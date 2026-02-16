Alexandru Rogobete: and #8221;Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă nu vor fi reduse cu 10% and #8221;
• • •
Acum 5 minute
19:30
Un consorţiu format din Irak şi Emiratele Arabe Unite (UAE) intenţionează să construiască un cablul de date terestru şi submarin, care să lege UAE de Turcia prin Irak, proiectul fiind evaluat la 700 milioane de dolari
19:30
Kremlinul anunţă discuţii despre problemele teritoriale şi economice în cadrul negocierilor de pace de la Geneva # Bursa
Kremlinul a anunţat luni că ceea ce a numit and #8222;principalele probleme and #8221;, inclusiv chestiunile sensibile legate de teritoriu, vor fi discutate în cadrul negocierilor de pace cu Ucraina, care vor avea loc la Geneva în săptămâna aceasta
19:30
Exim Banca Românească a relansat oferta promoţională dedicată susţinerii micilor afaceri, iniţiativă care vizează reducerea costurilor de finanţare şi facilitarea accesului antreprenorilor la resursele necesare pentru activitatea curentă sau pentru dezvoltarea afacerii
19:30
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, reunit în 13-14 februarie 2026, a adoptat o poziţie unitară privind normarea activităţii instanţelor şi propunerile de eficientizare a justiţiei în materie penală şi nepenală
Acum 10 minute
19:20
Producătorul auto german Volkswagen AG, intenţionează să reducă costurile cu aproximativ 20% la nivelul tuturor mărcilor sale până la finalul anului 2028
19:20
MACS: spaţiul civic din România s-a confruntat cu polarizare şi vulnerabilităţi instituţionale în 2025 # Bursa
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) a publicat raportul naţional privind spaţiul civic din ţara noastră pentru anul 2025, realizat în cadrul proiectului european Monitoring Action for Civic Space (MACS)
19:20
Tehranul demarează exerciţii militare în Strâmtoarea Ormuz, cu o zi înaintea negocierilor cu SUA # Bursa
Armata ideologică a Republicii islamice iraniene, Gardienii Revoluţiei, au început luni exerciţii militare în Strâmtoarea Ormuz, potrivit televiziunii iraniene de stat, cu o zi înaintea negocierilor ce vor avea loc la Geneva, cu reprezentanţii Statelor Unite, referitoare la programul nuclear iranian
19:20
Consiliul Concurenţei analizează preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara S.A de către UMB Steel S.R.L # Bursa
Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care UMB STEEL S.R.L., parte a grupului UMB deţinut de familia Umbrărescu, intenţionează să preia activele companiei ArcelorMittal Hunedoara S.A
19:20
Guvernul a transmis luni deciziile luate de coaliţia de guvernare privind reforma administraţiei, care includ amendamente referitoare la sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură, dar şi modificări ale taxelor şi impozitelor locale
19:20
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va participa în perioada 16-17 februarie 2026 la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles, unde va lua parte atât la dezbateri comune, cât şi la întâlniri bilaterale cu omologi din state membre şi partenere
19:20
Cseke Attila: and #8221;Decontări de peste 105 milioane de lei pentru lucrări realizate prin PNRR and #8221; # Bursa
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Cseke Attila, a anunţat că ministerul a decontat lucrări în valoare totală de 105.421.103,37 de lei pentru 239 de investiţii realizate prin componentele C10 Fondul local şi C15 Educaţie, din PNNR
Acum 30 minute
19:10
Înotătorul David Popovici a câştigat, luni, sondajul agenţiei de ştiri bulgare (BTA) pentru titlul de sportivul anului 2025 în Balcani
19:10
Ţara noastră a încheiat anul 2025 cu un deficit mai mare al contului curent, acesta ajungând la 30,1 miliarde de euro, potrivit datelor oficiale publicate de BNR
19:10
Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) trage un semnal de alarmă privind situaţia critică a fermelor autorizate de creştere a porcilor din ţara noastră, afectate grav de scăderea accelerată a preţurilor de vânzare, în timp ce costurile producţiei sunt în continuă creştere
19:10
UE îşi reconfirmă angajamentul de diminuare cu 50% a mortalităţii accidentelor rutiere până în 2030 # Bursa
Comisia Europeană a publicat, luni, un raport care urmăreşte progresele înregistrate în scopul atingerii obiectivului UE de a reduce la jumătate numărul deceselor şi al vătămărilor grave provocate de accidente rutiere până în 2030
19:00
Digitalizarea plăţilor nu aduce beneficii doar la nivel operaţional, ci şi fiscal şi contabil. Un POS conectat online - fie că vorbim de POS pe telefon, POS mobil sau terminale POS mobile - simplifică semnificativ relaţia cu contabilitatea, reduce erorile şi oferă o trasabilitate clară a tuturor tranzacţiilor
Acum o oră
18:50
Alexandru Rogobete: and #8221;Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă nu vor fi reduse cu 10% and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, luni seară, că veniturile angajaţilor din sistrem nu vor fi reduse cu 10%, întruât acest lcuru ar fi dus la demotivare şi un nou exod al personalului
Acum 2 ore
17:50
Burduja: and #8221;Trebuie să declarăm hidrocentralele în lucru proiecte de securitate naţională and #8221; # Bursa
Hidrocentralele în lucru trebuie declarate proiecte de securitate naţională, a susţinut luni deputatul PNL Sebastian Burduja, în plen, la Ora Guvernului
17:40
Site-ul şi aplicaţia reţelei de socializare X nu puteau fi accesate luni, la o lună de la o ultimă pană, potrivit unor semnalări pe site-ul de monitorizare în timp real Downdetector
Acum 4 ore
17:30
ACEBOP susţine solicitarea unei întâlniri urgente cu ministrul Agriculturii, pentru stabilizarea sectorului cărnii de porc # Bursa
Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine şi Porcine din România (ACEBOP) se alătură demersului iniţiat de Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) şi solicită organizarea unei întâlniri de urgenţă cu ministrul Agriculturii
17:20
Rubio: and #8221;Realegerea lui Viktor Orban condiţionează intrarea Ungariei într-o epocă de aur a relaţiilor cu SUA and #8221; # Bursa
Preşedintele Donald Trump îşi doreşte succesul prim-ministrului ungar Viktor Orban, deoarece leadershipul şi relaţia acestuia cu şeful Casei Albe sunt cruciale pentru interesele SUA, a declarat luni secretarul de stat american Marco Rubio, oferind un sprijin puternic liderului naţionalist în contextul alegerilor dificile din aprilie
17:20
Bogdan Ivan: and #8221;Intervenţiile de la Barajul Vidraru au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale and #8221; # Bursa
Barajul Vidraru este depăşit 30 de ani faţă de termenul normal de utilizare, iar intervenţiile începute în cursul anului trecut au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale, a declarat, luni, în plenul Parlamentului, la 'Ora Guvernului', ministrul Energiei, Bogdan Ivan
16:50
PMB a dat startul celei mai mari campanii de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri # Bursa
Primăria Municipiului Bucureşti a început, luni, cea mai mare campanie de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri, prin care autorităţile trag un semnal de alarmă asupra pericolului major pe care îl reprezintă consumul de stupefiante
16:00
Petrişor Peiu: and #8222;Situaţia economică este mult mai gravă decât încearcă guvernul să ne spună and #8221; # Bursa
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat luni că situaţia economică este mult mai gravă decât o prezintă guvernul, iar propunerea partidului vizează revenirea la cotele standard de TVA de 19% şi 9%.
15:50
Datoria publică a Italiei a ajuns la 3.095 miliarde de euro la finalul lui 2025, în creştere de la 2.967 miliarde de euro la finalul lui 2024, a anunţat luni Banca Centrală din cea de a treia economie a zonei euro.
15:40
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 903 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Acum 6 ore
15:20
TikTok devine membru EASA şi îşi consolidează angajamentul pentru publicitate responsabilă în Europa # Bursa
TikTok s-a alăturat Alianţei Europene pentru Standarde în Publicitate (EASA) în calitate de membru digital şi îşi consolidează astfel angajamentul faţă de publicitatea responsabilă prin autoreglementare şi protecţia consumatorilor.
15:00
Economia Japoniei a crescut într-un ritm anual anemic de 0,2% în ultimul trimestru din 2025, a anunţat luni guvernul nipon, cu o creştere pentru întregul an 2025 de doar 1,1%.
14:20
Cel mai mare eveniment de legislaţie şi fiscalitate din România, revine în 2026 cu o nouă ediţie regională, organizată la Cluj-Napoca, pe 4-5 martie
14:20
Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Superligă
14:20
Ştefan Pălărie: PSD blochează tăierile din administraţie, iar guvernarea riscă să îşi piardă credibilitatea # Bursa
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat, luni, despre condiţionările puse de PSD pentru adoptarea pachetului de reformă a administraţiei, că în PSD este în ADN o antireformă structurală iar această guvernare are riscul de a fi lovită de totală lipsă de credibilitate.
14:10
Alina Gorghiu: Primăria Curtea de Argeş are excedent, dar 50.000 de oameni rămân fără apă potabilă # Bursa
Preşedintele PNL Argeş, deputatul Alina Gorghiu, afirmă luni că Primăria Curtea de Argeş are peste 30 de milioane de lei excedent, dar cere 9,7 milioane de la Guvern, în timp ce aproape 50.000 de argeşeni sunt fără apă potabilă.
14:10
Echipa italiană AS Roma a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu echipa campioană a Italiei, Napoli. Meciul a contat pentru etapa a 25-a din Serie A
14:10
Echipele U-BT Cluj-Napoca şi CS Dinamo Bucureşti s-au calificat, duminică, în semifinalele Cupei României la baschet masculin, unde vor evolua şi CSM Târgu Mureş şi CSM Oradea, calificate în urmă cu o zi
14:10
Echipa italiană Bologna a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Torino, în etapa a 25-a din Serie A
14:10
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist şi pasator decisiv la un gol, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, în etapa a 24-a din La Liga
14:10
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia AEK Atena. Alb-negrii au ratat un penalti
14:00
CTP a finalizat o nouă clădire de 54.000 metri pătraţi în parcul industrial CTPark Bucharest South, situat în Popeşti-Leordeni, în sudul Bucureştiului.
13:50
Banca Comercială Română (BCR) acordă o finanţare de 42,5 milioane de euro pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai mari proiecte de energie solară din România, care include trei parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală instalată de 190MW.
Acum 8 ore
13:30
Andrei Octav Moise şi persoane aflate în strânsă legătură cu acesta au vândut vineri 1,18% din FP # Bursa
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/confirmare-andrei-octav-moise-si-persoane-aflate-in-stransa-legatura-cu-acesta-au-vandut-vineri-1-18-procente-din-fp-07104855Confirmare: Andrei Octav Moise şi persoane aflate în strânsă legătură cu acesta au vândut vineri 1,18% din FP---* Cumpărătorul a fost un fost SIF, conform surselor noastre* Vineri au fost realizate schimburi de tip and #8222;deal and #8221; cu 3,3% din acţiunile Fondului Proprietatea
13:30
Confirmare: Andrei Octav Moise şi persoane aflate în strânsă legătură cu acesta au vândut vineri 1,18% din FP # Bursa
Andrei Octav Moise şi persoane aflate în strânsă legătură cu el au vândut împreună 37,9 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea, în tranzacţiile de tip and #8222;deal and #8221; realizate vineri, echivalentul a peste o treime din numărul total de titluri transferate, după cum reiese dintr-un raport publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
13:20
Pieţele sunt încă într-o etapă de reducere a riscului, iar atenţia investitorilor se mută de la and #8222;cât de adâncă va fi corecţia and #8221; la and #8222;când va reveni cererea and #8221;.
12:50
Ediţia #24 Eu sunt ANA a avut loc joi, 12 februarie, la The Marmorosch Hotel, într-un cadru rafinat, marcând şase ani de dialog autentic, comunitate consolidată şi leadership asumat. Evenimentul a reunit invitaţi de prestigiu, oferind un spaţiu pentru idei valoroase, conversaţii relevante şi conexiuni autentice, reflectând standardul şi direcţia pe care comunitatea le menţine constant de-a lungul anilor.
12:50
Producţia industrială în Uniunea Europeană şi zona euro a scăzut în luna decembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2025, însă România se numără printre ţările membre unde producţia industrială a crescut de la o lună la alta, arată datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
12:50
Coaliţia discută reformele administrative: Ilie Bolojan vrea OUG, PSD şi UDMR condiţionează aprobarea # Bursa
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 13.00, în şedinţă, pe fondul tensiunilor privind adoptarea pachetului reformei administraţiei.
12:40
Alexandru Muraru: and #8222;Ciolacu vrea ca Guvernul Bolojan să eşueze, chiar cu preţul suferinţei românilor and #8221; # Bursa
Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iaşi, îl critică dur pe fostul premier Marcel Ciolacu, pe care îl acuză că desfăşoară o ofensivă mediatică and #8222;de o obrăznicie rară and #8221; pentru a distrage atenţia de la problemele interne din PSD şi de la situaţia economică lăsată în urmă.
12:30
Ascendis raportează venituri de 13,3 milioane de euro în 2025, în creştere cu 16% faţă de anul anterior # Bursa
Grupul Ascendis a încheiat anul 2025 cu venituri-record de 13,3 milioane de euro, în creştere cu 16% faţă de 2024.
12:10
Federaţia Sindicatelor Silva avertizează că reorganizarea Romsilva va provoca concedieri şi blocaje administrative # Bursa
Federaţia Sindicatelor Silva îi adresează o scrisoare deschisă ministrului Mediului, Diana Anda Buzoianu, în care critică dur proiectul de reorganizare al Romsilva şi avertizează asupra riscului unor concedieri colective şi blocaje administrative.
12:00
Tokyo anunţă că a and #8221;protestat ferm and #8221; pe lângă Beijing, după ce ministrul chinez de Externe Wang Yi a acuzat and #8221;forţe de extremă dreapta and #8221; din Japonia de faptul că încearcă and #8221;să reînvie militarismul and #8221; în contextul în care Japonia îşi creşte cheltuielile cu apărarea.
11:50
Germania consideră and #39;insuficiente and #39; eforturile Franţei de a majora cheltuielile de apărare şi de a consolida suveranitatea europeană, a declarat luni şeful diplomaţiei de la Berlin, Johann Wadephul, transmite AFP.
