-șoc din partea lui Daniel Pavel # Sport.ro
În această seară, de la 20:30, la PRO TV, Desafio: Aventura aduce una dintre cele mai tensionate ediții de până acum.
11:40
Universitatea Craiova a învins-o duminică seara pe FCSB în Bănie, scor 1-0.
11:40
La Doha, „Guriță“ face o muncă de bună calitate, de când a preluat o echipă în mare suferință, în octombrie 2025.
Acum 12 ore
11:20
Alessandro Bastoni (26 de ani), fundașul lui Inter Milano, a avut parte de 24 de ore foarte complicate după simularea din Derby D'Italia.
11:10
Se întâmplă și la case mai mari! A prins transferul de 31.000.000 de euro, dar a devenit instant rezervă # Sport.ro
A fost luat ca titular, însă o mutare ulterioară i-a schimbat complet statutul.
11:00
Echipa națională va avea o deplasare de coșmar în Bosnia. Motivul e de domeniul filmelor horror # Sport.ro
Ministerul de Externe al României nu a luat încă atitudine în privința unei acuzații foarte grave, dar (probabil) false, care pătează grav imaginea țării noastre.
11:00
Românul a reușit o performanță nemaivăzută în fotbalul din Sudan.
