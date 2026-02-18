Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu a organizat un spectacol educativ pentru liceeni despre provocările lumii contemporane

15:30

Zeci de copii și tineri din trei eparhii participă, în perioada 15-20 februarie 2026, la primele două tabere organizate anul acesta în Episcopia Caransebeșului: una de creație și una destinată formării de lideri. La cea din urmă sunt înscriși și tineri din alte două eparhii. Formare de lideri Tabăra „Tânăr și lider” se desfășoară la…