Grecia va încerca să recupereze fotografii cu execuția a 200 de prizonieri politici comuniști greci de către naziști, scoase la vânzare pe internet
16 februarie 2026
Grecia a anunțat, luni, că va încerca să obțină fotografii care par să înfățișeze ultimele momente ale celor 200 de greci executați de un pluton de execuție nazist la Atena în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, după ce imaginile, necunoscute anterior, au apărut de vânzare online. Imaginile, apărute pe eBay în weekend, ar arăta […]
• • •
„Țarul frontierelor” spune că o forță de securitate „mica” va rămâne în Minnesota după retragerea parțială a agenților de imigrație. Deportările în masă vor continua în toată țara # Aktual24
Tom Homan, „Țarul frontierelor”, a declarat că peste 1.000 de agenți de imigrare au părăsit zona Twin Cities din Minnesota și că alte sute vor pleca în zilele următoare, în contextul reducerii măsurilor intensificate de control al imigrației adoptate de administrația Trump. O forță de securitate „mică” va rămâne pentru o perioadă scurtă de timp […]
Ministru german: ”Țările UE nu trebuie să se mai ascundă în spatele interesului național” # Aktual24
Uniunea Europeană se află într-un moment de cotitură și trebuie să accelereze deciziile pentru a-și consolida influența și suveranitatea, a declarat luni ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, înaintea reuniunii miniștrilor de finanțe din UE, desfășurată la Bruxelles, potrivit Reuters. „Vrem să tăiem nodurile, vrem să găsim soluții, întotdeauna cu obiectivul de a consolida suveranitatea […]
Estonia nu se teme. ”Dacă Rusia ne invadează, Estonia va duce războiul pe teritoriul rus” – ministrul de Externe # Aktual24
Estonia își consolidează capacitățile de apărare și, în cazul unei invazii ruse, va răspunde astfel încât conflictul să fie dus pe teritoriul Federației Ruse, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, într-un interviu acordat DW, citat de European Pravda. Șeful diplomației de la Tallinn a respins afirmațiile potrivit cărora Estonia ar fi una dintre […]
Senatoare SUA: Raportul care contestă anularea alegerilor din România este „eronat” și „lipsit de obiectivitate”, ”nimeni nu-i dă atenție” # Aktual24
Raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților a SUA care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România este „eronat”, „ideologic” și „partizan”, a declarat luni, la București, senatoarea democrată Jeanne Shaheen. „Raportul este un document ideologic, partizan, căruia nimeni nu îi acordă atenție în zona de apărare a SUA, în public. Credem că este […]
Criza climatică se apropie de punctul critic. Oamenii de știință avertizează că „nu putem salva Pământul la fel cum am salvat băncile” # Aktual24
Pământul se apropie de un prag climatic ireversibil, iar avertismentele oamenilor de știință devin tot mai alarmante, relatează The Guardian. Potrivit unei analize publicate în revista One Earth, lumea este mai aproape decât se estima de un „punct fără întoarcere”, dincolo de care încălzirea globală ar putea scăpa definitiv de sub control. Spre deosebire de […]
Ministrul iranian de Externe s-a întâlnit la Geneva cu directorul AIEA înaintea celei de-a doua runde de negocieri cu Statele Unite # Aktual24
Șeful diplomației iraniene s-a întâlnit, luni, cu șeful agenției ONU de supraveghere nucleară, înaintea unei a doua runde de negocieri cu Statele Unite privind programul nuclear al Teheranului. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, s-a întâlnit cu Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, și a declarat că se va întâlni și […]
Ce tip de sistem încearcă să instaureze Trump prin atacurile asupra presei. „Democrația se prăbușește atunci când adevărul nu mai contează” # Aktual24
În America de astăzi, jurnalismul încă există, dar lanțul care odată lega reportajele de realitatea comună și de răspunsul instituțional începe să se rupă. Faptele pot fi publicate, verificate și totuși nu reușesc să declanșeze un răspuns, iar democrația pare să plătească prețul acestei slăbiciuni, relatează European Pravda. Strategia de subminare a mass-media Potrivit analistului […]
Serviciile de informații rusești au început să trimită Wagner-isti pentru a găsi agenți pentru sabotaje în Europa # Aktual24
Rețeaua care a lucrat anterior pentru PMC-ul Wagner a devenit principala legătură a Moscovei în organizarea operațiunilor de sabotaj din Europa, relatează Financial Times, citând oficiali ai serviciilor secrete occidentale. Financial Times notează că, după mai multe valuri de expulzări ale diplomaților ruși din țările europene, Moscova apelează din ce în ce mai mult la […]
Trei persoane de la adăpostul de câini din Suraia, sub control judiciar. Sunt acuzate de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept” și „schingiuirea animalelor” # Aktual24
Trei persoane din cadrul adăpostului de câini de la Suraia, cercetate pentru uciderea și schingiuirea animalelor, au fost puse sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani. Unul dintre inculpați este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept” și „schingiuirea animalelor”, iar alți doi inculpați sunt cercetați pentru […]
Ucraina profită că rușii au rămas fără Starlink: contraofensivă majoră, a recucerit peste 200 km pătrați în doar câteva zile # Aktual24
Armata ucraineană a recucerit aproximativ 201 kilometri pătraţi de teritoriu de la forţele ruse în intervalul miercuri–duminică, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit evaluării, forţele ucrainene nu au mai recuperat o suprafaţă atât de mare într-un interval atât de scurt de la contraofensiva lansată în iunie […]
Ucraina, mulțumiri pentru ”sufletul cald al românilor”: ”Zeci de familii şi potenţial mii de oameni vor avea căldură şi curent electric” # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe a transmis mulţumiri pentru campania umanitară „Generatoare de Speranţă”, iniţiată pentru sprijinirea Ucrainei, iar demersul a fost apreciat şi de oficiali ucraineni, potrivit activistului Radu Hossu. Radu Hossu a anunţat, într-un mesaj public, că a fost contactat de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, care i-a transmis aprecieri oficiale pentru campanie. „Mai devreme […]
Kievul produce anual aproximativ 100.000 de drone de tip „Baba Iaga”. Care este prețul și ce capabilități are cel mai utilizat sistem aerian fără pilot din Ucraina # Aktual24
Într-un război în care tehnologia decide tot mai des soarta câmpului de luptă, drona Baba Iaga a companiei SkyFall s-a impus ca un simbol al inovației ucrainene, al adaptabilității și al determinării de a transforma vulnerabilitatea în forță. Cu un nume inspirat din mitologia slavă și cu performanțe care îi justifică reputația, acest sistem aerian […]
Reacții de indignare în Polonia în urma ”minimalizării repetate” a masacrelor din Volînia. Rolul lui Stepan Bandera # Aktual24
Declarațiile recente ale șefului Institutul Ucrainean pentru Memorie Națională au reaprins una dintre cele mai dureroase controverse din istoria Europei Centrale și de Est, provocând un val de indignare în Polonia și readucând în prim-plan rănile încă nevindecate ale masacrelor din Volînia. Într-un moment în care relațiile dintre Kiev și Varșovia sunt esențiale pentru stabilitatea […]
Presshub: Alertă privind vaccinarea: România conduce în Europa la cazuri de rujeolă, acoperire de doar 47% la prima doză ROR # Aktual24
România se află în fața celei mai dramatice crize ale vaccinării din ultimele decenii. Aceasta este concluzia pe care Organizația Non-Guvernamentală „Salvați Copii!” a transmis-o luni printr-un comunicat de presă. Cazul cel mai grav este al vaccinului împotriva rujeolei, de care au beneficiat numai 47% din copii în 2025 (prima doză). Principalele cauze identificate sunt […]
După ce invazia Rusiei în Ucraina a declanșat o schimbare radicală în ceea ce privește aderarea la NATO, Suedia începe să ia în considerare o altă schimbare istorică: adoptarea monedei euro. Deși dezbaterea se află în stadii incipiente, o schimbare subtilă, dar notabilă, are loc pe măsură ce condițiile se schimbă. În 2003, când alegătorii […]
Armata americană a transportat aerian un microreactor nuclear, pentru prima dată în istorie # Aktual24
Armata americană a transportat, pe 15 octombrie, pentru prima dată în istorie, un microreactor nuclear de la Baza Rezervei Aeriene March din California la Baza Forțelor Aeriene Hill din Utah. Aceasta face parte din politica președintelui american Donald Trump de a extinde desfășurarea energiei nucleare în Statele Unite și pe linia frontului forțelor americane din […]
Marea ”familie” Thuma din Ilfov. Managerul de la Bălăceanca, fost jandarm, este finul primarului din Cernica și încredințează contracte unui avocat cu aceeași adresă ca a sa # Aktual24
Situație stranie la Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” (cunoscut drept Spitalul de Psihiatrie „Bălăceanca”). Managerul spitalului, Stoica Tănase, numit politic, a încredințat mai multe contracte de reprezentare juridică unui avocat a cărui adresă este exact la adresa de domiciliu a lui Tănase. Documente aflate în posesia redacției arată că Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca […]
Lupta de succes a Suediei împotriva bandelor înarmate: destructurarea grupărilor Dalen, Rumba și Foxtrot # Aktual24
Cu doar trei ani în urmă, Suedia se afla în fruntea Europei de Vest în ceea ce privește infracțiunile cu arme de foc, depășită doar de Albania și Muntenegru, cu o rată de zece ori mai mare decât în Danemarca. Adolescenți de numai 13 ani erau recrutați prin Telegram și alte aplicații pentru a comite […]
Jandarmerița Ștefania spune acum adevărul despre ”10 August”: ”Nu eram în stare gravă. Am fost indignată pentru că s-a comunicat că nu ştiu cum să le spun părinţilor că e posibil să rămân paralizată” # Aktual24
Ștefania Nistor, jandarmerița devenită faimoasă în urma protestului din 10 august 2018 din Piața Victoriei, a recunoscut la proces că purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Marius Militaru, a dezinformat atunci românii în legătură cu starea ei în urma agresiunilor. Militaru sugerase atunci, la televiziuni, că jandarmerița ar avea coloana ruptă, justificând astfel reprimarea extrem de […]
Distrugere din teribilism la Brașov. Adolescent arestat pentru incendierea unei mașini din cauza unei provocări online # Aktual24
Un adolescent de 15 ani din Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a incendiat intenționat un autoturism în noaptea de 13 spre 14 februarie. Ancheta poliției a scos la iveală un motiv șocant pentru aceste fapte, o provocare apărută pe o rețea de socializare. Provocarea online fatală și lipsa […]
Vladimir Putin se laudă cu „armele-minune” ale Rusiei, prezentând rachete și torpile nucleare ce ar fi capabile să transforme complet câmpul de luptă. Cu toate acestea, realitatea testelor și a utilizării acestor sisteme dezvăluie un contrast izbitor între promisiuni și eficiență, punând sub semnul întrebării valoarea practică a arsenalului modern rus, potrivit unor rapoarte citate […]
Mărturie stranie a unui fost lider PSD în procesul ”10 August”: ”Dragnea mi-a solicitat această întâlnire. Lui îi trebuia să vină lume în piaţă” # Aktual24
Aurelian Bădulescu, fost viceprimar PSD al Capitalei în timpul represiunii din Piața Victoriei din 10 august 2018, a declarat în timpul procesului că fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, își dorea ca în piață să fie cât mai mulți oameni. Bădulescu, actual membru în conducerea Curții de Conturi, a declarat la proces că el cerut […]
Un britanic a fost depistat cu lingouri de aur de mare valoare ascunse în bagaj la vama Albița # Aktual24
Un bărbat britanic a încercat să intre în țară cu patru lingouri de aur nedeclarate la frontieră. Individul a fost supus controlului, duminică seara, ceea ce a scos la iveală o tentativă de trafic cu metale prețioase, în timp ce călătorea ca pasager într-un autocar de cursă lungă pe ruta Chișinău-Cluj. Vigilența inspectorilor de la […]
Uniunea Europeană face pași decisivi pentru a lansa euro digital, o monedă inovatoare care promite să reducă dependența continentului de plățile non-europene și să întărească suveranitatea economică a Europei. Parlamentul European a aprobat recent poziția de negociere a Consiliului Uniunii Europene, marcând primul sprijin major pentru această monedă digitală a băncii centrale, ce va funcționa […]
Senzație pe gheața de la Cortina. Echipajul Tentea-Iordache urcă pe locul 5 la Jocurile Olimpice # Aktual24
Boberii români au reușit o redresare spectaculoasă în a doua manșă a concursului olimpic de astăzi. Mihai Tentea și George Iordache au urcat cinci poziții în clasamentul intermediar după o evoluție fără greșeală. Recorduri germane și un început prudent pentru tricolori în prima manșă Concursul a început la ora 11:00, iar tricolorii au încheiat prima […]
Procurorii DIICOT din cadrul Serviciului Teritorial Oradea au dispus reținerea unui bărbat de 35 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată, care genera mii de lei pentru fiecare vânzare. Tranzacții cu substanțe cristaline. Prețuri între 1.900 și 4.000 de lei Probele administrate au demonstrat că inculpatul […]
”PSD a câștigat”. Deciziile luate la finalul tensionatei ședințe de coaliție. Bolojan nu are voie să facă reduceri de personal în mai multe domenii # Aktual24
Excepţiile propuse de PSD privind aplicarea reducerilor de personal cu 10% în sectorul public au fost acceptate în Coaliţie, urmând ca acestea să fie incluse într-o ordonanţă de urgenţă privind reforma administraţiei centrale şi locale, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. ”PSD a câștigat”, au sintetizat sursele. Conform surselor, măsurile de reducere a personalului cu […]
Teste Formula 1 în Bahrain. McLaren recunoaște superioritatea rivalilor de la Mercedes și Ferrari # Aktual24
Sesiunea de teste din Bahrain a oferit primele indicații reale despre ierarhia noului sezon. Andrea Stella, șeful echipei McLaren, și-a exprimat public temerile privind competitivitatea actuală, deoarece Mercedes și Ferrari par a fi superioare. Conform simulărilor de cursă, veteranul Hamilton și tânărul Antonelli au avut un ritm mai rapid. ”Ritmul de cursă al Ferrari pare […]
Plan de urgență pentru barajul cu Turcia. Mihai Stoichiță, soluția FRF în locul lui Mircea Lucescu # Aktual24
Mihai Stoichiță este principalul favorit să conducă România în meciul decisiv de la Istanbul. Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal ar putea prelua echipa pentru barajul cu Turcia, deoarece Mircea Lucescu întâmpină probleme medicale care ar putea să-l împiedice să stea pe banca tehnică, spun cei de la Prosport. Incertitudine medicală a lui Mircea […]
Drobeta Turnu Severin: Canabis din Austria, capturat de oamenii legii de la un traficant de 33 de ani # Aktual24
Procurorii DIICOT din cadrul Biroului Teritorial Mehedinți au dispus reținerea unui bărbat bănuit de trafic internațional. Inculpatul, în vârstă de 33 de ani, este cercetat acum pentru că a introdus ilegal în țară droguri de risc pe parcursul lunii februarie 2026. Anchetatorii au monitorizat atent traseul unui colet suspect expediat de pe teritoriul Austriei. Metoda […]
„Mi-au distrus viața, vreau să vă apăr casa”. Un operator de drone rus dezertează și cere să lupte de partea Ucrainei # Aktual24
Un soldat rus din unitatea de elită de drone Rubikon s-a predat forțelor ucrainene, declarând că nu mai poate executa ordinele din cauza presiunilor constante și a ceea ce a descris ca fiind abuzuri sistematice. Miroslav Simonov a declarat pentru proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc” că a fost forțat să se înroleze în armata rusă […]
Israelul va începe înregistrarea terenurilor din Cisiordania, pentru prima dată din 1967. Palestinienii, obligați să demonstreze că sunt proprietari # Aktual24
Israelul va începe un proces controversat de reglementare funciară într-o mare parte a Cisiordaniei ocupate, ceea ce ar putea duce la preluarea controlului de către Israel asupra unor porțiuni largi din zonă pentru dezvoltări viitoare, conform unei decizii guvernamentale luate duminică. Aceasta deschide calea pentru reluarea proceselor de „acordare a titlului de proprietate funciară”, care […]
Economia Elveției și-a revenit la sfârșitul anului trecut, eliminând parțial impactul tarifelor exagerate impuse de președintele american Donald Trump. Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în trimestrul al patrulea față de cele trei luni anterioare, când a scăzut cu 0,5%. Rezultatul este puțin sub predicția mediană de 0,3% a economiștilor dintr-un sondaj Bloomberg, relatează […]
Liderii partidelor din coaliția de guvernare s-au reunit luni, după o pauză de trei săptămâni, pentru a discuta proiectul de reformă a administrației, în condițiile în care miniștri ai PSD au refuzat să acorde avizele necesare pentru introducerea actului pe agenda Guvernului. La întâlnirea programată de la ora 13:00 participă reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR […]
Președintele Poloniei, replică tăioasă la adresa ambasadorului SUA: ”Mi se pare neplăcut ca un ambasador al oricărei țări să disciplineze un lider de-al nostru” # Aktual24
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, critică intervenția ambasadorului SUA în politica internă și avertizează asupra riscurilor pentru relațiile polono-americane. Declarațiile recente ale ambasadorului Thomas Rose au stârnit controverse majore, evidențiind tensiunile politice interne și modul în care aliații externi pot influența scena politică din Varșovia, relatează TVP World. Controversa dintre ambasador și președintele Parlamentului La începutul […]
O urmărire ca în filme a avut loc luni dimineață în localitatea Vulcana-Pandele din județul Dâmbovița, acolo unde un tânăr de 27 de ani a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor rutieri, care au declanșat o cursă nebună pe străzile comunei pentru a-l prinde pe individul care dorea să scape de echipaj. Evenimentul s-a soldat […]
Ucraina: Fost ministru al Energiei a fost arestat la graniță pe când încerca să fugă. El a fost pus sub acuzare pentru corupție # Aktual24
Herman Halușcenko, fostul ministru al energiei al Ucrainei, este acuzat de spălare de bani și crimă organizată în cadrul celui mai mare scandal de corupție din țară, a anunțat Biroul Național Anticorupție (NABU) pe 16 februarie. Acuzațiile împotriva lui Halușcenko au fost formulate la câteva luni după ce Ucraina a fost zguduită de cea mai […]
Crypto-fraudă sub acoperirea uniformei. Militar activ cercetat pentru un prejudiciu uriaș # Aktual24
Polițiștii de la investigarea criminalității economice au descins în forță luni, 16 februarie 2026, în Capitată și județe învecinate. Acțiunea a vizat un dosar complex de înșelăciune în formă continuată, suspectul principal fiind un cadru militar activ, bănuit că ar fi coordonat o schemă financiară ilegală cu criptomonede. Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din […]
Germania promite să aloce mai mulți bani inovațiilor în domeniul apărării: ”Trebuie să gândim în afara tiparelor” # Aktual24
Oficialii germani s-au angajat să aloce mai multe fonduri pentru inovare și startup-uri, pe fondul criticilor tot mai mari privind modul în care este cheltuit bugetul militar uriaș al țării. După ani de zile în care nu a reușit să îndeplinească obiectivele de cheltuieli ale NATO, Berlinul a alocat sute de miliarde de euro pentru […]
Fostul președinte Barack Obama a făcut o declarație frapantă despre viața extraterestră în timpul unui interviu amplu cu jurnalistul Brian Tyler Cohen, publicat sâmbătă. Când a fost întrebat direct dacă extratereștrii sunt reali, Obama a răspuns afirmativ – „Sunt reali” – infirmând în același timp teoriile conspirației de lungă durată despre Zona 51, relatează Newsweek. […]
Opoziția din Ungaria anunță că va scoate țara de pe orbita pro-rusă: „Suntem în pragul victoriei, mai sunt 56 de zile” # Aktual24
Liderul opoziției maghiare, Peter Magyar, a lansat duminică la Budapesta campania electorală a partidului său, promițând să pună capăt guvernării de 16 ani a premierului Viktor Orban, să combată corupția și să reorienteze Ungaria către Europa de Vest. Magyar, un fost membru influent al partidului naționalist Fidesz al lui Orban, a preluat conducerea partidului de […]
Ciolacu, pus la punct de președintele INS: ”Nu se poate realiza o ‘coafare’ a datelor din trecut, întrucât seria ajustată sezonier și ratele de creștere sunt generate automat. Statisticianul nu poate interveni punctual” # Aktual24
Președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, anunță că este imposibil ca datele economice să fie ”coafate”, așa cum a acuzat fostul premier PSD Marcel Ciolacu, și vine și cu explicații detaliate. Revizuirile ratelor de creștere ale Produsului Intern Brut (PIB) reprezintă un efect tehnic al procesului de ajustare sezonieră și nu implică modificarea […]
Programul sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, 16 februarie. Echipajul de bob atacă primele zece locuri # Aktual24
Ziua de luni, 16 februarie, aduce noi momente de maximă intensitate pentru delegația României la Jocurile Olimpice. Sportivii autohtoni sunt angrenați în probe multiple la bob, sărituri cu schiurile și schi alpin pe pârtiile nord-italiene. Debut solid în proba de bob. Mihai Tentea și George Iordache în Top 10 Mihai Tentea și George Iordache au […]
Președintele Poloniei anunță că țara sa trebuie să dezvolte capacități nucleare. Invocă atitudinea „agresivă și imperială” a Rusiei # Aktual24
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat în mod public că țara sa ar trebui să exploreze posibilitatea dezvoltării unei capacități nucleare naționale pentru a-și spori securitatea într-un context regional tot mai tensionat. Un scut împotriva atitudinii „agresive și imperiale” a Rusiei Într‑un interviu acordat televiziunii poloneze PolSat, Nawrocki a spus că este un „mare susținător […]
Trump, nou mesaj privind Consiliul pentru Pace: ”Vom anunța că statele membre s-au angajat să doneze peste 5 miliarde de dolari eforturilor umanitare și de reconstrucție din Gaza” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat că summitul Consiliului pentru Pace va avea loc pe 19 februarie la Washington, unde vor fi dezvăluite o serie de decizii privind Gaza. În postarea sa de pe Truth Social, Trump a subliniat potențialul nelimitat al Consiliului pentru Pace. El a povestit parcursul de la prezentarea planului său de […]
Marco Rubio discută la Budapesta cu Viktor Orban un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare civile # Aktual24
Secretarul de stat american Marco Rubio se află luni la Budapesta pentru întâlniri cu premierul ungar Viktor Orban și membri ai guvernului său, în cadrul cărora cele două părți intenționează să semneze un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare civile. Inițiativa este susținută public de fostul președinte american Donald Trump și vine într-un moment […]
Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem: „Trebuie să ne asigurăm că la alegerile din noiembrie vor vota oamenii potriviți” # Aktual24
Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) al Statelor Unite, Kristi Noem, a făcut recent o serie de declarații controversate privind securitatea alegerilor și rolul guvernului federal în procesul electoral. Noem susține că se teme de „fraude electorale” Potrivit The Independent, în timpul unei conferințe de presă desfășurate în Arizona, Noem a afirmat că DHS a […]
Politologul Remus Ștefureac, după decizia lui Nicușor Dan de a participa la Consiliul lui Trump: „Interesul național trebuie să prevaleze asupra oricărei polarizări interne sau ideologice” # Aktual24
Decizia președintelui Nicușor Dan de a participa în calitate de observator la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele SUA, a stârnit vii controverse, deși majoritatea analiștilor o consideră ca fiind una strategică și în interesul României. Absența ar fi dus la o diminuare a vizibilității României „Participarea în calitate de observator nu implică asumarea automată […]
Liderul opoziției din Ungaria promite că-i va extrăda din prima zi de guvernare pe miniștrii polonezi dezertori: „Ei vor încerca să fugă la Moscova, ca și Orban, probabil” # Aktual24
Unul dintre principalii oponenți politici ai premierului ungar Viktor Orbán, Péter Magyar, a anunțat o politică dură față de refugiații politici polonezi dacă formațiunea sa ajunge la putere după alegerile din Ungaria din aprilie 2026. Cei doi miniștri sunt protejați de regimul Orban Magyar a declarat că, în prima zi de guvernare, intenționează să demareze […]
