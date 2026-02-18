Mbappe, scut în jurul lui Vinicius: "Numărul 25 de la Benfica nu merită să mai joace în Champions League. De 5 ori l-a numit maimuță, eu l-am auzit"

Sport.ro, 18 februarie 2026 08:50

Kylian Mbappe (27 de ani) a sărit în apărarea lui Vinicius (25), după incidentele de pe Da Luz, din a doua repriză a partidei Benfica - Real Madrid 0-1.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
09:20
Românca Julia Sauter, calificare pentru programul liber la Milano-Cortina! Sport.ro
Performanță pentru patinatoarea noastră la Jocurile Olimpice.
Acum 30 minute
09:00
Vinicius, reacție explozivă după scandalul de la Benfica – Real Madrid: „Niște lași!“ Sport.ro
Partida din turul play-off-ului optimilor a fost umbrită de un caz care face înconjurul lumii.
Acum o oră
08:50
Mbappe, scut în jurul lui Vinicius: "Numărul 25 de la Benfica nu merită să mai joace în Champions League. De 5 ori l-a numit maimuță, eu l-am auzit" Sport.ro
Kylian Mbappe (27 de ani) a sărit în apărarea lui Vinicius (25), după incidentele de pe Da Luz, din a doua repriză a partidei Benfica - Real Madrid 0-1.
08:30
Ce cuvânt i-a adresat Prestianni lui Vinicius în Benfica Lisabona - Real Madrid! Mourinho a cerut eliminarea brazilianului Sport.ro
Meci cu scântei în Champions League.
08:30
Jose Mourinho reacționează după acuzațiile de rasism ale lui Vinicius: "Se întâmplă pe multe stadioane, ceva nu e în regulă" Sport.ro
Duelul din Champions League dintre Benfica și Real Madrid (0-1) a fost marcat de mai multe incidente din repriza secundă care l-au avut în centrul atenției pe Vinicius.
Acum 2 ore
08:10
Mihai Tentea și George Iordache, cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice din ultimii 34 de ani! Sport.ro
Echipajul de bob două persoane al României, cu Mihai Tentea pilot și George Iordache împingător, a încheiat competiția pe un extraordinar loc 5.
08:10
Adrian Șut, probleme mari de tot în Emirate: concluzia arabilor despre fostul star al FCSB-ului Sport.ro
Ultimii fotbaliști ai campioanei României, care au ajuns în Orientul Mijlociu, s-au lovit frontal de rigorile întrecerilor din această zonă a lumii.
Acum 12 ore
00:40
Federico Valverde, vehement după scandalul din Benfica – Real Madrid: ”Dacă îți acoperi gura, înseamnă că e greșit!” Sport.ro
Real Madrid a câștigat prima manșă cu Benfica cu scorul de 1-0, în play-off-ul pentru optimile Champions League.
00:30
Va face înconjurul lumii! Gestul făcut de Otamendi în fața lui Vinicius Sport.ro
Meciul dintre Benfica și Real Madrid s-a încheiat cu scorul de 0-1.
00:00
Ce înseamnă ”X”-ul făcut de Letexier în mijlocul scandalului din meciul Benfica – Real Madrid Sport.ro
Benfica - Real Madrid se joacă în prima manșă din play-off-ul pentru calificarea în optimile Champions League.
17 februarie 2026
23:40
Vinicius a refuzat să mai joace! Scandal monstruos în Benfica - Real Madrid + a intervenit și Mourinho Sport.ro
Vinicius s-a aflat din nou în mijlocul uni scandal rasial.
23:30
Reacția lui Luciano Spalletti după ce Juventus a fost umilită de Galatasaray Sport.ro
Juventus a pierdut cu 2-5 în fața lui Galatasaray în play-off-ul pentru calificarea în optimile Champions League.
23:20
OUT! Pep Guardiola e gata să renunțe la un jucător de la Manchester City Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
23:00
Performanță incredibilă la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026! Guentin Fillon Maillet a făcut istorie Sport.ro
Sportivul francez a făcut istorie la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
22:40
Cristi Chivu, mesaj direct pentru Spalletti: ”Dacă vreau să-i răspund?” Sport.ro
După Derby d’Italia, Luciano Spalletti l-a criticat pe Cristi Chivu și a declarat în fața reporterilor că este dezamăgit de comportamentul antrenorului român. 
22:40
Hakan Calhanoglu ar putea schimba echipa: ”Îl așteptăm cu brațele deschise” Sport.ro
Hakan Calhanoglu, mijlocaşul turc al lui Inter Milano, este "aşteptat cu braţele deschise" la Galatasaray, a declarat luni, pentru La Gazzetta dello Sport, antrenorul echipei din Istanbul, Okan Buruk, înaintea meciului tur cu Juventus Torino din play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, scrie site-ul Football Italia.
22:30
Schimbare în ierarhia favoritelor la titlu din Superliga României! Sport.ro
Universitatea Craiova a rămas pe primul loc în Superliga României chiar și după etapa cu numărul 27, după ce a învins-o cu 1-0 pe FCSB.
22:10
Adrian Porumboiu îl face praf pe Mihai Stoica: ”Îi cunosc pe Marian Mexicanu sau Mickey Mouse, alți MM nu!” Sport.ro
O fază controversată din derby-ul din Cupă, Universitatea Craiova – FCSB, scor 2-2, a dat naștere unui nou conflict în fotbalul românesc. 
21:50
Replica lui Florentin Petre după ce Mihai Stoica l-a acuzat că ”a uitat” de ce a făcut Gigi Becali pentru el Sport.ro
Dinamo și-a asigurat matematic calificarea în play-off-ul Superligii după ce a învins-o cu scorul de 1-0 pe Unirea Slobozia.
21:40
MM Stoica nu e impresionat de fotbalistul aflat ”pe val” la Dinamo: ”Trebuie să discutăm despre asta” Sport.ro
Fanii lui Dinamo au primit o veste bună chiar în ziua meciului cu Unirea Slobozia (1-0). Conducerea a rezolvat transferul unui atacant.
21:10
Anunțul a venit! Bukayo Saka a semnat Sport.ro
Extrema engleză Bukayo Saka a semnat un nou contract pe cinci ani cu Arsenal, până în 2031, informează marţi BBC.  
20:50
Real Madrid își schimbă sigla cu ocazia aniversării a 125 de ani! Cum va arăta noul echipament Sport.ro
Real Madrid va împlini 125 de ani de existență anul viitor.
20:30
L-a contactat pe patron și i-a cerut să îl lase să plece: ”Am dormit prost astă-noapte de când m-a sunat!” Sport.ro
În plină luptă pentru un loc de play-off, echipa suferă o pierdere importantă.
Acum 24 ore
20:00
Anunțul important făcut de noul antrenor al lui Radu Drăgușin Sport.ro
Igor Tudor a preluat-o pe Tottenham, după ce echipa lui Radu Drăgușin l-a demis pe Thomas Frank. 
20:00
Când poate debuta George Pușcaș la Dinamo: ”Crede foarte mult în el” Sport.ro
Fanii lui Dinamo au primit o veste bună chiar în ziua meciului cu Unirea Slobozia (1-0). Conducerea a rezolvat transferul unui atacant.
19:50
Basarab Panduru, verdict neașteptat despre Pușcaș la Dinamo: „E mai bun decât ei la un loc” Sport.ro
George Pușcaș va semna cu Dinamo în următoarele zile.
19:40
Lovitură de 1,1 miliarde de euro! Leo Messi a făcut ”magie” Sport.ro
Leo Messi (38 de ani) joacă de doi ani și jumătate de la Inter Miami, unde și-a pus deja amprenta pe plan sportiv.
19:20
Cine este idolul lui Darius Olaru: nu a jucat la FCSB! „M-a întrebat dacă îmi mai aduc aminte de el” Sport.ro
Darius Olaru este unul dintre cei mai buni jucători din Superliga.
19:20
Răsturnare de situație în cazul lui Robert Lewandowski: ”Decizia a fost luată” Sport.ro
Robert Lewandowski a ajuns pe final de contract cu Barcelona.
19:00
Cristi Chivu, răspuns vehement după ce a fost făcut praf în Italia: ”O spun pentru prima dată!” Sport.ro
Cristi Chivu a luat parte la conferința de presă premergătoare meciului cu Bodo/Glimt din prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în optimile Champions League.
18:40
Și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut în derby-ul Inter - Juventus: ”Am exagerat! Regret” Sport.ro
După derby-ul cu scandal câștigat în fața lui Juventus, scor 3-2, Inter se va duela cu Bodo/Glimt în prima manșă din play-off-ul pentru optimile Champions League. 
18:30
Sorana Cîrstea, rezultat mare la Dubai! Ce au făcut Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse Sport.ro
Sorana Cîrstea a reușit un rezultat important la turneul de la Dubai.
18:20
Gică Craioveanu a dat verdictul pentru FCSB, dar a fost contrazis pe loc: ”Eu zic că da!” Sport.ro
Cu trei etape rămase din sezonul regulat, echipele din Superliga României își fac deja calculele pentru play-off și pentru lupta la titlu.
18:10
Barcelona sparge banca: peste 80.000.000 de euro pentru starul lui Cristi Chivu Sport.ro
Barcelona e gata să îl transfere pe starul lui Inter.
17:50
Au cerut excluderea de la națională pentru jucătorul lui Cristi Chivu: ”Nu o să mai strângem 23 de jucători!” Sport.ro
Incidentele din Derby D'Italia, Inter - Juventus, scor 3-2, continuă să stârnească reacții în Italia.
17:30
E sigur că Dinamo a dat lovitura cu George Pușcaș: ”Dacă trece vizita medicală, e top” Sport.ro
Fanii lui Dinamo au primit o veste bună chiar în ziua meciului cu Unirea Slobozia (1-0). Conducerea a rezolvat transferul unui atacant.
17:20
Daniel Pancu șochează! Ce a spus despre șansele lui FCSB la play-off Sport.ro
Daniel Pancu a vorbit despre șansele echipei sale la play-off, dar și despre ale lui FCSB.
17:10
Lindsey Vonn a scăpat ca prin urechile acului la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce a transmis când a ajuns în Statele Unite Sport.ro
Lindsey Vonn, încercare grea la Milano-Cortina. A scăpat ca prin urechile acului.
17:10
Decizia luată de Hermannstadt în legătură cu Dorinel Munteanu, după eșecul cu CFR Cluj Sport.ro
În nota a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în fotbalul românesc, și meciul Hermannstadt – CFR Cluj a avut parte de faze controversate de arbitraj.
17:00
Adversarul lui Chivu din Champions League se teme după ce a văzut ce a făcut Inter cu Juventus: ”Trucurile murdare aduc avantaje!” Sport.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se va duela cu Bodo/Glimt în play-off-ul pentru calificarea în optimile Champions League.
17:00
Lindsey Vonn a scăpat ca prin urechile acului la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce a trasmis când a ajuns în Statele Unite Sport.ro
Lindsey Vonn, încercare grea la Milano-Cortina. A scăpat ca prin urechile acului.
16:50
OUT! Real Madrid scapă de un jucător cu un salariu uriaș Sport.ro
Real Madrid pregătește despărțirea de unul dintre cei mai bine plătiți jucători din echipă.
16:40
Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Radu Petrescu: „Te doare capul! E furăciune pe față!” Sport.ro
Adrian Porumboiu a vorbit despre faza controversată de arbitraj din Petrolul - FC Argeș 2-1, care l-a avut în prim-plan pe Radu Petrescu.
16:40
Ilia Malinin, prima declarație după eșecul care a surprins la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă, o competiție plină de surprize.
16:30
Lovitură în Superligă! E gata să semneze: ”Ne batem la titlu” Sport.ro
CFR Cluj a câștigat meciul de la Sibiu cu Hermannstadt, scor 1-0, în etapa cu numărul 27 din Superliga României.
16:20
Verdictul lui Mihai Stoica despre accederea în play-off a lui FCSB: ”Numai bine, au plecat!” Sport.ro
FCSB ocupă locul zece în clasamentul din Superliga și este în pericol să rateze calificarea în play-off.
16:00
Fostul campion cu Inter Milano a explodat după scandalul din Derby d’Italia: „Inacceptabil!” Sport.ro
Scandalul din Derby d’Italia, câștigat dramatic de Inter cu 3-2 în fața lui Juventus, continuă să producă reacții în Italia. 
15:40
Fotografia postată de George Pușcaș înainte de a semna cu Dinamo Sport.ro
Atacantul este gata să semneze în Superliga.
15:20
Echipa românească, fascinantă pentru analiști: „Incredibilă revenire!“ Sport.ro
Campionatul nostru, chiar dacă are un nivel fotbalistic scăzut, oferă o poveste remarcabilă despre cum se poate schimba din temelii un sezon aparent ratat.
15:10
A venit nota de plată pentru Pierre Kalulu după scandalul din Derby d'Italia! Ce scrie Comisia de Disciplină Sport.ro
Fundașul lui Juventus a primit o etapă de suspendare după eliminarea controversată.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.