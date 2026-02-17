Meciurile din Premier League vor avea pauze pentru a permite jucătorilor musulmani să se alimenteze

00:00

* Mike McGlone, Bloomberg: and #8222;Bitcoin a demonstrat că nu este aur digital and #8221;* Geoff Kendrick, Standard Chartered: and #8222;Investitorii în ETF-uri, dintre care mulţi înregistrează pierderi, sunt mai predispuşi să îşi reducă expunerea decât să cumpere pe scădere and #8221;* Jurrien Timmer, Fidelity: and #8222;Este greu de spus dacă 60.000 de dolari reprezintă minimul pentru Bitcoin, însă presupunerea mea este că da, iar după câteva luni de consolidare, următoarea piaţă and #171;bull and #187; ciclică va începe and #8221;