VIDEO Ministrul Energiei despre metalele rare din Romania: „Cupru în Hunedoara, magneziu în Bihor și grafit in Gorj / Anunță semnarea unui acord cu o companie din SUA pentru metale rare

17:10

Pe măsură ce Europa trece de la complacerea perioadei de pace la o nouă eră de pregătire pentru apărare, bugetele de pe întreg continentul au crescut. Conform datelor recente ale Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, cheltuielile militare globale au atins 2,7 trilioane de dolari în 2024, o creștere de 9% față de […] © G4Media.ro.