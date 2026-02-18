Academia FDVDR” - programul de voluntariat care oferă liceenilor și studenților experiență practică

16:50

Bucureştiul a arătat încă de dimineaţă ca un oraş luat prin surprindere. De la cetăţeni, până la autorităţi. Şi asta au spus toţi oamenii cu care reporterii noştri s-au întâlnit printre troienele de zăpadă de pe trotuar sau de pe şosea. Pentru că, aşa cum a spus primarul general al Capitalei într-o postare, ninsoarea... "a dat bine". În exclusivitate pentru Observator, Ciprian Ciucu explică de ce traficul din Bucureşti a fost complet dat peste cap de viscol, iar oamenii au avut de suportat consecinţele codului roşu, fără prea mult sprijin din partea autorităţilor.