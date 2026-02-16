Alexandru Rogobete: and #8221;Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă nu vor fi reduse cu 10% and #8221;

12:40

Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iaşi, îl critică dur pe fostul premier Marcel Ciolacu, pe care îl acuză că desfăşoară o ofensivă mediatică and #8222;de o obrăznicie rară and #8221; pentru a distrage atenţia de la problemele interne din PSD şi de la situaţia economică lăsată în urmă.