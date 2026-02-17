Populația României a scăzut cu peste patru milioane în ultimii 35 de ani, arată o analiză a INS | AUDIO
Populația României a scăzut cu peste patru milioane în ultimii 35 de ani, arată o analiză a INS | AUDIO # Europa FM
Mai puțini cu patru milioane – cu atât a scăzut populația României în ultimii 35 de ani – arată o analiză a Institutului Național de Statistică. Cel mai mult a contribuit la această situație plecarea peste graniță a milioane de români. E vorba de 63%. Diferența o reprezintă sporul natural negativ. Analiza Institutului Național de […]
Două persoane au fost reținute pentru agresarea unei doctorițe din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Târgu Jiu. Cazul este cercetat de un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea modificarea legii astfel încât agresiunile asupra medicilor să fie considerate ultraj și pedepsite ca atare. Doctorița îi acorda […]
Franța: Cinci companii de lapte praf pentru sugari, anchetate după ce trei copii au murit, iar alți 15 au fost spitalizați în urma consumului de lapte din loturi retrase | AUDIO # Europa FM
Parchetul de la Paris a deschis o anchetă împotriva a cinci companii de lapte praf pentru sugari, printre care Nestlé și Danone. În Franța, trei copii au murit și aproape 15 au fost spitalizați după ce au consumat lapte praf din loturile retrase. Din decembrie anul trecut, mai mulți producători au retras produsele de pe […]
Trei pompieri din cadrul ISU Neamț, premiați pentru salvarea a doi adulți și a unei fetițe în 2025 | AUDIO # Europa FM
Trei pompieri din cadrul ISU Neamț, care au dat dovadă de curaj, dedicare și reacție rapidă, au fost recompensați cu distincții pentru activitatea din anul trecut. Ei au reușit să salveze, la limită, viața a doi bărbați și a unei fetițe de un an și jumătate. Sergentul major Denis-Constantin Habic a fost desemnat Pompierul de […]
Jurnalistul Marco Badea: Din discursul lui Marco Rubio de la Munchen reiese că administrația Trump nu vrea ca UE să fie puternică. În schimb, ar susține partide extremiste, precum AUR | VIDEO # Europa FM
Într-o perioadă cu provocări internaționale complexe, în care regulile cunoscute par să nu se mai aplice și relațiile se reconstruesc din mers, în funcție de criterii mereu schimbătoare, iar aliații formali sunt tot mai divizați pe anumite subiecte, România încearcă să-și găsească traseul. Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, jurnalistul Marco Badea a […]
Modificarea legii privind protecția animalelor, aprobată în Senat. Propunerea legislativă prin care ar urma să fie eliminată eutanasierea în masă a fost amânată în comisia juridică | AUDIO # Europa FM
După cazul câinilor schingiuiți de la Suraia, a primit aviz favorabil în comisiile de Mediu și Ape, Păduri, Pescuit și Fond ale Senatului modificarea legii privind protecția animalelor. O altă propunere legislativă, prin care ar urma să fie eliminată eutanasierea în masă, a fost amânată în comisia juridică. Săptămâna viitoare, proiectele vor intra pentru avizare […]
La Lipova, în Arad, s-au montat „copii-semne de circulație”, care-i obligă pe șoferi să ridice piciorul de pe accelerație | GALERIE FOTO # Europa FM
Într-un oraș din județul Arad, șoferii sunt întâmpinați, mai nou, de copii care țin indicatoare rutiere deasupra capului. Nu sunt elevi ieșiți în stradă, ci machete extrem de realiste, montate de administrația locală pentru a-i face pe conducătorii auto să încetinească și, astfel, să crească siguranța în zona școlilor. Pe marginea drumurilor din orașul Lipova, […]
Peste 3.000 de persoane și-au pierdut certificatul de dizabilitate, după ce, în urma unui control al Ministerului Muncii, s-a constatat că erau obținute ilegal | AUDIO # Europa FM
Peste 3.000 de persoane și-au pierdut certificatul de dizabilitate, după un control al Ministerului Muncii. Asta înseamnă peste 11% dintr-un eșantion de 27.000 de persoane reevaluate. Ministrul Florin Manole vorbește de documente obținute pe nedrept și anunță că va sesiza Parchetul acolo unde va fi cazul. Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept […]
Piața Victoriei. Nicușor Dan, mizele participării la Consiliul pentru Pace. Invitat este jurnalistul Marco Badea # Europa FM
Într-o perioadă cu provocări internaționale extrem de complicate, în care regulile cunoscute par să nu se mai aplice și relațiile să se reconstruiască din mers, în funcție de criterii mereu în schimbare, și în care aliații formali sunt tot mai divizați pe anumite subiecte, România încearcă să-și găsească și ea traseul. Cu câtă pricepere, cu […]
Ministrul Apărării, despre participarea președintelui Nicușor Dan în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace: După ce va evalua situația, va propune anumite acțiuni # Europa FM
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți, 17 februarie, că detaliile participării președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace din Statele Unite vor fi stabilite în perioada următoare. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Probabil că în perioada următoare va stabili detaliile” Întrebat la Parlament dacă va face parte din delegația președintelui care va merge în SUA, […]
Cristian Tudor Popescu, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace: „Președintele-agheasmă. Mă îndoiesc că o să-l bage în seamă domnul Trump” | VIDEO # Europa FM
România va fi prezentă, în calitate de observator, la Washington, pe 19 februarie, când va avea loc prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Nicușor Dan a anunțat pe 15 februarie participarea, cu argumentele că țara noastră trebuie să fie acolo pentru eforturile internaționale de pace. Dar, o prezență […]
Ministrul Apărării refuză eliminarea normei de hrană pentru militari: „Întreține activitatea de popotă pentru 70% din angajații ministerului” | AUDIO # Europa FM
Norma de hrană pentru militari nu va fi eliminată. Explicațiile vin astăzi de la ministrul Apărării, Radu Miruță. Este o reacție la declarațiile făcute la începutul săptămânii de către liderul UDMR: Kelemen Hunor spunea, luni, că ar fi luată în calcul tăierea normei de hrană pentru bugetari. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Întreține activitatea de popotă […]
Hunedoara: Proiectul hidrotehnic de acumulare de la Mihăileni rămâne fără autorizație de construire, după decizia Curții de Apel Cluj. Barajul putea avea efecte negative asupra mediului, transmit activiștii | AUDIO # Europa FM
Proiectul hidrotehnic „Acumularea Mihăileni de pe râul Crișul Alb”, din județul Hunedoara, finalizat în proporție de 90%, rămâne fără autorizație de construire, în urma unei hotărâri definitive pronunțate de Curtea de Apel Cluj. Instanța a admis recursul formulat de Asociația Declic, la finalul unui proces care s-a derulat pe parcursul mai multor ani și în […]
Cristian Tudor Popescu, despre situația angajaților Combinatului Siderurgic din Galați: „Ar trebui activat Fondul de garantare”. „Oamenii ăia nu mai au ce mânca” # Europa FM
Peste 100 de angajați ai Combinatului Siderurgic Liberty Galați au ieșit luni în stradă, pentru a le reaminti autorităților că nu și-au mai primit salariile din toamna anului trecut. Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va declara combinatul Liberty obiectiv de importanță strategică. Măsura, care urmează să fie adoptată printr-o Ordonanță de Urgență […]
Sorin Grindeanu, despre măsura care prevede eliminarea normei de hrană: „Nu mai susținem acțiuni de acest fel” | AUDIO # Europa FM
PSD anunță că se opune măsurii care prevede eliminarea normei de hrană. Iar ministrul Apărării – USR – a anunțat că se opune tăierii normei de hrană pentru militari. Varianta eliminării a fost analizată în ședința coaliției de guvernare de luni, la propunerea Ministerului de Finanțe, cum anunța liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele PSD, Sorin […]
Giurgiu: Cursuri suspendate în toate unitățile de învățământ din județ, miercuri, din cauza ninsorilor | AUDIO # Europa FM
În județul Giurgiu, autoritățile au decis ca mâine toate unitălile școlare din județ să treacă în variantă online din cauza codului portocaliu de ninsoare abundentă anunțat de meteorologi, valabil din această seară pâna mâine la prânz. Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu a decis astăzi suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de […]
Primăria Capitalei va majora chiriile pentru cele peste patru mii de locuințe gestionate de Administrația Fondului Imobiliar. Prețurile nu au mai fost actualizate de aproape 20 de ani | AUDIO # Europa FM
În centrul Capitalei se poate sta în chirie cu mai puțin de 200 de lei pe lună, într-un apartament cu trei camere! Este vorba de mii de locuințe ale statului, închiriate la prețuri modice, care nu au mai fost actualizate de aproape 20 de ani. Primarul general, Ciprian Ciucu, anunță creșterea substanțială a chiriilor. Primarul […]
Începe Anul Calului de Foc. Astrologii spun că urmează o perioadă plină de optimism și oportunități | AUDIO # Europa FM
17 februarie marchează începutul noului an chinezesc – Anul Calului de Foc. Tot astăzi se dă startul celor 15 zile ale „Festivalului Primăverii”, când oamenii decorează casele și străzile cu decorațiuni roșii și poartă talismane norocoase. Astrologii spun că urmează o perioadă plină de optimism și oportunități, iar 2026 se leagă și de progresele rapide […]
Arad: Mama și tatăl vitreg, condamnați la închisoare pentru abuzarea unei fete de 13 ani cu dizabilități | AUDIO # Europa FM
Condamnări la zeci de ani de închisoare pentru un bărbat și o femeie – pentru abuzarea unei fete de 13 ani cu dizabilități. Este vorba despre mama și tatăl ei vitreg. Practic, mama a obligat-o pe fata cu dizabilități de vedere să accepte abuzurile la care a fost supusă. După ani de chin, și-a făcut […]
Trebuie luate măsuri legislative pentru a apăra personalul medical, transmite Alexandru Rogobete, după cazul de la Târgu Jiu: „Este realitatea pe care o trăim” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, reacționează după cazul medicului agresat la Târgu Jiu. Două persoane au fost reținute după ce aparținătorii unui pacient au lovit o doctoriță și au aruncat cafea pe ea, în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Trebuie să venim cu măsuri legislative clare, concrete, simple, […]
Ucraina și Rusia reîncep astăzi, în Elveția, negocierile mediate de Statele Unite privind încheierea războiului. Ce solicitări ar urma să fie discutate # Europa FM
Negocierile trilaterale privind încheierea războiului din Ucraina sunt reluate marți, 17 februarie, în Elveția de către delegațiile Ucrainei, Rusiei și cea a Statelor Unite ale Americii, care are rol de mediator. Runda de negocieri, menită să dureze două zile, are loc după ce luna trecută, o altă serie de negocieri au fost purtate la Abu […]
Două proiecte de lege privind combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă, adoptate de Senat | AUDIO # Europa FM
Combaterea hărţuirii şi violenţei la locul de muncă. Senatul a adoptat ieri în plen, două proiecte de lege ale Guvernului prin care modifică legislaţia actuală. Unul dintre proiecte vizează modificarea Codului muncii. Un al treilea proiect care prevedea amenzi majorate în cazul în care angajatorul nu ia măsuri de prevenire a violenței și hărțuirii la […]
Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, despre rata scăzută de vaccinare a copiilor pentru ROR: „Asistăm la o explozie a dezinformării în social media” | AUDIO # Europa FM
România traversează una dintre cele mai grave crize privind vaccinarea pentru ROR – adică rujeolă, oreion și rubeolă, avertizează organizația Salvați Copiii. Potrivit unui studiu calitativ al Organizației, vaccinarea ROR a scăzut în special pentru doza a doua administrată la cinci ani. Într-un raport al Institutului Național de Sănătate Publică – în perioada 1 ianuarie […]
Tablouri de Picasso și Grigorescu, confiscate de la fostul ministru al Finanţelor, Darius Vâlcov, scoase astăzi la licitaţie. Care sunt prețurile de pornire | AUDIO # Europa FM
O parte dintre tablourile confiscate de la fostul ministru al Finanţelor, Darius Vâlcov, sunt scoase astăzi la licitaţie. Printre ele se numără un desen de Pablo Picasso şi două lucrări de Nicolae Grigorescu, dedicate temei „carelor cu boi”. În prezent, Vâlcov se află în închisoare după condamnarea în Dosarul „Tablourilor”. Valorificarea are loc în cadrul […]
ANM: Cod portocaliu de ninsori abundente, vânt şi viscol puternic în 12 județe și în București # Europa FM
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti. Va ninge abundent în Muntenia şi în sudul Moldovei în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00. Se va depune strat consistent de zăpadă, […]
Gorj: O doctoriță de la UPU Târgu Jiu a fost agresată de un aparținător. Reprezentanții spitalului spun că a fost împinsă și i-a fost aruncată cafea pe haină | AUDIO # Europa FM
Incident la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Târgu Jiu. Un medic a fost agresat de un aparţinător; cazul este cercetat acum de un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Medicul este o doctoriţă care lucrează în cadrul UPU și care acorda îngrijiri medicale rudei agresorului. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean […]
Focar de infecție la o fermă de bizoni din județul Cluj. Inspectorii sanitar-veterinari au mers în control după ce zeci de cadavre de animale au fost găsite | AUDIO # Europa FM
O nouă „fermă a groazei” în România: în județul Cluj, o fermă de bizoni este sub atenția autorităților. E vorba de cea din comuna Recea Cristur. Mai multe animale moarte au fost observate în zonă, iar în cazul altora abia se mai puteau ține pe picioare. Este un focar de infecție aici și o amenințare pentru […]
Cercetări la Craiova, după ce un acrobat spaniol a căzut de la patru metri înălțime în timpul unui spectacol de circ | AUDIO # Europa FM
Polițiștii fac cercetări după ce un acrobat spaniol a căzut de la patru metri de pe așa-numita „Roată a Morții” în timpul unui spectacol de circ la Craiova și s-a rănit grav. Inițial internat la un spital din Craiova, a ajuns în Capitală, dar acrobatul vrea să fie operat la el în țară, în Spania. […]
Reacții din industria cinematografiei după moartea celebrului actor laureat cu Oscar, Robert DuVall. Al Pacino: Talentul său va rămâne pentru totdeauna în memoria tuturor | AUDIO # Europa FM
Reacții din industria cinema-ului după moartea legendarului actor laureat cu Oscar, Robert DuVall. Colegii săi au scris pe rețelele sociale cât de mult le va lipsi și că a fost unul dintre cei mai mari actori care a trăit vreodată. Robert DuVall este cunoscut pentru rolul său din filmul „The Godfather”, unde a jucat alături […]
A doua ședință de politică monetară la BNR. Dobânda-cheie ar urma să fie menținută la 6,50%, cred analiștii | AUDIO # Europa FM
Ședință la BNR astăzi: Consilul de Adminsitrație al Băncii Naționale va avea a doua ședință de politică monetară din acest an. Nu sunt așteptate surprize. Analiștii economici spun că BNR va menține dobânda-cheie la 6,50%. Asta însemnă că nu vor fi modificări în cazul ratelor românilor. Economiștii băncilor comerciale se așteaptă ca BNR să nu […]
13:00
Reformă cu scutire. Cine a câștigat: Bolojan sau PSD? Președintele Nicușor Dan a chemat liderii coaliției de guvernare la Cotroceni. Discuţiile vin la o zi după ce coaliția a anunțat că s-a înțeles asupra concedierilor și tăierilor de cheltuieli din administrație. Potrivit anunțurilor, dinspre coaliție vor fi scutite de noi tăieri instituțiile publice locale și […]
Președintele Nicușor Dan cheamă astăzi liderii coaliției de guvernare la discuții, la Palatul Cotroceni. Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea e programată să aibă loc în această după amiază, la 15:00. Întâlnirea şefului statului cu liderii coaliţiei de guvernare are loc la o zi după ce aceştia au stabilit mai multe măsuri bugetare. Și după ce preşedintele […]
Reumplerea Lacului Vidraru ar putea începe de la 31 martie, anunță ministrul Energiei | AUDIO # Europa FM
Lucrările la Barajul Vidraru – programate să dureze până la sfârșitul lunii martie – vor fi finalizate, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan. După 31 martie, barajul va fi reumplut cu apă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „La 31 martie ei au termen să termine lucrarea de bază” „Lucrările se desfășoară conform graficului și s-au folosit inclusiv […]
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Echipa masculină de bob a României s-a clasat pe locul 5 în a doua manșă a competiției. Mâine vor concura în ultimele două etape | AUDIO # Europa FM
Rezultat impresionant al sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipa masculină de bob s-a clasat pe locul cinci, astfel că mâine urmează să concureze în ultima probă pentru o medalie. Tot mâine, patinatoarea româncă de origine germană, Julia Sauter, intră în competiție. Mihai Cristian Tentea și George Iordache sunt cei doi români care ne […]
Coaliția a decis ca reforma administrației și pachetul de relansare economică să fie adoptate prin OUG. Ce domenii scapă de reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale # Europa FM
Liderii celor patru partide din coaliția de guvernare, împreună cu reprezentanții grupului minorităților naționale, au stabilit adoptarea, prin OUG, a reformei administrației și a pachetului de relansare economică, precum și constituirea unui grup de lucru pentru modificări la taxele și impozitele locale, vizând supraimpozitarea, clădirile vechi și facilitățile pentru persoanele cu dizabilități. Coaliția a hotărât […]
Deputatul USR Radu Mihaiu, la dezbaterea din plen privind situația apei potabile din Argeș: „Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru, domnule ministru”. Cum a răspuns ministrul Energiei | AUDIO # Europa FM
Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru, domnule ministru! – este îndemnul pe care deputatul USR Radu Mihaiu i l-a adresat în plenul Camerei ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a fost invitat de grupul parlamentar USR la Ora Guvernului, în contextul crizei apei potabile din Curtea de Argeș și alte câteva localități apropiate. Peste 37.157 de […]
ANSVSA inițiază o consultare la nivel național pentru elaborarea unei strategii de gestionare a câinilor fără stăpân, după scandalul de la adăpostul din Suraia | AUDIO # Europa FM
În urma scandalului câinilor schingiuiți de la Suraia, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță o consultare la nivel național pentru elaborarea unei strategii de gestionare a câinilor fără stăpân. Într-un comunicat, ANSVSA precizează că va continua să promoveze transparența activităților din adăposturile de câini pe pagina dedicată www.registru-caini.ro. Prin consultarea publică pe […]
Corina Neagu, specialistă în resurse umane: Școala nu îi pregătește pe tineri pentru ceea ce urmează, nici în viață și nici din punct de vedere profesional. Sunt formați pentru joburi care nu există | VIDEO # Europa FM
Conform celor mai recente date Eurostat, România întâmpină dificultăți majore în tranziția de la școală la piața muncii, înregistrând cele mai slabe rezultate la angajarea tinerilor. Există o discrepanță foarte mare între imaginea unei societăți ideale, prezentată în școală, și realitatea concretă, explică Corina Neagu, iar această diferență creează dificultăți tinerilor în adaptarea la piața […]
Tânăr de 15 ani, arestat după ce a distrus mai multe mașini în centrul Brașovului, răspunzând unei provocări de pe TikTok | AUDIO # Europa FM
Un tânăr de 15 ani este în arest preventiv după ce ar fi răspuns unei provocări de pe TikTok. Adolescentul ar fi avariat mai multe mașini și ar fi incendiat o alta în centrul Brașovului, postând totul pe rețelele de socializare. Potrivit anchetatorilor, ca urmare a unei provocări primite în mediul online, în noaptea de […]
Ministerul Energiei a redus, încă de anul trecut, o parte din cheltuielile de personal, a anunțat ministrul Bogdan Ivan: „O să mai trebuiască să reducem doar cu 5%” | AUDIO # Europa FM
Analiză la Ministerul Energiei pentru a face economie la cheltuieli. Ministrul Bogdan Ivan spune că, în ceea ce privește reducerile de personal, o parte dintre măsuri s-au luat încă de anul trecut. Ar mai fi nevoie de o reducere de încă 5%. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Dacă noi ne-am redus scripturile de personal cu 5%, […]
Proiectul legislativ privind înființarea unui set universal de reguli pentru site-urile instituțiilor publice, depus la Senat | AUDIO # Europa FM
Site-urile instituțiilor publice – multe cu erori, cu prea mulți pași de urmat sau învechite – ar putea fi mai ușor de folosit, prevede un proiect legislativ depus în Senat. Președintele Comisiei de IT din Senat dorește înființarea unui set universal de reguli pentru site-urile instituțiilor publice: s-ar putea numi Sistemul Unic de Design Digital. […]
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, așteaptă rezultatul testului antidrog: „Sunt foarte relaxat. N-am folosit niciodată substanțe interzise” | AUDIO # Europa FM
Primarul Sectorului 3 din Capitală, Robert Negoiță, așteaptă azi – fără emoții – rezultatul testului antidrog de la Institutul de Medicină Legală. Edilul a decis singur să se testeze la Institut după ce a fost provocat să facă un test rapid antidrog în public de către un activist: rezultatul a ieșit atunci pozitiv pentru cocaină. […]
Kremlinul respinge „ferm” acuzațiile a cinci state europene în legătură cu otrăvirea lui Alexei Navalnîi în închisoare # Europa FM
Kremlinul respinge acuzațiile a cinci stare europene privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi în februarie 2024, cu o toxină provenită de la o broască otrăvitoare din America de Sud. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a catalogat luni acuzațiile celor cinci guverne drept „părtinitoare şi nefondate”. Informația privind otrăvirea celui mai cunoscut opozant politic al lui Vladimir […]
Vrancea: Câinii de la adăpostul din Suraia, preluați de ONG-uri și de persoane iubitoare de animale din toată țara. Mulți dintre ei sunt grav bolnavi | AUDIO # Europa FM
Final fericit, dar sub semnul întrebării, pentru câinii din adăpostul de la Suraia. Toate animalele au fost scoase din adăpost, fiind preluate de ONG-uri din toată țara, dar și de oameni simpli, iubitori de animale, unii veniți de la sute de kilometri distanță pentru a salva un suflet. După salvarea lor, însă, ONG-urile trag un […]
Întârzierea bugetului va duce la un blocaj administrativ, susține Ștefan Pălărie: „Sunt convins că mai multe primării vor subcomba” | AUDIO # Europa FM
USR susține că întârzierea bugetului – care ar fi plănuită de PSD – va duce la un blocaj administrativ, nu doar politic. Senatorul Ștefan Pălărie a explicat că social-democrații se tot opun tăierilor din administrația publică, de care bugetul pe acest an este dependent. Astfel, primăriile ar putea să ajungă să nu-și plătească serviciile publice, […]
Scădere dramatică a numărului de vaccinări în rândul copiilor pentru rujeolă, oreion și rubeolă. Mai multe cauze au contribuit la refuzul părinților, arată Salvați Copiii | AUDIO # Europa FM
Salvați Copiii atrage atenția că România traversează una dintre cele mai grave crize privind vaccinarea pentru ROR – adică rujeolă, oreion și rubeolă, imunizare care trebuie aplicată copiilor în primii ani de viață. Potrivit unui studiu calitativ al Organizației, vaccinarea ROR a scăzut în special pentru doza a doua, administrată la vârsta de cinci ani. […]
Academia Europa FM. Cum îi pregătește școala pe tineri pentru piața muncii? Răspunde Corina Neagu, trainer și specialistă în resurse umane | AUDIO # Europa FM
Conform celor mai recente date Eurostat, România se confruntă cu probleme majore în ceea ce privește tranziția de la școală la piața muncii, înregistrând cele mai slabe performanțe în domeniul angajării tinerilor și al abandonului școlar. În ce măsură reușește instituția școlii să-și pregătească absolvenții pentru job-urile de mâine și ce abilități ar trebui formate […]
Campanie de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenților, desfășurată în acest an de Primăria Capitalei. Mai mulți actori și persoane publice vor fi implicate | VIDEO # Europa FM
Primăria Capitalei anunță lansarea celei mai mari campanii pentru conștientizarea și prevenirea consumului de droguri. Campania se va axa pe rolul artei în educație și, printre altele, se va organiza un spectacol de teatru cu tema campaniei, iar numeroase vedete se vor implica. La fel, mai multe instituții publice. Campania – care se va desfășura […]
Frânturi de sălbăticie, surprinse de angajații ROMSILVA, la Runcu și într-o pădure din Parcul Național Călimani | GALERIE FOTO # Europa FM
Frânturi de sălbăticie, surprinse prin fotografii realizate la Runcu, Gorj. Un inginer de la Direcția Silvică locală a fotografiat cerbi, căprioare, o vulpe, dar și un jder cocoțat în copac. Colecția de fotografii publicată de ROMSILVA pe Facebook este completată de imaginile cu mistreți surprinși în stratul gros de zăpadă într-o pădure din Parcul Național […]
