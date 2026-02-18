Emanuel Gyenes e încă afectat de căzătura suferită în Dakar. ”Strângeţi-mi pumnii să nu trebuiască să ajung la operaţie”

Primasport.ro, 18 februarie 2026 12:20

Emanuel Gyenes e încă afectat de căzătura suferită în Dakar. ”Strângeţi-mi pumnii să nu trebuiască să ajung la operaţie”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
12:50
Mbappe cere suspendarea lui Prestianni pentru insulte rasiste la adresa lui Vinicius. "Acest tip nu mai merită să joace în Liga Campionilor" Primasport.ro
Mbappe cere suspendarea lui Prestianni pentru insulte rasiste la adresa lui Vinicius. "Acest tip nu mai merită să joace în Liga Campionilor"
Acum 30 minute
12:30
Louis Munteanu nu i-a impresionat pe americani: "Pare un eşec! Incapabil, lent" Primasport.ro
Louis Munteanu nu i-a impresionat pe americani: "Pare un eşec! Incapabil, lent"
Acum o oră
12:20
”Rasiştii sunt, înainte de orice, nişte laşi”. Vinicius ia atitudine după ce s-a plâns de insulte rasiste în timpul meciului cu Benfica Primasport.ro
”Rasiştii sunt, înainte de orice, nişte laşi”. Vinicius ia atitudine după ce s-a plâns de insulte rasiste în timpul meciului cu Benfica
12:20
Emanuel Gyenes e încă afectat de căzătura suferită în Dakar. ”Strângeţi-mi pumnii să nu trebuiască să ajung la operaţie” Primasport.ro
Emanuel Gyenes e încă afectat de căzătura suferită în Dakar. ”Strângeţi-mi pumnii să nu trebuiască să ajung la operaţie”
12:10
Formaţia din Superligă şi-a pierdut cel mai bun jucător în lupta pentru play-off! Primasport.ro
Formaţia din Superligă şi-a pierdut cel mai bun jucător în lupta pentru play-off!
Acum 4 ore
10:30
Bergodi, absent şi astăzi de la Comisia de Disciplină! Care este motivul pentru care italianul nu mai ajunge la Bucureşti Primasport.ro
Bergodi, absent şi astăzi de la Comisia de Disciplină! Care este motivul pentru care italianul nu mai ajunge la Bucureşti
10:00
„Rasiştii sunt, înainte de orice, nişte laşi”. Vinicius ia atitudine după ce s-a plâns de insulte rasiste în timpul meciului Benfica-Real Madrid Primasport.ro
„Rasiştii sunt, înainte de orice, nişte laşi”. Vinicius ia atitudine după ce s-a plâns de insulte rasiste în timpul meciului Benfica-Real Madrid
09:30
Sportivii români concurează miercuri la schi fond şi schi alpin. Programul probelor olimpice Primasport.ro
Sportivii români concurează miercuri la schi fond şi schi alpin. Programul probelor olimpice
09:30
Preşedintele clubului Şahtior Doneţk donează 200.000 de dolari sportivului ucrainean Vladsilav Heraskevich, descalificat din cauza căştii sale Primasport.ro
Preşedintele clubului Şahtior Doneţk donează 200.000 de dolari sportivului ucrainean Vladsilav Heraskevich, descalificat din cauza căştii sale
09:30
Tyson Fury nu va avea antrenor sau nutriţionist la revenirea sa în ring. ”Am un doctorat în box” Primasport.ro
Tyson Fury nu va avea antrenor sau nutriţionist la revenirea sa în ring. ”Am un doctorat în box”
Acum 12 ore
00:10
VIDEO | Spectacol total în manşa tur din play-off-ul Champions League! Real Madrid, victorie la limită cu Benfica! PSG revine de la 2-0 şi o bate pe Monaco Primasport.ro
VIDEO | Spectacol total în manşa tur din play-off-ul Champions League! Real Madrid, victorie la limită cu Benfica! PSG revine de la 2-0 şi o bate pe Monaco
Acum 24 ore
23:50
Presa din Spania a aflat totul! Cum l-a numit Prestianni pe Vinicius, înainte ca meciul Benfica - Real Madrid să fie întrerupt Primasport.ro
Presa din Spania a aflat totul! Cum l-a numit Prestianni pe Vinicius, înainte ca meciul Benfica - Real Madrid să fie întrerupt
23:50
VIDEO | Manşa tur din play-off-ul Ligii Campionilor, LIVE pe Prima Sport! Benfica - Real Madrid se joacă ACUM! S-au încins spiritele la Lisabona Primasport.ro
VIDEO | Manşa tur din play-off-ul Ligii Campionilor, LIVE pe Prima Sport! Benfica - Real Madrid se joacă ACUM! S-au încins spiritele la Lisabona
23:10
Rezultat extraordinar pentru România la JO de la Milano-Cortina: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob două persoane Primasport.ro
Rezultat extraordinar pentru România la JO de la Milano-Cortina: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob două persoane
22:20
MM Stoica a văzut ce s-a întâmplat la meciul rivalei din SuperLiga şi a rămas perplex: „Toate erorile sunt flagrante şi se întâmplă într-o singură direcţie” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a văzut ce s-a întâmplat la meciul rivalei din SuperLiga şi a rămas perplex: „Toate erorile sunt flagrante şi se întâmplă într-o singură direcţie” | VIDEO EXCLUSIV
22:10
VIDEO | Manşa tur din play-off-ul Ligii Campionilor, LIVE pe Prima Sport! Benfica - Real Madrid se joacă ACUM! „Galacticii” , însetaţi de răzbunare la Lisabona Primasport.ro
VIDEO | Manşa tur din play-off-ul Ligii Campionilor, LIVE pe Prima Sport! Benfica - Real Madrid se joacă ACUM! „Galacticii” , însetaţi de răzbunare la Lisabona
22:00
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Benfica - Real Madrid se joacă ACUM! „Galacticii” , însetaţi după răzbunare la Lisabona Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Benfica - Real Madrid se joacă ACUM! „Galacticii” , însetaţi după răzbunare la Lisabona
21:50
Fostul jucător de la FCSB în care Gigi Becali îşi punea mari speranţe a semnat în Liga 2 Primasport.ro
Fostul jucător de la FCSB în care Gigi Becali îşi punea mari speranţe a semnat în Liga 2
21:40
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Galatasaray - Juventus 5-2! Turcii dau de pământ cu „Bătrâna Doamnă” şi sunt cu un picior în optimi Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Galatasaray - Juventus 5-2! Turcii dau de pământ cu „Bătrâna Doamnă” şi sunt cu un picior în optimi
21:20
Directorul sportiv al lui Juventus a fost suspendat după meciul cu Inter Primasport.ro
Directorul sportiv al lui Juventus a fost suspendat după meciul cu Inter
21:20
Iuliana Demetrescu, delegată la meciul lui Real Madrid din Champions League Primasport.ro
Iuliana Demetrescu, delegată la meciul lui Real Madrid din Champions League
21:10
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, calificate în sferturi la dublu, la Dubai Primasport.ro
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, calificate în sferturi la dublu, la Dubai
21:00
Florentin Petre nu s-a abţinut şi i-a dat replica lui MM Stoica: „Să nu se ofuscheze” Primasport.ro
Florentin Petre nu s-a abţinut şi i-a dat replica lui MM Stoica: „Să nu se ofuscheze”
20:10
Florentin Petre a intrat din nou în gura lui Andrei Nicolescu: „Mi-a promis că nu va mai face asta” . Nici MM Stoica nu l-a menajat: „I-a mulţumit lui Gigi că i-a salvat viaţa, iar acum îi înjură echipa!” | EXCLUSIV Primasport.ro
Florentin Petre a intrat din nou în gura lui Andrei Nicolescu: „Mi-a promis că nu va mai face asta” . Nici MM Stoica nu l-a menajat: „I-a mulţumit lui Gigi că i-a salvat viaţa, iar acum îi înjură echipa!” | EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Galatasaray - Juventus se joacă ACUM Primasport.ro
VIDEO | Play-off-ul eliminatoriu din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Galatasaray - Juventus se joacă ACUM
19:40
Lovitură după lovitură! Dinamo a demarat negocierile cu alt internaţional român: „Am început din cantonamentul de iarnă” | EXCLUSIV Primasport.ro
Lovitură după lovitură! Dinamo a demarat negocierile cu alt internaţional român: „Am început din cantonamentul de iarnă” | EXCLUSIV
19:20
Cristi Chivu nu a mai ţinut cont de nimic şi a venit cu replica, după ce a ajuns ţinta criticilor în Italia: „O spun pentru prima dată!” Primasport.ro
Cristi Chivu nu a mai ţinut cont de nimic şi a venit cu replica, după ce a ajuns ţinta criticilor în Italia: „O spun pentru prima dată!”
19:00
Andrei Nicolescu a făcut anunţul despre transferul lui Puşcaş la Dinamo: „Trebuie să vină să semneze" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu a făcut anunţul despre transferul lui Puşcaş la Dinamo: „Trebuie să vină să semneze" | VIDEO EXCLUSIV
18:50
Lovitură pentru Rapid! S-a aflat cât va lipsi Marian Aioani Primasport.ro
Lovitură pentru Rapid! S-a aflat cât va lipsi Marian Aioani
18:40
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Dubai, după ce a trecut de favorita 10 Primasport.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Dubai, după ce a trecut de favorita 10
18:00
Au bătut palma! Alex Cîmpanu e istorie la FC Botoşani! Valeriu Iftime a dat o adevărată lovitură financiară Primasport.ro
Au bătut palma! Alex Cîmpanu e istorie la FC Botoşani! Valeriu Iftime a dat o adevărată lovitură financiară
17:50
Editorial Vlad Măcicăşan | VAR-ul la români şi fantomele trecutului Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | VAR-ul la români şi fantomele trecutului
17:30
Surpriza zilei! Nicolae Dică, ofertat de MM Stoica Primasport.ro
Surpriza zilei! Nicolae Dică, ofertat de MM Stoica
17:20
Patinatoarea de viteză Jutta Leerdam ar fi câştigat 1 milion de euro, după proba de 1.000 metri Primasport.ro
Patinatoarea de viteză Jutta Leerdam ar fi câştigat 1 milion de euro, după proba de 1.000 metri
17:10
Lovitură de proporţii pentru arbitrajul românesc! Decizia radicală luată de UEFA după scandalurile de amploare din SuperLiga Primasport.ro
Lovitură de proporţii pentru arbitrajul românesc! Decizia radicală luată de UEFA după scandalurile de amploare din SuperLiga
16:50
Gigi Becali l-a transformat în rezervă de lux la FCSB, dar va fi convocat la echipa naţională Primasport.ro
Gigi Becali l-a transformat în rezervă de lux la FCSB, dar va fi convocat la echipa naţională
16:40
VIDEO | Gaziantep - Trabzonspor, duminică, de la 15:00, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Duel de foc pentru Maxim, Sorescu şi Drăguş Primasport.ro
VIDEO | Gaziantep - Trabzonspor, duminică, de la 15:00, în direct pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Duel de foc pentru Maxim, Sorescu şi Drăguş
15:40
Transfer de marcă la Fotbal Show! Fostul fotbalist al celor de la Dinamo intră în echipa Prima Sport şi va fi noul analist al emisiunii Primasport.ro
Transfer de marcă la Fotbal Show! Fostul fotbalist al celor de la Dinamo intră în echipa Prima Sport şi va fi noul analist al emisiunii
15:30
Puşcaş, doar lovitură de imagine pentru Dinamo? Un fost fotbalist a dat verdictul, după ce atacantul nu a jucat de peste 7 luni Primasport.ro
Puşcaş, doar lovitură de imagine pentru Dinamo? Un fost fotbalist a dat verdictul, după ce atacantul nu a jucat de peste 7 luni
15:10
Daniel Pancu l-a convins pe Iuliu Mureşan! Decizia luată de preşedintele CFR-ului: „Intenţionez să am o discuţie cu Neluţu Varga” Primasport.ro
Daniel Pancu l-a convins pe Iuliu Mureşan! Decizia luată de preşedintele CFR-ului: „Intenţionez să am o discuţie cu Neluţu Varga”
14:40
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la turneul WTA1000 de la Dubai Primasport.ro
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimi la turneul WTA1000 de la Dubai
14:40
Ilia Malinin vorbeşte despre „lupte invizibile” după eşecul său la Jocurile Olimpice Primasport.ro
Ilia Malinin vorbeşte despre „lupte invizibile” după eşecul său la Jocurile Olimpice
14:20
Hermannstadt, privată de un penalty? Verdictul Lui Cristi Balaj: „Faza a fost mai clară, arbitrul trebuia să rămână pe poziţie” Primasport.ro
Hermannstadt, privată de un penalty? Verdictul Lui Cristi Balaj: „Faza a fost mai clară, arbitrul trebuia să rămână pe poziţie”
13:10
Au pus tunurile pe arbitraj după ultima etapă: "Opriţi-vă! E prea mult! Decideţi vieţi şi destine" Primasport.ro
Au pus tunurile pe arbitraj după ultima etapă: "Opriţi-vă! E prea mult! Decideţi vieţi şi destine"
13:00
Fotbalistul spre care CFR Cluj s-a reorientat după ce a picat transferul lui Funsho: „Nu a mai jucat din noiembrie” Primasport.ro
Fotbalistul spre care CFR Cluj s-a reorientat după ce a picat transferul lui Funsho: „Nu a mai jucat din noiembrie”
Ieri
12:20
România va fi reprezentată la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 în probele de para snowboard şi para schi alpin Primasport.ro
România va fi reprezentată la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 în probele de para snowboard şi para schi alpin
12:20
Arbitrul care l-a eliminat pe Pierre Kalulu la meciul Juventus - Inter Milano a fost ameninţat, poliţia îl îndeamnă să rămână acasă Primasport.ro
Arbitrul care l-a eliminat pe Pierre Kalulu la meciul Juventus - Inter Milano a fost ameninţat, poliţia îl îndeamnă să rămână acasă
12:10
La nouă zile după căzătura de la Jocurile Olimpice, Lindsey Vonn a revenit în Statele Unite Primasport.ro
La nouă zile după căzătura de la Jocurile Olimpice, Lindsey Vonn a revenit în Statele Unite
12:10
S-au stabilit datele când se dispută meciurile din sferturile Cupei! Primasport.ro
S-au stabilit datele când se dispută meciurile din sferturile Cupei!
11:50
Daniel Pancu respinge ferm ideea unui arbitraj favorabil: „Nu am avut nicio fază în favoare de când sunt la CFR” Primasport.ro
Daniel Pancu respinge ferm ideea unui arbitraj favorabil: „Nu am avut nicio fază în favoare de când sunt la CFR”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.