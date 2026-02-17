Populația României a scăzut cu peste patru milioane în ultimii 35 de ani, arată o analiză a INS | AUDIO

16:50

Final fericit, dar sub semnul întrebării, pentru câinii din adăpostul de la Suraia. Toate animalele au fost scoase din adăpost, fiind preluate de ONG-uri din toată țara, dar și de oameni simpli, iubitori de animale, unii veniți de la sute de kilometri distanță pentru a salva un suflet. După salvarea lor, însă, ONG-urile trag un […]