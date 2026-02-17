Un deputat PNL cere „o evaluare” în partid după noile „amenințări” dinspre PSD. „De dimineața până seara premierul este torpilat, reformele sunt blocate”
HotNews.ro, 17 februarie 2026 19:20
Deputatul PNL Robert Sighiartău, membru în Biroul Executiv al partidului, a acuzat PSD că nu respectă programul de guvernare și nici înțelegerile din coaliție, despre care liberalul consideră că nu mai poate funcționa în acest…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
19:20
Un deputat PNL cere „o evaluare” în partid după noile „amenințări” dinspre PSD. „De dimineața până seara premierul este torpilat, reformele sunt blocate” # HotNews.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău, membru în Biroul Executiv al partidului, a acuzat PSD că nu respectă programul de guvernare și nici înțelegerile din coaliție, despre care liberalul consideră că nu mai poate funcționa în acest…
Acum 30 minute
19:10
Pentru că oamenii nu învață economia precum matematica. O învățăm la fel cum un copil învață ce e durerea. Iată 8 argumente pentru care oamenii repetă aceleași greșeli – chiar și după ce au avut…
Acum o oră
18:50
Fenomenele meteo severe „pot afecta traficul în zona de frontieră”. Recomandările autorităților pentru șoferi # HotNews.ro
Poliția de Frontieră a emis o atenționare în contextul fenomenelor meteorologice severe prognozate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 17-19 februarie, fenomene despre care polițiștii spun că „pot afecta traficul în zona de…
18:50
Ministrul Muncii anunță controale la certificatele de dizabilitate: „Cei care au păcălit sistemul vor ieși de sub protecția statului”. Fraudele evidente, sesizate la Parchet # HotNews.ro
Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul vor ieși de sub protecția statului și, acolo unde fraudele sunt intenționate și clare, va fi sesizat Parchetul, a anunțat, marți,…
18:40
Cine îl însoțește pe Nicușor Dan în vizita la Washington pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump. Doi consilieri „sunt deja acolo” # HotNews.ro
Președintele României va merge la Washington D.C. alături de trei dintre consilierii săi de la Palatul Cotroceni, au spus surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews. Nicușor Dan participă joi, 19 februarie, la summitul Consiliului pentru…
Acum 2 ore
18:10
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anulat marți condamnarea la trei ani de închisoare cu suspendare pe care o primise fostul senator PSD Dan Șova în dosarul „CET Govora”, în care a fost…
18:00
Măsurile vizate de Rogobete după cazul medicului agresat. „Mi se pare de noaptea minţii ca în 2026 ministrul să vină la televizor să spună «vă rog să nu mergeţi în spitale să bateţi doctorii»” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că își dorește modificări legislative care să ofere protecție personalului medical, după cazul doctoriței agresate luni seară de familia unei paciente la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Oficialul…
17:50
„Regina contractelor cu statul” are începând de astăzi o televiziune. „Îmi doresc să realizăm cât mai mult material de calitate” # HotNews.ro
Mihaela Neagu, cea despre care site-ul de investigații Snoop scria în noiembrie 2024, că avea contracte de milioane de euro cu statul, a intrat de marți în acționariatul postului Agro TV, o televiziune axată pe…
17:40
Ghid ANAF cu informații actualizate: Noile modificări fiscale în vigoare de la începutul lui 2026 # HotNews.ro
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara a publicat un ghid PDF cu principalele modificări fiscale în vigoare de la 1 ianuarie 2026, pentru firme și alți contribuabili. Citește mai departe pe StartupCafe…
Acum 4 ore
17:10
Comisia Europeană lansează o anchetă împotriva platformei Shein, acuzată inclusiv de „vânzare de produse ilegale”. Reacția retailerului chinez # HotNews.ro
Comisia Europeană a anunțat că a inițiat proceduri oficiale împotriva platformei chineze de vânzări online Shein, pe care o suspectează inclusiv că are caracteristici care dau „dependență” și că permite vânzarea de produse ilegale în…
17:10
Horse Powertrain, companie creată de Renault și Geely și care a preluat inclusiv fabrica de motoare de la Mioveni a mărcii Dacia, a început dezvoltarea unei noi generații a motorului HR12, care echipează astăzi toate…
17:00
Cât de mult suferă de pe urma schimbărilor climatice unul dintre cele mai turistice orașe europene # HotNews.ro
Veneția se scufundă lent, în timp ce creșterea nivelului mării și furtunile tot mai intense amplifică riscul de inundații severe. Schimbările climatice accelerează degradarea orașului, punând presiune pe infrastructura costieră și pe patrimoniul cultural unic.…
17:00
„Atenționare importantă” a autorităților, pentru intervalul în care România se află sub alerte severe de ninsori și viscol # HotNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) le recomandă oamenilor să evite orice deplasare care nu este absolut necesară în intervalul avertizărilor meteorologice cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și visol, care intră…
17:00
Un combinat simbol al industriei comuniste tocmai a fost scos la vânzare. Prețul dorit e apropiat de cel plătit de familia Pavăl (Dedeman) pentru Carrefour # HotNews.ro
Cel mai mare combinat siderurgic din România va fi scos la vânzare prin licitație publică pe 12 martie 2026, informează Ziarul Financiar. Este vorba de combinatul siderurgic Liberty Galați, fost Sidex. Combinatul se află în…
17:00
Nicușor Dan a rechemat la post ambasadorii din alte trei țări, după ce a anunțat că va face „40-50” de astfel de schimbări # HotNews.ro
După ce a semnat decretul de rechemare la post pentru Sorin-Dan Mihalache care era ambasador în Cipru, Nicușor Dan a rechemat alți trei ambasadori. Este vorba despre reprezentanții diplomatici din Liban, Turcia și Filipine. Președintele…
16:50
Populația României s-a redus cu peste 4 milioane de persoane în ultimii 35 de ani, arată Statistica # HotNews.ro
Populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, marjă în care migrația externă a avut o contribuție de 63%, iar sporul natural negativ de 37%, reiese dintr-o analiză de…
16:40
Prețurile la care au ajuns castraveții i-au înfuriat pe ruși: „O nouă delicatesă a apărut în magazinele noastre” # HotNews.ro
Castravetele, un favorit în salatele și mesele rusești, este cel mai recent produs de bază al cărui preț a explodat brusc în Rusia, stârnind furia consumatorilor și mobilizând politicienii și autoritățile de reglementare dornice să…
16:30
VIDEO Explozie într-o unitate a armatei ruse, lângă Sankt Petersburg. Un sediu al polției militare s-a prăbușit parțial # HotNews.ro
Un sediu al poliției militare ruse din regiunea Leningrad, aflat în perimetrul unei unități militare, s-a prăbușit parțial în urma unei explozii, marți, iar autoritățile investighează cauza incidentului, potrivit The Moscow Times și AFP. Evenimentul…
16:20
SNSPA își suspendă cursurile miercuri, din cauza codului portocaliu de ninsoare și viscol în București # HotNews.ro
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunțat suspendarea tuturor cursurilor programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, în contextul avertizării meteorologice cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol emisă…
16:10
„S-a găsit PSD la USR”. Ironia lui Grindeanu când a anunțat decizia partidului privind tăierea normei de hrană pentru militari # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat, marți, într-o declarație de presă susținută la Parlament acă partidul nu va susține sub nicio formă tăierea normei de hrană nici pentru militari, nici pentru civili. Legat de faptul…
16:00
Nicușor Dan vorbește despre o „mare” companie americană care vrea un acord cu Nuclearelectrica pentru tratarea metalelor rare. Compania americană este de patru ori mai mică decât Nuclearelectrica # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a întărit declarațiile ministrului PSD al Energiei, Bogdan Ivan, referitoare la o companie americană care vrea să proceseze metale rare la o fabrică din Feldioara deținută de compania de stat Nuclearelectrica. Ministrul…
16:00
Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA # HotNews.ro
Iranul va închide parțial Strântoarea Ormuz, o rută vitală de aprovizionare globală cu petrol, a relatat marți presa de stat de la Teheran, în timp ce o delegație guvernamentală purta discuții cu Statele Unite privind…
15:50
Știai că inima pompează peste 7.500 de litri de sânge zilnic și bate de aproximativ 100.000 de ori în 24 de ore? Acest organ fascinant, care “muncește” neobosit, are nevoie de atenție constantă pentru a…
15:40
INTERVIU Argumentele UDMR împotriva legilor care înăspresc regulile pentru jocurile de noroc: „E absurd” / Ce spune o senatoare care susține legile: „Un flagel care distruge destine” # HotNews.ro
Proiectele de lege care interzic reclamele la jocuri de noroc pe timpul zilei și care cresc vârsta de la care o persoană poate intra în cazinouri la 21 de ani au fost susținute de toți…
Acum 6 ore
15:30
Nicușor Dan anunță că va rechema în martie 40-50 de ambasadori. Ce reproș aduce diplomației române # HotNews.ro
Diplomația română este una profesionistă, dar activitatea ambasadorilor este deficitară pe partea economică, a afirmat președintele Nicușor Dan într-o emisiune la Radio România Actualități. Un număr însemnat de ambasadori va fi rechemat în luna martie,…
15:30
Universitatea MIT va studia dacă inteligența artificială poate fi folosită pentru combaterea sărăciei # HotNews.ro
J-PAL, laboratorul de acțiune pentru combaterea sărăciei din cadrul Massachusetts Institute for Technology a acordat finanțare pentru opt noi studii de cercetare menite să înțeleagă modul în care inovațiile din domeniul inteligenței artificiale (AI) pot…
15:20
Cine a fost „Schindler de București”, diplomatul care a salvat singur 5.000 de evrei. Despre om excepțional și fermecătoarea sa casă cu blazon din Dorobanți # HotNews.ro
O casă din Dorobanți, cândva cartier rezidențial aristocratic, trece neobservată pe strada Dr. Grigore Mora; se pierde în multitudinea de vile interbelice de patrimoniu de aici. Nimic nu amintește că a fost reședința lui Constantin…
15:20
Nicușor Dan spune că are 5 nume pe lista de propuneri pentru șefii serviciilor și că numirea „se va întâmpla relativ curând” # HotNews.ro
Într-un interviu acordat Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan a declarat că are cinci nume pe lista scurtă pentru propunerile pentru viitorii șefi ai serviciilor de informații. El a spus, de asemenea, că partidele nu…
15:10
Cum să alegi un sistem de stocare a energiei pentru locuință? Care sunt tipurile, capacitatea și indicatorii esențiali de care trebuie să ții cont # HotNews.ro
Te simți copleșit de multitudinea de opțiuni de sisteme de stocare a energiei pentru acasă? Acest articol explică diferențele dintre sistemele on-grid și off-grid, te învață cum să calculezi capacitatea necesară în funcție de consumul…
15:10
Iranul amenință SUA chiar în prima zi a discuțiilor de la Geneva: „Avem o armă capabilă să scufunde portavionul din Golf” # HotNews.ro
În timp ce diplomații se așază la masa tratativelor în Elveția, tensiunile dintre Teheran și Washington ating un punct critic. Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a amenințat direct cu scufundarea portavioanelor americane din Golful…
15:10
Schoenherr asistă Treo Asset Management în vânzarea Maxbet România și Malta către Super Technologies # HotNews.ro
Schoenherr a asistat Treo Asset Management în vânzarea Maxbet România și Maxbet Malta către Super Technologies, companie ce operează brandul de pariuri online și cazino Superbet. Prin achiziționarea operațiunilor și a portofoliului de clienți Maxbet,…
15:10
UE a adăugat o destinație turistică majoră din Asia pe lista neagră a paradisurilor fiscale # HotNews.ro
Miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene au adăugat Insulele Turks și Caicos, un teritoriu britanic din Marea Caraibilor, și Vietnamul, o populară destinație turistică, pe lista UE a paradisurilor fiscale și au eliminat Fiji, Samoa…
14:40
Prima decizie a Băncii Naționale după intrarea României în recesiune, anunțată în scurt timp # HotNews.ro
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale s-a întrunit în această dimineață și va anunța, după ora 15.00, decizia de politică monetară. Economiștii se așteaptă ca dobânda-cheie să rămână nemodificată, la 6,50% pe an, în contextul…
14:40
Școli închise din cauza ninsorilor și viscolului. Primul județ în care se suspendă cursurile cu prezență fizică # HotNews.ro
Capitala și 12 județe sunt vizate începând de diseară de un cod portocaliu de vreme rea. ANM prognozează că în anumite zone va ninge puternic și se va depune un strat consistent de zăpadă. Codul…
14:10
Tot ce trebuie să știi despre Bitcoin: cum a apărut, de ce e valoros, cum poți plăti cu el. Sfaturi de la Binance Academy # HotNews.ro
Bitcoin reprezintă una dintre cele mai revoluționare invenții din lumea finanțelor moderne. Lansat în 2008, prin intermediul unui document numit whitepaper, Bitcoin a propus o modalitate nouă de a transfera valoare fără intermediari, precum băncile. Ce…
14:10
„Vom atinge limitele adaptării”: Avertismentul dur al experților pentru o Europă care ignoră scenariul climatic extrem # HotNews.ro
Țările europene sunt îndemnate de forul științific al UE pentru climă să se pregătească pentru o încălzire globală catastrofală de 3 °C, avertizând că eforturile actuale de adaptare ale statelor membre sunt „insuficiente și adesea…
13:50
VIDEO Un nepalez i-a împrumutat telefonul mobil unui bărbat din București. Apoi a fost luat la pumni și a rămas fără dispozitiv # HotNews.ro
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, acuzat că a furat, luna trecută, un telefon mobil unei persoane pe o stradă din Capitală, a fost reținut de polițiștii bucureșteni. Poliția Capitalei a anunțat marți…
13:50
Cum explică Nicușor Dan decizia de a merge în Statele Unite pentru prima ședință a Consiliului pentru Pace # HotNews.ro
Prezența președintelui român la Washington reprezintă un mesaj diplomatic privind relația dintre România și SUA după o perioadă de neîncredere din partea administrației Trump ca urmare a anulării alegerilor prezidențiale de la finalul lui 2024,…
13:50
Poliția olandeză a trimis din greșeală fișiere confidențiale unui bărbat, apoi l-a arestat # HotNews.ro
Poliția olandeză a arestat un bărbat pentru „hacking informatic” după ce i-a pus la dispoziție accidental propriile fișiere sensibile, iar apoi a fost pusă în dificultate când acesta a refuzat să le șteargă, relatează The…
13:40
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul prin care îl recheamă pe Sorin-Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru. Mihalache a fost în trecut consilier al fostului președinte Klaus Iohannis și ambasador…
13:40
Dr. Victor Tomulescu, Ponderas Academic Hospital, despre avantajele chirurgiei robotice colorectale: „Avem pacienți tineri la care potența și fertilitatea au rămas neschimbate” # HotNews.ro
Fără doar și poate, dacă un pacient oncologic ar avea de ales între intervenția clasică și cea robotică, ar alege-o pe cea din urmă. Și asta pentru că față de chirurgia clasică, intervenția realizată cu…
Acum 8 ore
13:20
Viața unei familii româno-americane în Minnesota: „Nu mi-am imaginat vreodată că o să trăiesc în SUA ceva ce seamănă atât de mult cu ce se întâmpla în comunism în România” # HotNews.ro
Alina s-a născut în România, dar este cetățean american cu acte în regulă de mai bine de 10 ani. Este căsătorită cu James, american născut și crescut in State, și au împreună un copil. Cei…
13:10
Serviciul va permite credincioșilor să urmărească slujbele pe smartphone, prin cod QR, în 60 de limbi. „Dorim să slujim misiunea care definește centrul Bisericii Catolice”, a declarat cardinalul Mauro Gambetti despre noua tehnologie, potrivit EuroNews.com. „Bazilica Sfântul Petru…
13:00
Militarii, polițiștii și alți bugetari riscă să rămână fără norma de hrană. Noi contre în coaliție privind măsura anunțată de Kelemen Hunor # HotNews.ro
Liderii coaliției de guvernare discută tăierea normei de hrană atât pentru angajații din instituțiile de forță, cât și pentru civili, ceea ce ar aduce o economie la bugetul de stat, a explicat marți președintele UDMR,…
12:50
INTERVIU Ce spune tabăra care se opune interdicției copiilor pe rețelele sociale: Cum vrem să reducem vârsta pentru care minorii răspund penal sau votează, dar impunem un prag pentru accesul pe rețele sociale # HotNews.ro
O interdicție a accesului minorilor la rețelele de socializare poate fi implementată dacă legea este bine făcută, dar ea e problema statului sau a familiei? Argumentează avocatul Constantin Cosmin Pintilie, de la Stoica&Asociații într-un interviu…
12:50
Va pleca Viktor Orbán de la putere dacă va pierde alegerile din aprilie? Cum răspunde guvernul de la Budapesta la întrebarea unui jurnalist american # HotNews.ro
„Este nepotrivit și nedrept să se presupună că Orbán ar acționa în vreun fel împotriva voinței poporului maghiar”, a declarat ministrul maghiar de Externe, citat de site-ul Telex. „Nu există politician mai democratic decât prim-ministrul…
12:50
[P] Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu în scandalul privind STB: „În nici trei luni ați eșuat lamentabil” # HotNews.ro
Președintele PSD București, Daniel Băluță, a transmis un mesaj la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe tema reformei Societății de Transport București (STB), pe care îl acuză de incompetență administrativă. Într-o postare publicată…
12:40
A murit reverendul Jesse Jackson, cel mai cunoscut apărător al drepturilor civile din SUA # HotNews.ro
Jesse Jackson, carismaticul apărător al drepturilor civile din SUA care a candidat de două ori la nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia sa într-un…
12:30
Cum să controlezi algoritmii social-media / Sfaturi utile, în ediția din 18 februarie a newsletterului de tehnologie „Good Tech” # HotNews.ro
Avalanșa de informații cu care ne întâlnim atunci când petrecem timp online este una dintre cele mai întâlnite frustrări din zilele noastre. Însă nu trebuie să faci un soi de detox total și să renunți…
12:20
Un fost patron povestește cum a fost evacuat de Bolojan din casa de la RAPPS când orădeanul a mai fost în guvern # HotNews.ro
„Regula, ca să fie regulă, trebuie să fie pentru toată lumea”, a fost replica lui Ilie Bolojan pe vremea când era secretar de guvern, pentru un fost senator PSD și antreprenor, atunci când acesta a…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.