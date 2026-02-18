Șoferii care nu își achită amenzile pot rămâne fără permis. Noi modificări agreate de Coaliție
HotNews.ro, 18 februarie 2026 21:50
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile. Amenzile neplătite nu se vor mai majora însă, așa cum voia inițial Guvernul. Noile modificări sunt incluse în proiectul…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
21:50
Șoferii care nu își achită amenzile pot rămâne fără permis. Noi modificări agreate de Coaliție # HotNews.ro
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile. Amenzile neplătite nu se vor mai majora însă, așa cum voia inițial Guvernul. Noile modificări sunt incluse în proiectul…
21:40
Sorin Grindeanu, atac la Bolojan: „Dacă aceste pachete de relansare economică ale PSD ar fi fost aplicate mai repede, poate că nu intram in recesiune” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan a întârziat adoptarea pachetului de relansare economică propus de social-democrați, care ar fi putut evita intrarea României în recesiune tehnică. Sorin Grindeanu a…
Acum o oră
21:20
Adolescentă electrocutată pe stradă după ce un copac s-a prăbușit peste firele de tensiune, în București # HotNews.ro
O adolescentă a fost găsită inconştientă, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, existând suspiciunea că s-a electrocutat. Au intervenit pompierii, în apropiere fiind găsit un copac căzut peste firele de tensiune,…
21:10
Șeful diviziei DeepMind de la Google estimează când va atinge AI capacitatea umană / Cum va fi folosit „testul Einstein” # HotNews.ro
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligența artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani. „Suntem la o distanță de 5-8 ani de a ajunge la…
Acum 2 ore
21:00
Acuzații împotriva lui Zelenski, făcute de fostul șef al armatei ucrainene. De ce a eșuat contraofensiva din 2023 # HotNews.ro
Generalul Valeri Zalujnîi, comandantul armatei ucrainene până în februarie 2024, acum ambasador la Londra, a afirmat, într-un interviu pentru Associated Press, că președintele Volodimir Zelesnki poartă responsabilitatea pentru eșecul contraofensivei ucrainene din 2023 și a…
20:50
Opt imigranți africani originari din Senegal, Sierra Leone și Etiopia au ajuns luni în Camerun, după ce au fost expulzați din Statele Unite, au declarat miercuri pentru agenția France Presse mai multe surse concordante. Camerunul…
20:40
Cercetătorii au propus un termen medical pentru angajații îngrijorați că AI le va lua locul de muncă # HotNews.ro
Deși numărul de dovezi care să sugereze că adoptarea inteligenței artificiale (AI) a dus până în prezent la pierderi semnificative de locuri de muncă este deocamdată redus, subiectul a generat numeroase discuții și dezbateri. Un…
20:30
Test NASA al rachetei care va lansa misiunea către Lună cu echipaj uman. Care este etapa critică a repetiției # HotNews.ro
NASA va trece joi la cel de-al doilea test de alimentare a rachetei Space Launch System (SLS), ce va fi folosită pentru misiunea Artemis 2 cu echipaj uman în jurul lumii, transmite miercuri Space.com, preluată…
Acum 4 ore
20:00
MAE infirmă „gafele” ministrului Oanei Țoiu la Londra: „O falsă eroare de comunicare”/ Remarca despre aderarea la UE, într-o ţară care a părăsit Uniunea: „O glumă diplomatică” # HotNews.ro
Ministerul de Externe a transmis, miercuri seară, o serie de clarificări, după ce ministrul Oana Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra, unde a afirmat, într-o declaraţie oficială, că nu are nimic…
19:40
Mark Zuckerberg va fi interogat în instanță într-un proces despre efectele social media asupra sănătății psihice a copiilor # HotNews.ro
Directorul general al Meta Platforms și fondatorul rețelei sociale Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătății psihice a utilizatorilor tineri, într-un…
19:30
Premierul respinge ideea impozitării progresive, invocată de guvernatorul BNR și de PSD. Argumentele șefului Guvernului # HotNews.ro
Invitat la Digi24 să comenteze posibilitatea introducerii impozitării progresive a venituriiilor persoanelor fizice, premierul Ilie Bolojan a spus că proiectul „nu este de actualitate”, invocând capacitatea sistemului finanțelor publice de a gestiona schimbarea sistemului de…
19:10
Creșterea salariilor românilor: „O doză prea mare. Firmele n-au putut suporta” – Iancu Guda, consilier onorific al Guvernului Bolojan # HotNews.ro
Analistul financiar Iancu Guda, care face parte și dintr-un grup consultativ de specialiști ce consiliază Guvernului Bolojan, consideră că majorarea salariilor de care au beneficiar lucrătorii din România într-o perioadă de 15 ani „a fost…
19:00
Care este situația în țară după cel mai dur episod de iarnă din acest sezon: zeci de mii de locuinţe fără curent electric, drumuri naționale închise, avarie la CET București Sud # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri, după participarea la Comandamentul de Iarnă, că un număr de 266 localităţi au fost afectate de vremea rea şi că aproximativ 200.000 de locuinţe au rămas fără energie…
19:00
Ilie Bolojan vrea să continue reforma pensiilor speciale cu cele din MAI și MApN: „Ne propunem ca în martie să venim cu proiecte de legi” / Ce spune premierul despre cumulul pensiei cu salariul # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că reforma pensiilor speciale va continua cu pensiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, vizând în primul creșterea vârstei de pensionare. De asemenea, Bolojan intenționează…
18:50
Fotbalistul Robert Sălceanu (22 de ani) s-a accidentat și va rata derby-ul cu Dinamo, a anunțat clubul Rapid București. Jucătorul de bandă stângă nu va mai juca pentru Rapid până la finalul sezonului regular al…
18:50
Impozitele pe venitul persoanelor fizice din majoritatea țărilor au o structură progresivă, ceea ce înseamnă că rata de impozitare plătită de indivizi crește pe măsură ce aceștia câștigă salarii mai mari. Rata plătită diferă semnificativ…
18:30
Ce înseamnă „taxa de solidaritate” impusă producătorilor de medicamente de Guvernul Bolojan. Legătura cu taxa clawback # HotNews.ro
În proiectul de Ordonanță de urgență privind reforma din administrație publicat miercuri este prevăzută o „taxă de solidaritate” pentru furnizorii de medicamente. Nu este o taxă nouă, ci o majorare „temporară” a vechii taxe clawback,…
18:30
Goana după minereuri rare. SUA, pe cale să pună mâna pe un mare zăcământ de tantal, într-o zonă aflată în război # HotNews.ro
Republica Democrată Congo a adăugat mina de coltan Rubaya, unul dintre cele mai mari zăcăminte de tantal din lume, pe lista de bunuri strategice pe care le oferă Statelor Unite în cadrul unui acord de…
18:30
Care este situația acum pe Aeroportul Otopeni, după ce dimineață nu a aterizat și nu a decolat niciun avion din cauza zăpezii # HotNews.ro
Zborurile pe Aeroportul Internațional Henri Coandă au fost reluate după ce ninsoarea abundentă și viscolul au blocat temporar traficul aerian în cursul dimineții. În total, 36 de curse au fost anulate din cauza condițiilor meteo.…
18:10
Cât costa o cursă cu Bolt, Uber sau taxi pe traseul Berceni-aeroportul Otopeni în ziua în care Bucureștiul a fost blocat de zăpadă. După câteva ore, prețurile scăzuseră și de trei ori # HotNews.ro
Cei care urmau să zboare miercuri de pe aeroportul Henri Coandă au avut de așteptat ore în șir până ca avioanele să poată decola, dar asta nu a fost singura problemă. O alta provocare a…
18:10
VIDEOINTERVIU. „Domnul Bolojan nu trebuia să-și țină cuvântul față de PSD, trebuia să devină președintele României” # HotNews.ro
„Guvernul Bolojan nu va putea face reforme serioase, profunde. Pentru că, în România, toate formele de risipă bugetară au o uriașă protecție politică, poate și o uriașă protecție în serviciile de informații”, susține intelectualul conservator…
Acum 6 ore
18:00
Trump este „tot mai aproape de un război major cu Iranul”. Dar când poate începe? Dezvăluirile unei publicații americane, pe fondul mobilizării militare masive a SUA # HotNews.ro
Negocierile SUA-Iran din Oman nu au adus un progres, și chiar JD Vance a avertizat că deși Donald Trump dorește un acord cu Teheranul, el ar putea decide că diplomația „a ajuns la final”. Surse…
18:00
Reacția Comisiei Europene. Ce se întâmplă cu banii din PNRR pentru reforma pensiilor speciale # HotNews.ro
Comisia Europeană a anunțat că a luat act de decizia CCR privind reforma sistemului de pensii al magistraților și că analizează cererea autorităților de la București privind cele 251 de milioane de euro pe care…
18:00
Stafide originare din Uzbekistan și vândute în magazinele Lidl din întreaga ţară au fost retrase din magazinele LIDL, după ce analizele au arătat că au reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, anunță Autoritatea Națională…
18:00
Canadienii renunță tot mai mult la călătoriile în Statelor Unite, iar companiile aeriene din vecina nordică a SUA sunt atente la acest fenomen, relatează Business Insider. Compania Air Transat, cu sediul la Montreal, nu va…
17:40
Sondaj IRES. Aproape jumătate dintre români consideră Europa nesigură / Care sunt principalele amenințări # HotNews.ro
Războiul din proximitatea Uniunii Europene este identificat drept principala amenințare la adresa securității Europei (34%), potrivit unui sondaj efectuat de IRES. În schimb, 22% indică dezinformarea și manipularea online drept principala amenințare pentru securitatea europeană.…
17:40
Ucraina boicotează Jocurile Paralimpice de iarnă. Niciun oficial ucrainean nu va fi prezent la vreun eveniment de la Milano-Cortina, în semn de protest faţă de prezenţa sportivilor ruși și belaruși # HotNews.ro
Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina de luna viitoare din cauza participării unui număr de sportivi ruși și belaruși autorizați să concureze sub steagurile lor, a declarat miercuri ministrul ucrainean al Sportului,…
17:40
O mamă este supusă zilnic la nenumărate provocări. Cred că toate mamele vor înțelege și vor realiza că sunt anumite momente care te fac să-ți pierzi mințile. Însă atunci când ești liniștită, mulțumită și fericită,…
17:10
Ungaria anunță și ea măsuri contra Ucrainei, ca represalii după blocarea conductei cu petrol rusesc # HotNews.ro
Guvernul de la Budapesta a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta ar menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite…
17:10
Creatorul aplicației care a stârnit neliniște în 2026 critică Europa înainte să se mute în SUA și spune că un proiect de reper al UE „pare să se stingă” # HotNews.ro
Tot mai multe voci din Europa au atras atenția în ultimii ani cu privire la motivele pentru care pe continent există foarte puține companii mari și de succes în domeniul tehnologiei. Peter Steinberger, creatorul „agentului”…
17:10
România a devenit speranța Austriei pentru securitate energetică. Viena se teme de SUA ca și de Rusia # HotNews.ro
Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să devină prea dependentă de gazele naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a afirmat miercuri secretarul austriac pentru…
16:40
Ce prevede proiectul de reformă în administrație agreat în Coaliție: Lista tăierilor de posturi și unde vor fi excepții de la reducerea de personal # HotNews.ro
Ministerul Dezvoltării a pus miercuri, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de urgență privind reforma din administrație, în varianta agreată de Coaliție. Proiectul prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația publică locală și…
16:40
ULTIMA ORĂ Bolojan, noi taxe și tăieri: Va introduce taxă de solidaritate pentru furnizorii de medicamente. Crește și vârsta de pensionare a militarilor. Taie sporul de doctorat până la 500 lei brut # HotNews.ro
Personalul plătit din fonduri publice care deține titlul științific de doctor va beneficia de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, conform unei ordonanțe de urgență pregătite de…
16:40
Senatorii Liviu Fodoca (ales pe listele POT, între timp intrat în grupul Pace – Întâi România), Ionel Floroiu și Victoria Stoiciu, ambii de la PSD, au fost implicați într-un scandal miercuri, în timpul ședinței Senatului.…
16:30
Nou conflict între Primăria Sectorului 1 și Romprest. Primarul anunță încheierea contractului, operatorul acuză o decizie cu un prejudiciu uriaș # HotNews.ro
Conflictul a plecat după ce Consiliul Local Sector 1 a convocat o ședință joi, 19 februarie, pentru ca primarul George Tuță să contate încheierea contractului de salubrizare cu Romprest de la finalul lunii iunie. În…
16:30
Slovacia amenință Ucraina cu represalii dacă nu reia livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba # HotNews.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drujba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă,…
16:20
Dacia ar putea produce în China o mașină electrică bazată pe conceptul Hipster ce ar putea costa sub 15.000 de euro, scrie presa franceză # HotNews.ro
Dacia produce în China mașina electrică Spring și încă un model, mult mai mic, ar putea urma. Publicația franceză La Tribune scrie că marca româno-franceză analizează ideea de a construi în China o mașină electrică…
16:10
VIDEO Ilie Bolojan, mesaj după decizia CCR: „Nu ne mai permitem să pensionăm oameni la 50, 51 sau 52 de ani” / Anunță un nou proiect pentru „a continua corecțiile” # HotNews.ro
Premierul Bolojan spune că decizia CCR de a declara constituțională legea care creste vârsta de pensionare a magistraților este „un pas esențial spre corectarea inechităților care au afectat încrederea oamenilor în stat”. El a anunțat…
Acum 8 ore
16:00
Cum argumentează Curtea Constituțională decizia de a trece legea Bolojan care modifică pensiile magistraților # HotNews.ro
Înainte de motivarea deciziei prin care a stabilit că este constituțională legea care modifică pensiile speciale, CCR a venit, oficial, cu câteva argumente. Judecătorii explică, pe scurt, de ce au respins sesizarea Înaltei Curți, decizie…
16:00
Rusia cere țărilor europene dovezile că l-a otrăvit pe Alexei Navalnîi cu o toxină de broască # HotNews.ro
Rusia le-a cerut miercuri țărilor europene care o acuză că l-a ucis pe activistul opozant rus Alexei Navalnîi otrăvindu-l cu o toxină extrasă din pielea unei broaște sud-americane să furnizeze date concrete pentru a-și susține…
15:40
CSM, reacție dură după decizia CCR. Acuză „efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar” # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii, format din reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor, critică dur decizia prin care Curtea Constituțională a stabilit că este constituțională legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care le micșorează…
15:20
Sorin Grindeanu spune că acum depinde de ministrul Pîslaru dacă România va primi banii din PNRR pentru reforma pensiilor magistraților / Reacțiile USR și UDMR # HotNews.ro
Liderul PSD spune că acum mai depinde doar de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, numit în Guvern de PNL, ca România să primească cele 231 de milioane de euro din PNRR pentru reforma…
15:00
Nicușor Dan zboară în SUA cu un avion deținut de Ion Țiriac. La cât este estimat costul închirierii # HotNews.ro
Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat Bombardier Global 6000 deținut de omul de afaceri Ion Țiriac, dezvăluie publicația specializată în știri din aviație Boarding Pass. HotNews a întrebat și a trimis o solicitare oficială…
15:00
Dosarele Epstein dezvăluie fapte care reprezintă crime împotriva umanității, spun experții ONU # HotNews.ro
Milioanele de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein sugerează existența unei „organizații infracționale globale” care a comis acte care îndeplinesc pragul legal al crimelor împotriva umanității, potrivit unui grup de experți independenți numiți de…
14:40
Giorgia Meloni nu merge la Washington, la Consiliul pentru Pace al lui Trump, îl trimite în schimb pe ministrul de Externe # HotNews.ro
Italia va participa la reuniunea organizată de președintele american în calitate de observator, asemenea României și Comisiei Europene. Dar va fi reprezentată de Antonio Tajani, scrie agenția italiană de presă Ansa. Ministrul de externe Antonio…
14:30
Bulgaria a decis când va ține alegerile parlamentare, al optulea scrutin din ultimii cinci ani # HotNews.ro
Bulgarii vor chemați să-și aleagă parlamentarii pe 19 aprilie, după demisia, la jumătatea lunii decembrie, a guvernului de coaliție condus de conservatori, împins spre această decizie manifestațiile în masă împotriva corupției, transmite France Presse. Acest…
14:20
Una dintre marile companii din domeniul AI renunță la ideea de a integra reclame în răspunsurile date de chatbot: „Utilizatorul ar pune totul la îndoială” # HotNews.ro
Mai multe companii AI testează integrarea reclamelor în răspunsurile date de chatboți, în ideea de a face bani și de pe urma userilor care nu plătesc abonament. Compania Perplexity renunță însă la publicitate, explicând că…
14:10
Ce urmează în privința celor 231 de milioane de euro din PNRR după decizia CCR pe pensiile magistraților # HotNews.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că urmează să transmită o cerere oficială către Comisia Europeană, pentru a cere reanalizarea cererii de plată în valoare de 231 de milioane de euro, bani din PNRR condiționați…
14:10
Guvernul italian denunță un „act absurd de barbarie” după deteriorarea unei statui celebre din Roma # HotNews.ro
Un elefant din marmură conceput de maestrul baroc Gian Lorenzo Bernini a fost avariat, colțul său stâng fiind găsit rupt și zăcând la baza monumentului din inima Romei, au anunțat autoritățile citate de Reuters. Paguba…
14:10
Șefa ANM anunță ce urmează după „cu cel mai sever episod de iarnă” din acest sezon. „Posibil să avem temperaturi sub -15 grade” # HotNews.ro
După ninsorile abundente de miercuri, vemea se încălzește usor de mâine, însă un nou val de aer rece este așteptat începând cu acest weekend, a anunțat miercuri Elena Mateescu, directoarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Până…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.