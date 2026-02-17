Avertizare meteo de ninsori în București. Zăpada și viscolul revin în Capitală
HotNews.ro, 17 februarie 2026 07:20
Capitala se află începând de azi de la ora 10 sub cod galben de ninsori și viscol, potrivit ANM. Avertizarea meteo este valabilă până miercuri la ora 14. Vremea începe să se răcească de marți…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
07:40
Actorul care la 28 de ani concurează la Oscar cu unii dintre greii de la Hollywood face o dezvăluire surprinzătoare # HotNews.ro
La gala Premiilor Oscar care va avea loc la jumătatea lunii martie, actorul australian Jacob Elordi, considerat una dintre stelele în ascensiune ale Hollywood, are șansa să obțină o statuetă pe care mulți actori talentați…
Acum 30 minute
07:20
Capitala se află începând de azi de la ora 10 sub cod galben de ninsori și viscol, potrivit ANM. Avertizarea meteo este valabilă până miercuri la ora 14. Vremea începe să se răcească de marți…
Acum o oră
07:10
Ce se întâmplă cu păcănelele interzise de Guvern: „Le-au scos fix pe cele 10% unde puteai miza mai puțin”, spune o organizație din piață. Ce zic autoritățile # HotNews.ro
Într-o retrezire bruscă a unui conflict mai vechi, Guvernul României e acuzat de către partea interesată din industria jocurilor de noroc de o intervenție țintită în piața de gambling, și anume scoaterea din uz a…
07:10
ULTIMA ORĂ Taxe și impozite locale schimbate. Cum vor scădea la unele case. Noile cote cerute lui Bolojan # HotNews.ro
Guvernul se pregătește să reintroducă reduceri la impozitele și taxele locale tocmai majorate începând din acest an. Reducerile procentuale care erau aplicate înainte de majorările din luna ianuarie vor fi acum însă semnificativ mai mici.…
07:00
„Am zis că o să-i fac vaccinul rujeolic (ROR) după ce va putea spune o poezie”. Cum ajung mulți părinți români să amâne vaccinurile copiilor și de ce „etichetele nu ajută” # HotNews.ro
Potrivit experților în sănătate publică, motivele pentru care România stă prost la acoperirea vaccinală și mai ales la imunizarea față de rubeolă, rujeolă și oreion (ROR) trec dincolo de discuția anti- și pro-vaccin. Am căutat,…
07:00
INVESTIGAȚIE Zece dosare penale, dar încă eutanasiază câini pe bani publici. Un adăpost privat din Giurgiu a primit „cotizații” de peste 1,3 milioane de euro de la primării # HotNews.ro
Cazul adăpostului din Suraia, Vrancea, nu e unul singular. Site-ul de investigații Snoop a descoperit un alt adăpost, care este vizat de acuzații precum „uciderea animalelor cu intenție fără drept”. Este vorba despre adăpostul Asociației…
Acum 8 ore
00:10
Discuții despre arma nucleară la un nivel cum „o lume întreagă nu a fost obișnuită până acum”, spune un fost șef al diplomației române: „Pentru nimeni nu e clar cât de departe se poate ajunge” # HotNews.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru al afacerilor externe, susține că în „discuțiile de coridor” din marja Conferinței de Securitate de la Munchen au fost abordate „destul de apăsat” și aspecte legate de înarmarea nucleară și că…
16 februarie 2026
23:50
Ministrul Energiei anunță că România a semnat un acord cu o companie din SUA cu licențe pentru zăcăminte din Groenlanda: „Vom avea o rafinărie de minerale rare” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat luni seară, la Antena 3 CNN, că România a semnat un document preliminar cu o companie minieră din Statele Unite, care deține licențe de exploatare pentru zăcăminte rare din…
Acum 12 ore
23:30
Șanse „mari” ca unele impozite locale „să fie reduse”, spune Sorin Grindeanu: „Există o variantă de lucru susținută de toată lumea” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că „în câteva zile va fi prezentată” o variantă pentru reducerea anumitor impozite locale. Grindeanu a spus, luni seară, la România TV, că în acest sens „există o…
23:10
Ciprian Ciucu anunță noi întâlniri cu conducerea STB și sindicatele: „Consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7…” # HotNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a promis că va veni „cu o soluție” pentru situația de la Societatea de Transport București (STB), despre care a spus că are o datorie curentă de 1,6 miliarde…
22:50
Armata germană va fi antrenată de militari ucraineni, după ce miniștrii apărării din cele două state au semnat acordul # HotNews.ro
Miniștrii apărării din Germania și Ucraina au semnat vinerea trecută un acord pentru trimiterea unor instructori ucraineni pentru armata germană, informează luni dpa, conform Agerpres. Un purtător de cuvânt al Bundeswehr (forțele armate germane) a…
22:30
Condițiile puse de liderul PSD pentru a nu retrage încrederea premierului. „Nu joc în cartea «Geneza, după Bolojan»” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că fără prezența partidului său în actuala coaliție de guvernare „probabil că astăzi am fi avut o ordonanță de urgență cu tăieri peste tot” și a spus că susținerea social-democraților…
22:20
Fratele lui Jeffrey Epstein contestă concluziile FBI privind moartea acestuia: „Sunt din ce în ce mai convins că a fost asasinat” # HotNews.ro
Mark Epstein, fratele infractorului sexual Jeffrey Epstein, a reiterat luni la BFMTV îndoielile pe care le exprimă de luni de zile cu privire la adevăratele motive ale morţii lui Jeffrey, despre care autorităţile spun că…
21:50
Ministrul croat al economiei, Ante Susnjar, a declarat luni că țara sa este dispusă să ajute Ungaria și Slovacia în ceea ce privește aprovizionarea lor cu petrol, dar că nu există justificare pentru transportul de…
21:40
Ministrul Muncii: Eliminarea CASS pentru mame și veterani este „o măsură simbolică” și nu presupune „vreun efort bugetar foarte mare” # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame și veterani este „o măsură simbolică” și că nu ar trebui pus accentul…
21:30
Dorinel Munteanu, nervos după ce FC Hermannstadt a pierdut meciul cu CFR Cluj: „A fost decis de alți factori, nu de jucători” # HotNews.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, a criticat arbitrajul brigăzii conduse de Andrei Chivulete, după înfrângerea cu CFR Cluj, scor 0-1, în etapa a 27-a din SuperLiga. Unicul gol al partidei a fost marcat de…
21:20
Cea mai rapidă înaintare a ucrainenilor pe front în aproape doi ani. Explicația experților # HotNews.ro
Forțele ucrainene au recucerit 201 kilometri pătrați de teritoriu într-un interval de cinci zile săptămâna trecută, mai exact de miercuri și până duminică, arată o analiză AFP pe baza datelor de la Institutul pentru Studiul…
21:00
Premierul Albaniei propune protejarea miniștrilor anchetați penal. Opoziția: „Nu este nimic altceva decât o încercare a lui Rama de a se proteja” # HotNews.ro
Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a declarat că guvernul său va modifica legea pentru a-i proteja pe miniștri de suspendare pe durata unei anchete penale, ceea ce a determinat opoziția să îl acuze că încearcă să…
20:40
O senatoare SUA desființează la București raportul critic din Congres care chestiona anularea alegerilor din România: „Un document ideologic și eronat” / Ce spune despre actuala relație România-SUA # HotNews.ro
Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, care a vizitat luni Bucureștiul pentru întâlniri cu oficialii români, inclusiv președintele Nicușor Dan, a afirmat că SUA sunt în continuare un prieten al României și că, datorită acestui parteneriat, NATO…
20:30
Robert Duvall, legendarul actor din The Godfather și Apocalypse Now, a murit la 95 de ani # HotNews.ro
Robert Duvall, actor american cunoscut mai ales pentru rolurile sale din The Godfather și Apocalypse Now, s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, conform anunțului făcut de familie pe pagina lui de…
20:00
Guvernul, notificat oficial de sindicaliștii din Sănătate cu privire la „intenția de a declanșa grevă generală”. Sanitas: Există și risc de „greve spontane” în spitale # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele Sanitas, Iulian Pope, a declarat luni că „există o presiune foarte mare din partea lucrătorilor din sistemul sanitar și cel de asistență socială pentru toate formele de protest”, inclusiv pentru greve spontane în spitale.…
19:50
Dependența de rețelele de socializare nu e doar o problemă a copiilor. Pe lângă legislație, mai e nevoie de ceva # HotNews.ro
„Atunci când e vorba despre rețelele sociale noi, părinții, suntem uneori doar niște copii care încearcă să le pună limite altor copii”. La una dintre ferestrele blocului de 10 etaje, două fetițe stau pe pervaz,…
19:30
„Știam că fiul nostru a fost ucis”: Reacția mamei lui Navalnîi după raportul care arată că a fost otrăvit # HotNews.ro
Mama opozantului rus Alexei Navalnîi a transmis luni că evaluarea potrivit căreia fiul ei a murit după ce a fost otrăvit o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască confirmă convingerea sa că…
19:20
Consiliul Concurenței analizează preluarea fostului combinat ArcelorMittal Hunedoara de către familia Umbrărescu # HotNews.ro
Consiliul Concurenței a anunțat că analizează tranzacția prin care UMB Steel SRL, companie controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, intenționează să preia activele aparținând ArcelorMittal Hunedoara S.A., conform unui comunicat de presă transmis luni.…
18:50
Ambasadorul României la Washington explică de ce „nu a fost solicitată o vizită bilaterală” la Casa Albă, în timpul vizitei lui Nicușor Dan pentru Consiliul Păcii # HotNews.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat luni că deplasarea președintelui Nicușor Dan în Statele Unite „este dedicată exclusiv participării la această reuniune inaugurală a Consiliului Păcii” din 19 februarie. Într-o intervenție la Antena…
Acum 24 ore
18:30
Noi reguli pentru jocurile de noroc, votate de Senat. PSD a decis să susțină măsurile Coaliției în ultimul moment. AUR spune că și el e de acord / Camera Deputaților va lua, practic, decizia # HotNews.ro
Senatul se pregătea luni să respingă, ca primă cameră sesizată, două propuneri de modificări legislative în domeniul jocurilor de noroc. Una dintre propuneri crește vârsta de la care cineva poate intra în cazinouri de la…
18:20
Cum au întâmpinat PSD, AUR, PNL și USR decizia lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace al lui Trump. „A cântărit foarte mult” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, că va merge, în calitate de observator, la prima întâlnire a Consiliului pentru Pace, organism creat de Donald Trump și numit de critici „concurență pentru ONU”. A fost prima…
18:20
„Cine vrea independență față de SUA, să-și facă mai întâi temele”: Germania cere Franței să taie din alte cheltuieli pentru a finanța apărarea # HotNews.ro
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat luni că Franța trebuie să aloce mai multe fonduri pentru apărare, chiar dacă acest lucru ar presupune reducerea altor tipuri de cheltuieli. Comentariile lui Wadephul riscă să…
18:10
Anunțul făcut de Vatican pentru turiști, înainte de aniversarea Bazilicii Sfântul Petru. Printre noutăți, o cafenea pe terasa bazilicii # HotNews.ro
Întreaga terasă de la Bazilica Sfântului Petru va fi deschisă publicului în curând, iar acolo va fi și o cafenea, a anunțat Vaticanul, luni, ca parte din planurile pentru a marca împlinirea a 400 de…
18:00
Un centru de comandă multinațional al Forțelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunțat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, citat de…
17:50
Liderii coaliției au decis ca taxele și impozitele locale, care au crescut puternic de la 1 ianuarie, să fie modificate. Printre variantele discutate se numără o reducere de 50% la impozitele pentru prima locuință și…
17:50
Omniasig a devenit acționar în societatea care vinde asigurări obligatorii de locuințe. Cât a plătit pe acțiunile Euroins, fostul lider RCA intrat în faliment # HotNews.ro
Omniasig VIG a devenit oficial acționar în cadrul PAID România, societatea care vinde asigurările obligatorii pentru locuințe, după ce a preluat pachetul de 5,5% din acțiuni, deținute anterior de Euroins, fostul lider RCA intrat în…
17:30
EXCLUSIV Piața auto SH din import s-a dat peste cap: Mașinile Dacia aduse din Germania le-au depășit pe cele noi. Electricele, tot mai prezente în loc de diesel # HotNews.ro
Mașinile electrice au început să fie prezente pe piața românească SH de import, așa cum sunt tot mai multe automobile Dacia care se întorc „acasă”. Cele mai vândute mașini rulate rămân clasicele Golf și Passat…
17:30
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin, actualizarea instrucțiunilor de completare a formularului 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit. Citește…
17:30
Pentru statul român, un câine bun e un câine mort: zeci de mii de câini uciși pe 9 milioane de euro, bani publici # HotNews.ro
Peste 64.000 de câini au fost eutanasiați în România în ultimii trei ani, jumătate dintre ei la patru adăposturi gestionate de veterinari care au transformat procedura într-o afacere. Asta pentru că politica publică a statului…
17:30
Un livrator care n-a ridicat privirea din GPS a rămas fără camionetă după ce a intrat pe „cea mai mortală potecă” din Marea Britanie # HotNews.ro
Un camion de livrare a rămas blocat în bălți de nămol în Essex, într-o zonă pe care localnicii o numesc „cea mai mortală potecă din Marea Britanie”, relatează The Independent. Garda de Coastă Regală (HM…
17:20
Zelenski a convocat responsabilii din apărare, pe fondul informațiilor despre un atac masiv pregătit de Rusia # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni conducerii Forțelor Aeriene, Ministerului Apărării și companiei Ukrenergo să pregătească măsuri suplimentare de protecție, în contextul unor informații din serviciile de informații potrivit cărora Rusia ar pregăti un…
17:20
VIDEO Ministrul Energiei, în Parlament, după ce a fost chemat de USR să dea explicații pentru criza apei din Argeș: „Unii fac balet, se comportă ca și cum ar fi în opoziție” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că subiectul referitor la criza apei din Curtea de Argeș, pentru care a fost chemat de USR în Parlament, este folosit „politic” împotriva sa doar pentru că face parte…
17:10
Supraviețuirea Ucrainei „e încă o chestiune deschisă”. Avertisment dramatic al unuia dintre cei mai puternici politicieni de la Kiev # HotNews.ro
Declarația vine după câteva luni de bombardamente intense ale Rusiei care au țintit infrastructura critică a Kievului, provocând întreruperi ale alimentării cu curent electric, încălzire sau apă, scrie Kyiv Post. Kievul se află în pragul…
16:40
„Probleme tehnice” au făcut ca 34 jihadiști australieni să fie înapoiați cu microbuzul la tabăra din Siria care i-a eliberat # HotNews.ro
Treizeci și patru de australieni eliberați mai devreme în cursul zilei de luni dintr-o tabără din nordul Siriei care găzduiește familii ale unor presupuși militanți ai Statului Islamic (ISIS) s-au întors în centrul de detenție…
16:30
Peiu susține că situația economică este „mult mai gravă” decât cea prezentată de Guvern. Măsurile propuse de AUR # HotNews.ro
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că recesiunea economică din țara noastră „iese mult în afara tiparului european” și este una „pur şi simplu locală, naţională, românească”. Economia românească…
16:30
Comisia Europeană trimite un comisar la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace lansat de Donald Trump. Bruxellesul participă ca observator # HotNews.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură, a anunțat…
16:20
Airbnb a lansat deja în aplicația sa anumite funcționalități ce folosesc inteligență artificială (AI), însă directorul general Brian Chesky afirmă că platforma de închirieri pe termen scurt plănuiește acum să integreze funcții bazate pe modele…
15:50
Poliția franceză a descins la Institutul Lumii Arabe din Paris pentru a ridica documente privind posibile legături cu Jeffrey Epstein # HotNews.ro
Poliția franceză a efectuat luni percheziții la Institutul Lumii Arabe din Paris în cadrul unei anchete care îl vizează pe Jack Lang, fostul director al instituției și un fost ministru al culturii, și legăturile acestuia…
15:30
Gruparea rusă Wagner s-a reorientat și are o nouă misiune, de data aceasta în inima Europei # HotNews.ro
Specialiștii Wagner au fost însărcinați cu recrutarea de europeni vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violență pe teritoriile țărilor membre ale NATO, scrie Financial Time citat de Agerpres. Recrutorii grupării…
15:30
În locuințele actuale, optimizarea spațiului a devenit o prioritate, motiv pentru care mulți utilizatori analizează electrocasnicele prin prisma felului în care se integrează în încăpere. Oamenii caută soluții compacte, dar fără compromisuri la capitolul eficiență,…
15:20
Google, acuzat că pune utilizatorii în pericol: Cum sunt „camuflate” avertismentele medicale în răspunsurile automate ale AI # HotNews.ro
AI Overviews oferă sfaturi medicale fără avertismente de siguranță vizibile imediat, arată o investigație The Guardian. Experții de la MIT și Stanford consideră absența acestora periculoasă din cauza riscului de informații eronate, în timp ce Google…
15:00
Marco Rubio anunță la Budapesta susținerea puternică a lui Trump pentru Viktor Orbán, înaintea alegerilor din aprilie: „O epocă de aur” # HotNews.ro
Partidul Fidesz al premierului maghiar este pe locul doi în unele sondaje de opinie, scrie Reuters, dar Viktor Orbán este pe primul loc în inima președintelui SUA Donald Trump. Președintele Donald Trump este dedicat succesului…
15:00
Ce se știe despre românul acuzat că a încercat să răpească o fetiță din brațele mamei, în Italia # HotNews.ro
Autoritățile italiene au catalogat tentativa de răpire de sâmbătă drept un „incident extrem de grav”.
15:00
Cazul Epstein a luat-o razna: 4 persoane fără nici o legătură acuzate public, doar pentru că erau bărbați și albi # HotNews.ro
Scandalul Epstein a ajuns la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Citiți mai mult pe GOLAZO.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.