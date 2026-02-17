Filiala partidului AfD din Saxonia Inferioară, clasificată ca „extremistă” de serviciul de informaţii al landului german
G4Media, 17 februarie 2026 16:40
Filiala partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din landul Saxonia Inferioară (nord-vest) a fost clasificată ca 'extremistă' de serviciul de informaţii al landului, transmite marţi agenția de știri dpa. AfD, partid antiimigraţie, a devenit cea mai mare formaţiune de opoziţie în urma alegerilor parlamentare federale de anul trecut, însă este constant acuzat de tendinţe extremiste. 'Evaluarea […]
Acum 10 minute
16:50
Ucraina obține cea mai mare recucerire de teritoriu din ultimii doi ani. Rol decisiv jucat de Elon Musk # G4Media
Armata Rusiei avansează lent de luni de zile în Ucraina. Trupele ucrainene au recucerit, în doar câteva zile, peste 200 de kilometri pătrați. Se pare că acest lucru a fost posibil și datorită lui Elon Musk, arată o analiză Deutsche Welle. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) arată că forțele Kievului nu au mai recuperat atât […]
16:50
Staţia de epurare a apei din Brașov, blocată de un volum neobişnuit de mare de şerveţele umede / Apel al reprezentanţilor Companiei Apa Braşov: Să nu mai „considere toaleta sau chiuveta un coş de gunoi” # G4Media
Staţia de Epurare a Apei din municipiul Braşov a fost „blocată" de cantităţi neobişnuit de mari de şerveţele umede, care au afectat randamentul procesului de tratare a apelor, au anunţat, marţi, reprezentanţii Companiei Apa Braşov, transmite Agerpres. Aceştia au reamintit că „staţiile de epurare sunt componente esenţiale ale unui ansamblu complex de instalaţii care contribuie […]
Acum 30 minute
16:40
Filiala partidului AfD din Saxonia Inferioară, clasificată ca „extremistă” de serviciul de informaţii al landului german # G4Media
Filiala partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din landul Saxonia Inferioară (nord-vest) a fost clasificată ca 'extremistă' de serviciul de informaţii al landului, transmite marţi agenția de știri dpa. AfD, partid antiimigraţie, a devenit cea mai mare formaţiune de opoziţie în urma alegerilor parlamentare federale de anul trecut, însă este constant acuzat de tendinţe extremiste. 'Evaluarea […]
16:30
Represiunea lui Putin asupra serviciului de mesagerie Telegram, criticată de propagandiștii ruși / Guvernul dorește ca rușii să adopte o „super-aplicație” de stat numită Max, despre care criticii spun că lasă utilizatorii vulnerabili la supravegherea serviciilor de securitate rusești # G4Media
Ultima mișcare a Kremlinului de a restricționa serviciul de mesagerie Telegram a atras critici din părți neașteptate, inclusiv soldați, bloggeri pro-război și oficiali regionali, potrivit agenției de știri Bloomberg. Guvernul dorește ca rușii să adopte o „super-aplicație" de stat numită Max, despre care criticii spun că lasă utilizatorii vulnerabili la supravegherea serviciilor de securitate rusești. […]
16:30
A murit reverendul Jesse Jackson, unul dintre cei mai puternici activiști pentru drepturile civile din SUA. A dus campanii masive de mobilizare la vot a afro-americanilor și a pus presiune pe marile corporații să angajeze persoane de culoare # G4Media
Reverendul Jesse Jackson, legendarul activist pentru drepturile civile și de două ori candidat la președinția SUA, a decedat marți la vârsta de 84 de ani. Jackson suferea de Parkinson. Considerat moștenitorul lui Martin Luther King – liderul asasinat al americanilor de culoare – el a obținut progrese uriașe în lupta pentru drepturi egale. Moartea sa […]
16:30
Nicuşor Dan: În martie vom avea 40-50 de rechemări şi numiri de ambasadori. O să avem o schimbare importantă # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în martie vor avea loc 40-50 de rechemări şi, respectiv, numiri de noi ambasadori şi a anunţat „o schimbare importantă" în domeniu, transmite Agerpres. „O să avem o schimbare importantă în vara aceasta. Pentru că termenul uzual este de 90 de zile din momentul rechemării până când schimbările […]
16:30
Ambasadorii României din Turcia, Filipine și Liban, rechemați de președintele Nicușor Dan la finalul mandatelor # G4Media
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretele de rechemare pentru ma mulți ambasadori ajunși la final de mandat. E vorba despre diplomații români din Liban (Radu-Cătălin Mardare), Filipine (Răduța Dana Matache) și Turcia (Ștefan-Alexandru Tinca). Mardare fusese numit la post în Liban în 2020, Răduța Matache și Ștefan Tinca în 2021. Șeful statului nu a […]
Acum o oră
16:20
Cum să alegi un sistem de stocare a energiei pentru locuință? Care sunt tipurile, capacitatea și indicatorii esențiali de care trebuie să ții cont # G4Media
Te simți copleșit de multitudinea de opțiuni de sisteme de stocare a energiei pentru acasă? Acest articol explică diferențele dintre sistemele on-grid și off-grid, te învață cum să calculezi capacitatea necesară în funcție de consumul locuinței și prezintă 5 indicatori esențiali pentru a alege în mod corect. După ce ai luat decizia să investești într-un […]
16:10
Rata şomajului în Marea Britanie a crescut la cel mai ridicat nivel de la momentul Brexit. Cei mai afectați sunt tinerii # G4Media
Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, în timp ce creşterea salariilor a încetinit din nou, arată datele publicate marţi de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), transmite Agerpres. Cei mai afectaţi de dificultăţile de pe piaţa forţei de muncă sunt tinerii. Rata şomajului în rândul […]
16:10
Epava unei nave suedeze din secolul al XVII-lea a reapărut la Stockholm în urma scăderii nivelului Mării Baltice # G4Media
Epava unei ambarcaţiuni datând din secolul al XVII-lea şi care a aparţinut marinei suedeze este vizibilă de la începutul lunii februarie la Stockholm în urma unei scăderi fără precedent a nivelului Mării Baltice, informează agenția de știri AFP. În inima capitalei suedeze, scheletul din lemn al navei iese la suprafaţa apei, lăsând să se întrevadă […]
16:10
Lacurile care au dispărut din Tibet ar fi putut declanşa cutremure prin trezirea faliilor din scoarţă, arată un nou studiu # G4Media
O echipă de cercetători de la Academia Chineză de Ştiinţe Geologice din Beijing a ajuns la concluzia că lacurile care au dispărut din sudul Tibetului ar fi putut declanşa cutremure în regiune prin „trezirea" faliilor din scoarţa terestră, aflate mult timp în latenţă, transmite revista Live Scienece care citează un studiu publicat pe 17 ianuarie […]
Acum 2 ore
15:50
RAR admite că nu face verificări tehnice suplimentare la punerea în circulație a cvadriciclurilor electrice, precum cel implicat în incendiul din București # G4Media
Registrul Auto Român (RAR) a oferit marți clarificări oficiale privind statutul cvadriciclului ușor implicat într-un incident săptămâna trecută în București și a explicat limitele competenței sale în ceea ce privește omologarea vehiculelor. După incendiul produs în Sectorul 6 al Capitalei, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost rănită, TechRider.ro a transmis o […]
15:50
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit marţi în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează BNR printr-un comunicat, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, CA a decis şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii […]
15:50
Inhalarea microplasticelor prezente în aer poate provoca inflamaţii şi leziuni pulmonare, potrivit unui nou studiu # G4Media
Microparticulele de plastic prezente în aer pot provoca inflamaţii şi leziuni pulmonare odată inhalate, conform unui nou studiu citat marţi de agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Inflamaţiile şi leziunile pulmonare provocate de inhalarea microplasticelor pot creşte riscul de boli respiratorii, cum ar fi astmul, bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC), fibroza pulmonară şi cancerul pulmonar, […]
15:40
Vietnamul, inclus de Comisia Europeană pe lista jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale # G4Media
Miniştrii Finanţelor şi Economiei din UE, reuniţi pentru Consiliul UE de marţi, au decis să adauge Vietnamul şi Insulele Turks şi Caicos în lista jurisdicţiilor necooperante (anexa I), din cauza nerespectării standardelor convenite la nivel internaţional privind transparenţa fiscală şi impozitarea echitabilă, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene. Consiliul şi-a exprimat regretul cu privire […]
15:40
Nicușor Dan spune că unii dintre magistrați spun că se tem să participe la referendumul pe care l-a anunțat în justiție / Lucrăm la sistemul electronic pentru a asigura confidențialitatea totală / Întrebăm dacă acuzațiile care au fost formulate sunt reale sau nu # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Radio România Actualități, că unii dintre magistrați spun că se tem să participe la referendumul pe care l-a anunțat în justiție și că în prezent se lucrează la sistemul electronic pentru a asigura confidențialitatea totală, „Acuzele aduse atunci sunt foarte grave. Pe de altă parte ele sunt în […]
15:40
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat marţi că există risc mare de avalanşă în Munţii Făgăraş şi în Munţii Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, transmite Agerpres. Anunţul DSU vine ca urmare a emiterii buletinului nivometeorologic pentru perioada 16 februarie, ora 20:00, – 18 februarie, ora 20:00, de către Administraţia Naţională de Meteorologie. […]
15:30
Nicușor Dan: Am avut discuții în lumea justiției în care am întrebat despre diferiți oameni despre care s-a dus vorba că ar putea să candideze la șefia parchetelor / Sunt niște oameni foarte interesanți care, în măsura în care vor ajunge pe acele poziții, vor dinamiza activitatea # G4Media
Președintele Nicușor Dan a precizat, marți, într-un interviu la Radio România Actualități, că a avut discuții în lumea justiției în care a întrebat despre diferiți oameni despre care s-a dus vorba că ar putea să candideze la șefia parchetelor și, în baza acestor discuții, a ajuns la concluzia că între candidați sunt „oameni foarte interesanți" […]
15:20
Petiție publică a Comunității Declic: „Fără gruparea Voineag-Florența la marile parchete!” # G4Media
Comunitatea Declic a lansat o petiție publică pentru ca ministrul Justiției și președintele Nicușor Dan să respingă numirea lui Marius Voineag, a lui Alex Florența și a apropiaților acestora la conducerea Ministerului Public. „Caracatița din justiție este pe cale să păstreze controlul asupra marilor parchete. Se pregătește o rocadă între Marius Voineag, Alex Florența și […]
15:20
După trei ani, jumătate din ucrainenii din primul val de refugiaţi în Germania sunt angajaţi # G4Media
Jumătate din ucrainenii de vârstă activă care s-au refugiat în Germania în primele şase luni ale invaziei ruse în ţara lor şi-au găsit locuri de muncă într-un interval de trei ani şi jumătate de la începutul războiului, arată un raport publicat marţi de autorităţile federale germane pentru migraţie, conform agenției de știri dpa, citată de […]
15:10
RAR: Nicio autoritate nu a informat cu privire la datele clare de identificare ale autovehiculului electric ce a luat foc în sectorul 6 / O persoană decedată și una rănită, în urma incendiului # G4Media
Registrul Auto Român a pus la dispoziţia Corpului de Control al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii toate documentele şi rapoartele pe care le deţine şi care fac referire la cazul cvadriciclului uşor care a luat foc, vineri, pe Bulevardul Constructorilor din sectorul 6 al Capitalei, transmite Agerpres. „Precizăm că, până în acest moment, nicio autoritate nu […]
15:10
Tatiana Toader, adjuncta DNA și candidată la conducerea instituției Anticorupție vizează și un post de membru al Inspecției Judiciare / Și procurorul Bogdan Pîrlog s-a înscris pentru două funcții, șefia Parchetului General și a DIICOT # G4Media
Tatiana Toader, adjuncta de la DNA și candidată la conducerea instituției Anticorupție vizează și un post de membru al Inspecției Judiciare, conform unui anunț al Consiliului Superior al Magistraturii în care a fost admisă. Toader vizează funcția de inspector judiciar în cadrul Direcției de Inspecție pentru procurori. G4Media a arătat că procuroarea Tatiana Toader nu e […]
15:00
Într-o eră în care Formula 1 trece printr-o serie importantă de modificări, inginerii McLaren vin în ajutorul piloților Lando Norris și Oscar Piastri pentru 2026. Concret, echipa din Woking adaugă un afișaj unic în timp real pentru ca piloții „papaya" să monitorizeze nivelul de energie din bateria monopostului, transmite f1oversteer.com. Sursa citată transmite că McLaren […]
15:00
Fonduri europene nerambursabile pentru regenerare urbană în orașul Ghimbav. Printre lucrări, transformarea căminului cultural într-un centru artistic multifuncțional # G4Media
Orașul Ghimbav (județul Brașov) va beneficia de un proiect european în valoare de aproape 3,5 milioane de euro, a anunțat marți Agenția Regională de Dezvoltare Centru. Autoritățile locale al UAT Ghimbav au semnat cu ADR, care este și Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru 2021 – 2027", contractul de finanțare al proiectului „Infrastructură culturală […]
15:00
Toate școlile din județul Giurgiu sunt închise miercuri, cursurile se mută online din cauza codului portocaliu de viscol # G4Media
Toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu vor avea cursurile suspendate cu prezență fizică miercuri, 18 februarie 2026, din cauza fenomenelor meteo periculoase anunțate de meteorologi. Activitățile didactice se vor desfășura în sistem online, potrivit unei decizii luate marți de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Giurgiu, scrie Edupedu.ro. Măsura a fost luată din cauza codului […]
Acum 4 ore
14:50
Inteligența artificială nu mai este doar un instrument nou, ci un factor care redefinește modul în care companiile recrutează și evaluează valoarea unui developer. Din interacțiunea constantă cu angajatori, candidați și echipe tehnice, platforma JoburiIT.ro, specializată în recrutare IT și conectarea developerilor cu angajatori din România, observă o schimbare structurală în piață, în care competențele […]
14:50
EXCLUSIV Din septembrie 2026, notele tuturor elevilor de clasele primare, gimnaziale și ale celor de clasa a IX-a vor fi date pe baza standardelor naționale de evaluare. Profesorii vor fi controlați prin inspecția școlară # G4Media
Din septembrie 2026, evaluarea curentă a elevilor din învățământul primar, gimnazial și din clasa a IX-a de liceu va fi realizată de către cadrele didactice pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină din trunchiul comun, potrivit unui răspuns al Ministerului Educației pentru Edupedu.ro. Conform instituției, „Controlul respectării standardelor va fi realizat prin inspecția școlară". Elaborarea standardelor […]
14:30
Portavionul american din Golf poate fi scufundat, ameninţă ayatollahul Khamenei în contextul tensiunilor în creștere dintre Iran și SUA # G4Media
Ghidul suprem iranian Ali Khamenei a avertizat marţi că portavionul american desfăşurat în Golf ar putea fi scufundat, ameninţ
14:20
Nicușor Dan critică Curtea Constituțională: E neplăcut că a existat această tergiversare pe proiectul de lege ce privește pensiile magistraților / Aceste amânări nu au făcut bine nici CCR, nici imaginii românilor față de stat în general # G4Media
Președintele României a declarat marți, 17 februarie, într-un interviu la Radio România Actualități că tergiversarea pronunțării unei soluții de către Curtea Constituțională pe proiectul de lege privind pensiile magistraților a afectat atât imaginea instituției, cât și pe cea a statului român. „Dacă se va da o decizie a CCR pe pensiile magistraților, dacă este acceptată […] © G4Media.ro.
14:20
Anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui după moartea unei fetiţe de două luni / Nu ar fi fost diagnosticată şi tratată corespunzător # G4Media
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Vaslui a demarat verificări în cazul unei fetiţe în vârstă de două luni care, după ce a stat internată timp de o săptămână în unitatea sanitară şi nu ar fi fost diagnosticată şi tratată corespunzător, a fost transferată la un spital din Iaşi unde a decedat. „Am demarat o […] © G4Media.ro.
14:20
BREAKING Anul 2024, record de plecări definitive din România. Populația s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane în ultimii 35 de ani # G4Media
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane în ultimii 35 de ani, potrivit unei analize de specialitate publicată marţi de către preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei, și citată de Agerpres. De remarcat că anul 2024 a adus un record de emigrare în ultimele trei decenii, cu 50.000 de plecări definitive, […] © G4Media.ro.
14:20
Bulgaria, condamnată la CEDO pentru o lege care permite infiltrarea companiilor, ONG-urilor şi agenţiilor guvernamentale de către serviciile de informații # G4Media
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Bulgaria pentru o lege care autorizează serviciile sale de informaţii să infiltreze companii, ONG-uri şi agenţii guvernamentale în numele securităţii naţionale, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Curtea a decis că „reglementările care guvernează utilizarea ‘agenţilor sub acoperire’ nu includ protecţiile minime împotriva acţiunilor […] © G4Media.ro.
14:00
Radu Miruță: Ca ministru al Apărării nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii armatei române, care există în permanență de la Cuza încoace # G4Media
Ministrul Apărării a declarat marți, 17 februarie, că este complet exclusă varianta tăierea normei de hrană de la militari și personalul civil din cadrul ministerului. „Ca ministru al Apărării nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii armatei române, care există în permanență de la Cuza încoace. Este o normă de […] © G4Media.ro.
13:50
O taxă europeană pe jocurile de noroc online ar putea aduce miliarde de euro pentru educație, cere europarlamentarul PSD Victor Negrescu # G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a reluat în plenul Parlamentul European propunerea unei taxe europene aplicate industriei jocurilor de noroc și pariurilor online, cu fonduri direcționate către educație și politici de prevenire a dependenței. Europarlamentarul a declarat că ideea câștigă tot mai mult sprijin la nivelul Uniunea Europeană și vizează una dintre cele mai dinamice industrii […] © G4Media.ro.
13:50
Jaqueline Cristian a obținut calificarea în optimile WTA Dubai după doar un set (câștigat cu 6-0), adversara sa abandonând. Pentru un loc în sferturile competiției de categorie 1000, Jaqueline se va duela cu Mirra Andreeva, campioana en-titre a turneului. Jaqueline Cristian, meci cu Mirra Andreeva în optimile WTA Dubai Meciul cu Ella Seidel a durat […] © G4Media.ro.
13:50
Comisia Europeană lansează o anchetă împotriva companiei chineze Shein pentru că provoacă dependență și pentru că a vândut păpuși sexuale asemănătoare copiilor # G4Media
Comisia Europeană a lansat marți o anchetă împotriva companiei chineze Shein, care operează una dintre cele mai mari platforme de vânzări online. Executivul european acuză Shein că provoacă dependență în rândul utilizatorilor și pentru că a vândut păpuși sexuale asemănătoare copiilor, potrivit unui comunicat. Mai precis, ancheta se va axa pe următoarele domenii: Sistemele instituite […] © G4Media.ro.
13:40
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că că social-democrații nu vor susține bugetul de stat dacă pachetul social propus de partid nu va fi inclus și dacă investițiile la nivel local nu vor continua „la același nivel cu cel de anul trecut”, transmite Mediafax. Declarațiile au fost făcute luni seară, la Romania TV, unde Grindeanu a susținut […] © G4Media.ro.
13:10
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador în Cipru / Mihalache era un apropiat al fostului președinte Iohannis # G4Media
Președintele Nicușor Dan l-a rechemat pe Sorin Mihalache din funcția de ambasador în Cipru, conform unui anunț oficial de pe site-ul administrației prezidențiale. Mihalache era un apropiat al fostului președinte Iohannis. ”Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:50
Comentarii furioase ale cetățenilor români de etnie maghiară la postările politicienilor UDMR care au fost la Budapesta pentru bilanțul anual al lui Viktor Orbán: ”Dacă Budapesta este acasă, atunci ce este județul Harghita?” – Transtelex # G4Media
Liderii UDMR au participat la bilanțul anual al premierului Viktor Orbán de la Budapesta, dar postările lor pe rețelele sociale au provocat reacții neobișnuit de dure în rândul alegătorilor maghiari din Transilvania, transmite portalul independent Transtelex. Tensiunile din jurul relației cu guvernul Orban, care l-a susținut pe candidatul cu discurs extremist George Simion, dar și […] © G4Media.ro.
12:50
Federația Română de Fotbal a anunțat programul duelurilor din sferturile Cupei României. Capul de afiș este meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Meciurile din sferturile competiției vor avea loc în zilele de 3, 4 și 5 martie 2026. Duelurile vor putea fi urmărite în direct pe canalele Digisport și Prima Sport. Deținătoarea trofeului este […] © G4Media.ro.
12:40
Carolina Herrera toamnă-iarnă 2026-2027 la New York Fashion Week: de ce mizează brandul pe disciplină într-un sezon al excesului? # G4Media
Colecția Carolina Herrera toamnă-iarnă 2026/2027, prezentată la New York Fashion Week, a mizat pe un limbaj estetic coerent și recognoscibil, consolidând ADN-ul casei printr-o combinație de rigoare cromatică, siluete bine structurate și intervenții decorative controlate. Sub direcția creativă actuală, brandul continuă să exploreze ideea de feminitate sofisticată, cu accent pe construcție, proporție și claritate vizuală. […] © G4Media.ro.
12:30
Uniunea Europeană nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice, avertizează experţii Consiliului Știinţific Consultativ European # G4Media
Uniunea Europeană nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice şi ar trebui să îşi intensifice urgent investiţiile pentru a proteja oamenii şi infrastructura de înmulţirea inundaţiilor, incendiilor şi valurilor de căldură severă, a avertizat marţi Consiliul ştiinţific consultativ european privind schimbările climatice (ESABCC), un organism consultativ cu sediul la Copenhaga, transmite agenția de știri Reuters, […] © G4Media.ro.
12:30
Veneția sub presiunea schimbărilor climatice și cât de vulnerabil este orașul lagunar în fața creșterii nivelului mării/ Datele științifice arată o creștere de peste 60 cm a apei/ Soluțiile tehnologice încearcă să țină pasul # G4Media
Veneția a trăit dintotdeauna în echilibru fragil cu apa. Astăzi însă, combinația dintre creșterea accelerată a nivelului mării, subsidența terenului (tasarea/scufundarea terenului) și intensificarea furtunilor în bazinul mediteranean transformă acest echilibru într-o cursă contra cronometru. Datele istorice și studiile climatice sugerează că nivelul apei în laguna venețiană a crescut cu peste jumătate de metru față […] © G4Media.ro.
12:20
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio, la iniţiativa SUA # G4Media
Întâlnirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen la sfârşitul săptămânii trecute a avut loc la iniţiativa SUA, a declarat luni seara ambasadorul R.Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuţii bilaterale importante […] © G4Media.ro.
12:20
Hakan Calhanoglu și Davide Frattesi nu vor face deplasarea în Norvegia pentru manșa tur pe care Inter Milano va o juca contra celor de la Bodo/Glimt în play-off-ul optimilor, transmite Gazzetta dello Sport. Reacție dură în presa italiană la adresa lui Cristi Chivu: „Este un antrenor ipocrit la fel ca toți ceilalți” „Chivu pierde piese […] © G4Media.ro.
12:20
Spania anchetează X, Meta și TikTok pentru distribuirea de materiale sexuale cu copii generate de AI # G4Media
Guvernul spaniol a ordonat procurorilor să investigheze platformele de socializare X, Meta și TikTok din cauză că ar fi răspândit materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor generate de inteligența artificială, a declarat marți premierul Pedro Sanchez, transmite Reuters preluată de MEDIAFAX. Anunțul vine în contextul în care autoritățile de reglementare europene iau măsuri împotriva marilor […] © G4Media.ro.
12:10
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marţi, o avertizare Cod galben de inundaţii, ce vizează până miercuri după-amiaza râuri din şapte judeţe. Potrivit hidrologilor, în intervalul 17 februarie, ora 16:00 – 18 februarie, ora 14:00, pe cursuri de apă din judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Constanţa şi Tulcea, se […] © G4Media.ro.
12:10
Bucureştiul va candida pentru a găzdui Forumul Oraşelor 2027, eveniment al Direcţiei Generale pentru Politică Regională şi Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene, transmite Agerpres. Evenimentul se concentrează pe sprijinirea oraşelor din UE, în special prin dimensiunea urbană a Politicii de coeziune. Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB), reunit marţi, a adoptat o hotărâre privind […] © G4Media.ro.
12:10
Daniel Băluță, șeful PSD București, atac la primarul general Ciprian Ciucu (PNL), pe care îl numește „baronul fățarnic” / Băluță susține că auditul cerut la societatea de transport București este pentru „o reglare de conturi” # G4Media
Daniel Băluță, șeful PSD București, a lansat, marți, un nou atac la adresa primarului general Ciprian Ciucu (PNL), pe care îl numește „baronul fățarnic”. Atacurile lui Băluță la adresa lui Ciucu s-au intensificat după ce primarul general a cerut efectuarea unui audit la Societatea de Transport București (STB), respinsă în Consiliul General cu majoritatea PSD-AUR-PUSL. […] © G4Media.ro.
12:00
Pentru multe IMM-uri, asigurarea afacerii rămâne unul dintre aspectele cele mai puțin prioritizate în planificarea pe termen lung. Nu pentru că ar fi lipsită de importanță, ci pentru că procesul a fost tradițional perceput ca fiind complicat și de lungă durată. Aici intervin soluțiile digitale de brokeraj de asigurări care încep să schimbe regulile jocului […] © G4Media.ro.
