VIDEO Nicușor Dan: E în interesul României să participăm în această calitate de observatori la Comitetul pentru Pace
PSNews.ro, 17 februarie 2026 14:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori la Comitetul pentru Pace, care înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcţia în care merge această organizaţie. "În primul rând, Carta şi calitatea de membru şi asta e o discuţie care va […]
Acum o oră
14:20
România trebuie să fie mai prezentă la München dacă vrea să conteze în negocierile de securitate, avertizează experții # PSNews.ro
La Conferința de la München s-a conturat noua structură de securitate a Europei, cu Germania care investește sute de miliarde de euro pentru a-și crea cea mai mare armată de pe continent și negociază cu Franța un posibil transfer de tehnologie nucleară, susține cercetătoarea Dana Trif (UBB). „Adevărul" a discutat cu Dana S. Trif, cercetător […]
14:20
Ministrul Apărării, despre eliminarea normei de hrană: „Nu numai că nu susțin, dar mă opun acestei măsuri” # PSNews.ro
După ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cadrul coaliției de guvernare au existat discuții privind eliminarea normei de hrană pentru anumite categorii de angajați, ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), a afirmat că se opune categoric unei astfel de măsuri. Ministrul a subliniat că există domenii în care cheltuielile pot fi reduse în […]
14:20
„Adevărata bătălie se va da la buget”. Grindeanu avertizează că PSD nu va vota bugetul fără pachetul de solidaritate # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că „adevărata bătălie se va da la buget", avertizând că social-democrații nu vor vota legea bugetului de stat dacă pachetul de solidaritate propus de partid nu va fi inclus în forma finală a documentului. Declarațiile au fost făcute la scurt timp după ultima ședință a coaliției de guvernare, […]
14:20
Germania şi cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele politice cheie, inclusiv modul de armonizare a normelor pieţei de capital, a anunţat luni ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, transmite DPA. „Eu încă cred că ritmul pe care-l înregistrăm în prezent la nivel european nu este […]
14:20
Călin Georgescu lovește din nou, după ce a semnat controlul judiciar: “România nu trăiește o simplă recesiune” # PSNews.ro
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a criticat dur modelul economic neoliberal, acuzându-l de crearea sărăciei și dependenței în România. La secția de poliție din Buftea, unde a semnat controlul judiciar, el a făcut un apel la revenirea la valorile tradiționale: patrie, familie, Dumnezeu. Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, s-a prezentat la secția […]
14:20
România din Primării – „Guvernul ne obligă să depunem proiecte pentru săli de sport” – Revolta edililor de comune # PSNews.ro
Seria editorială „România din Primării" continuă la PS News cu vocea administrațiilor locale din comunități mici, acolo unde fiecare investiție înseamnă infrastructură de bază și condiții de trai esențiale. După interviul cu primarul municipiului Târgoviște, atenția se mută către mediul rural, unde presiunea bugetară și blocajele programelor guvernamentale sunt resimțite direct de cetățeni. Primarul comunei […]
14:20
Cod Portocaliu în 12 județe. DSU: Măsuri la nivel central, judeţean şi local în contextul avertizărilor meteorologice # PSNews.ro
Mai multe măsuri au fost dispuse la nivelul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în contextul avertizărilor meteorologice de Cod portocaliu de viscol şi ninsori abundente anunţate în perioada următoare. Potrivit DSU, la nivel central, judeţean şi local vor fi luate mai multe măsuri, urmărindu-se cu prioritate protejarea persoanelor vulnerabile. *** La nivel judeţean şi local: […]
14:20
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul privind rechemarea lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru. "Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale. […]
14:20
14:20
Fifor îl acuză pe Bolojan că „taie norma de hrană a militarilor”: „Moralul trupei este principala armă” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat dur ideea unei posibile reduceri a bugetului pentru hrana militarilor, atribuind această inițiativă liderului liberal Ilie Bolojan. Într-o postare publică, fostul ministru al Apărării avertizează că discuțiile despre tăieri în sistemul militar contrazic angajamentele asumate de România în cadrul NATO și pot avea un impact negativ major asupra moralului […]
Acum 2 ore
13:20
Un deceniu de inovație: Aveuro International consolidează poziția României pe piața europeană a microbuzelor # PSNews.ro
În centrul industriei europene de transport de persoane se conturează povestea unui producător român care a demonstrat că adaptarea, viziunea și inovația pot transforma o companie locală într-un actor relevant pe piețele internaționale. Aveuro International, companie cu sediul în Câmpina, a reușit în ultimul deceniu să își construiască un parcurs solid și coerent, devenind un […]
13:20
Reducerile pentru clădirile vechi și blocurile mari ar putea fi reintroduse parțial, după majorarea taxelor # PSNews.ro
Guvernul se pregătește să reintroducă reduceri la impozitele și taxele locale tocmai majorate începând din acest an. Reducerile procentuale care erau aplicate înainte de majorările din luna ianuarie vor fi acum însă semnificativ mai mici. Doar persoanele cu handicap vor mai beneficia de o scutire la jumătate din impozitul pe prima locuință și pe primul […]
13:20
Deputatul PNL Robert Sighiartău, membru în Biroul Executiv al partidului consideră că nu ar mai exista niciun motiv ca PNL să rămână la un moment dat într-o coaliţie cu PSD, dacă nu va reuşi să implementeze reformele pe care cetăţenii şi electoratul de dreapta le aşteaptă, conform News.ro. Sighiartău acuză PSD, care a ameninţat în […]
13:20
Sorin Grindeanu critică deciziile externe luate „în cerc restrâns”: România trebuie să știe ce angajamente își asumă # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că a solicitat explicații în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la unele decizii de politică externă ale României, subliniind că aceste hotărâri nu trebuie luate de un grup restrâns, potrivit Adevărul. Grindeanu a menționat acordul Uniunii Europene cu Mercosur și gestionarea fondurilor europene din programul SAFE. […]
13:20
Armata SUA se îneacă în date: inteligența artificială devine arma-cheie pe câmpul de luptă # PSNews.ro
Armata Statelor Unite avertizează că volumul masiv de informații generate pe câmpul de luptă modern depășește cu mult capacitatea umană de analiză, ceea ce face dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială o prioritate strategică. Concluzia a fost formulată după exercițiul militar „Dynamic Front", desfășurat recent în Europa alături de aliații NATO, inclusiv România, potrivit […]
13:20
În perioada 2002 – prezent, Compania Națională de Investiții (CNI) a finanțat construcția a peste 3.000 de săli de sport în România. Datele arată că o parte dintre aceste investiții nu și-au atins obiectivele, unele săli ajungând neutilizate sau degradate. Investițiile în construirea de noi săli de sport au fost stopate printr-o ordonanță de urgență […]
13:20
Bogdan Ivan: România pierde miliarde exportând minereu brut. Plan pentru prima rafinărie de cupru # PSNews.ro
România ar putea avea prima rafinărie de cupru și materiale rare, după ce Ministerul Energiei a semnat un acord preliminar cu o companie americană deținătoare a licențelor pentru exploatarea unor zăcăminte rare din Groenlanda, a anunțat ministrul Bogdan Ivan. Potrivit ministrului, extragerea și rafinarea materialelor critice reprezintă o provocare majoră pentru economia românească. „Dacă noi astăzi exploatăm […]
13:20
Băluță, ultimatum pentru Ciucu: „Aveți două opțiuni: ori vă depuneți mandatul, ori vă apucați îndată de treabă” # PSNews.ro
Liderul PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă, continuă disputa cu primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, acuzând că "baronul făţarnic" vorbeşte despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL şi cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei, "Cât de ipocrit poţi să fii, să ceri reformarea unei societăţi, dar şi […]
13:20
S-a rupt „lanțul de iubire” între Nicușor Dan și #reziști. ONG-ul Declic îi atacă pe președinte și consilierul său # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan se confruntă, la doar opt luni de la preluarea mandatului, cu critici din partea unei părți a susținătorilor care l-au sprijinit în campania electorală. Comunitatea ONG-ului „Declic", organizație asociată adesea cu electoratul progresist, a publicat o postare pe Facebook în care își exprimă dezamăgirea față de direcția politică a președintelui și față […]
Acum 4 ore
12:20
Peste 160.000 de persoane rămase fără buletin în România: Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cu dublă cetățenie # PSNews.ro
O modificare legislativă aplicată în 2023 privind evidența populației a dus la anularea cărților de identitate pentru peste 160.000 de persoane din România, majoritatea născute în Republica Moldova. Situația a generat temeri privind pierderea alocațiilor pentru copiii cu cetățenie română. Ministerul Muncii clarifică ce se întâmplă în astfel de cazuri, potrivit Timpul. Legea care limitează […]
12:20
Bosnia și Herțegovina, în fruntea clasamentului corupției în Europa, potrivit Transparency International # PSNews.ro
Bosnia și Herțegovina se află în prezent în fruntea listei europene a țărilor cu cel mai ridicat nivel de corupție, potrivit celui mai recent Indice al Percepției Corupției publicat de Transparency International, relatează Mediafax. Doar Rusia, Belarus și Serbia au obținut scoruri mai slabe, în timp ce România rămâne sub acest trio negativ, dar la […]
12:10
Chiriile șocante găsite de Ciprian Ciucu la „locuințele convenabile” din București: 171 de lei pentru 3 camere # PSNews.ro
Primarul general al municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a anunţat marţi majorări ale chiriilor pentru „locuințele convenabile" administrate de Primăria Capitalei, după ce a descoperit că unele apartamente sunt închiriate la prețuri neschimbate de aproape 20 de ani. În prezent, o locuință cu trei camere poate fi ocupată cu doar 171 de lei pe lună, iar […]
12:10
România va fi reprezentată de doi sportivi la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, competiție programată în perioada 6 – 15 martie, care va reuni elita sporturilor paralimpice de iarnă, anunță marți Comitetul Național Paralimpic. Reprezentanții României la ediția 2026 a Jocurilor Paralimpice de iarnă sunt Mihăiță Papară – para snowboard (clasa SB-LL1), respectiv Andrei-Sorin […]
12:10
SONDAJ 4 ani de război în Ucraina – Românii cred tot mai puțin că Rusia este vinovată – ultimele cifre # PSNews.ro
Conform studiului "4 ani de război în Ucraina", aproape 55% dintre români cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, în scădere semnificativă față de mai 2022. Prezentarea completă a datelor studiului sociologic care surprinde impactul masiv al războiului informațional asupra opiniei publice din România, va avea loc joi, 19 februarie, la Hotelul Intercontinental Athenee Palace, strada […]
12:10
Bolojan și Ciucu au suferit o înfrângere zdrobitoare în PNL. Ce lovitură au încercat cei doi lideri liberali # PSNews.ro
Comisia de Arbitraj a PNL a respins solicitările formulate de președintele partidului, Ilie Bolojan, și de liderul PNL București, Ciprian Ciucu, privind demiterea conducerilor organizațiilor de la sectoarele 2, 3, 4 și 5, au declarat surse politice. În schimb, forul intern a admis sesizările depuse de liderii filialelor vizate, care au contestat tentativa de înlăturare […]
12:10
S-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi # PSNews.ro
„Ieri a fost ultima zi de înscriere pentru concursul pentru Directorul General al Romsilva" anunță ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe facebook. Urmează analiza dosarelor de către membrii Consiliului de Administrație al Romsilva. Pe 19 martie (joi), aceștia vor face publică lista completă a tuturor candidaților, precum și CV-urile candidaților. Nu vor fi analizate numai dosarele […]
12:10
Daniel Zamfir pune tunurile pe PNL! Acuzații de „tăieri fără discernământ” și amatorism politic # PSNews.ro
Senatorul social-democrat Daniel Zamfir a lansat o serie de critici dure la adresa „binomului Bolojan-USR", anunțând că Sănătatea și Educația au scăpat de tăierile „fără discernământ". Luni seara, 16 februarie, senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir a lansat un atac direct la adresa partenerilor de guvernare, anunțând că social-democrații au blocat planurile de austeritate ale premierului […]
12:10
Ministrul Muncii amenință că va demisiona dacă nu încep consultările pe Legea salarizării până în aprilie # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, luni seară, că va pleca din funcţie dacă, până la jumătatea lunii aprilie, nu vor începe consultările cu sindicatele pe tema Legii salarizării, el precizând că această lege repreztintă jalon în PNRR, potrivit News.ro. Florin Manole a explicat, luni seară, la Antena 3, că Legea salarizării este jalon în […]
11:10
Nicuşor Dan se întâlneşte azi cu liderii coaliţiei. Măsurile fiscale și reforma administrativă, pe agenda discuțiilor # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan se va întâlni marți
11:10
Datoria publică, la un nivel record și a depășit 60% din PIB. Statul a îndatorat fiecare român cu suma de 59.000 de lei # PSNews.ro
Datoria statului român a depășit pentru prima dată pragul de 60% din PIB, una dintre cele două limitări de bază ale UE, alături de pragul de 3% din PIB privind deficitul bugetar, relevă datele analizate de Profit.ro. Depșirea acestei limite în ceea ce privește datoria publică era o chestiune de timp (a fost evitată la […] Articolul Datoria publică, la un nivel record și a depășit 60% din PIB. Statul a îndatorat fiecare român cu suma de 59.000 de lei apare prima dată în PS News.
11:10
Meteorologii avertizează: cel mai sever episod de iarnă. Ninsori viscolite și zăpadă de până la 50 de centimetri # PSNews.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a avertizat marți, într-o intervenție Digi24, că urmează cel mai sever episod de viscol și ninsori din această iarnă. În jumătatea sudică a Moldovei, Muntenia și partea de vest a Dobrogei va ninge abundent, stratul de zăpadă putând să ajungă până la 50 de centimetri. Și în Capitală […] Articolul Meteorologii avertizează: cel mai sever episod de iarnă. Ninsori viscolite și zăpadă de până la 50 de centimetri apare prima dată în PS News.
11:10
Nicuşor Dan nu poate zbura cu Spartanul în SUA. Președintele trebuie să închirieze un avion privat # PSNews.ro
Jurnalistul Radu Tudor semnalează, pe blogul său, că decizia lui Nicușor Dan, de a reprezenta România în calitate de observator la Consiliul Păcii, ridică mai multe probleme de securitate, logistică, protocol și reprezentare. Avionul Spartan, cu care președintele a rămas blocat, luna trecută, la Paris din cauza vremii, nu va fi folosit în deplasarea din […] Articolul Nicuşor Dan nu poate zbura cu Spartanul în SUA. Președintele trebuie să închirieze un avion privat apare prima dată în PS News.
11:10
Consiliul UE aprobă pe 24 februarie un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # PSNews.ro
Consiliul Uniunii Europene va adopta următoarea tranșă de împrumut, în valoare de 90 de miliarde de euro, destinat Ucrainei. Împrumutul va fi aprobat, în mod simbolic, în data de 24 februarie, când se vor împlini 4 ani de la începerea războiului. Un pachet legislativ al UE care prevede acordarea unui împrumut de 90 de miliarde […] Articolul Consiliul UE aprobă pe 24 februarie un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina apare prima dată în PS News.
11:10
Un nou lagăr de exterminare al câinilor fără stăpân, pe bani publici, descoperit în Giurgiu # PSNews.ro
După cazul adăpostului privat de câini Suraia, supradenumit lagărul groazei, publicația Snoop scoate la iveală că un alt padoc privat este vizat de acuzații precum „uciderea animalelor cu intenție fără drept”. Este vorba de adăpostul Asociației Aspa Ivets din satul Uzunu, județul Giurgiu, care are zece dosare penale, toate deschise în ultimii cinci ani. În perioada […] Articolul Un nou lagăr de exterminare al câinilor fără stăpân, pe bani publici, descoperit în Giurgiu apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat, luni, că „tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit” și că nu vor fi făcute tăieri „fără discernământ”. „Tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit”, a scris luni seara liderul senatorilor PSD într-o postare pe Facebook. „Tăierile fără discernământ ale salariilor profesorilor, personalului medical, a celor din poliție, […] Articolul Liderul senatorilor PSD: „Tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit” apare prima dată în PS News.
21:30
Victor Ponta atacă USR: România prinsă în «triunghiul de sacrificiu», Nicușor Dan încearcă să rupă lanțul # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta îi critică pe liderii de la putere, în frunte cu ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și președintele Nicușor Dan, acuzând lipsa unei politici externe coerente care, în opinia sa, a „blocată” România într-un „triunghi de sacrificiu” și a dus la anularea alegerilor din decembrie 2024. „Triunghiul Odesa” versus „patrulaterul” pro-american Ponta […] Articolul Victor Ponta atacă USR: România prinsă în «triunghiul de sacrificiu», Nicușor Dan încearcă să rupă lanțul apare prima dată în PS News.
21:30
Europarlamentarul PNL Daniel Buda transmite, luni, că toţi cei care astăzi îl contestă pe Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă un lucru esenţial şi anume că doar datorită lui, România nu a pierdut fondurile europene. Potrivit lui Buda, procedura de suspendare a fondurilor este doar amânată şi poate fi reluată oricând. ”Pentru domnul Câciu, fost ministru […] Articolul Daniel Buda (PNL): Doar datorită lui Bolojan România nu a pierdut fondurile europene apare prima dată în PS News.
21:30
Nicușor Dan „va sta la aceeași masă cu Trump”. Ambasadorul României în SUA explică ce presupune statutul de observator # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, inițiat de președintele SUA, Donald Trump. Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a oferit detalii despre vizita care va avea loc în săptămâna următoare, menționând că România va avea statut de observator, fără drept de vot. „Am văzut speculații în presă, însă […] Articolul Nicușor Dan „va sta la aceeași masă cu Trump”. Ambasadorul României în SUA explică ce presupune statutul de observator apare prima dată în PS News.
21:30
PE SCURT: EPSO redeschide în 2026 examenele de recrutare pentru funcționari UE, după șapte ani de pauză, cu un sistem digital modern și accesibil în toate limbile oficiale. Parlamentul European a dezactivat funcțiile de inteligență artificială de pe tablete, din motive de securitate cibernetică. În Polonia, președintele Karol Nawrocki susține dezvoltarea unei capacități nucleare ca […] Articolul Știri din capitalele Europei, 16 februarie apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO Tanasă către ministrul Energiei: Să le spuneți minerilor câți veți concedia pentru energia verde # PSNews.ro
Deputatul AUR Dan Tanasă i-a solicitat luni ministrului Energiei, Bogdan Ivan, în plen, la Ora Guvernului, să le spună minerilor câți dintre ei vor fi concediați în acest an pentru a fi implementată ”nebunia” cu energia verde. Invitat la dezbaterea din plen este ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru a prezenta planul de măsuri și acțiuni concrete pe […] Articolul VIDEO Tanasă către ministrul Energiei: Să le spuneți minerilor câți veți concedia pentru energia verde apare prima dată în PS News.
19:40
Moartea lui Quentin Deranque, un tânăr activist naționalist de 23 de ani, a reaprins conflictele între taberele politice radicalizate din Franța și a generat acuzații grave la adresa partidului La France Insoumise (LFI), condus de Jean-Luc Mélenchon. În paralel, eurodeputatul Raphaël Glucksmann a declarat că o alianță între stânga social-democrată și LFI pentru prezidențialele din […] Articolul Uciderea unui activist naționalist în Lyon intensifică tensiunile politice din Franța apare prima dată în PS News.
19:40
Lider PNL: CCR trebuie să ia o decizie în această săptămână cu privire la pensiile magistraţilor # PSNews.ro
Liderul deputaţilor, PNL, Gabriel Andronache, a transmis luni că CCR trebuie să ia o decizie în această săptămână cu privire la pensiile magistraţilor, el apreciind că tergiversarea ar fi o ruşine pentru CCR şi o sfidare gravă la adresa românilor. Potrivit lui Andronache, judecătorii constituţionali trebuie să înţeleagă că se joacă cu legitimitatea arhitecturii instituţionale […] Articolul Lider PNL: CCR trebuie să ia o decizie în această săptămână cu privire la pensiile magistraţilor apare prima dată în PS News.
19:40
Politicienii scapă de austeritate: Senatul menține finanțarea partidelor. Bani de la buget pentru 2026 și 2027 # PSNews.ro
Senatul a respins, luni, proiectul de lege care prevede ca în anii 2026 și 2027 să nu se aloce și să nu se utilizeze fonduri de la bugetul de stat pentru finanțarea partidelor politice. S-au înregistrat 74 de voturi pentru respingerea proiectului, 35 ”împotrivă” și o abținere. Propunerea legislativă privind suspendarea temporară, pentru anii 2026 […] Articolul Politicienii scapă de austeritate: Senatul menține finanțarea partidelor. Bani de la buget pentru 2026 și 2027 apare prima dată în PS News.
19:40
Ministrul Energiei: Vreau să fie toată lumea liniştită. Plafonăm de la producător, pe tot lanţul # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că vrea să fie toată lumea liniştită, în ciuda apelurilor bombastice de pe reţele de socializare, de pe anumite ecrane, că nu o să crească preţul la gaze naturale pentru consumatorii casnici pentru că vor plafona preţul, de la producător, pe tot lanţul. Ministrul a anunţat că deja […] Articolul Ministrul Energiei: Vreau să fie toată lumea liniştită. Plafonăm de la producător, pe tot lanţul apare prima dată în PS News.
19:40
Noi reguli pentru jocurile de noroc, votate de Senat. Interzis la Păcănele sub 21 de ani! # PSNews.ro
Două proiecte de lege pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc au fost adoptate în plenul Senatului, deși în comisie primiseră raport de respingere, a anunțat pe Facebook deputata liberală Raluca Turcan. “Victorie clară pentru protecția copiilor și tinerilor în fața jocurilor de noroc! Cele două proiecte de lege pe care le-am inițiat pentru combaterea […] Articolul Noi reguli pentru jocurile de noroc, votate de Senat. Interzis la Păcănele sub 21 de ani! apare prima dată în PS News.
19:40
Rogobete confirmă: Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă nu vor fi reduse cu 10% # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, luni seară, că veniturile angajaţilor din sistrem nu vor fi reduse cu 10%, întruât acest lcuru ar fi dus la demotivare şi un nou exod al personalului. Cu toate acestea, Rogobete apreciază că este nevoie de o reformă profundă în sistem şi explică cum crede că ar trebui să […] Articolul Rogobete confirmă: Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă nu vor fi reduse cu 10% apare prima dată în PS News.
19:40
Analiză pe baza datelor INS: Economia României înainte și după Bolojan. În 6 luni totul s-a prăbușit # PSNews.ro
O analiză realizată de Gândul, bazată pe datele Institutului Național de Statistică (INS), arată că majoritatea indicatorilor economici s-au deteriorat după instalarea administrației Bolojan la Palatul Victoria. În timp ce investițiile din bugetul de stat au înregistrat o ușoară accelerare în decembrie, restul cifrelor arată un tablou economic îngrijorător. Economia în recesiune tehnică În prima […] Articolul Analiză pe baza datelor INS: Economia României înainte și după Bolojan. În 6 luni totul s-a prăbușit apare prima dată în PS News.
19:40
Cât a fost pensia medie în ianuarie 2026 pentru 4,7 milioane de seniori. Pensia agricolă, de 4 ori mai mică decât media # PSNews.ro
Datele recente de la Casa Națională de Pensii oferă o imagine clară, dar extrem de inegală, a vieții pensionarilor din România. În prezent, aproape 4,7 milioane de persoane beneficiază de pensii, însă numărul acestora scade treptat de la o lună la alta. În medie, un pensionar a încasat în ianuarie 2.779 de lei, o sumă […] Articolul Cât a fost pensia medie în ianuarie 2026 pentru 4,7 milioane de seniori. Pensia agricolă, de 4 ori mai mică decât media apare prima dată în PS News.
18:40
Cine cere deja arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu # PSNews.ro
Eugen Stoina, fost procuror la Judecătoria Sibiu, a anunțat pe Facebook că a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pe motiv de abuz în serviciu. Stoina cere reținerea celor doi și trimiterea lor în judecată cu propunere de arest preventiv, acuzând Guvernul de „măsuri haotice” care afectează […] Articolul Cine cere deja arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu apare prima dată în PS News.
18:40
Datoria publică a Italiei a ajuns la 3.095 miliarde de euro la finalul lui 2025, în creştere de la 2.967 miliarde de euro la finalul lui 2024, a anunţat luni Banca Centrală din cea de a treia economie a zonei euro, transmite ANSA. Totuşi, datoria publică a Italiei este în scădere de la nivelul record […] Articolul Italia: Datoria publică a ajuns la 3.095 miliarde de euro, la finalul lui 2025 apare prima dată în PS News.
