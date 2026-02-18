Primul papă american îl refuză pe Trump. Vaticanul nu va participa la „Consiliul pentru pace” și explică de ce
Click.ro, 18 februarie 2026 09:20
Vaticanul a decis să nu se alăture Consiliului pentru Pace creat de Donald Trump, o inițiativă care ar urma să gestioneze crize internaționale, inclusiv situația din Gaza. Sfântul Scaun consideră că rolul central trebuie să revină ONU
• • •
Primul papă american îl refuză pe Trump. Vaticanul nu va participa la „Consiliul pentru pace" și explică de ce
