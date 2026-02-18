Academia FDVDR” - programul de voluntariat care oferă liceenilor și studenților experiență practică
ObservatorNews, 18 februarie 2026 16:50
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează „Academia FDVDR”, un program care mută voluntariatul din zona simbolică în cea a formării aplicate, oferind liceenilor și studenților experiență reală de lucru în proiecte educaționale, de cercetare și comunicare cu impact național.
• • •
