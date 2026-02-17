Comunicat de presă | Producătorul român care, în 10 ani, și-a consolidat poziția pe piața europeană a transportului
Gândul, 17 februarie 2026 13:10
O companie românească a reușit, în doar 10 ani, să își consolideze poziția pe piața europeană a transportului. Producătorul de microbuze s-a dezvoltat în această industrie prin adaptare și inovație. Aveuro International are sediul în Câmpina, iar în ultimul deceniu a bifat un parcurs solid pe piața transportului de persoane, devenind un reper atât în […]
• • •
Acum 10 minute
13:20
Khamenei îl asigură pe Trump că nu va reuși să distrugă Republica Islamică: „Și cea mai puternică armată din lume poate primi o lovitură atât de puternică încât să nu se mai poată ridica” # Gândul
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, îi transmite lui Trump că nu va reuși să distrugă Republica Islamică, în contextul în care negocierile dintre cele două țări încep la Geneva. „Într-unul dintre discursurile sale recente, președintele american a afirmat că, timp de 47 de ani, America nu a reușit să distrugă Republica Islamică… Vă […]
13:20
Ce i-a scris soția lui Aurel Țicleanu primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu: „Linșaj mediatic și ură pură” # Gândul
Soția lui Aurel Țicleanu, fostă mare glorie a Universității Craiova, a reacționat în urma valului de ură cu care s-a confruntat legenda „Științei”. Într-un mesaj trimis primarului Băniei, Lia Olguța Vasilescu, doamna Țicleanu vorbește despre „luptă pentru dreptate”, potrivit PROSPORT. De la ce a pornit scandalul Aurel Țicleanu a analizat la finalul meciului Universitatea – […]
13:20
Petrișor Peiu: „Factura incompetenței guvernului Bolojan: 3.000 de lei lunar de la fiecare român pentru datoria publică” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză guvernul Bolojan că a împins datoria publică a României peste pragul critic de 60% din PIB. Astfel, fiecare român este obligat să plătească aproximativ 3.000 de lei pe lună doar pentru dobânzile aferente acestor împrumuturi. În opinia celui considerat economistul AUR, actualul executiv nu mai controlează finanțele țării, iar […]
Acum 30 minute
13:10
Comunicat de presă | Producătorul român care, în 10 ani, și-a consolidat poziția pe piața europeană a transportului # Gândul
13:10
Presa maghiară ironizează datoria publică a României: „Nici măcar nu îndrăznim să scriem suma brută” # Gândul
Publicația maghiară Mandiner comentează creșterea accelerată a datoriei publice a României și subliniază că nivelul acesteia a ajuns la „13 cifre”, iar valoarea este atât de mare, încât jurnaliștii ezită să o redea integral. Datoria publică a depășit în noiembrie 2025 pragul de 60% din PIB, echivalentul a 1.116,534 miliarde de lei (aproape 82.757 miliarde […]
13:10
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Controverse după ultimul transfer al lui Dinamo! Ce se întâmplă în birourile „câinilor”? # Gândul
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detaliile despre ultimul transfer al lui Dinamo și controversa pe care o creează George Pușcaș. Dăm calificativele pentru jucători după o nouă victorie a lui Dinamo! Cine merită patru stele și vedem dacă ia cineva „garsonieră”. Vedem de ce mai […]
13:00
Preotul Calistrat, amendat de CNCD cu 5.000 de lei după ce a numit două femei „isterice nemăritate”. Cum s-a apărat duhovnicul # Gândul
Preotul Constantin Chifan, cunoscut publicului larg drept Părintele Calistrat, a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu o amendă de 5.000 de lei după ce a făcut declarații considerate discriminatorii și a afectat demnitatea a două femei, care susțin că preotul a derulat o campanie de denigrare publică împotriva lor. Hotărârea CNCD […]
13:00
(P) Producătorul român care, în 10 ani, și-a consolidat poziția pe piața europeană a transportului # Gândul
13:00
Presa maghiară ironizează datoria publică a României: „Nici măcar nu îndrăznim să scriem suma brutală” # Gândul
Acum o oră
12:50
Este discutată în coaliţie tăierea normei de hrană a militarilor. Ministrul Miruţă spune că „nu se poate elimina ceva ce există de la Cuza” # Gândul
Un proiect aflat pe masa coaliţiei a aprins spiritele în rândul personalului în uniformă militară. Este vorba despre eliminarea normei de hrană pentru persoanlul militar. Ministrul MApN, Radu Miruţă, spune că este vorba doar despre o discuţie asupra căreia nu s-a luat nicio decizie. Ministrul Miruţă spune că ” îmi folosesc toate pârghiile să nu […]
12:50
China a ajuns să construiască submarine nucleare mai repede decât Statele Unite. Cu cât s-a extins flota Beijingului în ultimii cinci ani # Gândul
China și-a intensificat producția de submarine cu propulsie nucleară, în ultimii cinci ani, și a ajuns să lanseze navele subacvatice mai repede decât Statele Unite, relatează CNN care citează un raport realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS). Potrivit sursei citate, Armata Chinei a fost dotată atât cu submarine cu rachete balistice, cât și […]
12:50
Orașul din România în care un apartament de două camere se vinde cu 8.000 de euro, acum, în februarie 2026. Are 44 metri utili și se află la etajul 4 # Gândul
Orașul din România în care un apartament de două camere se vinde cu 8.000 de euro, acum, în februarie 2026. Are 44 metri utili și se află la etajul 4 Orașul din România în care un apartament de două camere se vinde cu 8.000 de euro, acum, în februarie 2026 Un apartament de două camere […]
12:50
Preotul Calistrat, amendat de CNCD cu 5.000 de lei după ce a agresat două femei și le-a numit „isterice nemăritate”. Cum s-a apărat duhovnicul # Gândul
12:40
Un produs din gama doar pentru cunoscători, adică Lux, a fost sensibil ieftinit în magazinele Lidl spre deliciul gurmanzilor subțiri. Este vorba despre celebrul Foie Gras, adică pateul care conține și ficat de rață. Evident, din cauza „cererii foarte mari de pe piață”, mai ales pe timp de recesiune, produsul de mare finețe râncezește pe […]
12:40
Este discutată în coaliţie tăierea normei de hrană a militarilor. Ministrul Miruţă spune că „nu se poate elimina ceva ce există de la 1859” # Gândul
12:40
China construiește submarine nucleare mai repede decât Statele Unite. Cu cât s-a extins flota Beijingului în ultimii patru ani # Gândul
12:30
Două persoane au fost reținute pentru ultraj în cazul medicului de la Spitalul Județean Tg. Jiu, luat la bătaie de ruda unui pacient # Gândul
Două persoane au fost reținute pentru ultraj în urma agresiunii asupra unui medic al Unității de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean Târgu Jiu, au informat, marți, reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Un medic de la Spitalul Județean Tg. Jiu, luat la bătaie de ruda unui pacient O doctoriță a fost agresată, […]
Acum 2 ore
12:20
Ciprian Ciucu prezintă situația de la STB: „Avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi”. Ce vrea să facă primarul Capitalei # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, critică birocrația și conducerea Societății de Transport București. El anunță că instituția a ajuns să coste bugetul public cât „două municipii Brașov”. În context, Ciucu transmite că vor urma întâlniri cu șefii STB și cu sindicatele, scrie Mediafax. Ciucu: „Studiez organigrama STB” „Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, […]
12:20
În ultimii ani, arta corporală a devenit o formă tot mai vizibilă de exprimare personală în România. Tatuajele și piercingurile nu mai sunt privite ca simple manifestări ale nonconformismului, ci ca alegeri asumate, cu semnificații profunde și estetice. Pentru mulți oameni, aceste forme de exprimare reflectă identitatea, experiențele de viață sau dorința de a marca […]
12:20
Daniel Băluță lansează un atac frontal la adresa lui Ciprian Ciucu: „Aveți două opțiuni – demisia sau munca” # Gândul
Conflictul dintre Daniel Băluță și Ciprian Ciucu continuă. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îl acuză public pe primarul general, Ciprian Ciucu, de ipocrizie, incompetență și lipsă de acțiune. Declarațiile apar într-un mesaj dur, publicat pe Facebook, în care liderul social-democrat critică atât planurile de reformă ale STB, cât și modul general de administrare a orașului. […]
12:10
Un client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Cât a plătit pentru cursa de 424 km (6 ore) # Gândul
Un client ca orice client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Conform estimarilor, drumul ar fi fost de 424 km, iar cu ajutorul porțiunilor de autostradă drumul, doar dus, ar fi durat aproximativ șase ore. Șoferul Uber a estimat și câștigul posibil, și se pare că i-a dat cu plus, deși […]
12:00
Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în Capitală și 12 județe. Cât de mare va fi stratul de zăpadă. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
ANM a actualizat prognoza meteo și a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru mai multe județe din Muntenia și sudul Moldovei. Meteorologii au anunțat, în exclusivitate pentru Gândul, că avertizarea intră în vigoare diseară, la ora 20:00 și este valabilă până mâine la ora 12:00. ANM anunță ninsori abundente, cu depunerea unui […]
11:50
Pace în Ucraina: O nouă rundă de negocieri începe la Geneva. Zelenski cere „dreptate și sancțiuni” în timp ce atacurile rusești continuă # Gândul
Negociatori din Moscova, Kiev și Washington au sosit, în această dimineață, la Geneva pentru a găsi o soluție la conflictul din Ucraina. Avionul, care transporta delegația rusă condusă de consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky, a aterizat la Geneva în jurul orei locale 7:00, a transmis o sursă pentru Swissinfo. În timp ce partea ucraineană dorește […]
11:50
Canada și UE pregătesc o alianță comercială globală, ca răspuns la presiunile tarifare ale lui Trump # Gândul
Premierul canadian Mark Carney se află în centrul unor discuții strategice între Uniunea Europeană și un important bloc comercial indo-pacific, în vederea formării uneia dintre cele mai mari alianțe economice din lume, ca reacție la presiunile comerciale ale lui Donald Trump și la riscul fragmentării comerțului global. Canada a preluat inițiativa după ce Carney a […]
11:50
ANM a transmis date de ultima oră despre vreme, în exclusivitate pentru Gândul. Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente, valabil până mâine # Gândul
11:40
ANM plasează Capitala și 12 județe sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. În București, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 50 de cm # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic, valabilă în 12 județe și în București. Conform prognozei de specialitate, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va […]
11:30
Robert Negoiță a ieșit negativ la testul antidrog făcut la INML. „Ca să nu fie ceva neclar” # Gândul
Robert Negoiță a primit un rezultat negativ pentru consum de cocaină, în urma analizelor efectuate la Institutul de Medicină Legală. ” Mostra de urină: negativ pentru: morfină, amfetamine, metamfetamine, MDMA, barbiturice, benzodiazepine, canabinoide, cocaină, metadonă, opiacee, fenciclidină, antidepresive triciclice; Metoda utilizată: test imunologic”, scrie în buletinul de analiză toxicologică publicat de primarul Sectorului 3. […]
11:30
Ion Cristoiu a pariat din nou cu Marius Tucă, de această dată cu speranța că va câștiga. După ce a pierdut în cazul participării lui Nicușor Dan la Consiliului Păcii al lui Donald Trump, de data aceasta este sigur că din trâmbițata reformă a lui Bolojan va rămâne doar „fîsul”. Și cine urmărește emisiunile la […]
Acum 4 ore
11:20
Avans tehnologic impresionant în China. Un spectacol cu roboți umanoizi uimește planeta. Minunile tehnologice au imitat perfect oamenii într-o îmbinare de dans și mișcări de arte marțiale # Gândul
Gala Festivalului de Primăvară dedicată Anului Nou Lunar din China cea mai urmărită emisiune TV din China, a adus în prim-plan roboți umanoizi care au executat demonstrații spectaculoase de kung fu, dans și comedie, într-un semnal clar al ambiției Beijingului de a domina viitorul roboticii și al inteligenței artificiale. Cea mai urmărită emisiune de televiziune […]
11:20
Robert Sighiartău cere ieșirea PNL de la guvernare: „PSD a început o ofensivă împotriva premierului Ilie Bolojan” # Gândul
Coaliția guvernamentală începe din nou să scârțâie, iar de data asta zgomotul vine chiar din interiorul PNL. Deputatul liberal Robert Sighiartău a aruncat pe masă ideea pe care mulți o șopteau deja prin culise: dacă lucrurile continuă așa, liberalii ar trebui să iasă de la guvernare. Mesajul lui Sighiartău e clar – colaborarea cu PSD […]
11:20
Andrei Caramitru: „Sistemul trebuie să extragă 12 miliarde de euro pe an ca să hrănească lăcustele. Din banii voștri” # Gândul
Andrei Caramitru susține că în România funcționează un „sistem de putere și hoție” format din aproximativ 100.000 de persoane care ar consuma anual circa 12 miliarde de euro din bani publici. Într-o postare pe Facebook, acesta descrie mecanismul ca pe o „castă de lăcuste” care ar extrage până la 30% din resursele reale ale statului. […]
11:10
Penurie de prezervative la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Se vând cu 100 de euro pe site-urile de anunțuri # Gândul
După doar trei zile de competiție la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, satele olimpice au rămas fără prezervative. Unii au văzut o oportunitate de afaceri și le revând la prețuri uriașe pe platformele online, scrie Mediafax. Prezervativele de la JO 2026 se vând cu până la 105 euro pe Vinted. Site-ul a […]
11:10
Roboții umanoizi de Kung Fu, moment spectaculos la Gala Festivalului de Primăvară dedicată Anului Nou Lunar din China # Gândul
11:00
Călin Georgescu află mâine dacă va scăpa de controlul judiciar, iar astăzi fostul candidat la prezidențiale merge la secția de poliție Buftea să semneze măsura preventivă. Update 10:52: Zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențiale s-au strâns în fața Poliției Buftea, în așteptarea lui Georgescu. Știre inițială Georgescu merge la Poliția Buftea astăzi, pentru […]
10:50
Năsui remarcă faptul că ministrul „Rogobete a diagnosticat corect problema în sistemul de sănătate ” şi are un sfat pentru premirerul Ilie Bolojan # Gândul
„România e pe locul 1 în UE la mortalitate prevenibilă și tratabilă. Și este pe locul 3 al celei mai joase speranțe de viață scrie economistul Claudiu Năsui” într-o postare recentă, pe facebook. Fostul ministru al Economiei(USR) răsuflă uşurat la vederea faptului că „în sfârșit un ministru PSD zice ceva corect. Și nu o dată, […]
10:40
Empire State Building din New York, iluminată în roșu pentru a sărbători Anul Nou Chinezesc # Gândul
Faimoasa Empire State Building a fost iluminată în roșu, seara trecută, pentru a sărbători Anul Nou Chinezesc în New York City. „La mulți ani de Anul Nou Lunar. În seara asta strălucesc în roșu — o culoare a norocului, bucuriei și prosperității.“, este mesajul care a însoțit clipul postat pe pagina oficială de X a […]
10:30
Milionarul Costeluș Cășuneanu, relație cu o blondă celebră. Idila dintre ei, înfiripată la Poiana Brașov # Gândul
Când ești milionar și mare cuceritor, viața ta devine o țintă, iar în partida de vânătoare nu mai ști cine-i vânătorul și cine vânatul. Cert este că pentru Costeluș Cășuneanu s-au aliniat astrele și a dat lovitura în plan sentimental, după cum scrie CANCAN. O nouă idilă în showbiz-ul românesc pare că s-a înfiripat în […]
10:30
Bătaia peștelui în Lacul Herăstrău. Trecătorii au rămas mască. Imagini unice filmate azi, 17 februarie # Gândul
Momente neobișnuite au fost surprinse marți, 17 februarie, pe malul Lacului Herăstrău, unde mai mulți angajați au desfășurat o acțiune de populare piscicolă, pentru pescuitul sportiv, care a atras imediat atenția trecătorilor. Zeci de oameni s-au oprit să privească scena, surprinși de cantitatea mare de pește eliberată în apă. Imagini inedite filmate pe malul Lacului […]
10:20
Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu # Gândul
Muzeul Britanic a decis să elimine termenul „Palestina” din anumite panouri și etichete ale galeriilor dedicate Orientului Mijlociu, motivând că acesta nu mai este perceput ca un termen „neutru” și poate fi interpretat ca referire la un teritoriu politic. Muzeul Britanic a confirmat că a eliminat termenul „Palestina” din unele exponate dedicate Orientului Mijlociu, în […]
10:20
Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen # Gândul
„Ieri a fost ultima zi de înscriere pentru concursul pentru Directorul General al Romsilva” anun'[ ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe facebook. Urmează analiza dosarelor de către membrii Consiliului de Administrație al Romsilva. Pe 19 martie (joi), aceștia vor face publică lista completă a tuturor candidaților, precum și CV-urile candidaților. Nu vor fi analizate numai dosarele […]
10:00
Președintele Donald Trump a declarat că va fi implicat „indirect” în discuțiile dintre Statele Unite ale Americii și Iran privind programul nuclear al Teheranului. Negocierile urmează să înceapă la Geneva. Președintele Donald Trump a subliniat că va fi implicat indirect și că discuțiile vor fi foarte importante și că, potrivit evaluării sale, Iranul ar fi […]
09:50
Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein # Gândul
Președintele executiv al Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, și-a anunțat retragerea din funcția de președinte executiv al Hyatt Hotels Corporation, după ce documente recente au scos la iveală legături ale acestuia cu finanțatorul Jeffrey Epstein. Decizia a fost confirmată într-o declarație oficială, în care miliardarul a recunoscut că a făcut o greșeală menținând contactul cu Epstein, […]
09:40
„Arcul îndrăgostiților”, un simbol turistic din Italia, s-a prăbușit în mare chiar de Ziua Îndrăgostiților după un val de furtuni violente # Gândul
Celebrul Arc al Îndrăgostiților de la Sant’Andrea, unul dintre cele mai cunoscute simboluri naturale ale coastei Adriaticii, s-a prăbușit în mare de Ziua Îndrăgostiților, după furtunile violente și ploile torențiale care au lovit sudul Italiei în ultimele zile. Celebrul arc de stâncă marină de la Sant’Andrea, din localitatea Melendugno, cunoscut sub numele de „Arcul Îndrăgostiților”, […]
09:30
TOP 20 – Orașele din România cu cel mai mare consum de bere. Câte sticle bea săptămânal un bucureștean, un ieșean sau un clujean # Gândul
Se spune că nivelul de consum al berii rămâne cel mai relevant indicator al obiceiurilor sociale din mediul urban. Pornind de la cele mai mari 20 de orașe din România, am analizat câtă bere bea pe săptămână un bărbat, rezultând clasamentul de mai jos. Ierarhia ne arată că există diferențe interesante între regiuni, de la […]
Acum 6 ore
09:20
Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ” # Gândul
Dorinel Munteanu a criticat arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj, 0-1, din etapa 27 a Superligii, golul fiind marcat de Biliboc. Ambele echipe au ratat câte un penalty, gazdele prin Florescu și clujenii prin Korenica. În minutul 90+5, arbitrul a dictat penalty pentru Hermannstadt după un duel între Sinyan și Cubotaru, dar a analizat […]
09:10
Au loc intervenții periodice de reparații locale în Sectorul 5, iar echipele societății acționează zilnic pentru îmbunătățirea infrastructurii sectorului nostru, informează primarul Vlad Popescu Piedone. Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intervențiilor locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate. În ultimele săptămâni, echipele au acționat pe mai multe artere […]
09:10
Un nou atac armat zguduie Statele Unite. Trei persoane au murit, inclusiv presupusul atacator, într-un atac armat produs în timpul unui meci de hochei de tineret din Rhode Island. În urma atacului au fost descoperite alte trei victime aflate în stare gravă. Trei persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite grav într-un […]
09:10
Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital # Gândul
Salvamontiștii au avut o zi extrem de solicitantă, după ce peste 110 persoane au fost recuperate din zonele montane în ultimele 24 de ore. Aproape jumătate dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la unități spitalicești. Datele au fost comunicate de Salvamont România, care a precizat că intervențiile au fost […]
09:00
Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările meteorologice pentru următoarea lună. Potrivit prognozei ANM, primăvara își face simțită prezența cu temperaturi mai ridicate decât cele normale. Va fi cald și frumos de Ziua Femeii, 8 martie, arată datele meteo. Cum va fi vremea în săptămâna 16-23 februarie Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele […]
08:50
Iubire la CSM București. Două jucătoare de bază și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: ”Azi și în fiecare zi” # Gândul
Relație surpriză în lotul feminin al echipei CSM București. Două dintre sportivele importante ale formației au confirmat public, de Ziua Îndrăgostiților, că formează un cuplu, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, relatează ProSport. Este vorba despre coordonatoarea de joc Elizabeth Omoregie și portarul Gabriela Moreschi, colege de echipă din 2024, care au ales momentul simbolic […]
