Primasport.ro, 16 februarie 2026 20:20

Daniel Pancu se apropie de ceva ce părea imposibil. ”E o performanţă uriaşă”

Acum 30 minute
Daniel Pancu se apropie de ceva ce părea imposibil. ”E o performanţă uriaşă”
Avertismentul lui Victor Angelescu înainte de play-off! Preşedintele Rapidului nu vede cu ochi buni jocul elevilor lui Costel Gâlcă: „Sunt îngrijorat. N-avem cum să ne batem la titlu dacă jucăm aşa” | VIDEO EXCLUSIV
Săritorul cu schiurile austriac Daniel Tschofenig a fost descalificat de la JO dintr-un motiv incredibil
VIDEO | Dorinel Munteanu, foarte afectat după eşecul cu CFR. ”Penalty în ultima secundă! De ce nu primim?”
VIDEO | Dinamo – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
„Pare un eşec. Lent şi incapabil”! Au apărut primele critici la adresa lui Louis Munteanu, după trei meciuri nereuşite la DC United
VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Trupa lui Pancu îşi securizează locul de play-off! Penalty anulat la VAR pentru gazde în minutul 90+8
Raheem Sterling nu are încă permisul de muncă, astfel că noul jucător de la Feyenoord nu se va antrena în Olanda
E aproape gata! Acord de principiu între Dinamo şi George Puşcaş
Baba Alhassan, OUT! Cine va fi înlocuitorul său
David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Balcani
VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Biliboc profită de o deviere şi deschide scorul
VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Korenica, aproape să marcheze din lovitură liberă de la mare distanţă
„La ora actuală, ei arată cel mai bine!” Iosif Rotariu a numit principala favorită la titlu: „Au un plus de valoare faţă de FCSB”
Dani Coman va fi reclamat de FRF! Suspendarea ar putea fi drastică
Frustarea imensă a lui Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Norvegianul a luat-o spre pădure
Fostul jucător de la Dinamo, aproape de transferul vieţii! Cotat la 20 de milioane de euro, este dorit de Barcelona şi Real Madrid
VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Alex Cîmpanu ar putea pleca de la FC Botoşani. Moldovenii au primit o ofertă foarte bună
La doar 25 de ani, Destanee Aiava şi-a anunţat retragerea din tenis!
Loic Meillard, campion olimpic la slalom. Alexandru Ştefănescu a ocupat locul 30
Rezultat spectaculos pentru România la jumătatea concursului de bob
Surpriza zilei! Gabriel Torje a pus cerneala pe contract şi a semnat
Superliga României, în meniul televizorului tău LG
LIVE VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Rapid nu e văzută cu ochi buni de un fost internaţional român: "Inconstanţa asta nu dă încredere"
LPF a anunţat programul etapei 29 din SuperLiga! Trei meciuri se dispută pe 1 martie
Mitică Dragomir nu a avut milă de FCSB după eşecul de la Craiova: „Nu joacă nimic! E un haos neîntâlnit”
Pancu surprinde înaintea duelului cu penultima clasată: "Vom avea un adversar cu mulţi jucători buni în componenţă!"
Andrei Nicolescu, reacţie acidă după scandalul de la Petrolul - FC Argeş: „Ne dă înapoi! Acest gest slăbeşte încrederea în fotbal”
Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la turneul WTA1000 de la Dubai
Şeful arbitrilor din Serie A, reacţie fermă după controversatul cartonaş roşu acordat lui Kalulu la meciul dintre Juventus şi Inter Milano
MM Stoica a anunţat când revin Tănase şi Thiam: „Amândoi merg la Belgrad la tratament!”
George Puşcaş, în negocieri avansate cu o echipă din Superligă! Unde ar putea ajunge internaţionalul român
NU e Gică Hagi! Varianta incredibilă aleasă de FRF pentru postul de selecţioner, în cazul în care Mircea Lucescu nu poate sta pe bancă la baraj
Români în Europa. Toate notele primite de stranieri, după ultima etapă. Gestul lui Raţiu a impresionat, dar “românul etapei” este altul
Gică Hagi e gata să preia echipa naţională! FRF trebuie să dea afară mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu: „Neapărat!"
Neymar a revenit pe teren la Santos, după operaţia la genunchi din decembrie
Assad Al-Hamlawi, pedepsit şi exclus din lot! Filipe Coelho s-a arătat deranjat de gestul atacantului
Nicuşor Bancu râde de FCSB după victoria de pe Oblemenco: „Ei rămân acolo, în spate, în timp ce noi mergem tot mai în faţă"
Fostul patron din Superligă merge pe mâna Craiovei în lupta la titlu!
Legendarul Fabio Capello l-a pus la punct pe Cristi Chivu: „M-a dezamăgit profund"
Record de asistenţă la meciul dintre Universitatea Craiova şi FCSB!
LIVE VIDEO | Hermannstadt – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Clujenii trebuie să câştige pentru a rămâne în zona play-off-ului
LIVE VIDEO | Dinamo – Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Claudiu Niculescu, faţă-n faţă cu fosta echipă
Gigi Becali e convins că naşul îl va ajuta să intre în play-off: „Şi-a revenit!” | EXCLUSIV
Adrian Porumboiu a şters pe jos cu MM Stoica: „Un paharnic! E flexibil ca un vârf de undiţă”
Ilie Dumitrescu, profund impresionat de doi jucători de la Universitatea Craiova: „Nu există echipă în România să aibă aşa ceva”
Neluţu Varga, anunţ categoric despre Deac în ziua când împlineşte 40 de ani: "Nu se va lăsa de fotbal, asta e dorinţa mea!" | EXCLUSIV
MM Stoica a făcut anunţul momentului la FCSB, după eşecul din Bănie: „Probabil îl vedem” | EXCLUSIV
