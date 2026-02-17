VIDEO Ministrul Energiei despre metalele rare din Romania: „Cupru în Hunedoara, magneziu în Bihor și grafit in Gorj / Anunță semnarea unui acord cu o companie din SUA pentru metale rare
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit luni seară la Antena3 despre metalele rare din Romania. „Cupru în Hunedoara, magneziu în Bihor și grafit în Gorj. Faptul că România a obținut aceste 3 proiecte înseamnă că știm ce avem de făcut și putem să ne dezvoltăm cu tot lanțul integrat: extracție, rafinare. Dacă azi exploatăm minereu
Preotul Calistrat de la Vlădiceni, amendat de CNCD cu 5.000 lei după ce a agresat două femei și le-a făcut „isterice nemăritate" / „Era dojană arhirească", s-a apărat acuzatul
Preotul Constantin Chifan, cunoscut public drept „Părintele Calistrat", a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru declarații publice considerate discriminatorii și pentru încălcarea demnității a două femei, în urma scandalului izbucnit la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași, anunță Ziarul de Iași. Decizia a fost adoptată prin Hotărârea din 2 iulie 2025, iar
Un om de știință norvegian și-a provocat singur leziuni cerebrale cu o armă pentru a nega sindromul Havana / Guvernul norvegian a informat CIA despre experimentele secrete și consecințele devastatoare
Un cercetător norvegian a suferit leziuni cerebrale după ce a construit și testat pe propria persoană o armă experimentală, în încercarea de a demonstra că sindromul Havana nu există, anunță Mediafax, care citează Daily Mail. Experimentul secret a avut loc în 2024, când omul de știință, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a creat
Max Verstappen a criticat în termeni duri regulamentul de F1 pentru 2026, dar David Coulthard (fost pilot în Marele Circ) spune că olandezul va fi gata de luptă în prima etapă din Australia. De asemenea, Coulthard a dezvăluit și de cine se teme Max în noul sezon: de orice pilot cu motor Mercedes. Verstappen va
Girona surprinde pe teren propriu și o învinge pe Barcelona, scor 2-1 / Real Madrid, noul lider din LaLiga
Girona a făcut surpriza pe teren propriu și a învins-o pe FC Barcelona, scor 2-1, luni seară, în ultimul meci al etapei 24 din LaLiga. Știre în curs de actualizare.
Ministrul Energiei despre prețul energiei electrice: "Putem să ajungem la o scădere de cel puțin 10%–15% în perioada următoare"
Prețul energiei electrice ar putea scădea în perioada următoare cu cel puțin 10%–15%, susține ministrul Energiei, care afirmă că una dintre cauzele tarifelor ridicate din România este modul în care funcționează piața de tranzacționare, anunță Mediafax. Oficialul spune că există diferențe de preț chiar și față de energia cumpărată din alte state europene. Întrebat la
Arbitrul de la Inter – Juventus a primit amenințări cu moartea: „Ştim unde locuieşti", „te vom ucide" / La Penna, avocat în viața de zi cu zi, a depus plângere la poliție / Bastoni, fundașul milanez, şi-a închis conturile de social media
Amenințări cu moartea împotriva arbitrului La Penna și a familiei sale după meciul Inter-Juventus. Ei trebuie să rămână acasă și să nu iasă, iar arbitrul va depune plângere la poliție și va fi suspendat pentru o lună de coordonatorul arbitrilor Rocchi, anunță Corriere della Sera. Amenințări cu moartea a primit și Alessandro Bastoni, vinovat de
Grindeanu: Există mari şanse ca unele impozite locale să fie reduse / S-a propus ca pentru persoanele cu dizabilităţi să se reducă impozitul pe casă şi pe maşină cu 50%
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că există mari şanse ca o serie de impozite locale să fie reduse, cum ar fi cele pentru casele vechi şi cele pentru casele deţinute de persoanele cu dizabilităţi. Grindeanu a fost întrebat dacă există vreo variantă de reducere a cuantumului impozitelor şi taxelor locale, aşa cum au
Grindeanu: Educația și sănătatea, să fie exceptate de la aceste tăieri cu 10% / Membrii coaliției au înțeles ceea ce noi spunem de mult timp, că această sarabandă tăierilor trebuie să înceteze
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat luni seară la România TV cum s-a ajuns în cadrul coaliției de guvernare ca anumite categorii de salariați să fie exceptate de la tăierile salariale de 10%. "Noi am intrat în această ședință cu acest țintar, dacă vreți, ca sistemul de ordine publică, înțelegând aici poliția și armata, jandarmeria,
Ministrul Muncii amenință cu demisia dacă legea salarizării nu intră în consultări până în aprilie / "E jalon în PNRR. Până la începutul acestei veri trebuie să fie în vigoare"
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că va demisiona dacă legea salarizării nu ajunge în etapa de consultări cu sindicatele până la jumătatea lunii aprilie, anunță Mediafax. Afirmația a fost făcută în direct la Antena 3 CNN, ca răspuns la întrebările legate de promisiunile repetate privind creșterea salariilor din educație și de neîncrederea acumulată în
Dinamo București, la un punct de liderul campionatului după 1-0 cu Unirea Slobozia / Câinii roșii sunt calificați matematic în play-off
Dinamo București rămâne în ceafa liderului Universitatea Craiova după ce a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 1-0, luni seară, pe Arena Națională, în ultimul meci din etapa a 27-a. Dinamo a dominat copios partida de la București, acolo unde Claudiu Niculescu, fosta legendă a „câinilor roșii", și-a înfruntat echipa unde făcea istorie din postura de
"Je ne capitule pas" / Primarul Capitalei promite o soluție pentru criza în care se află STB / A ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov / PSD, Piedone, AUR au respins auditul pe care l-am cerut, compensez prin a lucra eu personal pe datele lor
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a anunțat luni seară pe pagina sa de Facebook că lucrează la un audit pentru STB, compaia de transport public a Bucureștiului, după ce PSD și AUR a respins o astfel de verificare în Consiliul General. "Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul și studiez organigrama
Aquapark lângă baza de tratament de la Ocna Mureș / 4 bazine de interior, jacuzzi, bazin de imersie, 2 tobogane interioare și 5 bazine exterioare / Investiție de peste 100 de milioane de lei
Consiliul Județean Alba și Primăria Ocna Mureș încheie un acord de parteneriat pentru demararea investiției de amenajare a unui parc acvatic lângă baza de tratament din localitate, anunță Alba24. Sunt actualizate și datele investiției, privind documentația tehnică. Proiectul "Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona bazei de tratament
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni seară că veniturile angajaților din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%, argumentând că o astfel de măsură ar fi afectat grav funcționarea unui sistem „deja solicitat la maximum", transmite agenția Mediafax. Mesajul a fost transmis într-o postare pe Facebook. „Am
Miniştrii apărării din Germania şi Ucraina au semnat vinerea trecută un acord pentru trimiterea unor instructori ucraineni pentru armata germană, informează luni agenția dpa, citată de Agerpres. Un purtător de cuvânt al Bundeswehr (forţele armate germane) a declarat agenţiei că „planul este să încorporăm experienţa soldaţilor ucraineni în instruirea armatei, în special în şcolile militare".
Senatoare SUA democrată, la București: Raportul Congresului SUA e un document ideologic partizan, nimeni nu îi acordă atenție în sistemul de apărare / Credem că este eronat, nefondat în fapte. Nu-i acordăm nicio atenție / Poporul român ar trebui să-l ignore
România ar trebui cu siguranță să considere în continuare SUA ca pe un prieten, deoarece SUA consideră România ca pe un prieten și un aliat foarte important, a transmis Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, parte a delegației bipartizane a Congresulului SUA care a vizitat România luni, anunță Mediafax. Jeanne Shaheen este cea care a reprezentat delegația
MOL cere Ungariei să pună în circulaţie rezervele strategice de petrol / Croația se opune ajutării Ungariei cu petrol rusesc prin oleoductul Adria
Compania energetică ungară MOL a anunţat luni că a contactat Guvernul de la Budapesta pentru a iniţia punerea în circulaţie a rezervelor strategice de petrol, în vederea menţinerii securităţii aprovizionării în regiune, transmite Reuters, transmite Agerpres. „Dacă livrările din Est nu se vor relua în următoarele zile, va fi necesar ca, într-o primă fază, Ungaria
Ministrul Muncii, despre reforma propusă de Bolojan: Nu văd de unde să se taie / Despre taxe nu știu niciun acord în coaliție
Aflat în direct la Antena 3 CNN, ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat dacă vor mai exista tăieri ori taxe majorate pentru populație. Acesta a precizat: „Nu văd de unde să se taie", specificând că nu există vreun acord în coaliție cu privire la creșterea taxelor, anunță Mediafax. „Nu văd de unde să se
Ambasadorul României în SUA: Nicușor Dan va sta la aceeași masă cu președintele Trump / "Fiecare preşedinte al României a avut ocazia cel puţin a unei vizite la Casa Albă în ultimii 30 de ani"
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat luni, în direct la Antena 3 CNN, că România ar urma să beneficieze de o serie de avantaje prin participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump, deși țara noastră va participa cu statutul de observator, anunță Mediafax. „Este foarte important să fim aici,
George Pușcaș semnează cu Dinamo / ”E un contract pe un an și jumătate” / Internaționalul român e cotat la 900 de mii de euro # G4Media
Liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de turcii de la Bodrum, internaționalul român George Pușcaș a acceptat să joace sub comanda lui Zeljko Kopic, anunță Digisport. Cel care a confirmat totul a fost chiar Andrei Nicolescu. Președintele celor de la Dinamo a anunțat că George Pușcaș și-a dat acordul și va urma […] © G4Media.ro.
Actorul Robert Duvall, care a jucat în filme precum Nașul și Apocalipsul Acum, a murit la vârsta de 95 de ani, potrivit unor știri din presa americană, citate de BBC. Câștigătorul premiului Oscar a murit „în pace” la domiciliul său din Middleburg, Virginia, duminică, potrivit unui comunicat trimis de agenția sa de relații publice în […] © G4Media.ro.
Postul intermitent ar putea avea un efect nesemnificativ asupra pierderii în greutate, potrivit unui studiu # G4Media
Postul intermitent ar putea să nu ajute persoanele supraponderale sau obeze să slăbească, sugerează un studiu amplu, citat de BBC. Cercetătorii afirmă că practica populară de a posti în anumite zile ale săptămânii și de a mânca normal în alte zile „poate avea un efect nesemnificativ sau chiar nul asupra pierderii în greutate și a […] © G4Media.ro.
Traficul rutier dintre România şi Ucraina prin punctul de la Sighetu Marmaţiei, restricţionat până în aprilie # G4Media
Traficul rutier din şi înspre Ucraina prin punctul de trecere al frontierei de la Sighetu Marmaţiei va fi restricţionat până la începutul lunii aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-16:00, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a podului rutier care traversează râul Tisa, a anunțat luni Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF), […] © G4Media.ro.
India, interesată de achiziţionarea unor avioane Rafale suplimentare pentru forţele sale navale # G4Media
India şi-a manifestat interesul faţă de achiziţionarea unor avioane militare Rafale pentru forţele sale navale, în plus faţă de comanda de 114 aparate deja comandate, a anunţat luni Palatul Elysée, confirmând astfel o informaţie difuzată de publicaţia La Tribune Dimanche, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Potrivit publicaţiei, India i-a cerut Parisului să-i furnizeze 31 […] © G4Media.ro.
90% dintre amenzile aplicate de Poliția Locală Tulcea rămân neachitate / Explicația: oamenii nu au venituri sau bunuri și nu pot fi executați silit # G4Media
Doar 10% dintre amenzile date de Poliția Locală Tulcea sunt achitate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Soluția ar putea fi revenirea la vechea legislație, care transforma amenzile neplătite în zile după gratii, consideră primarul Ștefan Ilie. 90% dintre amenzile contravenționale aplicate de Poliția Locală a municipiului Tulcea rămân neachitate și, ca […] © G4Media.ro.
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „Tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit” / ”PSD nu e și nu va fi de acord. N-au decât să jelească cu lacrimi de crocodil” # G4Media
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat, luni, că „tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit” și că nu vor fi făcute tăieri „fără discernământ”, anunță Mediafax. „Tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit”, a scris Daniel Zamfir într-o postare pe Facebook. „Tăierile fără discernământ ale salariilor profesorilor, personalului medical, a celor din poliție, apărare […] © G4Media.ro.
Prezenţa unui urs a fost semnalată, luni seara, în zona Parcului Industrial din Şelimbăr, iar cetăţenii au fost avertizaţi printr-un mesaj Ro-Alert, informează ISU Sibiu, transmite Agerpres. Prezenţa ursului a fost sesizată la 112, iar la faţa locului se deplasează un echipaj SMURD . „A fost semnalată prezenţa unui urs în Şelimbăr, zona Parc Industrial. […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV | Primele măsuri după cazul Suraia. ANSVSA asigură că toate adăposturile private care gestionează abuziv câinii vor fi închise: „Când un mecanism produce repetat abuzuri, el trebuie reevaluat” # G4Media
Astăzi, la Palatul Cotroceni, Administrația Prezidențială a organizat o întâlnire între organizațiile neguvernamentale care au investigat cazul de cruzime de la Suraia și reprezentanții instituțiilor direct implicate în gestionarea câinilor fără stăpân. La discuție au fost prezenți reprezentanți la cel mai înalt nivel ai instituțiilor responsabile: președintele ANSVSA, conducerea Inspectoratului General al Poliției Române, inclusiv […] © G4Media.ro.
Spitalul Județean Brașov a rămas fără stocuri de rezervă de medicamente / Medic: ”Mi-aș dori să pot să tratez pacienții, să mă intereseze mult mai puțin partea financiară și de cum se rezolvă hârtiile” # G4Media
Medici din Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov se plâng frecvent, de mai mult timp, că nu au în permanență toate medicamentele și materialele sanitare necesare pentru desfășurarea unui act medical corespunzător, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Astfel, au fost situații în care au fost nevoiți „să-și facă rost” din diverse […] © G4Media.ro.
Partidul Franța Nesupusă (LFI) tot mai izolat la extrema stângă a politicii franceze. LFI este acuzat de legături cu persoane implicate în uciderea unui militant naționalist. # G4Media
Moartea violentă a unui student la Lyon în marja unei demonstrații a LFI a accentuat presiunea asupra partidului, recent etichetat oficial ca “extremă stânga”. Quentin Deranque, un student la matematică și activist naționalist, a decedat sâmbătă ca urmare a rănilor primite într-o bătaie cu două zile înainte în apropierea mitingului susținut de euro-deputata Rima Hassan, una […] © G4Media.ro.
VIDEO FOTO Centru modern de recuperare medicală, construit în Timiș, pe programul INTERREG România-Ungaria / Spitalul va folosi apa geotermală din subteran # G4Media
Comuna Lovrin din județul Timiș, aflată în apropierea graniței cu Ungaria și Serbia, stă pe o rezervă imensă de apă geotermală, cu temperaturi care variază între 75 şi 90 de grade Celsius. Este aceeaşi falie de unde se alimentează ştrandurile termale de la Mako sau Kikinda. De ani buni se caută soluții și proiecte pentru […] © G4Media.ro.
Grecia a încheiat un acord cu compania petrolieră americană Chevron pentru explorarea hidrocarburilor în largul peninsulei Peloponez și al insulei Creta # G4Media
Grecia a semnat luni un acord cu un consorțiu condus de compania americană Chevron, alături de grupul grec cotat la bursă Helleniq Energy (al cărui acționar este statul grec), pentru explorarea hidrocarburilor în patru zone maritime din largul peninsulei Peloponez și al insulei Creta, potrivit BFM TV. „Astăzi facem un salt înainte în domeniul energiei”, […] © G4Media.ro.
Sectorul IT contribuie cu peste 7% la Produsul Intern Brut (PIB) al României, însă doar 5% dintre companiile active pe piața națională utilizează Inteligența Artificială (AI), iar mai puțin de o treime dintre adulți dețin competențe digitale avansate, arată datele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), într-un comunicat de presă. Potrivit ANIS, […] © G4Media.ro.
Apa Nova întrerupe furnizarea apei reci în mai multe zone din București, între 17–19 februarie / Programul opririlor # G4Media
Compania Apa Nova anunță întreruperi programate ale furnizării apei reci în perioada 17–19 februarie, pentru lucrări de modernizare și intervenție la rețea, în mai multe sectoare ale Capitalei, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Programul întreruperilor, în funcție de sector și străzi: 17 februarie Sectorul 1 – Interval orar: 09:00 – 19:00 […] © G4Media.ro.
CFR Cluj, victorie cu năbădăi la Sibiu și face pasul în play-off: Ardelenii au învins Hermannstadt, scor 1-0 # G4Media
CFR Cluj a ieșit învingătoare după un meci cu năbădăi la Sibiu împotriva Hermannstadt-ului, scor 1-0, cu două penaltiuri ratate și un final controversat. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Proiectele de legi anti-păcănele au trecut de votul Senatului / Acces interzis până la 21 de ani la jocurile de noroc și eliminarea reclamelor online la acestea între orele 6 – 24 # G4Media
Proiectele de legi care interzic accesul până la vârsta de 21 de ani la jocurile de noroc și elimină reclamele online la acestea între orele 6 – 24 au fost adoptate, luni, de Senat, a anunțat Raluca Turcan (PNL). Proiectele au fost inițiate de USR și PNL. Primul proiect prevede creșterea vârstei minime de acces […] © G4Media.ro.
MedLife continuă să inoveze prin testare genetică avansată: alți aproape 200 de copii diagnosticați cu cancer au beneficiat de testare gratuită în 2025 # G4Media
Programul #SperanțaNuMoareDeCancer, dezvoltat și susținut integral din fonduri proprii de MedLife, continuă să ofere gratuit testare genetică pentru copiii diagnosticați cu cancer, contribuind astfel la personalizarea tratamentului oncologic și la creșterea șanselor de succes terapeutic. În 2025, un total de 195 de pacienți noi au fost înrolați în programul de testare genetică, confirmând importanța continuării […] © G4Media.ro.
Doi comandanți europeni de rang înalt avertizează că sunt necesare „decizii dificile” din partea publicului în ceea ce privește cheltuielile pentru armament, pentru a descuraja Rusia # G4Media
Șefii apărării din Marea Britanie și Germania au lansat un apel public rar adresat cetățenilor din întreaga Europă, solicitându-le să sprijine creșterea semnificativă a cheltuielilor pentru apărare, pentru a descuraja un posibil război cu o Rusie din ce în ce mai orientată spre vest, scrie CNN. Cei mai înalți responsabili militari din Germania și Regatul […] © G4Media.ro.
California şi Regatul Unit încheie un acord ce privește combaterea schimbărilor climatice / Este al 12-lea acord de acelaşi gen încheiat de guvernul britanic cu state americane # G4Media
Ministrul britanic al energiei, Ed Miliband, şi guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, au semnat luni un acord pentru o cooperare mai strânsă în domeniile energiei verzi, acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice şi protecţiei naturii, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Cei doi oficiali s-au întâlnit la ministerul de externe de la […] © G4Media.ro.
Ciolacu insistă că datele financiare privind recesiunea tehnică din 2024 au fost falsificate: „Au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu și le-au teleportat, integral, în 2025” # G4Media
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, aflat într-o campanie susținută de imagine și de atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan, insistă că datele financiare privind recesiunea tehnică din 2024 au fost falsificate. „Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în […] © G4Media.ro.
Publicația olandeză Volkskrant: „Moldovenii sunt în UE de mult timp, doar că țara lor nu este” # G4Media
Poate un stat să voteze pentru propria dispariție? Cotidianul olandez Volkskrant pornește de la declarația Maiei Sandu privind unirea cu România pentru a analiza viitorul Republicii Moldova în relația sa cu România și cu UE, scrie Mediafax. Prestigioasa publicație olandeză Volkskrant.nl publică luni un comentariu ce pornește de la recentele și surprinzătoarele declarații ale președintelui […] © G4Media.ro.
Rapoartele serviciilor ucrainene de informații sugerează că Rusia se pregătește pentru un „atac masiv”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de Sky News. Președintele ucrainean afirmă că a dat instrucțiuni șefului forțelor aeriene ucrainene, ministrului apărării și șefului companiei de stat Ukrenergo să „pregătească măsuri de protecție suplimentare” pe parcursul zilei, în perspectiva unui […] © G4Media.ro.
Bărbaţii au tendinţa să-şi piardă cromozomul Y pe măsură ce îmbătrânesc, lucru asociat de noi studii cu o creştere a riscului unor boli grave şi cu scăderea speranţei de viaţă # G4Media
Bărbaţii au tendinţa de a-şi pierde cromozomul Y din celule pe măsură ce înaintează în vârstă, iar acest lucru este asociat de noi studii cu o creştere a riscului unor boli grave şi cu scăderea speranţei de viaţă, conform unui material publicat vineri pe site-ul de analize The Conversation, citat de Agerpres. Cromozomul Y conţine […] © G4Media.ro.
Vladimir Putin și-a înlăturat unul dintre cei mai vechi aliați din Consiliul de Securitate al Rusiei # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin l-a demis astăzi pe Serghei Ivanov din Consiliul de Securitate al Federației Ruse, scrie Mediafax. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astăzi că l-a demis pe Serghei Ivanov, unul dintre cei mai apropiați și vechi prieteni, din Consiliul de Securitate al Federației Ruse. Ivanov a fost membru permanent al Consiliului de […] © G4Media.ro.
Aplicațiile de întâlniri, folosite de ruși în războiul din Ucraina / Utilizează profiluri false pentru a recruta ucraineni # G4Media
Aplicațiile de întâlniri sunt folosite în războiul ruso-ucrainean. Rușii utilizează profiluri false pentru a recruta ucraineni. Ulterior, aceștia sunt folosiți pentru a comite fapte ilegale. Serviciile de informații rusești „folosesc profiluri de dating false pentru a recruta cetățeni ucraineni”, a anunțat serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) citat de Sky News. Bărbații ucraineni care cad în […] © G4Media.ro.
Otokar își consolidează strategia pe termen lung în cadrul programului ATBTU din România prin achiziția Automecanica # G4Media
Pe măsură ce Europa trece de la complacerea perioadei de pace la o nouă eră de pregătire pentru apărare, bugetele de pe întreg continentul au crescut. Conform datelor recente ale Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, cheltuielile militare globale au atins 2,7 trilioane de dolari în 2024, o creștere de 9% față de […] © G4Media.ro.
„Singurul comediant de dreapta” din Italia a sărbătorit faptul că i s-a oferit cel mai mare eveniment televizat al anului în modul în care știa cel mai bine. Andrea Pucci a postat o fotografie în care apare privind spre mare, în apropierea festivalului de muzică de la Sanremo, cu fundul gol la vedere, scrie The […] © G4Media.ro.
Oraşul Ierusalim urmează să fie extins în Cisiordania pentru prima dată în ultimii aproape 60 de ani printr-un nou proiect de colonizare, au relatat luni media israeliene, citate de agenția de știri DPA, informație preluată de Agerpres. Potrivit website-ului de ştiri ynet, sute de noi locuinţe vor fi construite în apropierea unei colonii din Ierusalimul […] © G4Media.ro.
Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate, a decis coaliția # G4Media
Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate, a decis coaliția, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. „În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de […] © G4Media.ro.
IOS 27 ar urma să îmbunătățească autonomia bateriei pe iPhone. Până atunci, iată câteva trucuri pe care le poți aplica # G4Media
Apple va prezenta cel mai probabil iOS 27 la WWDC 2026 în iunie, însă deja au început să apară detalii despre ceea ce ar putea aduce. Deși se așteaptă să fie o actualizare mult mai mică decât cea de la iOS 26, un nou raport citat de Tech Crunch spune că aceasta va include îmbunătățiri […] © G4Media.ro.
