ARF: Primele două rame electrice interregionale Alstom Coradia Stream au fost recepţionate preliminar
Bursa, 17 februarie 2026 17:50
Recepţia preliminară a primelor două rame electrice interregionale (RE-IR) Coradia Stream, din totalul de 13 alocate operatorului privat InterRegional Călători, a avut loc marţi la Depoul Alstom, a anunţat Autoritatea pentru Reformă Feroviară.
Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, s-a calificat, marţi, în optimi la turneul WTA 1000 de la Dubai, cu premii totale de peste 4 milioane de dolari
Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, care va avea loc la începutul anului 2027 şi va duce la realocarea funcţiilor de conducere din Parlamentul European, comploturile şi luptele au început deja pentru cele mai înalte funcţii din Parlamentul European
Nicuşor Dan: and #8221;Au existat anumite dubii din partea administraţiei americane după alegerile anulate din 2024 and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că au existat anumite dubii, neîncredere poate, după alegerile anulate din 2024, din partea administraţiei americane şi a fost un moment de neîncredere la adresa democraţiei din România, dar acest moment a fost depăşit
Iranul şi Statele Unite au început o a doua serie de negocieri, marţi, în apropiere de Geneva, în vederea îndepărtării riscului unei intervenţii militare a Statelor Unite, iar Teheranul evocă and #8221;în mod prudent and #8221; semne ale unei poziţii americane and #8221;mai realiste and #8221; în problema nucleară
Autorităţile din judeţul Giurgiu anunţă măsuri speciale în condiţiile în care judeţul se află sub avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol
UE: Nu există riscuri la adresa aprovizionării cu petrol pe termen scurt în Ungaria şi Slovacia # Bursa
Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat marţi că Executivul comunitar nu consideră că există un risc pe termen scurt pentru securitatea aprovizionării cu petrol în Ungaria şi Slovacia, după perturbarea fluxului de ţiţei rusesc prin Ucraina.
ARF: Primele două rame electrice interregionale Alstom Coradia Stream au fost recepţionate preliminar # Bursa
Reprezentanţi ruşi, ucraineni şi americani discută la Geneva despre încheierea conflictului din Ucraina # Bursa
Reprezentanţi ruşi, ucraineni şi americani au început marţi, la Hotelul InterContinental din Geneva, o nouă rundă de negocieri în vederea găsirii unei ieşiri din cei aproape patru ani de Război din Ucraina
Iranul şi Statele Unite au ajuns, marţi, la un acord cu privire la principalele and #8222;principii directoare and #8221; în cadrul celei de-a doua runde de negocieri pe teme nucleare, organizate la Geneva, dar ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi declară că mai sunt multe de făcut.
Raul Pop: Autorităţile trebuie să ia măsuri preventive în perioada cu risc meteorologic ridicat # Bursa
Secretarul de stat, Raul Pop, a condus marţi, şedinţa extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului, în cadrul căreia a fost dispusă monitorizarea permanentă a fenomenelor meteorologice şi hidrologice, precum şi evaluarea continuă a echivalentului de apă din stratul de zăpadă la nivelul fiecărui bazin hidrografic
Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, în timp ce creşterea salariilor a încetinit din nou, arată datele publicate marţi de ONS.
Ambasada Marii Britanii la Bucureşti a anunţat că, din 25 februarie 2026, cetăţenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, pentru vizite sau şederi de scurtă durată, vor avea nevoie de o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA)
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că estimează că în cursul lunii martie vor avea loc 40-50 de rechemări de ambasadori şi de numiri.
Nicuşor Dan: and #8222;Numirea şefilor de servicii, o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Radio România Actualităţi, că numirea şefilor serviciilor de informaţii reprezintă o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului şi că aceasta se va produce and #8222;relativ curând and #8221;
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în şedinţa de marţi, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, nivel la care se află din august 2024
Symphopay îşi consolidează poziţia de soluţie de orchestrare a plăţilor pentru retail pe piaţa din România, după implementarea cu succes derulată în cele peste 1750 de magazine din reţeaua naţională Profi.
Miniştrii Finanţelor şi Economiei din UE, reuniţi pentru Consiliul UE de marţi, au decis să adauge Vietnamul şi Insulele Turks şi Caicos în lista jurisdicţiilor necooperante (anexa I), din cauza nerespectării standardelor convenite la nivel internaţional privind transparenţa fiscală şi impozitarea echitabilă, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a anunţat, marţi, adoptarea unor măsuri preventive şi operative, în contextul avertizărilor meteorologice de Cod portocaliu pentru viscol şi ninsori abundente, valabile de marţi seară pentru Bucureşti şi 12 judeţe din Muntenia şi Moldova
Ucraina: trei angajaţi ai unei centrale termice din Sloviansk, ucişi într-un atac rusesc cu dronă # Bursa
Trei angajaţi ai unei centrale termice din Sloviansk, oraş situat în estul Ucrainei, şi-au pierdut viaţa în urma unui atac rusesc cu dronă.
Nicuşor Dan: and #8222;Lucrăm la un sistem electronic care să asigure confidenţialitatea magistraţilor and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre referendumul pe justiţie, că în acest moment se lucrează la sistemul electronic care să permită această consultare astfel încât să fie asigurată confidenţialitatea celor care răspund şi să nu existe niciun dubiu că este reală.
Delgaz Grid finalizează proiecte de peste 6 milioane de euro pentru creşterea siguranţei reţelei în Suceava # Bursa
Delgaz Grid, distribuitorul de energie electrică şi gaze naturale a Grupului E.ON din România, a finalizat două proiecte în valoare de peste 6 milioane de euro (circa 31 milioane de lei fără TVA) în reţelele de distribuţie a energiei electrice din judeţul Suceava, care vor contribui la preluarea energiei produse din surse regenerabile şi la creşterea siguranţei în alimentare pentru circa 31.500 de consumatori din zonă.
Participarea preşedintelui României la Washington transmite un mesaj diplomatic privind relaţia cu SUA, după o perioadă de neîncredere cauzată de anularea alegerilor prezidenţiale de la finalul lui 2024 and #8221;.
Mihai Fifor: and #8222;Discuţia despre tăieri de norme de hrană este absolut aberantă and #8221; # Bursa
Deputatul PSD Mihai Fifor a calificat marţi drept 'absolut aberantă' discuţia despre tăierea normei de hrană a militarilor, subliniind că pentru o ţară cu un conflict militar la graniţă principala preocupare a decidenţilor politici trebuie să fie întărirea apărării, nu vulnerabilizarea ei prin astfel de discuţii.
Nicuşor Dan: and #8222;Economicul începe să aibă o pondere tot mai mare în relaţiile internaţionale and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că aspectele economice au o pondere tot mai importantă în relaţiile internaţionale, iar în acest context România trebuie să îşi respecte angajamentele internaţionale, dar în acelaşi timp să îşi urmărească şi interesul naţional.
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus proiectul de lege pentru introducerea unei scutiri de la plata impozitului pe clădiri pentru prima locuinţă.
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) oferă un împrumut de până la 34 milioane de euro către Solar World SRL, RB Solar Energy SRL şi Energie Soleil SRL pentru dezvoltarea, construcţia şi operarea a două centrale fotovoltaice în sudul României.
Radu Miruţă: and #8222;Eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat marţi că nu va semna un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române, el precizând că reducerea cheltuielilor nu poate să vină din micşorarea salariilor, din schimbarea de calcul a pensiilor sau a numărului de militari.
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul privind rechemarea lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru.
Analiză XTB: Valoarea medaliilor creşte, iar acţiunile sponsorilor olimpici fluctuează la JO 2026 # Bursa
Evoluţia pieţelor se reflectă şi la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, arată analiza XTB.
Adrian Câciu: and #8222;Trebuie să spună unde sunt blocaje, sincope şi să solicite sprijin and #8221; # Bursa
Deputatul Adrian Câciu a reacţionat, prin intermediul unei postări, după ce Ministerul de Finanţe a publicat cu întârziere situaţia datoriei publice a României din noiembrie 2025.
Petrişor Peiu: and #8222;Factura incompetenţei guvernului Bolojan: 3.000 de lei lunar de la fiecare român pentru datoria publică and #8221; # Bursa
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză guvernul Bolojan că a împins datoria publică a României peste pragul critic de 60% din PIB şi că obligă fiecare român să plătească aproximativ 3.000 de lei pe lună doar pentru dobânzile aferente acestor împrumuturi.
Datoria guvernamentală a trecut în noiembrie de 60% din PIB, prag de alertă în tratatele europene # Bursa
Datoria guvernamentală a trecut în noiembrie 2025 de 60% din PIB, prag de alertă în tratatele europene, potrivit datelor Ministerului Finanţelor.
Daniel Băluţă: Ciucu este and #8222;baronul făţarnic and #8221;, iar PNL şi USR au dus STB and #8222;în punctul imploziei and #8221; # Bursa
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, continuă disputa cu primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, acuzând că and #8221;baronul făţarnic and #8221; vorbeşte despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL şi cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei, potrivit unui postări pe Facebook a liderului PSD Bucureşti.
Uniunea Europeană nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice şi ar trebui să îşi intensifice urgent investiţiile pentru a proteja oamenii şi infrastructura de înmulţirea inundaţiilor, incendiilor şi valurilor de căldură severă, a avertizat marţi Consiliul ştiinţific consultativ european privind schimbările climatice (ESABCC), un organism consultativ cu sediul la Copenhaga.
Migranţi, refugiaţi şi solicitanţi de azil suferă în Libia abuzuri ce includ asasinate, torturi şi violenţă sexuală din partea reţelelor de trafic de persoane care deseori au legături cu autorităţile libiene şi cu ramificaţii din străinătate, denunţă marţi un raport al ONU, relatează EFE.
Infosan: Afaceri de aproape 4 milioane euro în 2025 şi investiţii de 2,2 milioane euro într-o nouă clinică # Bursa
Infosan, singurul spital privat de oftalmopediatrie din România, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 20 de milioane de lei (circa 3,9 milioane de euro), generată integral din servicii medicale.
Deputatul PNL Robert Sighiartău, membru în Biroul Executiv al partidului consideră că nu ar mai exista niciun motiv ca PNL să rămână la un moment dat într-o coaliţie cu PSD, dacă nu va reuşi să implementeze reformele pe care cetăţenii şi electoratul de dreapta le aşteaptă.
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a prezentat marţi un bilanţ al primului său an de mandat, subliniind că 'transparenţa' şi 'respectul pentru cetăţeni' sunt esenţiale, potrivit postării sale pe Facebook.
În pofida milioanelor investite în marketing, rezultatele sunt tot mai mici. De ce în acest an strategiile vechi consumă bugete fără să aducă neapărat vânzări # Bursa
Companiile româneşti continuă să aloce bugete consistente pentru marketing-ul online, însă eficienţa reală a acestor investiţii scade vizibil.
GRAMPET Group accelerează progresul în transportul feroviar: încă două locomotive modernizate la RELOC Craiova au efectuat cu succes probele de performanţă # Bursa
GRAMPET Group anunţă că încă două locomotive electrice de 6000 kW, modernizate la RELOC Craiova, au parcurs cu succes probele de performanţă efectuate pe ruta Bucureşti - Cernavodă şi retur, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Electronicele pre-owned, tot mai căutate în România. Telefoanele rămân pe primul loc al achiziţiilor # Bursa
Piaţa electronicelor pre-owned din România continuă să se consolideze, pe fondul interesului tot mai mare pentru alternative sustenabile şi eficiente financiar.
În plin sezon de vacanţe la început de an, când mii de români îşi fac planuri pentru destinaţii de schi sau city breaks internaţionale, este esenţial ca acestea să fie completate şi cu o asigurare de călătorie adecvată, deoarece evenimente neprevăzute pot apărea oricând.
Corecţiile recente de pe pieţele activelor digitale au scos la iveală un paradox: în timp ce investitorii de retail au fost afectaţi de scăderile bruşte de preţ, marile instituţii financiare globale au privit volatilitatea nu ca pe un motiv de panică, ci ca pe o oportunitate strategică de intrare în piaţă, relevă analiza Bitget Research.
Investitorii români au fost cea mai importantă sursă de capital pe piaţa imobiliară locală, generând aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor realizate în 2025 şi acumulând investiţii de aproape 1,8 miliarde de euro în ultimii zece ani, peste nivelul înregistrat de capitalul sud-african sau cel austriac în aceeaşi perioadă.
Dmitri Muratov cere autorităţilor ruse şi ucrainene să restabilească 'apa, căldura şi lumina' pentru civili # Bursa
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace din 2021, rusul Dmitri Muratov, s-a adresat luni autorităţilor din Rusia şi Ucraina, îndemnându-le să restabilească 'apa, căldura şi lumina' pentru milioanele de civili afectaţi de atacurile continue asupra infrastructurii energetice din ambele ţări, potrivit EFE.
Ciucu va propune CGMB actualizarea preţului chiriilor pentru locuinţele de la Administraţia Fondului Imobiliar # Bursa
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că va propune Consiliului General un proiect privind actualizarea preţului chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuinţe de la Administraţia Fondului Imobiliar, care în prezent variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere, se arată într-o postare pe pagina sa de socializare.
OMV Petrom a finalizat o investiţie de 20 milioane euro la rafinăria Petrobrazi, pentru modernizarea sistemelor de tratare a apelor uzate.
CNAS: Reforma reală nu înseamnă and #8222;spargerea monopolului and #8221;, ci autonomie şi cheltuirea corectă a banilor # Bursa
Preşedintele Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Horaţiu and #8209;Remus Moldovan, afirmă că adevărata reformă a sistemului sanitar nu constă în desfiinţarea modelului actual, ci în acordarea unei autonomii reale instituţiei şi în utilizarea eficientă a fondurilor pentru pacienţi.
Wiener Privatklinik (WPK), spital privat din Austria, a tratat peste 1.000 de pacienţi români în 2025, în timp ce valoarea totală a tratamentelor acordate pacienţilor români a crescut cu 10% comparativ cu anul precedent.
Preţul mediu de vânzare pentru locuinţele noi din Bucureşti a crescut în ultimii 5 ani cu peste 50%, de la 1.480 Euro pe m and #178; util, la 2.273 Euro pe m and #178;.
