De ce a participat Bella Santiago la Eurovision 2026, deși nu își dorea acest lucru. Cine a împins-o de la spate: „Hai, mai încearcă și tu o dată”
Cancan.ro, 17 februarie 2026 00:40
Bella Santiago a venit în platoul emisiunii Dan Capatos Show pentru a povesti despre experiența ei la Eurovision și despre provocările întâmpinate în trecut. Artista a dezvăluit că participarea a lăsat-o dezamăgită, după ce, deși […]
Acum 15 minute
01:00
Barack Obama reacționează după imaginea rasistă postată de Donald Trump pe social media cu el și soția sa, Michelle. „Este o încercare de a distrage atenția” # Cancan.ro
Fostul președinte american Barack Obama a răspuns imaginile rasiste distribuite în mediul online de președintele Donald Trump despre soții Obama, numindu-le o „distragere” de la problemele reale cu care se confruntă țara. Într-un interviu acordat […]
01:00
Bella Santiago a recunoscut de ce Cav se ceartă cu Nicu la Survivor 2026: „Am înțeles că la casting s-au mai văzut acolo, au glumit și…” # Cancan.ro
Bella Santiago a povestit în platoul emisiunii Dan Capatos Show despre viața din copilărie și cum experiențele acestea au modelat-o să fie puternică. Artista a crescut în Filipine, într-o casă foarte mică și într-un mediu […]
Acum o oră
00:40
00:40
Delta Dunării: între gheață și speranță. Douăzeci de ani de supraviețuire la capătul hărții # Cancan.ro
În Delta Dunării, distanța nu se măsoară în kilometri, ci în ore de apă, în sloiuri, în motorină și în rugăciuni. Acum 20 de ani, o simplă răceală putea deveni tragedie, o fractură – sentință, […]
00:20
De ce Alex Bodi nu vrea o luptă cu Meko, de fapt: „Domne, vezi că e manevră, îți face ceva. Am niște nume de băieți pe care 100% i-a legat” # Cancan.ro
Conflictul dintre Alex Bodi și Meko continuă să fie subiect de discuție! Bodi a venit în platoul emisiunii Dan Capatos Show, unde a spus că reacțiile lui Meko par să fie motivate de orgoliu și […]
00:20
Horoscop 17 februarie 2026. Află zodia care trebuie să fie foarte atentă la sănătate, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie, dar ritmul alert poate aduce […]
Acum 2 ore
00:00
Jaf de proporții în cimitirele din județul Constanța. Câte mii de lei au furat hoții de morminte # Cancan.ro
Situație alarmantă într-o localitate din județul Constanța, unde mai multe morminte au fost profanate de hoți. Incidentul a avut loc în cimitirul din Cuza Vodă, iar autorii au vizat direct criptele, de unde au sustras […]
00:00
Alex Bodi i-a dat fatala lui Meko: „Dacă faci sport de contact de 15-20 de ani, de ce nu ești la un campionat?” Ce preț ar avea sportivul pentru o postare # Cancan.ro
Conflictul dintre Alex Bodi și Meko a escaladat în ultimele zile! Omul de afaceri a venit în platoul emisiunii Dan Capatos Show să clarifice totul. Bodi spune că scandalul a fost folosit de cealaltă parte […]
16 februarie 2026
23:40
Ministerul Educației a anunțat forma finală a structurii anului școlar 2026–2027, stabilind că elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026, iar acestea se vor încheia pe 18 iunie 2027. Conform documentului aprobat, anul școlar […]
23:30
Laurențiu Reghecampf, primele declarații despre nunta cu Corina Caciuc și botezul mezinului: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” # Cancan.ro
Laurențiu Reghecampf a avut o intervenție în direct la Dan Capatos Show! Antrenorul a dat din casă și a vorbit despre viața pe care o are de câteva luni, departe de Europa. Deși echipa pe […]
23:20
Vlad Gherman și Oana Moșneagu, pregătiți să își mărească familia: „O să fie un tătic foarte drăgălaș” # Cancan.ro
Oana Moșneagu și Vlad Gherman par să traverseze una dintre cele mai armonioase perioade din viața lor, atât pe plan profesional, cât și în ceea ce privește relația de cuplu. Cei doi actori se bucură […]
Acum 4 ore
23:10
În contextul în care scumpirile din România sunt tot mai evidente, iar prețurile la alimente și la mâncarea servită în oraș cresc de la o lună la alta, românii sunt nevoiți să caute soluții pentru […]
23:00
Ileana Sterp și Mama Geta, nemulțumite de cadourile primite de la Daniela și Culiță Sterp? Reacția lor spune tot: „La batjocură” # Cancan.ro
Culiță Sterp și Daniela s-au întors acasă după o lună petrecută în Asia alături de copiii lor. Oprind până în Dubai înainte de a se întoarce în ţară, cei doi au cumpărat câteva cadouri pentru […]
23:00
Derapaj la Fox News. Un prezentator este ținta criticilor după o declarație revoltătoare despre Jeffrey Epstein # Cancan.ro
Televiziunea americană Fox News este criticată după ce prezentatorii emisiunii The Five au luat în derâdere acuzațiile aduse lui Jeffrey Epstein în timpul ediției de vineri seară a emisiunii. Un anume segment din emisiune a […]
22:40
„Escrocul de pe Tinder” ar fi invidios pe folcloristul recidivist. Cum a reușit Loverboy-ul de Vaslui să „radă” zeci de mii de euro de la pensionarele vulnerabile # Cancan.ro
A fost liniște o perioadă în zona aceasta gri despre care vom vorbi astăzi. Au existat numeroase episoade, în care băieții „deștepți” au făcut toate demersurile necesare pentru a profita de doamne vulnerabile și pentru […]
22:30
Robert Duvall a murit la 95 de ani. Era cunoscut pentru rolurile sale din „Nașul” și „Apocalypse Now” # Cancan.ro
Lumea filmului a pierdut una dintre cele mai respectate și influente figuri ale sale. Actorul american Robert Duvall, cunoscut pentru rolurile sale din „Nașul” și „Apocalypse Now”, a încetat din viață la vârsta de 95 […]
22:20
Meghan Markle și Prințul Harry publică prima poză cu fiica lor după ani întregi. Ultima fotografie publică fusese făcută în 2022 # Cancan.ro
Meghan Markle și prințul Harry au postat recent pe rețelele sociale o imagine în care apare fiica lor Lilibet, în vârstă de patru ani și jumătate. Imaginea este una extrem de rară, dat fiind faptul […]
22:20
Alex Bodi, adevărul despre scandalul care a zguduit showbiz-ul! Afaceristul a pus tunurile pe Dorian Popa: “Avea o persoană care îl menaja când era cu Babs” # Cancan.ro
Showbiz-ul românesc se clatină tot mai tare după ce scandalul momentului din Alex Bodi, Meko și Dorian Popa a atins cote alarmante și a ajuns în atenția celor mai de temut clanuri interlope. Alex Bodi, […]
22:10
O adolescentă de 15 ani din România, stabilită împreună cu familia sa în Belgia, este dată dispărută. Denisa Alexandra nu a mai fost văzută de aproape o săptămână, iar părinții ei au lansat un apel […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 17 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorica Dăncilă # Cancan.ro
Invitatul zilei este Viorica Dăncilă, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Milionăreasa l-a “atacat” pe Andrei Barbu, sub privirile Emei Uta! „Paris Hilton de România” are o slăbiciune pentru bărbații „ocupați” # Cancan.ro
Poate vă era dor de o poveste de oraș, presărată cu picanterii de senzație. De data aceasta, protagonista noastră, care nu e străină de lumea colorată și efervescentă a showbiz-ului, și-a făcut de cap în […]
22:00
Scad taxele cu 50% pentru această categorie de români? Ce se întâmplă cu românii care au plătit deja suma întreagă # Cancan.ro
Liderii Coaliției au decis, în ședința de luni, formarea unui grup de lucru care să elaboreze un plan pentru reducerea taxelor, după ce majorările recente au generat nemulțumiri la nivel național și au dus la […]
21:30
Comuna din România cu 2.800 de locuitori, dar cu salarii de 3.500.000 de lei pe an. La primărie sunt 55 de angajați # Cancan.ro
În România, numeroase comune mici se confruntă cu probleme financiare cronice, în care veniturile proprii nu reușesc să acopere cheltuielile curente. Această situație forțează administrațiile locale să solicite constant fonduri suplimentare de la guvern pentru […]
Acum 6 ore
21:10
Dragă cititorule, în acest în acest început de săptămână, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, perfect adaptat timpurilor pe care le trăim. Amuză-te alături de noi în rândurile ce urmează. S-a descoperit pâinea cu gust de […]
21:00
Influencerița Daniela Costetchi rupe tăcerea despre șantajul trăit! Câte mii de euro a plătit, după ce s-a trezit cu un sicriu și o cruce la poartă. Detalii în premieră # Cancan.ro
În ultimele săptămâni, cazul Iulianei Beregoi a devenit un subiect intens discutat în spațiul public după ce numele acesteia a fost asociat de Andreea Bostănică cu apariția unor imagini cu sicrie, cruci și coroane lăsate […]
20:40
Se interzic rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani în România? Ce a răspuns Nicușor Dan # Cancan.ro
Dezbaterea privind accesul copiilor și adolescenții la rețelele sociale a devenit tot mai intensă în Europa și în România, pe fondul creșterii alarmante a timpului petrecut online de minori și a riscurilor asociate. Ce a […]
20:10
Cântărețul din România și-a cerut iubita de soție? Cum arată inelul pe care i l-a dăruit: „Nu voi uita niciodată” # Cancan.ro
Adrian Norocel traversează o perioadă extrem de frumoasă din viața sa, în care planul personal a devenit prioritar. După ce a fost nevoit să ia o pauză de la muzică, artistul s-a concentrat mai mult […]
20:00
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Prezentatoarea TV s-a căsătorit cu un celebru fotbalist, chiar de Valentine’s Day # Cancan.ro
Olivia Cucoș, una dintre cele mai vizibile prezentatoare TV din Republica Moldova și fostă concurentă apreciată la emisiunea culinară Chefi la Cuțite, a decis să își unească destinul cu fotbalistul Denis Furtună, jucător la CS […]
20:00
Cum ar fi încercat Iuliana Beregoi să intimideze o creatoare de conținut din Republica Moldova. Acuzații fără precedent în războiul influencerițelor! # Cancan.ro
Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a ajuns la cel mai tensionat punct de până acum, după ce prima a lansat acuzații extrem de grave la adresa familiei rivalei sale. Influencerița susține că apropiați […]
19:40
Ce le-a cerut Carmen Tănase producătorilor de la Românii au Talent: „Nu mi-a dat nimeni” # Cancan.ro
Sezonul 16 al emisiunii “Românii au Talent“ este în desfășurare la PRO TV. Acest sezon vine cu o noutate în rândul juraților. Actrița Carmen Tănase s-a alăturat echipei, în locul actorului Dragoș Bucur. Carmen Tănase […]
19:20
Cât costă fundația unei case de 100 mp. Costurile sunt mai ridicate decât în anii trecuți # Cancan.ro
Orice proiect de construcție pornește de la un element esențial, chiar dacă acesta nu va fi vizibil după finalizarea casei: fundația. Rolul ei este vital, deoarece preia greutatea întregii clădiri și asigură stabilitatea pe termen […]
19:20
O vulcanizare mobilă poate deveni o afacere extrem de profitabilă, mai ales în oraşele aglomerate, unde timpul este prețioş, iar șoferii preferă intervențiile rapide în detrimentul deplasării până la service. Costurile unei astfel de afaceri […]
Acum 8 ore
18:50
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe „Măcelarul lui Bebino”. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0 # Cancan.ro
CANCAN.RO a intrat în posesia înregistrărilor surprinse de camerele de supraveghere, care arată întâlnirea dintre Costeluș Lintrașu, prietenul lui Alex Bodi, și Cezar Petcu, chiar în seara în care acesta a intervenit pentru „musculosul din […]
18:40
Primul concurent care merge la Asia Express 2026! Ce fost fotbalist celebru a semnat cu Antena 1 # Cancan.ro
Antena 1 lucrează deja la pregătirile pentru un nou sezon al emisiunii Asia Express, iar primele informații despre distribuție au început să apară. Una dintre vedetele care ar fi semnat deja pentru ediția din 2026 […]
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Gheorghe Piperea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:40
Larisa Uță a dat cărțile pe față. De ce a plâns abia după ce a ieșit de la Survivor 2026: „Sunt copleșită…” # Cancan.ro
Larisa Uță a părăsit competiția Survivor după ce a pierdut duelul cu Cristian Boureanu. Eliminarea antrenoarei de fitness a venit după un parcurs intens în Republica Dominicană, iar reacțiile publicului au surprins-o în mod plăcut. […]
18:20
Tot mai multe nume cunoscute din televiziune și muzică au ales să lase în urmă ritmul alert al Bucureștiului pentru o viață mai calmă, aproape de natură. Nu au dispărut din spațiul public, dar și-au […]
18:10
Tot mai multe nume cunoscute din televiziune și muzică au ales să lase în urmă ritmul alert al Bucureștiului pentru o viață mai calmă, aproape de natură. Nu au dispărut din spațiul public, dar și-au […]
18:00
Ce pensie primește o femeie care a lucrat 20 de ani în Germania. Suma e o mare dezamăgire # Cancan.ro
O femeie poloneză care a lucrat 20 de ani în Germania se aștepta ca pensia ei să fie mai mare. Aceasta a aflat că va primi, de fapt, între 520 și 600 de euro pe […]
18:00
Deși calendarul arată luna februarie, în unele piețe din Constanța au apărut deja fructe specifice verii. Comercianții au scos la vânzare pepeni și cireșe, produse care atrag imediat atenția trecătorilor, mai ales prin contrastul cu […]
17:50
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru intervalul 16 februarie – 1 martie 2026, iar specialiștii anunță o perioadă marcată de oscilații termice, episoade de răcire accentuată și precipitații frecvente în aproape toate regiunile […]
17:20
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 de secunde # Cancan.ro
Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit un test de perspicacitate inedit, perfect pentru a-ţi testa abilităţile de observare. În fața ta se află două imagini aproape identice cu un bărbat pe covorul roșu, însă trei […]
Acum 12 ore
17:00
Andrei Croitoru este un celebru vlogger pe zona de food. Acesta s-a dus la Terasa Obor, locație situată într-o cunoscută piață din București. Terasa Obor este renumită pentru grătarele care se fac acolo, în special […]
17:00
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc # Cancan.ro
Răzvan Grecu, un tânăr din Lugoj, și-a pierdut viața la doar 26 de ani, în urma unui infarct miocardic. Evenimentul tragic a șocat întreaga comunitate. Răzvan era cunoscut ca un șofer de camion pasionat, un […]
17:00
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul” # Cancan.ro
Invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Ioana State a făcut dezvăluiri savuroase despre unul dintre cele mai neașteptate momente trăite pe scenă, dar și despre realitatea din spatele uneia dintre cele mai cunoscute glume ale sale: […]
16:50
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș # Cancan.ro
Criminalul lui Gheorghe Chindriș a fost reținut de polițiști, iar asupra sa au fost descoperite mai multe obiecte care i-au aparținut fostului inginer. Suspectul principal a fost arestat preventiv, după ce anchetatorii au stabilit că […]
16:40
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă # Cancan.ro
Vedeta emisiunii Britain’s Got Talent, Kerri-Anne Donaldson, a fost găsită moartă în casă la doar trei zile după ce a fost arestată sub suspiciunea de infracțiune sexuală, transmit autoritățile. Dansatoarea, în vârstă de 38 de […]
16:40
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028 # Cancan.ro
În această perioadă, astrologii atrag atenția asupra unui moment considerat decisiv pentru dinamica astrală a următorilor ani. Tranzitul lui Saturn prin Pești s a încheiat în data de 14 februarie, marcând finalul unei etape importante […]
16:10
Barack Obama, declarații în premieră despre informațiile pe care le-a primit despre extratereștri. „Sunt reali, dar nu am văzut unul niciodată” # Cancan.ro
La câteva ore după ce a provocat frenezie spunând că extratereștrii sunt reali într-un podcast, fostul președinte american Barack Obama a publicat o declarație în care clarifică faptul că nu a văzut nicio dovadă directă […]
15:50
Săptămâna bună trebuie să înceapă cu un zâmbet pe chip și echipa CANCAN.ro vă aduce o glumă extrem de amuzantă, pentru a vă mai destinde. Azi vorbim despre roșiile din supermaketurile românești, care vor fi […]
