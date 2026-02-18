De ce nu vorbește Răzvan Lucescu limba greacă. Fostul colaborator al antrenorului român, dezvăluiri în premieră: „Trebuie să existe un echilibru”
Fanatik, 18 februarie 2026 09:20
Dezvăluiri de senzație făcute în premieră despre Răzvan Lucescu! Fostul său colaborator din Grecia a spus de ce antrenorul român nu vorbește, deocamdată, limba greacă.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
09:50
Majorare de salarii de mii de lei pentru șefii din spitale, în plină austeritate. Încercare la Senat de ocolire a restricțiilor bugetare # Fanatik
Un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului prevede majorări salariale consistente pentru șefii din spitale, deși, în teorie, salariile bugetarilor sunt înghețate.
09:50
Vinicius Junior, reacție devastatoare după scandalul de la Benfica – Real Madrid 0-1: „Rasiștii sunt lași. E necesar să iau atitudine” # Fanatik
Scandalul de la partida dintre Benfica și Real Madrid, 0-1, unde Gianluca Prestianni a fost acuzat că l-a jignit pe Vinicius Junior, a continuat și duăa finalul confruntării.
Acum 10 minute
09:40
Transferul FCSB care ar fi făcut diferența: “I-ar fi ajutat foarte mult şi era la un preţ foarte bun!”. Exclusiv # Fanatik
Un jucător pe care FCSB l-a ratat în această iarnă ar fi putut să joace un rol important la formația „roș-albastră”, inclusiv în partida pierdută cu Universitatea Craiova. Despre cine este vorba.
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:10
Daniel Pancu şi jucătorii lui CFR Cluj, mesaj din vestiar pentru Neluţu Varga: “I-am făcut un videoclip şi am cântat ceva frumos” # Fanatik
Victoria de la Hermannstadt, 1-0, pe care CFR Cluj a obținut-o, a fost urmată de un mesaj special pentru patronul echipei, Ioan Varga, direct din vestiar.
Acum 2 ore
08:40
Cine e fotbalistul de 20 de ani care l-a făcut pe Vinicius maimuță! Puștiul, care măsoară doar 1,66 metri, a rupt tăcerea # Fanatik
Benfica – Real Madrid a fost umbrit de un scandal, care a avut în prim plan un fotbalist de la gazde, care l-a jignit pe adversarul său de la multipla campioană a Spaniei
08:20
De unde a plecat căderea lui Dinamo: ”Mergeam direct în Liga Campionilor! Totul a fost împotriva noastră” # Fanatik
Dinamo a fost la un pas de a intra în Liga Campionilor, fazele grupelor, în urmă cu mai mulți ani. Un înfocat fan al alb-roșilor spune că nu de aici a plecat căderea echipei. Care a fost momentul de cumpănă al echipei.
08:10
Se reaprinde lupta pentru promovare! După două luni de pauză competițională, Liga 2 Casa Pariurilor revine cu ultimele patru etape din sezonul regular dar și cu Provocarea Liga 2, competiția gratuită care îți aduce pariuri […]
08:10
Sabotaj pe ruta petrolului spre Ucraina. Cum a încercat un moldovean să oprească un tren în Polonia. „Ar fi putut provoca un dezastru” # Fanatik
Războiul invizibil de pe șinele Europei. Un moldovean a fost arestat pentru sabotaj feroviar în Polonia, iar asupra lui s-au găsit documente rusești și mai multe dispozitive electronice.
Acum 4 ore
07:40
Au răpus FCSB, iar acum au primit răsplata! Cum au profitat starurile Universității Craiova de zilele libere oferite de Coelho # Fanatik
După victoria cu FCSB în campionat și calificarea în sferturile Cupei României, jucătorii Universității Craiova au primit zile libere de la Filipe Coelho. Vezi pe unde se distrează oltenii.
06:20
Se pregătește trădarea mileniului, pentru 100 de milioane de euro! De 62 de ani nu s-a mai făcut un transfer între cele două mari echipe # Fanatik
O operațiune care ar putea arunca în aer piața transferurilor în această vară este pe care de a fi pus la cale de două dintre cele mai mari cluburi din istoria fotbalului
Acum 6 ore
05:50
Câți bani ar face țara noastră din rezervele de gaze din Marea Neagră după modelul Norvegiei. Cum ar funcționa Fondul Suveran din Energie al României # Fanatik
De ce nu-și face România un Fond Suveran cu profiturile obținute din exploatarea resurselor de energie din Marea Neagră. Ce sume ar putea câștiga anual țara noastră și ce a spus premierul Ilie Bolojan
Acum 12 ore
01:00
Starurile lui Real Madrid au sărit în apărarea lui Vinicius după scandalul rasist din Champions League: ”L-a numit ‘maimuță’. Asta nu se poate întâmpla” # Fanatik
Vinicius a fost protagonistul unor momente tensionate la meciul Benfica - Real Madrid 0-1. Starurile ”galacticilor” au făcut scut în jurul brazilianului în scandalul de rasism.
01:00
Kylian Mbappe l-a insultat pe Gianluca Prestianni, în Benfica - Real Madrid, 0-1, după ce argentinianul i s-ar fi adresat lui Vinicius cu apelativul „maimuță”.
00:50
Otamendi, distrus după ce a încercat să-l umilească pe Vinicius cu gestul său: „E sănătos la cap? E copilăresc ce a făcut” # Fanatik
Nicolas Otamendi a primit un mesaj dur după ce a vrut să îl umilească pe Vinicius în Benfica - Real Madrid 0-1. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre gestul făcut de fundașul argentinian.
00:20
Jose Mourinho, criză de nervi din cauza lui Vinicius. Antrenorul lui Benfica va rata returul cu Real Madrid # Fanatik
Vinicius a fost inamicul public numărul 1 la meciul Benfica - Real Madrid. Brazilianul a incitat, a întrerupt jocul timp de 10 minute și în final a stat la baza eliminări lui Jose Mourinho.
17 februarie 2026
23:40
Benfica – Real Madrid s-a oprit din cauza lui Vinicius! Cum a acuzat că l-a numit adversarul # Fanatik
Probleme în Benfica - Real Madrid. Meciul a fost oprit preț de 10 minute după ce Vinicius a fost protagonist într-un scandal etnic. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
23:30
Nu s-a văzut la TV! Benfica i-a pregătit ”infernul” lui Real Madrid în Champions League. Video # Fanatik
Benfica a primit vizita lui Real Madrid în play-off-ul pentru optimile Champions League. Suporterii lusitani le-au pregătit o primire specială ”galacticilor”.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 18 februarie. Bet Builder de cotă 7,84 la Superbet pentru Bodo Glimt – Inter # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 18 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7,84 la meciul Bodo Glimt – Inter
23:20
Drama care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov: “Nu mai rezistam. Stăteam la cimitir toată ziua” # Fanatik
Mitică Dragomir a dezvăluit drama care l-a forțat să plece de la clubul de fotbal din Brașov pe care îl conducea de 8 ani. Momentele grele prin care a trecut fostul șef al LPF în centrul țării.
23:10
Cristian Chivu, răspuns tăios pentru Luciano Spalletti înainte de Bodo/Glimt – Inter: „Poate există frustrare” # Fanatik
Cristi Chivu a oferit un răspuns tăios pentru Luciano Spalletti înainte de Bodo/Glimt - Inter. Pe FANATIK găsiți care a fost răspunsul oferit de antrenorul român.
22:40
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat” # Fanatik
Costel Gâlcă, luat în vizor de fanii Rapidului după ultimele rezultate. Ce cântec i-au dedicat suporterii din Giulești antrenorului român.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 18 februarie 2026. Câștig de 323 de lei cu două meciuri din Champions League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 18 februarie 2026, poate aduce un câștig de 323 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Champions League.
22:40
Borussia Dortmund – Atalanta, întârziat cu 15 minute. Motivul ireal pentru care s-a decalat meciul din Champions League # Fanatik
Întâlnirea Borussia Dortmund - Atalanta a început cu o întârziere de 15 minute. Care a fost, de fapt, motivul pentru care jocul din Champions League nu a putut începe la ora programată.
22:20
Se anunță spectacol pe Arena Națională: câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Rapid în primele 24 de ore # Fanatik
Dinamoviștii sună mobilizarea înainte de derby-ul cu Rapid, ce va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, duel ce promite spectacol în tribune.
22:10
S-a încheiat seria fantastică a lui Laurențiu Reghecampf. Al-Hilal Omdurman, primul eșec după 9 victorii consecutive în campionatul din Rwanda # Fanatik
Al-Hilal Omdurman a înregistrat primul eșec în campionatul Rwandei după două luni. Ce se întâmplă cu echipa lui Laurențiu Reghecampf după această înfrângere.
21:50
Adrian Porumboiu vrea un duel cu Mihai Stoica după ce oficialul FCSB l-a numit „chibiț”: „Îl provoc public! Nu rezistă două ture!” # Fanatik
Adrian Porumboiu, dezlănțuit la adresa lui Mihai Stoica după ce oficialul FCSB l-a numit „chibiț”. Fostul arbitru îl provoacă pe MM la un duel direct.
21:50
La nunta lui Florentin Petre, Florin Prunea a avut parte de cel mai neașteptat moment. Ce s-a întâmplat i-a uimit pe mulți # Fanatik
Un moment neașteptat, care l-a avut în prim-plan pe Florin Prunea, s-a petrecut recent, la nunta lui Florentin Petre. Cei prezenți au fost uimiți total.
21:30
Ghinion teribil! A fost împrumutat până în vară, însă s-a accidentat după 6 minute și ratează tot restul sezonului # Fanatik
El este fotbalistul care a suferit o accidentare gravă la genunchi după doar 6 minute ca titular. Fundașul împrumutat de la un alt club va fi operat și ratează restul sezonului.
21:10
Scenariu sumbru pentru clienții Nordis: plătești mai mult sau pierzi apartamentul. Evaluarea care schimbă jocul în dosarul de inslovență # Fanatik
Activele Nordis Management au ajuns la o valoare de 54,1 milioane euro pentru proiectul din Mamaia și de 1,2 milioane euro constând în creanțe, sume de încasat și diverse materiale auxiliare
21:00
Tragedie! Un celebru rugbyst din Noua Zeelandă a anunțat moartea fiului său. De ce boală suferea copilul de 8 ani # Fanatik
Unul dintre starurile rugby-ului din Noua Zeelandă trece prin momente cumplite. Fiul său în vârstă de doar 8 ani a murit în urma unei afecțiuni genetice rare.
Acum 24 ore
20:50
Cum a refuzat Nicolae Dică o ofertă primită de la Mihai Stoica pentru a lucra alături de el la FCSB! Dezvăluirile făcute chiar de antrenor
20:30
Florentin Petre, reacție tranșantă după ce Mihai Stoica l-a criticat pentru că a înjurat-o pe FCSB: „Să nu se ofuscheze” # Fanatik
Florentin Petre a răspuns după ce Mihai Stoica l-a criticat pentru că a înjurat-o pe FCSB. Pe FANATIK găsiți răspunsul oferit de antrenorul secund de la Dinamo.
20:20
Radu Paraschivescu, atac la adresa lui Valeriu Iftime după ce patronul FC Botoșani a declarat că a fost membru de partid: „Ar fi cazul să ne amintim exact lucrurile # Fanatik
Radu Paraschivescu a lansat un atac la adresa lui Valeriu Iftime după ce patronul FC Botoșani a declarat că a fost membru de partid. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
20:10
Săpunaru rupe tăcerea după plecarea de la Rapid: „Calcă pe cadavre ca să rămână lângă șefu’!” # Fanatik
Cristi Săpunaru face noi declarații explozive despre scandalul de la Rapid și procesul deschis împotriva unui angajat al clubului. Mesaj pentru Daniel Cargiug.
19:50
Cristi Balaj, verdict în fazele fierbinţi ale rundei din SuperLiga: “Trebuia penalty la Universitatea Craiova – FCSB. A fost o etapă slabă, umbrită de greşeala lui Radu Petrescu” # Fanatik
Cristi Balaj a urmărit meciurile din etapa 27 din SuperLiga și a tras concluziile despre arbitraj. Ce a spus fostul „cavaler al fluierului” despre deciziile luate.
19:30
Florentin Petre, pus la zid de Mihai Stoica și Andrei Nicolescu: „I-a mulțumit lui Gigi că i-a salvat viața, iar acum îi înjură echipa! / Mi-a promis că nu va mai face asta” # Fanatik
Florentin Petre a fost pus la zid de Mihai Stoica și Andrei Nicolescu după ultimele ieșiri. Ce a făcut antrenorul secund de la Dinamo. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
19:20
Când ar putea debuta George Pușcaș la Dinamo. Probleme medicale pentru noul atacant al lui Kopic # Fanatik
George Pușcaș urmează să semneze cu Dinamo și se va lupta la titlu în SuperLiga. Când va putea debuta, de fapt, atacantul pentru formația lui Zeljko Kopic.
19:10
Nu s-a văzut la TV! Yamal, conflict cu un coechipier de la Barcelona în eșecul cu Girona. Video # Fanatik
Barcelona a pierdut meciul cu Girona, 1-2, după un gol venit în minutul 86 din partea lui Fran Beltran, iar Lamine Yamal a avut o reacție nervoasă la adresa unui coleg.
18:50
Drama din spatele descoperirii macabre din Ploiești, unde o femeie era moartă în casă din vremea pandemiei. Ce s-a aflat despre fiul ei: „Se fac audieri” # Fanatik
FANATIK prezintă dezvăluiri, în exclusivitate, despre cazul femeii care a fost găsită moartă într-un apartament din Ploiești: bătrâna ar fi decedat în pandemie
18:00
Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins să se împace cu Cristiano Bergodi: “Mi-a spus că mi se poate întâmpla şi mie” # Fanatik
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre marea împăcare cu Cristiano Bergodi. Cine sunt cei care au fost la mijloc și ce a spus despre tehnicianul italian.
17:40
Vinicius Jr. a dezvăluit cum se relaxează după antrenamentele de la Real Madrid. Starul brazilian a surprins pe toată lumea cu pasiunea sa. Cum își petrece serile.
17:40
Cine sunt cei care au lovit-o pe doctorița din Târgu Jiu, în spital. Primele imagini și declarații ale agresorilor. Video # Fanatik
S-a aflat identitatea persoanelor care l-au agresat pe medicul de gardă de la Spitalului Județean Târgu Jiu. Iată cine sunt cei implicați și ce au declarat la ieșirea de la audieri.
17:30
Detaliile transferului surprinzător surprinzător al lui Alex Cîmpanu de la Botoșani în China: ,,Salariu mai mare ca la FCSB!”. Exclusiv # Fanatik
Alexandru Cîmpanu pleacă de la FC Botoșani în China. Valeriu Iftime a confirmat transferul și a dezvăluit suma pe care o pot încasa moldovenii. Toate detaliile.
17:20
Afacerea extrem de profitabilă în care investește un jucător de la bază de la FCSB: ”Este mulțumit” # Fanatik
Un jucător de la FCSB, titular de drept în echipa lui Gigi Becali, a făcut pasul către zona business. Afacerea extrem de profitabilă în care fotbalistul a început să investească din salariu.
17:10
Dezvăluiri de senzație! Modul ingenios prin care Valeriu Iftime a evitat o ceartă cu Gigi Becali: „Iartă-mă! Nu mai zic nimic” # Fanatik
Valeriu Iftime, dezvăluiri extrem de interesante despre relația sa cu Gigi Becali! Cum îl calmează pe patronul de la FCSB când situația devine tensionată
16:50
Microsoft, previziune sumbră: munca de birou va dispărea în mai puțin de 2 ani. De ce firmele ar putea trece printr-o criză: ”Ăsta-i riscul pe care îl văd eu” # Fanatik
Șeful departamentului de inteligență artificială Microsoft face avertizări sumbre cu privire la cei care fac muncă de birou: ar putea rămâne fără job în mai puțin de 2 ani. Prin ce crize ar putea trece firmele
16:50
Finanţatorul lui Hermannstadt, reacţie elegantă după scandalul de arbitraj cu CFR Cluj! Mesaj pentru Dorinel Munteanu. Exclusiv # Fanatik
Hermannstadt a pierdut cu 0-1 meciul cu CFR Cluj după ce le-a fost anulat un penalty cu VAR în prelungiri. Finanţatorul Claudiu Rotar a avut o reacţie elegantă după această controversă şi a avut un mesaj pentru Dorinel Munteanu.
