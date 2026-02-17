Filiala partidului AfD din Saxonia Inferioară, clasificată ca „extremistă” de serviciul de informaţii al landului german

12:00

Pentru multe IMM-uri, asigurarea afacerii rămâne unul dintre aspectele cele mai puțin prioritizate în planificarea pe termen lung. Nu pentru că ar fi lipsită de importanță, ci pentru că procesul a fost tradițional perceput ca fiind complicat și de lungă durată. Aici intervin soluțiile digitale de brokeraj de asigurări care încep să schimbe regulile jocului […] © G4Media.ro.