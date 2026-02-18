Pontul zilei de joi, 19 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,85 la Superbet pentru etapa 28 din SuperLiga
Fanatik, 18 februarie 2026 23:20
Cu pontul zilei de joi, 19 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,85 din etapa 28 din SuperLiga.
Povestea lui Ion Zangor, boberul de 35 de ani care a murit la un an după locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă: ”Ne-au certat că nu am luat medalie” # Fanatik
Ion Zangor a fost unul dintre cei mai mari sportivi români atunci când ne referim la competițiile de iarnă. Boberul a murit la 35 de ani, la scurt timp după locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă. Povestea acestuia.
Acum o oră
23:00
Radu Petrescu, suspendare record! Câte etape i-a dat Vassaras după gafa uluitoare din Petrolul – FC Argeș # Fanatik
Radu Petrescu primește o sancțiune drastică după faza controversată din Petrolul – FC Argeș, când a oprit inexplicabil o acțiune clară de gol. Șeful CCA, Kyros Vassaras i-a decis pedeapsa.
22:50
Cristi Chivu, ajutat de VAR în Bodo/Glimt – Inter Milano din Champions League! Golul italienilor a fost validat după un presupus henț. Video # Fanatik
Intervenție VAR în favoarea lui Cristi Chivu într-un moment delicat pentru Inter Milano din deplasarea cu Bodo/Glimt din Champions League! Ce s-a întâmplat
Acum 2 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 19 februarie 2026. Câștig de 343 de lei cu meciuri din Europa League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 19 februarie 2026, poate aduce un câștig de 343 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Europa League.
22:40
Cristi Chivu, criticat de suporterii lui Inter după golul superb înscris de Bodo Glimt. „Trebuie să își asume responsabilitatea”. Ce i-au reproșat, de fapt # Fanatik
Inter, antrenată de Cristi Chivu, a fost surprinsă de Bodo Glimt în play-off-ul UEFA Champions League. Norvegienii au marcat după o fază spectaculoasă. Antrenorul român, taxat pe social media.
22:20
Mihai Stoica își continuă disputa cu Florentin Petre: „Pozează în victimă și nu e”. Ironie la adresa lui Dinamo: „Nu au mai fost de mult acolo, înțeleg” # Fanatik
Mihai Stoica, o nouă reacție fermă vizavi de Florentin Petre! Ce a spus oficialul de la FCSB după ce antrenorul secund de la Dinamo a venit cu replica
22:00
Duel românesc în Europa League! Răzvan Lucescu și Ionuț Radu, față în față. „Va fi nevoie de 150% pentru a obține un rezultat pozitiv” # Fanatik
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu, față în față în play-off-ul Europa League. PAOK și Celta Vigo se duelează la Salonic, iar antrenorul român se așteaptă la un meci complicat.
21:50
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ofertă surpriză și multiple beneficii # Fanatik
În plin sezon de schi, hotelul Simonei Halep din stațiunea Poiana Brașov vine cu o ofertă surpriză pentru turiști: cât au ajuns să coste două nopți de cazare în luxoasa locație din centrul țării.
Acum 4 ore
21:40
Metalul Buzău amenință Dinamo înainte de sferturile de finală ale Cupei României: „Nu e un jucător în SuperLiga de nivelul lui”. Oferte de la echipe de play-off pentru Valentin Robu. Exclusiv # Fanatik
Declarații tari înainte de duelul din Cupa României Betano. Valentin Stan, antrenorul celor de la Metalul Buzău, nu se teme de Dinamo. Cine este jucătorul care ar face față oricând în Superliga.
21:30
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 11. Dinamo – Fuchse Berlin. „Dulăii” vor să lege a 5-a victorie consecutivă în ultimele meciuri # Fanatik
Dinamo primește vizita celor de la Fuchse Berlin în etapa a 11-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Pe Fanatik.ro găsiți care e programul complet al competiției și în ce situație se află „dulăii”.
21:20
Șocant! “Nevasta lui Prestianni l-a înșelat deja cu un mare negru, foarte probabil!”. Fostul coleg al lui Adrian Mutu, atac fără precedent în scandalul de rasism cu Vinicius. Video # Fanatik
Vinicius a acuzat faptul că a fost victima rasismului la meciul Benfica - Real Madrid. Scandalul a luat amploare, iar un fost coleg al lui Adi Mutu a avut un atac virulent la adresa agresorului.
21:10
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit” # Fanatik
Istoricul britanic Tessa Dunlop cere ca limba română să fie introdusă ca materie opțională la GCSE, pentru a sprijini copiii din diaspora și a reduce costurile lecțiilor private.
21:00
Sportivul exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă, premiat cu o sumă imensă de fostul patron al lui Mircea Lucescu! Și alți oameni de afaceri l-au sprijinit # Fanatik
Sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a primit o sumă importantă din partea omului de afaceri Rinat Ahmetov după ce a fost exclus de la Jocurile Olimpice.
20:30
Cristiano Bergodi, prima reacție după suspendarea drastică. Ce mesaj a avut pentru membrii Comisiei de Disciplină # Fanatik
Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună după scandalul avut cu Andrei Cordea în derby-ul CFR - U Cluj. Cum a reacționat italianul la aflarea veștii.
20:20
Mihai Stoica, poziție tranșantă după scandalul de proporții făcut de Vinicius în Champions League: „Este extrem de antipatic, nu are legătură cu culoarea pielii” # Fanatik
Mihai Stoica, reacție fermă vizavi de scandalul monstru generat de Vinicius în Champions League, la Benfica - Real Madrid: „Numai el poate să facă asta”
20:00
O veste teribilă a venit din partea clubului Petrolul Ploiești. Un jucător de doar 16 ani a murit, tragicul anunț fiind făcut chiar de gruparea prahoveană.
19:50
Ciprian Ciucu trimite Poliția Locală să verifice cum a fost deszăpezită Capitala. „Se pare că au raportat mai multe utilaje decât au fost” # Fanatik
Primăriile de sector vor avea de a face cu Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, care suspectează nereguli privind numărul utilajelor de deszăpezire. Poliția Locală face verificări
19:50
Mihai Stoica, siderat după ce a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Norvegia: „Aia e carpetă de la căminul cultural”. Video # Fanatik
Mihai Stoica a provocat hohote de râs în direct! Cum a comentat imaginile de senzație cu Cristi Chivu de dinainte de Bodo/Glimt - Inter Milano
Acum 6 ore
19:30
Dani Coman și-a aflat pedeapsa după Petrolul – FC Argeș. Decizia luată de Comisia de Disciplină # Fanatik
Dani Coman și-a aflat pedeapsa după scandalul izbucnit la finalul meciului Petrolul – FC Argeș 2-1. Comisia de Disciplină a anunțat oficial sancțiunea primită de președintele clubului din Pitești.
19:30
Şumi, reacţie după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj: “Dacă Şumudică făcea ce a făcut Bergodi, ce se întâmpla? E o telenovelă” # Fanatik
Marius Șumudică a văzut scandalul provocat de Cristiano Bergodi după derby-ul Clujului, iar fostul antrenor de la Rapid se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă era el implicat.
18:50
Imn nou pentru Dinamo?! Alex Conovaru invidiază cântecul rivalilor: “M-am trezit că îl fredonez! Îmi place. E muzică” # Fanatik
Suporterii lui Dinamo își doresc să aibă parte de schimbări la echipă, iar una dintre doleanțele acestora este legată de schimbarea imnului, care nu este pe placul tuturor.
18:50
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac # Fanatik
Nicuşor Dan merge la Washington DC cu un avion Bombardier Global 6000 deţinut de Ion Ţiriac. Cât costă zborul spre SUA şi de ce a renunţat preşedintele la Spartan.
18:20
Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat sancțiunile după scandalul de la CFR – U Cluj # Fanatik
Au venit sancțiunile după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea de la derby-ul CFR - U Cluj. Ce suspendări a dictat Comisia de Disciplină a FRF.
17:50
Kyros Vassaras, reacție șocantă după ce cluburile din SuperLiga au dat cu arbitrii de pământ: „Pun în pericol siguranța brigăzilor” # Fanatik
Kyros Vassaras a analizat fazele de arbitraj din etapa a 27-a, dar a lansat și un mesaj dur împotriva cluburilor care i-au atacat arbitrii. Reacția președintelui CCA e una de-a dreptul șocantă
Acum 8 ore
17:40
Aflat lângă Andrei Nicolescu, MM Stoica a dat verdictul despre jucătorul în formă al lui Dinamo: „N-are loc la națională” # Fanatik
Cine este jucătorul de la Dinamo, care în opinia lui Mihai Stoica, nu are loc la echipa națională a României. Anunțul oficialului FCSB.
17:30
Reacţia lui Sorin Grindeanu la decizia CCR privind pensiile magistraţilor. Preşedintele PSD nu renunţă la ideea de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan # Fanatik
Sorin Grindeanu pune în continuare presiune pe Ilie Bolojan şi subliniază că sprijinul pentru guvern va depinde de includerea în buget a pachetului de solidaritate al PSD.
17:20
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte clare” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au deja o relație care se întinde pe durata a 5 ani. Deși se înțeleg foarte bine, cei doi încă nu au făcut nunta. Care este explicația acestui aspect.
17:10
Cristi Chivu a provocat un nou scandal în Italia! Fostul coleg de cameră al lui Diego Maradona, atac exploziv la adresa românului: „Nu are dreptul să vorbească despre zeul fotbalului!” # Fanatik
Cristi Chivu s-a referit la Diego Maradona într-o conferință de presă, iar fostul coechipier al legendarului fotbalist i-a oferit o replică dură antrenorului român.
17:00
Un savant de la Oxford avertizează că inteligența artificială va provoca o catastrofă globală. „Acesta nu este AI-ul pe care ni l-au promis” # Fanatik
Un profesor la Universitatea Oxford avertizează că lansarea grăbită a sistemelor AI insuficient testate ar putea duce la un "moment Hindenburg" şi submina încrederea publicului în tehnologie.
16:50
Încă o lovitură pentru Rapid! S-a accidentat înaintea derby-ului cu Dinamo și va lipsi o lună # Fanatik
Rapid primește lovitură după lovitură înaintea derby-ului cu Dinamo din SuperLiga. Un fotbalist s-a accidentat la antrenamente și va lipsi o bună perioadă de timp de pe gazon.
16:40
Kyros Vassaras a analizat greșelile de arbitraj de la Petrolul – FC Argeș, Hermannstadt – CFR Cluj și Dinamo – Unirea Slobozia. Șeful CCA a omis cea mai „fierbinte” fază a etapei. Video # Fanatik
Kyros Vassaras a ieșit să dea explicații. Președintele CCA a analizat fazele controversate de la meciurile Petrolul - FC Argeș, Hermannstadt - CFR Cluj și Dinamo - Unirea Slobozia. Ce a omis însă grecul
16:30
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto # Fanatik
În așteptarea debutului la FCSB, Ofri Arad a avut un șoc. Ce reacție a avut mijlocașul israelian când a făcut pentru prima dată cunoștință cu iarna grea din România.
16:10
Universitatea Craiova și Dinamo, în bătălia cifrelor! Ce arată jocul primelor două clasate din SuperLiga după 27 de etape # Fanatik
Universitatea Craiova și Dinamo par, în acest moment, principalele favorite la titlul de campioană, dominația lor în campionat fiind susținută și de cifre
16:00
Dani Coman, discurs la 180 de grade după ieșirea de la Comisia de Disciplină: „Am comunicat cu Vassaras” # Fanatik
Dani Coman s-a prezentat de bunăvoie și nesilit de nimeni la Comisia de Disciplină. Președintele lui FC Argeș a mers să dea explicații despre afirmațiile violente la adresa arbitrului Radu Petrescu
15:50
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze” # Fanatik
Legea pensiilor speciale ale magistraților a fost declarată constituțională. Augustin Zegrean, fost judecător al Curții Constituționale, anticipează o plecare masivă din sistemul de justiție
Acum 12 ore
15:40
Drama din spatele sezonului de excepție al Universității Craiova! Doi jucători trăiesc zi de zi cu gândul la războiul din Ucraina și expansiunea Rusiei: „Familiile lor trec printr-o iarnă foarte dificilă. Oamenii să nu uite!” # Fanatik
Cum arată viața ucrainenilor Oleksandr Romanchuk și Pavlo Isenko de la Craiova, precum și impactul războiului asupra carierei lor. Interviu exclusiv al unui jurnalist pentru Fanatik
15:20
Decizie fără precedent la un club de SuperLiga! Va plăti amenzile primite de suporteri pentru rasism și xenofobie # Fanatik
Cu cât ne apropiem mai tare de finalul sezonului regulat, cu atât se întețesc controversele din SuperLiga. Mai nou, un club a decis să plătească amenzile fanilor acuzați de rasism și xenofobie
15:20
Costuri exorbitante la cursele cu Bolt sau Uber! Cât au plătit românii pentru un drum cu mașina în ziua care iarna a paralizat România # Fanatik
Tarifele Bolt și Uber au explodat în ziua în care codul portocaliu de iarnă a paralizat Bucureștiul și toate zonele din proximitate. O simplă cursă a ajuns să coste dublu sau chiar triplu față de o zi normală.
15:00
Costuri explozive la Arena Națională! Primăria București plătește factura la curent cât pentru un cartier cu 1700 de apartamente # Fanatik
Dezvăluiri șocante. Primăria Capitalei plătește o sumă uriașă de bani doar pentru curent la Arena Națională. Cel mai mare stadion din țară arde bani lunar pe electricitate, iar Ciprian Ciucu are nevoie de soluții
14:50
Cu o lună înaintea meciului cu România, Federația din Turcia a semnat! Schimbare importantă # Fanatik
Federația de Fotbal din Turcia a făcut un anunț important înainte de meciul pe care echipa națională urmează să-l joace împotriva României în barajul de calificare pentru Cupa Mondială.
14:30
CSM București – Rapid, live video în etapa 15 din Liga Florilor. Derby-ul rundei poate fi urmărit pe Voyo, dar și la TV # Fanatik
CSM București și Rapid se întâlnesc în etapa cu numărul 15 din Liga Florilor. Află totul despre meciul așteptat cu nerăbdare de ambele tabere pe FANATIK.RO.
14:20
Cea mai cumplită iarnă a secolului XX în România: cum relata presa comunistă în urmă cu șapte decenii și cum reacționează autoritățile azi # Fanatik
Cea mai grea iarnă din România secolului trecut, pusă în oglindă cu valul sever de viscol din 18 februarie 2026: cum acționau atunci autoritățile. Pasaje din istorie
14:20
Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai frumoasă!” # Fanatik
Sorana Cîrstea a atras atenția la Dubai nu doar pe teren, ci și la petrecerea jucătoarelor, un eveniment organizat înainte de startul competiției. Gazdele și fanii au fost impresionați de româncă.
14:00
Legendele fotbalului s-au dezlănțuit după scandalul de la Benfica – Real Madrid: „S-a spus că Vinicius este o maimuță” / „Și-a făcut-o cu mâna lui” # Fanatik
Mai multe nume uriașe din istoria fotbalului au avut reacții extrem de dure după ce Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni de abuz rasial. Ce au transmis cei de la Benfica.
13:50
Salariul lui George Pușcaș la Dinamo! Atacantul român cerea 50.000 de euro în urmă cu câteva luni # Fanatik
George Pușcaș s-a înțeles cu Dinamo și va evolua pentru formația „roș-albă”. Ce salariu va avea fotbalistul care solicita 50.000 de euro pe lună în urmă cu scurt timp.
13:40
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini # Fanatik
Cât a costat bobul României de la Jocurile Olimpice de iarnă. Rezultatul surprinzător al lui Mihai Tentea și George Iordache a fost obținut în condiții speciale.
13:20
Mașini îngropate în zăpadă, străzi blocate, nervi și panică! Cel mai dur episod de iarnă a provocat haos în toată țara. Imagini exclusive # Fanatik
FANATIK prezintă dezastrul produs de vreme: șosele complet acoperite de zăpadă, mașini blocate, copaci căzuți și pompieri în alertă. Imagini exclusive care surprind haosul provocat de cel mai dur episod de iarnă.
13:20
Assad Al-Hamlawi, atacantul celor de la Universitatea Craiova, a primit o veste excelentă în urma golului decisiv marcat în victoria din ultima rundă, 1-0, cu FCSB.
13:00
Eveniment amânat la Rapid, din cauza vremii din București! Imagini spectaculoase: sportivii au ieșit la lopată. Video # Fanatik
Zăpada s-a așternut peste București în ultimele ore, iar toate cartierele din Capitală au devenit albe. Este și cazul Giuleștiului, iar Rapid a postat imagini incredibile cu stadionul
