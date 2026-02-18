Jocurile Olimpice de iarnă 2026: România, rezultat istoric în proba de bob
ObservatorNews, 18 februarie 2026 07:50
Delegaţia României a obţinut, marţi seara, un rezultat istoric la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, echipajul ţării noastre de bob masculin două persoane terminând competiţia pe locul 5.
Acum 10 minute
08:10
Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Julia Sauter, locul 16 la patinaj artistic, după programul scurt # ObservatorNews
În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar marţi seara, Julia Sauter, reprezentanta României în proba de patinaj artistic, a încheiat programul scurt cu un rezultat remarcabil.
Acum 30 minute
07:50
Ninsori record în Capitală: de ce a venit târziu mesajul Ro-Alert? Viscolul se mută în sud-estul țării # ObservatorNews
Avertizarea de ninsori abundente expiră abia la ora 12, iar stratul zăpadă deja depus este consistent. De la ora 4 şi 20 de minute, Capitala a intrat sub incidenţa unui cod roşu. Ultima ninsoare de acest fel în zona Bucureștiului a fost în noaptea de 2-3 ianuarie 2008. Atunci stratul de zăpadă a fost de 57 cm în 12 ore la stația Filaret. Acum stratul se va apropia de acela în 12 ore. Meteorologul Mihai Timu ne explică de ce mesajul Ro-Alert a venit atât de târziu.
07:50
Acum o oră
07:40
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 18 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
07:40
Trafic feroviar perturbat pe Regionala Bucureşti. Întârzieri ale trenurilor în Gara de Nord # ObservatorNews
Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact. Trenurile care nurmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de zeci de minute.
07:30
Prefectul Capitalei: Toate instituțiile sunt mobilizate, își fac treaba. Există suficiente stocuri și utilaje # ObservatorNews
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că toate instituțiile responsabile sunt mobilizate în contextul Codului Roșu de ninsoare. Acesta a lansat un apel cetățenilor capitalei, sugerându-le să își lase autoturismele acasă.
07:30
"Autobuze înzăpezite şi tramvaie blocate". STB înfiinţează 2 noi linii: cine preia traseul tramvaiului 41 # ObservatorNews
Viscolul puternic a blocat aproape toată capitala. Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă grea, iar STB anunţă că a scos pe traseu toate autobuzele. Tramvaiele nu pot funcţiona pentru că majoritatea liniilor sunt înzăpezite.
Acum 2 ore
07:10
Peste 100 de intervenţii ale pompierilor pentru a îndepărta copaci doborâţi de viscol în Bucureşti şi Ilfov # ObservatorNews
Cel mai sever episod de viscol din această iarnă a "paralizat" întreaga ţară. Din această dimineaţă, Capitala a intrat sub cod roşu de ninsori abundente până după ora 8, iar stratul de zăpadă poate ajunge până la jumătate de metru.
07:10
Trafic aerian, dat peste cap pe Otopeni şi Băneasa. Zboruri anulate și aeronave deviate pe alte aeroporturi # ObservatorNews
Traficul aerian la Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu București Băneasa este serios afectat, din cauza ninsorii abundente și a viscolului puternic.
07:10
Starea traficului, 18 februarie 2026. Autostrăzi şi drumuri blocate, din cauza căderilor de zăpadă # ObservatorNews
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, miercuri, 18 februarie 2026.
07:00
Ciprian Ciucu: "Cei responsabili cu deszăpezirea par mobilizați. Rezultatele le vom vedea dimineață" # ObservatorNews
Cel mai sever episod de viscol din această iarnă a "paralizat" întreaga ţară. Din această dimineaţă, Capitala a intrat sub cod roşu de ninsori abundente până după ora 8, iar stratul de zăpadă poate ajunge până la jumătate de metru.
06:50
Viscol extrem în România: Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 cm. Alte zeci de județe afectate # ObservatorNews
Cel mai sever episod de viscol din această iarnă a „paralizat“ întreaga ţară. Din această dimineaţă, Capitala a intrat sub cod roşu de ninsori abundente până după ora 8, iar stratul de zăpadă poate ajunge până la jumătate de metru. Zăpada a făcut prăpăd şi în alte zone din ţară. Străzile s-au transformat în capcane pentru şoferi şi pietoni, iar copacii au cedat sub greutatea omătului. Din fericire, nu au fost victime, însă zeci de mii de oameni din 28 de judeţe sunt sfătuiţi să nu iasă din case până nu se domoleşte vremea.
Acum 12 ore
22:00
Bolojan anunţă pregătirea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Când se adoptă pachetele de reformă # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că în cadrul întâlnirii avute cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu şefii partidelor din coaliţie au fost discutate probleme care ţin de pregătirea bugetului, aspecte cuprinse în pachetul de reformă în administraţie, dar şi despre coordonarea poziţiilor în politica externă a ţării. Premierul a precizat că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii viitoare. La începutul acelei săptămâni se vor adopta pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică.
22:00
Power Couple România, 17 februarie 2026. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Marius Urzică # ObservatorNews
Băieții au parte de ultima lor probă din competiția Power Couple. Este vorba de "Nani, nani, puiul mamei 2.0", cea mai silențioasă provocare din competiție. Simona Urzică s-a arătat foarte afectată de starea de sănătate a lui Marius, care se confruntă cu dureri apăsătoare de spate.
21:50
Proiect de OUG pregătit de Guvern pentru piața gazelor. Ce se schimbă din aprilie pentru consumatorii casnici # ObservatorNews
Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență care stabilește noile măsuri pentru piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, inclusiv menținerea unui mecanism de protecție pentru consumatorii casnici și prețuri reglementate de 110 lei/MWh la producători, în contextul tranziției treptate către liberalizarea completă a pieței.
21:20
Mașină făcută zob pe DN2A, după ce s-a izbit de un TIR. Doi oameni au murit, un copil şi o femeie, grav răniţi # ObservatorNews
Două persoane au murit, iar un copil de 10 ani a fost resuscitat după un grav accident produs marți seară pe DN2A, în localitatea Ion Roată, județul Ialomița. Mașina în care se aflau ar fi intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un TIR. Minorul și un bărbat au fost transportați la spital, iar polițiștii continuă cercetările.
21:10
Ţara în care un pensionar a luat-o de la zero. Plătește 100 € chirie și mănâncă cu 4 € pe zi # ObservatorNews
După moartea soției sale, un pensionar din Spania a decis să își schimbe complet viața și s-a mutat în Thailanda, unde trăiește confortabil dintr-o pensie de 1.136 de euro pe lună. Costurile reduse îi permit chiar să economisească bani, spune bărbatul.
21:10
Bulgaria participă în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace # ObservatorNews
Guvernul bulgar a confirmat, marţi, că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. Aceasta va avea loc joi la Washington, la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump, transmite EFE, citată de Agerpres.
21:00
Poliţiştii, învăţaţi tehnici de imobilizare moderne. Comisarul George Moroianu, printre instructori # ObservatorNews
După o serie de intervenții eșuate, unele cu urmări tragice, Poliția Română încearcă să schimbe modul în care imobilizează suspecții. Situații similare au zguduit și Statele Unite, unde operaţiuni în forţă au lăsat în urmă decese şi a provocat proteste de amploare. Toate au arătat același lucru: lipsa unor tehnici eficiente, dar neletale, și intervenţii cu forţă disproporţionată.
20:40
Documentul găsit în interiorul statuii lui Ştefan cel Mare din Iaşi. Mister lămurit după 140 de ani # ObservatorNews
O controversă legată de statuia lui Ştefan cel Mare din Iaşi a fost lămurită după aproape un secol şi jumătate. Încă de la inaugurare, oamenii au observat că statuia nu semăna deloc cu domnitorul Moldovei. Şi au speculat că sculptorul francez care a făcut-o a trimis din greşeală, la Iaşi, statuia unui cneaz polonez. Un document ascuns în interiorul monumentului şi descoperit acum de restauratori spune însă negru pe alb: este Ştefan cel Mare.
20:20
Un spectacol amețitor, cu rugăciuni tradiționale, roboți umanoizi care practică arte marțiale și focuri de artificii a marcat intrarea în noul an chinezesc - Calul de Foc. Peste două miliarde de asiatici au sărbătorit intrarea într-o perioadă care, spun astrologii, aduce acțiuni îndrăznețe și schimbări rapide.
20:10
Legea care limitează la 5 minute timpul de așteptare în call-center, blocată de trei ani # ObservatorNews
Românii ascultă un robot zeci de minute atunci când sună într-un call-center. Deși există un proiect de lege care ar obliga companiile și instituțiile să răspundă în maximum cinci minute, acesta este blocat în Parlament de aproape trei ani. Între timp, așteptarea la telefon s-a prelungit, iar introducerea inteligenței artificiale a complicat și mai mult relația dintre clienți și furnizorii de servicii ori instituțiile statului.
20:10
Lumea filmului se desparte de încă un actor legendar. Robert Duvall, câștigător al premiului Oscar și cunoscut mai ales pentru rolurile din "Nașul" și "Apocalypse Now", a murit. Avea 95 de ani de ani, peste 70 dintre ei petrecuţi la Hollywood. Robert de Niro, Al Pacino sau Francis Ford Coppola au transmis mesaje emoţionante de adio.
20:10
Tablourile luate din şpagă de Darius Vâlcov, cumpărate după ce ANAF le-a scos la licitaţie # ObservatorNews
Tablouri de valoare, cumpărate cu bani negri de fostul ministru de finanţe Darius Vâlcov, au fost vândute în seara aceasta la o licitaţie aflată acum în plină desfăşurare. Într-o oră, Fiscul a obţinut peste 100 de mii de euro. Şi suma va mai creşte. Colecţionarii încă nu au licitat pentru Picasso şi Grigorescu. Un un portret faimos de Tonitza tocmai a fost vândut cu 76 de mii de euro acum un minut.
19:50
Românii care dau chiar şi 40 de lei pe chirie în Bucureşti, în casele Primăriei. "Locuiesc de 30 de ani" # ObservatorNews
Există apartamente în centrul Bucureştiului, cu chirie de 100 de lei pe lună, de 30 de ori sub preţul pieţei. Peste 4.000 de astfel de case sunt închiriate de Primăria Capitalei, cu tarife nemodificate de 20 de ani. Primarul Ciprian Ciucu vrea ca aceşti chiriaşi să plătească un preț actual şi corect.
19:50
29.000 de șoferi prinși băuți la volan în 2025. Unii cer să fie ridicată limita legală ca în Vest # ObservatorNews
Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la morți pe șosele și, în directă legătură, tot pe primul loc la consumul de alcool. În România, 80 de șoferi sunt prinși băuți, în fiecare zi. În timp ce autoritățile se luptă să reducă aceste cifre, conducătorii auto cred că legea ar trebui să fie mai permisivă, cum e în alte țări, și să poată bea un pahar de vin sau o bere.
19:40
Zonele în care zăpada va atinge jumătate de metru. Vântul va bate cu aproape 100 km/h # ObservatorNews
Meteorologii anunţă cel mai puternic viscol de iarna aceasta! Estimările arată că până dimineaţă, în Moldova şi Muntenia vor apărea troiene de jumătate de metru. Milioane de oameni din 28 de judeţe sunt sfătuiţi să nu iasă din case până nu se potoleşte furtuna de zăpadă în timpul căreia sunt aşteptate rafale de aproape 100 de kilometri pe oră.
19:40
"Mi-a omorât fetiţa, puiul meu". Bebeluş mort la două luni, după ce medicii i-ar fi greşit diagnosticul # ObservatorNews
Un bebeluş de două luni din Vaslui a murit după ce a fost internat o săptămână la spital, iar medicii i-ar fi greşit tratamentul şi diagnosticul. În cele din urmă, au fost de acord să transfere copilul la Iaşi, doar că nici acolo nu a mai putut fi salvat. Părinţii lui acuză acum medicii de malpraxis şi neglijenţă.
19:40
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia # ObservatorNews
Apar indicatoare rutiere noi în România. Țara noastră este prima și, deocamdată, singura din Uniunea Europeană care introduce panouri ce avertizează asupra "riscului de roaming involuntar" în județele de frontieră. Mai exact, șoferii sunt atenționați că telefonul se poate conecta automat la rețele din Serbia, fără ca utilizatorul să fi trecut efectiv granița. Consecința? Costuri imense pe factură.
19:40
Mulți credincioși țin Postul Paștelui, dar nu știu întotdeauna ce să mănânce pentru a evita oboseala și lipsa de nutrienți. Ce mănânci în Postul Paștelui 2026 ca să rămâi în formă? Alimentele recomandate pentru o dietă echilibrată.
19:40
"Pe cruce era numele meu". Reacţia Danielei Costetchi după ce "clanul" Beregoi i-ar fi trimis un sicriu acasă # ObservatorNews
Scandal penal în lumea influenceriţelor cu milioane de urmăritori în noile generaţii. Mascaţii au descins la casa Iulianei Beregoi, după ce Andreea Bostănică, prietena ei cândva, o acuză acum de şantaj şi amenințare. Printre victime, ar fi o altă tiktokeriţă celebră care s-a trezit cu un sicriu şi o cruce în faţa porţii.
19:30
Nicuşor Dan, declaraţii despre serviciile secrete, Consiliul pentru Pace şi Coaliţia de guvernare # ObservatorNews
România vrea să recâștige încrederea Statelor Unite după episodul alegerilor anulate și să păstreze relația cu principalul aliat din domeniul securității. Președintele Nicușor Dan a explicat că acestea sunt motivele pentru care a acceptat să meargă doar ca observator la Consiliul Păcii de la Washington, al lui Donald Trump.
19:30
Ce salarii iau cei 200 de directori din STB. Cu 250 de economişti, societatea a ajuns la datorii uriaşe # ObservatorNews
Primarul Capitalei a descoperit că Societatea de Transport Bucureşti are 450 de directori şi economişti care nu izbutesc să scape societatea de ameninţarea falimentului. După ce consilierii PSD şi AUR au blocat auditul pe care voia să îl facă, Ciprian Ciucu promite că va găsi o metodă să reformeze STB, care merge în pierdere deşi are buget de două ori mai mare decât al oraşului Braşov.
Acum 24 ore
18:50
Amendă usturătoare pentru un vâlcean care a refuzat să lase poliţia şi veterinarii să-i verifice câinele # ObservatorNews
Un bărbat din Drăgăşani a primit o amendă de 12.500 de lei pentru că a refuzat să le permită poliţiştilor să intre pe proprietatea lui pentru a verifica un câine despre care fuseseră sesizaţi de către personalul veterinar din localitate.
18:10
SUA și Iran au stabilit principiile unui posibil acord nuclear. Artera petrolieră a lumii, închisă temporar # ObservatorNews
Iranul a anunțat că a stabilit principiile unui posibil acord cu SUA privind controversatul său program nuclea, după negocierile de azi de la Geneva. "Asta nu înseamnă că vom ajunge curând la un acord, dar este un început", a transmis ministrul iranian de Externe. În timpul tratativelor, într-un gest de forţă, Teheranul a anunțat închiderea temporară a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.
18:10
Este videochatul meserie? 400.000 români, în "război" cu Ministerul Muncii. CNCD ar putea tranşa situaţia # ObservatorNews
Circa 400.000 români obţin venituri din ceea ce se numeşte "industria divertismentului pentru adulţi". Cifrele sunt neoficiale, dar vehiculate de un fost preşedinte ANAF, care nota că acestora li se adaugă şi lucrătorii din saloanele de masaj erotic ori sex shop-uri. O asociaţie care apără drepturile acestor persoane a anunţat că a sesizat Consiliul pentru Combaterea Disciminării, arătând cu degetul către Ministerul Muncii.
18:00
ÎCCJ anulează condamnarea lui Dan Șova în dosarul CET Govora. Acuzaţiile de trafic de influență, prescrise # ObservatorNews
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis marți anularea condamnării primite de fostul senator PSD Dan Șova în dosarul "CET Govora", după ce a admis un recurs în casație și a constatat că faptele de trafic de influență s-au prescris, potrivit Agerpres. Instanța a dispus încetarea procesului penal, însă a menținut măsura confiscării sumei de 100.000 de euro.
17:50
Polonia se alătură Consiliului pentru Pace în calitate de observator, însă nu va fi reprezentată de Nawrocki # ObservatorNews
Polonia și-a confirmat participarea, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump. Președintele Karol Nawrocki nu va lua parte personal la reuniune, urmând să fie reprezentat de secretarul de stat Marcin Przydacz, a anunțat purtătorul de cuvânt al președinției poloneze, Rafal Leskiewicz. Prin această decizie, Polonia se alătură Italiei și României în rândul statelor prezente la reuniune cu statut de observator.
17:40
Ce ne aduce Anul Calului de Foc. Recomandările specialiștilor pentru un an profitabil şi expansiv # ObservatorNews
Intrăm, conform tradiţiei chineze, în Anul Calului de foc. Tot astăzi are loc un fenomen astronomic rar - o eclipsă inelară de soare şi începe pentru aproape două miliarde de musulmani postul Ramadanului. Ne întoarcem însă la Anul Calului de Foc şi ce înseamnă venirea lui. Alexandru Stanciu, consultant în metafizică chineză, a fost invitat în platoul Observator pentru a oferi mai multe detalii despre subiect.
17:30
Warner Bros le-a dat celor de la Paramount o săptămână ca să le facă o ultimă "cea mai bună ofertă" # ObservatorNews
Warner Bros Discovery a respins marţi oferta celor de la Paramount de a prelua compania cu 30 de dolari pe acțiune, dar nu a închis complet ușa negocierilor. Le-a termen de 7 zile pentru a veni cu "cea mai bună ofertă finală". Arată că preferă în continuare acordul cu Netflix, iar șansele să schimbe decizia sunt reduse.
17:30
Sunt două valuri serioase în care resimţim cu adevărat înaintarea în vârstă. Primul, la 44 de ani, iar al doilea - la 60. Asta au descoperit cercetătorii de la Universitatea Stanford care au urmărit mii de molecule diferite la persoane cu vârste cuprinse între 25 și 75 de ani. Concret, la 44 de ani nu te simţi bătrân, dar corpul începe să-ţi trimită semnale că metabolismul încetineşte. La 60, lucrurile devin mai serioase. Vestea bună e că, în ciuda acestor praguri biologice, stilul de viaţă contează enorm şi te poate ţine tânăr cât mai mult timp.
17:10
Schema vacanțelor "last minute". Cum a păcălit o femeie mai multe familii cu sejururi rezervate doar pe hârtie # ObservatorNews
O femeie de 38 de ani, administrator al unei firme din București, a fost reținută după ce ar fi înșelat mai multe persoane prin intermedieri fictive de vacanțe "last minute" în destinații exotice. Prejudiciul este estimat la aproximativ 40.000 de euro, iar anchetatorii spun că victimele erau convinse să plătească pe baza unor ordine de plată false, potrivit News.ro.
17:10
Durerea dentară este una dintre cele mai frecvente probleme medicale și, în același timp, una dintre cele mai ignorate. Mulți pacienți așteaptă ca disconfortul să treacă de la sine, fără să știe dacă este un simptom minor sau un semnal de alarmă care necesită intervenție imediată.
17:00
SNSPA suspendă cursurile programate pentru miercuri, 18 februarie, din cauza viscolului anunțat # ObservatorNews
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunţat suspendarea cursurilor, programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, ca urmare a mesajelor de avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul București.
16:50
Acuzaţii grave lansate de Andreea Bostănică. Iuliana Beregoi i-ar fi trimis un sicriu acasă Danielei Costetchi # ObservatorNews
Război în lumea influencerițelor: Andreea Bostănică face acuzații dure la adresa Iulianei Beregoi.... susține că aceasta din urmă ar fi implicată într-un grav caz de șantaj anchetat de ofițerii de la Crimă Organizată din Republica Moldova. Totul ar fi pornit de la o întâmplare macabră a cărei protagonistă a fost o altă creatoare de conținut moldoveancă: aceasta s-a trezit la poartă cu un sicriu pe care era scris numele ei și data la care ar fi urmat să moară.
16:40
Rușii au ocolit UE 9 ore ca să ajungă la Geneva, la negocieri cu ucrainenii și americanii # ObservatorNews
Delegaţia rusă a ocolit spațiile aeriene ale Poloniei, Germaniei, Greciei și Cehiei, transformând un zbor de trei ore într-un drum de peste nouă ore, pentru a ajunge la Geneva, unde Rusia, Ucraina și SUA au început marți o nouă rundă de negocieri pentru a găsi o soluție la războiul de patru ani din Ucraina.
16:40
Rogobete propune încadrarea agresiunilor asupra cadrelor medicale la ultraj, după atacul de la UPU Târgu Jiu # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că sunt necesare măsuri legislative clare pentru protejarea personalului medical, după cazul de agresiune asupra unui medic de la UPU Târgu Jiu. Rogobete susține că astfel de fapte ar trebui încadrate la ultraj și sancționate mai dur, subliniind că violențele din spitale au devenit o problemă reală a sistemului sanitar.
16:10
Jesse Jackson, pionier al drepturilor civile și apropiat al lui Martin Luther King, a murit la 84 de ani # ObservatorNews
Pastorul Jesse Louis Jackson, una dintre cele mai influente figuri ale luptei pentru drepturile civile din Statele Unite și un lider care a schimbat profund politica americană, a murit marți dimineață, la vârsta de 84 de ani, înconjurat de familie.
16:00
BNR menţine dobânda-cheie la 6,50% şi anunţă o creştere a inflaţiei în următorul trimestru # ObservatorNews
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Potrivit raportului aprobat de BNR, rata anuală a inflaţiei îşi va prelungi scăderea lentă în trimestrul I 2026, în trimestrul următor va consemna o creştere iar apoi va cunoaşte o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026. Aceasta a fost prima şedinţă de politică monetară a BNR după intrarea României în recesiune tehnică.
15:40
Sentinţa record dată unui australian pentru trafic de reptile. Le trimitea în pungi de popcorn # ObservatorNews
Neil Simpson, un bărbat de 61 de ani din Sydney, a fost condamnat la opt ani de închisoare după ce a încercat să exporte ilegal sute de reptile native, inclusiv șopârle cu limbă albastră, dragoni cu barbă și skink-uri de deșert, către Hong Kong, România, Coreea de Sud și Sri Lanka, în perioada 2018 - 2023, relatează presa din Australia.
