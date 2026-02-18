ANAR: Anularea autorizaţiei barajului Mihăileni înseamnă pierderea unor sume uriaşe de bani publici

14:40

* BRM solicită prezentarea condiţiilor în care board-ul BVB va considera că finanţarea CCP.RO Bucharest nu va mai fi justificată economic* Motivele deciziei CCP.RO de a achiziţiona servicii IT din sursă unică reprezintă o altă cerere a Bursei Române de Mărfuri* BRM mai solicită mandatarea board-ului BVB pentru realizarea unei comparaţii între soluţia tehnică actualmente contractată şi soluţia tehnică oferită de Bursa Română de Mărfuri pentru operaţionalizarea CCP-ului* and #8222;Pentru a păstra lichidităţile solicitate la avizare de către ESMA, va mai fi necesară o nouă majorare de capital social de cel puţin cinci milioane de euro and #8221;, conform BRM