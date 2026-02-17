Cine este idolul lui Darius Olaru: nu a jucat la FCSB! „M-a întrebat dacă îmi mai aduc aminte de el”

Sport.ro, 17 februarie 2026 19:20

Darius Olaru este unul dintre cei mai buni jucători din Superliga.

• • •

Acum 10 minute
19:50
Basarab Panduru, verdict neașteptat despre Pușcaș la Dinamo: „E mai bun decât ei la un loc” Sport.ro
George Pușcaș va semna cu Dinamo în următoarele zile.
Acum 30 minute
19:40
Lovitură de 1,1 miliarde de euro! Leo Messi a făcut ”magie” Sport.ro
Leo Messi (38 de ani) joacă de doi ani și jumătate de la Inter Miami, unde și-a pus deja amprenta pe plan sportiv.
Acum o oră
19:20
19:20
Răsturnare de situație în cazul lui Robert Lewandowski: ”Decizia a fost luată” Sport.ro
Robert Lewandowski a ajuns pe final de contract cu Barcelona.
19:00
Cristi Chivu, răspuns vehement după ce a fost făcut praf în Italia: ”O spun pentru prima dată!” Sport.ro
Cristi Chivu a luat parte la conferința de presă premergătoare meciului cu Bodo/Glimt din prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în optimile Champions League.
Acum 2 ore
18:40
Și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut în derby-ul Inter - Juventus: ”Am exagerat! Regret” Sport.ro
După derby-ul cu scandal câștigat în fața lui Juventus, scor 3-2, Inter se va duela cu Bodo/Glimt în prima manșă din play-off-ul pentru optimile Champions League. 
18:30
Sorana Cîrstea, rezultat mare la Dubai! Ce au făcut Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse Sport.ro
Sorana Cîrstea a reușit un rezultat important la turneul de la Dubai.
18:20
Gică Craioveanu a dat verdictul pentru FCSB, dar a fost contrazis pe loc: ”Eu zic că da!” Sport.ro
Cu trei etape rămase din sezonul regulat, echipele din Superliga României își fac deja calculele pentru play-off și pentru lupta la titlu.
18:10
Barcelona sparge banca: peste 80.000.000 de euro pentru starul lui Cristi Chivu Sport.ro
Barcelona e gata să îl transfere pe starul lui Inter.
Acum 4 ore
17:50
Au cerut excluderea de la națională pentru jucătorul lui Cristi Chivu: ”Nu o să mai strângem 23 de jucători!” Sport.ro
Incidentele din Derby D'Italia, Inter - Juventus, scor 3-2, continuă să stârnească reacții în Italia.
17:30
E sigur că Dinamo a dat lovitura cu George Pușcaș: ”Dacă trece vizita medicală, e top” Sport.ro
Fanii lui Dinamo au primit o veste bună chiar în ziua meciului cu Unirea Slobozia (1-0). Conducerea a rezolvat transferul unui atacant.
17:20
Daniel Pancu șochează! Ce a spus despre șansele lui FCSB la play-off Sport.ro
Daniel Pancu a vorbit despre șansele echipei sale la play-off, dar și despre ale lui FCSB.
17:10
Lindsey Vonn a scăpat ca prin urechile acului la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce a transmis când a ajuns în Statele Unite Sport.ro
Lindsey Vonn, încercare grea la Milano-Cortina. A scăpat ca prin urechile acului.
17:10
Decizia luată de Hermannstadt în legătură cu Dorinel Munteanu, după eșecul cu CFR Cluj Sport.ro
În nota a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în fotbalul românesc, și meciul Hermannstadt – CFR Cluj a avut parte de faze controversate de arbitraj.
17:00
Adversarul lui Chivu din Champions League se teme după ce a văzut ce a făcut Inter cu Juventus: ”Trucurile murdare aduc avantaje!” Sport.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se va duela cu Bodo/Glimt în play-off-ul pentru calificarea în optimile Champions League.
17:00
Lindsey Vonn a scăpat ca prin urechile acului la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce a trasmis când a ajuns în Statele Unite Sport.ro
Lindsey Vonn, încercare grea la Milano-Cortina. A scăpat ca prin urechile acului.
16:50
OUT! Real Madrid scapă de un jucător cu un salariu uriaș Sport.ro
Real Madrid pregătește despărțirea de unul dintre cei mai bine plătiți jucători din echipă.
16:40
Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Radu Petrescu: „Te doare capul! E furăciune pe față!” Sport.ro
Adrian Porumboiu a vorbit despre faza controversată de arbitraj din Petrolul - FC Argeș 2-1, care l-a avut în prim-plan pe Radu Petrescu.
16:40
Ilia Malinin, prima declarație după eșecul care a surprins la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă, o competiție plină de surprize.
16:30
Lovitură în Superligă! E gata să semneze: ”Ne batem la titlu” Sport.ro
CFR Cluj a câștigat meciul de la Sibiu cu Hermannstadt, scor 1-0, în etapa cu numărul 27 din Superliga României.
16:20
Verdictul lui Mihai Stoica despre accederea în play-off a lui FCSB: ”Numai bine, au plecat!” Sport.ro
FCSB ocupă locul zece în clasamentul din Superliga și este în pericol să rateze calificarea în play-off.
16:00
Fostul campion cu Inter Milano a explodat după scandalul din Derby d’Italia: „Inacceptabil!” Sport.ro
Scandalul din Derby d’Italia, câștigat dramatic de Inter cu 3-2 în fața lui Juventus, continuă să producă reacții în Italia. 
Acum 6 ore
15:40
Fotografia postată de George Pușcaș înainte de a semna cu Dinamo Sport.ro
Atacantul este gata să semneze în Superliga.
15:20
Echipa românească, fascinantă pentru analiști: „Incredibilă revenire!“ Sport.ro
Campionatul nostru, chiar dacă are un nivel fotbalistic scăzut, oferă o poveste remarcabilă despre cum se poate schimba din temelii un sezon aparent ratat.
15:10
A venit nota de plată pentru Pierre Kalulu după scandalul din Derby d'Italia! Ce scrie Comisia de Disciplină Sport.ro
Fundașul lui Juventus a primit o etapă de suspendare după eliminarea controversată.
15:00
OUT de la Rapid - Dinamo! S-a accidentat și ratează derby-ul Sport.ro
Derby-ul Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în runda cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii.
14:50
Chivu „tipărește“ bani pentru Inter: suma obținută deja, imensă! Sport.ro
Sub comanda tehnicianului român, finalista Ligii Campionilor din sezonul trecut are un bilanț financiar impresionant, pe măsura rezultatelor de pe teren.
14:40
Cea mai bună fotbalistă din istoria Italiei se transferă în SUA! Sport.ro
Atacanta o lasă pe Juventus pentru o echipă din NWSL.
14:40
Ce fotbalist a ratat FCSB! Atacantul a renăscut în Italia și înscrie gol după gol Sport.ro
Atacantul român face spectacol și este aproape de Serie A.
14:20
Marius Șumudică l-a desființat pe Radu Petrescu după scandalul din SuperLigă: „Ar trebui trimis la județeană!” Sport.ro
Scandalul provocat de arbitrul Radu Petrescu după meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș, scor 2-1, continuă să stârnească reacții dure. 
14:20
Primarul Piteștiului intervine: "Aflu cu stupoare că i se pregătește o suspendare record lui Dani Coman!" Sport.ro
Scandalul izbucnit vineri seară la Ploiești, în timpul partidei Petrolul - FC Argeș 2-1, continuă să producă ecouri.
Acum 8 ore
13:50
Adevărul dureros despre Pușcaș: ce nu s-a spus despre noua achiziție a „câinilor“ Sport.ro
Formația din Ștefan cel Mare i-a întins o mână de ajutor unui fotbalist de 29 de ani, care a ajuns într-o situație alarmantă.
13:40
"S-a încheiat lupta la titlu?" Răspunsul lui Allegri, după ce Inter s-a distanțat din nou la 8 puncte de Milan Sport.ro
Cristi Chivu speră la un pas greșit al lui AC Milan, miercuri, în meciul contra lui Como, pentru ca Inter să fie și mai aproape de cucerirea titlului.
13:30
Păzea, vine trenul! Jaqueline Cristian a făcut performanța carierei la Dubai. Clasamentul WTA îi confirmă gloria Sport.ro
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai.
13:20
Manchester United vrea să plătească peste 100 de milioane de euro pentru unul dintre cei mai buni jucători ai lui Liverpool! Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
13:20
Nu se-ntâmplă până se întâmplă: directorul turneului din Dubai cere depunctări totale după boicotul în masă al jucătoarelor de top Sport.ro
Ediția 2026 a turneului de o mie de puncte de la Dubai pare compromisă, la fel ca imaginea circuitului WTA.
12:50
Incredibil! Unde a semnat Steliano Filip, la doar 31 de ani: „Servus!” Sport.ro
Steliano Filip a făcut pasul spre fotbalul amator.
12:50
Șumudică, în corzi: dezvăluirea arabilor Sport.ro
În ianuarie, tehnicianul român a preluat Al-Okhdood, penultima clasată din Saudi Pro League. Și mare greșeală a făcut!
12:50
Jucătorul lui FCSB ochit de Mihai Stoica a semnat în Ungaria! Sport.ro
FCSB s-a despărțit de un tânăr jucător în care Mihai Stoica își punea speranțe în urmă cu câteva sezoane.
12:30
Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână Sport.ro
Criza de la Olympique Marseille a luat o turnură neașteptată. 
12:10
Radu Drăgușin, printre marii câștigători după schimbarea antrenorului! Ce plănuiește Igor Tudor la Tottenham Sport.ro
Tottenham va încheia sezonul cu un interimar pe bancă, după ce Thomas Frank a fost demis din cauza rezultatelor foarte slabe din Premier League.
12:10
Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“ Sport.ro
Pe val, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), „Reghe“ își poate trece în palmares încă un rezultat notabil.
12:10
Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho! Sport.ro
Meciul din această seară poate aduce o nouă ruptură în vestiarul "Galacticilor".
12:00
Confesiunile Danielei Toth după ce a bifat a treia participare la Jocurile Olimpice: „Infrastructura este limitată” Sport.ro
Săritoarea cu schiurile a bifat a treia participare olimpică și vrea să continue la cel mai înalt nivel.
Acum 12 ore
11:30
Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot la Desafio: Aventura. „Îmi pare rău… să fiți puternici” Sport.ro
În Desafio: Aventura, fiecare zi scrie o nouă regulă: în lupta pentru salvare nu există scurtături. 
11:30
FC Argeș, all-in după scandalul cu Radu Petrescu! Piteștenii cer publicarea înregistrărilor VAR Sport.ro
Piteștenii amenință cu proces după golul anulat și penalty-ul refuzat.
11:20
Întrebat despre o revenire la Real Madrid, Jose Mourinho a dat totul pe față Sport.ro
Antrenorul Benficăi a lămurit zvonurile înaintea duelului din Champions League.
11:20
„Magicianul“ Pancu: așa ceva nu s-a mai întâmplat la CFR Cluj de aproape 5 ani! Sport.ro
Antrenorul de 48 de ani a preluat o echipă decăzută, ajunsă în subsolul clasamentului, și a ridicat-o până pe locul 5, la doar cinci puncte de podium!
11:10
Vincenzo Montella, înaintea barajului pentru CM 2026: "Am doar meciul cu România în minte! Eu și Chivu suntem norocoși" Sport.ro
România va juca semifinala play-off-ului pentru CM 2026 contra Turciei, la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00.
11:00
Lovitură pentru Inter! Chivu rămâne fără doi titulari înainte de duelul din Champions League Sport.ro
Liga Campionilor revine cu turul play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală, iar Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, va juca miercuri, de la ora 22:00, pe terenul lui Bodo/Glimt. 
