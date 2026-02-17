Filipine, SUA şi Australia au efectuat manevre militare comune în marea Chinei de Sud, zonă disputată cu Beijingul, care a desfăşurat patrule
G4Media, 17 februarie 2026 11:20
Filipine, Australia şi Statele Unite au desfăşurat săptămâna aceasta manevre militare comune în apele Mării Chinei de Sud, revendicate în mare parte de China, în timp ce Beijingul a efectuat patrule în zonă şi a acuzat Manila de escaladarea tensiunii regionale, informează marţi agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Exerciţiul de două zile (15-16
• • •
Acum 5 minute
11:50
Trei bărbaţi au fost condamnaţi la moarte în India pentru crimă şi viol / Două femei au fost violate în grup pentru că au refuzat să le dea bani agresorilor, iar un bărbat care le sărise în ajutor a murit după ce a fost împins într-un canal
Un tribunal indian a condamnat la moarte trei bărbaţi pentru violul în grup asupra a două femei, dintre care una cetăţeană israeliană, şi uciderea unui bărbat în luna martie a anului trecut în staţiunea turistică Hampi din sudul Indiei, a relatat marţi presa locală, preluată de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cele două
Acum 15 minute
11:40
Reglementarea evidenţei timpului de lucru în instituţiile de spectacole se va face prin modificarea OG 21/2007 / Actorii au protestat în urmă cu șase zile față de încercarea ministerului Culturii de a impune normarea timpului de lucru
Ordonanţa 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte va fi modificată, urmând să fie introduse noi reglementări care vizează strict evidenţa timpului de lucru pentru personalul de execuţie, a informat, marţi, Ministerul Culturii, transmite Agerpres. Detaliile procedurale vor fi reglementate prin acte normative subsecvente. Proiectul urmează să fie elaborat, în prima decadă a
11:40
Ediția de New York Fashion Week care se încheie luni a scos în evidență un detaliu surprinzător: foarte puțini designeri au făcut referire explicită la politicile actualei administrații americane. Absența poziționărilor publice este cu atât mai vizibilă cu cât măsurile promovate în ultimii ani au vizat direct comunități esențiale pentru ecosistemul modei newyorkeze, persoane LGBTQI+,
Acum 30 minute
11:30
Cum a devenit Robert Duvall o mare celebritate la Hollywood / Profil BBC News al actorului decedat la vârsta de 95 de ani
Robert Duvall a fost un actor de ecran distins și prolific, care a conferit o intensitate meditativă și o autoritate surprinzătoare șapte decenii de cinematografie americană. Nominalizat la Premiile Oscar de șapte ori, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul său de cântăreț de muzică country cu probleme din filmul „Tender Mercies"
Acum o oră
11:20
11:20
Acordul SUA-Argentina complică tratatul UE-Mercosur / Denumirile protejate europene, în centrul unei noi dispute
Un nou acord bilateral între Statele Unite și Argentina tensionează negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. În timp ce Bruxelles-ul întârzie ratificarea acordului cu Mercosur, Washingtonul a făcut un pas înainte, obținând concesii care ar putea afecta protecția produselor europene tradiționale pe piața argentiniană, notează Politico. În centrul disputei se află așa-numitele indicații
11:20
Două persoane reţinute pentru ultraj în cazul medicului agresat de rudele unei paciente la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Târgu Jiu
Două persoane au fost reţinute pentru ultraj în urma agresiunii asupra unui medic al Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) din cadrul Spitalului Judeţean Târgu Jiu, au informat, marţi, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, transmite Agerpres. Un medic a fost agresat, luni, la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Târgu Jiu,
11:10
Armata libaneză primeşte un termen de patru luni pentru dezarmarea grupării teroriste Hezbollah
Guvernul libanez a anunţat luni că armata dispune de o perioadă reînnoibilă de patru luni pentru a pune în aplicare a doua fază a planului său militar vizând dezarmarea grupării armate Hezbollah în sudul ţării, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Guvernul libanez s-a angajat să dezarmeze puternicul Hezbollah pro-iranian, care în noiembrie
11:10
Premierul Albaniei anunță că va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Trump
Prim-ministrul albanez Edi Rama va călători la Washington pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace" al președintelui american Donald Trump, a anunțat acesta într-un podcast duminică, potrivit Rador, care citează AFP. „Voi fi la Washington pentru crearea oficială a Consiliului pentru Pace și lansarea activităților sale", a declarat el într-un interviu acordat
11:00
Datoria guvernamentală a urcat în noiembrie 2025 la 1.121 miliarde de lei, ce reprezintă 60,2% din produsul intern brut, potrivit Ministerului Finanțelor
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 60% în august (PIB conform comunicatului
11:00
„Strânge după câinele tău!" Ce amendă riscă stăpânii care nu respectă legea / Cum au rezolvat problema orașele din Italia, SUA și UK (VIDEO)
Compartimentul Salubrizare din Sectorul 6 a lansat un apel la responsabilizare pentru proprietarii de câini. Mesajul este unul simplu și important atât din punct de vedere legal, cât și social: „Strânge după câinele tău!". Apel la responsabilizare: „Strânge după câinele tău!" Printr-o postare pe pagina de Facebook a compartimentului, Primăria Sectorului 6 a transmis că strângerea după
Acum 2 ore
10:50
4.050 de apartamente ale Primăriei București, închiriate la prețuri simbolice. Ciucu: „Nu știu cine le ocupă" – garsoniere la 115 lei / Actualizarea chiriilor ar putea aduce venituri de 10 ori mai mari
Ciprian Ciucu anunță că, în căutarea unor soluții corecte de finanțare pentru echilibrarea bugetului Capitalei, a identificat în sistemele administrate de Primăria București apartamente cu chirii la prețuri derizorii, „convenabile", după cum le numește el. În total, 4.050 de apartamente situate în zona centrală A și în inelele următoare, B și C (periferică), au chirii
10:50
Vaticanul va folosi inteligența artificială pentru a traduce liturghia de la Bazilica Sfântul Petru în 60 de limbi
Vaticanul va oferi traduceri live asistate de inteligență artificială (AI) ale liturghiei în 60 de limbi. Serviciul va permite credincioșilor să urmărească slujbele pe smartphone-urile lor și urmează să fie lansat săptămâna viitoare, în timpul principalelor celebrări de la Bazilica Sfântul Petru, care marchează al patrulea centenar al consacrării bisericii, transmite Euronews. „Bazilica Sfântul Petru
10:50
Femeie din Prahova, găsită moartă în casă / Autoritățile au fost sesizate de fiica sa, din Italia / Era decedată de mi multe zile
O femeie a fost găsită moartă în casă după ce fiica ei din Italia a cerut ajutor Poliţiei din Ploieşti spunând că nu a reuşit de mult timp să îşi contacteze mama, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, transmite Agerpres. Potrivit poliţiştilor, corpul femeii a fost găsit în stare avansată de descompunere,
10:40
Nicușor Dan, interviu la Radio România Actualități, înaintea întâlnirii cu liderii coaliției
Președintele Nicușor Dan va acorda un interviu la Radio România Actualități, marți de la ora 13.30, înaintea întâlnirii cu liderii coaliției. G4Media va transmite LIVE TEXT cu declarațiile președintelui. Amintim că președintele Nicușor Dan se întâlnește marți la Palatul Cotroceni, de la ora 15.00, cu liderii coaliției de guvernare: Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz
10:40
Analiză 45North: Cum au devenit apele românești terenul de joacă al „flotei fantomă" a Rusiei / Peste trei ani de transferuri de produse petroliere de la navă la navă în Zona Economică Exclusivă a României
O treime din navele sub pavilion rusesc care au efectuat transferuri de produse petroliere de la navă la navă (ship-to-ship, sau STS) în Zona Economică Exclusivă a României de la izbucnirea războiului din Ucraina sunt sancționate în diverse jurisdicții din lume, arată o analiză 45North. Toate sancțiunile au fost impuse abia în 2025, iar niciuna dintre navele
10:40
Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol în 12 judeţe şi în Bucureşti, până miercuri la prânz
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti. Conform prognozei de specialitate, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia şi în sudul Moldovei va ninge abundent şi se
10:30
Gruparea teroristă Hamas s-a folosit de emoticoane pentru a da semnalul începerii atacului asupra Israelului la 7 octombrie 2023, soldat cu 1.200 de morți și 250 de persoane răpite
Gruparea islamistă palestiniană Hamas s-a folosit de emoticoane pentru a transmite combatanţilor săi semnalul începerii atacului asupra Israelului în 7 octombrie 2023, a dezvăluit luni seara canalul de televiziune israelian N12, citând armata drept sursă, deşi o purtătoare de cuvânt a Forţelor de apărare ale Israelului (IDF) nu a putut să confirme iniţial în mod
10:20
Consiliul pentru Pace va colabora cu ONU „în unele cazuri", susţine iniţiatorul său, Donald Trump
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că Consiliul pentru Pace pe care l-a creat pentru a rezolva conflicte va colabora cu ONU „în unele cazuri" şi a reiterat că acesta va merge „dincolo de Gaza", concentrându-se pe „pacea în întreaga lume", informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Duminică, Trump a anunţat
10:10
Seară de gală în Champions League: Mourinho, un noul duel cu Real Madrid – Programul complet al transmisiunilor
Marți vor avea loc primele patru meciuri din play-off-ul optimilor din Champions League la fotbal. Se anunță dueluri interesante, iar capul de afiș este meciul dintre Benfica lui Jose Mourinho și Real Madrid. Lusitanii au prins play-off-ul la ultima fază, după o victorie tocmai contra Realului (4-2 la Lisabona). Se anunță un duel încins. Ziua
Acum 4 ore
09:50
Ucraina ar putea stopa importul de vin moldovenesc, după ce Republica Moldova a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina
Încercările de a soluționa situația legată de interzicerea importului de carne de pasăre ucraineană în Moldova nu au adus până acum rezultate vizibile. Mai mult, situația
09:50
INTERVIU Cum se comportă un elev aflat în sevraj psihologic din cauza dependenței de social media, la școală? Psihoterapeut Domnica Petrovai: Cu irascibilitate, vigilență permanentă, neliniște, ruminare, reacție emoțională intensă la feedbackul corectiv al profesorului # G4Media
Ce înseamnă că un elev este în sevraj psihologic din cauza dependenței de social media? Cum se declină în activitatea profesorilor dependența de virtual depistată de OMS în rândul a peste 22% dintre elevii români de 11-15 ani? Și cum se comportă în clasă un copil aflat în sevraj psihologic? Despre toate acestea a vorbit […] © G4Media.ro.
09:50
Despărțire de marcă la RedBull Racing înainte de startul sezonului 2026 din Formula 1. Craig Skinner, designerul șef, a părăsit echipa din Milton Keynes după un mandat de 20 de ani. Max Verstappen se teme în noul sezon din F1 de „oricine are motor Mercedes” Craig Skinner pleacă de la RedBull Racing după 20 de […] © G4Media.ro.
09:30
Zi importantă pentru România la JO Milano Cortina: Echipajul de bob va concura în manșele finale – Tentea și Iordache, pe locul 5 # G4Media
Marți, 17 februarie, va fi o zi aparte pentru delegația României la JO Milano Cortina. Mihai Tentea și George Iordache vor evolua în manșele 3 și 4 ale probei de bob două persoane. Cei doi se află provizoriu pe un excelent loc 5. După primele două manșe disputate, Tentea și Iordache se află pe un […] © G4Media.ro.
09:30
Incident armat în Rhode Island: Trei morți la un meci de hochei pentru tineri / O persoană a intervenit pentru a imobiliza agresorul / Atacatorul a murit / Alte trei persoane, rănite # G4Media
Un incident armat în timpul unui meci de hochei pentru tineri din Rhode Island s-a soldat cu trei morți, inclusiv atacatorul, și alți trei răniți grav, spitalizați luni seara, au declarat autoritățile citate de AP, transmite Mediafax. Șefa poliției din Pawtucket, Tina Goncalves, a declarat reporterilor că cineva a contribuit la încheierea rapidă a scenei […] © G4Media.ro.
09:20
Publicația slovacă Denník N este noul editor al EUobserver, cel mai vechi site specializat în evenimentele de la Bruxelles # G4Media
Cel mai vechi site specializat în evenimentele din Bruxelles și ale Uniunii Europene, EUobserver.com, are un nou editor. Denník N a devenit editorul prin intermediul noii sale filiale belgiene EUO BV, transmite publicația slovacă. Cititorii slovaci ai Denník N vor avea astfel o perspectivă mult mai detaliată asupra evenimentelor din Uniunea Europeană, inclusiv prin preluarea […] © G4Media.ro.
09:20
Trump ar putea merge la Milano / Air Force One este pregătit în cazul în care echipa de hochei a SUA ajunge în finala olimpică, duminică # G4Media
Prefectura și polițiștii din Milano au început să planifice modul de organizare a aparatului de securitate, care a fost deja testat în ultimele zile prin vizitele vicepreședintelui Vance. Se așteaptă o vizită fulger a președintelui SUA, Donald Trump, anunță Corriere della Sera. Președintele american ar putea ajunge duminică la Milano, însă vizita se anunță a […] © G4Media.ro.
09:10
Novak Djokovic (38 de ani) a comentat la una dintre ultimele postări făcute de Lindsey Vonn pe rețelele sociale. Concret, marele campion sârb a precizat că legendara sportivă americană este o sursă de inspirație și „o eroină”. Lindsey (41 de ani) a postat un filmuleț emoționant în care a arătat ultimele sale ore în spitalul […] © G4Media.ro.
09:10
Republica Moldova a importat de aproape 3 ori mai multe produse decât a exportat în 2025. România, China și Ucraina – principalele surse # G4Media
Importurile au continuat să domine comerțul exterior al Republica Moldova și în 2025. Datele Biroului Național de Statistică citate de Newsmaker arată că țara a importat aproape de trei ori mai multe mărfuri decât a exportat, ceea ce a dus la un deficit comercial record de 7,14 miliarde de dolari. Deși exporturile au crescut față […] © G4Media.ro.
08:50
Cum încearcă guvernul Viktor Orban să-și extindă influența asupra comunității ceangăilor din Moldova: fonduri guvernamentale și carnavalul ”Regele Os și Regele Fasole”. Budapesta vrea să impună denumirea Ținutul Ceangăilor, similar cu Ținutul Secuiesc # G4Media
Guvernul Ungariei investește fonduri guvernamentale în comunitatea de ceangăi din zona Moldovei în încercarea de a extinde minoritatea maghiară din România. Budapesta a sprijinit comunitate cu bani, dar și prin organizarea carnavalului intitulat Regele Os și Regele Fasole care a avut loc la Bacău, potrivit agenției maghiare MTI, citată de Rador. De remarcat că autoritățile […] © G4Media.ro.
08:40
Hansi Flick a oferit faza zilei după înfrângerea surprinzătoare a Barcelonei cu Girona (1-2), rezultat în urma căruia catalanii au pierdut primul loc din LaLiga. Întrebat dacă a fost sau nu fault la Kounde, înainte de golul victoriei gazdelor, tehnicianul german l-a întrebat pe jurnalist ce părere are despre acea fază. Cum nu a primit […] © G4Media.ro.
08:30
Grecia va fi reprezentată la un nivel diplomatic secundar în Consiliul pentru Pace al lui Trump de către ministrul adjunct de externe. România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan, majoritatea statelor UE boicoteaza evenimentul # G4Media
Ministrul adjunct de externe, Haris Theocharis, va reprezenta Grecia la reuniunea Consiliului pentru Pace în Gaza, convocată de Donald Trump pentru 19 februarie, la Washington, scrie publicația Kathimerini, citată de Rador. Theocharis va fi prezent în calitate de observator. Și Cipru a adoptat o poziție similară, în timp ce România va fi reprezentată la vârf, […] © G4Media.ro.
08:30
Salvamont: 111 persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore / Aproape 50 au ajuns la spital / În Lupeni au fost cele mai multe cazuri # G4Media
Peste 110 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore de către salvamontişti, 48 dintre acestea fiind transportate cu ambulanţele la spital, transmite Agerpres. ”În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 103 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. (…) În cazul acestor intervenţii […] © G4Media.ro.
08:10
BREAKING Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu la Cotroceni după atacurile PSD la adresa premierului # G4Media
Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Întâlnirea vine după atacurile constante ale PSD la adresa premierului Bolojan, declanșate încă din primele zile ale lunii ianuarie. Luni, liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au convenit să […] © G4Media.ro.
08:10
Prezervative vândute cu peste 100 de euro în satele olimpice din Italia, după ce un stoc de 18.000 de bucăți s-au epuizat rapid / La Olimpiada de la Paris au fost distribuite 200.000 de prezervative # G4Media
După doar trei zile de competiție la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, satele olimpice au rămas fără prezervative. Unii au văzut o oportunitate de afaceri și le revând la prețuri uriașe pe platformele online, anunță Mediafax. Potrivit Corriere della Sera, prezervativele de la JO 2026 se vând cu până la 105 euro […] © G4Media.ro.
08:00
Se va nărui președinția lui Trump din cauza scandalului Epstein? Analiștii răspund întrebărilor G4Media # G4Media
Cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump continuă să sufere de pe urma dezvăluirilor din scandalul legat de agresorul sexual Jeffrey Epstein, iar impactul divulgărilor ar putea influența semnificativ rezultatele scrutinului intermediar din noiembrie 2026, afirmă analiști politici americani consultați de G4Media.ro. Se vor prăbuși președinția lui Trump și șansele electorale ale republicanilor din […] © G4Media.ro.
08:00
METEO Schimbare bruscă de vreme în martie / De la jumătatea lunii începe să se încălzească # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările meteorologice pentru următoarea lună. Primăvara își face simțită prezența cu temperaturi mai ridicate decât cele normale, mai ales de Ziua Femeii, anunță Mediafax. Săptămâna 16 – 23 februarie Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice. În rest, temperaturile se vor […] © G4Media.ro.
08:00
Toxina care l-a ucis pe Alexei Navalnîi a fost probabil una sintetică, ce o imită pe cea prezentă în pielea broaştelor săgeată din Ecuador – rezultat al unei anchete europene # G4Media
Specialişti ecuadorieni şi columbieni în amfibieni au concluzionat luni că toxina susceptibilă de a fi responsabilă pentru moartea în 2024 a opozantului rus Aleksei Navalnîi a fost produsă în laborator, nu colectată de pe broaştele care o produc în mod natural, relatează AFP. Regatul Unit, Suedia, Franţa, Germania şi Olanda au publicat sâmbătă rezultatele unei […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:50
Trump cere Cubei, „o națiune în faliment”, să încheie un acord cu SUA / A spus că ”nu e necesară” o intervenție de tip Maduro # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni despre Cuba că este o „naţiune în faliment”, îndemnând Havana să încheie un acord cu Statele Unite, respingând în acelaşi timp ideea unei operaţiuni de răsturnare a regimului, notează AFP, transmite Agerpres. „Cuba este în prezent o naţiune în faliment”, le-a declarat liderul american jurnaliştilor aflaţi la bordul […] © G4Media.ro.
07:40
Preotul Calistrat de la Vlădiceni, amendat de CNCD cu 5.000 lei după ce a agresat două femei și le-a făcut „isterice nemăritate” / „Era dojană arhirească”, s-a apărat acuzatul # G4Media
Preotul Constantin Chifan, cunoscut public drept „Părintele Calistrat”, a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru declarații publice considerate discriminatorii și pentru încălcarea demnității a două femei, în urma scandalului izbucnit la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași, anunță Ziarul de Iași. Decizia a fost adoptată prin Hotărârea din 2 iulie 2025, iar […] © G4Media.ro.
07:20
VIDEO Ministrul Energiei despre metalele rare din Romania: „Cupru în Hunedoara, magneziu în Bihor și grafit in Gorj / Anunță semnarea unui acord cu o companie din SUA pentru metale rare # G4Media
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit luni seară la Antena3 despre metalele rare din Romania. „Cupru în Hunedoara, magneziu în Bihor și grafit în Gorj. Faptul că România a obținut aceste 3 proiecte înseamnă că știm ce avem de făcut și putem să ne dezvoltăm cu tot lanțul integrat: extracție, rafinare. Dacă azi exploatăm minereu […] © G4Media.ro.
07:20
Un om de știință norvegian și-a provocat singur leziuni cerebrale cu o armă pentru a nega sindromul Havana / Guvernul norvegian a informat CIA despre experimentele secrete și consecințele devastatoare # G4Media
Un cercetător norvegian a suferit leziuni cerebrale după ce a construit și testat pe propria persoană o armă experimentală, în încercarea de a demonstra că sindromul Havana nu există, anunță Mediafax, care citează Daily Mail. Experimentul secret a avut loc în 2024, când omul de știință, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a creat […] © G4Media.ro.
06:10
Max Verstappen a criticat în termeni duri regulamentul de F1 pentru 2026, dar David Coulthard (fost pilot în Marele Circ) spune că olandezul va fi gata de luptă în prima etapă din Australia. De asemenea, Coulthard a dezvăluit și de cine se teme Max în noul sezon: de orice pilot cu motor Mercedes. Verstappen va […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
Girona surprinde pe teren propriu și o învinge pe Barcelona, scor 2-1 / Real Madrid, noul lider din LaLiga # G4Media
Girona a făcut surpriza pe teren propriu și a învins-o pe FC Barcelona, scor 2-1, luni seară, în ultimul meci al etapei 24 din LaLiga. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
16 februarie 2026
23:10
Ministrul Energiei despre prețul energiei electrice: ”Putem să ajungem la o scădere de cel puțin 10%–15% în perioada următoare” # G4Media
Prețul energiei electrice ar putea scădea în perioada următoare cu cel puțin 10%–15%, susține ministrul Energiei, care afirmă că una dintre cauzele tarifelor ridicate din România este modul în care funcționează piața de tranzacționare, anunță Mediafax. Oficialul spune că există diferențe de preț chiar și față de energia cumpărată din alte state europene. Întrebat la […] © G4Media.ro.
23:00
Arbitrul de la Inter – Juventus a primit amenințări cu moartea: „Ştim unde locuieşti”, „te vom ucide” / La Penna, avocat în viața de zi cu zi, a depus plângere la poliție / Bastoni, fundașul milanez, şi-a închis conturile de social media # G4Media
Amenințări cu moartea împotriva arbitrului La Penna și a familiei sale după meciul Inter-Juventus. Ei trebuie să rămână acasă și să nu iasă, iar arbitrul va depune plângere la poliție și va fi suspendat pentru o lună de coordonatorul arbitrilor Rocchi, anunță Corriere della Sera. Amenințări cu moartea a primit și Alessandro Bastoni, vinovat de […] © G4Media.ro.
23:00
Grindeanu: Există mari şanse ca unele impozite locale să fie reduse / S-a propus ca pentru persoanele cu dizabilităţi să se reducă impozitul pe casă şi pe maşină cu 50% # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că există mari şanse ca o serie de impozite locale să fie reduse, cum ar fi cele pentru casele vechi şi cele pentru casele deţinute de persoanele cu dizabilităţi. Grindeanu a fost întrebat dacă există vreo variantă de reducere a cuantumului impozitelor şi taxelor locale, aşa cum au […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:40
Grindeanu: Educația și sănătatea, să fie exceptate de la aceste tăieri cu 10% / Membrii coaliției au înțeles ceea ce noi spunem de mult timp, că această sarabandă tăierilor trebuie să înceteze # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat luni seară la România TV cum s-a ajuns în cadrul coaliției de guvernare ca anumite categorii de salariați să fie exceptate de la tăierile salariale de 10%. ”Noi am intrat în această ședință cu acest țintar, dacă vreți, ca sistemul de ordine publică, înțelegând aici poliția și armata, jandarmeria, […] © G4Media.ro.
22:20
Ministrul Muncii amenință cu demisia dacă legea salarizării nu intră în consultări până în aprilie / ”E jalon în PNRR. Până la începutul acestei veri trebuie să fie în vigoare” # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că va demisiona dacă legea salarizării nu ajunge în etapa de consultări cu sindicatele până la jumătatea lunii aprilie, anunță Mediafax. Afirmația a fost făcută în direct la Antena 3 CNN, ca răspuns la întrebările legate de promisiunile repetate privind creșterea salariilor din educație și de neîncrederea acumulată în […] © G4Media.ro.
22:10
Dinamo București, la un punct de liderul campionatului după 1-0 cu Unirea Slobozia / Câinii roșii sunt calificați matematic în play-off # G4Media
Dinamo București rămâne în ceafa liderului Universitatea Craiova după ce a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 1-0, luni seară, pe Arena Națională, în ultimul meci din etapa a 27-a. Dinamo a dominat copios partida de la București, acolo unde Claudiu Niculescu, fosta legendă a „câinilor roșii”, și-a înfruntat echipa unde făcea istorie din postura de […] © G4Media.ro.
