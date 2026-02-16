Alexandru Rogobete: and #8221;Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă nu vor fi reduse cu 10% and #8221;

Bursa, 16 februarie 2026 18:50

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, luni seară, că veniturile angajaţilor din sistrem nu vor fi reduse cu 10%, întruât acest lcuru ar fi dus la demotivare şi un nou exod al personalului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bursa

Acum 5 minute
19:30
Irak şi UAE lansează proiectul cablului de date de 700 milioane de dolari către Turcia Bursa
Un consorţiu format din Irak şi Emiratele Arabe Unite (UAE) intenţionează să construiască un cablul de date terestru şi submarin, care să lege UAE de Turcia prin Irak, proiectul fiind evaluat la 700 milioane de dolari
19:30
Kremlinul anunţă discuţii despre problemele teritoriale şi economice în cadrul negocierilor de pace de la Geneva Bursa
Kremlinul a anunţat luni că ceea ce a numit and #8222;principalele probleme and #8221;, inclusiv chestiunile sensibile legate de teritoriu, vor fi discutate în cadrul negocierilor de pace cu Ucraina, care vor avea loc la Geneva în săptămâna aceasta
19:30
Exim Banca Românească relansează oferta de finanţare pentru micile afaceri Bursa
Exim Banca Românească a relansat oferta promoţională dedicată susţinerii micilor afaceri, iniţiativă care vizează reducerea costurilor de finanţare şi facilitarea accesului antreprenorilor la resursele necesare pentru activitatea curentă sau pentru dezvoltarea afacerii
19:30
UNBR adoptă o poziţie privind normarea instanţelor şi eficientizarea justiţiei Bursa
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, reunit în 13-14 februarie 2026, a adoptat o poziţie unitară privind normarea activităţii instanţelor şi propunerile de eficientizare a justiţiei în materie penală şi nepenală
Acum 10 minute
19:20
Grupul Volkswagen ţinteşte reducerea costurilor cu 20% până la finalul lui 2028 Bursa
Producătorul auto german Volkswagen AG, intenţionează să reducă costurile cu aproximativ 20% la nivelul tuturor mărcilor sale până la finalul anului 2028
19:20
MACS: spaţiul civic din România s-a confruntat cu polarizare şi vulnerabilităţi instituţionale în 2025 Bursa
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) a publicat raportul naţional privind spaţiul civic din ţara noastră pentru anul 2025, realizat în cadrul proiectului european Monitoring Action for Civic Space (MACS)
19:20
Tehranul demarează exerciţii militare în Strâmtoarea Ormuz, cu o zi înaintea negocierilor cu SUA Bursa
Armata ideologică a Republicii islamice iraniene, Gardienii Revoluţiei, au început luni exerciţii militare în Strâmtoarea Ormuz, potrivit televiziunii iraniene de stat, cu o zi înaintea negocierilor ce vor avea loc la Geneva, cu reprezentanţii Statelor Unite, referitoare la programul nuclear iranian
19:20
Consiliul Concurenţei analizează preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara S.A de către UMB Steel S.R.L Bursa
Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care UMB STEEL S.R.L., parte a grupului UMB deţinut de familia Umbrărescu, intenţionează să preia activele companiei ArcelorMittal Hunedoara S.A
19:20
Coaliţia de guvernare anunţă deciziile privind reforma administraţiei Bursa
Guvernul a transmis luni deciziile luate de coaliţia de guvernare privind reforma administraţiei, care includ amendamente referitoare la sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură, dar şi modificări ale taxelor şi impozitelor locale
19:20
Ministrul Finanţelor participă luni şi marţi la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va participa în perioada 16-17 februarie 2026 la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles, unde va lua parte atât la dezbateri comune, cât şi la întâlniri bilaterale cu omologi din state membre şi partenere
19:20
Cseke Attila: and #8221;Decontări de peste 105 milioane de lei pentru lucrări realizate prin PNRR and #8221; Bursa
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Cseke Attila, a anunţat că ministerul a decontat lucrări în valoare totală de 105.421.103,37 de lei pentru 239 de investiţii realizate prin componentele C10 Fondul local şi C15 Educaţie, din PNNR
Acum 30 minute
19:10
David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Balcani Bursa
Înotătorul David Popovici a câştigat, luni, sondajul agenţiei de ştiri bulgare (BTA) pentru titlul de sportivul anului 2025 în Balcani
19:10
BNR: Deficitul balanţei de plăţi a urcat la 30,1 miliarde de euro în 2025 Bursa
Ţara noastră a încheiat anul 2025 cu un deficit mai mare al contului curent, acesta ajungând la 30,1 miliarde de euro, potrivit datelor oficiale publicate de BNR
19:10
APCPR: scăderea preţurilor şi creşterea costurilor afectează fermele autohtone de porci Bursa
Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) trage un semnal de alarmă privind situaţia critică a fermelor autorizate de creştere a porcilor din ţara noastră, afectate grav de scăderea accelerată a preţurilor de vânzare, în timp ce costurile producţiei sunt în continuă creştere
19:10
UE îşi reconfirmă angajamentul de diminuare cu 50% a mortalităţii accidentelor rutiere până în 2030 Bursa
Comisia Europeană a publicat, luni, un raport care urmăreşte progresele înregistrate în scopul atingerii obiectivului UE de a reduce la jumătate numărul deceselor şi al vătămărilor grave provocate de accidente rutiere până în 2030
19:00
ADVERTORIAL Avantajele fiscale şi contabile ale folosirii unui POS conectat online Bursa
Digitalizarea plăţilor nu aduce beneficii doar la nivel operaţional, ci şi fiscal şi contabil. Un POS conectat online - fie că vorbim de POS pe telefon, POS mobil sau terminale POS mobile - simplifică semnificativ relaţia cu contabilitatea, reduce erorile şi oferă o trasabilitate clară a tuturor tranzacţiilor
Acum o oră
18:50
Alexandru Rogobete: and #8221;Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă nu vor fi reduse cu 10% and #8221; Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, luni seară, că veniturile angajaţilor din sistrem nu vor fi reduse cu 10%, întruât acest lcuru ar fi dus la demotivare şi un nou exod al personalului
Acum 2 ore
17:50
Burduja: and #8221;Trebuie să declarăm hidrocentralele în lucru proiecte de securitate naţională and #8221; Bursa
Hidrocentralele în lucru trebuie declarate proiecte de securitate naţională, a susţinut luni deputatul PNL Sebastian Burduja, în plen, la Ora Guvernului
17:40
Reţeaua de socializare X, afectată de o nou pană Bursa
Site-ul şi aplicaţia reţelei de socializare X nu puteau fi accesate luni, la o lună de la o ultimă pană, potrivit unor semnalări pe site-ul de monitorizare în timp real Downdetector
Acum 4 ore
17:30
ACEBOP susţine solicitarea unei întâlniri urgente cu ministrul Agriculturii, pentru stabilizarea sectorului cărnii de porc Bursa
Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine şi Porcine din România (ACEBOP) se alătură demersului iniţiat de Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) şi solicită organizarea unei întâlniri de urgenţă cu ministrul Agriculturii
17:20
Rubio: and #8221;Realegerea lui Viktor Orban condiţionează intrarea Ungariei într-o epocă de aur a relaţiilor cu SUA and #8221; Bursa
Preşedintele Donald Trump îşi doreşte succesul prim-ministrului ungar Viktor Orban, deoarece leadershipul şi relaţia acestuia cu şeful Casei Albe sunt cruciale pentru interesele SUA, a declarat luni secretarul de stat american Marco Rubio, oferind un sprijin puternic liderului naţionalist în contextul alegerilor dificile din aprilie
17:20
Bogdan Ivan: and #8221;Intervenţiile de la Barajul Vidraru au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale and #8221; Bursa
Barajul Vidraru este depăşit 30 de ani faţă de termenul normal de utilizare, iar intervenţiile începute în cursul anului trecut au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale, a declarat, luni, în plenul Parlamentului, la 'Ora Guvernului', ministrul Energiei, Bogdan Ivan
16:50
PMB a dat startul celei mai mari campanii de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri Bursa
Primăria Municipiului Bucureşti a început, luni, cea mai mare campanie de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri, prin care autorităţile trag un semnal de alarmă asupra pericolului major pe care îl reprezintă consumul de stupefiante
16:00
Petrişor Peiu: and #8222;Situaţia economică este mult mai gravă decât încearcă guvernul să ne spună and #8221; Bursa
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat luni că situaţia economică este mult mai gravă decât o prezintă guvernul, iar propunerea partidului vizează revenirea la cotele standard de TVA de 19% şi 9%.
15:50
Italia: Datoria publică a crescut la 3.095 miliarde de euro la finalul lui 2025 Bursa
Datoria publică a Italiei a ajuns la 3.095 miliarde de euro la finalul lui 2025, în creştere de la 2.967 miliarde de euro la finalul lui 2024, a anunţat luni Banca Centrală din cea de a treia economie a zonei euro.
15:40
Ministerul Finanţelor a împrumutat 903 milioane de lei de la bănci Bursa
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 903 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Acum 6 ore
15:20
TikTok devine membru EASA şi îşi consolidează angajamentul pentru publicitate responsabilă în Europa Bursa
TikTok s-a alăturat Alianţei Europene pentru Standarde în Publicitate (EASA) în calitate de membru digital şi îşi consolidează astfel angajamentul faţă de publicitatea responsabilă prin autoreglementare şi protecţia consumatorilor.
15:00
Japonia: Economia a crescut cu 1,1% în 2025, exporturi în scădere Bursa
Economia Japoniei a crescut într-un ritm anual anemic de 0,2% în ultimul trimestru din 2025, a anunţat luni guvernul nipon, cu o creştere pentru întregul an 2025 de doar 1,1%.
14:20
TaxEU Forum se întoarce în 2026 la Cluj-Napoca Bursa
Cel mai mare eveniment de legislaţie şi fiscalitate din România, revine în 2026 cu o nouă ediţie regională, organizată la Cluj-Napoca, pe 4-5 martie
14:20
Superliga: Succes important al liderului, Universitatea Craiova - FCSB 1-0 Bursa
Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Superligă
14:20
Ştefan Pălărie: PSD blochează tăierile din administraţie, iar guvernarea riscă să îşi piardă credibilitatea Bursa
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat, luni, despre condiţionările puse de PSD pentru adoptarea pachetului de reformă a administraţiei, că în PSD este în ADN o antireformă structurală iar această guvernare are riscul de a fi lovită de totală lipsă de credibilitate.
14:10
Alina Gorghiu: Primăria Curtea de Argeş are excedent, dar 50.000 de oameni rămân fără apă potabilă Bursa
Preşedintele PNL Argeş, deputatul Alina Gorghiu, afirmă luni că Primăria Curtea de Argeş are peste 30 de milioane de lei excedent, dar cere 9,7 milioane de la Guvern, în timp ce aproape 50.000 de argeşeni sunt fără apă potabilă.
14:10
Serie A: Egal între Napoli şi AS Roma, scor 2-2 Bursa
Echipa italiană AS Roma a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu echipa campioană a Italiei, Napoli. Meciul a contat pentru etapa a 25-a din Serie A
14:10
Baschet masculin: S-au stabilit semifinalele Cupei României Bursa
Echipele U-BT Cluj-Napoca şi CS Dinamo Bucureşti s-au calificat, duminică, în semifinalele Cupei României la baschet masculin, unde vor evolua şi CSM Târgu Mureş şi CSM Oradea, calificate în urmă cu o zi
14:10
Serie A: Victorie pentru Bologna la Torino, scor 2-1 Bursa
Echipa italiană Bologna a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Torino, în etapa a 25-a din Serie A
14:10
La Liga: Rayo Vallecano - Atletico Madrid, scor 3-0 Bursa
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist şi pasator decisiv la un gol, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, în etapa a 24-a din La Liga
14:10
Grecia: PAOK a ratat un penalti şi a terminat la egalitate derby-ul cu AEK Atena, scor 0-0 Bursa
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia AEK Atena. Alb-negrii au ratat un penalti
14:00
CTP finalizează o clădire de 54.000 mp în CTPark Bucharest South Bursa
CTP a finalizat o nouă clădire de 54.000 metri pătraţi în parcul industrial CTPark Bucharest South, situat în Popeşti-Leordeni, în sudul Bucureştiului.
13:50
BCR investeşte 42,5 milioane de euro în trei parcuri fotovoltaice de 190 MW în România Bursa
Banca Comercială Română (BCR) acordă o finanţare de 42,5 milioane de euro pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai mari proiecte de energie solară din România, care include trei parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală instalată de 190MW.
Acum 8 ore
13:30
Andrei Octav Moise şi persoane aflate în strânsă legătură cu acesta au vândut vineri 1,18% din FP Bursa
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/confirmare-andrei-octav-moise-si-persoane-aflate-in-stransa-legatura-cu-acesta-au-vandut-vineri-1-18-procente-din-fp-07104855Confirmare: Andrei Octav Moise şi persoane aflate în strânsă legătură cu acesta au vândut vineri 1,18% din FP---* Cumpărătorul a fost un fost SIF, conform surselor noastre* Vineri au fost realizate schimburi de tip and #8222;deal and #8221; cu 3,3% din acţiunile Fondului Proprietatea
13:30
Confirmare: Andrei Octav Moise şi persoane aflate în strânsă legătură cu acesta au vândut vineri 1,18% din FP Bursa
Andrei Octav Moise şi persoane aflate în strânsă legătură cu el au vândut împreună 37,9 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea, în tranzacţiile de tip and #8222;deal and #8221; realizate vineri, echivalentul a peste o treime din numărul total de titluri transferate, după cum reiese dintr-un raport publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
13:20
Analiză Binance: Pieţele crypto reduc riscul şi arată semnale structurale noi Bursa
Pieţele sunt încă într-o etapă de reducere a riscului, iar atenţia investitorilor se mută de la and #8222;cât de adâncă va fi corecţia and #8221; la and #8222;când va reveni cererea and #8221;.
12:50
Ediţia aniversară Eu sunt ANA - 6 ani de dialog, construcţie şi leadership autentic Bursa
Ediţia #24 Eu sunt ANA a avut loc joi, 12 februarie, la The Marmorosch Hotel, într-un cadru rafinat, marcând şase ani de dialog autentic, comunitate consolidată şi leadership asumat. Evenimentul a reunit invitaţi de prestigiu, oferind un spaţiu pentru idei valoroase, conversaţii relevante şi conexiuni autentice, reflectând standardul şi direcţia pe care comunitatea le menţine constant de-a lungul anilor.
12:50
România, printre ţările UE unde producţia industrială a crescut în luna decembrie 2025 Bursa
Producţia industrială în Uniunea Europeană şi zona euro a scăzut în luna decembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2025, însă România se numără printre ţările membre unde producţia industrială a crescut de la o lună la alta, arată datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
12:50
Coaliţia discută reformele administrative: Ilie Bolojan vrea OUG, PSD şi UDMR condiţionează aprobarea Bursa
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 13.00, în şedinţă, pe fondul tensiunilor privind adoptarea pachetului reformei administraţiei.
12:40
Alexandru Muraru: and #8222;Ciolacu vrea ca Guvernul Bolojan să eşueze, chiar cu preţul suferinţei românilor and #8221; Bursa
Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iaşi, îl critică dur pe fostul premier Marcel Ciolacu, pe care îl acuză că desfăşoară o ofensivă mediatică and #8222;de o obrăznicie rară and #8221; pentru a distrage atenţia de la problemele interne din PSD şi de la situaţia economică lăsată în urmă.
12:30
Ascendis raportează venituri de 13,3 milioane de euro în 2025, în creştere cu 16% faţă de anul anterior Bursa
Grupul Ascendis a încheiat anul 2025 cu venituri-record de 13,3 milioane de euro, în creştere cu 16% faţă de 2024.
12:10
Federaţia Sindicatelor Silva avertizează că reorganizarea Romsilva va provoca concedieri şi blocaje administrative Bursa
Federaţia Sindicatelor Silva îi adresează o scrisoare deschisă ministrului Mediului, Diana Anda Buzoianu, în care critică dur proiectul de reorganizare al Romsilva şi avertizează asupra riscului unor concedieri colective şi blocaje administrative.
12:00
Tokyo protestează ferm faţă de acuzaţiile Chinei privind militarismul japonez Bursa
Tokyo anunţă că a and #8221;protestat ferm and #8221; pe lângă Beijing, după ce ministrul chinez de Externe Wang Yi a acuzat and #8221;forţe de extremă dreapta and #8221; din Japonia de faptul că încearcă and #8221;să reînvie militarismul and #8221; în contextul în care Japonia îşi creşte cheltuielile cu apărarea.
11:50
Germania consideră 'insuficiente' eforturile Franţei în materie de cheltuieli de apărare Bursa
Germania consideră and #39;insuficiente and #39; eforturile Franţei de a majora cheltuielile de apărare şi de a consolida suveranitatea europeană, a declarat luni şeful diplomaţiei de la Berlin, Johann Wadephul, transmite AFP.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.