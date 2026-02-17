Salarii uriașe într-o comună din România care are doar 2.800 de locuitori. 3,5 milioane de lei pentru 55 de angajați la primărie
Click.ro, 17 februarie 2026 11:20
Multe localități rurale din România se confruntă cu dificultăți financiare cronice, în care încasările proprii nu reușesc să acopere cheltuielile zilnice. Rezultatul este că administrațiile locale depind frecvent de alocații suplimentare de la guvern pentru a funcționa și a-și plăti personalul.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
11:50
Secretele campionilor olimpici. Ce antrenamente extreme și diete speciale practică sportivii de elită care participă la JO de iarnă # Click.ro
De la antrenamentele extreme ale lui Klæbo la dieta atentă a lui Hedman, sportivii de top ai Jocurilor Olimpice demonstrează ce înseamnă devotament și muncă fizică intensă. Milano Cortina marchează punctul culminant al anilor de pregătire riguroasă, combinație de antrenamente, diete speciale și meto
11:50
Wizz Air lansează o platforma pentru bilete de avion dedicată pasagerilor care călătoresc mult # Click.ro
Wizz Air a făcut un pas important pentru pasagerii care călătoresc pe mai multe segmente. Compania lansează o platformă digitală prin care toate rezervările pot fi gestionate într-o singură tranzacție. Astfel, timpul pierdut pentru compararea
Acum 15 minute
11:40
Ce a putut să zică Ian după ce Delia Salchievici nu l-a considerat suficient de bărbat pentru ea! „A fost o aventură” # Click.ro
Ian, replică dură pentru Delia Salchievici după idila de la „Desafio: Aventura”.
11:40
Experiența unui român la celebrul hotel de lux Burj Al Arab din Dubai. A plătit mii de euro pentru o noapte: „Visul meu a fost să ajung aici!” VIDEO # Click.ro
Un român s-a cazat la Burj Al Arab și a prezentat imagini din camera pentru care a plătit 9.000 de dolari pentru o singură noapte. Celebrul hotel de lux din Dubai l-a impresionat prin spațiile generoase, detaliile placate cu aur și serviciile exclusiviste.
Acum 30 minute
11:30
Întâlnire crucială la Cotroceni. Nicușor Dan convoacă liderii Coaliției pe fondul tensiunilor bugetare # Click.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii coaliţiei de guvernare, într-un moment tensionat, marcat de ameninţările PSD privind votul bugetului. Disputele publice dintre partide s-au intensificat în ultima perioadă,
11:30
Biletele pentru concertul aniversar Fuego se vând ca pâinea caldă: „50 de ani? Nu-mi vine să cred”. Ce invitați are îndrăgitul artist pe 4 noiembrie, la Sala Palatului # Click.ro
Iată că anul 2026 se anunță a fi unul plin de surprize din partea artistului iubit de românii de pe ambele maluri de Prut, Paul Surugiu Fuego, care împlinește vârsta de 50 de ani de viață, din care 35 de ani de carieră profesională.
Acum o oră
11:20
Salarii uriașe într-o comună din România care are doar 2.800 de locuitori. 3,5 milioane de lei pentru 55 de angajați la primărie # Click.ro
Multe localități rurale din România se confruntă cu dificultăți financiare cronice, în care încasările proprii nu reușesc să acopere cheltuielile zilnice. Rezultatul este că administrațiile locale depind frecvent de alocații suplimentare de la guvern pentru a funcționa și a-și plăti personalul.
11:20
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026 # Click.ro
România oferă peisaje spectaculoase care merită să fie descoperite! Fie că intenționezi să călătorești anul acesta la mare sau la munte, aceste șapte opțiuni sunt ideale atât pentru o vacanță în cuplu, cât și pentru întreaga familie.
11:20
Cipru se confruntă cu o secetă istorică. Locuitorii sunt îndemnați să reducă consumul de apă cu două minute pe zi # Click.ro
Cipru traversează cea mai gravă secetă din memoria recentă, iar autoritățile lansează apeluri urgente către populație pentru a economisi apa. Rezervoarele insulei au ajuns la niveluri record, iar perspectiva unei rezerve suficiente înainte de începerea sezonului turistic este extrem de redusă.
11:00
Descoperire șocanță. Rămășițele unei femei au fost găsite într-un apartament din Ploiești. Aceasta ar fi decedat în urmă cu patru ani # Click.ro
O descoperire tulburătoare a zguduit comunitatea din Ploiești. Rămășițele unei femei de 68 de ani au fost găsite în apartamentul său, situat la etajul al doilea al unui bloc din oraș.
Acum 2 ore
10:30
Meteorologii anunță „cel mai sever episod de iarnă”. Viscol și strat de zăpadă estimat la 50 de centimetri # Click.ro
Meteorologii anunță un episod de iarnă severă care va debuta marți, 17 februarie. Viscol, temperaturi scăzute și ninsori abundente vor cuprinde în special sudul țării, inclusiv Capitala. Directorul ANM Florinela Georgescu a declarat că vor urmări
10:20
Loredana Groza, detalii inedite despre relația Iuliei Vântur cu Salman Khan. Cum se înțeleg, de fapt, cei doi: „De câte ori mă duc la ei acasă, îmi dau seama...” # Click.ro
Relația dintre Iulia Vântur și celebrul actor indian Salman Khan continuă să stârnească interes, chiar și după mai bine de un deceniu de discreție și apariții rare în public. Recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre povestea de iubire dintre cei doi, oferind o perspectivă din interior asupra d
10:00
Misterul erupției vulcanice care a răcit Pământul și a schimbat definitiv clima a fost elucidat # Click.ro
Una dintre cele mai puternice erupții vulcanice ale secolului al XIX-lea a rămas, timp de aproape două secole, fără explicație. Evenimentul din 1831 a injectat cantități uriașe de sulf în atmosferă și a provocat scăderea temperaturilor globale.
10:00
Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au anulat vacanța de Valentine's Day la Roma. Cum s-a revanșat acum artistul: „Ce credeți că mi-a făcut acest domn?” # Click.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda aveau în plan să își serbeze iubirea de Valentine's Day la Roma. O problemă de familie le-a dat însă peste cap toate planurile, iar cei doi îndrăgostiți s-au văzut nevoiți să renunțe la vacanță. Iată ce li s-a întâmplat!
Acum 4 ore
09:30
A renunțat Adela Popescu la confortul urban? Imagini rare din viața la țară: „Ce frumusețe! M-ai făcut să plâng” # Click.ro
Adela Popescu a petrecut recent câteva zile la țară, în comuna Șușani, alături de familie, experiență pe care a împărtășit-o cu urmăritorii săi pe Instagram. Actrița a publicat o serie de imagini care surprind momente simple din viața rurală, însoțite de mesajul „viața la țară a unor orășeni”.
09:30
Pe măsură ce apar primele fire albe, multe persoane caută soluții rapide și costisitoare: vopsea, coafor, tratamente chimice. Însă există o metodă naturală, simplă și accesibilă, care poate diminua vizibil firele gri și întări părul, folosind ingrediente pe care le ai deja în bucătărie.
09:20
În topul vânzărilor la 2.000 de ani de la prima publicare: „Viețile Cezarilor” captivează milioane de cititori # Click.ro
O carte scrisă acum aproape 2.000 de ani a revenit spectaculos în atenția publicului modern, devenind bestseller în Marea Britanie. „Viețile Cezarilor” a intrat pe lista Sunday Times, o performanță rară pentru un text istoric.
09:20
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie chiar de ziua ei de naștere. Cum arată inelul ales de iubitul ei, Constantin Cataramă. FOTO # Click.ro
Deea Maxer traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei în plan amoros. Artista a avut parte de o surpriză chiar de ziua ei de naștere, când iubitul său, Constantin Cataramă, a cerut-o în căsătorie cu un inel spectaculos.
09:10
Organele unei femei în moarte cerebrală au oferit o a doua șansă la viață unor pacienți în stare gravă. O fetiță de doar 13 ani care care nu mai avea avea mult de trăit a primit ficatul # Click.ro
O fetiță de 13 ani, aflată în stare critică și fără șanse de supraviețuire fără un transplant, a primit un ficat de la o femeie de 37 de ani aflată în moarte cerebrală, gest care a salvat, în total, cinci vieți.
08:50
Drumul lui Brâncuși din Târgu Jiu, modernizat cu două milioane de euro, în continuare plin de probleme. Localnic: „o bătaie de joc” # Click.ro
Turiștii care ajung la Târgu Jiu pentru a vizita operele lui Constantin Brâncuși întâmpină acum un peisaj dezolant pe traseul care leagă cele mai importante monumente ale sculptorului.
08:40
STB are 200 de șefi, cât tot personalul Administrației Prezidențiale. Datoriile sunt cât bugetul municipiului Braşov # Click.ro
Primarul general face ordine la STB după ce a constatat o structură administrativă supradimensionată, cu aproximativ 250 de economiști și 200 de directori și șefi, aproape cât întregul aparat al Administrației Prezidențiale.
08:40
David Popovici a fost ales cel mai bun sportiv al anului 2025 în Balcani: „Acest premiu ne aparţine tuturor!” Campionii mondiali pe care i-a devansat # Click.ro
David Popovici a fost desemnat luni, 16 februarie, „Sportivul anului 2025 în Balcani”, în cadrul anchetei organizate de Agenția Bulgară de Știri (BTA), ajunsă la cea de-a 52-a ediție. Înotătorul român a devansat în clasament sportivi importanți la nivel mondial.
08:30
Trei persoane au fost ucise la un meci de hochei în Rhode Island. Alte trei au fost spitalizate în stare critică în urma atacului armat. Ce a dus la această tragedie # Click.ro
Un meci de hochei pentru juniori desfășurat luni, 16 februarie 2026, în Dennis M. Lynch Arena din Pawtucket, Rhode Island, s-a transformat într-o tragedie, când un atac armat a dus la moartea a trei persoane, inclusiv a atacatorului, și la rănirea gravă a altor trei.
08:00
Cod galben de ninsoare și viscol în București. Capitala, sub avertizare meteo până miercuri # Click.ro
Bucureștiul intră din nou sub influența iernii autentice. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie (ANM), Capitala se află sub cod galben de ninsori și viscol, avertizarea fiind valabilă începând de marți, ora 10:00, până miercuri, ora 14:00.
Acum 6 ore
07:40
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin # Click.ro
Începând cu 21 februarie, energia astrală se schimbă subtil, dar profund. Intrarea Soarelui în semnul sensibil și intuitiv al Pești deschide un portal al inspirației, al vindecării emoționale și al surprizelor plăcute.
07:10
Cele mai bune smoothie-uri cu plante medicinale. Ajută la detoxifiere, imunitate și te scapă de stres # Click.ro
Într-o perioadă în care ritmul alert al vieții moderne ne suprasolicită organismul, iar alimentația dezechilibrată își lasă amprenta asupra energiei zilnice, smoothie-urile cu plante medicinale devin mai mult decât o tendință - ele reprezintă o soluție practică și naturală pentru susținerea sănătăți
06:10
Mulți dintre noi folosim zilnic săpunuri antibacteriene sau geluri de duș cu gândul la igienă și protecție, fără să știm că unul dintre ingredientele lor poate avea efecte neașteptate asupra sănătății endocrine.
Acum 8 ore
05:10
Obiceiul banal care îți îmbolnăvește rinichii și crește riscul de îngrășare. Renunță cât mai repede la el # Click.ro
Consumul zilnic de băuturi carbogazoase aparent inofensive poate avea efecte negative serioase asupra sănătății. Pe termen lung, aceste lichide nu doar că afectează rinichii, ci contribuie și la acumularea kilogramelor în plus, arată specialiștii.
04:10
Rujurile clasice ies din scenă. Vine o tendință care nu doar colorează buzele. Le face și mai mari vizual # Click.ro
În 2026, rujurile tradiționale, mate și puternic pigmentate, își pierd din popularitate. În locul lor apar produse care combină culoarea subtilă cu confortul și îngrijirea buzelor, transformând machiajul într-un ritual de frumusețe mai natural și mai ușor de purtat.
Acum 12 ore
03:10
De ce uscarea pantofilor pe un calorifer este una dintre cele mai mari greșeli pe care le faci? # Click.ro
Pantofii uzi și un calorifer încins par combinația perfectă după o zi ploioasă sau după o tură prin zăpadă. Instinctul te împinge să-i pui direct pe sursa de căldură și să-i lași să se usuce rapid. Pare logic, convenabil și rapid - dar, în realitate, această metodă poate avea consecințe neplăcute.
02:10
Zodiile care la finalul acestei săptămâni vor renaște din propria cenușă. Când nimeni nu mai credea în ei, acești nativi reușesc să obțină un succes răsunător # Click.ro
Finalul acestei săptămâni aduce surprize uriașe pentru anumite zodii care, până acum, au trecut prin momente dificile sau au simțit că totul le scapă printre degete.
01:10
Există dimineți în care totul pare excesiv: lumina te arde, zgomotul din jur te agită, telefonul vibrează insistent și parcă fiecare mușchi al corpului tău protestează.
00:10
Ce te așteaptă în Anul Calului de Foc 2026. Anul curajului, al relansărilor și al marilor răsturnări de destin pentru toate zodiile chinezești # Click.ro
2026 este guvernat de Calul de Foc, una dintre cele mai intense și dinamice combinații din zodiacul chinezesc.
16 februarie 2026
23:50
Cum pregătesc gospodinele din Turcia o mâncare delicioasă din dovlecei. Este o rețetă simplă care merită încercată # Click.ro
Această rețetă pregătită de gospodinele din Turcia are un gust delicios, este ușor de făcut și nici nu are nevoie de prea multe ingrediente complicate. Este vorba despre mâncarea cu dovlecei, de care vă veți îndrăgosti încă de la prima înghițitură!
23:30
Aceste sunt cele mai prietenoase destinații pentru turiști. Sunt alegerea perfectă pentru o vacanță de vis # Click.ro
Atunci când urmează să mergem în vacanță și încercăm să ne decidem încotro să ne îndreptăm, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi la costuri, distanță, clima locală și la numărul atracțiilor turistice din zonă.
23:20
Fructele pline de fibre care te pot scăpa de constipație. Motivul pentru care specialiștii le recomandă # Click.ro
Constipația este o problemă care afectează nenumărați oameni din întreaga lume, iar o cauză destul de comună este dieta incompletă și adesea nesănătoasă pe care foarte multă lume o are.
23:10
Englezoaica care a păcălit armata otomană! Ce a ascuns în scutecele propriului copil ca să salveze liderii Țării Românești # Click.ro
Destinul unor oameni schimbă uneori cursul istoriei, iar povestea lui Maria Rosetti este una dintre cele mai spectaculoase dovezi de curaj și devotament. Într-o perioadă marcată de conflicte și sacrificii, ea a demonstrat că determinarea poate depăși orice limită, chiar și atunci când miza era viața
Acum 24 ore
22:50
În general, atunci când vine vorba despre iaurt, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi la el ca la unul dintre cele mai sănătoase alimente pe care le putem consuma.
22:30
Un fenomen astronomic rar va avea loc pe 17 februarie. De unde poate fi văzută eclipsa inelară de Soare # Click.ro
În cursul zilei de marți, pe 17 februarie, un fenomen astronomic spectaculos urmează să aibă loc pe cer. Este vorba despre o eclipsă inelară de Soare, care, din păcate, nu va fi vizibilă de pe Pământ decât dintr-o regiune îndepărtată, unde nu locuiesc decât câțiva cercetători curajoși.
22:30
A murit legenda Hollywood-ului! Actorul care a scris istorie în filmele mafiote și de război s-a stins la 95 de ani # Click.ro
Hollywood-ul își ia rămas bun de la unul dintre cei mai mari actori ai tuturor timpurilor. Robert Duvall, celebru pentru rolurile sale memorabile din „Nașul” și „Apocalypse Now”, s-a stins la vârsta de 95 de ani, în locuința sa din Middleburg, Virginia, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o mo
22:30
O casă veche de cinci secole și săpată în stâncă va fi scoasă la vânzare. Ce sumă trebuie să plătească cei care doresc să se mute aici # Click.ro
O proprietate istorică veche de cinci secole urmează să fie scoasă la vânzare în Marea Britanie. Această casă a fost construită în 1511 și este cunoscută drept Rock Cottage, fiind disponibilă pe piață pentru prima oară în 60 de ani.
22:20
„Catedrala Națională” închisă până la Paști. Ce lucrări mai sunt de efectuat la cea mai mare biserica ortodoxă din lume # Click.ro
Ce lucrări mai sunt de făcut la „Catedrala Națională”? După ce a fost sfințită terminarea clădirii la roșu și pictura din altar, mai sunt încă multe operații de făcut, în interior și în curtea giganticului lăcaș de cult. Pentur a se termina mai repede, biserica a fost închisă până la Paști.
21:50
Răzvan Pascu, aniversare regală în India: 41 de ani sărbătoriți la palat, în Jaipur, alături de familie și prieteni # Click.ro
Antreprenorul și expertul în turism Răzvan Pascu și-a celebrat ziua de naștere într-un cadru de poveste, într-un palat spectaculos din Jaipur, India, alături de soția sa Andra și cei doi fii, Alex și Vlad.
21:50
Un bărbat din China, șocat după ce a deschis cutia câștigată la petrecerea firmei. Nu era iPhone-ul mult așteptat # Click.ro
Un moment care trebuia să fie unul de bucurie s-a transformat rapid într-o situație stânjenitoare pentru un angajat din China, după ce premiul mult așteptat de la petrecerea firmei s-a dovedit a fi doar o farsă. Cazul lui Jiang Jiang a ajuns rapid viral și a stârnit numeroase reacții în mediul onlin
21:40
Ce salariu are un medic rezident în România, în 2026. Cât ajunge să încaseze, de fapt, după gărzi și sporuri # Click.ro
Meseria de medic în România este una extrem de solicitantă, iar salariile sunt mereu un subiect fierbinte, mai ales pentru cei care își încep cariera. După ani întregi de studii și rezidențiat, mulți tineri medici descoperă că veniturile lor nu reflectă pe deplin efortul depus și responsabilitatea u
21:30
Vedetele își dau mâna cu autoritățile din București în cea mai mare campanie anti-drog din România. # Click.ro
„Drogurile nu ajung doar la adolescenții rebeli, nu ajung doar în anumite cercuri și nu sunt un pericol îndepărtat!”. Sunt realitățile care au unit autoritățile din Capitală și personalități din mai multe domenii, într-o nouă campanie menită să explice adolescenților flagelul drogurilor.
21:30
O carte de joc Pokémon s-a vândut cu milioane de dolari. A fost stabilit un nou record mondial # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că unii colecționari sunt dispuși să scoată din buzunar sume de-a dreptul uriașe pentru unele obiecte rare.
20:40
Zodia care își schimbă viața după 17 februarie, odată cu Luna Nouă. O așteaptă o nouă etapă spectaculoasă, își transformă radical destinul, totul se schimbă peste noapte # Click.ro
Luna Nouă din 17 februarie vine cu o energie puternică de resetare, dar pentru o zodie în mod special, efectele vor fi spectaculoase. Este vorba despre Vărsător, semnul vizionar al zodiacului, cel care oricum traversează o perioadă de redefinire profundă.
20:10
Atenție, părinți! Aceste jucării sunt interzise în avion. Un copil de 4 ani a fost percheziționat pentru un pistol cu săgeți de burete # Click.ro
Călătoriile cu avionul alături de copii pot deveni complicate dacă părinții nu sunt atenți la regulile privind bagajele. Chiar și jucăriile care par complet sigure pot ridica probleme la controlul de securitate și pot duce la situații neplăcute înainte de îmbarcare. Mulți părinți iau jucării pentru
20:00
Anca Pandrea a împlinit 80 de ani. Iurie Darie a fost fascinat de frumusețea ei! Viciul care i-a distrus sănătatea: „Fumam și câte 5 pachete de țigări pe zi” # Click.ro
Anca Pandrea a împlinit 80 de ani. Iurie Darie a fost fascinat de frumusețea ei! Cum a renunțat la marele viciu: „Fumam 5 pachete de țigări pe zi”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.