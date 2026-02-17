ARF: Primele două rame electrice interregionale Alstom Coradia Stream au fost recepţionate preliminar

11:10

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că va propune Consiliului General un proiect privind actualizarea preţului chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuinţe de la Administraţia Fondului Imobiliar, care în prezent variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere, se arată într-o postare pe pagina sa de socializare.