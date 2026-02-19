Dieta Gabrielei Firea. Cum a slăbit fostul primar al Capitalei 25 de kilograme în 3 luni
Cancan.ro, 19 februarie 2026 06:30
La 53 de ani, Gabriela Firea continuă să atragă atenția printr-o formă fizică remarcabilă, menținută în pofida unui program public solicitant și a responsabilităților familiale. Silueta sa a devenit subiect de interes constant, mai ales […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
06:50
Cum arată vila de lux a Mirelei Vaida din Snagov. Are teren de baschet și o piscină uriașă # Cancan.ro
În urmă cu doar câțiva ani, Mirela Vaida și-a îndeplinit unul dintre marile visuri. Aceasta s-a mutat din apartamentul în care a locuit ani la rând într-o superbă vilă din Snagov. Locuința vedetei este la […]
Acum 15 minute
06:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 19 februarie 2026. Cinciul de Monede: dincolo de pierdere și lipsă, începutul redresării # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de azi, 19 februarie 2026. Cinciul de Monede este cartea care vorbește despre lipsuri, dificultăți și sentimentul de a fi lăsat pe dinafară, dar și despre șansa reală de a […]
Acum 30 minute
06:30
Dieta Gabrielei Firea. Cum a slăbit fostul primar al Capitalei 25 de kilograme în 3 luni # Cancan.ro
La 53 de ani, Gabriela Firea continuă să atragă atenția printr-o formă fizică remarcabilă, menținută în pofida unui program public solicitant și a responsabilităților familiale. Silueta sa a devenit subiect de interes constant, mai ales […]
Acum o oră
06:20
Băutura preferată a europenilor, în pericol. Țările cu cea mai mare producție de cafea vor deveni prea calde pentru a o putea cultiva # Cancan.ro
Oamenii de știință atrag atenția asupra faptului că principalele țări cultivatoare de cafea la nivel mondial se încălzesc mult prea rapid din cauza schimbărilor climatice, motiv pentru care producția mondială ar putea fi serios afectată. […]
06:10
Horoscop chinezesc azi, 19 februarie 2026. Dragonul deschide drumul schimbării, Zodiile Șarpe și Maimuță dau lovitura pe plan profesional # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 19 februarie 2026.Ziua de astăzi stă sub semnul curajului și al deciziilor ferme, iar Dragonul este cel care setează tonul. Energia sa puternică și determinarea de a face un pas înainte influențează […]
06:00
Victor Schwartz, despre implanturile mamare cu LED: „Nu e sănătoasă la cap”. S-a creat isterie pe TikTok, însă realitatea e alta # Cancan.ro
Internetul este plin de surprize și idei inovatoare care apar peste noapte. Așa s-a întâmplat și recent, după ce pe mai multe platforme au început să apară femei care promovează implanturile mamare cu LED. Ideea […]
Acum 2 ore
05:50
Virgiliu Stroescu despre usturoi: „Dacă ar fi cât un dovleac, ar fi nenorocire!” – forța ascunsă dintr-un cățel pe zi # Cancan.ro
Usturoiul este unul dintre cele mai vechi remedii naturale folosite de om, iar profesorul doctor Virgiliu Stroescu îl descrie ca pe un adevărat concentrat de sănătate. Mic, dar extrem de puternic, usturoiul acționează în organism […]
05:40
Prognoza meteo azi, 19 februarie 2026. Dobrogea sub cod de viscol: vânt puternic și ninsori la malul Mării Negre # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 19 februarie 2026. România intră într-o zi de iarnă adevărată, cu aer rece dimineața (minime negative în aproape toate regiunile), dar cu o ușoară încălzire la prânz în vest și sud-vest. În […]
Acum 6 ore
01:00
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?” # Cancan.ro
Sharon Stone, în vârstă de 67 de ani, a lansat săptămâna aceasta mai multe videoclipuri pe pagina sa de Instagram în care apără îmbătrânirea și nuditatea și spune că oamenilor nu ar trebui să le […]
Acum 8 ore
00:40
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici # Cancan.ro
România a avut o perioadă în care realitatea părea scrisă cu cerneală magică: biocâmpuri măsurate în metri, procese cu expertize medico-legale despre „emanări”, televiziuni care înghițeau orice poveste și alegeri în care pe buletinul de […]
00:20
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva” # Cancan.ro
Gabriela Lucuțar, cunoscută drept Regina Întunericului, a dezvăluit în emisiunea Dan Capatos Show adevărul dureros din spatele divorțului. Regina Întunericului a încercat să salveze relația, însă un viciu ascuns al fostului soț a făcut imposibilă […]
00:20
Horoscop 19 februarie 2026. Află zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai tendința să te enervezi rapid, iar stresul îți […]
00:10
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare” # Cancan.ro
O tragedie a lovit zona lacului Tahoe, în Statele Unite, marți, când o avalanșă a surprins un grup de schiori în timpul unei expediții montane. Opt persoane și-au pierdut viața, în timp ce șase au […]
00:00
Gabriela Lucuțar, supărată pe fostul soț. Ce refuză să facă pentru copiii lor: „Nu am știut lângă cine am stat 20 de ani” # Cancan.ro
Gabriela Lucuțar, sau Regina Întunericului, așa cum este cunoscută, a mărturisit la Dan Capatos Show că a făcut tot ce a putut să-și salveze căsnicia pentru binele copiilor săi. În ciuda eforturilor, relația s-a destrămat, […]
00:00
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul # Cancan.ro
De la 1 aprilie, sistemul de calcul al prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici va fi modificat, iar schimbările anunțate ar putea aduce facturi ușor mai mici pentru populație. Noile reguli vin într-un context în […]
18 februarie 2026
23:40
Cântăreața din România care face frigul în casă: „Mi-a venit întreținerea 500 de lei. Nu am avut căldură sau apă caldă” # Cancan.ro
O cântăreață de muzică populară a ajuns să suporte frigul din propriul apartament pentru a nu plăti facturi de întreținere mai mari decât cele actuale. Deși locuiește în centrul Bucureștiului, locuința sa rămâne adesea rece, […]
23:30
Jurații de la Eurovision România primesc telefoane de „intimidare”! Mihai Trăistariu rupe tăcerea, iar Alexandra Ungureanu confirmă: „Nu am nicio problemă să recunosc” # Cancan.ro
Platoul emisiunii Dan Capatos Show s-a încins când Mihai Trăistariu a deschis subiectul telefoanelor primite de jurații Eurovision. Artistul a venit cu o întrebare simplă, dar grea. A vrut să afle dacă și alții au […]
23:30
Tragedie în sportul românesc! Un fotbalist promițător a murit la doar 16 ani, lovit de tren # Cancan.ro
O tragedie profundă a lovit clubul Petrolul Ploiești, după ce tânărul fotbalist Mario Cofaru, în vârstă de doar 16 ani și membru al grupei U17, a murit în urma unui accident feroviar. Evenimentul s-a petrecut […]
23:00
Mihai Trăistariu a dezvăluit cum ar fi primit wild card piesele de la Eurovision România ale artiștilor Antonio Pican și Wrs: „Până la urmă, nu este ilegal” # Cancan.ro
Scandalul a izbucnit în platoul emisiunii Dan Capatos Show, unde Mihai Trăistariu a criticat dur noul regulament Eurovision. Artistul a spus că selecția nu mai pune accent pe voce și compoziție. Trăistariu a dat de […]
23:00
Un influencer din Polonia a făcut un experiment cel puțin ciudat și a ales să își încălzească locuința cu… gogoși. El a căutat în experimentul său să găsească un combustibil alternativ față de peleții din […]
Acum 12 ore
22:50
Cum arată apartamentul Iulianei Beregoi din Orhei pe care părinții ei l-au scos la vânzare. Are 2 camere și 55 de metri pătrați # Cancan.ro
Familia Beregoi continuă să fie în centrul atenției, iar apartamentul acestora din Orhei a devenit, peste noapte, unul dintre cele mai comentate imobile din Republica Moldova. Locuința în care a crescut Iuliana Beregoi – două […]
22:40
Cine este „bătrânelul” cu care se săruta fosta iubită a lui Vlad Pascu. După ce au „împărțit-o” tatăl și fiul, noi detalii ies la iveală # Cancan.ro
Rebecca Lăzărescu făcea prăpăd în cluburile de fițe din Capitală, iar CANCAN.RO vă prezenta imagini pe care unii le-ar fi putut considera scandaloase! Fosta iubită a lui Vlad Pascu era „împărţită” la propriu de doi […]
22:40
Viața călugărilor se remarcă nu doar numărul anilor trăiți, ci și intensitatea cu care aceștia au trăit fiecare zi. Fiecare dimineață începea cu ritualuri bine stabilite, iar zilele lor erau umplute cu o rutină constantă, […]
22:40
Românul care a furat 1.000 de euro pe zi din restaurantul în care lucra. La ce sumă a ajuns # Cancan.ro
Un bărbat român în vârstă de 27 de ani se află în atenția autorităților din Austria, fiind vizat într-o investigație penală ce vizează presupuse sustrageri repetate de bani din restaurantul unde lucra ca și casier, […]
22:20
Vești bune pentru fanii Hannah Montana. Miley Cyrus revine la Disney, la 20 de ani de la lansarea serialului # Cancan.ro
Miley Cyrus se va întoarce la Disney în cadrul unui program special care va fi realizat cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la lansarea serialului „Hannah Montana”, care a consacrat-o și care i-a […]
22:20
Răsturnare de situație în familia Iulianei Beregoi. Cine ar fi în spatele operațiunii de șantaj # Cancan.ro
Răsturnare totală de situație în cazul șantajului din Republica Moldova în care familia Iulianei Beregoi ar fi implicată! După ce Daniela Costețchi, o creatoare de conținut, a ieșit în spațiul public și a vorbit despre […]
22:10
Andreea Bostănică, la masă cu un tânăr misterios. Detaliile care nu se văd în live-urile divei # Cancan.ro
Andreea Bostănică face ce face și intră, din nou, în atenția presei! De data aceasta nu prin prisma acuzațiilor pe care le aduce rivalelor sale în liveuri, ci pentru că și de data aceasta CANCAN.RO […]
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 19 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Asigurarea obligatorie a locuinței rămâne, în 2026, unul dintre instrumentele esențiale prin care proprietarii din România beneficiază de o protecție minimă în fața unor riscuri naturale majore. Deși costurile poliței PAD sunt reduse, acoperirea oferită […]
22:00
Filmul morții lui Cătălin Moise Robu, românul de 55 de ani din Italia. A căzut de la o înălțime de 10 metri # Cancan.ro
Un român a murit în Italia, în urma unui accident de muncă, în Italia. Cătălin Moise Robula, în vârstă de 55 de ani, și-a pierdut viața în timp ce lucra pe un șantier din centrul […]
21:20
Dragă cititorule, în această seară, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc excepţional care te va face să râzi în hohote. Protagoniştii sunt un cuplu care abia s-a căsătorit. Prima reacţie a miresei te va da pe […]
21:10
E însărcinată la 47 de ani! Vedeta TV a făcut marele anunț, la scurt timp după ce s-a căsătorit a patra oară # Cancan.ro
O vedetă britanică a făcut un anunț important! La doar câteva săptămâni după ce și-a oficializat relația într-o ceremonie organizată în Dubai, aceasta este însărcinată și urmează să devină mamă pentru a șasea oară. După […]
21:10
Loredana Groza a vizitat-o pe Iulia Vântur la ferma lui Salman Khan din India. Ce detaliu a observat în comportamentul actorului # Cancan.ro
Loredana Groza a fost în India, unde s-a întâlnit cu nimeni alta decât Iulia Vântur. Ea a povestit despre cum a fost în vacanță, dar și despre relația pe care o are cu fosta vedetă […]
20:50
Sportiv celebru, găsit mort în propria lui casă. Scena la care polițiștii au fost martori e desprinsă din filmele de groază # Cancan.ro
O crimă violentă petrecută în Costa Rica a zguduit comunitatea internațională de surfing, după ce sportivul american Kurt Van Dyke, în vârstă de 66 de ani, a fost găsit mort în locuința sa din zona […]
20:30
Mâncarea din România, mai scumpă decât în Italia, Spania sau Grecia. Cu cât sunt prețurile mai mari # Cancan.ro
Deși mulți români consideră că prețurile din supermarketuri au devenit greu de suportat, un studiu recent confirmă oficial această percepție. Analiza arată că un coș obișnuit de cumpărături este mai scump în România decât în […]
20:10
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor și Unitatea Fiscală Orășenească Beiuș, a anunțat organizarea unei licitații publice pentru valorificarea unui apartament situat în orașul Vascău. Evenimentul […]
19:40
Andreea Bostănică și Florin Ristei, săgeți acide pe internet! Cum a reacționat vedeta de la Neatza după ce șatena i-a zis „dă-ți un reset din fabrică” # Cancan.ro
Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a captat atenția fanilor de pe rețelele sociale și a devenit rapid subiect de discuție în mediul online. Scandalul, care implică replici dure și tensiuni între cele două […]
19:30
În 2026, anul chinezesc al Calului de Foc este prezentat de astrologi drept o perioadă marcată de dinamism, transformări rapide și oportunități neașteptate. Energia asociată acestui semn zodiacal este descrisă ca fiind una intensă, orientată […]
18:50
Mesajul RO-Alert de la 4 dimineața i-a enervat pe influencerii din România: „Mă simțeam ca Iuliana Beregoi” # Cancan.ro
Mesajul RO-ALERT trimis bucureștenilor la 4:20 dimineața pentru a anunța ninsoarea și a recomanda evitarea deplasărilor cu mașina a devenit rapid subiect de ironii pe internet. Influencerii nu doar că s-au speriat când le-a sunat […]
18:50
Ce răni a suferit fetița pe care Emil Mortu a încercat să o răpească în Italia. Tatăl ei povestește tot calvarul trăit în magazin de copilă # Cancan.ro
Emil Mortu a fost audiat luni în Italia, după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate la ieșirea dintr-un magazin din Bergamo. Tatăl copilei a descris momentele dramatice în care […]
18:50
Se închid școlile și joi, 19 februarie. Vortexul polar forțează autoritățile din acest județ să mute cursurile online # Cancan.ro
Cursurile din unitățile de învățământ din județul Brăila vor fi suspendate joi, conform unei hotărâri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brăila. Măsura este determinată de ninsorile abundente care afectează zona. Excepție fac […]
18:20
Localitatea din Italia în care poți cumpăra o casă cu doar 22.400 $. Are 3 camere și o terasă superbă # Cancan.ro
Localitatea italiană Sale San Giovanni atrage tot mai mult atenția celor care visează la o casă într-un decor rural autentic, fără să fie nevoiți să investească sume mari. În această zonă liniștită din Piemonte, o […]
18:20
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui # Cancan.ro
Un român care a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket din Italia a fost reținut de autorități și dus în fața judecătorilor. Incidentul, care a avut loc pe 14 februarie și a fost surprins […]
18:10
Puya vine la Dan Capatos Show și face dezvăluiri de senzație. De ce s-a amânat turneul “Adevărul gol-goluț”+ Detalii din culisele Eurovision # Cancan.ro
În această seară, la Dan Capatos Show se anunță o ediție explozivă. Puya, unul dintre cei mai apreciați rapperi din România, va intra în direct pentru a explica motivele pentru care turneul lui programat pentru […]
18:10
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe […]
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:00
Este bine să oprești caloriferele în camerele goale? Ce se întâmplă cu consumul, de fapt # Cancan.ro
Pentru a face economie la factura lunară de încălzire, mulți români caută soluții pentru a rămâne cu cât mai mulți banii în buzunar (și cât mai adăpostiți la căldură). Una dintre practicile folosite se referă […]
Acum 24 ore
17:50
România a exportat banane în valoare de 3,4 milioane de euro, iar asta arată o ușoară creștere a exportului de banane. Care este factorul care determină asta vezi mai jos. Conform datelor Eurostat, exportul de […]
17:30
Adriana Bahmuțeanu, furioasă după mesajul RO-Alert de la 4 dimineața! „Cât sadism și lipsă de umanitate e în capul celor care apasă butonul și apoi își râd în barbă?” # Cancan.ro
În dimineața zilei de marți spre miercuri (17-18 februarie), în jurul orei 4, locuitorii din București și Ilfov au fost treziți din somn de un mesaj Ro-Alert din partea autorităților. Notificarea a anunțat emiterea unui […]
17:00
După episodul de ninsori abundente care a afectat o mare parte a țării în cursul zilei de miercuri, meteorologii anunță o ușoară creștere a temperaturilor în următoarele două zile. Totuși, spre finalul săptămânii, România va […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.