Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu a organizat un spectacol educativ pentru liceeni despre provocările lumii contemporane
Basilica.ro, 18 februarie 2026 15:40
Asociația „Filantropia Ortodoxă” Sibiu a organizat luni un spectacol educativ pentru liceeni despre provocările lumii contemporane. Activitatea face parte din proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente”. Evenimentul a reunit peste 300 de elevi din clasele a X-a și a XI-a, proveniți de la liceele din municipiul Sibiu, oferindu-le oportunitatea de a participa la…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 10 minute
15:50
Preoți din Arhiepiscopia Râmnicului s-au reunit la un Cerc pastoral cu tema familiei creștine # Basilica.ro
Preoți din Arhiepiscopia Râmnicului au participat marți la un Cerc pastoral cu tema familiei creștine. Întâlnirea a avut loc la Parohia Ștefănești–Șerbănești, județul Vâlcea. Evenimentul s-a intitulat „Relația dintre Hristos și Biserică – model pentru relația dintre soț și soție” și a evidențiat fundamentul scripturistic al căsătoriei, pornind de la imaginea Mântuitorului Hristos ca Mire…
Acum 30 minute
15:40
Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu a organizat un spectacol educativ pentru liceeni despre provocările lumii contemporane # Basilica.ro
Asociația „Filantropia Ortodoxă” Sibiu a organizat luni un spectacol educativ pentru liceeni despre provocările lumii contemporane. Activitatea face parte din proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente”. Evenimentul a reunit peste 300 de elevi din clasele a X-a și a XI-a, proveniți de la liceele din municipiul Sibiu, oferindu-le oportunitatea de a participa la…
Acum o oră
15:10
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează o întâlnire dedicată formării profesionale a tinerilor # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează sâmbătă o întâlnire online dedicată tinerilor care caută îndrumare în alegerea studiilor, orientarea în carieră și dezvoltarea personală. Evenimentul se va desfășura de la ora 18:00 (ora Marii Britanii), pe platforma Zoom, și este organizat de Departamentul pentru Tineret al Arhiepiscopiei. Invitatul întâlnirii va fi lectorul Bogdan…
15:00
Mănăstirea Mono va găzdui Adunarea Generală a Centrului de Formare Cultural-Teologică și Catehetică al Episcopiei Canadei # Basilica.ro
Mănăstirea ortodoxă română din Mono, Ontario, va găzdui sâmbătă, 21 februarie 2026, Adunarea Generală a Centrului de Formare Cultural-Teologică și Catehetică „Sfântul Maxim Mărturisitorul” din Montreal al Episcopiei Canadei. Printre invitații evenimentului, care va include două secțiuni de teologie, se numără părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea” al Universității „Aurel…
Acum 2 ore
14:30
Colegiul Medicilor din România condamnă orice formă de agresiune împotriva cadrelor medicale # Basilica.ro
Colegiul Medicilor din România condamnă, printr-un comunicat de presă, orice formă de agresiune, violență sau intimidare împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei. Instituția a subliniat că „agresarea personalului medical nu poate fi justificată sub nicio formă și trebuie luate toate măsurile necesare conform legii”. Reprezentanții instituției au atras atenția că medicii își desfășoară activitatea…
14:20
Acad. Ioan – Aurel Pop: Lucrările lui Constantin Brâncuși ocupă un loc de cinste printre marile creații artistice ale lumii # Basilica.ro
„Lucrările lui Constantin Brâncuși ocupă un loc de cinste printre marile creații ale lumii”, a remarcat, miercuri, președintele Academiei Române, istoricul Ioan-Aurel Pop. Operele marelui sculptor român sunt printre cele mai bine vândute creații artistice din toate timpurile, a spus, miercuri, academicianul, agenției Agerpres. „Lucrările lui Brâncuși, în mari muzee ale lumii, din România până…
14:10
Zăpada a curățat aerul din Capitală. Concentrația de particule fine a scăzut la minime istorice # Basilica.ro
Ninsoarea căzută marți seară și miercuri la București a acționat ca un filtru natural care a redus concentrațiile de particule fine la valori rar întâlnite pentru această perioadă, anunță Buletin de București. Miercuri dimineață, aerul din Capitală și județul Ilfov era integral curat, conform datelor de pe platforma uRADMonitor. Fulgii de zăpadă au captat foarte…
14:00
Mănăstirea Hadâmbu a desfășurat o nouă acțiune filantropică pentru persoanele vulnerabile din Episcopia de Bălți # Basilica.ro
Părintele Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a desfășurat marți o nouă acțiune filantropică pentru persoanele vulnerabile din Episcopia de Bălți. Cu acest prilej, părintele stareț a donat peste patru tone de produse alimentare colectate prin proiectul social-filantropic „Caravana milosteniei” al Mănăstirii Hadâmbu. Speranță pentru cei aflați în nevoie Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a…
Acum 4 ore
13:50
Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea celor afectați în urma ninsorilor și viscolului # Basilica.ro
În urma căderilor masive de zăpadă și a viscolului, care au afectat numeroase comunități din țară, Patriarhia Română face apel către toate Centrele eparhiale din zonele respective să acorde sprijin urgent persoanelor aflate în dificultate, în special vârstnicilor și familiilor cu posibilități materiale reduse, pentru deszăpezirea gospodăriilor și depășirea situațiilor critice. Totodată, preoții din parohiile…
13:30
Centrul „Dumitru Stăniloae” din Paris deschide înscrierile la un program online de cateheză și formare duhovnicească # Basilica.ro
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale și Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris anunță deschiderea înscrierilor pentru un nou program de formare duhovnicească: „ABC-ul credinței – o inițiere de la zero în esențialul vieții creștine”. Proiectul se adresează tuturor celor care doresc să-L descopere pe Hristos nu doar prin cuvânt,…
13:10
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, care a aniversat în aceeași zi 11 ani de la întronizare. La momentul Chinonicului, Arhiepiscopul Râmnicului a vorbit despre Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, explicând criteriul acesteia: faptele credinței lucrătoare prin iubire.…
13:10
Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord a anunțat organizarea unei serii de conferințe dedicate familiei sub egida „Familia creștină azi”, acțiune ce va avea loc în perioada Postului Mare. Seria va fi deschisă pe 3 martie, de părintele Daniel Benga cu conferința intitulată „Postul și rugăciunea în familia creștină”. Pe 10 martie, protosinghelul Athanasie…
13:10
Cea mai vârstnică studentă la Teologie din România a împlinit 90 de ani: O viață plină de încercări # Basilica.ro
La împlinirea vârstei de 90 de ani, Amalia Susana Tușa, studentă în ultimul an la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a fost sărbătorită luni de comunitatea academică. Este cea mai vârstnică studentă din România. Născută în 14 februarie 1936, la Cluj, Amalia Susana Tușa a absolvit liceul cu media generală 10. A dorit să…
12:10
O parohie arădeană a aniversat 30 de ani de la reînființare: Arhiepiscopul Timotei a binecuvântat lucrările de înnoire # Basilica.ro
Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit duminică în biserica înnoită a Parohiei Satu Mare din județul Arad, care a aniversat trei decenii de la reînființare. Din sobor au făcut parte Protos. Iustin Popovici, vicar eparhial, Pr. Rada Arsin, parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Satu Mare, și clerici români din eparhie. În cuvântul de învățătură,…
Acum 6 ore
11:10
Românce în istorie: Elisabeta, prima regină a României – poetă și inițiatoare a unei culturi a solidarității sociale # Basilica.ro
Cu exact 110 ani în urmă, la Curtea de Argeș, se muta la cele veșnice o altă femeie remarcabilă devenită româncă prin fapte și cultură: Regina Elisabeta, prima regină a României, cunoscută în domeniul literar sub pseudonimul Carmen Sylva. Principesa Elisabeta Paulina Otilia Luiza de Wied, primul copil al Principelui Herman de Wied (1814-1864) și…
10:50
„În momentele de încercare, de ispitire, el nu s-a dat înapoi”, a subliniat marți Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, vorbind despre statornicia în credință a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron. Episcopul Nicodim a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Obârșia-Cloșani din județul Mehedinți, cu ocazia prăznuirii ocrotitorului spiritual al comunității. Preasfinția Sa a evidențiat…
10:00
Episcopul Nicolae Popea, al doilea ierarh al eparhiei și membru al Academiei Române, a fost comemorat marți la Caransebeș, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea sa. Evenimentul comemorativ, intitulat „Bicentenarul naşterii Episcopului Academician Nicolae Popea (1826-2026)”, s-a desfășurat la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș și a început cu slujba…
Acum 8 ore
09:00
Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Mesajul Patriarhului Daniel la înmormântarea Arhim. Climent Haralamb: A fost o călăuză și un îndemn la viețuire cumpătată Preaferictul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a Părintelui Arhimandrit Climent…
Acum 24 ore
19:40
Moaștele Sf. Nectarie de la Eghina au ajuns pentru prima dată la parohia românească din Uzdin, Serbia # Basilica.ro
Credincioșii Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Uzdin, Serbia, au avut duminică ocazia de a se închina, pentru prima dată, la un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Egina. Racla a fost adusă de la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț de un sobor de clerici condus de părintele Emanuel…
19:00
Arhimandritul Climent Haralamb a fost înhumat marți la Mănăstirea Curtea de Argeș. Slujba de înmormântare a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și delegat al Preaferitului Părinte Patriarh Daniel, la Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș. La slujbă au participat sute de credincioși ce l-au urmat pe ultimul drum pe arhimandritul…
18:10
Venezuela: Peste 400 de persoane au primit hrană în cadrul unui proiect de caritate al Mitropoliei celor două Americi # Basilica.ro
Peste 400 de persoane vulnerabile din Venezuela au primit hrană caldă în cadrul unui proiect caritabil, intitulat „Alimentos de Amor”, desfășurat sub egida Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. Într-un raport publicat de părintele Daniel Ene, vicar eparhial și responsabil cu misiunea Mitropoliei în America Latină, sunt enumerate mai multe acțiuni filantropice care au…
17:00
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord aduce speranță copiilor vulnerabili printr-un nou proiect filantropic # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat luni un proiect filantropic destinat copiilor proveniți din medii defavorizate din România și Republica Moldova. Inițiativa este intitulată „Un copil, o lumină”. Acțiunea își propune să ofere ajutor concret unui număr de 100 de copii aflați în situații de risc social sau educațional. Numărul beneficiarilor va…
16:10
Viețile Sfintelor Femei Românce au devenit prilej de reflecție de Ziua Națională a Lecturii la Seminarul Veniamin Costachi # Basilica.ro
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au marcat duminică Ziua Națională a Lecturii prin aprofundarea vieților Sfintelor Femei Românce. Evenimentul a avut ca scop evidențierea valorilor morale, spirituale și sociale cultivate de femeile cu viață sfântă. Inițiativa face parte din programul de mentorat desfășurat de Sectorul educațional al Arhiepiscopiei Iașilor. Tinerii…
16:00
Prima conferință națională a preoților din spitalele de psihiatrie: Împreună pentru vindecarea omului, trup și suflet # Basilica.ro
Prima conferință națională a preoților de caritate din spitalele de psihiatrie se desfășoară în aceste zile la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina. În cadrul evenimentului s-a subliniat importanța colaborării dintre medici și slujitorii Bisericii pentru vindecarea pacienților „trup, minte și suflet”. Manifestarea a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica Spitalului de Psihiatrie Voila.…
Ieri
15:40
Primarul orașului Nürnberg la Catedrala Mitropolitană din Germania: Credința, comunitatea și unitatea sunt esențiale # Basilica.ro
Primarul orașului Nürnberg, Marcus König, a participat duminică la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Nürnberg. Edilul a fost întâmpinat de părintele paroh Teofil Herineanu, consilier eparhial. „Schimbul de idei a arătat încă o dată cât de importante sunt credința, comunitatea și unitatea pentru orașul nostru divers. Mulțumesc…
15:30
PS Ambrozie la sfințirea unei capele dintr-o parohie giurgiuveană: De multe ori, judecățile omului sunt limitate # Basilica.ro
„De multe ori judecățile omului sunt limitate, greșite sau relative”, a subliniat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Ierarhul s-a aflat la Parohia „Sfântul Nicolae” din localitatea giurgiuveană Poenari Enuță, unde a oficiat Sfânta Liturghie și a sfințit noua capelă a lăcașului de cult, pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul…
15:20
Dumnezeu nu a făcut iadul: Mitropolitul Ioan a explicat ce este focul veșnic și s-a rugat pentru familii # Basilica.ro
„Nu Dumnezeu a creat și a făcut iadul”, a subliniat duminică Mitropolitul Ioan al Banatului. Însă Împărăția lui Dumnezeu este „gătită de la întemeierea lumii” celor care se pregătesc să o primească. Înaltpreasfințita Sa a explicat că „focul veșnic” a luat ființă la căderea îngerilor și este „focul urii”, nu un foc de lemne sau…
15:10
Mesajul Patriarhului Daniel la înmormântarea Arhim. Climent Haralamb: A fost o călăuză și un îndemn la viețuire cumpătată # Basilica.ro
Preaferictul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj de condoleanțe la slujba de înmormântare a Părintelui Arhimandrit Climent Haralamb, fost slujitor și eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș. Patriarhul României a remarcat longevitatea arhimandritului, care a murit duminică la vârsta de 102 ani. „Prin pilda vieții sale, el a fost tuturor o…
15:10
O nouă etapă a campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă” a fost organizată în Arhiepiscopia Dunării de Jos # Basilica.ro
Arhiepiscopia Dunării de Jos a desfășurat luni o nouă etapă a Campaniei umanitare „Donează sânge, salvează o viață”, în municipiul Brăila. La acțiune a participat un număr de 70 de persoane, clerici și mireni din protopopiatul Brăila, unite de dorința de a sprijini pacienții aflați în nevoie. Donarea de sânge s-a realizat la Centrul Regional…
14:40
Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române premiat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști # Basilica.ro
Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române a fost distins cu Premiul Special la Gala Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), desfășurată luni seară la Teatrul „Ion Creangă” din București. Evenimentul a fost deschis de Dan Constantin, președintele UZPR, și moderat de Daniela Mihai Soare, jurnalist Radio România Actualități. Dan Constantin a amintit că premiile…
13:30
„Să-L vedem pe Hristos în semenul de lângă noi”, a fost mesajul principal al predicii rostită de Episcopul Ignatie al Hușilor în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Preasfinția Sa a slujit la Biserica „Sfântul Andrei” din municipiul Bârlad, unde a evidențiat criteriul după care Judecata de Apoi se va împlini, afirmând că acesta ar trebui să devină…
13:00
Ce au spus parlamentarii italieni la aprobarea acordului dintre statul lor și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei # Basilica.ro
Deputații italieni au aprobat recent în unanimitate un acord semnat între Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și guvernul italian. Actul, care va fi cel mai probabil aprobat și de Senat, consolidează recunoașterea oferită Bisericii Ortodoxe Române în Italia, cu efecte juridice pe mai multe planuri, între care și recunoașterea cununiilor oficiate de preoții ortodocși români.…
12:40
Banii ne vorbesc: Muzeul Băncii Naționale a României invită publicul să descopere istoria leului românesc # Basilica.ro
Muzeul Băncii Naționale a României organizează în perioada 10 februarie – 6 mai o expoziție temporară cu tema „Banii ne vorbesc – o istorie a leului de la metal la polimer”. Proiectul reunește peste 500 de exponate care ilustrează momentele esențiale din istoria leului românesc, de la epoca premodernă și circulația talerilor-lei olandezi în Țările Române…
12:00
Arhiepiscopul Irineu a binecuvântat sediul renovat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a binecuvântat sâmbătă sediul renovat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Unirea” al județului Alba. Cu acest prilej, a fost inaugurată o placă de onoare dedicată foștilor comandanți și a fost oficiată slujba de binecuvântare a unei troițe ridicate în incinta ISU Alba. La finalul ceremoniei, ierarhul i-a…
11:50
Mărturisirea nu începe în fața tribunalelor, ci în conștiință: Hirotonie la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a hirotonit un preot în cadrul Liturghiei oficiate la Paraclisul Reședinței Mitropolitane din Chișinău sâmbătă, când, conform calendarului nerevizuit, a fost ziua de pomenire a Sf. Mc. Trifon. Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial din Chișinău, între care părintele Gabriel-Andrei Gherasă, vicar administrativ…
11:40
Mântuitorul ne arată că Judecata de Apoi este un examen al vieții noastre, a explicat Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei # Basilica.ro
„Mântuitorul ne arată că Judecata de Apoi este un examen al vieții noastre”, a explicat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei. Ierarhul s-a aflat în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Haralambie” din Vinaros, Spania, unde a oficiat Sfânta Liturghie. Judecata lui Hristos este examenul iubirii Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat că…
11:10
Românce în istorie: Elena Văcărescu, scriitoare, diplomat și prima femeie aleasă în Academia Română # Basilica.ro
Marți se împlinesc 79 de ani de la mutarea la cele veșnice a unei talentate descendente dintr-o familie boierească, scriitoare care era cât pe ce să devină regină: Elena Văcărescu. A fost scriitoare premiată de Academia Franceză, diplomat care a reprezentat România la Societatea Națiunilor (instituția predecesoare a Organizației Națiunilor Unite de azi) și prima…
10:50
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord aduce speranță copiilor vulnerabili printr-un nou proiect filantropic # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat luni un proiect filantropic destinat copiilor proveniți din medii defavorizate din România și Republica Moldova. Inițiativa este intitulată „Un copil, o lumină”. Acțiunea își propune să ofere ajutor concret unui număr de 100 de copii aflați în situații de risc social sau educațional. Numărul beneficiarilor va…
10:00
S-au împlinit nouă ani de la trecerea la Domnul a Lidiei Stăniloae, fiica Sf. Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
Marți, s-au împlinit nouă ani de la trecerea la Domnul a Lidiei Stăniloae, fiica Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Lidia Ionescu Stăniloae s-a născut la data de 8 octombrie 1933, la Sibiu. În perioada 1951-1955, a urmat cursurile Facultatea de Fizică – Secția Fizică Atomică a Universității din București, unde l-a avut profesor pe academicianul…
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Săptămâna Albă: Ce alimente poți mânca până începe Postul Mare Începând de luni, credincioșii ortodocși intră în Săptămâna Albă, ultima etapă de pregătire pentru Postul Mare, perioadă în care se renunță…
16 februarie 2026
19:20
Un număr de 261.398 de români își serbează onomastica în data de 17 februarie, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron. Dintre aceștia 150.697 sunt bărbați, iar 109.701 sunt femei, potrivit unei informări a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, își serbează onomastica…
18:40
Drogurile sau viața: Primăria Municipiului București lansează o campanie de conștientizare dedicată adolescenților # Basilica.ro
Primăria Municipiului București a anunțat lansarea unei ample campanii de conștientizare și prevenire a consumului de droguri, destinată în special adolescenților, care se va desfășura pe tot parcursul anului și va include materiale video, activități educative și întâlniri cu specialiști. Campania este inițiată de Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” și debutează…
17:40
Arhim. Antonie Jeflea, starețul Mănăstirii Giurgeni, a fost pomenit la opt ani de la trecerea sa la Domnul # Basilica.ro
Arhimandritul Antonie Jeflea, fost stareț al Mănăstirii Giurgeni din județul Neamț, a fost pomenit duminică, la opt ani de la trecerea sa la Domnul. Slujba de pomenire a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Preasfinția Sa a subliniat slujirea și roadele duhovnicești ale părintelui arhimandrit Antonie Jeflea.…
16:40
Doi tineri suedezi au primit Botezul într-o comunitate românească ocrotită de sfântul care a încreștinat Scandinavia # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oficiat duminică Taina Sfântului Botez în parohia din Växjö, Suedia, pentru doi tineri. Comunitatea l-a sărbătorit pe ocrotitorul lăcașului de cult, Sfântul Ierarh Sigfrid, care a încreștinat Scandinavia. Ierarhul a explicat importanța lucrării misionare a Sfântului Sigfrid, dar și despre chemarea fiecărui creștin de a fi lumină…
16:30
PS Teofil de Iberia: Fără hrană spirituală, omul nu este în stare să fie bun și milostiv # Basilica.ro
„Fără hrană spirituală, omul nu este în stare să fie bun și milostiv”, a explicat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca” din Zuera, Spania. Duminica lăsatului sec de carne Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia…
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
36 de ani de slujire neîntreruptă la Iași: Pr. Mircea Stoleriu a primit cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române # Basilica.ro
Părintele Mircea Stoleriu a primit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române, în semn de recunoștință pentru cei 36 de ani de slujire neîntreruptă ca paroh al comunității „Adormirea Maicii Domnului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” – Galata din Iași. La finalul Sfintei Liturghii săvârșite duminică de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul…
15:30
Tabere educaționale în Episcopia Caransebeșului: ATOR Banatul de Munte formează tineri lideri din trei eparhii # Basilica.ro
Zeci de copii și tineri din trei eparhii participă, în perioada 15-20 februarie 2026, la primele două tabere organizate anul acesta în Episcopia Caransebeșului: una de creație și una destinată formării de lideri. La cea din urmă sunt înscriși și tineri din alte două eparhii. Formare de lideri Tabăra „Tânăr și lider” se desfășoară la…
15:20
Începând de luni, credincioșii ortodocși intră în Săptămâna Albă, ultima etapă de pregătire pentru Postul Mare, perioadă în care se renunță la carne și se pot consuma produse din lapte, ouă și pește. Rânduiala acestei săptămâni are un rol pedagogic, ajutându-i pe creștini să intre mai ușor în nevoința postirii, atât prin înfrânarea de la…
14:50
25 de ani de la înființarea Parohiei Nisa: Reprezentanții Bisericii și Statului român au celebrat alături de comunitate # Basilica.ro
Parohia Nisa a sărbătorit duminică 25 de ani de la înființare și 10 ani de la punerea pietrei de temelie la noua biserică. Sărbătoarea a fost un bun prilej pentru a inaugura noul iconostas și Sfânta Masă, a căror instalare încununează lucrările la noua biserică de pe Bulevardul Henri Musso nr. 26-34. Evenimentul a avut…
14:20
IPS Atanasie: Suntem chemați să descoperim virtuțile cu care trebuie să ne întărim în perioada Postului Mare # Basilica.ro
„Suntem chemați să descoperim virtuțile cu care trebuie să ne întărim în perioada Postului Mare”, a subliniat duminică Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Înaltpreasfinția Sa a slujit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Apostol Simon Zilotul și Sfântul Mare Mucenic Mina” din Doncaster, Marea Britanie. Arhiepiscopul a evidențiat importanța Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.