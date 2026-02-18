ANAR: Anularea autorizaţiei barajului Mihăileni înseamnă pierderea unor sume uriaşe de bani publici
Bursa, 18 februarie 2026 16:50
Administraţia Naţională and #8222;Apele Române and #8221; (ANAR) declară că anularea autorizaţiei pentru investiţia and #8222;Acumulare Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara and #8221; intervine într-un moment în care majoritatea lucrărilor sunt deja realizate, cheltuielile publice au fost efectuate în proporţie covârşitoare şi afectează direct siguranţa populaţiei şi pune sub semnul întrebării eficienţa utilizării banului public.
• • •
Acum 15 minute
16:50
Acum 30 minute
16:40
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina
16:40
Compania naţională petrolieră TPAO din Turcia a semnat un acord de parteneriat cu Shell pentru a desfăşura în cooperare activităţi de explorare în zona maritimă a Bulgariei, a anunţat miercuri Ministerul Energiei şi Resurselor Naturale.
Acum o oră
16:20
BRD Groupe Societe Generale anunţă că extinde portofoliul de valute disponibile pentru tranzacţionare prin introducerea yuanului chinezesc (CNY).
16:10
Negocierile dintre Ucraina, Rusia şi Statele Unite s-au încheiat miercuri la Geneva, după o scurtă întâlnire în a doua zi a rundei dedicate încheierii celor patru ani de război din Ucraina, iar atât Kievul, cât şi Moscova au descris discuţiile drept and #8222;dificile and #8221;.
16:10
Mircea Abrudean: and #8221;România face un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate and #8221; # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă după decizia CCR prin care a declarat constituţională reforma pensiilor magistaţilor că România face astfel un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate şi reuşeşte să ducă la capăt reforma pensiilor magistraţilor, cerută cu insistenţă de societatea românească
16:10
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, că decizia CCR privind pensiile magistraţilor deschide drumul spre reforme, care să reducă din privilegii şi influenţa intereselor speciale
16:10
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, declară că există un exces de lichiditate care este sterilizat în fiecare seară şi nu and #8221;bălteşte de tot and #8221;, menţionând că unii sunt împotriva acestei măsuri şi consideră că astfel băncile sunt învăţate să fie and #8221;puturoase and #8221;
Acum 2 ore
16:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă, în urma deciziei Curţii Constituţionale ce priveşte legea pensiilor magistraţilor, că acest nou cadru legislativ va produce and #8222;efecte grave and #8221; asupra funcţionării sistemului judiciar
16:00
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că România are un acord aproape permanent cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), dar acesta nu este de finanţare, ci de politici
16:00
Banca Naţională a României (BNR) estimează că rata inflaţiei va ajunge la 3,9% la finalul anului, în uşoară creştere de la prognoza anterioară de 3,7%, urmând să scadă la 2,9% în decembrie 2027, arată raportul publicat miercuri de banca centrală
15:50
Secretarul de Stat american Marco Rubio l-a numit pe adjunctul său Riley Barnes drept emisar al Statelor Unite însărcinat cu promovarea protecţiei tibetanilor, înfuriind Beijingul, care denunţă un and #8221;amestec în afacerile interne and #8221; ale Chinei.
15:40
Autostrada A7 rămâne complet închisă între Ploieşti şi Adjud, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului
15:40
Distrigaz Sud Reţele a alocat 558 milioane lei pentru modernizarea şi extinderea reţelei în 2025 # Bursa
Distrigaz Sud Reţele a realizat, în anul 2025, investiţii totale de 558 milioane de lei în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, direcţionate către două obiective strategice: exploatarea în siguranţă a sistemului de distribuţie şi dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale.
15:30
Banca de Export-Import a Chinei a acordat împrumuturi de 289 de miliarde de dolari pentru iniţiativa and #8222;O Centură, un drum and #8221; # Bursa
Banca de Export-Import a Chinei avea la sfârşitul lunii ianuarie în bilanţurile sale împrumuturi restante în valoare de peste 2.000 de miliarde de yuani (289 de miliarde de dolari) acordate în sprijinul iniţiativei 'O Centură, un drum' a preşedintelui Xi Jinping.
15:30
Bunurile de consum de largă utilizare (FMCG) arată un echilibru între loialitatea declarată şi recomandările consumatorilor, arată un studiu Reveal Marketing Research.
15:10
SoftServe, companie de consultanţă IT, transmit că agenţii AI devin tot mai prezenţi în mediul enterprise, iar anul 2026 marchează o etapă importantă în maturizarea acestora, pe măsură ce evoluează de la simple instrumente experimentale la sisteme capabile să execute fluxuri de lucru complexe şi să contribuie la deciziile operaţionale ale companiilor.
15:10
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, în urma deciziei judecătorilor constituţionali de a admite reforma pensiilor magistraţilor, că CCR a susţinut cauza justă
15:10
Un proiect românesc propune o alternativă accesibilă la locuinţele tradiţionale, într-un context de creştere rapidă a preţurilor în construcţii: case eficiente, durabile şi mult mai ieftine decât construcţiile clasice.
Acum 4 ore
15:00
Iran şi Rusia urmează să desfăşoare joi un exerciţiu naval comun în largul coastelor iraniene, la Marea Oman şi în nordul Oceanul Indian
14:50
Dragoş Pîslaru: and #8222;Voi depune toate eforturile pentru a încerca să salvăm situaţia jalonului pensiilor speciale and #8221; # Bursa
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va avea în următoarele ore discuţii cu oficialii europeni, după ce reforma pensiilor magistraţilor a fost declarată constituţională
14:40
* BRM solicită prezentarea condiţiilor în care board-ul BVB va considera că finanţarea CCP.RO Bucharest nu va mai fi justificată economic* Motivele deciziei CCP.RO de a achiziţiona servicii IT din sursă unică reprezintă o altă cerere a Bursei Române de Mărfuri* BRM mai solicită mandatarea board-ului BVB pentru realizarea unei comparaţii între soluţia tehnică actualmente contractată şi soluţia tehnică oferită de Bursa Română de Mărfuri pentru operaţionalizarea CCP-ului* and #8222;Pentru a păstra lichidităţile solicitate la avizare de către ESMA, va mai fi necesară o nouă majorare de capital social de cel puţin cinci milioane de euro and #8221;, conform BRM
14:30
Compania antreprenorială românească din domeniul brokerajului de credite, Victoria Finance, a raportat o cifră de afaceri de 1.800.000 de lei pentru anul 2025, în creştere cu 41% faţă de 2024, în timp ce volumul creditelor intermediate anul trecut s-a ridicat la 24 de milioane de euro.
14:30
Dragoş Pîslaru: Voi depune toate eforturile diplomatice, formale şi informale, pentru a încerca să salvăm situaţia jalonului pensiilor speciale # Bursa
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va avea în următoarele ore discuţii cu oficialii europeni, după ce reforma pensiilor magistraţilor a fost declarată constituţională
14:20
România va fi ţară invitată de onoare, în anul 2028, la Frankfurter Buchmesse, cel mai important târg de carte şi industrii creative din lume, cu o tradiţie de peste 500 de ani
14:10
Isărescu: Intrarea în OCDE reprezintă cel mai important program de reformă pentru ţara noastră # Bursa
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, consideră că aderarea României la OCDE reprezintă cel mai important program de reformă al ţării, deşi subiectul este insuficient prezentat în spaţiul public.
14:10
Nicuşor Dan: and #8222;Reforma pensiilor magistraţilor este un gest de echitate, aşteptat de societate and #8221; # Bursa
Decizia Curţii Constituţionale a României privind reforma pensiilor magistraţilor reprezintă un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.
14:00
Veltol Holding raportează dublarea afacerilor şi planuri de investiţii de 3 milioane euro pentru 2026 # Bursa
Veltol Holding şi-a dublat cifra de afaceri în 2025 faţă de anul precedent şi îşi propune investiţii de peste 3 milioane de euro pentru 2026.
13:50
Arval România lansează o nouă gamă de soluţii pentru sprijinirea flotelor auto electrificate # Bursa
Arval România anunţă lansarea oficială a unei noi game de produse dedicate sprijinirii companiilor în tranziţia către mobilitatea electrică, oferind instrumente practice pentru gestionarea eficientă a flotelor şi optimizarea operaţiunilor zilnice.
13:50
Ministerul Dezvoltării a publicat, miercuri, în transparenţă decizională, proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului ce priveşte măsurile din administraţie, în varianta agreată de coaliţie. Proiectul prevede o reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală şi o reducere a cheltuielilor de personal pentru administraţia publică centrală de 10%
13:30
Statele Unite ale Americii anunţă că urmează să lanseze, săptămâna viitoare, negocieri cu Mauritius, cu privire la prezenţa militară americană în arhipelagul Insulele Chagos, situat în Oceanul Indian, după decizia Regatul Unit de a restitui teritoriul către statul insular
13:30
Poliţia de Frontieră Română informează că, la nivelul Sectorului Poliţiei de Frontieră Călăraşi, astăzi, începând cu ora 10:00, activitatea de transport fluvial a fost suspendată temporar din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.
13:20
SCOR îşi consolidează prezenţa în România prin dezvoltarea SCOR Bucureşti, un birou strategic de transformare în cadrul reţelei internaţionale.
13:10
Isărescu: and #8222;Dacă apeşi pe frână puternic, bineînţeles că vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea and #8221; # Bursa
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frână, bineînţeles că aduci inflaţia în jos, dar în acelaşi timp vii şi cu recesiune şi a explicat că acest lucru nu face bine în cazul unei ţări cu un deficit mare, cum este România.
Acum 6 ore
13:00
SetSail confirmă interesul tot mai mare al mediului corporate pentru navigaţia de agrement.
12:50
Preşedintele Nicuşor Dan va pleca azi spre Statele Unite, pentru participarea la Consiliul pentru Pace # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan va pleca astăzi spre Washington, unde va participa la Consiliul pentru Pace convocat de preşedintele american Donald Trump.
12:50
Judecătorii Curţii Constituţionale au respins, joi, după două luni şi cinci amânări, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). Astfel, judecătorii Curţii au decis că legea este constituţională, conform rfi.fr.
12:30
Sorin Grindeanu: and #8222;Sper că astăzi vom avea o decizie definitivă la CCR în subiectul pensiilor speciale and #8221; # Bursa
Sorin Grindeanu declară, miercuri, că speră într-o decizie definitivă la CCR, în subiectul pensiilor speciale, el apreciind că este o temă care ne-a costat extrem de mult, atât ca ţară, cât şi ca societate iar asumarea unei decizii clare este necesară.
12:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că negocierile de la Geneva dintre Rusia şi Ucraina, mediate de Statele Unite, sunt 'dificile' şi a acuzat Moscova că încearcă să facă astfel încât discuţiile 'să treneze', relatează AFP.
12:30
Garda de Coastă informează participanţii la traficul transfrontalier că, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, trecerea cu bacul pentru camioane peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea - Orlovca, este suspendată temporar.
12:20
Vastint România, parte a VASTINT Group, anunţă semnarea unui nou contract de închiriere.
12:10
Pentru cine încă nu stie, Lolita Cercel este un personaj virtual creat cu ajutorul inteligenţei artificiale, care a acumulat milioane de vizualizări pe reţelele sociale din România, potrivit unui comunicat de presă Filip and Company remis redacţiei.
12:00
România a dezvoltat prima rachetă de croazieră autonomă cu arhitectură integral românească şi inteligenţă artificială Nemesis AI, se arată într-un comunicat de presă al OVES Enterprise, remis redacţiei.
12:00
Parlamentarii AUR susţin moţiunea simplă elaborată şi depusă de Grupul parlamentar PACE - Întâi România, depusă astăzi la Senatul României, împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, vizând modul în care aceasta a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR.
11:50
Noua ofensivă globală a uleiului de măsline schimbă regulile pe piaţa românească.
