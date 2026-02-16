Fratele lui Jeffrey Epstein contestă concluziile FBI privind moartea acestuia: „Sunt din ce în ce mai convins că a fost asasinat”
HotNews.ro, 16 februarie 2026 22:20
Mark Epstein, fratele infractorului sexual Jeffrey Epstein, a reiterat luni la BFMTV îndoielile pe care le exprimă de luni de zile cu privire la adevăratele motive ale morţii lui Jeffrey, despre care autorităţile spun că…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
22:30
Condițiile puse de liderul PSD pentru a nu retrage încrederea premierului. „Nu joc în cartea «Geneza, după Bolojan»” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că fără prezența partidului său în actuala coaliție de guvernare „probabil că astăzi am fi avut o ordonanță de urgență cu tăieri peste tot” și a spus că susținerea social-democraților…
Acum 15 minute
22:20
Fratele lui Jeffrey Epstein contestă concluziile FBI privind moartea acestuia: „Sunt din ce în ce mai convins că a fost asasinat” # HotNews.ro
Mark Epstein, fratele infractorului sexual Jeffrey Epstein, a reiterat luni la BFMTV îndoielile pe care le exprimă de luni de zile cu privire la adevăratele motive ale morţii lui Jeffrey, despre care autorităţile spun că…
Acum o oră
21:50
Ministrul croat al economiei, Ante Susnjar, a declarat luni că țara sa este dispusă să ajute Ungaria și Slovacia în ceea ce privește aprovizionarea lor cu petrol, dar că nu există justificare pentru transportul de…
21:40
Ministrul Muncii: Eliminarea CASS pentru mame și veterani este „o măsură simbolică” și nu presupune „vreun efort bugetar foarte mare” # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame și veterani este „o măsură simbolică” și că nu ar trebui pus accentul…
Acum 2 ore
21:30
Dorinel Munteanu, nervos după ce FC Hermannstadt a pierdut meciul cu CFR Cluj: „A fost decis de alți factori, nu de jucători” # HotNews.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, a criticat arbitrajul brigăzii conduse de Andrei Chivulete, după înfrângerea cu CFR Cluj, scor 0-1, în etapa a 27-a din SuperLiga. Unicul gol al partidei a fost marcat de…
21:20
Cea mai rapidă înaintare a ucrainenilor pe front în aproape doi ani. Explicația experților # HotNews.ro
Forțele ucrainene au recucerit 201 kilometri pătrați de teritoriu într-un interval de cinci zile săptămâna trecută, mai exact de miercuri și până duminică, arată o analiză AFP pe baza datelor de la Institutul pentru Studiul…
21:00
Premierul Albaniei propune protejarea miniștrilor anchetați penal. Opoziția: „Nu este nimic altceva decât o încercare a lui Rama de a se proteja” # HotNews.ro
Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a declarat că guvernul său va modifica legea pentru a-i proteja pe miniștri de suspendare pe durata unei anchete penale, ceea ce a determinat opoziția să îl acuze că încearcă să…
20:40
O senatoare SUA desființează la București raportul critic din Congres care chestiona anularea alegerilor din România: „Un document ideologic și eronat” / Ce spune despre actuala relație România-SUA # HotNews.ro
Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, care a vizitat luni Bucureștiul pentru întâlniri cu oficialii români, inclusiv președintele Nicușor Dan, a afirmat că SUA sunt în continuare un prieten al României și că, datorită acestui parteneriat, NATO…
Acum 4 ore
20:30
Robert Duvall, legendarul actor din The Godfather și Apocalypse Now, a murit la 95 de ani # HotNews.ro
Robert Duvall, actor american cunoscut mai ales pentru rolurile sale din The Godfather și Apocalypse Now, s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, conform anunțului făcut de familie pe pagina lui de…
20:00
Guvernul, notificat oficial de sindicaliștii din Sănătate cu privire la „intenția de a declanșa grevă generală”. Sanitas: Există și risc de „greve spontane” în spitale # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele Sanitas, Iulian Pope, a declarat luni că „există o presiune foarte mare din partea lucrătorilor din sistemul sanitar și cel de asistență socială pentru toate formele de protest”, inclusiv pentru greve spontane în spitale.…
19:50
Dependența de rețelele de socializare nu e doar o problemă a copiilor. Pe lângă legislație, mai e nevoie de ceva # HotNews.ro
„Atunci când e vorba despre rețelele sociale noi, părinții, suntem uneori doar niște copii care încearcă să le pună limite altor copii”. La una dintre ferestrele blocului de 10 etaje, două fetițe stau pe pervaz,…
19:30
„Știam că fiul nostru a fost ucis”: Reacția mamei lui Navalnîi după raportul care arată că a fost otrăvit # HotNews.ro
Mama opozantului rus Alexei Navalnîi a transmis luni că evaluarea potrivit căreia fiul ei a murit după ce a fost otrăvit o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască confirmă convingerea sa că…
19:20
Consiliul Concurenței analizează preluarea fostului combinat ArcelorMittal Hunedoara de către familia Umbrărescu # HotNews.ro
Consiliul Concurenței a anunțat că analizează tranzacția prin care UMB Steel SRL, companie controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, intenționează să preia activele aparținând ArcelorMittal Hunedoara S.A., conform unui comunicat de presă transmis luni.…
18:50
Ambasadorul României la Washington explică de ce „nu a fost solicitată o vizită bilaterală” la Casa Albă, în timpul vizitei lui Nicușor Dan pentru Consiliul Păcii # HotNews.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat luni că deplasarea președintelui Nicușor Dan în Statele Unite „este dedicată exclusiv participării la această reuniune inaugurală a Consiliului Păcii” din 19 februarie. Într-o intervenție la Antena…
Acum 6 ore
18:30
Noi reguli pentru jocurile de noroc, votate de Senat. PSD a decis să susțină măsurile Coaliției în ultimul moment. AUR spune că și el e de acord / Camera Deputaților va lua, practic, decizia # HotNews.ro
Senatul se pregătea luni să respingă, ca primă cameră sesizată, două propuneri de modificări legislative în domeniul jocurilor de noroc. Una dintre propuneri crește vârsta de la care cineva poate intra în cazinouri de la…
18:20
Cum au întâmpinat PSD, AUR, PNL și USR decizia lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace al lui Trump. „A cântărit foarte mult” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, că va merge, în calitate de observator, la prima întâlnire a Consiliului pentru Pace, organism creat de Donald Trump și numit de critici „concurență pentru ONU”. A fost prima…
18:20
„Cine vrea independență față de SUA, să-și facă mai întâi temele”: Germania cere Franței să taie din alte cheltuieli pentru a finanța apărarea # HotNews.ro
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat luni că Franța trebuie să aloce mai multe fonduri pentru apărare, chiar dacă acest lucru ar presupune reducerea altor tipuri de cheltuieli. Comentariile lui Wadephul riscă să…
18:10
Anunțul făcut de Vatican pentru turiști, înainte de aniversarea Bazilicii Sfântul Petru. Printre noutăți, o cafenea pe terasa bazilicii # HotNews.ro
Întreaga terasă de la Bazilica Sfântului Petru va fi deschisă publicului în curând, iar acolo va fi și o cafenea, a anunțat Vaticanul, luni, ca parte din planurile pentru a marca împlinirea a 400 de…
18:00
Un centru de comandă multinațional al Forțelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunțat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, citat de…
17:50
Liderii coaliției au decis ca taxele și impozitele locale, care au crescut puternic de la 1 ianuarie, să fie modificate. Printre variantele discutate se numără o reducere de 50% la impozitele pentru prima locuință și…
17:50
Omniasig a devenit acționar în societatea care vinde asigurări obligatorii de locuințe. Cât a plătit pe acțiunile Euroins, fostul lider RCA intrat în faliment # HotNews.ro
Omniasig VIG a devenit oficial acționar în cadrul PAID România, societatea care vinde asigurările obligatorii pentru locuințe, după ce a preluat pachetul de 5,5% din acțiuni, deținute anterior de Euroins, fostul lider RCA intrat în…
17:30
EXCLUSIV Piața auto SH din import s-a dat peste cap: Mașinile Dacia aduse din Germania le-au depășit pe cele noi. Electricele, tot mai prezente în loc de diesel # HotNews.ro
Mașinile electrice au început să fie prezente pe piața românească SH de import, așa cum sunt tot mai multe automobile Dacia care se întorc „acasă”. Cele mai vândute mașini rulate rămân clasicele Golf și Passat…
17:30
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin, actualizarea instrucțiunilor de completare a formularului 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit. Citește…
17:30
Pentru statul român, un câine bun e un câine mort: zeci de mii de câini uciși pe 9 milioane de euro, bani publici # HotNews.ro
Peste 64.000 de câini au fost eutanasiați în România în ultimii trei ani, jumătate dintre ei la patru adăposturi gestionate de veterinari care au transformat procedura într-o afacere. Asta pentru că politica publică a statului…
17:30
Un livrator care n-a ridicat privirea din GPS a rămas fără camionetă după ce a intrat pe „cea mai mortală potecă” din Marea Britanie # HotNews.ro
Un camion de livrare a rămas blocat în bălți de nămol în Essex, într-o zonă pe care localnicii o numesc „cea mai mortală potecă din Marea Britanie”, relatează The Independent. Garda de Coastă Regală (HM…
17:20
Zelenski a convocat responsabilii din apărare, pe fondul informațiilor despre un atac masiv pregătit de Rusia # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni conducerii Forțelor Aeriene, Ministerului Apărării și companiei Ukrenergo să pregătească măsuri suplimentare de protecție, în contextul unor informații din serviciile de informații potrivit cărora Rusia ar pregăti un…
17:20
VIDEO Ministrul Energiei, în Parlament, după ce a fost chemat de USR să dea explicații pentru criza apei din Argeș: „Unii fac balet, se comportă ca și cum ar fi în opoziție” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că subiectul referitor la criza apei din Curtea de Argeș, pentru care a fost chemat de USR în Parlament, este folosit „politic” împotriva sa doar pentru că face parte…
17:10
Supraviețuirea Ucrainei „e încă o chestiune deschisă”. Avertisment dramatic al unuia dintre cei mai puternici politicieni de la Kiev # HotNews.ro
Declarația vine după câteva luni de bombardamente intense ale Rusiei care au țintit infrastructura critică a Kievului, provocând întreruperi ale alimentării cu curent electric, încălzire sau apă, scrie Kyiv Post. Kievul se află în pragul…
16:40
„Probleme tehnice” au făcut ca 34 jihadiști australieni să fie înapoiați cu microbuzul la tabăra din Siria care i-a eliberat # HotNews.ro
Treizeci și patru de australieni eliberați mai devreme în cursul zilei de luni dintr-o tabără din nordul Siriei care găzduiește familii ale unor presupuși militanți ai Statului Islamic (ISIS) s-au întors în centrul de detenție…
Acum 8 ore
16:30
Peiu susține că situația economică este „mult mai gravă” decât cea prezentată de Guvern. Măsurile propuse de AUR # HotNews.ro
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că recesiunea economică din țara noastră „iese mult în afara tiparului european” și este una „pur şi simplu locală, naţională, românească”. Economia românească…
16:30
Comisia Europeană trimite un comisar la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace lansat de Donald Trump. Bruxellesul participă ca observator # HotNews.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură, a anunțat…
16:20
Airbnb a lansat deja în aplicația sa anumite funcționalități ce folosesc inteligență artificială (AI), însă directorul general Brian Chesky afirmă că platforma de închirieri pe termen scurt plănuiește acum să integreze funcții bazate pe modele…
15:50
Poliția franceză a descins la Institutul Lumii Arabe din Paris pentru a ridica documente privind posibile legături cu Jeffrey Epstein # HotNews.ro
Poliția franceză a efectuat luni percheziții la Institutul Lumii Arabe din Paris în cadrul unei anchete care îl vizează pe Jack Lang, fostul director al instituției și un fost ministru al culturii, și legăturile acestuia…
15:30
Gruparea rusă Wagner s-a reorientat și are o nouă misiune, de data aceasta în inima Europei # HotNews.ro
Specialiștii Wagner au fost însărcinați cu recrutarea de europeni vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violență pe teritoriile țărilor membre ale NATO, scrie Financial Time citat de Agerpres. Recrutorii grupării…
15:30
În locuințele actuale, optimizarea spațiului a devenit o prioritate, motiv pentru care mulți utilizatori analizează electrocasnicele prin prisma felului în care se integrează în încăpere. Oamenii caută soluții compacte, dar fără compromisuri la capitolul eficiență,…
15:20
Google, acuzat că pune utilizatorii în pericol: Cum sunt „camuflate” avertismentele medicale în răspunsurile automate ale AI # HotNews.ro
AI Overviews oferă sfaturi medicale fără avertismente de siguranță vizibile imediat, arată o investigație The Guardian. Experții de la MIT și Stanford consideră absența acestora periculoasă din cauza riscului de informații eronate, în timp ce Google…
15:00
Marco Rubio anunță la Budapesta susținerea puternică a lui Trump pentru Viktor Orbán, înaintea alegerilor din aprilie: „O epocă de aur” # HotNews.ro
Partidul Fidesz al premierului maghiar este pe locul doi în unele sondaje de opinie, scrie Reuters, dar Viktor Orbán este pe primul loc în inima președintelui SUA Donald Trump. Președintele Donald Trump este dedicat succesului…
15:00
Ce se știe despre românul acuzat că a încercat să răpească o fetiță din brațele mamei, în Italia # HotNews.ro
Autoritățile italiene au catalogat tentativa de răpire de sâmbătă drept un „incident extrem de grav”.
15:00
Cazul Epstein a luat-o razna: 4 persoane fără nici o legătură acuzate public, doar pentru că erau bărbați și albi # HotNews.ro
Scandalul Epstein a ajuns la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Citiți mai mult pe GOLAZO.ro.
14:50
„Prosumatorii ajung să crească facturile pentru consumatorii de energie”, spune Asociația Furnizorilor de Energie. Cât se adaugă în plus pentru fiecare consumator # HotNews.ro
Creșterea numărului de prosumatori, care a ajuns la 300.000, a dus la creșterea energiei verde din sistemul energetic, însă produce dezechilibre în rețea pe care le suportă toți ceilalți consumatori, spune Asociația Furnizorilor de Energie…
14:50
ULTIMĂ ORĂ Lista procurorilor care îndeplinesc condițiile pentru a candida la șefia marilor parchete, anunțată de Ministerul Justiției # HotNews.ro
Toți cei 19 candidați înscriși pentru șefia Parchetului General, a DNA și DIICOT îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a participa la concurs, a anunțat, luni, Ministerul Justiției. Cel care va avea ultimul cuvânt în…
14:50
O excursie la Vatican înseamnă o călătorie prin secole de artă, credință și istorie concentrată într-un spațiu surprinzător de mic, dar copleșitor de bogat. De la emoția întâlnirii cu frescele lui Michelangelo din Capela Sixtină…
Acum 12 ore
14:20
Critici dure pentru Meloni, pe tema prezenței Italiei la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „Faptul că a decis să ne târască în această abominație ofensează Italia” # HotNews.ro
Italia va fi prezentă joi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace cu statut de observator, așa cum va fi prezentă și România. Este neclar deocamdată dacă la Washington va merge chiar Giorgia Meloni sau…
14:10
VIDEO „O lovitură devastatoare pentru inimă”: Un simbol al iubirii din Italia s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților # HotNews.ro
Celebrul arc de stânci marine de la Sant’Andrea în Puglia, cunoscut sub numele de Arcul Îndrăgostiților, s-a prăbușit sâmbătă, chiar de Sfântul Valentin, după ce furtuni puternice și ploi torențiale au măturat sudul Italiei, potrivit…
14:10
Actrița Salma Hayek a anunțat duminică la Ciudad de Mexico că lucrează la producția unui film destinat să corecteze, în opinia vedetei, imaginea „eronată” pe care unele voci o transmit despre Mexic și să răspundă…
14:10
[P] S-a lansat prima platformă de pregătire online pentru examenul de specialitate din România # HotNews.ro
Ecosistemul educațional medical din România face un pas major înainte. Începând cu 17 februarie 2026, medicii rezidenți au, în premieră, acces la un instrument digital dedicat exclusiv celei mai importante etape din cariera lor post-universitară:…
14:00
Care sunt „principalele problemele” ce vor fi discutate de Moscova și Kiev la Geneva, unde ajunge și omului de încredere al lui Putin # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat luni că prezența consilierului prezidențial Vladimir Medinski este „necesară” la noua rundă de negocieri programată să aibă loc săptămâna aceasta.
14:00
VIDEO. Brățara „magică” inventată de patru studente românce. Ajută persoanele cu deficiențe de auz să asculte muzică. A fost testată la Untold și premiată în Germania # HotNews.ro
Muzica „simțită” prin vibrații. Un proiect născut din prietenie și empatie, devenit inovație europeană. Patru tinere studente de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) – Iulia Bara, Mărioara Mihali, Ioana Popa și Cătălina Rizel –…
13:50
Avertisment privind riscul unei epidemii la nivel național, după ce au fost preluați toți câinii din padocul groazei de la Suraia / Apel către autorități # HotNews.ro
Toți câinii din adăpostul privat din Suraia, județul Vrancea, de unde au apărut imagini cu animale maltratate și ucise, iar autoritățile au deschis un dosar penal, au fost preluați de ONG-uri și voluntari încă de…
13:40
RISE Moldova: Fosta deputata din Republica Moldova Marina Tauber, o apropiată a lui Ilan Șor, are peste jumătate de milion de dolari, nedeclarați, într-o bancă rusească sub sancțiuni # HotNews.ro
Aproximativ 566.000 de dolari, echivalentul a peste 47,3 milioane de ruble rusești, figurează într-un depozit deschis la banca de stat rusă Promsvyazbank pe numele fostei deputate din Republica Moldova Marina Tauber, potrivit unei investigații publicate…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.