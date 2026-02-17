Oamenii de știință au descoperit că îmbătrânirea vine în două „valuri”. La ce vârste se întâmplă acest lucru
Cancan.ro, 18 februarie 2026 01:00
Îmbătrânirea poate părea un proces lent și gradual, dar cercetările sugerează că nu este întotdeauna cazul. Conform unui studiu din 2024 privind schimbările moleculare asociate cu îmbătrânirea, oamenii experimentează două schimbări bruște, una la vârsta […]
Acum o oră
01:00
Oamenii de știință au descoperit că îmbătrânirea vine în două „valuri". La ce vârste se întâmplă acest lucru
Îmbătrânirea poate părea un proces lent și gradual, dar cercetările sugerează că nu este întotdeauna cazul. Conform unui studiu din 2024 privind schimbările moleculare asociate cu îmbătrânirea, oamenii experimentează două schimbări bruște, una la vârsta […]
Acum 2 ore
00:40
Românul cu mâna de Robocop. Vă spunem povestea unei minuni tehnologice și a unei umilințe fiscale de acum 20 de ani
În 2008, România descoperea viitorul. Sau cel puțin așa părea. Ziarele scriau cu litere mari: prima mână bionică din lume, complet articulată, ajungea și la pacienții români. Ceea ce până atunci exista doar în filme […]
00:20
Horoscop 18 februarie 2026. Află zodia care care se ceartă cu colegii de muncă, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energia este fluctuantă și te poți simți iritat […]
00:20
Mara Ognean pune tunurile pe Iuliana Beregoi, fosta ei prietenă: „Te-ai cuplat cu fostul meu iubit și ți-ai făcut același tatuaj, în același loc"
Mara Ognean readuce în atenția publicului conflictul mai vechi cu Iuliana Beregoi, după ce a vorbit din nou despre situația care a circulat intens în mediul online în urmă cu aproape doi ani. În cadrul […]
00:20
Bella Santiago, ofertată să meargă la Faimoși: „M-au întrebat și pe mine dacă vreau să mă duc." De ce a refuzat artista participarea la Survivor?
Bella Santiago a făcut dezvăluiri surprinzătoare în platoul emisiunii Dan Capatos Show! Artista a vorbit despre dorința de a participa la un reality-show care să îi testeze limitele fizice. Întrebată dacă ar accepta o provocare […]
00:10
Cine este Dan Has the Munchies, singurul food influencer pe care Pescobar îl respectă: „Pertinent, educat, avizat"
Pescobar a lansat un nou val de controverse în platoul emisiunii Dan Capatos Show! Antreprenorul a declarat răspicat că în România există un singur food influencer cu adevărat relevant. Afaceristul nu s-a ferit să dea […]
Acum 4 ore
23:30
Noua afacere pe care Pescobar o lansează. Nu se teme de controverse: „Voi face primul lanț de fast-food LGBT din lume, care se numește Frygay"
Pescobar a detonat bomba în platoul emisiunii Dan Capatos Show! Afaceristul a anunțat că pregătește un nou lanț de fast-food, cu un nume care va stârni, fără îndoială, controverse: „Frygay”. Spune că ideea i-a venit […]
23:30
Lucrările din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la licitaţie. Câte tablouri au fost cumpărate la evenimentul organizat de Artmark
O parte semnificativă din colecția de artă care a aparținut fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov a fost scoasă la vânzare marți seara, în cadrul unei licitații publice organizate de casa A10 by Artmark. Evenimentul […]
23:10
Își aranjează sau nu Meko meciurile din gale? Sportivul a spus adevărul: „Am ani de sport în spate. Eu n-am ultimul cuvânt în RXF sau oriunde"
Meko a venit în platoul emisiunii Dan Capatos Show și le-a închis gura celor care spun că își „aranjează” meciurile. Meko este acuzat în online că își „cosmetizează” rezultatele și că adversarii lui sunt aleși […]
23:00
Fosta vedetă TV s-a despărțit de soț și s-a cuplat cu un celebru prezentator TV?! Imaginile care i-au pus pe totți pe gânduri
La doar câteva săptămâni după ce s-a separat de soțul su, se pare că influencerița Olivia Attwood încearcă să treacă peste despărțire în compania unui cunoscut prezentator TV. Zilele trecute, Attwood a fost surprinsă alături […]
23:00
Meko rupe tăcerea despre întâlnirea dintre Alex Bodi și Cezar Petcu: „Am văzut pe filmare. Îl urmărea pe el, pe undeva?"
Tensiunile dintre Meko și Alex Bodi continuă să țină internauții cu sufletul la gură! Invitat în platoul emisiunii Dan Capatos Show, Meko a venit hotărât să clarifice episodul în care Bodi ar fi avut o […]
22:40
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție! Femeia se teme pentru viața ei: "A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul"
Un nou scandal zguduie lumea mondenă și-i are în prim plan pe fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, și pe fosta lui soție, Roxana. După ce în urmă cu un an susținea că este […]
22:30
Victimele „escrocului de pe TikTok" au rupt tăcerea! Cum a reușit Loverboy-ul din Vaslui să le manipuleze: „M-a păcălit într-un hal fără de hal"
Așa cum dezvăluiam și într-un articol anterior, un crai din Vaslui a ales să meargă pe un drum mai puțin ortodox și s-a reinventat drept „escrocul de Tinder”, varianta autohtonă. De data aceasta, însă, scena […]
22:30
Cum și-a dat seama Daniela Costețchi de cine este șantajată, de fapt. Detaliul prin care hackerul ei s-a dat de gol că are legături cu Iuliana Beregoi
Apar noi detalii în cazul Iulianei Beregoi, după ce Daniela Costețchi a publicat un nou video în care continuă seria de declarații despre ceea ce spune că i s-a întâmplat în ultimii ani. Deși nu […]
22:20
Actorul Shia LaBeouf a fost arestat în cursul zilei de marți după ce a fost implicat într-o bătaie în fața unui bar din New Orleans. Din primele informații, se pare că actorul a avut nevoie […]
22:10
Cine este femeia care îi stă alături acum lui Marius Calotă. Imaginile momentului, la două luni de la moartea Rodicăi Stănoiu
După mai bine de două luni de la moartea regretatei Rodica Stănoiu, Marius Calotă a apărut din nou în peisaj, de data aceasta în compania unei doamne cu o funcție importantă în domeniul financiar. Cei […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Ce probleme are Dorian Popa după operația la nas. Influencerul a recunoscut: „Nu-l simt așa încă al meu"
Dorian Popa revine cu informații despre rinoplastia cu probleme la care a fost supus. A trecut o lună de la intervenți, însă veștile despre starea lui de sănătate nu sunt tocmai îmbucurătoare. Încă nu și-a […]
Acum 6 ore
21:20
Caz revoltător la Vaslui: un bebeluș de doar 2 luni a murit după ce a stat 7 zile în spital. Medicii nu l-au considerat caz grav și au refuzat transferul
Dramă într-o familie din Vaslui după ce un bebeluș de doar două luni a murit sub ochii medicilor. Copila a fost internată timp de 7 zile în spital, iar părinții acuză cadrele medicale că i-ar […]
21:10
Drăgă cititorule, în această seară, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Protagonistul i-a pregătit iubitei sale o surpriză… Motivul te va face să râzi în hohote. […]
21:00
Un sat abandonat din nord vestul Spaniei a fost repus pe piață la un preț considerat foarte atractiv pentru potențialii cumpărători. Localitatea, scoasă inițial la vânzare în 2021 pentru suma de 200.000 de euro, este […]
20:50
Mihai Trăistariu, revoltat de schimbările de la Eurovision 2026. Acuzații grave: „Care-și plătește mai multe vizualizări!"
La fel ca aproape în fiecare an, finala Eurovision din România se lasă cu scandal. De data aceasta, nemulțumirile vin din partea lui Mihai Trăistariu, care le declară război organizatorilor, în special noilor reguli pe […]
20:30
Traficul de pe DN 1 continuă să ridice probleme majore de siguranță, iar datele furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române pentru anul 2025 arată o situație alarmantă. Pe sectorul dintre București și Brașov, 48 […]
20:10
Cine este hackerul care i-a dat teroare influenceriței Daniela Costețchi și a excrocat-o de mii de dolari. Dezvăluiri despre "omul din umbră" al familiei Beregoi
Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi nu mai este doar despre faimă, bârfe sau iubiți celebrii. Totul a ajuns la alt nivel și a prins un contur întunecat. O altă influenceriță a ieșit public […]
20:00
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat lansarea unui nou proces de recrutare pentru completarea echipei tehnice care gestionează platformele digitale dedicate fondurilor europene. Instituția caută cinci specialiști IT care să contribuie la dezvoltarea, întreținerea […]
19:50
Zodiile care renasc din propria cenușă la finalul acestei săptămâni. Devin mult mai puternice
Energia din perioada 17-20 februarie 2026, în special cu eclipsa solară din Vărsător și conjuncția Saturn-Neptun, determină transformări majore pentru anumite zodii. Pentru mulți, acest lucru se traduce prin treziri bruște, progrese în credință și […]
Acum 8 ore
19:40
Iuliana Beregoi scapă basma curată de problemele cu legea? Noile dovezi postate de Andreea Bostănică: „Audierile se pot face în mașina persoanei bănuite?"
Cazul care o implică pe artista din Republica Moldova, Iuliana Beregoi (VEZI AICI DETALII), continuă să genereze controverse după ce Andreea Bostănică a publicat pe Instagram o serie de mesaje și relatări primite de la […]
19:30
Ce a pățit un constructor român care a luat avans 40.000 de euro și nu s-a mai dus la lucrare. Ce pedeapsă a primit în Belgia
Un român stabilit în Belgia a fost condamnat la doi ani de închisoare, după ce a încasat aproape 40.000 de euro pentru lucrări de construcție pe care nu le-a mai realizat. Jumătate din pedeapsă este […]
19:10
Tot mai mulți români își îndreaptă atenția către unele dintre cele mai exclusiviste destinații exotice din lume. Pentru o experiență unică, dar și pentru un confort sporit, zborurile lungi cu avionul au fost rapid înlocuite […]
18:50
Cristina Cioran a răbufnit după interviul lui Alex Dobrescu: „M-am săturat de mine să mă emoționez și să plâng." Ce i-a cerut fostului iubit?
Cristina Cioran a început să plângă după ce a văzut interviul cu Alex Dobrescu. Aceasta a recunoscut că încă îl iubește și spune că așteaptă ca el să își ispășească pedeapsa, pentru a se întoarce […]
18:40
O carieră bancară în România poate să le ofere angajaților stabilitate și posibilități de avansare și evoluție. Salariul din sectorul bancar nu este deloc de neglijat, însă foarte puțină lume știe cât încasează lunar un […]
18:10
Patru zodii care au succes pe toate planurile până la sfârșitul lui februarie. Totul merge cum au plănuit
Patru zodii din cele douăsprezece vor avea parte de mult noroc până la finalul lunii februarie. Intrarea lui Saturn într-un semn nou și debutul sezonului eclipselor sunt factorii care fac pentru aceste zodii ca finalul […]
18:10
Unde a fost găsit Sebi, băiatul de doar 4 ani dispărut în Someș! Trupul lui a apărut după o lună de căutări
După aproape o lună de căutări continue, echipele de intervenție au reușit să găsească trupul neînsuflețit al lui Sebi, copilul de patru ani dispărut în Someșul Mic la finalul lunii ianuarie. Descoperirea a fost făcută […]
18:00
Anunț important pentru o anumită categorie de angajați români! Pentru a aduce bani în plus la economia țării, liderii coaliției de guvernare iau în calcul tăierea normei de hrană pentru polițiști și militari. Iată despre […]
17:50
Cine este blonda misterioasă cu care Cătălin Botezatu s-a afișat la Courchevel. CANCAN.RO a aflat totul despre escapada de vis
Prezență constantă în cercurile exclusiviste ale modei și ale aristocrației europene, Cătălin Botezatu a atras în ultima perioadă toate privirile nu doar prin aparițiile sale impecabile, ci și prin compania unei tinere blonde misterioase, care […]
Acum 12 ore
17:40
Ce a spus ministrul Muncii despre majorarea alocațiilor: „Pentru copilul meu, 30 de lei în plus la alocație…"
Ministrul Muncii a prezentat un set amplu de măsuri sociale, denumit „Pachetul Social”, orientat către persoanele vulnerabile și construit în contextul presiunilor generate de inflație asupra consumului de bază. Florin Manole a explicat că aceste […]
17:30
Ce s-a întâmplat cu canapeaua lui Cătălin Măruță, după terminarea emisiunii de la PRO TV. Unde a ajuns Happylica: „Moment istoric"
Pe data de 6 februarie, Cătălin Măruță și-a luat adio de la emisiunea pe care a prezentat-o timp de 18 ani la Pro TV. Moderatorul (împreună cu echipa lui) și-a făcut bagajul și a plecat […]
17:10
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Fotbalistul Marius Pilă, în vârstă de 29 de ani, a încetat din viață luni, 16 februarie 2026, la mai puțin de o lună după ce fusese diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică. În urma sa rămân […]
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Invitatul emisiunii este Silviu Predoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:50
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un episod de vreme severă în aproape toată țară. Iarna continuă să se dezlănțuie, mai multe județe fiind sub atenționare de cod portocaliu de ninsori și viscol. În […]
16:50
Mihai Trăistariu a fost înscris de către cineva apropiat la noul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Acesta a primit confirmarea înscrierii de la Antena 1 pe adresa de email. Artistul a rămas surprins de surpriză, […]
16:40
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Atunci când vorbim despre pâinea feliată, alegerea celei mai bune poate părea o misiune dificilă, mai ales când rafturile supermarketurilor sunt pline de produse care promit sănătate, fibre, energie sau ingrediente „premium”. Totuși, renumita nutriționistă […]
16:30
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
În această seară, la Dan Capatos Show se anunță o ediție explozivă. După ce, aseară, Alex Bodi a intrat în platou, în exclusivitate, și a făcut declarații fără filtru, astăzi CANCAN.RO reaprinde fitilul scandalului care […]
16:20
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii! Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta 8 + 9 = 0. Crezi că te descurci? Dacă da, spor la treabă! […]
16:10
Gheboasă s-a împăcat cu iubita lui, Luiza. Cei doi au petrecut Ziua Îndrăgostiților împreună, iar vedeta a povestit într-un interviu cum au sărbătorit iubirea, dar și ce planuri de viitor au. Gheboasă și Luiza au […]
15:50
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Vezi cum se sfârșește povestea de dragoste dintre un băiat și o fată – după ce el i-a scris peste 700 de scrisori în care o cere în căsătorie. Nu […]
15:40
Actrița care locuiește în condiții de neimaginat cu cei 5 copii, după ce și-a pierdut milioanele de dolari: „Casa mea seamănă cu o magazie"
Actrița și personalitatea TV Tori Spelling a recunoscut că trăiește „la limita stării de bine”, mărturisind că nu se mai simte confortabil ca oamenii să o viziteze în casa pe care a închiriat-o în California, […]
15:20
În Iași a avut loc o „razie” a dosarelor de handicap, iar după reclasificări au avut loc schimbări semnificative în ceea ce privește numărul de persoane care se încadrează în standardele necesare pentru a primi […]
14:50
Meteorologii au emis un cod portocaliu de viscol și ninsori valabil de la această seară până mâine la prânz, avertizare care vizează Bucureștiul și mai multe județe din sud și estul țării. În contextul acestui […]
14:30
Familia Iulianei Beregoi, călcată de autorități. BMW-ul primit cadou din partea cântăreței a fost confiscat
O anchetă de amploare desfășurată de Poliția Republicii Moldova scoate la iveală detalii grave despre activitatea unui grup suspectat de șantaj și intimidare, într-un dosar care a atras atenția opiniei publice și a comunității online. […]
