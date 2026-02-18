Donald Trump, criticat pentru negocierile paralele privind Iranul şi Ucraina

Diplomaţia de marţi a trimisului special al SUA, Steve Witkoff şi Jared Kushner, a ridicat întrebări nu numai cu privire la faptul că aceştia sunt suprasolicitaţi şi depăşiţi, ci şi cu privire la perspectivele serioase de rezolvare a măcar uneia dintre cele două crize.

